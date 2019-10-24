пгт.Никель

26 октября – 12.00-22.00

В Никеле состоится уникальная реконструкция первых боев Петсамо-Киркенесской операции. Выступление пройдёт в рамках Фестиваля добрососедства «Без границ», идея которого – национальное, культурное, творческое и гастрономическое сближение России и Норвегии.

Откроют мероприятие более 40 участников военно-исторического клуба «Заполярный рубеж», которые воссоздадут подвиг группы Анатолия Бредова и подвиг бойцов-минометчиков группы Алексея Генералова. Реконструируемые эпизоды были выбраны не случайно. По словам одного из основателей клуба Василия Рябкова, имена двух героев, увековеченные в памятниках, названиях улиц и домов культуры, знакомы каждому жителю Мурманской области. Но вот в чём состоял их подвиг, к сожалению, сегодня сможет ответить далеко не каждый.

Кроме того, вспомнить важные исторические события, объединявшие Россию и Норвегию, и совершить путешествие в прошлое помогут выставка ретроавтомобилей, макетов оружия и предметов обихода солдатского быта, полевая кухня и передвижная экспозиция Мурманского областного краеведческого музея.

Программа мероприятия: 12.00-14.00 - историческая реконструкция Петсамо-Киркенесской операции, танковая высота (координаты 69.409126, 30.199202). От ДК «Восход» будет организован бесплатный трансфер; 14.00-17.45 - выставка ретроавтомобилей и полевая кухня, центральная площадь у ДК «Восход» (ул. Октябрьская, 1); 14.00–22.00 - фотовыставка Мурманского краеведческого музея и реплики предметов военного быта и оружия, ДК «Восход», второй этаж.

пгт.Никель, Октябрьская улица, 1. МБУК «ДК «Восход».

г.Кировск

24-27 октября

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького приглашает на «Книжный развал»! Это книги из личных библиотек горожан и гостей города, которые они хотят подарить другим любителям книг. Здесь каждый сможет найти себе книгу по душе и забрать её домой! «Книжный развал» ждёт своих посетителей в вестибюле зала художественной литературы в часы работы библиотеки. Возрастное ограничение 16+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

24 -26 октября

Пройдёт фестиваль национальных культур «Сияние Хибин».

В мероприятиях примет участие финская делегация общественной организации «Финляндия-Россия» городов Кеми, Оулу и Торнио. Проект «Фестиваль «Школа финской кухни» был поддержан на XX российско-финляндском культурном форуме в г. Тула. Финансирование на реализацию проекта получило Кировское отделение Мурманской областной общественной организации «Друзья Финляндии». 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

24 октября - 17.00

Торжественное открытие фестиваля национальных культур «Сияние Хибин» пройдёт в необычной форме – в форме гостиной под названием «Красна изба пирогами». Хозяева праздника: клубы национальных культур из разных городов и населенных пунктов Мурманской области продемонстрируют финским гостям традиции национального чаепития. Дополнят дружескую атмосферу праздника творческие подарки от всех участников вечера. Вход по приглашениям. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, демонстрационный зал ДК.

25 октября - 17.00

Фестиваль «Школа Финской кухни». Финские повара покажут своё мастерство в приготовлении традиционных блюд Финляндии и вовлекут в этот процесс всех присутствующих. Среди участников мероприятия состоится конкурс на лучшее национальное блюдо. Вход свободный. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, демонстрационный зал ДК.

26 октября – 12.00

Семинар «Кулинарное мастерство». Участники поделятся секретами и рецептами национальной кухни народов России и Финляндии. Вход свободный. 0+

г.Кировск, просп.Ленина, 9а. Клуб «Родник».

27 октября - 12.00

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького приглашает кировчан и гостей города принять участие в 5-м ежегодном Международном Географическом диктанте. Он стал традиционным событием для всех людей, неравнодушных к романтике географических открытий, исследований и путешествий. Регистрация участников начнётся в 11.00ч. в ЦГБ им. А.М. Горького. 12+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

27 октября – 12.00

Состоится традиционный интеллектуальный турнир для взрослых «Что? Где? Когда?». Игра будет посвящена Дню города Кировска и 90-летию АО «Апатит». Участие примут опытные команды знатоков и новички игры.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, фойе ДК.

30 октября – 2 ноября

Праздничные мероприятия, посвященные 88-летию города Кировска.

В этом году наш город отметит свой 88-ой День рождения. Пройдут культурно-массовые мероприятия, посвященные этой праздничной дате:

30 октября - 12.00 – возложение цветов к памятнику С.М. Кирова;

1 ноября - 18.00 - Кировский Дворец культуры – праздничный концерт «Кировск в сердце каждого». Вход свободный;

2 ноября - 12.00 - Центральная площадь города, «Курортный бульвар» - народное массовое гуляние «Хибинская ярмарка».

2 ноября

Массовое гуляние «Хибинская ярмарка» на центральной городской площади, «Курортный бульвар».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

нп Титан

25 октября – 18.00

Праздничный концерт, посвященный дню города «С днём рождения, любимый город!». В программе концерта: выступление самодеятельных артистов Дворца культуры г. Кировска, народного самодеятельного коллектива ансамбля русской песни «Забавушка», танцевального коллектива «Альхан», детей детского сада № 36, танцевальной группы «Продвижение» школы № 8 и танцевальной группы «Твое» г. Кировск. 0+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

нп. Коашва

27 октября – 14.00

Приглашают зрителей на конкурсную программу для девочек «Маленькая Барби». Четырем маленьким Барби в возрасте от 5 до 7 лет предстоит пройти сложные этапы состязания. Девочки продемонстрируют свои наряды, танцевальные и актерские способности, а также примут участие в видеовикторине. Вход свободный. 0+

нп. Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

г.Апатиты

Состоится 1-й этап регионального чемпионата по «Что? Где? Когда?». Планируется участие 30 команд школьников 8-11-х классов, представляющих г.г. Апатиты, Кировск, Оленегорск, Мончегорск, Ковдор, Кандалакша, Полярные Зори, с. Ловозеро, п. Ревду, п. Высокий.

г.Апатиты, ул.Лесная, 29. Студенческий клуб филиала МАГУ в г. Апатиты.

26 октября - 12.00

Состоится конкурс «Хочу на сцену!».

г.Апатиты, ул.Бредова, 2а. СОШ № 14.

ЗАТО Видяево

24 октября - 15.00

Реконструкция «Фронтовые подруги» в рамках II этапа муниципального смотра по реализации проектов музейной и туристско-экскурсионной деятельности.

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 3. Центр культуры и досуга.

ЗАТО г.Островной

24-28 октября - 16.00

Конкурс рисунков на тему «Взгляд сквозь время» и «Мир героев Достоевского». Конкурс продлится до 28 октября.

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.

ЗАТО г.Североморск

26 октября - 16.00

В рамках городского литературного праздника «День поэзии Североморска» состоится презентация сборника стихотворений Вячеслава Черкасова «Марафон в прошлое». Познакомиться с новой книгой стихотворений поэта, журналиста, председателя литературного объединения Северного флота «Полярное сияние», члена Союза писателей России Вячеслава Черкасова приглашаются все желающие.

ЗАТО г.Североморск, ул. Кирова, 2. Центральная городская библиотека имени Леонида Крейна.

г.Мурманск

24 октября – 14.00

На встрече учащиеся 9-го класса школы № 13 познакомятся с биографией и стихами двух выдающихся поэтов Финляндии и России, прочтут стихи Сёдергран и Есенина и смогут поделиться своими впечатлениями и размышлениями о «серебряном веке» и поэзии таких разных, но таких талантливых рупорах той эпохи как финская поэтесса Эдит Сёдергран и «русская душа» – поэт Сергей Есенин.

Сотрудники мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге прочтут стихи поэтов на финском языке. Приглашаются все желающие. Мероприятие в формате литературной гостиной «Поэзия «серебряного века»: Эдит Сёдергран и Сергей Есенин».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, помещение музея Сергея Есенина.

24 октября – 15.00

Состоится литературно-музыкальный вечер «Михаил Юрьевич Лермонтов. Поэт сверхчеловечества». Мероприятие посвящено 205-летию со дня рождения гениального русского поэта, прозаика, драматурга, художника.

В этот день прозвучит лирическая поэзия Лермонтова, будут исполнены романсы на стихи поэта. Зрители увидят отрывки из фильмов по его произведениям. Специалисты библиотеки расскажут о наименее известной грани таланта Михаила Юрьевича – художественном даровании. В завершении встречи состоится литературная викторина по творчеству Лермонтова.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.

24 октября - 15.00

Более 200 гостей со всей Мурманской области соберутся во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова – здесь пройдёт «Бал победителей». Это уникальное мероприятие, посвященное 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, – не просто дань уважения людям, подарившим нам жизнь, это в первую очередь возможность фронтовикам вновь увидеть друг друга, послушать любимые песни, пообщаться. Среди участников «Бала победителей» – ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, лейтенанты, проходящие службу на территории Кольского Заполярья, кадеты.

Место проведения «Бала победителей» выбрано не случайно. В годы войны областной Дворец культуры был центром общения и отдыха не только для мирного населения, но и для тех, кто принимал непосредственное участие в боях. Здесь демонстрировали кинофильмы, давали концерты, проводили праздничные торжественные вечера и собрания. 24 октября для гостей «Бала победителей» во Дворце культуры выступят заполярные артисты, духовой оркестр и именно в этот день, впервые с 1946 года, прозвучит песня о героическом Мурманске.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

24 октября - 17.30

Литературно-музыкальный вечер «Поэты выпадают в небо…», посвященный 60-летию со дня рождения Николая Колычева. Член Союза писателей России, лауреат множества литературных премий и конкурсов Николай Колычев родился 24 октября 1959 года (скончался в 2017 году). В Мурманской областной научной библиотеке в День рождения писателя состоится литературно-музыкальный вечер, на котором ценители слова, коллеги по литературному цеху, читатели вновь перелистнут страницы творчества Николая Владимировича и окунутся в мир лирических героев его произведений. В юбилейном вечере примут участие гости из Санкт-Петербурга, Новгорода, Череповца, городов Мурманской области. Прозвучат полюбившиеся стихотворения поэта и песни на его стихи.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а, областная универсальная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки.

25 октября – 13.00

Пройдет праздничный концерт, посвященный 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Школьники познакомятся с важной страницей летописи из истории Кольского края, посмотрят презентацию о героической борьбе советских воинов на территории Кольского полуострова и фрагменты документальных фильмов о войне, а также вспомнят героев защищавших Заполярье.

Урок памяти и мужества будет сопровождаться музыкальными композициями «Марш поисковых отрядов», «Облака», «Баллада о красках», которые на гитаре исполнит семейный дуэт Гарри и Нелли Хачатурян клуба авторской песни «Пять углов». Также ученики вокальной группы «Звонкие голоса» гимназии № 5 под руководством Раисы Ворочай дополнят праздничное мероприятие песнями военных лет.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, мультимедийный зал.

25 и 26 октября – 19.00.

К 75-летию освобождения Советского Заполярья от немецко-фашистских захватчиков Центральный академический театр Российской армии привезёт в Заполярье спектакль «Вечно живые». Организатором гастролей Центрального академического театра Российской армии в Мурманске выступает Мурманский областной драматический театр.

Зрители увидят начало Великой Отечественной войны. Главный герой Борис, несмотря на бронь, уходит добровольцем на фронт накануне дня рождения своей невесты Вероники, которую он зовёт Белкой. На фронте Борис пропадает без вести, Вероника, потеряв родителей и кров, от отчаяния выходит замуж за двоюродного брата Бориса - Марка, но ценности молодых не совпадают, брак распадается. Вероника проносит свою любовь к Борису сквозь всю войну.

«Вечно живые» - это рассказ о войне не на передовой, не на фронте, а в сердцах и судьбах людей.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

26 октября - 17.00

«Партизанский реквием» – месса по погибшим в годы второй мировой войны норвежским партизанам побережья Баренцева моря, которые защищали от атак немецких кораблей и подводных лодок союзнические северные конвои на пути в Мурманск.

В Мурманске, чтобы почтить память норвежских партизан, принимавших участие в военных событиях в Северной Норвегии, на сцене Мурманской областной филармонии выступят музыканты из Норвегии и России.

В составе камерного хора «Amadeus» (художественный руководитель и дирижер хора – заслуженный артист РФ, преподаватель Мурманского колледжа искусств Валерий Иванов) в совместном проекте примут участие студенты Мурманского колледжа искусств.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

26 октября – 19.00

В рамках Всероссийской акции «Рок в защиту животных» в Мурманске второй раз состоится благотворительный концерт.

г.Мурманск, просп.Ленина, 11. «Rock'n'Roll Music Bar».

24 ноября - 13.00

Состоится литературное шоу будет посвящено жанру «Постапокалипсис». По 27 октября принимаются заявки на участие в литературном стендапе «Дронт в бункере», который состоится в секретном бункере, местоположение которого пока не называется.

Существуют ли качественные книги в этой теме? Можно ли делить литературу на хорошую и плохую? Постапокалипсис – это только мутанты и зомби, или там есть место мысли? Почему мы любим этот жанр? Организаторы приглашают порассуждать на эту тему, но чтобы было ещё круче, предлагают сделать это в форме литературного стендапа – выступления перед микрофоном с рассказами о прочитанной книге. Яркие и креативные они непременно вызовут дружеские дискуссии и создадут неповторимую атмосферу.

К участию приглашаются молодые люди 16-24 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей. Главное здесь – не читательский опыт участника, а его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.

Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку и дождаться 27 октября, когда состоится случайное распределение книг среди стендаперов. Список литературы для «Дронта в бункере» будет составлен специалистами Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Карелия» (до 27 октября); «Живопись Анатолия Полищука» (до 27 октября); фотовыставка-конкурс «Один день в любимом городе» (до 4 ноября); «Моя любимая игрушка» из коллекции Марины Беляковой (до 10 ноября); «Битва за Север» - посвящена 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (до 12 января).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «Деятельность Северного флота в период Петсамо-Киркенесской операции» (до 23 октября); «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

26 октября – 15.00

«Рыцарский турнир». Областной конкурс среди юношей.

27 октября – 15.00

«Здесь живут мои друзья!». Концерт хора украинской песни «Джерела» и хора ветеранов «Встреча друзей».

27 октября – 17.00

«От «Вернисажа» с любовью». Концерт студии эстрадной песни «Вернисаж».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Дружба народов - дружба литератур» (до 31 октября); «Чтение семейного масштаба» (до 31 октября); «Звезды современности» (до 31 октября); «Юбилейный вернисаж. Грэм Грин, Урсула Ле Гуин» (до 31 октября); «Рыцари параллельных миров» (до 31 октября); «Книжная галактика Кира Булычева» (до 31 октября); «Кольский Север в изданиях XIX - нач. XX вв.»: выставка редких книг (до 31 октября); «Инновации в дизайне Финляндии» в рамках Недели финской культуры «Финская осень в Мурманске».

24 октября – 15.00

Состоится литературно-музыкальный вечер «Михаил Юрьевич Лермонтов. Поэт сверхчеловечества». Мероприятие посвящено 205-летию со дня рождения гениального русского поэта, прозаика, драматурга, художника.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

24 октября - 14.00

Литературная гостиная «Поэзия серебряного века»: Эдит Сёдергран и Сергей Есенин в рамках Недели финкой культуры «Финская осень в Мурманске». На встрече учащиеся 9 класса школы № 13 познакомятся с биографией и стихами двух выдающихся поэтов Финляндии и России, прочтут стихи Сёдергран и Есенина, поделятся своими впечатлениями и размышлениями о «серебряном веке» и поэзии. Сотрудники мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге прочтут стихи поэтов на финском языке. Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Живопись Надежды Жилиной. Апатиты» (до 27 октября); «Живопись Владимира Кумашова» (до 27 октября); «В сиянии фаворского света» (до 17 ноября); «Приглашение к обеду» (до 15 декабря); «Меломан» (до 15 декабря); «Сказки» (до конца года).

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Также в музее проходят уроки «Фарфоровые сказки» в рамках выставки «Сказки. Фарфоровая пластика из коллекции Анны Макаровой». На уроке посетители узнают историю создания китайского, мейсенского и русского фарфора, познакомятся с произведениями фарфоровых заводов Советского Союза, Украины и фабрик Германии и Испании. Ребятам предлагаются загадки, постановка собственной сказки в теневом театре. В завершение урока предлагается мастер-класс по росписи бумажной тарелки или фарфоровой посуды. 12+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

25 октября - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

26 октября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

26 октября - 17.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

27 октября - 10.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

27 октября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

2 ноября - 15.30 и 17.00

К. Чуковский. «Телефон».

3 ноября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

3 ноября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

9 ноября - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

9 ноября - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 ноября - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 ноября - 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

16 ноября - 10.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

16 ноября - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

17 ноября - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

17 ноября - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 ноября - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

23 ноября - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

24 ноября - 10.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

24 ноября - 17.00

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».

30 ноября - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

30 ноября - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

26 октября - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Летающий диван».

27 октября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Заяц, лиса и петух».

1 ноября - 10.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

2 ноября - 10.00 и 12.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик» по мотивам сказки А. Н. Толстого.

«Золотой ключик, или Приключения Буратино».

3 ноября - 12.00 и 14.30

Г. Сапгир, С. Прокофьева. «Три медведя».

15 ноября - 19.00

П. Васильев. «Маленькие трагедии».

16 ноября - 12.00 и 14.30

П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».

17 ноября - 12.00 и 14.30

Н. Гернет. «Гусёнок».

23 ноября - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

24 ноября - 12.00

С. Озерская. «Дюймовочка».

30 ноября - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Гастроли Костромского областного театра кукол:

7 ноября - 10.30

A. Богачёва. «Не ёжик».

7 ноября - 17.00

М. Логинов. «Чудо-зонтик».

8 ноября - 10.30

Г. Остер. «Котёнок по имени Гав».

8 ноября - 17.00

М. Логинов. «Чудо-зонтик».

9 ноября - 12.00 и 14.30

A. Богачёва. «Не ёжик».

10 ноября - 12.00 и 14.30

Г. Остер. «Котёнок по имени Гав».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

Открыта выставка работ победителей фотоконкурса «Самая красивая страна» 2018 года (до 19 ноября).

26 октября – 17.00

Партизанский реквием. Тайные страницы истории войны в Северной Норвегии (концертный зал).

27 октября – 17.00

Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер Сергей Горбатюк, Мурманск. Солисты: Лилия Мифтахова (меццо-сопрано) и Екатерина Луговых (саксофон), Мурманск (концертный зал).

3 ноября - 18.00

Вечер камерной музыки. Всероссийская акция «Ночь искусств». Фестиваль «Мелодии Арктики».

3 ноября - 20.30

«Вернуться в лето». Ансамбль «Ударная компания» («Арт-кафе»).

3 ноября - 21.00

«Поговорим о музыке». Концерт-диалог в рамках всероссийской акции «Ночь искусств.

4 ноября - 18.00

Концерт джазовой музыки. Аарон Майерс (вокал), США и трио Сергея Васильева. Фестиваль «Мелодии Арктики». Абоне6мент «На джазовой…».

4 ноября - 20.30

«Письма / джаз». Любовные письма известных писателей и музыка в стиле джаз («Арт-кафе).

8 ноября - 19.00

Иеромонах Фотий, «Загадочная русская душа» (концертный зал).

9 ноября - 18.00

«Песен не петь нам нельзя». Группа «Легкие люди» (концертный зал).

10 ноября - 17.00

Концерт органной музыки. Фестиваль «Мелодии Арктики». Марина Лобецкая (орган), Антонина Шишканова (арфа), г.Санкт-Петербург.

17 ноября - 17.00

«Ах, Моцарт, Моцарт...». Мурманский филармонический оркестр. Фестиваль «Мелодии Арктики» (концертный зал).

23 ноября - 18.00

«Диснеевские хиты». Джазовый оркестр «Doody band», Мурманск.П роект Сергей Дудецкого (концертный зал).

24 ноября - 14.00

«В мире все в порядке». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой» (концертный зал).

29 ноября – 19.00

«Дон Кихот». Даниил Спиваковский (концертный зал).

30 ноября - 15.00

«Летучий корабль». Музыкальная сказка с песочной анимацией (концертный зал).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

25 октября - 19.00

ДК им. С.М. Кирова

Цатра. «Вечно живые». В. Розов. Драма в двух действиях. 12+

26 октября - 16.00

г.Полярные Зори

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова, 6+

26 октября - 19.00

ДК им. С.М. Кирова

Цатра. «Вечно живые». В. Розов. Драма в двух действиях. 12+

27 октября - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

30 октября - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

30 октября - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни, комедия, перевод М. Мишина. 16+

31 октября - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова, трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

31 октября - 19.00

г.Мончегорск

«Эти свободные бабочки». Л. Герше, комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. 16+

31 октября - 19.00

«Мастер и Маргарита». М. Булгаков, драма о любви и предательстве. 16+

1 ноября - 19.00

«Мастер и Маргарита». М. Булгаков, драма о любви и предательстве. 16+

2 ноября - 18.00

г.Апатиты

«Ох уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях. 18+

2 ноября - 19.00

«Бедность не порок». А. Островский, комедия в двух действиях. 12+

3 ноября - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

3 ноября - 19.00

«Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

4 ноября - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. Дню народного единства посвящается. 16+

6 ноября - 13.30

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. 6+

6 ноября - 19.00

Акция «Театр для всех». «Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

7 ноября - 19.00

Акция «Театр для всех». «Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях. 16+

8 ноября - 19.00

ДК им.С.М. Кирова

Архангельский театр драмы им.М.В. Ломоносова. «Победительница». А. Арбузов, житейская мелодрама. 12+

8 ноября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

9 ноября - 12.00

ДК им.С.М. Кирова

Архангельский театр драмы им.М.В. Ломоносова. «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Погорельский, старинная сказка. 6+

9 ноября - 18.00

ДК им.С.М. Кирова

Архангельский театр драмы им.М.В .Ломоносова. «Случайное счастье милиционера Пешкина». И. Лысов, просто комедия. 18+

14 ноября - 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия. Малая сцена. 16+

15 ноября - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+

15 ноября - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо, трагикомедия в двух действиях. 16+

16 ноября - 19.00

пгт.Печенга

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. 16+

16 ноября - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

17 ноября - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

20 ноября - 19.00

Концерт Геннадия Ветрова. Программа «Краски юмора». 12+

21 ноября - 19.00

«Lover». По книге Мари-Од Мюрай «Умник», спектакль для 12+ и 40+

22 ноября - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

23 ноября - 12.00

ПРЕМЬЕРА. «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

23 ноября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

24 ноября - 15.00

Программа для семейного просмотра. «Мы к вам приехали на час» - чемодан-дуэт «Квам» (г.Санкт-Петербург). 6+

24 ноября - 19.00

г.Ковдор

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

24 ноября - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

27 ноября - 13.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

27 ноября - 19.00

Концерт виа «Песняры». Юбилейная программа «Песни на все времена». 6+

28 ноября - 13.30

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

29 ноября - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. 16+

29 ноября - 19.00

«Lover».

«По книге Мари-Од Мюрай «Умник». Спектакль для 12+ и 40+

30 ноября - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

30 ноября - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

26 октября - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

27 октября - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: ««Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии», г. Москва (до 1 декабря); «Волшебные драконы» (до 1 декабря).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: персональная выставка Валентины Шмарук «Полёт фантазии» (до 5 ноября); выставка живописи, графики и фотографии Евгении Лебедевой и Елены Рудых «Живые картины» (до 4 ноября); фотовыставка «Никто не забыт и ничто не забыто» (до 31 октября).