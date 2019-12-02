Афиша
г.Кировск
до 15 декабря
Центральная городская библиотека им. А.М. Горького приглашает до 15 декабря посетить книжную выставку «Нам через книгу виден мир». На ней представлена информация о работе пункта выдачи «говорящих книг» для незрячих и слабовидящих, а также крупношрифтовые книги и издания на аудиокассетах и флеш-картах. Если дома имеется специальная техника (тифлоплеер или тифломагнитофон), то можно обращаться за книгами в зал художественной литературы. Также технику можно заказать в Мурманской государственной областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих и сделать заявки на «говорящие книги». Возрастное ограничение. 12+.
г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.
с.Ловозеро
5 декабря – 13.00
В Ловозерском Центре развития досуга и культуры откроется выставка «100 саамских портретов». Автор выставки – норвежский фотограф и журналист Торгрим Халвари (Torgrim Halvari). Он много путешествовал по Норвегии, Швеции, Финляндии и России, фотографируя саамов, проживающих в этих четырех странах, изучая их быт и уникальную культуру.
«100 саамских портретов» - большой документальный фотопроект, посвященный 100-летнему юбилею со дня первого саамского собрания, которое состоялось в норвежском городе Тронхейм. Благодаря этому проекту, можно увидеть насколько богаты и разнообразны культура и идентичность этого малочисленного народа.
В торжественной церемонии открытия запланировано участие консула Норвегии госпожи Торунн Хаслер.
с.Ловозеро, ул. Советская, 30. Ловозерский Центр развития досуга и культуры.
г.Мурманск
7, 8, 12 и 14 декабря - 14.00
В Мурманской областной научной библиотеке состоится открытие Дней научного кино. Это открытый просветительский проект Фестиваля актуального научного кино, который объединяет вдохновленных наукой людей в десятках российских городов. Зрители увидят лучшие документальные фильмы о науке, выдающихся открытиях, великих ученых. Возможно, после просмотра одного из фильмов зародятся великие идеи для исследований.
Откроет Дни научного кино в областной научной библиотеке документальный фильм Алексея Чукарева «Клонирование: 2.0». Фильм расскажет о клонировании среди растений, экспериментах по клонированию на животных, о важности этого направления для решения медицинских проблем и актуальных научных исследованиях в этой области.
После просмотра фильма зрителей ждет встреча с экспертом Натальей Викторовной Икко - заведующей лабораторией Биоквантума технопарка «Кванториум». Она выскажет свое мнение о фильме и проблемах, поставленных в нем.
Партнер библиотеки – Музей занимательных наук «Фокус», проведёт эксперимент с полосатым зеркалом, в котором смогут принять участие все желающие.
г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Магия театра» (до 8 декабря); «Ксилография» (до 15 декабря); «Край, где смыкаются небо с землей…» (до 29 декабря); «Битва за Север» (до 12 января).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).
Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.
Последняя среда каждого месяца - санитарный день.
В выставочном зале открыты выставки: «100 лет на страже безопасности Кольского края» (до 18 декабря).
2-10 декабря
Мурманский областной краеведческий музей предлагает принять участие в инклюзивной музейной программе «Музей – территория равных». В этот период в России традиционно проводится Декада инвалидов, приуроченная к Международному дню инвалидов.
Инклюзивная музейная программа «Музей – территория равных»:
2 декабря - в 14.30 – музейное занятие «Урок мужества» для учащихся Мурманской коррекционной школы-интернат № 3.
3 декабря – музейное занятие «Война в Заполярье» для воспитанников Мурманской коррекционной школы № 1.
5 декабря – музейное занятие «Из бабушкиного сундучка» для воспитанников Мурманского центра социальной помощи семье и детям.
10 декабря – заключительное выездное занятие «В ожидании праздника» в Мурманскую областную детскую клиническую больницу. Мероприятие организовано при поддержке Благотворительного фонда «Руки Жизни».
Краеведческий музей поможет создать комфортную среду, в которой каждый посетитель получит возможность прикоснуться к миру культуры и искусства, открыть в себе новый талант и быть услышанным!
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Работает выставка «Глазами северян» (до 7 декабря).
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «Премиальный парад» (до конца года); «Книгопанорама» (до конца года); «Финно-угорские комиксы».
3-10 декабря
В Мурманской областной научной библиотеке пройдёт Единая областная информационная акция «Герои Отечества».
Организатором областной информационной акции стала Мурманская областная научная библиотека. К акции присоединились города и поселки Мурманской области: Апатиты, Мончегорск, Полярные Зори, Кировск, Оленегорск, Кандалакша, Кидьдинстрой, ЗАТО Александровск, Видяево, Снежногорск, Сафоново, Печенга, Терский, Зеленоборский, Высокий, Мурмаши, детские и взрослые библиотеки Мурманска.
Акция посвящена Дню Героев Отечества, который отмечают ежегодно 9 декабря. В этот день отдают дань памяти людям, совершившим подвиг во имя страны и ее граждан: Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам ордена Святого Георгия и ордена Славы.
В областной научной библиотеке любой желающий сможет принять участие в игре «Герои Отечества». В режиме реального времени нужно будет ответить на 25 вопросов в 6 тематических раундах. Вопросы игры связаны с героями России от древности до наших дней.
Для посетителей будет работать виртуальная выставка «У каждой эпохи свои герои», которая познакомит с биографией и подвигом Героев Великой Отечественной войны и наших дней.
Участники акции увидят видеоролик «О доблестях, о подвигах, о славе…», подготовленный специалистом библиотеки и посвященный нашим современникам, совершившим героические поступки.
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года); комплексная выставка декоративно-прикладного творчества «Кладовая радости».
2 и 3 декабря – 11.00-17.30
В клубе любителей комиксов пройдёт встреча с творческой группой «GАРАЖ» (г. Москва). 6+
Спектакли Мурманского областного театра кукол на сцене библиотеки
2 января - 12.00 и 14.30
По мотивам американской сказки «Пряничный человечек». 2+
3 января - 12.00 и 14.30
Н. Гернет «Полянка». 2+
4 января - 12.00 и 14.30
Т. Волынкина «Маша и медведь» 2+
5 января - 12.00 и 14.30
П. Васильев «Умка». 5+
6 января - 12.00 и 14.30
П. Васильев «Умка». 5+
7 января - 12.00 и 14.30
П. Васильев «Умка». 5+
8 января - 12.00 и 14.30
П. Васильев «Умка». 5+
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)
Открыты выставки: «Приглашение к обеду» (до 15 декабря); «Меломан» (до 15 декабря); «Живопись Андрея Яковлева» (до 29 декабря); «Живопись Василия Васильевича Крайнева» (до 29 декабря); «Сказки» (до конца года).
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
Для самых маленьких (2-4 лет):
7 декабрь - 10.00
С. Харламов «В лесу родилась ёлочка».
7 декабрь - 17.00
Т. Волынкина «Ёлочка с иголочки».
8 декабрь - 10.00
Т. Волынкина «Ёлочка с иголочки».
8 декабрь - 17.00
По мотивам русской народной сказки «Рукавичка».
14 декабрь - 10.00
По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».
14 декабрь - 17.00
Т. Волынкина «Маша и медведь».
20 декабрь - 17.30
Никита Шмитько «Звёздочка».
21 декабрь - 17.30
Никита Шмитько «Звёздочка».
22 декабрь - 10.00 и 17.30
Никита Шмитько «Звёздочка».
23 декабрь - 15.00 и 17.30
Никита Шмитько «Звёздочка».
24 декабрь - 15.00 и 17.30
Никита Шмитько «Звёздочка».
25 декабрь - 15.00 и 17.30
Никита Шмитько «Звёздочка».
26 декабрь - 15.00
Никита Шмитько «Звёздочка».
27 декабрь - 15.00
Никита Шмитько «Звёздочка».
30 декабрь - 10.00 и 12.30
Никита Шмитько «Звёздочка».
2 января - 10.00 и 17.30
Никита Шмитько «Звёздочка».
3 января - 10.00
Никита Шмитько «Звёздочка».
4 января - 17.30
Никита Шмитько «Звёздочка».
6 января - 17.30
Никита Шмитько «Звёздочка».
7 января - 10.00 и 17.30
Никита Шмитько «Звёздочка».
8 января - 10.00 и 17.30
Никита Шмитько «Звёздочка».
11 января - 10.00, 15.00 и 17.30
Никита Шмитько «Звёздочка».
12 января - 10.00, 12.00 и 17.30
Никита Шмитько «Звёздочка».
Для тех, кто постарше (от 5 лет):
7 декабрь - 12.00 и 14.30
П. Васильев «ЛедокоЛ».
8 декабрь - 12.00 и 14.30
П. Васильев «Плотник Андерсен и Рождественский гном».
14 декабрь - 12.00 и 14.30
Е. Ефремова «Маленькая дочь Солнца».
21 декабрь - 15.00
Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».
22 декабрь - 12.00
Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».
26 декабрь - 17.30
Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».
27 декабрь - 17.30
Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».
28 декабрь - 19.15
Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».
29 декабрь - 12.00, 15.00 и 17.30
Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».
2 января - 12.00
Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».
3 января - 15.00
Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».
5 января - 12.00
Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».
6 января - 15.00
Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».
7 января - 12.00 и 15.00
Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».
8 января - 12.00 и 15.00
Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».
11 января - 12.00
Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».
12 января - 15.00
Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
2 декабря - 18.00
Рождественский концерт. Инструментальное трио (Норвегия).
При поддержке Генерального консульства Норвегии в Мурманске. Исполнители: Гьермунд Ларсен - норвежская скрипка; Андреас Утнем - рояль, фисгармония; Сондре Мейсфьорд – контрабас.
Трио и сам Гьермунд Ларсен являются обладателями нескольких «норвежских Грэмми» - Spellemannspris в разных номинациях. Последняя премия Spellemannsprisбыла получена трио в феврале 2017 года.
8 декабря - 19.00
Российский национальный оркестр. Дирижер Марк Кадин, солист Михаил Плетнев. В программе - П.И.Чайковский.
9 декабря - 17.00
«Всё будет завтра». Ансамбль «Лёгкие люди» (Мурманск). Прозвучат произведения из действующего репертуара коллектива: песни Микаэла Таривердиева, Александра Вертинского, романсы Исаака Шварца и Булата Окуджавы. Также музыканты планируют порадовать слушателей совершенно новыми композициями, анонсировать будущие концертные программы.
10 декабря - 17.00
Фестиваль «Рождественские встречи». Олеся Кравченко (орган) и Сергей Говоров (саксофон), г.Москва. Этот дуэт - первый и единственный в России дуэт подобного состава, действующий на постоянной основе. Музыкантам удалось объединить в одном ансамбле два совершенно разных по стилю музыкальных инструмента. Орган - один из древнейших, саксофон один из самых молодых. Первый ассоциируется с духовной музыкой, второй с джазовой. Но саксофонист Сергей Говоров и органистка Олеся Кравченко смогли найти точки соприкосновения и создали уникальный по своему звучанию и художественной выразительности, дуэт, аналогов которому практически нет на мировой концертной сцене.
В репертуаре музыкантов как серьёзные академические и духовные произведения, современная музыка, так и переложения эстрадных и джазовых композиций. Участники ансамбля тщательно подходят к составлению концертных программ, отбирая по всему миру оригинальные произведения для саксофона и органа.
12 декабря - 19.00
Виртуальный зал. «Великий композитор-сказочник Николай Римский-Корсаков».
15 декабря - 19.00
Документальный фильм «Филармония». Студия документальных фильмов «RECA», автор сценария Светлана Бокова.
Вы помните, какой была филармония осенью 2014 года, в последние дни перед началом большой реконструкции? Вопрос риторический. Точно так же можно спросить о дате создания, о первом концерте на первой сцене, о первом дирижере оркестра и еще о множестве событий, которые стали историей самой молодой филармонии Советского Союза.
Музыка, жизнь, реконструкция, превратившая один из символов брежневского времени - Дом политического просвещения - в величественный Дворец искусств.
16 декабря - 17.00
Театр музыки и танца фламенко «Estrella de Oriente» (г.Москва). Спектакль «Откровение».
Театр испанской музыки и танца «Estrella de Oriente» приглашает вас окунуться в магический мир чувственного, страстного и неистового фламенко! Экспрессивная, полная драматизма и переживаний всего спектра человеческих чувств и эмоций программа не оставит равнодушным даже самого непосвященного зрителя. Высокопрофессиональный коллектив музыкантов и танцоров фламенко «Estrella de Oriente» (с испан. «звезда Востока») неоднократно гастролировал за рубежом по таким городам, как Каир, Хургада, Марса-Алам и Шарм-ель-Шейх, и в России, где покорял сердца зрителей своим виртуозным исполнением. Выступление коллектива «Estrella de Oriente» - прекрасная возможность увидеть и почувствовать всю магию искусства фламенко.
17 декабря - 17.00
Концерт «Чарующая классика».
Фестиваль «Рождественские встречи». Исполнители: Лука Гаделия (орган), Абхазия, Кристина Эшба (сопрано) и Владимир Магомадов (контртенор).
23 декабря - 17.00
«Сказки Венского леса». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Эдуард Дядюра (г.Москва), солисты: Людмила Лаврентьева – сопрано (г.Мурманск) и Андрей Макаров – баритон (ЗАТО г.Североморск)..
24 декабря - 19.00
«Жизнь прекрасна!». Хиты эстрады XX века в инструментальной аранжировке. Музыкальная гостиная.
29 декабря - 18.00
Праздничный концерт «Рождества волшебные мгновенья…». Камерный хор «Amadeus». Художественный руководитель и дирижер - заслуженный артист РФ Валерий Иванов.
Выступления хора всегда вызывают живой интерес у публики и проходят с большим успехом, они также неоднократно транслировались по мурманскому радио и телевидению. Основу репертуара камерного хора «Amadeus» составляют классические и современные хоровые произведения, джазовая и народная музыка.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
4 декабря - 19.00
«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия. Малая сцена. 16+
5 декабря - 19.00
«Кукла для невесты». А. Коровкин, комедия в двух действиях. Акция «Театр для всех». 16+
6 декабря - 19.00
«Эти свободные бабочки». Л. Герше, комедия о любви в двух действиях. перевод М. Мишина. 16+
7 декабря - 12.00
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+
7 декабря - 19.00
«Спиннинг». Н. Ермохин, комедия в двух действиях. 16+
8 декабря - 12.00
«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов и Г. Гладков, музыкальная сказка в двух действиях. 6+
8 декабря - 19.00
«Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях. 16+
11 декабря - 19.00
«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. 16+
12 декабря - 19.00
Малая сцена
«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Акция «Театр для всех». 16+
13 декабря - 19.00
«Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+
14 декабря - 19.00
«Продавец дождя». Р. Нэш, мелодрама в двух действиях. 16+
15 декабря - 19.00
«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+
18 декабря - 19.00
«Невеста напрокат». Комедия. 12+
18 декабря - 19.00
«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+
21 декабря - 19.00
«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+
22 декабря - 11.30 и 14.30
«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». ПРЕМЬЕРА. 0+
22 декабря - 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+
23 декабря - 11.30 и 14.30
24 декабря - 11.30 и 14.30
25 декабря - 11.30 и 14.30
«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». ПРЕМЬЕРА. 0+
25 декабря - 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+
26 декабря - 11.30 и 14.30
«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+
26 декабря - 19.00
«Телефон доверия». М. Чертанов, добрый анекдот. Малая сцена. 18+
27 декабря - 11.30 и 14.30
«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+
27 декабря - 19.00
«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+
28 декабря - 11.30 и 14.30
«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+
28 декабря - 19.00
«Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+
29 декабря - 11.30 и 14.30
«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+
29 декабря - 19.00
«Ох, уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях. 18+
30 декабря - 11.30 и 14.30
«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
25-30 декабря – 11.00 и 14.00
2-6 января - 11.00 и 14.00
Драматический театр Северного флота приглашает на Новогодние представления. Перед новым ярким, красочным и весёлым спектаклем театра – «Приключения Буратино», поставленным по мотивам всем известной и любимой сказки А. Толстого, вас ждут игры, песни и хороводы вокруг ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. 6+
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работают выставки: «Роза - царица цветов» (до 8 декабря).
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Открыты выстави: «Волшебные места, где я живу душой» (до 9 декабря); «Арктическое искусство и дизайн» (до 12 декабря).