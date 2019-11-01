п.Никель

1 ноября - 15.00

Открывается областная передвижная выставка «Победа в Заполярье». Передвижная выставка из цикла «Фонды Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки – жителям Мурманской области» посвящена 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. На выставке будут представлены книги, газеты, документы времен Великой Отечественной войны, краеведческие издания послевоенных лет, современная литература, посвященная военным событиям на Кольском полуострове. Все экспонаты из фонда Мурманской областной научной библиотеки. В рамках выставки будет представлена коллекция «Сохраняя память о войне» электронной библиотеки «Кольский Север».

п.Никель, Гвардейский просп., 33. Центральная библиотека.

г.Кандалакша

1 ноября - 11.00

Этнографический диктант. 12+

г.Кандалакша, Первомайская ул., 51. Центральная библиотека.

4 ноября - 17.00

Юбилейный концерт Тамары Архиповой «И буду петь, и буду жить». 6+

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

5 ноября - 17.30

Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «А зори здесь… мирные». 0+

г.Кандалакша, ул.Данилова, 25. Подростково-молодёжный клуб «Мечта».

6 ноября - 17.30

Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «Кибергская Одиссея». 0+

г.Кандалакша, ул.Спекова, 4 одростково-молодёжный клуб «Метиор».

6 ноября - 18.00

Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «Под каменным небом». 0+

г.Кандалакша, ул.Батюты, 17/29. Подростково-молодёжный клуб «Северянка».

г.Кировск

1 и 2 ноября

Праздничные мероприятия, посвященные 88-летию города Кировска.

В этом году наш город отметит свой 88-ой День рождения. Пройдут культурно-массовые мероприятия, посвященные этой праздничной дате:

1 ноября - 18.00 - Кировский Дворец культуры – праздничный концерт «Кировск в сердце каждого». Вход свободный;

2 ноября - 12.00 - Центральная площадь города, «Курортный бульвар» - народное массовое гуляние «Хибинская ярмарка».

2 ноября

Массовое гуляние «Хибинская ярмарка» на центральной городской площади, «Курортный бульвар».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

3 ноября - 11.00

«Забег ползунков». 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

4 ноября - 14.00

Фестиваль детского творчества. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Апатиты

1 ноября - 11.00

Этнографический диктант.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

1 ноября - 14.30

«Своя игра» - по роману И. Гончарова «Обломов».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

1 ноября - 17.30

Концерт вокальной музыки Нины Яцентковской (г.Санкт-Петербург). Концертмейстеры - Елена Соломина и Татьяна Гаранина (фортепиано, г.Апатиты), Юрий Кругликов (скрипка, г.Апатиты).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

1 ноября - 19.00

Концерт солистов Московского цыганского театра «Ромэн».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

1 ноября - 19.00

Социально-психологическая игра «Дилемма».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

1 ноября - 18.00

Мастер-класс «Уличный театр».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

2 ноября - 15.00

Мастер-класс «Уличный театр».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

2 ноября - 16.00

Клуб «Общение» - исторический экскурс «О героях былых времён». День народного единства.

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

2 ноября - 16.00

Лекторий под эгидой главы г.Апатиты.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

2 ноября - 16.00

Гитарный вечер. Встреча для тех, кто любит играть на гитаре и петь, для тех, кто любит петь, но не умеет играть на гитаре и для тех, кто просто обожает слушать хорошие песни в хорошей компании. Формат вечера: гитара по кругу («гитарно» высказаться сможет каждый).

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ», ИДО.

2 ноября - 18.00

Юрий Кругликов и друзья. Концерт скрипичной музыки. В программе классическая, современная и джазовая музыка.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

2 ноября - 18.00

«Ох уж эта Анна». Спектакль Мурманского областного драмтеатра.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

2 ноября - 22.00

Дискотека для взрослых.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

3 ноября - 13.00

Мастер-класс «Уличный театр».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

3 ноября - 13.00

Клуб «Модное рукоделие». Магнит-сувенир на холодильник.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

3 ноября - 15.00

Поморская вечёрка: История, культура и традиции поморов Терского берега.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

3 ноября - 15.00

Тематическое занятие «Подводный выходной» в центре интерактивной книги «Умка». 0+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

3 ноября - 15.00

Участие студии «Ярушко» в Дне поморской культуры с хороводами и мастер-классами.

г.Апатиты, ул.Пушкина, 4а. Центральная библиотека.

3 ноября - 18.00

Студия народного творчества «Ярушко». Сарафанотерапия и хороводоведение.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ», ИДО.

3 ноября - 19.00

Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

4 ноября - 14.00

Праздничная программа «Хоровод дружбы», посвященная Дню народного единства

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

г.Мончегорск

2 ноября в 12.00

Открытие выставки живописи и графики Анны Смирновой. 0+

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 39а. Мончегорская Центральная детская библиотека.

4 ноября - 15.00

Праздничная программа «Россия объединяет». 0+

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.Заозерск

4 ноября - 10.00

Открытый фестиваль «Дружба народов». В программе фестиваля: мастер-классы, выставки мастеров декоративно-прикладного творчества и городской конкурс фольклорного творчества «Душа России». 6+

г.Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

г.Полярный

2 ноября - 20.00

Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «На уровне сердца». 0+

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

г.Снежногорск

3 ноября - 15.00

Фестиваль национальных культур «Край морошковый». 0+

(ГДК «Современник», 0+).

4 ноября в 15.00

Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «Под каменным небом». 0+

г.Снежногорск, ул. Мира, 3. ДК «Современник».

п.Сафоново-1

6 ноября - 15.00

Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «А зори здесь… мирные». 0+

п.Сафоново-1, 1-й мкр, стр. 12б. Городская библиотека-филиал № 1.

пгт.Молочный

2 ноября - 15.00

Фстиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «А зори здесь... мирные». 0+

пгт.Молочный, ул.Гальченко, 7. Центральная библиотека.

ЗАТО г.Североморск

1 ноября – 16.00

Состоится экскурс в историю «На Мурманском направлении» с писателем, краеведом, почётным гражданином Мурманска Михаилом Орешетой.

Встреча будет посвящена 75-летию наступательной Петсамо-Киркенесской операции по разгрому немецко-фашистских войск в Советском Заполярье и Северной Норвегии.

ЗАТО г.Североморск, ул.Кирова, 2. Центральная городская библиотека имени Леонида Крейна.

3 ноября - 18.00-21.00

В преддверии Дня народного единства в Североморске пройдёт культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Впервые мероприятия состоятся на всех площадках Музейно-выставочного комплекса.

18.00-19.00 - мастер-класс художника «Рисуем акварелью» (посетителям будет предложено создать собственную картину в технике акварель). 5+

19.00-21.00 - игровая программа «Читаем картину» (нахождение картины по словесному описанию). 5+

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 22. Городской выставочный зал.

3 ноября - 18.00

«Музыка в музее». Концерт учащихся и преподавателей СДМШ им.Э.С. Пастернак (классика, джаз). 0+

ЗАТО г. Североморск, ул. Сафонова, 15. Музей истории города и флота.

3 ноября - 19.00-19.45

Экскурсия с фонариками «Предметы искусства в экспозиции музея» (экскурсия предполагает активное участие слушателей в поисках предметов искусства в экспозиции музея). 5+

ЗАТО г. Североморск, ул. Сафонова, 15. Музей истории города и флота.

3 ноября - 20.00-21.00

Познавательная программа «Хранители ароматов» (рассказ о парфюмах различных времен с использованием предметов фондов музея). 0+

ЗАТО г. Североморск, ул. Сафонова, 15. Музей истории города и флота.

3 ноября - 18.00-21.00

Познавательно-развлекательная программа «Музей объединяет поколения» (экскурсии по интерьерной выставке «Комната 50-х гг.» и выставке к 60-летитию МБОУСОШ № 10; занятие «Портфель советского школьника»). 0+

ЗАТО г. Североморск, ул. Сафонова, 5. Отдел прикладного творчества и народных ремесел.

3 ноября - 18.00-21.00

Мастер – классы по изготовлению поделок из школьной программы СССР (по материалам «Азбуки» 1972 г .). 7+

ЗАТО г. Североморск, ул. Сафонова, 5. Отдел прикладного творчества и народных ремесел.

3 ноября - 18.00-21.00

Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству народов России. 7+

ЗАТО г. Североморск, ул. Сафонова, 5. Отдел прикладного творчества и народных ремесел.

г.Мурманск

1 ноября – 12.00

Состоится пресс-конференция, посвященная культурным событиям и мероприятиям, которые пройдут в регионе в начале ноября: Всероссийская акция «Ночь искусств», День народного единства, День рождения Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Что ждёт северян на площадках областных учреждений культуры, расскажут спикеры встречи: Ольга Александровна Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея; Елена Павловна Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея; Светлана Васильевна Вагайцева, директор Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

1 ноября – 12.00

Состоится детский праздник национальных культур «Мы – россияне». Мероприятие пройдёт в дни осенних каникул в преддверии Дня народного единства. В этом году праздник приурочен к 20-летию Союзного государства России и Белоруссии.

Искусство объединит участников разных возрастов и национальностей. Прозвучат песни на белорусском, узбекском, саамском, русском языках. На сцене зрители увидят народные танцы. Подарком для всех будет выступление клуба кинологов и канистерапевтов «Романов на Мурмане».

Почетными гостями праздника станут представители Региональной общественной организации «Объединение белорусов Мурманской области «РАДЗIМА» («Родина»). На праздничное мероприятие приглашают всех желающих.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, мультимедийный зал.

1 ноября - 12.00

Игра-путешествие «Арктика: На краю земли».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

1 ноября - 14.00

Пресс-кафе «Как это было…». Встреча посвящена 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Лучшие статьи региональных и городских газет о героических событиях 1944 года станут главной темой обзора прессы и обсуждения.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

1 ноября - 18.00-19.30

В рамках фестиваля современной хореографии «Северная танцевальная платформа» состоятся торжественное открытие и показ спектакля «Квест для бабы Яги» (хореографическая труппа Детской театральной школы, г.Мурманск), показ спектакля «Маугли» (хореографический ансамбль «Студ.данс» Карельского колледжа культуры и искусства, г.Петрозаводск).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

2 ноября - 15.00-16.30

В рамках фестиваля современной хореографии «Северная танцевальная платформа» будут представлены спектакли малого формата, перформансы:

«Бабья доля», шоу-балет «Альянс» (г.Кировск); «Гадкий утёнок», хореографический ансамбль «Стиль» (г.Архангельск); «Дворик», шоу-балет «Альянс» (г.Кировск); «Женская доля», ансамбль современного танца «Престиж» (пгт.Молочный) и «Карнавал», команда «Roots up» (г.Мурманск).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

2 ноября – 16.00

Состоится концерт «Поэты русского народа», посвящённый памяти российских поэтов Сергея Есенина, Николая Рубцова и Николая Колычева. Тема Родины была излюбленной темой писателей, и каждый из них видел в ней что-то своё, родное и близкое.

В исполнении клуба авторской песни «Пять углов» прозвучат песни на стихи Сергея Есенина, Николая Рубцова и Николая Колычева: «Видно так заведено на веки», «Гой ты Русь моя родная», «Письмо матери», «Мне осталась одна забава…», «В горнице моей - светло», «Букет», «Эх, Русь, Россия…», «Зимним вечерком», «Элегия», «Серебряные струны», «Нагрянули», «Мурманские лестницы», «Здравствуй, речка», «Задушевная беседа», «От Колы, до Росты…», «Кандалакша» и многие другие.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

3 ноября - 14.00-15.00

Состоятся закрытие фестиваля современной хореографии «Северная танцевальная платформа» и показ спектакля «ч. Человек» (театр современного балета «M’art dance project», г.Архангельск).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

24 ноября - 13.00

Состоится литературное шоу будет посвящено жанру «Постапокалипсис». По 27 октября принимаются заявки на участие в литературном стендапе «Дронт в бункере», который состоится в секретном бункере, местоположение которого пока не называется.

Существуют ли качественные книги в этой теме? Можно ли делить литературу на хорошую и плохую? Постапокалипсис – это только мутанты и зомби, или там есть место мысли? Почему мы любим этот жанр? Организаторы приглашают порассуждать на эту тему, но чтобы было ещё круче, предлагают сделать это в форме литературного стендапа – выступления перед микрофоном с рассказами о прочитанной книге. Яркие и креативные они непременно вызовут дружеские дискуссии и создадут неповторимую атмосферу.

К участию приглашаются молодые люди 16-24 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей. Главное здесь – не читательский опыт участника, а его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.

Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку и дождаться 27 октября, когда состоится случайное распределение книг среди стендаперов. Список литературы для «Дронта в бункере» будет составлен специалистами Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: фотовыставка-конкурс «Один день в любимом городе» (до 4 ноября); «Моя любимая игрушка» из коллекции Марины Беляковой (до 10 ноября); «Мир детства» (до 10 ноября); «Магия театра» (до 8 декабря); «Битва за Север» (до 12 января).

4 ноября - 16.00

Творческий вечер Светланы Крючковой «Я жил, как жил…». Поэтический вечер, посвященный режиссеру, сценаристу и поэту Геннадию Шпаликову. 12+

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года); «Цвет Победы» - 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (по 30 ноября).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

1 ноября - 12.00

Специалисты областной «Кировки» проведут игру-путешествие «Арктика: На краю земли». Арктика – это крайний север России, край удивительной природы. Мальчишки и девчонки в игровой форме смогут отправиться в экспедицию на край земли, где узнают интересные факты о самом северном материке в мире.

6 ноября - 18.30

Открытие выставки «Глазами северян», посвященная 60-летию фотостудии «Мурманск» (до 7 декабря).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «О науке - доступно, о жизни - серьезно» - интерактивная выставка журнала «Наука и жизнь» (до 30 ноября).

2 ноября - 12.00

Семинар «Отцы и дети: алименты - содержание либо бремя. Лишение родительских прав». 18+

3 ноября - 13.00

Публичная лекция «Система обороны противника на Мурманском направлении в 1941-1944 гг.». 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

1 ноября - 12.00

Детский праздник национальных культур «Мы – россияне». Мероприятие, приуроченное к 20-летию Союзного государства России и Белоруссии, пройдет в преддверии Дня народного единства.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «В сиянии фаворского света» (до 17 ноября); «Приглашение к обеду» (до 15 декабря); «Меломан» (до 15 декабря); «Сказки» (до конца года).

1 ноября - 15.00

Торжественное открытие выставки «История деревянного храмостроительства на Кольском Севере». В экспозиции будут представлены более 150 изображений северных храмов и местностей из музейных и архивных коллекций (до 24 ноября).

2 ноября

В рамках конференции XII Феодоритовских чтений «Христианство на Крайнем Севере» откроется выставка «История деревянного храмостроительства на Кольском Севере». Выставка продлится до 25 ноября, а затем в формате передвижной будет представлена в городах Мурманской области.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

2 ноября - 15.30 и 17.00

К. Чуковский. «Телефон».

3 ноября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

3 ноября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

9 ноября - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

9 ноября - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 ноября - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 ноября - 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

16 ноября - 10.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

16 ноября - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

17 ноября - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

17 ноября - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 ноября - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

23 ноября - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

24 ноября - 10.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

24 ноября - 17.00

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».

30 ноября - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

30 ноября - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

1 ноября - 10.30

С. Озерская. «Дюймовочка».

2 ноября - 10.00 и 12.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик» по мотивам сказки А. Н. Толстого.

«Золотой ключик, или Приключения Буратино».

3 ноября - 12.00 и 14.30

Г. Сапгир, С. Прокофьева. «Три медведя».

15 ноября - 19.00

П. Васильев. «Маленькие трагедии».

16 ноября - 12.00 и 14.30

П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».

17 ноября - 12.00 и 14.30

Н. Гернет. «Гусёнок».

23 ноября - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

24 ноября - 12.00

С. Озерская. «Дюймовочка».

30 ноября - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Гастроли Костромского областного театра кукол:

7 ноября - 10.30

A. Богачёва. «Не ёжик».

7 ноября - 17.00

М. Логинов. «Чудо-зонтик».

8 ноября - 10.30

Г. Остер. «Котёнок по имени Гав».

8 ноября - 17.00

М. Логинов. «Чудо-зонтик».

9 ноября - 12.00 и 14.30

A. Богачёва. «Не ёжик».

10 ноября - 12.00 и 14.30

Г. Остер. «Котёнок по имени Гав».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

Открыта выставка работ победителей фотоконкурса «Самая красивая страна» 2018 года (до 19 ноября).

3 ноября - 18.00

Вечер камерной музыки. Всероссийская акция «Ночь искусств». Фестиваль «Мелодии Арктики».

3 ноября - 20.30

«Вернуться в лето». Ансамбль «Ударная компания» («Арт-кафе»).

3 ноября - 21.00

«Поговорим о музыке». Концерт-диалог в рамках всероссийской акции «Ночь искусств.

4 ноября - 18.00

Концерт джазовой музыки. Аарон Майерс (вокал), США и трио Сергея Васильева. Фестиваль «Мелодии Арктики». Абоне6мент «На джазовой…».

4 ноября - 20.30

«Письма / джаз». Любовные письма известных писателей и музыка в стиле джаз («Арт-кафе).

8 ноября - 19.00

Иеромонах Фотий, «Загадочная русская душа» (концертный зал).

9 ноября - 18.00

«Песен не петь нам нельзя». Группа «Легкие люди» (концертный зал).

10 ноября - 17.00

Концерт органной музыки. Фестиваль «Мелодии Арктики». Марина Лобецкая (орган), Антонина Шишканова (арфа), г.Санкт-Петербург.

17 ноября - 17.00

«Ах, Моцарт, Моцарт...». Мурманский филармонический оркестр. Фестиваль «Мелодии Арктики» (концертный зал).

23 ноября - 18.00

«Диснеевские хиты». Джазовый оркестр «Doody band», Мурманск.П роект Сергей Дудецкого (концертный зал).

24 ноября - 14.00

«В мире все в порядке». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой» (концертный зал).

29 ноября – 19.00

«Дон Кихот». Даниил Спиваковский (концертный зал).

30 ноября - 15.00

«Летучий корабль». Музыкальная сказка с песочной анимацией (концертный зал).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

1 ноября - 19.00

«Мастер и Маргарита». М. Булгаков, драма о любви и предательстве. 16+

2 ноября - 18.00

г.Апатиты

«Ох уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях. 18+

2 ноября - 19.00

«Бедность не порок». А. Островский, комедия в двух действиях. 12+

3 ноября - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

3 ноября - 19.00

«Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

4 ноября - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. Дню народного единства посвящается. 16+

6 ноября - 13.30

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. 6+

6 ноября - 19.00

Акция «Театр для всех». «Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

7 ноября - 19.00

Акция «Театр для всех». «Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях. 16+

8 ноября - 19.00

ДК им.С.М. Кирова

Архангельский театр драмы им.М.В. Ломоносова. «Победительница». А. Арбузов, житейская мелодрама. 12+

8 ноября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

9 ноября - 12.00

ДК им.С.М. Кирова

Архангельский театр драмы им.М.В. Ломоносова. «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Погорельский, старинная сказка. 6+

9 ноября - 18.00

ДК им.С.М. Кирова

Архангельский театр драмы им.М.В .Ломоносова. «Случайное счастье милиционера Пешкина». И. Лысов, просто комедия. 18+

14 ноября - 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия. Малая сцена. 16+

15 ноября - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+

15 ноября - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо, трагикомедия в двух действиях. 16+

16 ноября - 19.00

пгт.Печенга

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. 16+

16 ноября - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

17 ноября - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

20 ноября - 19.00

Концерт Геннадия Ветрова. Программа «Краски юмора». 12+

21 ноября - 19.00

«Lover». По книге Мари-Од Мюрай «Умник», спектакль для 12+ и 40+

22 ноября - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

23 ноября - 12.00

ПРЕМЬЕРА. «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

23 ноября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

24 ноября - 15.00

Программа для семейного просмотра. «Мы к вам приехали на час» - чемодан-дуэт «Квам» (г.Санкт-Петербург). 6+

24 ноября - 19.00

г.Ковдор

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

24 ноября - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

27 ноября - 13.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

27 ноября - 19.00

Концерт виа «Песняры». Юбилейная программа «Песни на все времена». 6+

28 ноября - 13.30

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

29 ноября - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. 16+

29 ноября - 19.00

«Lover».

«По книге Мари-Од Мюрай «Умник». Спектакль для 12+ и 40+

30 ноября - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

30 ноября - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

2 ноябрь - 18.00

«Кто-то должен уйти...». Сергиенко Ю. Комедия. 12+

3 ноябрь - 11.00

«Волшебное зеркало». Сергиенко Ю. Сказка. 0+

3 ноябрь - 18.00

«Под одной крышей». Сергиенко Ю. Трагикомедия. 12+

9 ноябрь - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

10 ноябрь - 11.00

«Морозко». Сергиенко Ю. Сказка. 6+

10 ноябрь - 18.00

«Не всё коту Масленица». Сергиенко Ю. Комедия. 12+

16 ноябрь - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

30 ноябрь -18.00

«Шампанского!..». Сергиенко Ю. Комедия. 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии», г. Москва (до 1 декабря); «Волшебные драконы» (до 1 декабря).

3 ноября - 18.00

Открытие выставки декоративно-прикладного искусства «Роза - царица цветов» (до 8 декабря).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: «Живые картины» (до 4 ноября); «Полёт фантазии» (до 5 ноября).