Афиша
г.Кандалакша
5 ноября - 17.30
Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «А зори здесь… мирные». 0+
г.Кандалакша, ул.Данилова, 25. Подростково-молодёжный клуб «Мечта».
6 ноября - 17.30
Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «Кибергская Одиссея». 0+
г.Кандалакша, ул.Спекова, 4 одростково-молодёжный клуб «Метиор».
6 ноября - 18.00
Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «Под каменным небом». 0+
г.Кандалакша, ул.Батюты, 17/29. Подростково-молодёжный клуб «Северянка».
п.Сафоново-1
6 ноября - 15.00
Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «А зори здесь… мирные». 0+
п.Сафоново-1, 1-й мкр, стр. 12б. Городская библиотека-филиал № 1.
г.Мурманск
5 ноября - 18.00
Центр городского развития Мурманской области проводит встречу-дискуссию «Зачем дизайн-код Мурманску? Что без него не так?». К обсуждению организаторы приглашают всех северян, неравнодушных к облику родного города.
Современный город должен быть не только безопасным, но и эстетичным. Визуальный облик города влияет на наше настроение, ощущения, здоровье. Дизайн-код – это четкие и понятные правила оформления города, которые помогают сформировать комфортную, городскую среду. Его внедрение позволит решить многие проблемы.
На дискуссионную встречу приглашают дизайнеров, архитекторов, художников, урбанистов, представителей рекламных агентств и бизнес-сообщества, активных горожан.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, IV этаж, отдел краеведения.
24 ноября - 13.00
Состоится литературное шоу будет посвящено жанру «Постапокалипсис». Литературный стендап «Дронт в бункере» состоится в секретном бункере, местоположение которого пока не называется.
Существуют ли качественные книги в этой теме? Можно ли делить литературу на хорошую и плохую? Постапокалипсис – это только мутанты и зомби, или там есть место мысли? Почему мы любим этот жанр? Организаторы приглашают порассуждать на эту тему, но чтобы было ещё круче, предлагают сделать это в форме литературного стендапа – выступления перед микрофоном с рассказами о прочитанной книге. Яркие и креативные они непременно вызовут дружеские дискуссии и создадут неповторимую атмосферу.
К участию приглашаются молодые люди 16-24 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей. Главное здесь – не читательский опыт участника, а его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.
г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Моя любимая игрушка» из коллекции Марины Беляковой (до 10 ноября); «Мир детства» (до 10 ноября); «Магия театра» (до 8 декабря); «Битва за Север» (до 12 января).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).
Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.
Последняя среда каждого месяца - санитарный день.
В выставочном зале открыты выставки: «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года); «Цвет Победы» - 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (по 30 ноября).
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
6 ноября - 18.30
Открытие выставки «Глазами северян», посвященная 60-летию фотостудии «Мурманск» (до 7 декабря).
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «О науке - доступно, о жизни - серьезно» - интерактивная выставка журнала «Наука и жизнь» (до 30 ноября).
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)
Открыты выставки: «В сиянии фаворского света» (до 17 ноября); «Приглашение к обеду» (до 15 декабря); «Меломан» (до 15 декабря); «Сказки» (до конца года); «История деревянного храмостроительства на Кольском Севере» - более 150 изображений северных храмов и местностей из музейных и архивных коллекций (до 25 ноября).
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
Для самых маленьких (2-4 лет):
9 ноября - 10.00
Н. Гернет. «Полянка».
9 ноября - 17.00
К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».
10 ноября - 10.00
К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».
10 ноября - 17.00
Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».
16 ноября - 10.00
Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».
16 ноября - 17.00
Н. Гернет. «День рождения Петрушки».
17 ноября - 10.00
Н. Гернет. «День рождения Петрушки».
17 ноября - 17.00
С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».
23 ноября - 10.00
С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».
23 ноября - 17.00
В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».
24 ноября - 10.00
В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».
24 ноября - 17.00
С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».
30 ноября - 10.00
С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».
30 ноября - 17.00
С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».
Для тех, кто постарше (от 5 лет):
15 ноября - 19.00
П. Васильев. «Маленькие трагедии».
16 ноября - 12.00 и 14.30
П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».
17 ноября - 12.00 и 14.30
Н. Гернет. «Гусёнок».
23 ноября - 12.00 и 14.30
П. Васильев. «Гадкий утёнок».
24 ноября - 12.00
С. Озерская. «Дюймовочка».
30 ноября - 12.00 и 14.30
Ф. Шевяков. «Саамская сказка».
Гастроли Костромского областного театра кукол:
7 ноября - 10.30
A. Богачёва. «Не ёжик».
7 ноября - 17.00
М. Логинов. «Чудо-зонтик».
8 ноября - 10.30
Г. Остер. «Котёнок по имени Гав».
8 ноября - 17.00
М. Логинов. «Чудо-зонтик».
9 ноября - 12.00 и 14.30
A. Богачёва. «Не ёжик».
10 ноября - 12.00 и 14.30
Г. Остер. «Котёнок по имени Гав».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
Открыта выставка работ победителей фотоконкурса «Самая красивая страна» 2018 года (до 19 ноября).
8 ноября - 19.00
Иеромонах Фотий, «Загадочная русская душа» (концертный зал).
9 ноября - 18.00
«Песен не петь нам нельзя». Группа «Легкие люди» (концертный зал).
10 ноября - 17.00
Концерт органной музыки. Фестиваль «Мелодии Арктики». Марина Лобецкая (орган), Антонина Шишканова (арфа), г.Санкт-Петербург.
17 ноября - 17.00
«Ах, Моцарт, Моцарт...». Мурманский филармонический оркестр. Фестиваль «Мелодии Арктики» (концертный зал).
23 ноября - 18.00
«Диснеевские хиты». Джазовый оркестр «Doody band», Мурманск.П роект Сергей Дудецкого (концертный зал).
24 ноября - 14.00
«В мире все в порядке». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой» (концертный зал).
29 ноября – 19.00
«Дон Кихот». Даниил Спиваковский (концертный зал).
30 ноября - 15.00
«Летучий корабль». Музыкальная сказка с песочной анимацией (концертный зал).
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
6 ноября - 13.30
«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. 6+
6 ноября - 19.00
Акция «Театр для всех». «Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+
7 ноября - 19.00
Акция «Театр для всех». «Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях. 16+
8 ноября - 19.00
ДК им.С.М. Кирова
Архангельский театр драмы им.М.В. Ломоносова. «Победительница». А. Арбузов, житейская мелодрама. 12+
8 ноября - 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+
9 ноября - 12.00
ДК им.С.М. Кирова
Архангельский театр драмы им.М.В. Ломоносова. «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Погорельский, старинная сказка. 6+
9 ноября - 18.00
ДК им.С.М. Кирова
Архангельский театр драмы им.М.В .Ломоносова. «Случайное счастье милиционера Пешкина». И. Лысов, просто комедия. 18+
14 ноября - 19.00
«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия. Малая сцена. 16+
15 ноября - 19.00
«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+
15 ноября - 19.00
«Очень простая история». М. Ладо, трагикомедия в двух действиях. 16+
16 ноября - 19.00
пгт.Печенга
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. 16+
16 ноября - 19.00
«Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+
17 ноября - 19.00
«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+
20 ноября - 19.00
Концерт Геннадия Ветрова. Программа «Краски юмора». 12+
21 ноября - 19.00
«Lover». По книге Мари-Од Мюрай «Умник», спектакль для 12+ и 40+
22 ноября - 19.00
«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+
23 ноября - 12.00
ПРЕМЬЕРА. «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+
23 ноября - 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+
24 ноября - 15.00
Программа для семейного просмотра. «Мы к вам приехали на час» - чемодан-дуэт «Квам» (г.Санкт-Петербург). 6+
24 ноября - 19.00
г.Ковдор
«Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+
24 ноября - 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+
27 ноября - 13.00
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+
27 ноября - 19.00
Концерт виа «Песняры». Юбилейная программа «Песни на все времена». 6+
28 ноября - 13.30
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+
29 ноября - 19.00
«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. 16+
29 ноября - 19.00
«Lover».
«По книге Мари-Од Мюрай «Умник». Спектакль для 12+ и 40+
30 ноября - 12.00
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+
30 ноября - 19.00
«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
9 ноября - 18.00
«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+
10 ноября - 11.00
«Морозко». Сергиенко Ю. Сказка. 6+
10 ноября - 18.00
«Не всё коту Масленица». Сергиенко Ю. Комедия. 12+
16 ноября - 18.00
«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+
30 ноября -18.00
«Шампанского!..». Сергиенко Ю. Комедия. 12+
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работают выставки: «Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии», г. Москва (до 1 декабря); «Волшебные драконы» (до 1 декабря); выставка декоративно-прикладного искусства «Роза - царица цветов» (до 8 декабря).
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Открыты выставки: «Полёт фантазии» (до 5 ноября).