г.Кировск

31 октября – 2 ноября

Праздничные мероприятия, посвященные 88-летию города Кировска.

В этом году наш город отметит свой 88-ой День рождения. Пройдут культурно-массовые мероприятия, посвященные этой праздничной дате:

1 ноября - 18.00 - Кировский Дворец культуры – праздничный концерт «Кировск в сердце каждого». Вход свободный;

2 ноября - 12.00 - Центральная площадь города, «Курортный бульвар» - народное массовое гуляние «Хибинская ярмарка».

2 ноября

Массовое гуляние «Хибинская ярмарка» на центральной городской площади, «Курортный бульвар».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Апатиты

31 октября - 11.00

Познавательно-игровая программа для дошкольников «Животный мир Кольского края».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. МАУ АГДК, выставочный зал.

31 октября - 13.00

Урок мужества «Наши земляки – участники войны». К 75-летию освобождения Заполярья.

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

31 октября - 15.00

Исторический экскурс «Не может быть забвенья». Встреча со специалистом ГАМО для студентов. День памяти жертв политических репрессий.

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

31 октября - 16.00

Арт-студия «Хобби-микс». Мастер-класс для детей «Весёлые пингвины» (поделка из цветной бумаги).

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

1 ноября - 11.00

Этнографический диктант.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

1 ноября - 14.30

«Своя игра» - по роману И. Гончарова «Обломов».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

1 ноября - 17.30

Концерт вокальной музыки Нины Яцентковской (г.Санкт-Петербург). Концертмейстеры - Елена Соломина и Татьяна Гаранина (фортепиано, г.Апатиты), Юрий Кругликов (скрипка, г.Апатиты).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

1 ноября - 19.00

Концерт солистов Московского цыганского театра «Ромэн».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

1 ноября - 19.00

Социально-психологическая игра «Дилемма».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

1 ноября - 18.00

Мастер-класс «Уличный театр».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

2 ноября - 15.00

Мастер-класс «Уличный театр».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

2 ноября - 16.00

Клуб «Общение» - исторический экскурс «О героях былых времён». День народного единства.

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

2 ноября - 16.00

Лекторий под эгидой главы г.Апатиты.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

2 ноября - 16.00

Гитарный вечер. Встреча для тех, кто любит играть на гитаре и петь, для тех, кто любит петь, но не умеет играть на гитаре и для тех, кто просто обожает слушать хорошие песни в хорошей компании. Формат вечера: гитара по кругу («гитарно» высказаться сможет каждый).

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ», ИДО.

2 ноября - 18.00

Юрий Кругликов и друзья. Концерт скрипичной музыки. В программе классическая, современная и джазовая музыка.

г.Апаты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

2 ноября - 18.00

«Ох уж эта Анна». Спектакль Мурманского областного драмтеатра.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

2 ноября - 22.00

Дискотека для взрослых.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

3 ноября - 13.00

Мастер-класс «Уличный театр».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

3 ноября - 13.00

Клуб «Модное рукоделие». Магнит-сувенир на холодильник.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

3 ноября - 15.00

Поморская вечёрка: История, культура и традиции поморов Терского берега.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

3 ноября - 15.00

Тематическое занятие «Подводный выходной» в центре интерактивной книги «Умка». 0+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

3 ноября - 15.00

Участие студии «Ярушко» в Дне поморской культуры с хороводами и мастер-классами.

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4а. Центральная библиотека.

3 ноября - 18.00

Студия народного творчества «Ярушко». Сарафанотерапия и хороводоведение.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ», ИДО.

3 ноября - 19.00

Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

4 ноября - 14.00

Праздничная программа «Хоровод дружбы», посвященная Дню народного единства

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

г.Мончегорск

31 октября - 19.00

Выездной спектакль Мурманского областного драматического театра «Эти свободные бабочки». Спектакль «Эти свободные бабочки» поставил по пьесе Леонарда Герше режиссер из Санкт-Петербурга Алексей Серов.

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Городской центр культуры.

ЗАТО г.Североморск

1 ноября – 16.00

Состоится экскурс в историю «На Мурманском направлении» с писателем, краеведом, почётным гражданином Мурманска Михаилом Орешетой.

Встреча будет посвящена 75-летию наступательной Петсамо-Киркенесской операции по разгрому немецко-фашистских войск в Советском Заполярье и Северной Норвегии.

ЗАТО г.Североморск, ул.Кирова, 2. Центральная городская библиотека имени Леонида Крейна.

3 ноября - 18.00-21.00

В преддверии Дня народного единства в Североморске пройдёт культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Впервые мероприятия состоятся на всех площадках Музейно-выставочного комплекса.

18.00-19.00 - мастер-класс художника «Рисуем акварелью» (посетителям будет предложено создать собственную картину в технике акварель). 5+

19.00-21.00 - игровая программа «Читаем картину» (нахождение картины по словесному описанию). 5+

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 22. Городской выставочный зал.

3 ноября - 18.00

«Музыка в музее». Концерт учащихся и преподавателей СДМШ им.Э.С.Пастернак (классика, джаз). 0+

ЗАТО г. Североморск, ул. Сафонова, 15. Музей истории города и флота.

3 ноября - 19.00-19.45

Экскурсия с фонариками «Предметы искусства в экспозиции музея» (экскурсия предполагает активное участие слушателей в поисках предметов искусства в экспозиции музея). 5+

ЗАТО г. Североморск, ул. Сафонова, 15. Музей истории города и флота.

3 ноября - 20.00-21.00

Познавательная программа «Хранители ароматов» (рассказ о парфюмах различных времен с использованием предметов фондов музея). 0+

ЗАТО г. Североморск, ул. Сафонова, 15. Музей истории города и флота.

3 ноября - 18.00-21.00

Познавательно-развлекательная программа «Музей объединяет поколения» (экскурсии по интерьерной выставке «Комната 50-х гг.» и выставке к 60-летитию МБОУСОШ № 10; занятие «Портфель советского школьника»). 0+

ЗАТО г. Североморск, ул. Сафонова, 5. Отдел прикладного творчества и народных ремесел.

3 ноября - 18.00-21.00

Мастер – классы по изготовлению поделок из школьной программы СССР (по материалам «Азбуки» 1972 г .). 7+

ЗАТО г. Североморск, ул. Сафонова, 5. Отдел прикладного творчества и народных ремесел.

3 ноября - 18.00-21.00

Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству народов России. 7+

ЗАТО г. Североморск, ул. Сафонова, 5. Отдел прикладного творчества и народных ремесел.

г.Мурманск

31 октября - 11.00 и 12.00

Квест-игра «Travel-Квест».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

31 октября - 12.00

Познавательная программа «Квиз-дети».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

31 октября - 14.00

Пресс-кафе «Читаем, спорим, размышляем». Встреча посвящена 75-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье. Лучшие статьи региональных и городских газет о героических событиях 1944 года станут главной темой обзора прессы и обсуждения.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

1 ноября – 12.00

Состоится пресс-конференция, посвященная культурным событиям и мероприятиям, которые пройдут в регионе в начале ноября: Всероссийская акция «Ночь искусств», День народного единства, День рождения Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Что ждёт северян на площадках областных учреждений культуры, расскажут спикеры встречи: Ольга Александровна Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея; Елена Павловна Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея; Светлана Васильевна Вагайцева, директор Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

1 ноября – 12.00

Состоится детский праздник национальных культур «Мы – россияне».

Мероприятие пройдет в дни осенних каникул в преддверии Дня народного единства. В этом году праздник приурочен к 20-летию Союзного государства России и Белоруссии.

Искусство объединит участников разных возрастов и национальностей. Прозвучат песни на белорусском, узбекском, саамском, русском языках. На сцене зрители увидят народные танцы. Подарком для всех будет выступление клуба кинологов и канистерапевтов «Романов на Мурмане».

Почетными гостями праздника станут представители Региональной общественной организации «Объединение белорусов Мурманской области «РАДЗIМА» («Родина»). На праздничное мероприятие приглашают всех желающих.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, мультимедийный зал.

24 ноября - 13.00

Состоится литературное шоу будет посвящено жанру «Постапокалипсис». По 27 октября принимаются заявки на участие в литературном стендапе «Дронт в бункере», который состоится в секретном бункере, местоположение которого пока не называется.

Существуют ли качественные книги в этой теме? Можно ли делить литературу на хорошую и плохую? Постапокалипсис – это только мутанты и зомби, или там есть место мысли? Почему мы любим этот жанр? Организаторы приглашают порассуждать на эту тему, но чтобы было ещё круче, предлагают сделать это в форме литературного стендапа – выступления перед микрофоном с рассказами о прочитанной книге. Яркие и креативные они непременно вызовут дружеские дискуссии и создадут неповторимую атмосферу.

К участию приглашаются молодые люди 16-24 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей. Главное здесь – не читательский опыт участника, а его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.

Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку и дождаться 27 октября, когда состоится случайное распределение книг среди стендаперов. Список литературы для «Дронта в бункере» будет составлен специалистами Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: фотовыставка-конкурс «Один день в любимом городе» (до 4 ноября); «Моя любимая игрушка» - из коллекции Марины Беляковой (до 10 ноября); «Битва за Север» (до 12 января); «Магия театра» - экспозиция монет, посвященных лучшим драматическим театральным и балетным постановкам, которые выпустил Банк России (по 8 декабря); «Мир детства» - графические произведения отечественных художников, созданные во второй половине XX века (по 10 ноября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года); «Цвет Победы» - 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (по 30 ноября).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

31 октября - 11.00 и 12.00

Состоится квест-игра «Travel-Квест». Школьники из оздоровительных лагерей при мурманских школах станут участниками приключенческой познавательно-игровой программы, для прохождения которой необходимо будет отыскать различные предметы для путешествия, найти им применение, а также решить множество логических задач и выполнить творческие задания.

31 октября - 12.00

Начнётся познавательная программа «Квиз-Дети». Квиз – это интеллектуально-развлекательная игра, не требующая предварительной подготовки. Ребятам предстоит проявить свои интеллектуальные знания и показать умения работать в команде.

1 ноября - 12.00

Специалисты областной «Кировки» проведут игру-путешествие «Арктика: На краю земли». Арктика – это крайний север России, край удивительной природы. Мальчишки и девчонки в игровой форме смогут отправиться в экспедицию на край земли, где узнают интересные факты о самом северном материке в мире.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Дружба народов - дружба литератур» (до 31 октября); «Чтение семейного масштаба» (до 31 октября); «Звезды современности» (до 31 октября); «Юбилейный вернисаж. Грэм Грин, Урсула Ле Гуин» (до 31 октября); «Рыцари параллельных миров» (до 31 октября); «Рецепты от депрессии» (до 31 октября); «Книжная галактика Кира Булычева» (до 31 октября); «На просторах Вселенной» (до 31 октября); «Кольский Север в изданиях XIX - нач. XX вв.» - выставка редких книг (до 31 октября); «О науке - доступно, о жизни - серьезно» - интерактивная выставка журнала «Наука и жизнь» (до 30 ноября).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «В сиянии фаворского света» (до 17 ноября); «Приглашение к обеду» (до 15 декабря); «Меломан» (до 15 декабря); «Сказки» (до конца года).

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Также в музее проходят уроки «Фарфоровые сказки» в рамках выставки «Сказки. Фарфоровая пластика из коллекции Анны Макаровой». На уроке посетители узнают историю создания китайского, мейсенского и русского фарфора, познакомятся с произведениями фарфоровых заводов Советского Союза, Украины и фабрик Германии и Испании. Ребятам предлагаются загадки, постановка собственной сказки в теневом театре. В завершение урока предлагается мастер-класс по росписи бумажной тарелки или фарфоровой посуды. 12+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

2 ноября - 15.30 и 17.00

К. Чуковский. «Телефон».

3 ноября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

3 ноября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

9 ноября - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

9 ноября - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 ноября - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 ноября - 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

16 ноября - 10.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

16 ноября - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

17 ноября - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

17 ноября - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 ноября - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

23 ноября - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

24 ноября - 10.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

24 ноября - 17.00

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».

30 ноября - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

30 ноября - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

1 ноября - 10.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

2 ноября - 10.00 и 12.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик» по мотивам сказки А. Н. Толстого.

«Золотой ключик, или Приключения Буратино».

3 ноября - 12.00 и 14.30

Г. Сапгир, С. Прокофьева. «Три медведя».

15 ноября - 19.00

П. Васильев. «Маленькие трагедии».

16 ноября - 12.00 и 14.30

П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».

17 ноября - 12.00 и 14.30

Н. Гернет. «Гусёнок».

23 ноября - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

24 ноября - 12.00

С. Озерская. «Дюймовочка».

30 ноября - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Гастроли Костромского областного театра кукол:

7 ноября - 10.30

A. Богачёва. «Не ёжик».

7 ноября - 17.00

М. Логинов. «Чудо-зонтик».

8 ноября - 10.30

Г. Остер. «Котёнок по имени Гав».

8 ноября - 17.00

М. Логинов. «Чудо-зонтик».

9 ноября - 12.00 и 14.30

A. Богачёва. «Не ёжик».

10 ноября - 12.00 и 14.30

Г. Остер. «Котёнок по имени Гав».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

Открыта выставка работ победителей фотоконкурса «Самая красивая страна» 2018 года (до 19 ноября).

3 ноября - 18.00

Вечер камерной музыки. Всероссийская акция «Ночь искусств». Фестиваль «Мелодии Арктики».

3 ноября - 20.30

«Вернуться в лето». Ансамбль «Ударная компания» («Арт-кафе»).

3 ноября - 21.00

«Поговорим о музыке». Концерт-диалог в рамках всероссийской акции «Ночь искусств.

4 ноября - 18.00

Концерт джазовой музыки. Аарон Майерс (вокал), США и трио Сергея Васильева. Фестиваль «Мелодии Арктики». Абоне6мент «На джазовой…».

4 ноября - 20.30

«Письма / джаз». Любовные письма известных писателей и музыка в стиле джаз («Арт-кафе).

8 ноября - 19.00

Иеромонах Фотий, «Загадочная русская душа» (концертный зал).

9 ноября - 18.00

«Песен не петь нам нельзя». Группа «Легкие люди» (концертный зал).

10 ноября - 17.00

Концерт органной музыки. Фестиваль «Мелодии Арктики». Марина Лобецкая (орган), Антонина Шишканова (арфа), г.Санкт-Петербург.

17 ноября - 17.00

«Ах, Моцарт, Моцарт...». Мурманский филармонический оркестр. Фестиваль «Мелодии Арктики» (концертный зал).

23 ноября - 18.00

«Диснеевские хиты». Джазовый оркестр «Doody band», Мурманск.П роект Сергей Дудецкого (концертный зал).

24 ноября - 14.00

«В мире все в порядке». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой» (концертный зал).

29 ноября – 19.00

«Дон Кихот». Даниил Спиваковский (концертный зал).

30 ноября - 15.00

«Летучий корабль». Музыкальная сказка с песочной анимацией (концертный зал).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

31 октября - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова, трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

31 октября - 19.00

г.Мончегорск

«Эти свободные бабочки». Л. Герше, комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. 16+

31 октября - 19.00

«Мастер и Маргарита». М. Булгаков, драма о любви и предательстве. 16+

1 ноября - 19.00

«Мастер и Маргарита». М. Булгаков, драма о любви и предательстве. 16+

2 ноября - 18.00

г.Апатиты

«Ох уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях. 18+

2 ноября - 19.00

«Бедность не порок». А. Островский, комедия в двух действиях. 12+

3 ноября - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

3 ноября - 19.00

«Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

4 ноября - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. Дню народного единства посвящается. 16+

6 ноября - 13.30

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. 6+

6 ноября - 19.00

Акция «Театр для всех». «Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

7 ноября - 19.00

Акция «Театр для всех». «Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях. 16+

8 ноября - 19.00

ДК им.С.М. Кирова

Архангельский театр драмы им.М.В. Ломоносова. «Победительница». А. Арбузов, житейская мелодрама. 12+

8 ноября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

9 ноября - 12.00

ДК им.С.М. Кирова

Архангельский театр драмы им.М.В. Ломоносова. «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Погорельский, старинная сказка. 6+

9 ноября - 18.00

ДК им.С.М. Кирова

Архангельский театр драмы им.М.В .Ломоносова. «Случайное счастье милиционера Пешкина». И. Лысов, просто комедия. 18+

14 ноября - 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия. Малая сцена. 16+

15 ноября - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+

15 ноября - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо, трагикомедия в двух действиях. 16+

16 ноября - 19.00

пгт.Печенга

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. 16+

16 ноября - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

17 ноября - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

20 ноября - 19.00

Концерт Геннадия Ветрова. Программа «Краски юмора». 12+

21 ноября - 19.00

«Lover». По книге Мари-Од Мюрай «Умник», спектакль для 12+ и 40+

22 ноября - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

23 ноября - 12.00

ПРЕМЬЕРА. «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

23 ноября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

24 ноября - 15.00

Программа для семейного просмотра. «Мы к вам приехали на час» - чемодан-дуэт «Квам» (г.Санкт-Петербург). 6+

24 ноября - 19.00

г.Ковдор

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

24 ноября - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

27 ноября - 13.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

27 ноября - 19.00

Концерт виа «Песняры». Юбилейная программа «Песни на все времена». 6+

28 ноября - 13.30

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

29 ноября - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. 16+

29 ноября - 19.00

«Lover».

«По книге Мари-Од Мюрай «Умник». Спектакль для 12+ и 40+

30 ноября - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

30 ноября - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

2 ноябрь - 18.00

«Кто-то должен уйти...». Сергиенко Ю. Комедия. 12+

3 ноябрь - 11.00

«Волшебное зеркало». Сергиенко Ю. Сказка. 0+

3 ноябрь - 18.00

«Под одной крышей». Сергиенко Ю. Трагикомедия. 12+

9 ноябрь - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

10 ноябрь - 11.00

«Морозко». Сергиенко Ю. Сказка. 6+

10 ноябрь - 18.00

«Не всё коту Масленица». Сергиенко Ю. Комедия. 12+

16 ноябрь - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

30 ноябрь -18.00

«Шампанского!..». Сергиенко Ю. Комедия. 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии», г. Москва (до 1 декабря); «Волшебные драконы» (до 1 декабря).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: «Никто не забыт и ничто не забыто» (до 31 октября); «Живые картины» (до 4 ноября); «Полёт фантазии» (до 5 ноября).