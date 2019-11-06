г.Кандалакша

6 ноября - 17.30

Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «Кибергская Одиссея». 0+

г.Кандалакша, ул.Спекова, 4 одростково-молодёжный клуб «Метиор».

6 ноября - 18.00

Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «Под каменным небом». 0+

г.Кандалакша, ул.Батюты, 17/29. Подростково-молодёжный клуб «Северянка».

г.Кировск

9 ноября - 16.30-22.00

В преддверии Всемирного дня науки за мир и развитие – в Мурманской области впервые пройдёт «Ночь наук». Для всех желающих сотрудники Кольского научного центра РАН и музейно-выставочного центра КФ АО «Апатит» проведут научные лекции и практические занятия. Посетителям «Ночи искусств» расскажут о происхождении Хибин, землетрясениях и ледниках, представят прототипы функциональных материалов, познакомят с основами безопасности горной технологии и полезными эко-привычками, расскажут о красоте минералов Кольского полуострова и о происхождении полярных сияний.

Кроме того, в этот день будут организованы интерактивные занятия, тематические экскурсии и мастер-классы, викторины, научные шоу-программы и практикумы.

Торжественное открытие «Ночи наук» состоится в 16.30.

г.Кировск, ул. Ленина, 4а.

п.Сафоново-1

6 ноября - 15.00

Фестиваль военного кино «Победа одна на всех». Показ фильма «А зори здесь… мирные». 0+

п.Сафоново-1, 1-й мкр, стр. 12б. Городская библиотека-филиал № 1.

п.Спутник

7 ноября

передвижная детская библиотека отправится в поселок Спутник, в гости к воспитанникам детского сада № 13 «Цветочный городок». Библиотечный десант привезет детям литературно-эмоциональный тренинг из цикла «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». Тренинг будет посвящен злости: ребята узнают, почему возникает эмоция и как правильно сердиться.

В составе библиотечного десанта сотрудники детской библиотеки-филиала № 3 из города Заполярный покажут маленьким зрителям теневой спектакль по мотивам сказки Надежды Большаковой «Нийта Воаця – девочка-Варежка».

Для сотрудников дошкольного образовательного учреждения будет работать выездная информационная школа «Детский сад и семья. Современные формы и методы сотрудничества». Речь пойдёт о семье как субъекте образовательного процесса.

п.Спутник, ул. Новая, 1. Детский сад № 13 «Цветочный городок».

г.Мурманск

6 ноября - 13.00

Открытие фотовыставки «100 лет на страже безопасности Заполярья». На выставке, посвященной 100-летию пожарной охраны Мурмана, представлены фотографии с 1930-х годов до наших дней.

Юные читатели библиотеки познакомятся с историей становления и развития пожарной охраны на Мурмане, примут участие в викторине и соревнованиях на ловкость и быстроту. Сотрудники пожарной части расскажут об устройстве и работе пожарной машины.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, цокольный этаж, отдел краеведческой литературы.

6 ноября - 18.00

Встреча с главным режиссером Драматического театра Северного флота Александром Шарапко. На встрече с мурманчанами Александр Шарапко расскажет о Драматическом театре Северного флота и поделится творческими планами, прочитает стихи собственного сочинения.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки им Б.Н. Ельцина.

6 ноября - 18.30

Открытие фотовыставки «Глазами северян», посвященной 60-летию фотостудии «Мурманск».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

7 ноября – 17.00

Состоится лекция «Культура XX века» из цикла «Диалог культур во времени и пространстве. Ведущий лектория – кандидат философских наук, доцент Мурманского государственного технического университета Галина Келлер – даст характеристику и оценку исторического периода с точки зрения культурологии, рассмотрит главные проблемы искусства XX столетия.

Модернизм, постмодернизм, их философское основание, классические примеры в искусстве и литературе Подробно лектор остановится на понятиях модернизма и постмодернизма, их философском основании, приведет классические примеры этих направлений в искусстве и литературе. Так же речь пойдет о технических видах искусства, массовой культуре.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, отдел краеведения, 4-й этаж.

24 ноября - 13.00

Состоится литературное шоу будет посвящено жанру «Постапокалипсис». Литературный стендап «Дронт в бункере» состоится в секретном бункере, местоположение которого пока не называется.

Существуют ли качественные книги в этой теме? Можно ли делить литературу на хорошую и плохую? Постапокалипсис – это только мутанты и зомби, или там есть место мысли? Почему мы любим этот жанр? Организаторы приглашают порассуждать на эту тему, но чтобы было ещё круче, предлагают сделать это в форме литературного стендапа – выступления перед микрофоном с рассказами о прочитанной книге. Яркие и креативные они непременно вызовут дружеские дискуссии и создадут неповторимую атмосферу.

К участию приглашаются молодые люди 16-24 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей. Главное здесь – не читательский опыт участника, а его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Моя любимая игрушка» из коллекции Марины Беляковой (до 10 ноября); «Мир детства» (до 10 ноября); «Магия театра» (до 8 декабря); «Битва за Север» (до 12 января).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года); «Цвет Победы» - 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (по 30 ноября).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

6 ноября - 18.30

Открытие выставки «Глазами северян», посвященная 60-летию фотостудии «Мурманск» (до 7 декабря).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «О науке - доступно, о жизни - серьезно» - интерактивная выставка журнала «Наука и жизнь» (до 30 ноября).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

6 ноября - 13.00

Открытие фотовыставки «100 лет на страже безопасности Заполярья». На выставке, посвященной 100-летию пожарной охраны Мурмана, представлены фотографии с 1930-х годов до наших дней.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «В сиянии фаворского света» (до 17 ноября); «Приглашение к обеду» (до 15 декабря); «Меломан» (до 15 декабря); «Сказки» (до конца года); «История деревянного храмостроительства на Кольском Севере» - более 150 изображений северных храмов и местностей из музейных и архивных коллекций (до 25 ноября).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

9 ноября - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

9 ноября - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 ноября - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 ноября - 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

16 ноября - 10.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

16 ноября - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

17 ноября - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

17 ноября - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 ноября - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

23 ноября - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

24 ноября - 10.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

24 ноября - 17.00

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».

30 ноября - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

30 ноября - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

15 ноября - 19.00

П. Васильев. «Маленькие трагедии».

16 ноября - 12.00 и 14.30

П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».

17 ноября - 12.00 и 14.30

Н. Гернет. «Гусёнок».

23 ноября - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

24 ноября - 12.00

С. Озерская. «Дюймовочка».

30 ноября - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Гастроли Костромского областного театра кукол:

7 ноября - 10.30

A. Богачёва. «Не ёжик».

7 ноября - 17.00

М. Логинов. «Чудо-зонтик».

8 ноября - 10.30

Г. Остер. «Котёнок по имени Гав».

8 ноября - 17.00

М. Логинов. «Чудо-зонтик».

9 ноября - 12.00 и 14.30

A. Богачёва. «Не ёжик».

10 ноября - 12.00 и 14.30

Г. Остер. «Котёнок по имени Гав».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

Открыта выставка работ победителей фотоконкурса «Самая красивая страна» 2018 года (до 19 ноября).

8 ноября - 19.00

Иеромонах Фотий, «Загадочная русская душа» (концертный зал).

9 ноября - 18.00

«Песен не петь нам нельзя». Группа «Легкие люди» (концертный зал).

10 ноября - 17.00

Концерт органной музыки. Фестиваль «Мелодии Арктики». Марина Лобецкая (орган), Антонина Шишканова (арфа), г.Санкт-Петербург.

17 ноября - 17.00

«Ах, Моцарт, Моцарт...». Мурманский филармонический оркестр. Фестиваль «Мелодии Арктики» (концертный зал).

23 ноября - 18.00

«Диснеевские хиты». Джазовый оркестр «Doody band», Мурманск.П роект Сергей Дудецкого (концертный зал).

24 ноября - 14.00

«В мире все в порядке». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой» (концертный зал).

29 ноября – 19.00

«Дон Кихот». Даниил Спиваковский (концертный зал).

30 ноября - 15.00

«Летучий корабль». Музыкальная сказка с песочной анимацией (концертный зал).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

6 ноября - 13.30

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. 6+

6 ноября - 19.00

Акция «Театр для всех». «Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

7 ноября - 19.00

Акция «Театр для всех». «Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях. 16+

8 ноября - 19.00

ДК им.С.М. Кирова

Архангельский театр драмы им.М.В. Ломоносова. «Победительница». А. Арбузов, житейская мелодрама. 12+

8 ноября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

9 ноября - 12.00

ДК им.С.М. Кирова

Архангельский театр драмы им.М.В. Ломоносова. «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Погорельский, старинная сказка. 6+

9 ноября - 18.00

ДК им.С.М. Кирова

Архангельский театр драмы им.М.В .Ломоносова. «Случайное счастье милиционера Пешкина». И. Лысов, просто комедия. 18+

14 ноября - 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия. Малая сцена. 16+

15 ноября - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+

15 ноября - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо, трагикомедия в двух действиях. 16+

16 ноября - 19.00

пгт.Печенга

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. 16+

16 ноября - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

17 ноября - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

20 ноября - 19.00

Концерт Геннадия Ветрова. Программа «Краски юмора». 12+

21 ноября - 19.00

«Lover». По книге Мари-Од Мюрай «Умник», спектакль для 12+ и 40+

22 ноября - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

23 ноября - 12.00

ПРЕМЬЕРА. «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

23 ноября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

24 ноября - 15.00

Программа для семейного просмотра. «Мы к вам приехали на час» - чемодан-дуэт «Квам» (г.Санкт-Петербург). 6+

24 ноября - 19.00

г.Ковдор

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

24 ноября - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

27 ноября - 13.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

27 ноября - 19.00

Концерт виа «Песняры». Юбилейная программа «Песни на все времена». 6+

28 ноября - 13.30

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

29 ноября - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. 16+

29 ноября - 19.00

«Lover».

«По книге Мари-Од Мюрай «Умник». Спектакль для 12+ и 40+

30 ноября - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

30 ноября - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

9 ноября - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

10 ноября - 11.00

«Морозко». Сергиенко Ю. Сказка. 6+

10 ноября - 18.00

«Не всё коту Масленица». Сергиенко Ю. Комедия. 12+

16 ноября - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

30 ноября -18.00

«Шампанского!..». Сергиенко Ю. Комедия. 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии», г. Москва (до 1 декабря); «Волшебные драконы» (до 1 декабря); выставка декоративно-прикладного искусства «Роза - царица цветов» (до 8 декабря).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: «Полёт фантазии» (до 5 ноября).