пгт.Никель

29 октября - 19.00

Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «Под каменным небом». 0+

пгт.Никель, ул.Сидоровича, 4. Вторая школа.

г.Кандалакша

28 октября - 18.00

Конкурс театральных миниатюр «На сцену!» в честь Дня анимации.

г.Кандалакша, ул. Данилова, 25. Подростково-молодёжный клуб «Мечта».

г.Кировск

30 октября – 2 ноября

Праздничные мероприятия, посвященные 88-летию города Кировска.

В этом году наш город отметит свой 88-ой День рождения. Пройдут культурно-массовые мероприятия, посвященные этой праздничной дате:

30 октября - 12.00 – возложение цветов к памятнику С.М. Кирова;

1 ноября - 18.00 - Кировский Дворец культуры – праздничный концерт «Кировск в сердце каждого». Вход свободный;

2 ноября - 12.00 - Центральная площадь города, «Курортный бульвар» - народное массовое гуляние «Хибинская ярмарка».

2 ноября

Массовое гуляние «Хибинская ярмарка» на центральной городской площади, «Курортный бульвар».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

ЗАТО г.Островной

28 октября - 16.00

Конкурс рисунков на тему «Взгляд сквозь время» и «Мир героев Достоевского». Конкурс продлится до 28 октября.

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.

г.Полярный

28 октября - 10.00

Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильмов «А зори здесь… мирные», «На уровне сердца» в рамках часа истории «Память пылающих лет». 0+

г.Полярный, ул.Сивко, 10. ЦГБ им. А.М. Каутского.

г.Гаджиево

28 октября – 11.00

Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «На уровне сердца». 0+

г.Гаджиево, ул.Колышкина, 114а. Детская школа искусств.

28 октября – 15.00

Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «13 теней войны». 0+

г.Гаджиево, ул.Колышкина, 114а. Детская школа искусств.

ЗАТО г.Североморск

28 октября - 11.00

Муниципальный этап областных соревнований по скоростной неполной разборке и сборке автомата Калашникова.

ЗАТО Североморск, ул. Советская, 10. Детский морской центр им. В. Пикуля.

29 октября - 12.00 и 18.30

Цирк «Легенды мира». 0+

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель».

г.Кола

30 октября - 16.00

Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «На уровне сердца». 0+

г.Кола, Островский пер., 6. Библиотека Кольского района.

г.Мурманск

28 октября - 10.00

Квест-игра «Travel-Квест».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

28 октября - 12.00

Урок мужества «Наш Заполярный День Победы», посвященный 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Школьникам Мурманска расскажут, как освобождали Заполярье от немецко-фашистских захватчиков, о том какие награды получил город-герой Мурманск, какую роль в освобождении Заполярья сыграла Петсамо-Киркенесская операция. Также участники вспомнят подвиг Анатолия Бредова.

В рамках урока мужества состоится показ клипа «Дети войны», в котором современные школьники Мурманска сыграли детей военного времени.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

24 ноября - 13.00

Состоится литературное шоу будет посвящено жанру «Постапокалипсис». По 27 октября принимаются заявки на участие в литературном стендапе «Дронт в бункере», который состоится в секретном бункере, местоположение которого пока не называется.

Существуют ли качественные книги в этой теме? Можно ли делить литературу на хорошую и плохую? Постапокалипсис – это только мутанты и зомби, или там есть место мысли? Почему мы любим этот жанр? Организаторы приглашают порассуждать на эту тему, но чтобы было ещё круче, предлагают сделать это в форме литературного стендапа – выступления перед микрофоном с рассказами о прочитанной книге. Яркие и креативные они непременно вызовут дружеские дискуссии и создадут неповторимую атмосферу.

К участию приглашаются молодые люди 16-24 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей. Главное здесь – не читательский опыт участника, а его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.

Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку и дождаться 27 октября, когда состоится случайное распределение книг среди стендаперов. Список литературы для «Дронта в бункере» будет составлен специалистами Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: фотовыставка-конкурс «Один день в любимом городе» (до 4 ноября); «Моя любимая игрушка» - из коллекции Марины Беляковой (до 10 ноября); «Битва за Север» (до 12 января).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «Деятельность Северного флота в период Петсамо-Киркенесской операции» (до 23 октября); «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

30 октября - 19.00

Шоу «Света и тьмы». 6+

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Инновации в дизайне Финляндии» (до 26 октября); «Дружба народов - дружба литератур» (до 31 октября); «Чтение семейного масштаба» (до 31 октября); «Звезды современности» (до 31 октября); «Юбилейный вернисаж. Грэм Грин, Урсула Ле Гуин» (до 31 октября); «Рыцари параллельных миров» (до 31 октября); «Рецепты от депрессии» (до 31 октября); «Книжная галактика Кира Булычева» (до 31 октября); «На просторах Вселенной» (до 31 октября); «Кольский Север в изданиях XIX - нач. XX вв.» - выставка редких книг (до 31 октября); «О науке - доступно, о жизни - серьезно» - интерактивная выставка журнала «Наука и жизнь» (до 30 ноября).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «В сиянии фаворского света» (до 17 ноября); «Приглашение к обеду» (до 15 декабря); «Меломан» (до 15 декабря); «Сказки» (до конца года).

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Также в музее проходят уроки «Фарфоровые сказки» в рамках выставки «Сказки. Фарфоровая пластика из коллекции Анны Макаровой». На уроке посетители узнают историю создания китайского, мейсенского и русского фарфора, познакомятся с произведениями фарфоровых заводов Советского Союза, Украины и фабрик Германии и Испании. Ребятам предлагаются загадки, постановка собственной сказки в теневом театре. В завершение урока предлагается мастер-класс по росписи бумажной тарелки или фарфоровой посуды. 12+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

2 ноября - 15.30 и 17.00

К. Чуковский. «Телефон».

3 ноября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

3 ноября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

9 ноября - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

9 ноября - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 ноября - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 ноября - 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

16 ноября - 10.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

16 ноября - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

17 ноября - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

17 ноября - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 ноября - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

23 ноября - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

24 ноября - 10.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

24 ноября - 17.00

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».

30 ноября - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

30 ноября - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

1 ноября - 10.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

2 ноября - 10.00 и 12.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик» по мотивам сказки А. Н. Толстого.

«Золотой ключик, или Приключения Буратино».

3 ноября - 12.00 и 14.30

Г. Сапгир, С. Прокофьева. «Три медведя».

15 ноября - 19.00

П. Васильев. «Маленькие трагедии».

16 ноября - 12.00 и 14.30

П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».

17 ноября - 12.00 и 14.30

Н. Гернет. «Гусёнок».

23 ноября - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

24 ноября - 12.00

С. Озерская. «Дюймовочка».

30 ноября - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Гастроли Костромского областного театра кукол:

7 ноября - 10.30

A. Богачёва. «Не ёжик».

7 ноября - 17.00

М. Логинов. «Чудо-зонтик».

8 ноября - 10.30

Г. Остер. «Котёнок по имени Гав».

8 ноября - 17.00

М. Логинов. «Чудо-зонтик».

9 ноября - 12.00 и 14.30

A. Богачёва. «Не ёжик».

10 ноября - 12.00 и 14.30

Г. Остер. «Котёнок по имени Гав».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

Открыта выставка работ победителей фотоконкурса «Самая красивая страна» 2018 года (до 19 ноября).

3 ноября - 18.00

Вечер камерной музыки. Всероссийская акция «Ночь искусств». Фестиваль «Мелодии Арктики».

3 ноября - 20.30

«Вернуться в лето». Ансамбль «Ударная компания» («Арт-кафе»).

3 ноября - 21.00

«Поговорим о музыке». Концерт-диалог в рамках всероссийской акции «Ночь искусств.

4 ноября - 18.00

Концерт джазовой музыки. Аарон Майерс (вокал), США и трио Сергея Васильева. Фестиваль «Мелодии Арктики». Абоне6мент «На джазовой…».

4 ноября - 20.30

«Письма / джаз». Любовные письма известных писателей и музыка в стиле джаз («Арт-кафе).

8 ноября - 19.00

Иеромонах Фотий, «Загадочная русская душа» (концертный зал).

9 ноября - 18.00

«Песен не петь нам нельзя». Группа «Легкие люди» (концертный зал).

10 ноября - 17.00

Концерт органной музыки. Фестиваль «Мелодии Арктики». Марина Лобецкая (орган), Антонина Шишканова (арфа), г.Санкт-Петербург.

17 ноября - 17.00

«Ах, Моцарт, Моцарт...». Мурманский филармонический оркестр. Фестиваль «Мелодии Арктики» (концертный зал).

23 ноября - 18.00

«Диснеевские хиты». Джазовый оркестр «Doody band», Мурманск.П роект Сергей Дудецкого (концертный зал).

24 ноября - 14.00

«В мире все в порядке». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой» (концертный зал).

29 ноября – 19.00

«Дон Кихот». Даниил Спиваковский (концертный зал).

30 ноября - 15.00

«Летучий корабль». Музыкальная сказка с песочной анимацией (концертный зал).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

30 октября - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

30 октября - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни, комедия, перевод М. Мишина. 16+

31 октября - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова, трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

31 октября - 19.00

г.Мончегорск

«Эти свободные бабочки». Л. Герше, комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. 16+

31 октября - 19.00

«Мастер и Маргарита». М. Булгаков, драма о любви и предательстве. 16+

1 ноября - 19.00

«Мастер и Маргарита». М. Булгаков, драма о любви и предательстве. 16+

2 ноября - 18.00

г.Апатиты

«Ох уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях. 18+

2 ноября - 19.00

«Бедность не порок». А. Островский, комедия в двух действиях. 12+

3 ноября - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

3 ноября - 19.00

«Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

4 ноября - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. Дню народного единства посвящается. 16+

6 ноября - 13.30

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. 6+

6 ноября - 19.00

Акция «Театр для всех». «Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

7 ноября - 19.00

Акция «Театр для всех». «Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях. 16+

8 ноября - 19.00

ДК им.С.М. Кирова

Архангельский театр драмы им.М.В. Ломоносова. «Победительница». А. Арбузов, житейская мелодрама. 12+

8 ноября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

9 ноября - 12.00

ДК им.С.М. Кирова

Архангельский театр драмы им.М.В. Ломоносова. «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Погорельский, старинная сказка. 6+

9 ноября - 18.00

ДК им.С.М. Кирова

Архангельский театр драмы им.М.В .Ломоносова. «Случайное счастье милиционера Пешкина». И. Лысов, просто комедия. 18+

14 ноября - 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия. Малая сцена. 16+

15 ноября - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+

15 ноября - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо, трагикомедия в двух действиях. 16+

16 ноября - 19.00

пгт.Печенга

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. 16+

16 ноября - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

17 ноября - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

20 ноября - 19.00

Концерт Геннадия Ветрова. Программа «Краски юмора». 12+

21 ноября - 19.00

«Lover». По книге Мари-Од Мюрай «Умник», спектакль для 12+ и 40+

22 ноября - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

23 ноября - 12.00

ПРЕМЬЕРА. «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

23 ноября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

24 ноября - 15.00

Программа для семейного просмотра. «Мы к вам приехали на час» - чемодан-дуэт «Квам» (г.Санкт-Петербург). 6+

24 ноября - 19.00

г.Ковдор

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

24 ноября - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

27 ноября - 13.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

27 ноября - 19.00

Концерт виа «Песняры». Юбилейная программа «Песни на все времена». 6+

28 ноября - 13.30

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

29 ноября - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. 16+

29 ноября - 19.00

«Lover».

«По книге Мари-Од Мюрай «Умник». Спектакль для 12+ и 40+

30 ноября - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

30 ноября - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

26 октября - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

27 октября - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии», г. Москва (до 1 декабря); «Волшебные драконы» (до 1 декабря).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: «Никто не забыт и ничто не забыто» (до 31 октября); «Живые картины» (до 4 ноября); «Полет фантазии» (до 5 ноября).

мкр. Росляково

28 октября - 18.00

Цирк «Легенды мира». 0+

мкр. Росляково, ул.Заводская, 1. ДК «Судоремонтник».