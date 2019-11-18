г.Мурманск

18 ноября – 16.00

В Мурманском колледже искусств состоится фортепианный концерт Марии Безейко. Мария Безейко – выпускница Мурманского колледжа искусств, студентка Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова (класс доцента кафедры специального фортепиано Л.Р. Фридбург).

В концерте прозвучат произведения Фридерика Шопена.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, малый зал.

18 ноября – 17.00

Начнёт работу фотовыставка «100 лет на страже безопасности Кольского края», посвященная юбилею пожарной охраны на Мурмане. История пожарного дела на Кольской земле уходит вглубь веков. Главные герои экспозиции – люди, посвятившие свою жизнь спасению человеческих жизней и материальных ценностей.

На выставке будут представлены фотографии героев огненного фронта, умеющих покорить стихию и создать заслон разрушительной силе огня. Посетителям будет представлена возможность увидеть на снимках батальон пожарной команды города Мурманска, созданный в 1919 году, дежурный караул при выезде на пожар в Кировске и Умбе 1930-х годов, практические занятия по забору воды в 1940 году и многое другое.

Выставка будет работать до 18 декабря.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

19 ноября – 14.30

Состоится мероприятие проекта «Крылья любви: письма с фронта». Проект областной научной библиотеки «Крылья любви: письма с фронта» помогает узнать о бесстрашных защитниках Кольского Заполярья. Мурманчане читают фронтовые письма, предоставленные архивом Военно-морского музея Северного флота, исполняют стихи и песни тех суровых лет.

Главное лицо мероприятия – Герой Советского Союза, летчик Петр Георгиевич Сгибнев, воевавший на Северном флоте с января 1942 г . и ставший после гибели Бориса Феоктистовича Сафонова самым молодым командиром истребительного полка. Петр Георгиевич погиб 3 мая 1943 года, похоронен в городе Североморске, где его имя носит одна из улиц. Бюст героя установлен на Аллее героев-авиаторов Военно-морского музея Северного флота в поселке Сафоново.

На мероприятии будут прочитаны письма Петра Сгибнева с фронта, письма, адресованные ему, прозвучат песни о войне.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

24 ноября - 13.00

Состоится литературное шоу будет посвящено жанру «Постапокалипсис». Литературный стендап «Дронт в бункере» состоится в секретном бункере, местоположение которого пока не называется.

Существуют ли качественные книги в этой теме? Можно ли делить литературу на хорошую и плохую? Постапокалипсис – это только мутанты и зомби, или там есть место мысли? Почему мы любим этот жанр? Организаторы приглашают порассуждать на эту тему, но чтобы было ещё круче, предлагают сделать это в форме литературного стендапа – выступления перед микрофоном с рассказами о прочитанной книге. Яркие и креативные они непременно вызовут дружеские дискуссии и создадут неповторимую атмосферу.

К участию приглашаются молодые люди 16-24 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей. Главное здесь – не читательский опыт участника, а его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Магия театра» (до 8 декабря); «Битва за Север» (до 12 января); выставка «Ксилография» из фондового собрания музея знакомит с искусством графики. Ксилография – самая древняя техника гравюры (до 15 декабря); выставка «Край, где смыкаются небо с землей…» - творчество мурманских художников (до 29 декабря).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года); «Цвет Победы» - 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (по 30 ноября).

18 ноября – 17.00

Начнёт работу фотовыставка «100 лет на страже безопасности Кольского края», посвященная юбилею пожарной охраны на Мурмане. История пожарного дела на Кольской земле уходит вглубь веков. Главные герои экспозиции – люди, посвятившие свою жизнь спасению человеческих жизней и материальных ценностей. Выставка будет работать до 18 декабря.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает выставка «Глазами северян» (до 7 декабря).

20 ноября - 19.00

Концерт певицы Славы. 12+

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Самая прекрасная из женщин» (до 28 ноября); «Татьяна Полякова, Анатолий Тосс, Юрий Поляков, Юрий Никитин, Алексей Иванов» (до 30 ноября); «Букет для мамы» (до 30 ноября); «Удивительные птицы. 12 ноября - Синичкин день» (до 30 ноября); «Наука для любознательных» (до 30 ноября); «Фридрих Шиллер/Зинаида Гиппиус» (до 30 ноября); «Наша служба и опасна, и трудна» (до 30 ноября); «Великая судьба России» (до 30 ноября); «30 книг, которые надо прочитать до 30 лет» (до 30 ноября); «В гармонии с возрастом» (до 30 ноября); «Рецепты от депрессии» (до 30 ноября); «Арктика: от легенд до научных знаний» (до 30 ноября); «Кольский Север в изданиях XIX - нач. XX вв.» (до 30 ноября); «Премиальный парад» (до конца года); «Книгопанорама» (до конца года).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Приглашение к обеду» (до 15 декабря); «История деревянного храмостроительства на Кольском Севере» (до 24 ноября); «Меломан» (до 15 декабря); «Сказки» (до конца года); выставка «Живопись Василия Васильевича Крайнева» (до 29 декабря).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

20 ноября - 19.00

Юмористический вечер Геннадия Ветрова - это разговор артиста со зрителем о разных гранях юмористической палитры. 12+

23 ноября - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

23 ноября - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

24 ноября - 10.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

24 ноября - 17.00

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».

30 ноября - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

30 ноября - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

23 ноября - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

24 ноября - 12.00

С. Озерская. «Дюймовочка».

30 ноября - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

Открыта выставка работ победителей фотоконкурса «Самая красивая страна» 2018 года (до 19 ноября).

23 ноября - 18.00

«Диснеевские хиты». Джазовый оркестр «Doody band», Мурманск.П роект Сергей Дудецкого (концертный зал).

24 ноября - 14.00

«В мире все в порядке». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой» (концертный зал).

29 ноября – 19.00

«Дон Кихот». Даниил Спиваковский (концертный зал).

30 ноября - 15.00

«Летучий корабль». Музыкальная сказка с песочной анимацией (концертный зал).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

20 ноября - 19.00

Концерт Геннадия Ветрова. Программа «Краски юмора». 12+

21 ноября - 19.00

«Lover». По книге Мари-Од Мюрай «Умник», спектакль для 12+ и 40+

22 ноября - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

23 ноября - 12.00

ПРЕМЬЕРА. «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

23 ноября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

24 ноября - 15.00

Программа для семейного просмотра. «Мы к вам приехали на час» - чемодан-дуэт «Квам» (г.Санкт-Петербург). 6+

24 ноября - 19.00

г.Ковдор

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

24 ноября - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

27 ноября - 13.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

27 ноября - 19.00

Концерт виа «Песняры». Юбилейная программа «Песни на все времена». 6+

28 ноября - 13.30

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

29 ноября - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. 16+

29 ноября - 19.00

«Lover».

«По книге Мари-Од Мюрай «Умник». Спектакль для 12+ и 40+

30 ноября - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

30 ноября - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

30 ноября -18.00

«Шампанского!..». Сергиенко Ю. Комедия. 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии», г. Москва (до 1 декабря); «Волшебные драконы» (до 1 декабря); «Роза - царица цветов» (до 8 декабря).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выстави: живописи Евгения Урбановича «[Урбанизм]» (до 25 ноября); живописи Юлии Маляшок «Тайны Вселенной» (до 26 ноября); живописи Любови Буздуган «Волшебные места, где я живу душой» (до 9 декабря).