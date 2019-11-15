г.Кандалакша

17 ноября - 10.30

Конкурс «Маленький чемпион». 0+

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. Дворец спорта.

пгт.Ревда

15 ноября - 14 часов

В Ловозерской межпоселенческой библиотеке состоится творческий вечер, посвященный 25-летию Музея саамской литературы и письменности имени Октябрины Вороновой.

В программе мероприятия запланированы выступления представителей учреждений образования и культуры Мурманской области, презентация книг, поэтический турнир, экскурсия по музею. Для гостей вечера прозвучат стихи и песни на саамском языке, истории о становлении музея.

Музея саамской литературы и письменности имени Октябрины Вороновой основан в 1994 году членом Союза писателей России Надеждой Большаковой, идея его создания принадлежит мурманскому поэту Виктору Тимофееву.

Четыре года музей существовал на общественных началах. В 1998 году он стал музейным сектором при Ловозерской межпоселенческой библиотеке.

пгт.Ревда, ул. Победы, 25. Ловозерская межпоселенческая библиотека.

17 ноября - 11.00

Областной конкурс хореографических коллективов сельских учреждений культуры «Танцы за околицей». В конкурсе примут участие хореографические коллективы из городов и поселков Мурманской области в следующих номинациях: «Народный/национальный танец»; «Стилизованный народный/национальный танец»; «Современная пластика» (неоклассика, модерн, джаз-модерн, streetdance, hip-hop, R&B, брейк-данс); «Танцы народов Севера». 0+

пгт.Ревда, ул. Металлургов, 5. МБУ «Культурно-спортивный центр».

пгт.Печенга

16 ноября – 19.00

На сцене Культурно-досугового центра «Платформа» артисты Мурманского областного драматического театра покажут спектакль «Сочельник в Манхэттене».

Жизнь полна неожиданностей. Кори, успешный адвокат, главная героиня пьесы Вячеслава Денисова, вряд ли могла предположить, что проведет сочельник в компании с агентом ФБР, «киллером» и странной семейной парой.

Хотя участникам событий не до веселья, спектакль смешной. Перипетии детективного сюжета привносят остроту в действие и создают атмосферу, которая обнажает чувства, разрушает тайны. Здесь трагедии, переживания, конфликты, боль потерь и поиск счастья, любви…

пгт.Печенга, Печенгское шоссе, 4а. Культурно-досуговый центр «Платформа».

г.Кировск

16 ноября – 12.00

Отдел народного творчества и художественных ремёсел Кировского Дворца культуры приглашает всех желающих на мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству: мастер-класс «Новогодняя салфетка». Ведущая мастер-класса: Киянская Ирина Анатольевна. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, кабинет 125а.

16 ноября – 14.00

Отдел народного творчества и художественных ремёсел Кировского Дворца культуры приглашает всех желающих на мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству: мастер-класс «Мышь-колокольчик из глины». Ведущая мастер-класса: Киянская Ирина Анатольевна. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, кабинет 125а.

16 ноября - 15.00

Арт-гостиная центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает на творческий вечер поэта и прозаика, члена Российского союза писателей, художницы, исполнительницы авторских песен Светланы Владимировны Зоновой, выступающей под псевдонимом Лана Норд. Вход свободный. 12+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Арт-гостиная центральной городской библиотеки им. А.М. Горького.

16 ноября - 17.00

Состоится встреча Клуба путешественников МВЦ. Профессиональный дайвер Александра Губина расскажет о 60-градусных морозах и о легенде озера Лабынкыр. 16+

г.Кировск, просп.Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр АО «Апатит».

16 ноября - 17.00

Фестиваль КВН. 16+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

17 ноября – 14.00

Кировский Дворец культуры приглашает детей и их родителей вместе отметить день рождения главного зимнего волшебника – Деда Мороза. В честь этого праздника для Деда Мороза и его маленьких гостей подготовлена театрализованная программа, сюрпризы, веселые игры. Кроме этого, будет работать творческая мастерская и новогодняя почта. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

нп.Титан

15 ноября – 14.00

Приглашают девчонок и мальчишек на развлекательную программу «Хананамити». Всех, кто хочет отправиться в опасное и полное приключений плаванье на заброшенный остров, находчивые Молли и Бонни ждут в СДК. 6+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

16 ноября – 15.00

Приглашают детей и родителей на театрализованный праздник «Весёлый день рождения Деда Мороза». В программе: игры, конкурсы, забавы и сюрпризы от Деда Мороза; открытие почты новогодней почты; фотосессия с Дедом Морозом и сказочными героями. 0+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

нп.Коашва

15 ноября-7 декабря – 9.00-20.30.

Приглашают жителей и гостей посёлка посетить выставку декоративно-прикладного творчества «Творим вместе». Выставку составят работы участников кружков Дома культуры «Фантазия» и «Кудесница», выполненные в традиционных и современных техниках декоративно-прикладного творчества.

Время работы выставки: вторник-воскресенье - с 9.00 до 20.30.

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

16 ноября – 15.00

Для школьников пройдёт развлекательная программа «Весёлая мозаика», посвященная Всемирному Дню ребёнка. Для ребят подготовлена интересная программа: игры и конкурсы «Угадай мелодию», «Твистер», «Фанты», флеш-моб и многое другое. 6+

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

г.Апатиты

15 ноября - 15.00

Городской конкурс знатоков и умельцев «Самоделкин».

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Дом детского творчества.

15 ноября - 11.00

«Не думая о себе, во имя других». День толерантности. 12+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

15 ноября - 14.00

Клуб «Хорошие фильмы».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

16 ноября - 11.00

Трансляция в Виртуальном концертном зале литературно-музыкальной композиции по сказкам Н. Носова.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

16 ноября - 11.00

Муниципальная площадка Всероссийского фестиваля науки «НАУКА 0+» в г. Апатиты.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

16 ноября - 12.00-15.00

Мастер-класс для жителей города: косметичка «Мышь».

г.Апатиты, ул. Московская, 15. МБУМП «МСЦ», ОЭР «Ковчег».

16 ноября - 12.00-15.00

Благотворительное мероприятие «Мокрый нос», направленное на сбор корма для мини-приюта «Дача» г.Апатиты. В программе: концертная программа; мастер-классы; ярмарка.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 23. МБУМП «Молодёжный социальный центр».

16 ноября - 14.00

«Кольский экоцентр» приглашает на презентацию памятки «Как действовать при аварии с выбросами радиоактивных веществ».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

16 ноября - 14.00-16.30

Встреча с Героями России в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с героями».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУК «АГДК им. Егорова В.К.», зрительный зал.

16 ноября - 15.00

Семейный выходной «Осень отменяется».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

16 ноября - 15.00

Школа активного долголетия: православие «Таинства Православной церкви». Ведущая Зоя Кабыш.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

16 ноября - 16.00

«Домашняя дипломатия». Встреча с психологом Ириной Александровной Сорокиной. 12+

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

17 ноября - 13.00

Клуб «Модное рукоделие». Вышивка лентами. 12+

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

17 ноября - 15.00

Открытие профильной смены физико-математической направленности Регионального образовательного центра поддержки одаренных детей в г. Апатиты.

г.Апатиты, ул. Сосновая, 21. МБОУ СОШ № 7.

17 ноября - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу!»

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

17 ноября - 15.00

Праздник «День рождения Деда Мороза».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

17 ноября - 15.00

Литературно-музыкальный вечер «Я вам хочу сказать». Александр Розенбаум. 12+

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

17 ноября - 15.00

Комплексное мероприятие «Жужжащий выходной» в центре интерактивной книги «Умка». Свободные читатели. 0+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

17 ноября - 15.00

Мастер-класс по рукоделию. Народная кукла «Нянюшка».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ», ИДО.

17 ноября - 18.00

Студия народного творчества «Ярушко». Сарафанотерапия и хороводоведение.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ», ИДО.

г.Полярный

16 ноября - 16.00

Концерт детского творчества «Мир детства.

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

г.Заполярный

17 ноября - 14.00

Фестиваль «Мост». 16+

г.Заполярный, ул.Ленина, 22. Библиотека-филиал № 1.

ЗАТО г.Североморск

16 ноября - 18.00

Выступление легендарного ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота.

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель».

г.Мурманск

15 ноября – 11.00

В главном здании Мурманского областного художественного музея начнёт работу выставка «Ксилография». Выставка «Ксилография» из фондового собрания музея знакомит с искусством графики. Ксилография – самая древняя техника гравюры. Ее название происходит от древнегреческих слов «дерево», «пишу» и обозначает гравюру на дереве.

На выставке экспонируется более 20 произведений известных отечественных графиков признанных мастеров ксилографии: Фаворский Владимир Андреевич, Константинов Федор Денисович, Колчанов Аркадий Михайлович, Бурмагины Генриетта Николаевна и Николай Васильевич, Верхоланцев Михаил Михайлович. Представлены копии с произведений Василия Корня - одного из первых русских граверов по дереву, создателя первой в России гравированной иллюстрированной Библии. Выставка будет работать по 15 декабря.

г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

15 ноября – 17.00

В главном здании Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки «Край, где смыкаются небо с землей…». Посетители увидят Арктику в творчестве мурманских художников.

В конце ХХ века стремление приобрести новый художественный опыт подвигает мурманских художников к участию в творческих экспедициях на территории Кольского полуострова и за её пределами. В 1978 году Арви Хуттунен, живописец, заслуженный художник России, возглавил творческую группу мурманских художников «Арктика». Творческих людей привлекла «очаровательная таинственность, загадочность и бесконечная красота этих мест».

Участники творческой группы: Анатолий Полищук, Тамара Зуева, Виктория Зубицкая, Виталий Бубенцов, Владимир Кумашов, Владимир Кузин, Валентина Петрова и другие. Основной целью объединения стало знакомство с Арктикой, создание новых произведений.

Группа «Арктика» прошла на судах семь морей арктического бассейна от Мурманска до бухты Провидения, совершила несколько переходов по трассе Северного морского пути (1978-1986). Находясь под магическим обаянием Арктики, все художники с восторгом писали свои произведения.

В зале музея гости увидят живописные и графические полотна, а также декоративно-прикладное искусство из собрания музея. Посетить выставку можно по 29 декабря.

г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

15 ноября – 17.00

В отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» начнёт работу выставка «Живопись Василия Васильевича Крайнева». 140 лет со дня рождения исполняется известному русскому живописцу Василию Крайневу (1879-1955).

Он родился 31 декабря 1879 года в селе Ключищи Казанской губернии. С двенадцати лет будущему художнику пришлось зарабатывать себе на жизнь тяжелым физическим трудом, побывал в подмастерьях, грузчиках, кочегарах. В 1900 году рабочего-грузчика приняли в Казанскую художественную школу. После ее окончания, в 1909 году он поступил в Московское Училище живописи ваяния и зодчества и со второго года обучения попал в пейзажную мастерскую, которой руководил А. М. Васнецов.

За свои ученические работы Крайнев дважды был удостоен денежных премий - имени С. М. Третьякова в 1912 году и имени И. И. Левитана в 1913 году. В них проявились характерные черты его живописной манеры. С одной стороны, произведения отличает сдержанность колорита, с другой - прорывающийся через кажущуюся монохромность темперамент живописца.

С особой силой колористические свойства живописи художника проявились в северных пейзажах, которым Крайнев посвятил себя с 1925 года. В соприкосновении со скудной, суровой природой Севера проявились лучшие качества его палитры. Он сумел извлечь из сумрачного северного неба, из лиловато-серой скалистой породы, из отливающих свинцом ледяных вод Заполярья поэзию особого склада и ритма.

Из ежегодных поездок на Север художник привозил множество этюдов, рисунков, акварелей, сделанных с натуры. Многие из них послужили в будущем материалом для больших полотен.

В последнее десятилетие жизни Крайнев, с трудом владея кистью из-за парализованных рук, продолжал работать в своей мастерской, широко используя многочисленные наброски с натуры, сделанные на Севере.

В экспозиции представлены работы из фондового собрания музея. Выставка работает по 29 декабря.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея.

16 ноября – 14.00

Подведение итогов образовательно-воспитательной акции «Детство – территория добра и порядка». Акция представляет собой творческий конкурс литературных работ, художественно-изобразительных произведений и мультимедийных проектов на тему: «Азбука безопасности»: правила поведения на дороге, улице и в транспорте, на природе, в местах массового отдыха, в виртуальном мире (интернет).

Мероприятие направлено на воспитание культуры поведения детей и подростков, формирование у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.

В Оргкомитет акции поступили работы из городов Мурманск, Североморск, Кола, Снежногорск, Кандалакша, Мончегорск, Заозерск, Апатиты, поселков Мурмаши, Сафоново – 1, Зеленоборский, Молочный, из сёл Ловозеро, Тулома и ЗАТО Видяево. Всего более 300 работ.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

16 ноября – 14.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоятся демонстрации учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории Кольского края. Состоится показ учебной программы «Природа Мурманской области» (продолжительность - 18 минут). Программа «Природа Мурманской области» познакомит посетителей с краткой характеристикой географического положения, климата, растительного и животного мира Кольского полуострова, а также с природоохраняемыми территориями нашего региона. Учебная программа рекомендована учащимся начальной школы.

г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей.

16 ноября – 15.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоятся демонстрации учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории Кольского края. Состоится показ учебной программы «История Мурманска» (продолжительность - 21 минута). Программа «История Мурманска» познакомит с главными этапами развития города Мурманска с момента его основания до настоящего времени: предпосылки основания города, Первая мировая война, основание Романова-на-Мурмане, интервенция, гражданская война, развитие Мурманска в довоенный период, Великая Отечественная война 1941-1945 гг., послевоенное восстановление города, 1950-1980-е гг., кризис 1990-х гг., 2000 годы. Учебная программа рекомендована для учащихся старших классов.

г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей.

16 ноября – 15.00

Состоится презентация книги Анастасии Герасенко «Маячки памяти». Анастасия Герасенко – коренная северянка. Работает в Централизованной библиотечной системе Североморска. Член двух творческих союзов – Союза писателей России и Союза художников города Североморска, участник североморского литературного творческого объединения «Зеленая гостиная». Автор двух поэтических сборников – «Негромкий разговор» и «Попытка осмысления», публиковалась в разных журналах и альманахах. «Маячки памяти» - первый прозаический опыт Анастасии Александровны. Это мемуарные зарисовки, которые вернут читателя в последние годы советской и первые годы новой России.

На презентацию приглашены коллеги по литературному творчеству, почитатели художественного слова.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.

16 ноября – 15.00

Пройдёт областной конкурс творчества детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Кораблик надежды». В этот день конкурсанты, вместе со зрителями отправятся в необычное морское путешествие, под парусами «Кораблика Надежды». Вместе с Ириской и Барбариской пройдет увлекательное путешествие по морям и океанам дружбы, творчества и отличного настроения.

Участники из городов Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Кола, Снежногорск, Заполярный, Кировск и Североморск, поселков Мурмаши, Кильдинстрой, Зеленоборский и Молочный, села Ловозеро от 6 до 20 лет представят творческие номера в номинациях: «Хореография», «Вокал», «Инструментальная музыка», «Оригинальный жанр» (цирк, эстрада, пантомима), «Художественное слово».

Все участники конкурса награждаются дипломами и памятными сувенирами. По результатам работы жюри в каждой номинации и возрастной группе присуждаются дипломы I, II и III степени.

Мероприятие направлено на стимулирование развития художественного творчества детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья как средства их реабилитации и социальной адаптации.

В рамках «Кораблика надежды» состоится награждение финалистов областного интеллектуально-творческого очно-заочного конкурса «Интеллектуальный марафон». Конкурс проходит в два этапа: творческий и познавательный поединок. Первый этап проходил с января по сентябрь 2019 года. В нем приняли участие дети и молодёжь с ограниченными возможностями здоровья от 7 до 35 лет из Мурманской области. Конкурсанты представили на суд жюри работы в номинациях «Литературное», «Музыкальное», «Театральное» и «Изобразительное» творчество на тему «Ушаков. Россия. Флот».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

24 ноября - 13.00

Состоится литературное шоу будет посвящено жанру «Постапокалипсис». Литературный стендап «Дронт в бункере» состоится в секретном бункере, местоположение которого пока не называется.

Существуют ли качественные книги в этой теме? Можно ли делить литературу на хорошую и плохую? Постапокалипсис – это только мутанты и зомби, или там есть место мысли? Почему мы любим этот жанр? Организаторы приглашают порассуждать на эту тему, но чтобы было ещё круче, предлагают сделать это в форме литературного стендапа – выступления перед микрофоном с рассказами о прочитанной книге. Яркие и креативные они непременно вызовут дружеские дискуссии и создадут неповторимую атмосферу.

К участию приглашаются молодые люди 16-24 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей. Главное здесь – не читательский опыт участника, а его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Магия театра» (до 8 декабря); «Битва за Север» (до 12 января).

15 ноября – 11.00

В главном здании Мурманского областного художественного музея начнёт работу выставка «Ксилография». Выставка «Ксилография» из фондового собрания музея знакомит с искусством графики. Ксилография – самая древняя техника гравюры. Ее название происходит от древнегреческих слов «дерево», «пишу» и обозначает гравюру на дереве (до 15 декабря).

15 ноября – 17.00

В главном здании Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки «Край, где смыкаются небо с землей…». Посетители увидят Арктику в творчестве мурманских художников (до 29 декабря).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года); «Цвет Победы» - 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (по 30 ноября).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает выставка «Глазами северян» (до 7 декабря).

15 ноября - 19.00

Александр Панайотов с программой «Исключительно твой». 6+

16 ноября - 15.00

Областной конкурс «Кораблик надежды» для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Участники из городов и поселков Мурманской области представят творческие номера в номинациях «Хореография», «Вокал», «Инструментальная музыка», «Оригинальный жанр», «Танцы на колясках» и «Жестовое пение». 6+

17 ноября - 15.00

Концерт «Вам «Радость» шлет горячий свой привет» ансамбля танца «Радость». В программе - танцевальные номера, давно полюбившиеся мурманской публике, и премьеры прошлого сезона, а также хореографические постановки Евгения Кораблева - балетмейстера, чьё имя неразрывно связано с именем ансамбля. 0+

17 ноября - 16.00

«Осенние ритмы» праздник танца ансамблей бального танца «Ювента» и «Ониона». Медленный вальс, квикстеп, самба, ча-ча-ча, джайв, интересные композиции, яркие костюмы, отточенные движения и море положительных эмоций. 0+

20 ноября - 19.00

Концерт певицы Славы. 12+

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Самая прекрасная из женщин» (до 28 ноября); «Татьяна Полякова, Анатолий Тосс, Юрий Поляков, Юрий Никитин, Алексей Иванов» (до 30 ноября); «Букет для мамы» (до 30 ноября); «Удивительные птицы. 12 ноября - Синичкин день» (до 30 ноября); «Наука для любознательных» (до 30 ноября); «Фридрих Шиллер/Зинаида Гиппиус» (до 30 ноября); «Наша служба и опасна, и трудна» (до 30 ноября); «Великая судьба России» (до 30 ноября); «30 книг, которые надо прочитать до 30 лет» (до 30 ноября); «В гармонии с возрастом» (до 30 ноября); «Рецепты от депрессии» (до 30 ноября); «Арктика: от легенд до научных знаний» (до 30 ноября); «Кольский Север в изданиях XIX - нач. XX вв.» (до 30 ноября); «Премиальный парад» (до конца года); «Книгопанорама» (до конца года).

16 ноября - 15.00

Презентация книги Анастасии Герасенко «Маячки памяти». Мемуарные зарисовки, которые вернут читателя в последние годы советской и первые годы новой России. 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

17 ноября - 12.00-15.00

Акция «Узнаем друг о друге, узнаем друг друга». Все желающие примут участие в страноведческом лото. Нужно будет найти и выбрать открытки с видами достопримечательностей той или иной страны и подобрать к ним соответствующие карточки с государственными символами. 12+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «В сиянии фаворского света» (до 17 ноября); «Приглашение к обеду» (до 15 декабря); «История деревянного храмостроительства на Кольском Севере» (до 24 ноября); «Меломан» (до 15 декабря); «Сказки» (до конца года).

15 ноября – 17.00

В отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» начнёт работу выставка «Живопись Василия Васильевича Крайнева». 140 лет со дня рождения исполняется известному русскому живописцу Василию Крайневу (1879-1955) (до 29 декабря).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

16 ноября - 10.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

16 ноября - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

17 ноября - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

17 ноября - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

20 ноября - 19.00

Юмористический вечер Геннадия Ветрова - это разговор артиста со зрителем о разных гранях юмористической палитры. 12+

23 ноября - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

23 ноября - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

24 ноября - 10.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

24 ноября - 17.00

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».

30 ноября - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

30 ноября - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

15 ноября - 19.00

П. Васильев. «Маленькие трагедии».

16 ноября – 11.30 и 14.00

Постоянные гости и друзья Мурманского театра кукол – сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области перед спектаклем «Королевские зайцы» напомнят юным северянам о правилах поведения на дороге.

На какой свет светофора переходить дорогу? Что делать, если пешеходный переход нерегулируемый? На профилактическом уроке ребята разгадают загадки и познакомятся с типами и видами автомобильной техники, а также научатся водить виртуальное авто.

16 ноября - 12.00 и 14.30

П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».

17 ноября - 12.00 и 14.30

Н. Гернет. «Гусёнок».

23 ноября - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

24 ноября - 12.00

С. Озерская. «Дюймовочка».

30 ноября - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

Открыта выставка работ победителей фотоконкурса «Самая красивая страна» 2018 года (до 19 ноября).

17 ноября - 17.00

«Ах, Моцарт, Моцарт...». Мурманский филармонический оркестр. Фестиваль «Мелодии Арктики» (концертный зал).

23 ноября - 18.00

«Диснеевские хиты». Джазовый оркестр «Doody band», Мурманск.П роект Сергей Дудецкого (концертный зал).

24 ноября - 14.00

«В мире все в порядке». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой» (концертный зал).

29 ноября – 19.00

«Дон Кихот». Даниил Спиваковский (концертный зал).

30 ноября - 15.00

«Летучий корабль». Музыкальная сказка с песочной анимацией (концертный зал).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

15 ноября - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+

15 ноября - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо, трагикомедия в двух действиях. 16+

16 ноября - 19.00

пгт.Печенга

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. 16+

16 ноября - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

17 ноября - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

20 ноября - 19.00

Концерт Геннадия Ветрова. Программа «Краски юмора». 12+

21 ноября - 19.00

«Lover». По книге Мари-Од Мюрай «Умник», спектакль для 12+ и 40+

22 ноября - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

23 ноября - 12.00

ПРЕМЬЕРА. «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

23 ноября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

24 ноября - 15.00

Программа для семейного просмотра. «Мы к вам приехали на час» - чемодан-дуэт «Квам» (г.Санкт-Петербург). 6+

24 ноября - 19.00

г.Ковдор

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

24 ноября - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

27 ноября - 13.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

27 ноября - 19.00

Концерт виа «Песняры». Юбилейная программа «Песни на все времена». 6+

28 ноября - 13.30

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

29 ноября - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. 16+

29 ноября - 19.00

«Lover».

«По книге Мари-Од Мюрай «Умник». Спектакль для 12+ и 40+

30 ноября - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

30 ноября - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

16 ноября - 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

30 ноября -18.00

«Шампанского!..». Сергиенко Ю. Комедия. 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии», г. Москва (до 1 декабря); «Волшебные драконы» (до 1 декабря); «Роза - царица цветов» (до 8 декабря).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выстави: живописи Евгения Урбановича «[Урбанизм]» (до 25 ноября); живописи Юлии Маляшок «Тайны Вселенной» (до 26 ноября); живописи Любови Буздуган «Волшебные места, где я живу душой» (до 9 декабря).