г.Кировск

27 ноября - 14.00

В центральной городской библиотеке им. А.М. Горького состоится очередная онлайн-встреча в рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» - с Дианой Машковой и Санией Испергеновой. В издательстве «Эксмо» вышла их книга «Я – Сания. История сироты». Это история молодой художницы Сании Испергеновой, выросшей в одной из московских детских домов, написанная в соавторстве с писательницей, основателем клуба «Азбука приемной семьи». Также на встречу в региональные библиотеки будут приглашены семьи, воспитывающие приемных детей. Они смогут ответить гостям #ЛитМоста на интересующие вопросы. 12+

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

27 ноября - 15.00

В кировском историко-краеведческом музее состоится игра «За 7 печатями» между учениками 8-9 классов школ города. Игра посвящена 90-летию АО «Апатит». 12+

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

30 ноября – 12.00

Не за горами Новый год, а значит, пора готовить подарки для своих родных и близких. Мастер декоративно-прикладного творчества Кировского Дворца культуры Антонина Голубева приглашает сшить новогоднюю «Кофейную мышь».

Почему кофейную, спросите вы? Всё просто, сшитая из бязи заготовка покрывается кофейным раствором. От этого игрушка приобретает приятный цвет и легкий аромат. Стоимость 250 рублей, материалы предоставляются. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

30 ноября – 12.00

В Центральной городской библиотеке имени А.М. Горького состоится научно-популярная лекция «Эти удивительные водоросли». В ходе лекции вы узнаете, какова роль водорослей в природе и их значение для человека. Лекцию проводит к.б.н. института проблем промышленной экологии севера ФИЦ КНЦ РАН Редькина В.В. Вход свободный. 0+

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

30 ноября – 15.00

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького приглашает кировчан и гостей города на юбилейный вечер памяти «Поговорим о земляке. Юрий Каморный: известный и неизвестный», посвященный 75-летию заслуженного артиста РСФСР. Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, зеркальный зал, 2-й этаж.

до 30 ноября

В центральной городской библиотеке им. А.М. Горького работает книжная выставка «Народы дружат книгами». На ней представлены образцы переводческой деятельности талантливых мастеров, известных отечественных писателей-переводчиков и произведения классической зарубежной литературы. С выставкой можно познакомиться до 30 ноября. Возрастное ограничение. 16+

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

до 15 декабря

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького приглашает до 15 декабря посетить книжную выставку «Нам через книгу виден мир». На ней представлена информация о работе пункта выдачи «говорящих книг» для незрячих и слабовидящих, а также крупношрифтовые книги и издания на аудиокассетах и флеш-картах. Если дома имеется специальная техника (тифлоплеер или тифломагнитофон), то можно обращаться за книгами в зал художественной литературы. Также технику можно заказать в Мурманской государственной областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих и сделать заявки на «говорящие книги». Возрастное ограничение. 12+.

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

нп.Титан

27 ноября – 17.00

Сельский Дом культуры нп.Титан приглашает людей старшего поколения на интеллектуальную программу «Размышлялки или турнир смекалистых». Вас ждут: 30 вопросов на логику и мышление; атмосфера драйва и куража.

У каждого есть шанс блеснуть эрудицией и получить звание «Самый умный». Вход свободный. 18+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

29 ноября – 18.00

Дом культуры приглашает любимых мам и бабушек на праздничную программу, посвященную Дню Матери «Ангел по имении Мама».

В программе: выступление самодеятельных артистов Дворца культуры г. Кировск, солистов народного самодеятельного коллектива русской песни «Забавушка», танцевального коллектива «Карамельки» Дома культуры н.п. Титан, самодеятельных артистов детского сада № 36, школы № 8, танцевальных коллективов «Альхан», «Амани». Вход свободный. 0+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

нп.Коашва

30 ноября – 14.00

Приглашаем детей и их родителей на семейный день отдыха, который состоится в гостиной Дома культуры нп.Коашва. В программе кулинарный мастер-класс по выпеканию блинчиков «Солнце на тарелке», чайный стол, развлечения для всей семьи. 6+

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

30 ноября – 21.00

В гостиной Дома культуры нп.Коашва состоится вечер отдыха «Девчата». Для гостей - композиции прошлых лет, современные хиты, караоке. 18+.

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

с.Ловозеро

5 декабря – 13.00

В Ловозерском Центре развития досуга и культуры откроется выставка «100 саамских портретов». Автор выставки – норвежский фотограф и журналист Торгрим Халвари (Torgrim Halvari). Он много путешествовал по Норвегии, Швеции, Финляндии и России, фотографируя саамов, проживающих в этих четырех странах, изучая их быт и уникальную культуру.

«100 саамских портретов» - большой документальный фотопроект, посвященный 100-летнему юбилею со дня первого саамского собрания, которое состоялось в норвежском городе Тронхейм. Благодаря этому проекту, можно увидеть насколько богаты и разнообразны культура и идентичность этого малочисленного народа.

В торжественной церемонии открытия запланировано участие консула Норвегии госпожи Торунн Хаслер.

с.Ловозеро, ул. Советская, 30. Ловозерский Центр развития досуга и культуры.

п.Сафоново-1

27 ноября - 10.00

Областная акция «Фестиваль творчества рабочей молодёжи». Фестиваль призван объединить талантливых, инициативных школьников профильных классов, студентов и молодых специалистов организаций и предприятий региона и стать для них площадкой для обмена опытом и получения новых знаний. За время его проведения участники посетят различные населенные пункты Мурманской области.

п.Сафоново-, ул. Школьная, 10. Школа № 2.

ЗАТО г.Североморск

27 ноября - 12.00

Областная акция «Фестиваль творчества рабочей молодёжи». Фестиваль призван объединить талантливых, инициативных школьников профильных классов, студентов и молодых специалистов организаций и предприятий региона и стать для них площадкой для обмена опытом и получения новых знаний. За время его проведения участники посетят различные населенные пункты Мурманской области.

ЗАТО г.Североморск, ул. Душенова, 13а. Школа № 10 имени К.И. Душенова.

г.Мурманск

27 ноября – 18.00

В Мурманской областной научной библиотеке пройдет игровой тренинг «Я – актер». Библиотека приглашает желающих проверить свои актерские способности на игровой тренинг «Я – актер». Участников ждут задания, достойные самого непростого квеста. Но это не что иное, как упражнения, помогающие актеру в работе над собой.

На тренинге можно проявить фантазию и развить ее, начать тренировать внимание новыми для себя способами, проверить скорость реакции и почувствовать себя претендентом на главную роль.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.

27 ноября - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

27 ноября – 19.00

Состоится юбилейный концерт, посвящённый 50-летию ансамбля «Песняры».

Созданный легендарным Владимиром Мулявиным вокально-инструментальный ансамбль «Песняры» со своим самобытным и уникальным стилем вошёл в золотой фонд славянской и мировой популярной музыки.

Игорь Свечкин, бессменный директор В. Мулявина (с 1992г. по 2003г.), сохранил костяк музыкантов и вокалистов легендарного ВИА «Песняры», много лет выступавших под руководством Владимира Мулявина, которые продолжают его наследие, бережно сохраняя ту чистоту звучания и колорит, заданные знаменитым маэстро: Павел Заяц – вокал, бас гитара; Владимир Марусич – вокал, ударные; Владимир Стамати – вокал; Виктор Молчанов – гитара, бэк вокал; Вячеслав Исаченко – вокал, гитара, клавишные.

В концерте прозвучат такие полюбившиеся песни ансамбля «Песняры» как: «Беловежская Пуща», «Алеся», «Александрина», «Косил Ясь конюшину», «За полчаса до весны», «Тёща», «Берёзовый сок», «Каляда», «Вологда», «Рушники» и многие другие.

г.Мурманск, Кольский просп., 131а. Мурманский областной драматический театр.

28 ноября – 10.00

Состоится встреча с норвежским иллюстратором, писателем и создателем комиксов Бьёрном Оусландом и Еленой Рачинской – переводчиком, специалистом по норвежской литературе, лауреатом переводческой премии «NORLA». Встреча организована при поддержке Генерального Консульства Норвегии в Мурманске.

В России Бьёрн Оусланд приобрел широкую известность благодаря серии графических романов «Великие экспедиции» издательства Paulsen. С книгами из этой серии все желающие могут познакомиться в библиотеке.

Бьёрн Оусланд с помощью рисунка расскажет о создании своих книг. Участники встречи узнают, где писатель учился искусству комикса, познакомятся с его произведениями, примут участие в викторине и зададут автору интересующие их вопросы. На мероприятие приглашены ученики 4 класса средней общеобразовательной школы № 11 г . Мурманска.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, отдел искусства и творчества.

28 ноября – 18.00

Состоится творческая встреча с норвежским писателем Бьёрном Оусландом и переводчиком Еленой Рачинской. На встрече норвежский гость расскажет о своих книгах, ответит на вопросы слушателей, а также покажет, как создаются графические рисунки.

Переводчиком встречи выступит Елена Рачинская – известный филолог-скандинавист, специалист по норвежской литературе, лауреат переводческой премии «NORLA», автор-составитель энциклопедии норвежского фольклора «В стране троллей». В ее переводах выходили произведения Теодора Киттельсена, Дага Сульстада, Моники Кристенсен, Стеффена Квернеланна, Юна Фоссе, а также биографии Эдварда Мунка и Сигрид Унсет.

На встрече будет представлена выставка книг Бьёрна Оусланда на русском и норвежском языках, а также произведения скандинавских авторов в переводах Елены Рачинской.

Бьёрн Оусланд – норвежский писатель и иллюстратор, автор графических романов и комиксов. Его книги отмечены рядом наград и премий, среди которых премия Браги и специальная премия Министерства культуры Норвегии. Автор создал иллюстрации к 50 книгам, 23 из которых содержали его авторские тексты. Иллюстрации Оусланда наполнены динамикой и отличаются богатой цветовой палитрой, в его историях всегда есть место иронии и юмору. В России Бьёрн Оусланд приобрел широкую известность благодаря серии графических романов «Великие экспедиции» издательства «Paulsen».

Мероприятие проводится при поддержке Генерального консульства королевства Норвегия в Мурманске.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.

29 ноября – 15.00

Состоится встреча с финской художницей Санной Хукконен и Анной Воронковой, переводчиком, специалистом по финской литературе. Встреча организована при поддержке Мурманского отделения Генерального Консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Санна Хукконен занимается социальными проектами, проводит мастер классы с детьми-инвалидами, активно занимается экологической деятельностью. Анна Воронкова перевела с финского на русский язык книгу комиксов Санны Хукконен «Под покровом леса».

Гости представят арт-проект «Живой язык», посвященный сохранению языков, которые находятся под угрозой исчезновения, с использованием комиксов.

Санна Хукканен презентует свою книгу. «Под покровом леса» - это сборник переработанных финских легенд, мифов и заговоров. Каждая новелла нарисована в особой авторской манере. Благодаря тому, что финские легенды не так хорошо известны русским читателям, знакомиться с каждой историей будет интересно.

Также у посетителей будет уникальная возможность поучаствовать в мастер-классе по рисованию комиксов.

На встречу приглашены обучающиеся Детской художественной школы г. Мурманска, Мурманского колледжа искусств и все любители комиксов. Юных художников ждет интересный творческий опыт.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, отдел искусства и творчества.

1 декабря – 15.00

Дом дружбы приглашает на литературно-музыкальный вечер «От народной песни до романса». В программе прозвучат стихи, народные песни, музыка, старинные романсы в исполнении Людмилы Лаврентьевой – солистки Мурманской областной филармонии, дуэта Ольги и Михаила Семяшкиных, народного самодеятельного коллектива хора украинской песни «Лелеки».

Ведущая вечера Светлана Бобрицкая – лектор-музыковед Мурманской областной филармонии.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.Дом дружбы, 3-й этаж.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Магия театра» (до 8 декабря); «Ксилография» (до 15 декабря); «Край, где смыкаются небо с землей…» (до 29 декабря); «Битва за Север» (до 12 января).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «Цвет победы», посвященная 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (до 30 ноября); «100 лет на страже безопасности Кольского края» (до 18 декабря).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает выставка «Глазами северян» (до 7 декабря).

27 ноября - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Самая прекрасная из женщин» (до 28 ноября); «Туристский потенциал Мурманской области» (до 30 ноября); «Татьяна Полякова, Анатолий Тосс, Юрий Поляков, Юрий Никитин, Алексей Иванов» (до 30 ноября); «Букет для мамы» (до 30 ноября); «Наука для любознательных» (до 30 ноября); «Фридрих Шиллер/Зинаида Гиппиус» (до 30 ноября); «Наша служба и опасна, и трудна» (до 30 ноября); «Великая судьба России» (до 30 ноября); «30 книг, которые надо прочитать до 30 лет» (до 30 ноября); «В гармонии с возрастом» (до 30 ноября); «Рецепты от депрессии» (до 30 ноября); «Удивительные птицы. 12 ноября - Синичкин день» (до 30 ноября); «Арктика: от легенд до научных знаний» (до 30 ноября); «Кольский Север в изданиях XIX - нач. XX вв.» (до 30 ноября); «Премиальный парад» (до конца года); «Книгопанорама» (до конца года).

27 ноября - 18.00

Игровой тренинг «Я – актёр» из цикла «Театральная среда».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

Спектакли Мурманского областного театра кукол на сцене библиотеки

28 декабря - 12.30 и 15.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка». 2+

29 декабря - 15.00 и 17.30

Спектакль Мурманского областного театра кукол. К. Чуковский «Муха-Цокотуха». 2+

2 января - 12.00 и 14.30

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек». 2+

3 января - 12.00 и 14.30

Н. Гернет «Полянка». 2+

4 января - 12.00 и 14.30

Т. Волынкина «Маша и медведь» 2+

5 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

6 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

7 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

8 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Приглашение к обеду» (до 15 декабря); «Меломан» (до 15 декабря); «Живопись Василия Васильевича Крайнева» (до 29 декабря); «Сказки» (до конца года); выставка «Живопись Андрея Яковлева» - приурочена к 85-летию со дня рождения художника (до 29 декабря).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

30 ноября - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

30 ноября - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

1 декабрь - 10.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

1 декабрь - 17.00

С. Харламов «В лесу родилась ёлочка».

7 декабрь - 10.00

С. Харламов «В лесу родилась ёлочка».

7 декабрь - 17.00

Т. Волынкина «Ёлочка с иголочки».

8 декабрь - 10.00

Т. Волынкина «Ёлочка с иголочки».

8 декабрь - 17.00

По мотивам русской народной сказки «Рукавичка».

14 декабрь - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

14 декабрь - 17.00

Т. Волынкина «Маша и медведь».

20 декабрь - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

21 декабрь - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

22 декабрь - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

23 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

24 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

25 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

26 декабрь - 15.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

27 декабрь - 15.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

30 декабрь - 10.00 и 12.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

2 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

3 января - 10.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

4 января - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

6 января - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

7 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

8 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

11 января - 10.00, 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

12 января - 10.00, 12.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

30 ноября - 12.00 и 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

1 декабрь - 12.00 и 14.30

П. Васильев «ЛедокоЛ».

7 декабрь - 12.00 и 14.30

П. Васильев «ЛедокоЛ».

8 декабрь - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Плотник Андерсен и Рождественский гном».

14 декабрь - 12.00 и 14.30

Е. Ефремова «Маленькая дочь Солнца».

21 декабрь - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

22 декабрь - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

26 декабрь - 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

27 декабрь - 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

28 декабрь - 19.15

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

29 декабрь - 12.00, 15.00 и 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

2 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

3 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

5 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

6 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

7 января - 12.00 и 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

8 января - 12.00 и 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

11 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

12 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

29 ноября – 19.00

«Дон Кихот». Даниил Спиваковский (концертный зал).

30 ноября - 15.00

«Летучий корабль». Музыкальная сказка с песочной анимацией (концертный зал).

1 декабря - 19.00

«Нет спасенья от любви». Обладатель глубокого, чувственного баритона Альберт Жалилов - победитель телепроекта «Живой звук», лауреат конкурсов «Романсиада» и «Весна романса», участник шоу «Главная сцена» на канале «Россия-1».

2 декабря - 18.00

Рождественский концерт. Инструментальное трио (Норвегия).

При поддержке Генерального консульства Норвегии в Мурманске. Исполнители: Гьермунд Ларсен - норвежская скрипка; Андреас Утнем - рояль, фисгармония; Сондре Мейсфьорд – контрабас.

Трио и сам Гьермунд Ларсен являются обладателями нескольких «норвежских Грэмми» - Spellemannspris в разных номинациях. Последняя премия Spellemannsprisбыла получена трио в феврале 2017 года.

8 декабря - 19.00

Российский национальный оркестр. Дирижер Марк Кадин, солист Михаил Плетнев. В программе - П.И.Чайковский.

9 декабря - 17.00

«Всё будет завтра». Ансамбль «Лёгкие люди» (Мурманск). Прозвучат произведения из действующего репертуара коллектива: песни Микаэла Таривердиева, Александра Вертинского, романсы Исаака Шварца и Булата Окуджавы. Также музыканты планируют порадовать слушателей совершенно новыми композициями, анонсировать будущие концертные программы.

10 декабря - 17.00

Фестиваль «Рождественские встречи». Олеся Кравченко (орган) и Сергей Говоров (саксофон), г.Москва. Этот дуэт - первый и единственный в России дуэт подобного состава, действующий на постоянной основе. Музыкантам удалось объединить в одном ансамбле два совершенно разных по стилю музыкальных инструмента. Орган - один из древнейших, саксофон один из самых молодых. Первый ассоциируется с духовной музыкой, второй с джазовой. Но саксофонист Сергей Говоров и органистка Олеся Кравченко смогли найти точки соприкосновения и создали уникальный по своему звучанию и художественной выразительности, дуэт, аналогов которому практически нет на мировой концертной сцене.

В репертуаре музыкантов как серьёзные академические и духовные произведения, современная музыка, так и переложения эстрадных и джазовых композиций. Участники ансамбля тщательно подходят к составлению концертных программ, отбирая по всему миру оригинальные произведения для саксофона и органа.

12 декабря - 19.00

Виртуальный зал. «Великий композитор-сказочник Николай Римский-Корсаков».

15 декабря - 19.00

Документальный фильм «Филармония». Студия документальных фильмов «RECA», автор сценария Светлана Бокова.

Вы помните, какой была филармония осенью 2014 года, в последние дни перед началом большой реконструкции? Вопрос риторический. Точно так же можно спросить о дате создания, о первом концерте на первой сцене, о первом дирижере оркестра и еще о множестве событий, которые стали историей самой молодой филармонии Советского Союза.

Музыка, жизнь, реконструкция, превратившая один из символов брежневского времени - Дом политического просвещения - в величественный Дворец искусств.

16 декабря - 17.00

Театр музыки и танца фламенко «Estrella de Oriente» (г.Москва). Спектакль «Откровение».

Театр испанской музыки и танца «Estrella de Oriente» приглашает вас окунуться в магический мир чувственного, страстного и неистового фламенко! Экспрессивная, полная драматизма и переживаний всего спектра человеческих чувств и эмоций программа не оставит равнодушным даже самого непосвященного зрителя. Высокопрофессиональный коллектив музыкантов и танцоров фламенко «Estrella de Oriente» (с испан. «звезда Востока») неоднократно гастролировал за рубежом по таким городам, как Каир, Хургада, Марса-Алам и Шарм-ель-Шейх, и в России, где покорял сердца зрителей своим виртуозным исполнением. Выступление коллектива «Estrella de Oriente» - прекрасная возможность увидеть и почувствовать всю магию искусства фламенко.

17 декабря - 17.00

Концерт «Чарующая классика».

Фестиваль «Рождественские встречи». Исполнители: Лука Гаделия (орган), Абхазия, Кристина Эшба (сопрано) и Владимир Магомадов (контртенор).

23 декабря - 17.00

«Сказки Венского леса». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Эдуард Дядюра (г.Москва), солисты: Людмила Лаврентьева – сопрано (г.Мурманск) и Андрей Макаров – баритон (ЗАТО г.Североморск)..

24 декабря - 19.00

«Жизнь прекрасна!». Хиты эстрады XX века в инструментальной аранжировке. Музыкальная гостиная.

29 декабря - 18.00

Праздничный концерт «Рождества волшебные мгновенья…». Камерный хор «Amadeus». Художественный руководитель и дирижер - заслуженный артист РФ Валерий Иванов.

Выступления хора всегда вызывают живой интерес у публики и проходят с большим успехом, они также неоднократно транслировались по мурманскому радио и телевидению. Основу репертуара камерного хора «Amadeus» составляют классические и современные хоровые произведения, джазовая и народная музыка.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

27 ноября - 13.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

27 ноября - 19.00

Концерт виа «Песняры». Юбилейная программа «Песни на все времена». 6+

28 ноября - 13.30

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

29 ноября - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. 16+

29 ноября - 19.00

«Lover».

«По книге Мари-Од Мюрай «Умник». Спектакль для 12+ и 40+

30 ноября - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

30 ноября - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

1 декабря - 12.00

К Международному дню инвалидов «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. ПРЕМЬЕРА. 6+

1 декабря - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо, трагикомедия в двух действиях. 16+

4 декабря - 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия. Малая сцена. 16+

5 декабря - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин, комедия в двух действиях. Акция «Театр для всех». 16+

6 декабря - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше, комедия о любви в двух действиях. перевод М. Мишина. 16+

7 декабря - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

7 декабря - 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин, комедия в двух действиях. 16+

8 декабря - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов и Г. Гладков, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

8 декабря - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях. 16+

11 декабря - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. 16+

12 декабря - 19.00

Малая сцена

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Акция «Театр для всех». 16+

13 декабря - 19.00

«Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

14 декабря - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш, мелодрама в двух действиях. 16+

15 декабря - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

18 декабря - 19.00

«Невеста напрокат». Комедия. 12+

18 декабря - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

21 декабря - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

22 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». ПРЕМЬЕРА. 0+

22 декабря - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

23 декабря - 11.30 и 14.30

24 декабря - 11.30 и 14.30

25 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». ПРЕМЬЕРА. 0+

25 декабря - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

26 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

26 декабря - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов, добрый анекдот. Малая сцена. 18+

27 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

27 декабря - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

28 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

28 декабря - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

29 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

29 декабря - 19.00

«Ох, уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях. 18+

30 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

30 ноября -18.00

«Шампанского!..». Сергиенко Ю. Комедия. 12+

25-30 декабря – 11.00 и 14.00

2-6 января - 11.00 и 14.00

Драматический театр Северного флота приглашает на Новогодние представления. Перед новым ярким, красочным и весёлым спектаклем театра – «Приключения Буратино», поставленным по мотивам всем известной и любимой сказки А. Толстого, вас ждут игры, песни и хороводы вокруг ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. 6+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии», г. Москва (до 1 декабря); «Волшебные драконы» (до 1 декабря); «Роза - царица цветов» (до 8 декабря).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выстави: «Волшебные места, где я живу душой» (до 9 декабря).