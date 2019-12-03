г.Кировск

до 15 декабря

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького приглашает до 15 декабря посетить книжную выставку «Нам через книгу виден мир». На ней представлена информация о работе пункта выдачи «говорящих книг» для незрячих и слабовидящих, а также крупношрифтовые книги и издания на аудиокассетах и флеш-картах. Если дома имеется специальная техника (тифлоплеер или тифломагнитофон), то можно обращаться за книгами в зал художественной литературы. Также технику можно заказать в Мурманской государственной областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих и сделать заявки на «говорящие книги». Возрастное ограничение. 12+.

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

с.Ловозеро

5 декабря – 13.00

В Ловозерском Центре развития досуга и культуры откроется выставка «100 саамских портретов». Автор выставки – норвежский фотограф и журналист Торгрим Халвари (Torgrim Halvari). Он много путешествовал по Норвегии, Швеции, Финляндии и России, фотографируя саамов, проживающих в этих четырех странах, изучая их быт и уникальную культуру.

«100 саамских портретов» - большой документальный фотопроект, посвященный 100-летнему юбилею со дня первого саамского собрания, которое состоялось в норвежском городе Тронхейм. Благодаря этому проекту, можно увидеть насколько богаты и разнообразны культура и идентичность этого малочисленного народа.

В торжественной церемонии открытия запланировано участие консула Норвегии госпожи Торунн Хаслер.

с.Ловозеро, ул. Советская, 30. Ловозерский Центр развития досуга и культуры.

г.Мурманск

3-10 декабря

Мурманский областной краеведческий музей предлагает принять участие в инклюзивной музейной программе «Музей – территория равных». В этот период в России традиционно проводится Декада инвалидов, приуроченная к Международному дню инвалидов.

Инклюзивная музейная программа «Музей – территория равных»: 2 декабря в 14.30 – музейное занятие «Урок мужества» для учащихся Мурманской коррекционной школы-интернат № 3. 3 декабря – музейное занятие «Война в Заполярье» для воспитанников Мурманской коррекционной школы № 1.

5 декабря – музейное занятие «Из бабушкиного сундучка» для воспитанников Мурманского центра социальной помощи семье и детям.

10 декабря – заключительное выездное занятие «В ожидании праздника» в Мурманскую областную детскую клиническую больницу. Мероприятие организовано при поддержке Благотворительного фонда «Руки Жизни».

Краеведческий музей поможет создать комфортную среду, в которой каждый посетитель получит возможность прикоснуться к миру культуры и искусства, открыть в себе новый талант и быть услышанным.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей.

3 декабря - 12.00

Тематическая беседа «В душе сохраняется свет», посвященная Международному дню инвалидов. Специалисты Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих расскажут о жизни и творчестве знаменитых русских писателей с ограниченными возможностями здоровья. Встреча посвящена Международному дню инвалидов.

г.Мурманск, ул. Старостина, 103. Дом-интернат для престарелых и инвалидов.

3 декабря - 14.00

Пройдёт правовая дискуссия «Нелишние деньги: где взять и как потратить?». Как изготовить финансовую «подушку безопасности» и сберечь накопления, как их можно приумножить? Как правильно распоряжаться деньгами и экономить по-умному, не снижая свой уровень жизни? Как не перехитрить самого себя и не попасть в сети изобретательных мошенников? Ответы на эти и другие вопросы получат посетители библиотеки на встрече с представителями Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Мурманской области, а специалисты библиотеки познакомят с последними новостями сайтов «Вашифинансы», «Хочумогузнаю», «Финансовая грамота» и выставкой литературы «Дружи с финансами».

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

4 декабря - 10.00

Начнёт работу Совет директоров государственных и муниципальных библиотек Мурманской области. Участники рассмотрят актуальные вопросы развития библиотечного дела в регионе, модернизации муниципальных библиотек Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Культура».

Состоится подведение предварительных итогов проведения независимой оценки качества оказания услуг в государственных и муниципальных библиотеках региона в 2019 году и освещены итоги областного исследования «Фонды муниципальных библиотек Мурманской области: современное состояние, комплектование, продвижение».

В рамках Совета директоров участники посетят модельные библиотеки Мурманска: библиотеку-филиал № 12 Центральной детской библиотеки и информационный интеллект-центр-филиала № 24 Центральной городской библиотеки. В заседании Совета директоров примет участие будущий министр культуры Мурманской области Евгений Гоман.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

4 декабря - 11.00

В отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» Мурманского областного художественного музея начнёт работу выставка Детской галереи города Апатиты «Марк Шагал. Полеты во сне и наяву». В экспозиции будет представлено около 15 работ. Гости увидят парафразы на известные работы Марка Шагала. Вход свободный. Выставка работает по 29 декабря.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманский областной художественный музей, отдел «Культурно-выставочный центр Русского музея», 2-й этаж.

4 декабря - 11.00

В главном здании Мурманского областного художественного музея начнёт работу выставка Детской галереи города Апатиты «Индия страна чудес».

В экспозиции будет представлено более 15 работ. Все работы выполнены в различных техниках и посвящены культуре Индии. Вход свободный. Посетить экспозицию можно до 25 декабря.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

4 декабря - 11.00

В главном здании Мурманского областного художественного музея начнет работу выставка «Жорж-Пьер Сёра». Выставка посвящена 160-летию со дня рождения Жоржа-Пьера Сёра и продолжает знакомить посетителей музея с собранием факсимильных репродукций из собрания Нади Леже.

Творческая деятельность Жоржа Сёра насчитывает менее десяти лет. Несмотря на то, что его художественное наследие немногочисленно, он успел разработать новаторскую живописную концепцию, изменив ход развития живописи. Художник, основатель французской школы неоимпрессионизма 19-го века, чьи методики передачи игры света при помощи крошечных мазков контрастного цвета стала известна как пуантилизм. С помощью этой техники Сёра создал композиции с крошечными, отдельно стоящими мазками чистого цвета, которые слишком малы, чтобы выделить их при взгляде, но делают каждую его картину единым восхитительным цельным произведением. Посетить выставку можно по 22 декабря.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

4 декабря - 14.00

Пресс-конференция, посвященная Году театра в Мурманской области. Мероприятие пройдёт в малой гостиной областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Спикеры мероприятия – руководители областных театров – расскажут о главных премьерах года, событиях и достижениях своих учреждений, и о мероприятиях, которые ждут зрителей в рамках завершения Года театра.

В пресс-конференции примут участие: Евгений Владимирович Гоман, будущий министр культуры Мурманской области, режиссер Арктического театра; Татьяна Ивановна Вешнякова, директор Мурманского областного драматического театра; Евгений Владиславович Суханов, директор Мурманского областного театра кукол; Михаил Иванович Онищук, директор Драматического театра Северного флота.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, малая гостиная.

4 декабря - 15.00

В отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоится торжественное открытие выставки «Северный морской путь и освоение Русской Арктики».

В течение многих тысячелетий освоение арктического региона играло важную роль в истории России и Норвегии. Обе страны сосуществовали в добрососедских отношениях друг с другом в условиях мира на протяжении многих столетий. Начиная с IX века торговцы, охотники, старатели вели активную деятельность в этом регионе. А уже позднее, в начале XVIII столетия, в эпоху Великих географических открытий, ученые и исследователи обеих стран объединили свои усилия в открытии Северного морского судоходного пути, проходящего на севере Евразийского континента между Атлантическим и Тихим океанами, в исследованиях и экспедициях к Северному полюсу и побережью Аляски.

Исследователи и первооткрыватели Арктики во время своих самоотверженных путешествий, часто с большим риском для жизни, то конкурируя между собой, то объединяя усилия и сотрудничая, открывали и изучали дикие, суровые, труднодоступные и, зачастую, необитаемые территории Крайнего Севера с экстремально холодными зимними температурами и завораживающей красотой дикой природы.

Всемирно известный исследователь шведско-финского происхождения Адольф Эрик Норденшёльд был первым, кому удалось пройти весь маршрут Северного морского пути на корабле под названием «Вега» в период с 1878 по 1879 гг. и тем самым доказать, что Северный морской путь является пригодным для судоходства.

В 1915 г . русская экспедиция под руководством Бориса Вилькицкого совершила первое сквозное плавание по Северному морскому пути с востока на запад, из Владивостока в Архангельск, на ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач».

Имена многих знаменитых путешественников и мореходов навсегда останутся в истории географических открытий благодаря их отваге, достижениям, огромному вкладу в науку, изучение географии и природы арктического региона. Именами этих героев названы острова, проливы, побережья, полуострова и моря.

В настоящее время Северный морской путь привлекает большое международное внимание, так как его использование приобретает все большую значимость для развития торговли и сотрудничества между Азией и Европой. Северный морской путь может открыть новые возможности в освоении потенциально богатого природными ресурсами региона Арктики.

Сразу после открытия выставки выступит Геир Клёвер (Geir Kløver) – директор музея истории полярных исследований «Фрам» (Осло), который расскажет о том, как происходило освоение Русской Арктики. Выставка подготовлена совместно с Генеральным консульством Королевства Норвегия в Мурманске и будет работать по 25 декабря.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманский областной художественный музей, отдел «Культурно-выставочный центр Русского музея», 2-й этаж.

7, 8, 12 и 14 декабря - 14.00

В Мурманской областной научной библиотеке состоится открытие Дней научного кино. Это открытый просветительский проект Фестиваля актуального научного кино, который объединяет вдохновленных наукой людей в десятках российских городов. Зрители увидят лучшие документальные фильмы о науке, выдающихся открытиях, великих ученых. Возможно, после просмотра одного из фильмов зародятся великие идеи для исследований.

Откроет Дни научного кино в областной научной библиотеке документальный фильм Алексея Чукарева «Клонирование: 2.0». Фильм расскажет о клонировании среди растений, экспериментах по клонированию на животных, о важности этого направления для решения медицинских проблем и актуальных научных исследованиях в этой области.

После просмотра фильма зрителей ждет встреча с экспертом Натальей Викторовной Икко - заведующей лабораторией Биоквантума технопарка «Кванториум». Она выскажет свое мнение о фильме и проблемах, поставленных в нем.

Партнер библиотеки – Музей занимательных наук «Фокус», проведёт эксперимент с полосатым зеркалом, в котором смогут принять участие все желающие.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Магия театра» (до 8 декабря); «Ксилография» (до 15 декабря); «Край, где смыкаются небо с землей…» (до 29 декабря); «Битва за Север» (до 12 января).

4 декабря - 11.00

В главном здании Мурманского областного художественного музея начнёт работу выставка Детской галереи города Апатиты «Индия страна чудес». В экспозиции будет представлено более 15 работ. Все работы выполнены в различных техниках и посвящены культуре Индии. Вход свободный. Посетить экспозицию можно до 25 декабря.

4 декабря - 11.00

В главном здании Мурманского областного художественного музея начнет работу выставка «Жорж-Пьер Сёра». Выставка посвящена 160-летию со дня рождения Жоржа-Пьера Сёра и продолжает знакомить посетителей музея с собранием факсимильных репродукций из собрания Нади Леже. Посетить выставку можно по 22 декабря.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «100 лет на страже безопасности Кольского края» (до 18 декабря).

3-10 декабря

Мурманский областной краеведческий музей предлагает принять участие в инклюзивной музейной программе «Музей – территория равных». В этот период в России традиционно проводится Декада инвалидов, приуроченная к Международному дню инвалидов.

Инклюзивная музейная программа «Музей – территория равных»:

3 декабря – музейное занятие «Война в Заполярье» для воспитанников Мурманской коррекционной школы № 1.

5 декабря – музейное занятие «Из бабушкиного сундучка» для воспитанников Мурманского центра социальной помощи семье и детям.

10 декабря – заключительное выездное занятие «В ожидании праздника» в Мурманскую областную детскую клиническую больницу. Мероприятие организовано при поддержке Благотворительного фонда «Руки Жизни».

Краеведческий музей поможет создать комфортную среду, в которой каждый посетитель получит возможность прикоснуться к миру культуры и искусства, открыть в себе новый талант и быть услышанным!

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает выставка «Глазами северян» (до 7 декабря).

4 декабря - 14.00

Пресс-конференция, посвященная Году театра в Мурманской области. Мероприятие пройдёт в малой гостиной областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Спикеры мероприятия – руководители областных театров – расскажут о главных премьерах года, событиях и достижениях своих учреждений, и о мероприятиях, которые ждут зрителей в рамках завершения Года театра.

В пресс-конференции примут участие: Евгений Владимирович Гоман, будущий министр культуры Мурманской области, режиссер Арктического театра; Татьяна Ивановна Вешнякова, директор Мурманского областного драматического театра; Евгений Владиславович Суханов, директор Мурманского областного театра кукол; Михаил Иванович Онищук, директор Драматического театра Северного флота.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Премиальный парад» (до конца года); «Книгопанорама» (до конца года); «Финно-угорские комиксы».

3-10 декабря

В Мурманской областной научной библиотеке пройдёт Единая областная информационная акция «Герои Отечества».

Организатором областной информационной акции стала Мурманская областная научная библиотека. К акции присоединились города и поселки Мурманской области: Апатиты, Мончегорск, Полярные Зори, Кировск, Оленегорск, Кандалакша, Кидьдинстрой, ЗАТО Александровск, Видяево, Снежногорск, Сафоново, Печенга, Терский, Зеленоборский, Высокий, Мурмаши, детские и взрослые библиотеки Мурманска.

Акция посвящена Дню Героев Отечества, который отмечают ежегодно 9 декабря. В этот день отдают дань памяти людям, совершившим подвиг во имя страны и ее граждан: Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам ордена Святого Георгия и ордена Славы.

В областной научной библиотеке любой желающий сможет принять участие в игре «Герои Отечества». В режиме реального времени нужно будет ответить на 25 вопросов в 6 тематических раундах. Вопросы игры связаны с героями России от древности до наших дней.

Для посетителей будет работать виртуальная выставка «У каждой эпохи свои герои», которая познакомит с биографией и подвигом Героев Великой Отечественной войны и наших дней.

Участники акции увидят видеоролик «О доблестях, о подвигах, о славе…», подготовленный специалистом библиотеки и посвященный нашим современникам, совершившим героические поступки.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года); комплексная выставка декоративно-прикладного творчества «Кладовая радости».

3 декабря – 11.00-17.30

В клубе любителей комиксов пройдёт встреча с творческой группой «GАРАЖ» (г. Москва). 6+

Спектакли Мурманского областного театра кукол на сцене библиотеки

3 января - 12.00 и 14.30

Н. Гернет «Полянка». 2+

4 января - 12.00 и 14.30

Т. Волынкина «Маша и медведь» 2+

5 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

6 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

7 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

8 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Приглашение к обеду» (до 15 декабря); «Меломан» (до 15 декабря); «Живопись Андрея Яковлева» (до 29 декабря); «Живопись Василия Васильевича Крайнева» (до 29 декабря); «Сказки» (до конца года).

4 декабря - 11.00

В отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» Мурманского областного художественного музея начнёт работу выставка Детской галереи города Апатиты «Марк Шагал. Полеты во сне и наяву». В экспозиции будет представлено около 15 работ. Гости увидят парафразы на известные работы Марка Шагала. Вход свободный. Выставка работает по 29 декабря.

4 декабря - 15.00

В отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоится торжественное открытие выставки «Северный морской путь и освоение Русской Арктики». Выставка подготовлена совместно с Генеральным консульством Королевства Норвегия в Мурманске и будет работать по 25 декабря.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

7 декабрь - 10.00

С. Харламов «В лесу родилась ёлочка».

7 декабрь - 17.00

Т. Волынкина «Ёлочка с иголочки».

8 декабрь - 10.00

Т. Волынкина «Ёлочка с иголочки».

8 декабрь - 17.00

По мотивам русской народной сказки «Рукавичка».

14 декабрь - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

14 декабрь - 17.00

Т. Волынкина «Маша и медведь».

20 декабрь - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

21 декабрь - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

22 декабрь - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

23 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

24 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

25 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

26 декабрь - 15.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

27 декабрь - 15.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

30 декабрь - 10.00 и 12.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

2 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

3 января - 10.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

4 января - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

6 января - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

7 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

8 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

11 января - 10.00, 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

12 января - 10.00, 12.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

7 декабрь - 12.00 и 14.30

П. Васильев «ЛедокоЛ».

8 декабрь - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Плотник Андерсен и Рождественский гном».

14 декабрь - 12.00 и 14.30

Е. Ефремова «Маленькая дочь Солнца».

21 декабрь - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

22 декабрь - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

26 декабрь - 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

27 декабрь - 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

28 декабрь - 19.15

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

29 декабрь - 12.00, 15.00 и 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

2 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

3 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

5 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

6 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

7 января - 12.00 и 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

8 января - 12.00 и 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

11 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

12 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

8 декабря - 19.00

Российский национальный оркестр. Дирижер Марк Кадин, солист Михаил Плетнев. В программе - П.И.Чайковский.

9 декабря - 17.00

«Всё будет завтра». Ансамбль «Лёгкие люди» (Мурманск). Прозвучат произведения из действующего репертуара коллектива: песни Микаэла Таривердиева, Александра Вертинского, романсы Исаака Шварца и Булата Окуджавы. Также музыканты планируют порадовать слушателей совершенно новыми композициями, анонсировать будущие концертные программы.

10 декабря - 17.00

Фестиваль «Рождественские встречи». Олеся Кравченко (орган) и Сергей Говоров (саксофон), г.Москва. Этот дуэт - первый и единственный в России дуэт подобного состава, действующий на постоянной основе. Музыкантам удалось объединить в одном ансамбле два совершенно разных по стилю музыкальных инструмента. Орган - один из древнейших, саксофон один из самых молодых. Первый ассоциируется с духовной музыкой, второй с джазовой. Но саксофонист Сергей Говоров и органистка Олеся Кравченко смогли найти точки соприкосновения и создали уникальный по своему звучанию и художественной выразительности, дуэт, аналогов которому практически нет на мировой концертной сцене.

В репертуаре музыкантов как серьёзные академические и духовные произведения, современная музыка, так и переложения эстрадных и джазовых композиций. Участники ансамбля тщательно подходят к составлению концертных программ, отбирая по всему миру оригинальные произведения для саксофона и органа.

12 декабря - 19.00

Виртуальный зал. «Великий композитор-сказочник Николай Римский-Корсаков».

15 декабря - 19.00

Документальный фильм «Филармония». Студия документальных фильмов «RECA», автор сценария Светлана Бокова.

Вы помните, какой была филармония осенью 2014 года, в последние дни перед началом большой реконструкции? Вопрос риторический. Точно так же можно спросить о дате создания, о первом концерте на первой сцене, о первом дирижере оркестра и еще о множестве событий, которые стали историей самой молодой филармонии Советского Союза.

Музыка, жизнь, реконструкция, превратившая один из символов брежневского времени - Дом политического просвещения - в величественный Дворец искусств.

16 декабря - 17.00

Театр музыки и танца фламенко «Estrella de Oriente» (г.Москва). Спектакль «Откровение».

Театр испанской музыки и танца «Estrella de Oriente» приглашает вас окунуться в магический мир чувственного, страстного и неистового фламенко! Экспрессивная, полная драматизма и переживаний всего спектра человеческих чувств и эмоций программа не оставит равнодушным даже самого непосвященного зрителя. Высокопрофессиональный коллектив музыкантов и танцоров фламенко «Estrella de Oriente» (с испан. «звезда Востока») неоднократно гастролировал за рубежом по таким городам, как Каир, Хургада, Марса-Алам и Шарм-ель-Шейх, и в России, где покорял сердца зрителей своим виртуозным исполнением. Выступление коллектива «Estrella de Oriente» - прекрасная возможность увидеть и почувствовать всю магию искусства фламенко.

17 декабря - 17.00

Концерт «Чарующая классика».

Фестиваль «Рождественские встречи». Исполнители: Лука Гаделия (орган), Абхазия, Кристина Эшба (сопрано) и Владимир Магомадов (контртенор).

23 декабря - 17.00

«Сказки Венского леса». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Эдуард Дядюра (г.Москва), солисты: Людмила Лаврентьева – сопрано (г.Мурманск) и Андрей Макаров – баритон (ЗАТО г.Североморск)..

24 декабря - 19.00

«Жизнь прекрасна!». Хиты эстрады XX века в инструментальной аранжировке. Музыкальная гостиная.

29 декабря - 18.00

Праздничный концерт «Рождества волшебные мгновенья…». Камерный хор «Amadeus». Художественный руководитель и дирижер - заслуженный артист РФ Валерий Иванов.

Выступления хора всегда вызывают живой интерес у публики и проходят с большим успехом, они также неоднократно транслировались по мурманскому радио и телевидению. Основу репертуара камерного хора «Amadeus» составляют классические и современные хоровые произведения, джазовая и народная музыка.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

4 декабря - 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия. Малая сцена. 16+

5 декабря - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин, комедия в двух действиях. Акция «Театр для всех». 16+

6 декабря - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше, комедия о любви в двух действиях. перевод М. Мишина. 16+

7 декабря - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

7 декабря - 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин, комедия в двух действиях. 16+

8 декабря - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов и Г. Гладков, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

8 декабря - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях. 16+

11 декабря - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. 16+

12 декабря - 19.00

Малая сцена

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Акция «Театр для всех». 16+

13 декабря - 19.00

«Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

14 декабря - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш, мелодрама в двух действиях. 16+

15 декабря - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

18 декабря - 19.00

«Невеста напрокат». Комедия. 12+

18 декабря - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

21 декабря - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

22 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». ПРЕМЬЕРА. 0+

22 декабря - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

23 декабря - 11.30 и 14.30

24 декабря - 11.30 и 14.30

25 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». ПРЕМЬЕРА. 0+

25 декабря - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

26 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

26 декабря - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов, добрый анекдот. Малая сцена. 18+

27 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

27 декабря - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

28 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

28 декабря - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

29 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

29 декабря - 19.00

«Ох, уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях. 18+

30 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

25-30 декабря – 11.00 и 14.00

2-6 января - 11.00 и 14.00

Драматический театр Северного флота приглашает на Новогодние представления. Перед новым ярким, красочным и весёлым спектаклем театра – «Приключения Буратино», поставленным по мотивам всем известной и любимой сказки А. Толстого, вас ждут игры, песни и хороводы вокруг ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. 6+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Роза - царица цветов» (до 8 декабря).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выстави: «Волшебные места, где я живу душой» (до 9 декабря); «Арктическое искусство и дизайн» (до 12 декабря).