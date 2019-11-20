п.Ревда

21 ноября – 16.00

Стартует акция «Фестиваль творчества рабочей молодёжи». Откроет программу театр-студия «Диалог» из Апатитского городского Дворца культуры имени Егорова В.К. На творческой площадке «#вдохновляй» участники коллектива представят спектакль-демотиватор «Бесценный дар – Жизнь», в котором герои через небольшие истории раскрывают причины своих зависимостей. В этом маленьком мирке обитают странные персонажи: они грустят, мечтают о счастье, рассуждают о жизни, ищут любви, но оказывается, что многое зависит от сделанного человеком выбора.

Акция «Фестиваль творчества рабочей молодёжи» – это площадка для обмена опытом, получения новых знаний и самореализации молодежи региона, которые находят время не только на работу, но и творчество. Акция проводится по нескольким направлениям. Творческая площадка #вдохновляй» объединит исполнителей в различных жанрах творчества и направлениях современного искусства. Дискуссионная площадка «#вектор_развития» представляет собой дискуссионный клуб в формате «молодежь – молодежи» на тему: «Карьерный навигатор: как выбрать профессию мечты?». На интерактивной площадке «#труд_крут» инициативные группы и молодежные объединения от предприятий Мурманской области расскажут о различных сферах производства и презентуют свою профессиональную деятельность.

За время проведения акции творческая молодежь посетит населенные пункты Мурманской области, а 1 декабря, в столице Кольского Заполярья состоится финал, который соберет лучших из лучших. Организаторы акции, специалисты Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, надеются, что «Фестиваль рабочей молодежи» станет центром притяжения креативных, талантливых, инициативных школьников профильных классов, студентов и молодых специалистов организаций и предприятий Мурманской области. Вход свободный.

п.Ревда, ул. Металлургов, 5. Культурно-спортивный центр посёлка Ревда.

г.Кировск

22 ноября – 18.00

На большой сцене Кировского Дворца культуры выступит «Сочинский Цирк» на льду. В программе: артисты лауреаты цирковых международных конкурсов и фестивалей, с участием фигуристов, жонглеров, фокусников, иллюзионистов, воздушных гимнастов, силовых гимнастов, акробатов. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

23 ноября – 19.00

В Кировском Дворце культуры состоится показ балета в 2-х действиях «Лебединое озеро» (Петр Ильич Чайковский). На сцене выступят ведущие солисты московских театров. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

23 ноября – 22.00

Кировский Дворец культуры приглашает на ночную дискотеку. В программе: только известные и любимые современные хиты, а также популярные композиции песни прошлых лет. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

23 ноября – 14.00

ЦДТ «Хибины» приглашает юных актеров 5-11 классов показать своё театральное мастерство на муниципальном литературно-театральном конкурсе «Моя любимая книга», который проводится в рамках Года театра в России.

г.Кировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

24 ноября – 15.00

Кировский Дворец культуры приглашает на праздничную программу «Всем мамам, посвящается». В это день для любимых, дорогих и единственных мамочек самые теплые и нежные слова, самые сердечные поздравления, самые лучшие номера от творческих коллективов Дворца культуры, и конечно море любви, улыбок и доброты от самых дорогих людей на свете – детей. Вход свободный. 0+ ⠀

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

27 ноября - 14.00

В центральной городской библиотеке им. А.М. Горького состоится очередная онлайн-встреча в рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» - с Дианой Машковой и Санией Испергеновой. В издательстве «Эксмо» вышла их книга «Я – Сания. История сироты». Это история молодой художницы Сании Испергеновой, выросшей в одной из московских детских домов, написанная в соавторстве с писательницей, основателем клуба «Азбука приемной семьи». Также на встречу в региональные библиотеки будут приглашены семьи, воспитывающие приемных детей. Они смогут ответить гостям #ЛитМоста на интересующие вопросы. 12+

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

27 ноября - 15.00

В кировском историко-краеведческом музее состоится игра «За 7 печатями» между учениками 8-9 классов школ города. Игра посвящена 90-летию АО «Апатит». 12+

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

до 30 ноября

В центральной городской библиотеке им. А.М. Горького работает книжная выставка «Народы дружат книгами». На ней представлены образцы переводческой деятельности талантливых мастеров, известных отечественных писателей-переводчиков и произведения классической зарубежной литературы. С выставкой можно познакомиться до 30 ноября. Возрастное ограничение. 16+

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

до 15 декабря

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького приглашает до 15 декабря посетить книжную выставку «Нам через книгу виден мир». На ней представлена информация о работе пункта выдачи «говорящих книг» для незрячих и слабовидящих, а также крупношрифтовые книги и издания на аудиокассетах и флеш-картах. Если дома имеется специальная техника (тифлоплеер или тифломагнитофон), то можно обращаться за книгами в зал художественной литературы. Также технику можно заказать в Мурманской государственной областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих и сделать заявки на «говорящие книги». Возрастное ограничение. 12+.

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

нп. Коашва

23 ноября – 15.00

В Доме культуры нп. Коашва состоится праздничная концертная программа «Милым мамам посвящается», посвященная Дню матери. В программе примут участие творческие коллективы Городского Дворца культуры г. Кировска, коллективы Апатитского городского Дворец культуры строителей имени Егорова и коллективы Дома культуры посёлка Коашва. Зрители могут посетить выставку творческих работ детей и взрослых, занимающихся декоративно-прикладным творчеством. Приглашаем всех желающих посетить праздничное мероприятие. Вход свободный. 0+

нп. Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

нп.Титан

21 ноября – 17.00

Сельский Дом культуры нп.Титан приглашает на вечер отдыха людей старшего поколения «В кругу друзей». Для присутствующих будет организовано чаепитие с различными сладостями и вкусностями, а также интереснейшая программа с весёлыми играми, забавными конкурсами и зажигательными танцами! Праздничное настроение и веселье гарантировано. Вход свободный. 18+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

23 ноября – 14.00

В сельском Доме культуры нп. Титан пройдёт Городской праздник семейного творчества «Кузьминки», посвященный покровителям семейного очага и благополучия. В празднике примут участие творческие семьи, жители и гости города. В программе праздника: выставка работ декоративно – прикладного творчества и дегустация традиционных семейных кулинарных блюд. В завершении праздника всем участникам будут вручены дипломы и сувениры. 6+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Апатиты

20 ноября - 12.00

Обзор журналов для детей - «От «Мурзилки» до «Смешариков».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

20 ноября - 13.00

Литературная игра «По лабиринтам права».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

20 ноября - 15.00

Урок правовой грамотности для учащихся. «Законы, по которым мы живём». Неделя молодёжной книги - 20 ноября – Всероссийский день правовой помощи детям.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

20 ноября - 15.00

Игровой тренинг «Взаимоотношения в коллективе» (цикл «Молодёжная тусовка»).

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

г.Мурманск

20 ноября – 11.15

Состоится утренник «Детство – это мы». Мероприятие посвящено Международному дню защиты прав детей и будет организовано для дошкольников и младших школьников.

В ходе утренника юные участники узнают о своих основных правах: на образование, досуг, заботу родителей, гражданство и других. Состоится беседа о конвенции о правах ребёнка, принятой Организацией объединённых наций.

Маленькие мурманчане примут участие в мультимедийной викторине. Просматривая отрывки из анимационных фильмов, дети порассуждают о том, права какого литературного героя были нарушены. Ребятам также предстоит разгадать загадки о семье и поучаствовать в интеллектуальных и подвижных конкурсах.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, мультимедийный зал.

20 ноября – 12.00

Состоится интеллектуальное шоу «Холодные игры». Полуфинал интеллектуального шоу «Холодные игры. Киновселенные» пройдет среди учащихся в возрасте от 13 до 18 лет. В игре участвуют команды Дома детского творчества им. Торцева, мурманских гимназий №№ 5, 6 и 8, школ №№ 276, 279 г . Гаджиево, школы № 266 г . Снежногорска.

Полуфинал пройдёт по российским и зарубежным фильмам: «Андрей Рублев», «Тихий Дон», «А зори здесь тихие…», «Гусарская баллада», «Гарри Поттер».

«Холодные игры» – это возможность увидеть произведения кинематографа с разных сторон, продемонстрировать свои знания и творческие способности.

В ходе игры команды озвучивают эпизоды, исполняют песни из кинофильмов, рисуют, подбирают реквизит, восстанавливают перепутанные кадры.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

20 ноября - 15.00

Тематическая встреча «Азбука потребителя». Учащиеся школы-интерната № 3 примут участие в правовом диалоге «Азбука потребителя» со специалистами отдела Управления Федеральной службы по надзору и сферы защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

21 ноября – 14.30

В рамках закрытия Года театра в библиотеке состоится арт-встреча молодёжи с артистами театров города. На творческую встречу, организованную сотрудниками отдела искусства и творчества, приглашены молодые и известные артисты Областного театра кукол, современного Арктического театра и Драматического театра Северного флота.

В мероприятии примут участие студенты Мурманского арктического государственного университета, колледжа МАГУ, старшеклассники школ и гимназий города.

Актеры раскроют секреты своей профессии. Участник молодёжной театральной студии «Катарсис» Алексей Карпенко покажет моноспектакль по произведениям Николая Гумилева, Мусы Джалиля, Рэя Брэдбери. Театральные миниатюры представят студенты колледжа МАГУ.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, мультимедийный зал.

21 ноября – 17.30

Состоится юбилейный творческий вечер Дмитрия Ермолаева. Дмитрий Анатольевич Ермолаев – поэт, переводчик, журналист, краевед, архивист. Первая книга его стихов «Август» удостоена литературной премии имени Баёва-Подстаницкого. Книга очерков «Мурманское кино» отмечена премией Губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства». Его перу принадлежат книги «Звенья», «Иван Александров. Штрихи к портрету лидера мурманской революции», множество публикаций, в которых автор талантливо рассказывает об истории Кольского Севера. Дмитрий – участник первого Славянского Хода «Мурман – Черногория», состоявшегося в 1997 году.

Много лет Дмитрий Ермолаев работал на Мурманском областном радио. Сегодня он сотрудник Государственного архива Мурманской области.

Поздравить Дмитрия Анатольевича с юбилеем придут коллеги по литературному цеху и исследовательской работе, многочисленные друзья и поклонники творчества.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

24 ноября - 13.00

Состоится литературное шоу будет посвящено жанру «Постапокалипсис». Литературный стендап «Дронт в бункере» состоится в секретном бункере, местоположение которого пока не называется.

Существуют ли качественные книги в этой теме? Можно ли делить литературу на хорошую и плохую? Постапокалипсис – это только мутанты и зомби, или там есть место мысли? Почему мы любим этот жанр? Организаторы приглашают порассуждать на эту тему, но чтобы было ещё круче, предлагают сделать это в форме литературного стендапа – выступления перед микрофоном с рассказами о прочитанной книге. Яркие и креативные они непременно вызовут дружеские дискуссии и создадут неповторимую атмосферу.

К участию приглашаются молодые люди 16-24 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей. Главное здесь – не читательский опыт участника, а его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Магия театра» (до 8 декабря); «Битва за Север» (до 12 января); выставка «Ксилография» из фондового собрания музея знакомит с искусством графики. Ксилография – самая древняя техника гравюры (до 15 декабря); выставка «Край, где смыкаются небо с землей…» - творчество мурманских художников (до 29 декабря).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «К вершинам олимпийских сопок» (до конца года); «Цвет Победы» - 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (по 30 ноября); фотовыставка «100 лет на страже безопасности Кольского края», посвященная юбилею пожарной охраны на Мурмане (до 18 декабря).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает выставка «Глазами северян» (до 7 декабря).

20 ноября - 19.00

Концерт певицы Славы. 12+

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Самая прекрасная из женщин» (до 28 ноября); «Татьяна Полякова, Анатолий Тосс, Юрий Поляков, Юрий Никитин, Алексей Иванов» (до 30 ноября); «Букет для мамы» (до 30 ноября); «Удивительные птицы. 12 ноября - Синичкин день» (до 30 ноября); «Наука для любознательных» (до 30 ноября); «Фридрих Шиллер/Зинаида Гиппиус» (до 30 ноября); «Наша служба и опасна, и трудна» (до 30 ноября); «Великая судьба России» (до 30 ноября); «30 книг, которые надо прочитать до 30 лет» (до 30 ноября); «В гармонии с возрастом» (до 30 ноября); «Рецепты от депрессии» (до 30 ноября); «Арктика: от легенд до научных знаний» (до 30 ноября); «Кольский Север в изданиях XIX - нач. XX вв.» (до 30 ноября); «Премиальный парад» (до конца года); «Книгопанорама» (до конца года).

19 ноября - 14.30

Встреча в рамках проекта «Крылья любви: письма с фронта». Гости встречи прочитают фронтовые письма летчика, Героя Советского Союза Петра Сгибнева. Также на вечере прозвучат песни о войне.

20 ноября - 12.00

Полуфинал интеллектуального шоу «Холодные игры. Киновселенные». В игре примут участие команды Дома детского творчества им. Торцева, гимназий и школ Мурманска и ЗАТО Александровск. Возраст участников от 13 до 18 лет

Участникам будут предложены задания по российским и зарубежным фильмам: «Андрей Рублев», «Тихий Дон», «А зори здесь тихие…», «Гусарская баллада», «Гарри Поттер».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

20 ноября - 11.15

Утренник «Детство – это мы» для дошкольников и младших школьников, посвященный Международному Дню защиты прав детей. Ребята поговорят о своих основных правах, примут участие в мультимедийной викторине, интеллектуальных и подвижных конкурсах.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Приглашение к обеду» (до 15 декабря); «История деревянного храмостроительства на Кольском Севере» (до 24 ноября); «Меломан» (до 15 декабря); «Сказки» (до конца года); выставка «Живопись Василия Васильевича Крайнева» (до 29 декабря).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

20 ноября - 19.00

Юмористический вечер Геннадия Ветрова - это разговор артиста со зрителем о разных гранях юмористической палитры. 12+

23 ноября - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

23 ноября - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

24 ноября - 10.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

24 ноября - 17.00

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».

30 ноября - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

30 ноября - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

23 ноября - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

24 ноября - 12.00

С. Озерская. «Дюймовочка».

30 ноября - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

Открыта выставка работ победителей фотоконкурса «Самая красивая страна» 2018 года (до 19 ноября).

23 ноября - 18.00

«Диснеевские хиты». Джазовый оркестр «Doody band», Мурманск.П роект Сергей Дудецкого (концертный зал).

24 ноября - 14.00

«В мире все в порядке». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой» (концертный зал).

29 ноября – 19.00

«Дон Кихот». Даниил Спиваковский (концертный зал).

30 ноября - 15.00

«Летучий корабль». Музыкальная сказка с песочной анимацией (концертный зал).

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

20 ноября - 19.00

Концерт Геннадия Ветрова. Программа «Краски юмора». 12+

21 ноября - 19.00

«Lover». По книге Мари-Од Мюрай «Умник», спектакль для 12+ и 40+

22 ноября - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

23 ноября - 12.00

ПРЕМЬЕРА. «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

23 ноября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

24 ноября - 15.00

Программа для семейного просмотра. «Мы к вам приехали на час» - чемодан-дуэт «Квам» (г.Санкт-Петербург). 6+

24 ноября - 19.00

г.Ковдор

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

24 ноября - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

27 ноября - 13.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

27 ноября - 19.00

Концерт виа «Песняры». Юбилейная программа «Песни на все времена». 6+

28 ноября - 13.30

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

29 ноября - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. 16+

29 ноября - 19.00

«Lover».

«По книге Мари-Од Мюрай «Умник». Спектакль для 12+ и 40+

30 ноября - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

30 ноября - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

30 ноября -18.00

«Шампанского!..». Сергиенко Ю. Комедия. 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии», г. Москва (до 1 декабря); «Волшебные драконы» (до 1 декабря); «Роза - царица цветов» (до 8 декабря).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выстави: живописи Евгения Урбановича «[Урбанизм]» (до 25 ноября); живописи Юлии Маляшок «Тайны Вселенной» (до 26 ноября); живописи Любови Буздуган «Волшебные места, где я живу душой» (до 9 декабря).