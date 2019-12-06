п.Спутник

11 декабря - 10.30

Интерактивный праздник «Простоквашино». Передвижная детская библиотека побывает в гостях у воспитанников детского сада № 13. В программе: конкурсы, игры, танцы, необычные загадки и викторины. 0+

п.Спутник, ул.Новая, 1. Детский сад № 13.

г.Ковдор

6 декабря - 18.00

Юбилейный гала-концерт группы «Алые маки». 6+

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

6 декабря – 14.00

Пройдёт традиционный вечер отдыха, посвящённый Декаде инвалидов «День добра и милосердия». День инвалидов - это не только повод обратить внимание общества на людей с ограничениями по здоровью, но и восхититься стойкостью духа. На празднике доброты и милосердия перед инвалидами выступят с творческими номерами коллективы Кировского Дворца культуры, прозвучат поздравления в честь юбиляров, а также для всех присутствующих будет накрыт обеденный стол с угощениями.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, зеркальный зал.

6 декабря – 15.30

Для школьников танцевального кружка «Звёздочки Хибин» будет проведено практическое занятие в рамках декады SOS «Я и мое здоровье». В программе: спортивный тренинг «Здоровье как ценность», тест для ребят «Если хочешь быть здоров» и веселые спортивные состязания. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

7 декабря – 10.00

Состоятся мастер-классы «Визиты мастерства» финского пианиста, лауреата международных конкурсов, преподавателя игры на фортепиано Академии имени Яна Сибелиуса Кари Тиккала (город Хельсинки, Финляндия) в рамках международного проекта по культурному обмену между странами России и Финляндии. В мастер-классах примут участие учащиеся фортепианных отделений детских школ искусств и музыкальной школы городов Кировск и Апатиты. Вход свободный. 6+

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 34. Детская школа искусств им. А.С. Розанова, концертный зал.

7 декабря - 12.00

Что нужно, чтобы сделать прикольную мышь-подушку своими руками? Нужно записаться на мастер-класс. Такая мышка шьются и просто, и быстро. С лёгкостью в этом справиться вам может наша мастер декоративно-прикладного творчества Кировского Дворца культуры. Материалы предоставляются. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

7 декабря – 14.00

Лепить из глины это интересно! Глиняный колокольчик в виде мышки - замечательное украшение не только для ёлки, но и для новогоднего веночка, интерьера. Как сделать такой колокольчик покажет на мастер-классе Ирина Кияанская. Сделайте своими руками этот необычный сувенир и подарите человеку, родившемуся в год мышки. Материалы предоставляются. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

7 декабря - 16.00

Пройдёт тематическая игра с элементами тренинга профилактической направленности «Я принимаю решение» для детей поселка. В программе: викторины, тесты, видеоматериалы, раздача флаэров «Оставайся на линии жизни» и телефонов доверия. Вход свободный. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, гостиная Дома культуры.

8 декабря – 16.00

Состоится концерт известного финского музыканта Кари Тиккала и народного самодеятельного коллектива диксиленда «Норд».

Карри Тиккала окончил музыкальную академию имени Яна Сибелиуса, учился у известных педагогов Финляндии, России и Швейцарии. Преподаватель игры на фортепиано и клавесине в музыкальном институте Хельсинки. В течение двух десятилетий пианист дает сольные концерты в лучших залах Швеции, Норвегии, России, Франции, Германии и Кубы. Вход свободный. 12+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, малый зал.

10 декабря -14.00

В центральной городской библиотеке им. А.М. Горького продолжаются онлайн-встречи с писателями в рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет». Состоится встреча с автором «иронических» детективов Дарьей Донцовой. Вход свободный. 12+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

до 15 декабря

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького приглашает до 15 декабря посетить книжную выставку «Нам через книгу виден мир». На ней представлена информация о работе пункта выдачи «говорящих книг» для незрячих и слабовидящих, а также крупношрифтовые книги и издания на аудиокассетах и флеш-картах. Если дома имеется специальная техника (тифлоплеер или тифломагнитофон), то можно обращаться за книгами в зал художественной литературы. Также технику можно заказать в Мурманской государственной областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих и сделать заявки на «говорящие книги». Возрастное ограничение. 12+.

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

16 декабря – 14.00

В центральной городской библиотеке им. А.М. Горького продолжаются онлайн-встречи с писателями в рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет». Состоится встреча с автором детективных романов Татьяной Устиновой. Вход свободный. 12+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

нп.Коашва

6-10 декабря - 9.00-20.30

Дом культуры нп.Коашва приглашает жителей и гостей посёлка посетить выставку рисунков детского творчества «Равнодушию – нет!» в рамках декады SOS.

нп. Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

г.Апатиты

6 декабря - 9.30

Торжественное подведение итогов межмуниципального конкурса творческих работ детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «Кораблик надежды».

г.Апатиты, ул.Строителей, 117. Детский сад № 59.

6 декабря - 10.00

Концерт и игровая программа в рамках Декады инвалидов.

г.Апатиты, ул.Сосновая, 1а. Школа-интернат № 7.

6 декабря - 15.00

XVIII муниципальный фестиваль-конкурс вокального и хореографического творчества «Россия – Родина моя»

г.Апатиты, ул.Дзержинского, 34. Школа №15.

7 декабря - 13.00-14.30

Городской фестиваль кукольных театров «Книжные подмостки». 6+

13.00 - спектакль Олеси Емельяновой по русской народной сказке «Гуси-лебеди» (кукольный театра «Библиоша», ГДЮБ).

13.30 - спектакль по мотивам сказки С. Михалкова «Три поросёнка» (Музыкальный театр кукол-марионеток «Веселинка»). МБДОУ № 61.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

7 декабря -14.00

Концерт студии танца «Пульс».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

7 декабря -15.00

Цикл «Встречи в провинции». Лекция «Самостоятельное путешествие в Непал: как поверить в себя». Спикер – Юлия Иванова, гл. редактор портала «Opentown» (г.Мурманск).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

7 декабря -15.00

Библиотечные посиделки «Аленушкины сказки» - чтение книги Тьери Дедье «Где живёт Дед Мороз», поделка «Весёлый Снеговик», новогодняя викторина, чаепитие.

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

7 декабря - 9.00-16.00

Городской молодёжный форум «Пробуждение».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

7 декабря -16.00

Парад Дедов Морозов, Снегурочек и Снеговиков. Открытие городской новогодней ёлки «Мандариновый день».

г.Апатиты, площадь Ленина.

7 декабря -22.00

Дискотека для взрослых.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

8 декабря - 12.00

XII Открытый городской фестиваль-конкурс солистов и ансамблей «Северные струны» для учащихся струнных отделений ДМШ и ДШИ. Посвящается знаменитому дирижеру, скрипачу, педагогу Владимиру Спивакову (12.09.1944г.).

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 9а. МБУДО ДМШ им. Л.М. Буркова.

8 декабря -13.00

Мастерская арт-терапии «ПоZнание». Ведущая – специалист, Юлия Рогозина.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

8 декабря -13.00-14.30

Городской фестиваль кукольных театров «Книжные подмостки». 6+

13.00 – спектакль Веры Трофимовой по мотивам сказки Л.Н. Толстого «Три медведя». Детский театр кукол «Радуга» (детско-юношеская библиотека).

13.30 - сказка Маргариты Морозовой «Приключения ёжика Тимки и его друзей». Детская театральная студия «Колобок». (МБОУ СОШ № 4).

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

8 декабря -15.00

Комплексное мероприятие «Космический выходной» в центре интерактивной книги «Умка». 0+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

8 декабря -15.00

Концерт «Звёздное небо».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

8 декабря -17.00

Цикл «Встречи в провинции». Концерт «Душа настроена на песню!». Творческие коллективы АГДК «До мажор», «Рапсодия».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

г.Оленегорск

6 декабря - 16.00

Торжественный концерт, посвященный 70-летию Оленегорской центральной городской больницы.

г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

8 декабря - 17.00

Зажжение огней на главной городской ёлке. Также в этот день состоятся конкурсы снежных фигур и новогодних поделок. 0+

г.Оленегорск, центральная площадь города.

г.Заозерск

7 декабря - 15.30

Творческая встреча с писателем, журналистом Дмитрием Коржовым. 12+

г.Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

ЗАТО г.Североморск

6 декабря - 10.30

В рамках реализации проекта сторонников партии «Единая Россия» «Центр поддержки гражданских инициатив» состоится акция «Доброе кино». В рамках акции состоится семейный просмотр и коллективное обсуждение фильма-сказки «Стражи Арктики».

ЗАТО г.Североморск, ул. Советская, 20. Кинотеатр «Планета51», 2-й этаж.

7 декабря - 15.00

Cостоится городской праздник «Зажжение огней на новогодней ёлке». В программе: театрализованное представление, интерактивные игры и танцы, выступления творческих коллективов.

ЗАТО г.Североморск, Площадь на ул.Сафонова.

8 декабря - 10.30

Состоится праздничная программа «Во славу Героев…». 9 декабря в нашей стране будут чествовать Героев Советского Союза, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, Героев социалистического труда, Героев Российской Федерации, Героев труда Российской Федерации.

В преддверии памятной даты североморцы узнают об истории праздника, о Георгиевских кавалерах дореволюционной России, о первых Героях Советского Союза и североморцах, удостоенных этого звания в годы Великой Отечественной войны, а также о первых Героях Российской Федерации.

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музей истории города и флота Североморского музейно-выставочного комплекса, зал временных экспозиций музея истории города и флота МБУК СМВК.

г.Мурманск

6-10 декабря

Мурманский областной краеведческий музей предлагает принять участие в инклюзивной музейной программе «Музей – территория равных». В этот период в России традиционно проводится Декада инвалидов, приуроченная к Международному дню инвалидов.

5 декабря – музейное занятие «Из бабушкиного сундучка» для воспитанников Мурманского центра социальной помощи семье и детям.

10 декабря – заключительное выездное занятие «В ожидании праздника» в Мурманскую областную детскую клиническую больницу. Мероприятие организовано при поддержке Благотворительного фонда «Руки Жизни».

Краеведческий музей поможет создать комфортную среду, в которой каждый посетитель получит возможность прикоснуться к миру культуры и искусства, открыть в себе новый талант и быть услышанным.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей.

6 декабря - 11.00

Неделя истории и обществознания, приуроченная к празднованию дня Конституции Российской Федерации. Студенты Мурманского колледжа экономики и информационных технологий поговорят об истории создания Конституции страны, государственных символах Российской Федерации и совершат виртуальное путешествие по стране.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, II этаж, мультимедийный зал.

6 декабря - 11.00

Откроется выставка книг «День Эрмитажа». Выставка посвящена 255-летию со времени основания одного из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических музеев – Государственного Эрмитажа.

Главный музей страны возник в 1764 году как частное собрание Екатерины II, а в 1852 году он был открыт для посещения в специально построенном для этой цели здании Нового Эрмитажа. Сегодня основная экспозиционная часть музея занимает пять зданий, расположенных вдоль набережной Невы. Музей обладает коллекцией, насчитывающей около 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры.

Государственный Эрмитаж передал в дар Мурманскому областному художественному музею более 200 изданий. На экспозиции «День Эрмитажа» будут представлены каталоги коллекций и временных выставок, научные монографии, публикации архивных документов и материалов по истории Эрмитажа, научно-популярные книги, изданные Государственным Эрмитажем. Выставка будет работать один день.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

6 декабря - 16.00

Торжественный вечер «Международный день волонтера. Празднуем вместе!» в областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой. В мероприятии примут участие волонтеры и партнеры библиотеки, представители Ресурсного центра развития добровольчества Мурманской области. Партнерам и волонтерам библиотеки будут вручены благодарственные письма.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, II этаж, мультимедийный зал.

6 декабря - 18.00

Дню независимости Финляндии посвящены мероприятия в областных учреждениях культуры. Пианист Кари Тиккала представит свою концертную программу.

Организаторы гастролей – представительство Финско-русского общества в городе Кеми совместно с представительством общества Дружбы «Россия – Финляндия» в городе Мурманске, Дворцом культуры и художественной школой города Кировска, Художественной школой города Апатиты, а также Мурманским отделением Генерального консульства Финляндии. Гастроли Кари Тиккала – проект Российско-финляндского культурного форума. Кари Тиккала окончил Музыкальную академию имени Яна Сибелиуса. Он учился у известных музыкальных педагогов Финляндии, России и Швейцарии. Кари Тиккала получил широкую известность после победы в конкурсе пианистов, исполняющих академическую музыку имени Май Линд (фин. Maj Lind -pianokilpailu) в 1988 году. В течение двух десятилетий пианист дает сольные концерты в лучших залах Швеции, Норвегии, России, Швейцарии, Франции, Германии и Кубы. Выступает в межнациональных культурных событиях. Кари Тиккала преподает игру на фортепиано и клавесине в Музыкальном институте в Хельсинки. В качестве камерного пианиста он выступает в роли наставника для студентов-музыкантов Академии имени Сибелиуса.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, малый зал.

6 декабря - 19.00

В рамках закрытия Года театра в Мурманской области на сцене Мурманского областного драматического театра зрители увидят спектакль, поставленный Алексеем Серовым по пьесе Леонарда Герше «Эти свободные бабочки».

Постановка пользуется огромной популярностью у мурманчан и гостей города. На недавних гастролях в Калининграде, проходящих под эгидой Всероссийского театрального марафона, спектакль «Эти свободные бабочки» имел невероятный успех и у калининградской публики.

Эта история о любви двух молодых и таких разных людей – Дональда Бейкера и Джил Тэннер. Дональд бежит от чрезмерной опеки матери, уходит из дома, чтобы доказать, что может жить самостоятельно. Дональд из богатой семьи, воспитанный, рассудительный, талантливый. И у него есть мечта – стать настоящим музыкантом. Джил – эксцентричная, взбалмошная, сегодня ее назвали бы крутой, взрывает привычный уклад жизни юноши. У девушки тоже есть мечта – стать знаменитой актрисой.

Встреча Дональда и Джил не была случайной. Они просто необходимы друг другу. За иронией Дональда и беззаботностью Джил – зарождающееся серьезное чувство, которое и может дать им свободу, полноту, радость жизни. Все начинается с любви.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

7 декабря – 12.00

Будут работать площадки всероссийской научно-практической конференции «XVIII Масловские чтения». Всероссийская научно-практическая конференция «XVIII Масловские чтения» посвящена памяти писателя, общественного деятеля, почетного гражданина города-героя Мурманска Виталия Семеновича Маслова. Конференция организована Мурманским государственным арктическим университетом, одной из площадок форума станет Областная научная библиотека.

Начнёт работу круглый стол «Современный театр: актуальные вопросы и перспективы развития». Возглавят его работу руководитель литературно-драматургической части Мурманского областного драматического театра Ольга Феофанова и доцент кафедры филологии и медиакоммуникаций Мурманского арктического государственного университета Ольга Пожидаева. Участники встречи обсудят вопросы современного театрального искусства и его дальнейшего развития.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, отдел краеведения, 4-й этаж.

7 декабря – 14.00

В Мурманске на площади Пять Углов состоится торжественная церемония открытия главной городской новогодней ёлки. В 14 часов 30 минут начнётся театрализованное представление «В ожидании чуда», а также поздравления от первых лиц города.

На улице Ленинградской будет организована ярмарочная торговля.

Также в этот же день в 14 часов праздничная программа начнётся во всех округах заполярной столицы:

– в жилом районе Росляково, на площади перед ДК «Судоремонтник» (ул. Заводская, 1);

– в Первомайском округе (в районе дома № 101 по проспекту Кольскому);

– в Ленинском округе, на территории детского городка «Сказка».

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. Площадь Пять Углов.

7 декабря – 14.00

7, 8, 12 и 14 декабря в Мурманской областной научной библиотеке состоится открытие Дней научного кино. Это открытый просветительский проект Фестиваля актуального научного кино, который объединяет вдохновленных наукой людей в десятках российских городов. Зрители увидят лучшие документальные фильмы о науке, выдающихся открытиях, великих ученых. Возможно, после просмотра одного из фильмов зародятся великие идеи для исследований.

Будет показан фильм «Вы доверяете этому компьютеру?». «Ваш компьютер знает о вас больше, чем ваша мама», – утверждают эксперты в этом фильме. К их мнению стоит прислушаться: в фильме снялись изобретатель Илон Маск, футуролог Реймонд Курцвейл, режиссёр Джонатан Нолан и многие другие.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

7 декабря - 15.00

Состоится областной конкурс молодежного творчества «Круче всех!». Конкурс проводится впервые, в нем примут участие творческие молодежные команды не только из учреждений культуры, но и из образовательных организаций Мурманской области. Формат проведения представляет собой площадку для творческого поиска и самовыражения молодежи, поиска единомышленников и неформального общения.

Тема встречи: «Вся наша жизнь – игра!» и посвящена она Году театра в России. Каждой команде необходимо подготовить свое выступление в соответствии с заданной темой.

В конкурсной борьбе командам нужно подготовить визитную карточку «Поколение Z» или, проще говоря, рассказ о себе, своих увлечениях, достижениях, мечтах и планах на будущее в оригинальной форме. Вторым испытанием станет интеллектуальная игра «Где логика?» – это конкурс, не требующий предварительной подготовки. В финале состязаний конкурсантов ждет творческий конкурс «Песня, оживи!», где они покажут свои навыки в исполнении и театрализации выбранной песни.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

8 декабря – 12.00

Продолжаются показы в рамках Дней научного кино. Дни научного кино – открытый просветительский проект Фестиваля актуального научного кино, который объединяет вдохновленных наукой людей в десятках российских городов. Зрители увидят лучшие документальные фильмы о науке, выдающихся открытиях, великих ученых.

Состоится показ фильма «Почему мы креативны?». В течение 30 лет автор картины общался с выдающимися людьми нашей эпохи. Находясь в разных точках земного шара, он задавал один и тот же вопрос о природе креативности людям, которым удалось не только преуспеть в своей сфере деятельности, но и преобразить её.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Магия театра» (до 8 декабря); «Ксилография» (до 15 декабря); «Жорж-Пьер Сёра» (до 22 декабря); «Северный морской путь и освоение Русской Арктики» (до 25 декабря); «Индия - страна чудес» (до 25 декабря); «Край, где смыкаются небо с землей…» (до 29 декабря); «Битва за Север» (до 12 января).

6 декабря - 11.00

Выставка книг «День Эрмитажа», посвященная 255-летию со времени основания одного из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических музеев. Выставка будет работать один день.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «100 лет на страже безопасности Кольского края» (до 18 декабря).

6-10 декабря

Мурманский областной краеведческий музей предлагает принять участие в инклюзивной музейной программе «Музей – территория равных». В этот период в России традиционно проводится Декада инвалидов, приуроченная к Международному дню инвалидов.

10 декабря – заключительное выездное занятие «В ожидании праздника» в Мурманскую областную детскую клиническую больницу. Мероприятие организовано при поддержке Благотворительного фонда «Руки Жизни».

Краеведческий музей поможет создать комфортную среду, в которой каждый посетитель получит возможность прикоснуться к миру культуры и искусства, открыть в себе новый талант и быть услышанным!

8 декабря – 14.00

Состоится демонстрации учебных интерактивных программ - «Великая Отечественная война в Заполярье 1941-1945гг.». 12+

8 декабря – 15.00

Состоится демонстрации учебных интерактивных программ - «История Мурманска». 12+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает выставка «Глазами северян» (до 7 декабря).

6 декабря - 19.00

Концерт Вячеслава Бутусова. Гости услышат любимые хиты прошлых лет, а также современное прочтение песен из репертуара группы. 12+

7 декабря - 15.00

Конкурс молодёжного творчества «Круче всех!». 6+

8 декабря - 14.00

Концерт «Песни о самом главном». Принимают участие: ансамбль народной песни «Горенка», вокальный кружок «Цветные сны» и цирк «Комплимент». 6+

8 декабря - 15.00

Начнётся областной конкурс для молодёжи с ограниченными возможностями здоровья «КВН без границ». 6+

11 декабря - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». 18+

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Возможности ограничены, способности безграничны» (до 15 декабря); «Право на жизнь» (до 22 декабря); «Встречаем Новый год с …» (до 30 декабря); «Мастерская Деда Мороза» (до 30 декабря); «Юбилейный вернисаж: книги-юбиляры 2019 года» (до 30 декабря); «Литература русской эмиграции» (до 30 декабря); «Однажды в зимнем городе…» (до 30 декабря); «Время чудес» (до 30 декабря); «Праздничный переполох, или С Новым годом!» (до 30 декабря); «Туристский потенциал Мурманской области» (до 30 декабря); «Премиальный парад» (до конца года); «Книгопанорама» (до конца года).

6-10 декабря

В Мурманской областной научной библиотеке проходит Единая областная информационная акция «Герои Отечества».

Организатором областной информационной акции стала Мурманская областная научная библиотека. К акции присоединились города и поселки Мурманской области: Апатиты, Мончегорск, Полярные Зори, Кировск, Оленегорск, Кандалакша, Кидьдинстрой, ЗАТО Александровск, Видяево, Снежногорск, Сафоново, Печенга, Терский, Зеленоборский, Высокий, Мурмаши, детские и взрослые библиотеки Мурманска.

Акция посвящена Дню Героев Отечества, который отмечают ежегодно 9 декабря. В этот день отдают дань памяти людям, совершившим подвиг во имя страны и ее граждан: Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам ордена Святого Георгия и ордена Славы.

В областной научной библиотеке любой желающий сможет принять участие в игре «Герои Отечества». В режиме реального времени нужно будет ответить на 25 вопросов в 6 тематических раундах. Вопросы игры связаны с героями России от древности до наших дней.

Для посетителей будет работать виртуальная выставка «У каждой эпохи свои герои», которая познакомит с биографией и подвигом Героев Великой Отечественной войны и наших дней.

Участники акции увидят видеоролик «О доблестях, о подвигах, о славе…», подготовленный специалистом библиотеки и посвященный нашим современникам, совершившим героические поступки.

7 декабря -12.00

Всероссийская научно-практическая конференция «XVIII Масловские чтения» посвящена памяти писателя, общественного деятеля, почетного гражданина города-героя Мурманска Виталия Семеновича Маслова. Конференция организована Мурманским государственным арктическим университетом, одной из площадок форума станет Областная научная библиотека.

В отделе краеведения (4-й этаж) начнёт работу круглый стол «Современный театр: актуальные вопросы и перспективы развития». 12+

7 декабря - 13.30

Круглый стол «Роман Л. Н. Толстого «Война и мир» в современном литературоведении: актуальные вопросы». 12+

7 декабря - 14.00

В рамках Дней научного кино будет показан фильм «Вы доверяете этому компьютеру?». В ленте снялись изобретатель Илон Маск, футуролог Реймонд Курцвейл, режиссер Джонатан Нолан и многие другие. 12+

8 декабря - 12.00

Начнётся показ фильма «Почему мы креативны?». В течение 30 лет автор картины общался с выдающимися людьми нашей эпохи. 12+

8 декабря - 15.00

Начнётся видеоконференция «Компьютерные помощники писателя». Участники узнают, как современные цифровые технологии позволяют облегчить жизнь писателя и организовать его работу, какие возможности при создании художественного текста открывают онлайн-сервисы и специальное программное обеспечение. Лектор - Виктор Бушмин (г. Москва), главный редактор электрожурнала «Запрещено для детей», куратор семинара прозы Всероссийского литературного форума им. Н. Гумилева «Осиянное слово». 12+

8 декабря - 15.00

Начнётся литературная встреча, посвященная творчеству писателя Дмитрия Балашова. Она приурочена к 50-летию со дня выхода в свет книги «Русские свадебные песни Терского берега Белого моря». Прозвучат стихи Дмитрия Михайловича, будут показаны фрагменты фильмов о нем и с его участием. Народный фольклорный хор «Беломорье» Дворца культуры им. С.М. Кирова исполнит поморские песни. 12+

8 декабря - 15.00

Встреча с молодыми артистами Мурманского областного драматического театра. Ольга Заяц, Юрий Луговых, Наталья Молчанова, Юлия Васькова, Маргарита Османова расскажут о своем пути в профессию, разыграют драматические сценки из спектаклей. 12+

11 декабря

Откроется выставка редких книг из цикла «От мечты к открытию. Наука в исторической ретроспективе» «В стране ледяного безмолвия: исследователи Арктики XIX - начала XX вв.» (до 14 февраля).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Кладовая радости» (до конца года); «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

6-13 декабря

Состоится Неделя истории и обществознания, приуроченная к Дню Конституции Российской Федерации. Мероприятия Недели организованы для первокурсников Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.

Библиотекарь отдела электронных ресурсов проведет познавательную интеллектуальную игру, сопровождаемую мультимедийной презентацией. Студенты узнают о традиции празднования Дня Конституции Российской Федерации. Ребята вспомнят о государственных символах России – гимне, гербе и флаге, узнают, какие изменения они претерпели, прежде чем приняли современный вид.

Участники Недели совершат виртуальное путешествие по родной стране, посетив главные достопримечательности, знаменитые памятники и уникальные места, которые по праву считаются чудесами России.

Сотрудники Центра правовой и социальной информации проведут интеллектуальную игру-консультацию «Основной закон России». В ходе мероприятия студенты познакомятся с историей создания Конституции страны и интересными фактами, связанными с этим важнейшим документом. Участники узнают, что Конституция Российской Федерации – это политико-правовой акт, посредством которого народ учредил основные принципы устройства общества и государства, определил субъекты государственной власти, механизм её осуществления, закрепил охраняемые государством права, свободы и обязанности человека и гражданина.

В зале будет оформлена выставка изданий по теме мероприятия. 12+

6 декабря - 16.00

Начнётся торжественный вечер «Международный день волонтера. Празднуем вместе». 12+

7 декабря - 12.00

Стартует Всероссийская акция ЁГЭ ИМЕННО Ё!!! 12+

8 декабря - 13.00

Пройдёт мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира из фоамирана или флиса «Ёлочка». 6+

Спектакли Мурманского областного театра кукол на сцене библиотеки

2 января - 12.00 и 14.30

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек». 2+

3 января - 12.00 и 14.30

Н. Гернет «Полянка». 2+

4 января - 12.00 и 14.30

Т. Волынкина «Маша и медведь» 2+

5 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

6 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

7 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

8 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Приглашение к обеду» (до 15 декабря); «Меломан» (до 15 декабря); «Марк Шагал. Полеты во сне и наяву» (до 29 декабря); «Живопись Андрея Яковлева» (до 29 декабря); «Живопись Василия Васильевича Крайнева» (до 29 декабря); «Сказки» (до конца года).

7 декабря - 17.00

В рамках видеоабонемента «Съедобная история искусств» будет показана 10-я серия фильма «Тайная вечеря» ( 2008 г ., ВВС, Великобритания). 12+

8 декабря - 13.00

В рамках семейного клуба выходного дня «Вместе в музей» состоится мероприятие «...Балом восхищается душа...». 6+

Участникам расскажут о бальных танцах и атрибутах, научат делать реверанс и пользоваться веером. Также гостей ждут игры, популярные в XIX веке, и мастер-классы по созданию веера и карнавальной маски. 18+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

7 декабрь - 10.00

С. Харламов «В лесу родилась ёлочка».

7 декабрь - 17.00

Т. Волынкина «Ёлочка с иголочки».

8 декабрь - 10.00

Т. Волынкина «Ёлочка с иголочки».

8 декабрь - 17.00

По мотивам русской народной сказки «Рукавичка».

14 декабрь - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

14 декабрь - 17.00

Т. Волынкина «Маша и медведь».

20 декабрь - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

21 декабрь - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

22 декабрь - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

23 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

24 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

25 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

26 декабрь - 15.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

27 декабрь - 15.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

30 декабрь - 10.00 и 12.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

2 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

3 января - 10.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

4 января - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

6 января - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

7 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

8 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

11 января - 10.00, 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

12 января - 10.00, 12.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

7 декабрь - 12.00 и 14.30

П. Васильев «ЛедокоЛ».

8 декабрь - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Плотник Андерсен и Рождественский гном».

14 декабрь - 12.00 и 14.30

Е. Ефремова «Маленькая дочь Солнца».

21 декабрь - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

22 декабрь - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

26 декабрь - 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

27 декабрь - 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

28 декабрь - 19.15

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

29 декабрь - 12.00, 15.00 и 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

2 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

3 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

5 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

6 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

7 января - 12.00 и 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

8 января - 12.00 и 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

11 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

12 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

7 декабря - 18.00

Концерт джазового российско-норвежского коллектива «Treskatresk». В ансамбле: Ула Асдал Рокконес (тенор-саксофон), Андрей Кондаков (рояль), Владимир Волков (контрабас), Пер Оддвар Йохансен (ударные). 12+

8 декабря в 17.00

В рамках абонемента «Магия органа» концерт «Иоганн Себастьян Бах и музыка французского барокко». Выступают: Мария Лесовиченко (орган, Москва), Рустик Позюмский (виола да гамба, Санкт-Петербург), Игорь Лисов (травеср-флейта, Санкт-Петербург). В программе - произведения И. С. Баха, Н. де Гриньи и А. Форкре. 12+

8 декабря - 19.00

Российский национальный оркестр. Дирижер Марк Кадин, солист Михаил Плетнев. В программе - П.И.Чайковский.

9 декабря - 17.00

«Всё будет завтра». Ансамбль «Лёгкие люди» (Мурманск). Прозвучат произведения из действующего репертуара коллектива: песни Микаэла Таривердиева, Александра Вертинского, романсы Исаака Шварца и Булата Окуджавы. Также музыканты планируют порадовать слушателей совершенно новыми композициями, анонсировать будущие концертные программы.

10 декабря - 17.00

Фестиваль «Рождественские встречи». Олеся Кравченко (орган) и Сергей Говоров (саксофон), г.Москва. Этот дуэт - первый и единственный в России дуэт подобного состава, действующий на постоянной основе. Музыкантам удалось объединить в одном ансамбле два совершенно разных по стилю музыкальных инструмента. Орган - один из древнейших, саксофон один из самых молодых. Первый ассоциируется с духовной музыкой, второй с джазовой. Но саксофонист Сергей Говоров и органистка Олеся Кравченко смогли найти точки соприкосновения и создали уникальный по своему звучанию и художественной выразительности, дуэт, аналогов которому практически нет на мировой концертной сцене.

В репертуаре музыкантов как серьёзные академические и духовные произведения, современная музыка, так и переложения эстрадных и джазовых композиций. Участники ансамбля тщательно подходят к составлению концертных программ, отбирая по всему миру оригинальные произведения для саксофона и органа.

10 декабря - 18.00

Виртуальный концертный зал - концерт государственного театра танца «Казаки России». 12+

12 декабря - 19.00

Виртуальный зал. «Великий композитор-сказочник Николай Римский-Корсаков».

15 декабря - 19.00

Документальный фильм «Филармония». Студия документальных фильмов «RECA», автор сценария Светлана Бокова.

Вы помните, какой была филармония осенью 2014 года, в последние дни перед началом большой реконструкции? Вопрос риторический. Точно так же можно спросить о дате создания, о первом концерте на первой сцене, о первом дирижере оркестра и еще о множестве событий, которые стали историей самой молодой филармонии Советского Союза.

Музыка, жизнь, реконструкция, превратившая один из символов брежневского времени - Дом политического просвещения - в величественный Дворец искусств.

16 декабря - 17.00

Театр музыки и танца фламенко «Estrella de Oriente» (г.Москва). Спектакль «Откровение».

Театр испанской музыки и танца «Estrella de Oriente» приглашает вас окунуться в магический мир чувственного, страстного и неистового фламенко! Экспрессивная, полная драматизма и переживаний всего спектра человеческих чувств и эмоций программа не оставит равнодушным даже самого непосвященного зрителя. Высокопрофессиональный коллектив музыкантов и танцоров фламенко «Estrella de Oriente» (с испан. «звезда Востока») неоднократно гастролировал за рубежом по таким городам, как Каир, Хургада, Марса-Алам и Шарм-ель-Шейх, и в России, где покорял сердца зрителей своим виртуозным исполнением. Выступление коллектива «Estrella de Oriente» - прекрасная возможность увидеть и почувствовать всю магию искусства фламенко.

17 декабря - 17.00

Концерт «Чарующая классика».

Фестиваль «Рождественские встречи». Исполнители: Лука Гаделия (орган), Абхазия, Кристина Эшба (сопрано) и Владимир Магомадов (контртенор).

23 декабря - 17.00

«Сказки Венского леса». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Эдуард Дядюра (г.Москва), солисты: Людмила Лаврентьева – сопрано (г.Мурманск) и Андрей Макаров – баритон (ЗАТО г.Североморск)..

24 декабря - 19.00

«Жизнь прекрасна!». Хиты эстрады XX века в инструментальной аранжировке. Музыкальная гостиная.

29 декабря - 18.00

Праздничный концерт «Рождества волшебные мгновенья…». Камерный хор «Amadeus». Художественный руководитель и дирижер - заслуженный артист РФ Валерий Иванов.

Выступления хора всегда вызывают живой интерес у публики и проходят с большим успехом, они также неоднократно транслировались по мурманскому радио и телевидению. Основу репертуара камерного хора «Amadeus» составляют классические и современные хоровые произведения, джазовая и народная музыка.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

6 декабря - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше, комедия о любви в двух действиях. перевод М. Мишина. 16+

7 декабря - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

7 декабря - 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин, комедия в двух действиях. 16+

8 декабря - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов и Г. Гладков, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

8 декабря - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях. 16+

11 декабря - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. 16+

12 декабря - 19.00

Малая сцена

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Акция «Театр для всех». 16+

13 декабря - 19.00

«Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

14 декабря - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш, мелодрама в двух действиях. 16+

15 декабря - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

18 декабря - 19.00

«Невеста напрокат». Комедия. 12+

18 декабря - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

21 декабря - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

22 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». ПРЕМЬЕРА. 0+

22 декабря - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

23 декабря - 11.30 и 14.30

24 декабря - 11.30 и 14.30

25 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». ПРЕМЬЕРА. 0+

25 декабря - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

26 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

26 декабря - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов, добрый анекдот. Малая сцена. 18+

27 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

27 декабря - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

28 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

28 декабря - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

29 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

29 декабря - 19.00

«Ох, уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях. 18+

30 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

25-30 декабря – 11.00 и 14.00

2-6 января - 11.00 и 14.00

Драматический театр Северного флота приглашает на Новогодние представления. Перед новым ярким, красочным и весёлым спектаклем театра – «Приключения Буратино», поставленным по мотивам всем известной и любимой сказки А. Толстого, вас ждут игры, песни и хороводы вокруг ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. 6+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Роза - царица цветов» (до 8 декабря).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выстави: «Волшебные места, где я живу душой» (до 9 декабря); «Арктическое искусство и дизайн» (до 12 декабря).