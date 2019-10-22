пгт.Никель

26 октября – 12.00-22.00

В Никеле состоится уникальная реконструкция первых боев Петсамо-Киркенесской операции. Выступление пройдёт в рамках Фестиваля добрососедства «Без границ», идея которого – национальное, культурное, творческое и гастрономическое сближение России и Норвегии.

Откроют мероприятие более 40 участников военно-исторического клуба «Заполярный рубеж», которые воссоздадут подвиг группы Анатолия Бредова и подвиг бойцов-минометчиков группы Алексея Генералова. Реконструируемые эпизоды были выбраны не случайно. По словам одного из основателей клуба Василия Рябкова, имена двух героев, увековеченные в памятниках, названиях улиц и домов культуры, знакомы каждому жителю Мурманской области. Но вот в чём состоял их подвиг, к сожалению, сегодня сможет ответить далеко не каждый.

Кроме того, вспомнить важные исторические события, объединявшие Россию и Норвегию, и совершить путешествие в прошлое помогут выставка ретроавтомобилей, макетов оружия и предметов обихода солдатского быта, полевая кухня и передвижная экспозиция Мурманского областного краеведческого музея.

Программа мероприятия: 12.00-14.00 - историческая реконструкция Петсамо-Киркенесской операции, танковая высота (координаты 69.409126, 30.199202). От ДК «Восход» будет организован бесплатный трансфер; 14.00-17.45 - выставка ретроавтомобилей и полевая кухня, центральная площадь у ДК «Восход» (ул. Октябрьская, 1); 14.00–22.00 - фотовыставка Мурманского краеведческого музея и реплики предметов военного быта и оружия, ДК «Восход», второй этаж.

пгт.Никель, Октябрьская улица, 1. МБУК «ДК «Восход».

г.Кировск

22-27 октября

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького (пр. Ленина, д.15) приглашает на «Книжный развал»! Это книги из личных библиотек горожан и гостей города, которые они хотят подарить другим любителям книг. Здесь каждый сможет найти себе книгу по душе и забрать её домой! «Книжный развал» ждёт своих посетителей в вестибюле зала художественной литературы в часы работы библиотеки. Возрастное ограничение 16+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

27 октября - 12.00

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького приглашает кировчан и гостей города принять участие в 5-м ежегодном Международном Географическом диктанте. Он стал традиционным событием для всех людей, неравнодушных к романтике географических открытий, исследований и путешествий. Регистрация участников начнётся в 11.00ч. в ЦГБ им. А.М. Горького. 12+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

г.Апатиты

23 октября - 15.00

Патриотическая игра «Воинская слава Заполярья». 6+

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

ЗАТО г.Островной

22-28 октября - 16.00

Конкурс рисунков на тему «Взгляд сквозь время» и «Мир героев Достоевского». Конкурс продлится до 28 октября.

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.

г.Мурманск

22 октября - 12.00

Интеллектуальное шоу «Холодные игры».Очередной сезон интеллектуального шоу «Холодные игры. Киновселенные» проводится среди учащихся в возрасте от 13 до 18 лет. Во второй игре 1/4 чемпионата участвуют команды Дома детского творчества им. Торцева, мурманских гимназий № 5, 6 и 8, школ № 276 и 279 г. Гаджиево, средней школы № 266 г. Снежногорска. Участникам будут предложены задания по российским и зарубежным фильмам: «Александр Невский», «Служили два товарища», «Собачье сердце» и «Гарри Поттер». Автор и организатор командных игр – директор Междуреченского сельского дома культуры Андрей Кулыбко.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки.

23 октября – 18.00

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает на вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». В уютной обстановке «Кировки» собираются дамы и кавалеры, чтобы отдохнуть, вспомнить свою молодость, потанцевать, забыть о возрасте и домашних заботах, поговорить о музыке, послушать красивые песни и спеть самим.

На вечере отдыха «Танцплощадка» у гостей Дворца культуры есть возможность найти новых друзей, обсудить настоящее, а также поделиться своими воспоминаниями. И, конечно, потанцевать! Ведь мелодии в стиле «ретро» не оставят равнодушными никого.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

23 октября – 19.00

Состоится показ спектакля о Великой Отечественной войне. Тема войны - одна из самых жестоких и болевых. В основе пьесы - реальные события, о которых поведала автору их участница, Аля Ладысева, чудом оставшаяся в живых.

«Не покидай меня…» - баллада о мужестве, героизме и любви. Белорусский драматург Алексей Дударев посвятил свою пьесу женщинам, оказавшимся на войне. Автор рассказывает о девчонках-разведчицах, которым предстояло выполнить особо важное задание, с болью, восхищением и чувством ужасающей несправедливости девичьей судьбы.

Как и их сверстницы, девушки мечтали о замужестве, мирной жизни, шутили, смеялись, плакали. В этих вчерашних школьницах было столько женственности, чистоты, задора юности… Покоряет их внутренняя сила, чувство долга, непоколебимая вера в Победу.

Это спектакль о подвиге и о любви на войне.

Пьеса Алексея Дударева созвучна времени. И сегодня многим приходится делать непростой нравственный выбор.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр, малая сцена.

24 ноября - 13.00

Состоится литературное шоу будет посвящено жанру «Постапокалипсис». По 27 октября принимаются заявки на участие в литературном стендапе «Дронт в бункере», который состоится в секретном бункере, местоположение которого пока не называется.

Существуют ли качественные книги в этой теме? Можно ли делить литературу на хорошую и плохую? Постапокалипсис – это только мутанты и зомби, или там есть место мысли? Почему мы любим этот жанр? Организаторы приглашают порассуждать на эту тему, но чтобы было ещё круче, предлагают сделать это в форме литературного стендапа – выступления перед микрофоном с рассказами о прочитанной книге. Яркие и креативные они непременно вызовут дружеские дискуссии и создадут неповторимую атмосферу.

К участию приглашаются молодые люди 16-24 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей. Главное здесь – не читательский опыт участника, а его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.

Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку и дождаться 27 октября, когда состоится случайное распределение книг среди стендаперов. Список литературы для «Дронта в бункере» будет составлен специалистами Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Карелия» (до 27 октября); «Живопись Анатолия Полищука» (до 27 октября); фотовыставка-конкурс «Один день в любимом городе» (до 4 ноября); «Моя любимая игрушка» из коллекции Марины Беляковой (до 10 ноября); «Битва за Север» - посвящена 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (до 12 января).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «Деятельность Северного флота в период Петсамо-Киркенесской операции» (до 23 октября); «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

23 октября – 18.00

«Танцплощадка» - вечер отдыха для людей старшего поколения.

23 октября

В Нахимовском военно-морском училище (г. Мурманск) состоится фестиваль литературно-музыкальных композиций «Это надо живым!», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Фестиваль проводится с целью формирования у участников и зрителей нравственных и гражданских ориентиров, а также создания дополнительных условий развития детско-юношеского любительского творчества. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет Филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ» (г. Мурманск)

К участию в Фестивале приглашаются коллективы независимо от ведомственной принадлежности (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Дворцы и дома культуры, и др.). Коллектив не менее, чем на 2/3 должен состоять из учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений.

Заявки на участие принимаются по 11 октября 2019 года на электронную почту SachkovSA@mnvmu.ru с пометкой «Заявка на Фестиваль».

26 октября – 15.00

«Рыцарский турнир». Областной конкурс среди юношей.

27 октября – 15.00

«Здесь живут мои друзья!». Концерт хора украинской песни «Джерела» и хора ветеранов «Встреча друзей».

27 октября – 17.00

«От «Вернисажа» с любовью». Концерт студии эстрадной песни «Вернисаж».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Дружба народов - дружба литератур» (до 31 октября); «Чтение семейного масштаба» (до 31 октября); «Звезды современности» (до 31 октября); «Юбилейный вернисаж. Грэм Грин, Урсула Ле Гуин» (до 31 октября); «Рыцари параллельных миров» (до 31 октября); «Книжная галактика Кира Булычева» (до 31 октября); «Кольский Север в изданиях XIX - нач. XX вв.»: выставка редких книг (до 31 октября); «Инновации в дизайне Финляндии» в рамках Недели финской культуры «Финская осень в Мурманске».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Живопись Надежды Жилиной. Апатиты» (до 27 октября); «Живопись Владимира Кумашова» (до 27 октября); «В сиянии фаворского света» (до 17 ноября); «Приглашение к обеду» (до 15 декабря); «Меломан» (до 15 декабря); «Сказки» (до конца года).

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Также в музее проходят уроки «Фарфоровые сказки» в рамках выставки «Сказки. Фарфоровая пластика из коллекции Анны Макаровой». На уроке посетители узнают историю создания китайского, мейсенского и русского фарфора, познакомятся с произведениями фарфоровых заводов Советского Союза, Украины и фабрик Германии и Испании. Ребятам предлагаются загадки, постановка собственной сказки в теневом театре. В завершение урока предлагается мастер-класс по росписи бумажной тарелки или фарфоровой посуды. 12+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

25 октября - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

26 октября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

26 октября - 17.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

27 октября - 10.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

27 октября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

2 ноября - 15.30 и 17.00

К. Чуковский. «Телефон».

3 ноября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

3 ноября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

9 ноября - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

9 ноября - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 ноября - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 ноября - 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

16 ноября - 10.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

16 ноября - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

17 ноября - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

17 ноября - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 ноября - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

23 ноября - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

24 ноября - 10.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

24 ноября - 17.00

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».

30 ноября - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

30 ноября - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

26 октября - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Летающий диван».

27 октября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Заяц, лиса и петух».

1 ноября - 10.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

2 ноября - 10.00 и 12.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик» по мотивам сказки А. Н. Толстого.

«Золотой ключик, или Приключения Буратино».

3 ноября - 12.00 и 14.30

Г. Сапгир, С. Прокофьева. «Три медведя».

15 ноября - 19.00

П. Васильев. «Маленькие трагедии».

16 ноября - 12.00 и 14.30

П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».

17 ноября - 12.00 и 14.30

Н. Гернет. «Гусёнок».

23 ноября - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

24 ноября - 12.00

С. Озерская. «Дюймовочка».

30 ноября - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Гастроли Костромского областного театра кукол:

7 ноября - 10.30

A. Богачёва. «Не ёжик».

7 ноября - 17.00

М. Логинов. «Чудо-зонтик».

8 ноября - 10.30

Г. Остер. «Котёнок по имени Гав».

8 ноября - 17.00

М. Логинов. «Чудо-зонтик».

9 ноября - 12.00 и 14.30

A. Богачёва. «Не ёжик».

10 ноября - 12.00 и 14.30

Г. Остер. «Котёнок по имени Гав».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

Открыта выставка работ победителей фотоконкурса «Самая красивая страна» 2018 года (до 19 ноября).

21 октября – 19.00

Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Художественный руководитель - Юрий Башмет (концертный зал).

26 октября – 17.00

Партизанский реквием. Тайные страницы истории войны в Северной Норвегии (концертный зал).

27 октября – 17.00

Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер Сергей Горбатюк, Мурманск. Солисты: Лилия Мифтахова (меццо-сопрано) и Екатерина Луговых (саксофон), Мурманск (концертный зал).

3 ноября - 18.00

Вечер камерной музыки. Всероссийская акция «Ночь искусств». Фестиваль «Мелодии Арктики».

3 ноября - 20.30

«Вернуться в лето». Ансамбль «Ударная компания» («Арт-кафе»).

3 ноября - 21.00

«Поговорим о музыке». Концерт-диалог в рамках всероссийской акции «Ночь искусств.

4 ноября - 18.00

Концерт джазовой музыки. Аарон Майерс (вокал), США и трио Сергея Васильева. Фестиваль «Мелодии Арктики». Абоне6мент «На джазовой…».

4 ноября - 20.30

«Письма / джаз». Любовные письма известных писателей и музыка в стиле джаз («Арт-кафе).

8 ноября - 19.00

Иеромонах Фотий, «Загадочная русская душа» (концертный зал).

9 ноября - 18.00

«Песен не петь нам нельзя». Группа «Легкие люди» (концертный зал).

10 ноября - 17.00

Концерт органной музыки. Фестиваль «Мелодии Арктики». Марина Лобецкая (орган), Антонина Шишканова (арфа), г.Санкт-Петербург.

17 ноября - 17.00

«Ах, Моцарт, Моцарт...». Мурманский филармонический оркестр. Фестиваль «Мелодии Арктики» (концертный зал).

23 ноября - 18.00

«Диснеевские хиты». Джазовый оркестр «Doody band», Мурманск.П роект Сергей Дудецкого (концертный зал).

24 ноября - 14.00

«В мире все в порядке». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой» (концертный зал).

29 ноября – 19.00

«Дон Кихот». Даниил Спиваковский (концертный зал).

30 ноября - 15.00

«Летучий корабль». Музыкальная сказка с песочной анимацией (концертный зал).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

25 октября - 19.00

ДК им. С.М. Кирова

Цатра. «Вечно живые». В. Розов. Драма в двух действиях. 12+

26 октября - 16.00

г.Полярные Зори

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова, 6+

26 октября - 19.00

ДК им. С.М. Кирова

Цатра. «Вечно живые». В. Розов. Драма в двух действиях. 12+

27 октября - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

30 октября - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

30 октября - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни, комедия, перевод М. Мишина. 16+

31 октября - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова, трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

31 октября - 19.00

г.Мончегорск

«Эти свободные бабочки». Л. Герше, комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. 16+

31 октября - 19.00

«Мастер и Маргарита». М. Булгаков, драма о любви и предательстве. 16+

1 ноября - 19.00

«Мастер и Маргарита». М. Булгаков, драма о любви и предательстве. 16+

2 ноября - 18.00

г.Апатиты

«Ох уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях. 18+

2 ноября - 19.00

«Бедность не порок». А. Островский, комедия в двух действиях. 12+

3 ноября - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

3 ноября - 19.00

«Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

4 ноября - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. Дню народного единства посвящается. 16+

6 ноября - 13.30

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. 6+

6 ноября - 19.00

Акция «Театр для всех». «Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

7 ноября - 19.00

Акция «Театр для всех». «Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях. 16+

8 ноября - 19.00

ДК им.С.М. Кирова

Архангельский театр драмы им.М.В. Ломоносова. «Победительница». А. Арбузов, житейская мелодрама. 12+

8 ноября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

9 ноября - 12.00

ДК им.С.М. Кирова

Архангельский театр драмы им.М.В. Ломоносова. «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Погорельский, старинная сказка. 6+

9 ноября - 18.00

ДК им.С.М. Кирова

Архангельский театр драмы им.М.В .Ломоносова. «Случайное счастье милиционера Пешкина». И. Лысов, просто комедия. 18+

14 ноября - 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия. Малая сцена. 16+

15 ноября - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+

15 ноября - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо, трагикомедия в двух действиях. 16+

16 ноября - 19.00

пгт.Печенга

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. 16+

16 ноября - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

17 ноября - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

20 ноября - 19.00

Концерт Геннадия Ветрова. Программа «Краски юмора». 12+

21 ноября - 19.00

«Lover». По книге Мари-Од Мюрай «Умник», спектакль для 12+ и 40+

22 ноября - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

23 ноября - 12.00

ПРЕМЬЕРА. «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

23 ноября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

24 ноября - 15.00

Программа для семейного просмотра. «Мы к вам приехали на час» - чемодан-дуэт «Квам» (г.Санкт-Петербург). 6+

24 ноября - 19.00

г.Ковдор

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

24 ноября - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

27 ноября - 13.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

27 ноября - 19.00

Концерт виа «Песняры». Юбилейная программа «Песни на все времена». 6+

28 ноября - 13.30

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

29 ноября - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. 16+

29 ноября - 19.00

«Lover».

«По книге Мари-Од Мюрай «Умник». Спектакль для 12+ и 40+

30 ноября - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

30 ноября - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

26 октября - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

27 октября - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: ««Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии», г. Москва (до 1 декабря); «Волшебные драконы» (до 1 декабря).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: персональная выставка Валентины Шмарук «Полёт фантазии» (до 5 ноября); выставка живописи, графики и фотографии Евгении Лебедевой и Елены Рудых «Живые картины» (до 4 ноября); фотовыставка «Никто не забыт и ничто не забыто» (до 31 октября).

Филиал Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации

(г.Мурманск, ул.Шевченко, 30. Телефон 56-80-70)

23 октября

Состоится фестиваль литературно-музыкальных композиций «Это надо живым!», посвященный 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Фестиваль проводится с целью формирования у участников и зрителей нравственных и гражданских ориентиров, а также создания дополнительных условий развития детско-юношеского любительского творчества. Общее руководство организацией и проведением фестиваля осуществляет Филиал федерального государственного казённого общеобразовательного учреждения «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны РФ».

К участию в фестивале приглашаются коллективы независимо от ведомственной принадлежности (общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, Дворцы и дома культуры, и др.). Коллектив не менее чем на 2/3 должен состоять из учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений.

Заявки на участие принимаются со 2 сентября по 11 октября 2019 года на электронную почту SachkovSA@mnvmu.ru с пометкой «Заявка на фестиваль».