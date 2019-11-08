г.Кировск

9 ноября - 16.30-22.00

В преддверии Всемирного дня науки за мир и развитие – в Мурманской области впервые пройдёт «Ночь наук». Для всех желающих сотрудники Кольского научного центра РАН и музейно-выставочного центра КФ АО «Апатит» проведут научные лекции и практические занятия. Посетителям «Ночи искусств» расскажут о происхождении Хибин, землетрясениях и ледниках, представят прототипы функциональных материалов, познакомят с основами безопасности горной технологии и полезными эко-привычками, расскажут о красоте минералов Кольского полуострова и о происхождении полярных сияний.

Кроме того, в этот день будут организованы интерактивные занятия, тематические экскурсии и мастер-классы, викторины, научные шоу-программы и практикумы.

Торжественное открытие «Ночи наук» состоится в 16.30.

г.Кировск, ул. Ленина, 4а.

нп.Титан

8 ноября – 14.00

Дом культуры нп.Титан приглашает ребятишек: девчонок и мальчишек на развлекательную программу «Праздник – безобразник». Клоуны Тёпа и Клёпа вместе с ребятами решили устроить себе на каникулах «Праздник-безобразник», где бы они смогли пошалить и повеселиться. Незваная гостья Тоска Зелёная решила испортить праздник - заразить всех унынием и плохим настроением. Но ребята своим звонким смехом, шутками, весельем избавились от нежданной гостьи. Вход свободный. 6+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Апатиты

8 ноября - 11.00 и 12.00

В дни школьных каникул - экскурсия «Добро пожаловать в Дом Книги!».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

8 ноября - 11.00

Беседа «Позволь себе быть собой». День толерантности для учеников 8 «А» класса МБОУ СОШ № 10. 12+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

8 ноября - 18.00

Концерт «Волшебство звука». Концерт членов жюри V Международного фестиваля-конкурса «Волшебство звука» в рамках международного проекта «Великие имена искусства». В программе: Дмитрий Онищенко – Лауреат Международного конкурса им. П.И. Чайковского, лауреат международных конкурсов (фортепиано); Мария Смердова – лауреат международных конкурсов, президент Благотворительного фонда поддержки молодых талантов «Волшебство звука» (фортепиано); Иосиф Пуриц – лауреат международных конкурсов (баян); Полина Гараева – лауреат международных конкурсов, солистка Будапештского театра оперы и балета (вокал); Иван Иванов – лауреат международных конкурсов (скрипка).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

8 ноября - 19.00

Вечер, посвященный Дню полиции.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

9 ноября - 16.00

Состоится лекция «Вода, вино и бензин, или почему эти жидкости объединил свинец?». Вместе с кандидатом биологических наук, старшим научным сотрудником лаборатории водных экосистем ИППЭС КНЦ РАН Захаром Слуковским мы познакомимся с историей использования свинца людьми от первых веков до нашей эры до современного времени. Будет рассказано, где и зачем свинец применяется и почему в некоторых областях от него очень сложно было отказаться долгие годы. Кто такой Томас Миджли и почему его можно назвать одним из злых гениев ХХ века? На примере исследования донных отложений озер узнаем, почему мы до сих пор пожинаем плоды исторического использования свинца в промышленности по всему миру.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

9 ноября - 18.00

Цикл «Встречи в провинции». Концерт «Спасибо музыка, тебе!». Выступают – Елена Ходотова, Эдуард Михайлов, группа «F.B.S.BAND».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

10 ноября - 12.00

Клуб любителей английского языка «English breakfast» апатитского ДК приглашает на чаепитие с привкусом традиций. Для членов клуба – чайная церемония, неожиданные задания, отличное настроение, английский язык. 16+.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

10 ноября - 12.00

Клуб «Цветоводы Хибин». Тема - «Трав целительная сила: лекарственные растения Мурманской области». Природа нашего края не только красива, но и мудра. Жителей Севера она окружает не простыми травами и кустарниками, а растениями, которые обладают удивительными целебными свойствами. Кандидат биологических наук Анна Антоновна Похилько расскажет о лекарственных растениях Кольского края, познакомит с полезными свойствами калгана, радиолы розовой, мать-и-мачехи, толокнянки, иван-чая, травы тысячелистника, рябины, костяники, княженики и других лекарственных растений.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

10 ноября - 13.00

Мастерская арт-терапии «ПоZнание».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

10 ноября - 14.00

Познавательный час «Птичий переполох». Дети примут участие в игровых конкурсах и интерактивной игре «Лесные домишки», а также смастерят кормушки для птиц.

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

10 ноября - 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТВоРА». Мастер-класс «Рисование в нетрадиционных техниках» по книге Свена Нурдквиста «Петсон грустит» для свободных читателей. 0+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

10 ноября - 15.00

Мастер-класс по рукоделию. Народная кукла «Мамка с детками».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ», ИДО.

10 ноября - 18.00

Студия народного творчества «Ярушко». Сарафанотерапия и хороводоведение.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ», ИДО.

10 ноября - 18.00

Сказка «Маугли» с песочной анимацией. Прошло уже более ста лет с тех пор как была написана эта книга Р. Киплинга, но интерес юных читателей не ослабевает и по сей день! Мастер песочной анимации Анна Иванова, художественное слово и вокал Екатерина Ефремова, скрипка – Евгений Попов, виолончель – Екатерина Охраминская, фортепиано – Петр Макаров, ударные – Сергей Дубецкий. 6+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

г.Мончегорск

10 ноября - 14.00

Сказка с песочной анимацией «Маугли». 6+

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

пгт.Молочный

9 ноября - 16.00

Семейный мастер-класс «В гостях у тетушки рукодельницы». 6+

пгт.Молочный, Торговая ул., 1а. ГДК «Гармония».

пгт.Мурмаши

9 ноября - 17.00

Вечер семейного отдыха «Вместе». В программе - конкурсно-развлекательные мероприятия, дегустация семейных блюд, детская игровая комната. 6+

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Кола

9 ноября - 17.00

Концерт «Развернись душа» Игоря Шипкова. 6+

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

10 ноября в 14.00

Конкурс «Кольские жемчужинки». 0+

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

г.Мурманск

8 ноября - 10.30

Гастроли Костромского областного театра кукол в Мурманске: показ спектакля «Котенок по имени Гав». 2+

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

8 ноября – 15.00

Состоится пресс-конференция, посвященная гастролям в Мурманске Архангельского театра драмы им.М.В. Ломоносова. Гастроли проходят в рамках Всероссийского театрального марафона.

На вопросы журналистов ответят руководители Архангельского театра драмы и Мурманского областного драматического театра.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

8 ноября - 17.00

Гастроли Костромского областного театра кукол в Мурманске: показ спектакля «Чудо-зонтик». 5+

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

8 ноября – 19.00

«Загадочная русская душа» – большая новая концертная программа иеромонаха Фотия – состоится в Мурманской областной филармонии.

Триумфатор телепроекта «Голос», насельник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря, регент монастырского хора иеромонах Фотий покорил сердца миллионов своей простотой, искренностью и талантом. Зрители на концерте иеромонаха Фотия попадают в настоящее путешествие во времени и пространстве: в репертуаре старинные романсы, русская классика, современные эстрадные песни на русском, сербском, норвежском, испанском и, конечно, итальянском языках.

Искренний голос русской души без хитрых приёмов и спецэффектов, льющийся прямо в душу.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

8 ноября - 19.00

Состоится показ спектакля Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова «Победительница».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

9 ноября – 14.00 и 15.00

Состоятся демонстрации учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории Кольского края. В 14.00 покажут программу «Природа Мурманской области» (продолжительность 18 минут), в 15.00 – «История Мурманска» (продолжительность 21 минута).

Программа «Природа Мурманской области» познакомит посетителей с краткой характеристикой географического положения, климата, растительного и животного мира Кольского полуострова, а также с природоохраняемыми территориями нашего региона. Учебная программа рекомендована учащимся начальной школы.

Программа «История Мурманска» познакомит с главными этапами развития города Мурманска с момента его основания до настоящего времени: предпосылки основания города, Первая мировая война, основание Романова-на-Мурмане, интервенция, гражданская война, развитие Мурманска в довоенный период, Великая Отечественная война 1941-1945 гг., послевоенное восстановление города, 1950-1980-е гг., кризис 1990-х гг., 2000 годы. Учебная программа рекомендована для учащихся старших классов.

Учебные программы разработаны на основе фотографий, документов, хроники и видеоматериалов из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Государственного архива Мурманской области.

После просмотра учебных программ участника смогут проверить свои знания в специальном интерактивном приложении для планшетов, которое будет интересно как детям, так и взрослым посетителям.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, 3-й этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

24 ноября - 13.00

Состоится литературное шоу будет посвящено жанру «Постапокалипсис». Литературный стендап «Дронт в бункере» состоится в секретном бункере, местоположение которого пока не называется.

Существуют ли качественные книги в этой теме? Можно ли делить литературу на хорошую и плохую? Постапокалипсис – это только мутанты и зомби, или там есть место мысли? Почему мы любим этот жанр? Организаторы приглашают порассуждать на эту тему, но чтобы было ещё круче, предлагают сделать это в форме литературного стендапа – выступления перед микрофоном с рассказами о прочитанной книге. Яркие и креативные они непременно вызовут дружеские дискуссии и создадут неповторимую атмосферу.

К участию приглашаются молодые люди 16-24 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей. Главное здесь – не читательский опыт участника, а его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Моя любимая игрушка» - из коллекции Марины Беляковой (до 10 ноября); «Мир детства» (до 10 ноября); «Магия театра» (до 8 декабря); «Битва за Север» (до 12 января).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года); «Цвет Победы» - 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (по 30 ноября).

9 ноября - 14.00

Демонстрация учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории Кольского края - «Природа Мурманской области». 6+

9 ноября - 15.00

Демонстрация учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории Кольского края - «История Мурманска». 16+

10 ноября - 14.00

Демонстрация учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории Кольского края - «История Кольского края». 12+

10 ноября - 15.00

Демонстрация учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории Кольского края - «История освоения и развития Арктики». 16+

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает выставка «Глазами северян», посвященная 60-летию фотостудии «Мурманск» (до 7 декабря).

9 ноября - 15.00

«Человек-праздник», областной конкурс профессионального мастерства. 0+

10 ноября - 13.00

Конкурс юмора и смеха «Макароны по-флотски». Участники поборются за звание лучших в номинациях: «Театр эстрадных миниатюр»; «Пантомима, клоунада»; «Юмористическая песня» (песни-пародии, куплеты); «О-ГО-ГО» (музыкальные юмористические композиции: инструментальная музыка, танец). 0+

10 ноября - 14.00

Концерт «Приходите в гости к нам». В этот день ансамбль народной песни «Горенка» и фольклорный ансамбль «Потешенки» приглашают на Кузьминки. 0+

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Самая прекрасная из женщин» (до 28 ноября); «Татьяна Полякова, Анатолий Тосс, Юрий Поляков, Юрий Никитин, Алексей Иванов» (до 30 ноября); «Букет для мамы» (до 30 ноября); «Наука для любознательных» (до 30 ноября); «Фридрих Шиллер/Зинаида Гиппиус» (до 30 ноября); «Наша служба и опасна, и трудна» (до 30 ноября); «Великая судьба России» (до 30 ноября); «30 книг, которые надо прочитать до 30 лет» (до 30 ноября); «В гармонии с возрастом» (до 30 ноября); «Рецепты от депрессии» (до 30 ноября); «Удивительные птицы. 12 ноября - Синичкин день» (до 30 ноября); «Арктика: от легенд до научных знаний» (до 30 ноября); «Кольский Север в изданиях XIX - нач. XX вв.» (до 30 ноября); «Премиальный парад (до конца года); «Книгопанорама» (до конца года).

10 ноября - 12.00

День поэзии народов России. На вечере встретятся представители национальных культур, проживающих в Мурманской области. Прозвучат поэтические произведения на языках народов России. 16+

10 ноября - 13.00

«Николай Рерих - светоч мировой культуры». Заседание Мурманского Рериховского общества. 16+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «100 лет на страже безопасности Заполярья» (до 11 ноября); «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

10 ноября - 11.00

«Под абажуром: читаем истории из жизни Дениски Кораблева». 12+

10 ноября - 12.00-15.00

Акция «Правовая культура - молодым». 12+

10 ноября - 13.00

Литературно-страноведческий праздник «Планета собак: Гутен гав, Германия!». Гости праздника смогут насладиться театрализованными страницами немецких сказок в исполнении лохматых артистов, а также услышат стихи на немецком языке в исполнении читателей библиотеки и познакомятся с символами Германии. 12+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «В сиянии фаворского света» (до 17 ноября); «История деревянного храмостроительства на Кольском Севере» (до 24 ноября); «Приглашение к обеду» (до 15 декабря); «Меломан» (до 15 декабря); «Сказки» (до конца года).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

9 ноября - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

9 ноября - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 ноября - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 ноября - 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

16 ноября - 10.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

16 ноября - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

17 ноября - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

17 ноября - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 ноября - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

23 ноября - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

24 ноября - 10.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

24 ноября - 17.00

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».

30 ноября - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

30 ноября - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

15 ноября - 19.00

П. Васильев. «Маленькие трагедии».

16 ноября - 12.00 и 14.30

П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».

17 ноября - 12.00 и 14.30

Н. Гернет. «Гусёнок».

23 ноября - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

24 ноября - 12.00

С. Озерская. «Дюймовочка».

30 ноября - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Гастроли Костромского областного театра кукол:

8 ноября - 10.30

Г. Остер. «Котёнок по имени Гав». 5+

8 ноября - 17.00

М. Логинов. «Чудо-зонтик». 2+

9 ноября - 12.00 и 14.30

A. Богачёва. «Не ёжик». 5+

10 ноября - 12.00 и 14.30

Г. Остер. «Котёнок по имени Гав». 5+

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

Открыта выставка работ победителей фотоконкурса «Самая красивая страна» 2018 года (до 19 ноября).

8 ноября - 19.00

Иеромонах Фотий, «Загадочная русская душа» (концертный зал).

9 ноября - 18.00

«Песен не петь нам нельзя». Группа «Легкие люди» (концертный зал).

10 ноября - 17.00

Концерт органной музыки. Фестиваль «Мелодии Арктики». Марина Лобецкая (орган), Антонина Шишканова (арфа), г.Санкт-Петербург.

17 ноября - 17.00

«Ах, Моцарт, Моцарт...». Мурманский филармонический оркестр. Фестиваль «Мелодии Арктики» (концертный зал).

23 ноября - 18.00

«Диснеевские хиты». Джазовый оркестр «Doody band», Мурманск.П роект Сергей Дудецкого (концертный зал).

24 ноября - 14.00

«В мире все в порядке». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой» (концертный зал).

29 ноября – 19.00

«Дон Кихот». Даниил Спиваковский (концертный зал).

30 ноября - 15.00

«Летучий корабль». Музыкальная сказка с песочной анимацией (концертный зал).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

8 ноября - 19.00

ДК им.С.М. Кирова

Архангельский театр драмы им.М.В. Ломоносова. «Победительница». А. Арбузов, житейская мелодрама. 12+

8 ноября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

9 ноября - 12.00

ДК им.С.М. Кирова

Архангельский театр драмы им.М.В. Ломоносова. «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Погорельский, старинная сказка. 6+

9 ноября - 18.00

ДК им.С.М. Кирова

Архангельский театр драмы им.М.В .Ломоносова. «Случайное счастье милиционера Пешкина». И. Лысов, просто комедия. 18+

14 ноября - 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия. Малая сцена. 16+

15 ноября - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+

15 ноября - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо, трагикомедия в двух действиях. 16+

16 ноября - 19.00

пгт.Печенга

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. 16+

16 ноября - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

17 ноября - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

20 ноября - 19.00

Концерт Геннадия Ветрова. Программа «Краски юмора». 12+

21 ноября - 19.00

«Lover». По книге Мари-Од Мюрай «Умник», спектакль для 12+ и 40+

22 ноября - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

23 ноября - 12.00

ПРЕМЬЕРА. «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

23 ноября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

24 ноября - 15.00

Программа для семейного просмотра. «Мы к вам приехали на час» - чемодан-дуэт «Квам» (г.Санкт-Петербург). 6+

24 ноября - 19.00

г.Ковдор

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

24 ноября - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

27 ноября - 13.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

27 ноября - 19.00

Концерт виа «Песняры». Юбилейная программа «Песни на все времена». 6+

28 ноября - 13.30

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

29 ноября - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. 16+

29 ноября - 19.00

«Lover».

«По книге Мари-Од Мюрай «Умник». Спектакль для 12+ и 40+

30 ноября - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

30 ноября - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

9 ноября - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

10 ноября - 11.00

«Морозко». Сергиенко Ю. Сказка. 6+

10 ноября - 18.00

«Не всё коту Масленица». Сергиенко Ю. Комедия. 12+

16 ноября - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

30 ноября -18.00

«Шампанского!..». Сергиенко Ю. Комедия. 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии» г. Москва (до 1 декабря); «Волшебные драконы» (до 1 декабря); «Роза - царица цветов» (до 8 декабря).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

8 ноября - 17.00

Торжественное открытие выставки живописи Евгения Урбановича «[Урбанизм]» (до 25 ноября).

9 ноября - 14.00

Торжественное открытие выставки живописи Любови Буздуган «Волшебные места, где я живу душой» (до 9 декабря).

9 ноября - 17.00

Торжественное открытие выставки живописи Юлии Маляшок «Тайны Вселенной» (до 26 ноября).