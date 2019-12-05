г.Кировск

5 декабря – 14.00

В центральной городской библиотеке им. А.М. Горького продолжаются онлайн-встречи с писателями в рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет». Состоится встреча с мастером отечественной прозы Диной Рубиной. Вход свободный. 12+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

6 декабря – 14.00

Пройдёт традиционный вечер отдыха, посвящённый Декаде инвалидов «День добра и милосердия». День инвалидов - это не только повод обратить внимание общества на людей с ограничениями по здоровью, но и восхититься стойкостью духа. На празднике доброты и милосердия перед инвалидами выступят с творческими номерами коллективы Кировского Дворца культуры, прозвучат поздравления в честь юбиляров, а также для всех присутствующих будет накрыт обеденный стол с угощениями.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, зеркальный зал.

6 декабря – 15.30

Для школьников танцевального кружка «Звёздочки Хибин» будет проведено практическое занятие в рамках декады SOS «Я и мое здоровье». В программе: спортивный тренинг «Здоровье как ценность», тест для ребят «Если хочешь быть здоров» и веселые спортивные состязания. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

7 декабря – 10.00

Состоятся мастер-классы «Визиты мастерства» финского пианиста, лауреата международных конкурсов, преподавателя игры на фортепиано Академии имени Яна Сибелиуса Кари Тиккала (город Хельсинки, Финляндия) в рамках международного проекта по культурному обмену между странами России и Финляндии. В мастер-классах примут участие учащиеся фортепианных отделений детских школ искусств и музыкальной школы городов Кировск и Апатиты. Вход свободный. 6+

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 34. Детская школа искусств им. А.С. Розанова, концертный зал.

7 декабря - 12.00

Что нужно, чтобы сделать прикольную мышь-подушку своими руками? Нужно записаться на мастер-класс. Такая мышка шьются и просто, и быстро. С лёгкостью в этом справиться вам может наша мастер декоративно-прикладного творчества Кировского Дворца культуры. Материалы предоставляются. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

7 декабря – 14.00

Лепить из глины это интересно! Глиняный колокольчик в виде мышки - замечательное украшение не только для ёлки, но и для новогоднего веночка, интерьера. Как сделать такой колокольчик покажет на мастер-классе Ирина Кияанская. Сделайте своими руками этот необычный сувенир и подарите человеку, родившемуся в год мышки. Материалы предоставляются. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

7 декабря - 16.00

Пройдёт тематическая игра с элементами тренинга профилактической направленности «Я принимаю решение» для детей поселка. В программе: викторины, тесты, видеоматериалы, раздача флаэров «Оставайся на линии жизни» и телефонов доверия. Вход свободный. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, гостиная Дома культуры.

8 декабря – 16.00

Состоится концерт известного финского музыканта Кари Тиккала и народного самодеятельного коллектива диксиленда «Норд».

Карри Тиккала окончил музыкальную академию имени Яна Сибелиуса, учился у известных педагогов Финляндии, России и Швейцарии. Преподаватель игры на фортепиано и клавесине в музыкальном институте Хельсинки. В течение двух десятилетий пианист дает сольные концерты в лучших залах Швеции, Норвегии, России, Франции, Германии и Кубы. Вход свободный. 12+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, малый зал.

10 декабря -14.00

В центральной городской библиотеке им. А.М. Горького продолжаются онлайн-встречи с писателями в рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет». Состоится встреча с автором «иронических» детективов Дарьей Донцовой. Вход свободный. 12+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

до 15 декабря

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького приглашает до 15 декабря посетить книжную выставку «Нам через книгу виден мир». На ней представлена информация о работе пункта выдачи «говорящих книг» для незрячих и слабовидящих, а также крупношрифтовые книги и издания на аудиокассетах и флеш-картах. Если дома имеется специальная техника (тифлоплеер или тифломагнитофон), то можно обращаться за книгами в зал художественной литературы. Также технику можно заказать в Мурманской государственной областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих и сделать заявки на «говорящие книги». Возрастное ограничение. 12+.

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

16 декабря – 14.00

В центральной городской библиотеке им. А.М. Горького продолжаются онлайн-встречи с писателями в рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет». Состоится встреча с автором детективных романов Татьяной Устиновой. Вход свободный. 12+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

нп.Коашва

5-10 декабря - 9.00-20.30

Дом культуры нп.Коашва приглашает жителей и гостей посёлка посетить выставку рисунков детского творчества «Равнодушию – нет!» в рамках декады SOS.

нп. Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

г.Апатиты

5 декабря - 9.15

Семинар-практикум «Инновационная образовательная среда – новый стимул профессионального развития педагогов».

г.Апатиты, ул.Гайдара, 1а. Детский сад № 31.

5 декабря - 11.00

Концерт и игровая программа в рамках Декады инвалидов.

г.Апатиты, ул.Лесная, 1а. ГОАУСОН «Апатитский психоневрологический интернат № 1».

5 декабря -14.00

Цикл «Оставайся на линии жизни». Брейн-ринг «Здоровье – выбор молодых».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

5 декабря -14.00

Концертная программа «Магия театра» участников арт-акции «Родники-2019». В концерте выступают люди с ограниченными возможностями здоровья – участники выставки прикладного творчества «Театр – любовь моя».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. МАУ АГДК, выставочный зал.

5 декабря -16.00

Арт-студия «Хобби-микс»: поделка «Китайский Фонарик» по мотивам книги Г. Дядиной «Ёлкины игрушки от пола до макушки».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

6 декабря - 9.30

Торжественное подведение итогов межмуниципального конкурса творческих работ детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «Кораблик надежды».

г.Апатиты, ул.Строителей, 117. Детский сад № 59.

6 декабря - 10.00

Концерт и игровая программа в рамках Декады инвалидов.

г.Апатиты, ул.Сосновая, 1а. Школа-интернат № 7.

6 декабря - 15.00

XVIII муниципальный фестиваль-конкурс вокального и хореографического творчества «Россия – Родина моя»

г.Апатиты, ул.Дзержинского, 34. Школа №15.

7 декабря - 13.00-14.30

Городской фестиваль кукольных театров «Книжные подмостки». 6+

13.00 - спектакль Олеси Емельяновой по русской народной сказке «Гуси-лебеди» (кукольный театра «Библиоша», ГДЮБ).

13.30 - спектакль по мотивам сказки С. Михалкова «Три поросёнка» (Музыкальный театр кукол-марионеток «Веселинка»). МБДОУ № 61.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

7 декабря -14.00

Концерт студии танца «Пульс».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

7 декабря -15.00

Цикл «Встречи в провинции». Лекция «Самостоятельное путешествие в Непал: как поверить в себя». Спикер – Юлия Иванова, гл. редактор портала «Opentown» (г.Мурманск).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

7 декабря -15.00

Библиотечные посиделки «Аленушкины сказки» - чтение книги Тьери Дедье «Где живёт Дед Мороз», поделка «Весёлый Снеговик», новогодняя викторина, чаепитие.

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

7 декабря - 9.00-16.00

Городской молодёжный форум «Пробуждение».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

7 декабря -16.00

Парад Дедов Морозов, Снегурочек и Снеговиков. Открытие городской новогодней ёлки «Мандариновый день».

г.Апатиты, площадь Ленина.

7 декабря -22.00

Дискотека для взрослых.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

8 декабря - 12.00

XII Открытый городской фестиваль-конкурс солистов и ансамблей «Северные струны» для учащихся струнных отделений ДМШ и ДШИ. Посвящается знаменитому дирижеру, скрипачу, педагогу Владимиру Спивакову (12.09.1944г.).

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 9а. МБУДО ДМШ им. Л.М. Буркова.

8 декабря -13.00

Мастерская арт-терапии «ПоZнание». Ведущая – специалист, Юлия Рогозина.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

8 декабря -13.00-14.30

Городской фестиваль кукольных театров «Книжные подмостки». 6+

13.00 – спектакль Веры Трофимовой по мотивам сказки Л.Н. Толстого «Три медведя». Детский театр кукол «Радуга» (детско-юношеская библиотека).

13.30 - сказка Маргариты Морозовой «Приключения ёжика Тимки и его друзей». Детская театральная студия «Колобок». (МБОУ СОШ № 4).

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

8 декабря -15.00

Комплексное мероприятие «Космический выходной» в центре интерактивной книги «Умка». 0+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

8 декабря -15.00

Концерт «Звёздное небо».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

8 декабря -17.00

Цикл «Встречи в провинции». Концерт «Душа настроена на песню!». Творческие коллективы АГДК «До мажор», «Рапсодия».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

с.Ловозеро

5 декабря – 13.00

В Ловозерском Центре развития досуга и культуры откроется выставка «100 саамских портретов». Автор выставки – норвежский фотограф и журналист Торгрим Халвари (Torgrim Halvari). Он много путешествовал по Норвегии, Швеции, Финляндии и России, фотографируя саамов, проживающих в этих четырех странах, изучая их быт и уникальную культуру.

«100 саамских портретов» - большой документальный фотопроект, посвященный 100-летнему юбилею со дня первого саамского собрания, которое состоялось в норвежском городе Тронхейм. Благодаря этому проекту, можно увидеть насколько богаты и разнообразны культура и идентичность этого малочисленного народа.

В торжественной церемонии открытия запланировано участие консула Норвегии госпожи Торунн Хаслер.

с.Ловозеро, ул. Советская, 30. Ловозерский Центр развития досуга и культуры.

ЗАТО г.Североморск

7 декабря - 15.00

Cостоится городской праздник «Зажжение огней на новогодней ёлке». В программе: театрализованное представление, интерактивные игры и танцы, выступления творческих коллективов.

ЗАТО г.Североморск, Площадь на ул.Сафонова.

8 декабря - 10.30

Состоится праздничная программа «Во славу Героев…». 9 декабря в нашей стране будут чествовать Героев Советского Союза, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, Героев социалистического труда, Героев Российской Федерации, Героев труда Российской Федерации.

В преддверии памятной даты североморцы узнают об истории праздника, о Георгиевских кавалерах дореволюционной России, о первых Героях Советского Союза и североморцах, удостоенных этого звания в годы Великой Отечественной войны, а также о первых Героях Российской Федерации.

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музей истории города и флота Североморского музейно-выставочного комплекса, зал временных экспозиций музея истории города и флота МБУК СМВК.

г.Мурманск

5-10 декабря

Мурманский областной краеведческий музей предлагает принять участие в инклюзивной музейной программе «Музей – территория равных». В этот период в России традиционно проводится Декада инвалидов, приуроченная к Международному дню инвалидов.

5 декабря – музейное занятие «Из бабушкиного сундучка» для воспитанников Мурманского центра социальной помощи семье и детям.

10 декабря – заключительное выездное занятие «В ожидании праздника» в Мурманскую областную детскую клиническую больницу. Мероприятие организовано при поддержке Благотворительного фонда «Руки Жизни».

Краеведческий музей поможет создать комфортную среду, в которой каждый посетитель получит возможность прикоснуться к миру культуры и искусства, открыть в себе новый талант и быть услышанным.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей.

5 декабря – 11.00

Состоится литературно-музыкальный праздник «Весёлые приключения в финском лесу». Традиционное мероприятие посвящено Дню Независимости Финляндии. Гости праздника в увлекательной форме познакомятся с символами страны Суоми, с традициями этой страны и её главным достоянием – природой.

Гостей мероприятия встретит знаменитый герой книги финского писателя Ханну Мякиля Дядюшка Ау. Вместе со зрителями он насладится выступлениями танцевальных и вокальных коллективов.

В мероприятии примут участие представители Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, почетные гости и деловые партнеры библиотеки, детские творческие коллективы и обучающиеся школ города Мурманска и Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманска областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, мультимедийный зал.

5 декабря - 12.20

Открытие Всероссийской научно-практической конференции «XVIII Масловские чтения». Конференция посвящена памяти писателя, общественного деятеля, почётного гражданина города-героя Мурманска Виталия Семеновича Маслова. Организатор – Мурманский арктический государственный университет. Площадками конференции станут МАГУ, областная научная библиотека, областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 9. Мурманский арктический государственный университет, ауд. 515.

5 декабря - 13.00

Турнир «Возраст не преграда» в рамках Декады инвалидов. Участники продемонстрируют свои навыки поиска информации в Интернет, создания и отправки электронных писем, а также работы с сайтом библиотеки.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

5 декабря - 13.15

Студенты Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота примут участие в информационной акции «Герои Отечества».

Единая областная информационная акция «Герои Отечества» проходит в Мурманской областной научной библиотеке с 3 по 10 декабря. Акция посвящена Дню Героев Отечества, который отмечают ежегодно 9 декабря. Любой желающий может принять участие в игре «Герои Отечества», посетить виртуальную выставку «У каждой эпохи свои герои», посмотреть видеоролик «О доблестях, о подвигах, о славе…», подготовленный специалистом библиотеки и посвященный нашим современникам, совершившим героические поступки в горячих точках.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, зал электронных ресурсов.

5 декабря – 14.00

Будут работать площадки всероссийской научно-практической конференции «XVIII Масловские чтения». Всероссийская научно-практическая конференция «XVIII Масловские чтения» посвящена памяти писателя, общественного деятеля, почетного гражданина города-героя Мурманска Виталия Семеновича Маслова. Конференция организована Мурманским государственным арктическим университетом, одной из площадок форума станет Областная научная библиотека.

Откроется заседание секции «Язык, литература и культура Арктической зоны». Её участники – филологи, специалисты образовательных учреждений, писатели, краеведы, представители библиотечного сообщества, студенты высших учебных заведений. Они обсудят вопросы литературного краеведения, популяризации творчества писателей Кольского Севера, культурного многообразия региона, наследия коренного народа Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, отдел краеведения, 4-й этаж.

5 декабря – 18.30

Состоится первая встреча в рамках проекта «Фонотека Инверсии». Аудиовизуальный фестиваль «Инверсия» представляет свой новый проект – «Фонотека Инверсии».

Каждая встреча проекта – клуб по интересам, панельная дискуссия и лекция-размышление одновременно. Диалоги развернутся между приглашенными спикерами. Для них и остальных слушателей будут звучать знакомые и неизвестные музыкальные композиции. Вместе с приглашенными гостями аудитория попытается понять, что прозвучало, и почему это было именно так.

Как заявляют авторы проекта Жанна Гузенко и Тоня Горбачева: «Никакой объективности, только рефлексия и личные ощущения».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

5 декабря – 19.00

В рамках акции Мурманского областного драматического театра «Театр для всех» ежемесячно билеты на некоторые спектакли можно приобрести со скидкой до 50%. В декабре в акции участвуют спектакли: «Кукла для невесты» и спектакль малой сцены «Не бросайте пепел на пол».

Перед нами жизнь современного села. Лиза, засидевшаяся в «девках» невеста, вместе со своей матерью Андреевной готовится к свадьбе. Замуж Лизонька (далеко не по любви, годы подпирают) собирается за Ашота, кавказского предпринимателя. Внезапно в эту предсвадебную суету вторгается приезжий, чужак, военный - Сергей. Жизнь его так отличается от однообразных будней сельчан. Война, ранения, подвиги. Конечно, Лиза влюбляется в статного героя. Но в действительности Сергей далеко не тот человек, за которого себя выдает.

В пьесе Александра Коровкина, отличного современного комедиографа, нашлось место и для сантиментов, и для детектива. Наивность и доверчивость Лизы, влюбленной, готовой без оглядки довериться первому встречному, не раздражает, а вызывает понимание и сочувствие. Зрителя ждет юмор, смех и слезы, и добрый финал.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

6 декабря - 11.00

Откроется выставка книг «День Эрмитажа». Выставка посвящена 255-летию со времени основания одного из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических музеев – Государственного Эрмитажа.

Главный музей страны возник в 1764 году как частное собрание Екатерины II, а в 1852 году он был открыт для посещения в специально построенном для этой цели здании Нового Эрмитажа. Сегодня основная экспозиционная часть музея занимает пять зданий, расположенных вдоль набережной Невы. Музей обладает коллекцией, насчитывающей около 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры.

Государственный Эрмитаж передал в дар Мурманскому областному художественному музею более 200 изданий. На экспозиции «День Эрмитажа» будут представлены каталоги коллекций и временных выставок, научные монографии, публикации архивных документов и материалов по истории Эрмитажа, научно-популярные книги, изданные Государственным Эрмитажем. Выставка будет работать один день.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

6 декабря - 18.00

Дню независимости Финляндии посвящены мероприятия в областных учреждениях культуры. Пианист Кари Тиккала представит свою концертную программу.

Организаторы гастролей – представительство Финско-русского общества в городе Кеми совместно с представительством общества Дружбы «Россия – Финляндия» в городе Мурманске, Дворцом культуры и художественной школой города Кировска, Художественной школой города Апатиты, а также Мурманским отделением Генерального консульства Финляндии. Гастроли Кари Тиккала – проект Российско-финляндского культурного форума. Кари Тиккала окончил Музыкальную академию имени Яна Сибелиуса. Он учился у известных музыкальных педагогов Финляндии, России и Швейцарии. Кари Тиккала получил широкую известность после победы в конкурсе пианистов, исполняющих академическую музыку имени Май Линд (фин. Maj Lind -pianokilpailu) в 1988 году. В течение двух десятилетий пианист дает сольные концерты в лучших залах Швеции, Норвегии, России, Швейцарии, Франции, Германии и Кубы. Выступает в межнациональных культурных событиях. Кари Тиккала преподает игру на фортепиано и клавесине в Музыкальном институте в Хельсинки. В качестве камерного пианиста он выступает в роли наставника для студентов-музыкантов Академии имени Сибелиуса.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, малый зал.

6 декабря - 19.00

В рамках закрытия Года театра в Мурманской области на сцене Мурманского областного драматического театра зрители увидят спектакль, поставленный Алексеем Серовым по пьесе Леонарда Герше «Эти свободные бабочки» .

Постановка пользуется огромной популярностью у мурманчан и гостей города. На недавних гастролях в Калининграде, проходящих под эгидой Всероссийского театрального марафона, спектакль «Эти свободные бабочки» имел невероятный успех и у калининградской публики.

Эта история о любви двух молодых и таких разных людей – Дональда Бейкера и Джил Тэннер. Дональд бежит от чрезмерной опеки матери, уходит из дома, чтобы доказать, что может жить самостоятельно. Дональд из богатой семьи, воспитанный, рассудительный, талантливый. И у него есть мечта – стать настоящим музыкантом. Джил – эксцентричная, взбалмошная, сегодня ее назвали бы крутой, взрывает привычный уклад жизни юноши. У девушки тоже есть мечта – стать знаменитой актрисой.

Встреча Дональда и Джил не была случайной. Они просто необходимы друг другу. За иронией Дональда и беззаботностью Джил – зарождающееся серьезное чувство, которое и может дать им свободу, полноту, радость жизни. Все начинается с любви.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

7 декабря – 12.00

Будут работать площадки всероссийской научно-практической конференции «XVIII Масловские чтения». Всероссийская научно-практическая конференция «XVIII Масловские чтения» посвящена памяти писателя, общественного деятеля, почетного гражданина города-героя Мурманска Виталия Семеновича Маслова. Конференция организована Мурманским государственным арктическим университетом, одной из площадок форума станет Областная научная библиотека.

Начнёт работу круглый стол «Современный театр: актуальные вопросы и перспективы развития». Возглавят его работу руководитель литературно-драматургической части Мурманского областного драматического театра Ольга Феофанова и доцент кафедры филологии и медиакоммуникаций Мурманского арктического государственного университета Ольга Пожидаева. Участники встречи обсудят вопросы современного театрального искусства и его дальнейшего развития.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, отдел краеведения, 4-й этаж.

7 декабря – 14.00

В Мурманске на площади Пять Углов состоится торжественная церемония открытия главной городской новогодней ёлки. В 14 часов 30 минут начнётся театрализованное представление «В ожидании чуда», а также поздравления от первых лиц города.

На улице Ленинградской будет организована ярмарочная торговля.

Также в этот же день в 14 часов праздничная программа начнётся во всех округах заполярной столицы:

– в жилом районе Росляково, на площади перед ДК «Судоремонтник» (ул. Заводская, 1);

– в Первомайском округе (в районе дома № 101 по проспекту Кольскому);

– в Ленинском округе, на территории детского городка «Сказка».

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. Площадь Пять Углов.

7, 8, 12 и 14 декабря - 14.00

В Мурманской областной научной библиотеке состоится открытие Дней научного кино. Это открытый просветительский проект Фестиваля актуального научного кино, который объединяет вдохновленных наукой людей в десятках российских городов. Зрители увидят лучшие документальные фильмы о науке, выдающихся открытиях, великих ученых. Возможно, после просмотра одного из фильмов зародятся великие идеи для исследований.

Откроет Дни научного кино в областной научной библиотеке документальный фильм Алексея Чукарева «Клонирование: 2.0». Фильм расскажет о клонировании среди растений, экспериментах по клонированию на животных, о важности этого направления для решения медицинских проблем и актуальных научных исследованиях в этой области.

После просмотра фильма зрителей ждет встреча с экспертом Натальей Викторовной Икко - заведующей лабораторией Биоквантума технопарка «Кванториум». Она выскажет свое мнение о фильме и проблемах, поставленных в нем.

Партнер библиотеки – Музей занимательных наук «Фокус», проведёт эксперимент с полосатым зеркалом, в котором смогут принять участие все желающие.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Магия театра» (до 8 декабря); «Ксилография» (до 15 декабря); «Край, где смыкаются небо с землей…» (до 29 декабря); «Битва за Север» (до 12 января); выставка Детской галереи города Апатиты «Индия страна чудес» (до 25 декабря); выставка «Жорж-Пьер Сёра» (по 22 декабря).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «100 лет на страже безопасности Кольского края» (до 18 декабря).

5-10 декабря

Мурманский областной краеведческий музей предлагает принять участие в инклюзивной музейной программе «Музей – территория равных». В этот период в России традиционно проводится Декада инвалидов, приуроченная к Международному дню инвалидов.

5 декабря – музейное занятие «Из бабушкиного сундучка» для воспитанников Мурманского центра социальной помощи семье и детям.

10 декабря – заключительное выездное занятие «В ожидании праздника» в Мурманскую областную детскую клиническую больницу. Мероприятие организовано при поддержке Благотворительного фонда «Руки Жизни».

Краеведческий музей поможет создать комфортную среду, в которой каждый посетитель получит возможность прикоснуться к миру культуры и искусства, открыть в себе новый талант и быть услышанным!

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает выставка «Глазами северян» (до 7 декабря).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Премиальный парад» (до конца года); «Книгопанорама» (до конца года); «Финно-угорские комиксы».

5-10 декабря

В Мурманской областной научной библиотеке пройдёт Единая областная информационная акция «Герои Отечества».

Организатором областной информационной акции стала Мурманская областная научная библиотека. К акции присоединились города и поселки Мурманской области: Апатиты, Мончегорск, Полярные Зори, Кировск, Оленегорск, Кандалакша, Кидьдинстрой, ЗАТО Александровск, Видяево, Снежногорск, Сафоново, Печенга, Терский, Зеленоборский, Высокий, Мурмаши, детские и взрослые библиотеки Мурманска.

Акция посвящена Дню Героев Отечества, который отмечают ежегодно 9 декабря. В этот день отдают дань памяти людям, совершившим подвиг во имя страны и ее граждан: Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам ордена Святого Георгия и ордена Славы.

В областной научной библиотеке любой желающий сможет принять участие в игре «Герои Отечества». В режиме реального времени нужно будет ответить на 25 вопросов в 6 тематических раундах. Вопросы игры связаны с героями России от древности до наших дней.

Для посетителей будет работать виртуальная выставка «У каждой эпохи свои герои», которая познакомит с биографией и подвигом Героев Великой Отечественной войны и наших дней.

Участники акции увидят видеоролик «О доблестях, о подвигах, о славе…», подготовленный специалистом библиотеки и посвященный нашим современникам, совершившим героические поступки.

5 и 7 декабря

Будут работать площадки всероссийской научно-практической конференции «XVIII Масловские чтения». Всероссийская научно-практическая конференция «XVIII Масловские чтения» посвящена памяти писателя, общественного деятеля, почетного гражданина города-героя Мурманска Виталия Семеновича Маслова. Конференция организована Мурманским государственным арктическим университетом, одной из площадок форума станет Областная научная библиотека.

5 декабря – 14.00 - в отделе краеведения (4-й этаж) откроется заседание секции «Язык, литература и культура Арктической зоны».

7 декабря – 12.00 - в отделе краеведения (4-й этаж) начнёт работу круглый стол «Современный театр: актуальные вопросы и перспективы развития».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года); комплексная выставка декоративно-прикладного творчества «Кладовая радости».

5 декабря - 11.00

Литературно-музыкальный праздник «Веселое приключение в финском лесу». Праздник посвящен Дню независимости Финляндии. В мероприятии примут участие детские творческие коллективы, школьники Мурманска, а также представители Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге и другие почетные гости.

6-13 декабря

Состоится Неделя истории и обществознания, приуроченная к Дню Конституции Российской Федерации. Мероприятия Недели организованы для первокурсников Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.

Библиотекарь отдела электронных ресурсов проведет познавательную интеллектуальную игру, сопровождаемую мультимедийной презентацией. Студенты узнают о традиции празднования Дня Конституции Российской Федерации. Ребята вспомнят о государственных символах России – гимне, гербе и флаге, узнают, какие изменения они претерпели, прежде чем приняли современный вид.

Участники Недели совершат виртуальное путешествие по родной стране, посетив главные достопримечательности, знаменитые памятники и уникальные места, которые по праву считаются чудесами России.

Сотрудники Центра правовой и социальной информации проведут интеллектуальную игру-консультацию «Основной закон России». В ходе мероприятия студенты познакомятся с историей создания Конституции страны и интересными фактами, связанными с этим важнейшим документом. Участники узнают, что Конституция Российской Федерации – это политико-правовой акт, посредством которого народ учредил основные принципы устройства общества и государства, определил субъекты государственной власти, механизм её осуществления, закрепил охраняемые государством права, свободы и обязанности человека и гражданина.

В зале будет оформлена выставка изданий по теме мероприятия.

Спектакли Мурманского областного театра кукол на сцене библиотеки

5 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

6 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

7 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

8 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Приглашение к обеду» (до 15 декабря); «Меломан» (до 15 декабря); «Живопись Андрея Яковлева» (до 29 декабря); «Живопись Василия Васильевича Крайнева» (до 29 декабря); «Сказки» (до конца года).

выставка Детской галереи города Апатиты «Марк Шагал» (по 29 декабря); выставка «Северный морской путь и освоение Русской Арктики» (по 25 декабря).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

7 декабрь - 10.00

С. Харламов «В лесу родилась ёлочка».

7 декабрь - 17.00

Т. Волынкина «Ёлочка с иголочки».

8 декабрь - 10.00

Т. Волынкина «Ёлочка с иголочки».

8 декабрь - 17.00

По мотивам русской народной сказки «Рукавичка».

14 декабрь - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

14 декабрь - 17.00

Т. Волынкина «Маша и медведь».

20 декабрь - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

21 декабрь - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

22 декабрь - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

23 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

24 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

25 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

26 декабрь - 15.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

27 декабрь - 15.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

30 декабрь - 10.00 и 12.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

2 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

3 января - 10.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

4 января - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

6 января - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

7 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

8 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

11 января - 10.00, 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

12 января - 10.00, 12.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

7 декабрь - 12.00 и 14.30

П. Васильев «ЛедокоЛ».

8 декабрь - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Плотник Андерсен и Рождественский гном».

14 декабрь - 12.00 и 14.30

Е. Ефремова «Маленькая дочь Солнца».

21 декабрь - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

22 декабрь - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

26 декабрь - 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

27 декабрь - 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

28 декабрь - 19.15

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

29 декабрь - 12.00, 15.00 и 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

2 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

3 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

5 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

6 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

7 января - 12.00 и 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

8 января - 12.00 и 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

11 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

12 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

8 декабря - 19.00

Российский национальный оркестр. Дирижер Марк Кадин, солист Михаил Плетнев. В программе - П.И.Чайковский.

9 декабря - 17.00

«Всё будет завтра». Ансамбль «Лёгкие люди» (Мурманск). Прозвучат произведения из действующего репертуара коллектива: песни Микаэла Таривердиева, Александра Вертинского, романсы Исаака Шварца и Булата Окуджавы. Также музыканты планируют порадовать слушателей совершенно новыми композициями, анонсировать будущие концертные программы.

10 декабря - 17.00

Фестиваль «Рождественские встречи». Олеся Кравченко (орган) и Сергей Говоров (саксофон), г.Москва. Этот дуэт - первый и единственный в России дуэт подобного состава, действующий на постоянной основе. Музыкантам удалось объединить в одном ансамбле два совершенно разных по стилю музыкальных инструмента. Орган - один из древнейших, саксофон один из самых молодых. Первый ассоциируется с духовной музыкой, второй с джазовой. Но саксофонист Сергей Говоров и органистка Олеся Кравченко смогли найти точки соприкосновения и создали уникальный по своему звучанию и художественной выразительности, дуэт, аналогов которому практически нет на мировой концертной сцене.

В репертуаре музыкантов как серьёзные академические и духовные произведения, современная музыка, так и переложения эстрадных и джазовых композиций. Участники ансамбля тщательно подходят к составлению концертных программ, отбирая по всему миру оригинальные произведения для саксофона и органа.

12 декабря - 19.00

Виртуальный зал. «Великий композитор-сказочник Николай Римский-Корсаков».

15 декабря - 19.00

Документальный фильм «Филармония». Студия документальных фильмов «RECA», автор сценария Светлана Бокова.

Вы помните, какой была филармония осенью 2014 года, в последние дни перед началом большой реконструкции? Вопрос риторический. Точно так же можно спросить о дате создания, о первом концерте на первой сцене, о первом дирижере оркестра и еще о множестве событий, которые стали историей самой молодой филармонии Советского Союза.

Музыка, жизнь, реконструкция, превратившая один из символов брежневского времени - Дом политического просвещения - в величественный Дворец искусств.

16 декабря - 17.00

Театр музыки и танца фламенко «Estrella de Oriente» (г.Москва). Спектакль «Откровение».

Театр испанской музыки и танца «Estrella de Oriente» приглашает вас окунуться в магический мир чувственного, страстного и неистового фламенко! Экспрессивная, полная драматизма и переживаний всего спектра человеческих чувств и эмоций программа не оставит равнодушным даже самого непосвященного зрителя. Высокопрофессиональный коллектив музыкантов и танцоров фламенко «Estrella de Oriente» (с испан. «звезда Востока») неоднократно гастролировал за рубежом по таким городам, как Каир, Хургада, Марса-Алам и Шарм-ель-Шейх, и в России, где покорял сердца зрителей своим виртуозным исполнением. Выступление коллектива «Estrella de Oriente» - прекрасная возможность увидеть и почувствовать всю магию искусства фламенко.

17 декабря - 17.00

Концерт «Чарующая классика».

Фестиваль «Рождественские встречи». Исполнители: Лука Гаделия (орган), Абхазия, Кристина Эшба (сопрано) и Владимир Магомадов (контртенор).

23 декабря - 17.00

«Сказки Венского леса». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Эдуард Дядюра (г.Москва), солисты: Людмила Лаврентьева – сопрано (г.Мурманск) и Андрей Макаров – баритон (ЗАТО г.Североморск)..

24 декабря - 19.00

«Жизнь прекрасна!». Хиты эстрады XX века в инструментальной аранжировке. Музыкальная гостиная.

29 декабря - 18.00

Праздничный концерт «Рождества волшебные мгновенья…». Камерный хор «Amadeus». Художественный руководитель и дирижер - заслуженный артист РФ Валерий Иванов.

Выступления хора всегда вызывают живой интерес у публики и проходят с большим успехом, они также неоднократно транслировались по мурманскому радио и телевидению. Основу репертуара камерного хора «Amadeus» составляют классические и современные хоровые произведения, джазовая и народная музыка.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

5 декабря - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин, комедия в двух действиях. Акция «Театр для всех». 16+

6 декабря - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше, комедия о любви в двух действиях. перевод М. Мишина. 16+

7 декабря - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

7 декабря - 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин, комедия в двух действиях. 16+

8 декабря - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов и Г. Гладков, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

8 декабря - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях. 16+

11 декабря - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. 16+

12 декабря - 19.00

Малая сцена

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Акция «Театр для всех». 16+

13 декабря - 19.00

«Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

14 декабря - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш, мелодрама в двух действиях. 16+

15 декабря - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

18 декабря - 19.00

«Невеста напрокат». Комедия. 12+

18 декабря - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

21 декабря - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

22 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». ПРЕМЬЕРА. 0+

22 декабря - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

23 декабря - 11.30 и 14.30

24 декабря - 11.30 и 14.30

25 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». ПРЕМЬЕРА. 0+

25 декабря - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

26 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

26 декабря - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов, добрый анекдот. Малая сцена. 18+

27 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

27 декабря - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

28 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

28 декабря - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

29 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

29 декабря - 19.00

«Ох, уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях. 18+

30 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

25-30 декабря – 11.00 и 14.00

2-6 января - 11.00 и 14.00

Драматический театр Северного флота приглашает на Новогодние представления. Перед новым ярким, красочным и весёлым спектаклем театра – «Приключения Буратино», поставленным по мотивам всем известной и любимой сказки А. Толстого, вас ждут игры, песни и хороводы вокруг ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. 6+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Роза - царица цветов» (до 8 декабря).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выстави: «Волшебные места, где я живу душой» (до 9 декабря); «Арктическое искусство и дизайн» (до 12 декабря).