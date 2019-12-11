п.Спутник

11 декабря - 10.30

Интерактивный праздник «Простоквашино». Передвижная детская библиотека побывает в гостях у воспитанников детского сада № 13. Специалисты отдела библиотечного обслуживания дошкольников вместе с ребятами отправятся в гости к любимым мультипликационным героям в деревню Простоквашино. Детей ждут веселые конкурсы, смешные и интересные задания, игры, танцы, необычные загадки и викторины. 0+

п.Спутник, ул.Новая, 1. Детский сад № 13.

г.Кировск

11 декабря – 19.00

Видео джаз-клуб «Фантастический Каунт Бэйси! Лондон - 1973!». Jazz гостиная наполнится историями о музыке. Известный хибинский музыкант Анатолий Грабчак проведёт первую встречу в этом сезоне.

Вечер будет посвящён американскому джазовому пианисту, органисту, руководителю биг-бэнда Каунту Бэйси и его лучшим работам. 12+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

13 декабря – 18.00

Праздничная программа «Елочка гори», посвящённая зажжению огней на городской ёлке. Вас ждут песни, танцы, шутки, смех и мешок новогодних потех! 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

14 декабря - 12.00

В рамках экологической гостиной, пройдёт лекция «Фитонцидные растения для интерьера помещений: виды, полезные свойства, размножение. (Хлорофитум, диффенбахия, алоэ и др.)». Лектор ПАБСИ Кузнецова Е.В. 12+.

г.Кировск, просп. Ленина,15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

14 декабря – 14.00

Киновечер в клубе активного поколения «Родник» - комедия, посвященная Новому году «12 девушек и один мужчина». В клубе «Родник» первый раз пройдёт киновечер. Киновечер - это один повод найти новых знакомых, выяснить с кем совпадают ваши кинематографические пристрастия, да и просто шанс провести хорошо время! Картину «12 девушек и один мужчина» для просмотра предоставил кировский коллекционер фильмов Серов Роман.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

14 декабря – 15.00

В концертном зале Детской школы искусств имени А.С. Розанова состоится школьный конкурс пианистов «Виртуоз». Конкурс является ежегодным традиционным методическим мероприятием, в котором участвуют учащиеся фортепианного отделения школы. Целью данного мероприятия является приобщение юных пианистов к культуре исполнения виртуозных произведений, направленных на повышение технического уровня и развитие исполнительского мастерства учащихся. Вход свободный. 6+.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 34. Детская школа искусств им. А.С. Розанова, концертный зал.

15 декабря - 14.00

Кинолекторий по фильму «Чучело» (СССР, 1983). Ведущий лектория - гештальт-психолог Г.Н. Каликина. Вход свободный. 12+.

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

15 декабря – 18.00

Концерт молодёжного клуба «Тен Синг Кирвоск». Состоится творческий концерт молодёжного клуба «ТенСинг Кировск». Зрителей ждут новые интерактивные постановки, живой звук, современные песни и, конечно, необыкновенная, непередаваемая атмосфера молодёжного творческого общения. Вход свободный. 12+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, малый зал.

19 декабря - 16.00

Литературный вечер «Декадентская Мадонна», посвященный 150-летию со дня рождения поэтессы, писательницы, драматурга и критика Зинаиды Гиппиус. 16+

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

до 15 декабря

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького приглашает до 15 декабря посетить книжную выставку «Нам через книгу виден мир». На ней представлена информация о работе пункта выдачи «говорящих книг» для незрячих и слабовидящих, а также крупношрифтовые книги и издания на аудиокассетах и флеш-картах. Если дома имеется специальная техника (тифлоплеер или тифломагнитофон), то можно обращаться за книгами в зал художественной литературы. Также технику можно заказать в Мурманской государственной областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих и сделать заявки на «говорящие книги». Возрастное ограничение. 12+.

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

16 декабря – 14.00

В центральной городской библиотеке им. А.М. Горького продолжаются онлайн-встречи с писателями в рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет». Состоится встреча с автором детективных романов Татьяной Устиновой. Вход свободный. 12+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

до 30 декабря

Загадочная, наполовину скрытая от посторонних, полная интриг жизнь театра привлекала не одного писателя. О закулисье и актерской жизни написано множество художественных произведений. Книжная выставка «Театр уж полон…», подготовленная центральной библиотекой имени А.М. Горького, познакомит с произведениями мировой литературы, где одним из главных мест действия является театр. 16+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

до 31 декабря

Открыта выставка из цикла «Творческие люди АО «Апати», приуроченного к 90-летию КФ АО «Апатит». Выставка декоративно-прикладного творчества «Новогодняя сокровищница» от разных авторов, также работающих на АО «Апатит». Это фигурки приходящего символа нового 2020 года, исполненные в разных техниках, елочные игрушки, мягкие вязаные фигурки и много другое. Посетить выставку и познакомиться с миром новогодних чудес можно. 0+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

до 16 января

Открыта выставка из цикла «Творческие люди АО «Апати», приуроченного к 90-летию КФ АО «Апатит». Мастерица по орнаментальному искусству Мария Галухина из своей частной коллекции предоставила тончайшие и красивейшие изделия, выполненные в технике Вологодского кружева. 0+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

нп.Титан

13 декабря - 14.00

В рамках «Декады «SOS» Сельский дом культуры нп.Титан собирает друзей! Вместе мы отправимся на борьбу с вредными привычками, узнаем основы здорового образа жизни, составим правильный распорядок дня, победим стресс и конечно отдохнем на танцполе под зажигательную музыку. Вход свободный. 0+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Апатиты

11 декабря - 9.00

Патриотический час «Герои среди нас». День Героя Отечества. 12+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

11-14 декабря - 11.00-19.00

15 декабря - 11.00-17.00

Универсальная ярмарка «Новогодняя карусель».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

11 декабря - 17.00

«Горький. Сахаров» - встреча участников Хибинского добровольного историко-просветительского общества «Мемориал», посвященная памяти советского физика, общественного деятеля, правозащитника Андрея Дмитриевича Сахарова.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

11 декабря - 18.00-19.00

Встреча с депутатом микрорайона Старые Апатиты Андреем Николаевичем Бугаевым.

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

11 декабря - 18.00

Концерт учащихся МБУДО ДШИ «Я играю на рояле».

г.Апатиты, ул.Дзержинского, 54. МБУДО ДШИ.

12 декабря - 09.30

Муниципальный семинар-практикум для молодых специалистов учителей-логопедов, учителей-дефектологов ДОУ «Грамматика: от теории к практике».

г.Апатиты, ул.Козлова, 19а. Детский сад № 10.

12 декабря - 12.00

Межмуниципальный семинар-практикум для педагогов-психологов ДОУ «Реализация коррекционно-развивающего направления в работе педагога-психолога ДОО как необходимое условие позитивных изменений в сфере имеющихся трудностей развития ребенка-дошкольника».

г.Апатиты, ул. Северная, 22а. Детский сад № 17.

12 декабря - 14.00

Цикл уроков краеведения «Мой Кольский край» - «История родного края в истории моей страны».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

12 декабря - 16.00

Арт-студия «Хобби-микс»: поделка «Новогодняя гирлянда» по мотивам книги Г. Дядиной «Ёлкины игрушки от пола до макушки».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

12 декабря - 16.00

Акция «День Конституции» - торжественная церемония вручения паспортов гражданам России.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

12 декабря - 19.00

Концерт ВИА «Алые маки».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

13 декабря - 12.00-14.00

Проведение мастер-класса «Ёлочная игрушка из флиса» в рамках ярмарки «Новогодняя карусель».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

13 декабря - 14.00

Муниципальный литературный квест для обучающихся 3-4-х классов по сказке А. Волкова «Волшебник Изумрудного города».

г.Апатиты, ул.Бредова, 27. Школа № 3.

13 декабря - 14.00

Клуб «Хорошие фильмы».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

13 декабря - 19.00

Ток-шоу «Большие разборки в маленьком городе». Тема: «Кризис среднего возраста: до, во время, после».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

14 декабря -25 декабря

XXXIV городская выставка «Мастерская Деда Мороза».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. Дом детского творчества.

14 декабря - 11.00

Виртуальный концертный зал. Телеспектакль «Волшебник Изумрудного города» (1968 г.).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

14 декабря - 14.00

Игротека. День настольных игр. 12+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

14 декабря - 15.00

Виртуальный концертный зал моноспектакль «Про Федота-стрельца – удалого молодца».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

14 декабря - 15.00

Презентация фотоальбома Николая Смоляка.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

14 декабря - 16.00

Игра-путешествие «Как стать Неболейкой». 6+

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

14 декабря - 18.00

Цикл «Встречи в провинции». Творческий вечер Ольги Бурыгиной (пос. Чупа, КАССР) – «К закату сердцем припадаю». Авторская песня, стихи, презентация книги.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

15 декабря - 11.00

Виртуальный концертный зал литературно-музыкальная композиция «Приключения Пиноккио».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

15 декабря - 11.00

X Открытый городской конкурс ансамблевого исполнительства на народных инструментах «3+2».

г.Апатиты, ул.Космонавтов, 9а. МБУДО ДМШ им. Л.М. Буркова.

15 декабря - 12.00

Клуб любителей английского языка.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

15 декабря - 13.00

Онлайн-трансляция. Семейный выходной – «Новогодний переполох».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

15 декабря - 15.00

Виртуальный концертный зал телеспектакль «Хозяйка гостиницы».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

15 декабря - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу!». Лекция «Листаем улицы как книги». Спикер - Ольга Герчина, ГАМО г. Кировск.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

15 декабря - 15.00

Мастер-класс по рукоделию. Лоскутная ёлочка

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ», ИДО.

15 декабря - 15.00

Библиотечные посиделки «Бабушкины сказки». 6+

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

15 декабря - 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТВоРА». Мастер-класс «Чудо-ранец» (бумагопластика). По книге «Школьные приколы».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

15 декабря - 15.00

Открытие профильной смены информационно-технологической направленности Регионального образовательного центра поддержки одаренных детей в г. Апатиты.

г.Апатиты, ул. Сосновая, 21. МБОУ СОШ № 7.

15 декабря - 16.00

Концертная программа для участников выставки «Мы идём по Эрмитажу».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК, выставочный зал.

15 декабря - 18.00

Концертно-развлекательная программа «Хиляем по Бродвею». Праздничная программа для участников выставки «От Рождества до Рождества».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК, выставочный зал.

г.Мурманск

11 декабря – 15.00

Состоится презентация книги «Воспоминания о войне: Сёр-Варангер. 1940-1944». Норвежское издание «Воспоминания о войне» под редакцией Коррэ Таннвика вышло в свет в 1994 году к пятидесятилетию освобождения советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков норвежской коммуны Сёр-Варангер. Недавно оно было переведено на русский язык. Инициатором проекта выступило Мурманское областное отделение Международного общественного фонда «Российский фонд мира».

В книге собраны воспоминания норвежцев, живших во времена войны в районе города Киркенес. Пронзительные рассказы о тяжелом военном времени, нечеловеческих испытаниях, выпавших на долю гражданского населения, никого не оставят равнодушными.

Представят издание председатель Мурманского областного отделения «Российский фонд мира» Виктор Сайгин; журналист Ольга Кондрашкина; кандидат исторических наук, доцент Мурманского технического университета Александр Порцель; член Союза писателей России, архивист Дмитрий Ермолаев.

На презентацию приглашены краеведы, историки, специалисты музеев, архивов, библиотек.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.

11 декабря – 15.15

Состоится творческая встреча «Добротятр», приуроченная к празднованию Международного дня добровольцев и Года театра в России. Встречу организует отдел психологической поддержки читателей. Приглашенный спикер - Леонова Александра, специалист по работе с молодёжью Центра развития волонтерского движения Муниципального автономного учреждения молодежной политики «Объединение молодежных центров» и представитель творческого общественного объединения «Чердачный мотылек».

Центр развития волонтерского движения открылся в декабре 2014 года и с тех пор это место притяжения активных и неравнодушных молодых людей, для которых добровольная и безвозмездная помощь окружающим является неотъемлемой частью жизни. Под руководством специалистов центра волонтеры организуют и проводят занятия, а также готовят небольшие театральные постановки для маленьких пациентов Мурманской областной детской клинической больницы.

В рамках встречи Александра расскажет о работе Центра развития волонтерского движения и о том, как ей удается совмещать творческую деятельность и добровольчество. К участию в мероприятии приглашается молодёжь.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В. П. Махаевой, отдел искусства и творчества.

11 декабря - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

12 декабря – 18.30

Состоится концерт, посвященный одному из самых важных праздников России - Дню Конституции. Конституция - это основной закон государства, особый нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу. Конституция определяет основы политической, правовой и экономической систем государства. С 1994 года этот праздник отмечают 12 декабря. Именно в этот день в 1993 году всенародным голосованием и был принят этот главный документ государства.

В праздничном концерте зрители увидят хореографические номера ансамбля танца «Радость», ансамбля эстрадного танца «Форсаж», ансамбля бального танца «Ювента», а также ансамбля «Каблучок» из Североморска.

Кроме того, своим творчеством зрителей порадуют: ансамбль народной песни «Горенка» (г. Мурманск), ансамбли эстрадной песни «Созвездие» (п. Мурмаши) и «Вернисаж» (г. Мурманск), ансамбли эстрадного пения «Непоседы» (г. Мурманск) и «Тоника» (г. Североморск), «КЛюП-студия» и многие другие.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

12 декабря – 19.00

Пройдет концерт «Джазовое сияние» квинтета Вадима Эйленкрига (труба), Москва. Вадим Эйленкриг - российский трубач, педагог, ведущий телеканала «Культура», продюсер, Заслуженный артист Республики Татарстан. Обладатель премии «Музыкант года» по версии «Радио Jazz 89.1» (2018) Автор четырех сольных альбомов. Лидер рейтингов iTunes. В 2006 году участвовал в концерте «Джаз плюс классика» в нью-йоркском зале Rose Hall. Заведующий кафедрой джазовой музыки факультета мировой музыкальной культуры Государственной классической академии имени Маймонида.

Вадим Эйленкриг – труба, Иван Фармаковский – рояль, Армен Мкртычян – бас-гитара, Константин Сафьянов – саксофон, Саша Машин – ударные.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

15 декабря - 14.00

Торжественная церемония открытия нового здания Мурманского областного театра кукол. Первым спектаклем на новой сцене станет «Дюймовочка».

г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Мурманский областной театр кукол.

15 декабря - 17.00

На новой сцене Мурманского областного театра кукол состоится второй показ спектакля «Дюймовочка».

г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Мурманский областной театр кукол.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Ксилография» (до 15 декабря); «Жорж-Пьер Сёра» (до 22 декабря); «Северный морской путь и освоение Русской Арктики» (до 25 декабря); «Индия - страна чудес» (до 25 декабря); «Край, где смыкаются небо с землей…» (до 29 декабря); «Битва за Север» (до 12 января).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «100 лет на страже безопасности Кольского края» (до 18 декабря).

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

11 декабря - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». 18+

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Возможности ограничены, способности безграничны» (до 15 декабря); «Право на жизнь» (до 22 декабря); «Встречаем Новый год с …» (до 30 декабря); «Мастерская Деда Мороза» (до 30 декабря); «Юбилейный вернисаж: книги-юбиляры 2019 года» (до 30 декабря); «Литература русской эмиграции» (до 30 декабря); «Однажды в зимнем городе…» (до 30 декабря); «Время чудес» (до 30 декабря); «Праздничный переполох, или С Новым годом!» (до 30 декабря); «Туристский потенциал Мурманской области» (до 30 декабря); выставка «Contemporary art: искусство понимания» (по 20 декабря); «Премиальный парад» (до конца года); «Книгопанорама» (до конца года).

10 декабря

В Мурманской областной научной библиотеке проходит Единая областная информационная акция «Герои Отечества».

Организатором областной информационной акции стала Мурманская областная научная библиотека. К акции присоединились города и поселки Мурманской области: Апатиты, Мончегорск, Полярные Зори, Кировск, Оленегорск, Кандалакша, Кидьдинстрой, ЗАТО Александровск, Видяево, Снежногорск, Сафоново, Печенга, Терский, Зеленоборский, Высокий, Мурмаши, детские и взрослые библиотеки Мурманска.

Акция посвящена Дню Героев Отечества, который отмечают ежегодно 9 декабря. В этот день отдают дань памяти людям, совершившим подвиг во имя страны и её граждан: Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам ордена Святого Георгия и ордена Славы.

В областной научной библиотеке любой желающий сможет принять участие в игре «Герои Отечества». В режиме реального времени нужно будет ответить на 25 вопросов в 6 тематических раундах. Вопросы игры связаны с героями России от древности до наших дней.

Для посетителей будет работать виртуальная выставка «У каждой эпохи свои герои», которая познакомит с биографией и подвигом Героев Великой Отечественной войны и наших дней.

Участники акции увидят видеоролик «О доблестях, о подвигах, о славе…», подготовленный специалистом библиотеки и посвященный нашим современникам, совершившим героические поступки.

11 декабря

Откроется выставка редких книг из цикла «От мечты к открытию. Наука в исторической ретроспективе» «В стране ледяного безмолвия: исследователи Арктики XIX - начала XX вв.» (до 14 февраля).

12 декабря – 14.00

Дни научного кино – это открытый просветительский проект Фестиваля актуального научного кино, который объединяет вдохновленных наукой людей в десятках российских городов. Зрители увидят лучшие документальные фильмы о науке, выдающихся открытиях, великих ученых. Возможно, после просмотра одного из фильмов зародятся великие идеи для исследований.

Будет показан фильм «(Бес) Почвенное богатство». Глобальное потепление уже здесь, и оно ещё хуже, чем мы предполагали. Даже если прекратить разработку угля и нефти прямо сейчас, ещё тысячу лет мы будет страдать от последствий выбросов углекислого газа. Можно ли решить эту проблему?

После просмотра зрителей ждут встречи с экспертами и обсуждение проблем, поставленных в фильмах.

14 декабря – 15.00

Дни научного кино – это открытый просветительский проект Фестиваля актуального научного кино, который объединяет вдохновленных наукой людей в десятках российских городов. Зрители увидят лучшие документальные фильмы о науке, выдающихся открытиях, великих ученых. Возможно, после просмотра одного из фильмов зародятся великие идеи для исследований.

Состоится показ фильма «Великий Северный путь». Фотограф и путешественник Леонид Круглов отправился в путешествие по Арктике маршрутом Семёна Дежнёва - первопроходца и первооткрывателя, который в XVII веке отодвинул границу Российской империи далеко на Восток.

После просмотра зрителей ждут встречи с экспертами и обсуждение проблем, поставленных в фильмах.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Кладовая радости» (до конца года); «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

11-13 декабря

Проходят мероприятия в рамках Недели истории и обществознания, приуроченной к Дню Конституции Российской Федерации. Мероприятия Недели организованы для первокурсников Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.

Библиотекарь отдела электронных ресурсов проведет познавательную интеллектуальную игру, сопровождаемую мультимедийной презентацией. Студенты узнают о традиции празднования Дня Конституции Российской Федерации. Ребята вспомнят о государственных символах России – гимне, гербе и флаге, узнают, какие изменения они претерпели, прежде чем приняли современный вид.

Участники Недели совершат виртуальное путешествие по родной стране, посетив главные достопримечательности, знаменитые памятники и уникальные места, которые по праву считаются чудесами России.

Сотрудники Центра правовой и социальной информации проведут интеллектуальную игру-консультацию «Основной закон России». В ходе мероприятия студенты познакомятся с историей создания Конституции страны и интересными фактами, связанными с этим важнейшим документом. Участники узнают, что Конституция Российской Федерации – это политико-правовой акт, посредством которого народ учредил основные принципы устройства общества и государства, определил субъекты государственной власти, механизм её осуществления, закрепил охраняемые государством права, свободы и обязанности человека и гражданина.

В зале будет оформлена выставка изданий по теме мероприятия. 12+

11 декабря - 15.15

Творческая встреча «Добротеатр». Отдел психологической поддержки читателей приглашает молодёжь на встречу со специалистом по работе с молодежью Центра развития волонтерского движения и представителем творческого общественного объединения «Чердачный мотылёк». Мероприятие приурочено к празднованию Международного дня добровольцев и Года театра в России. Участники встречи узнают о работе Центра развития волонтерского движения.

Спектакли Мурманского областного театра кукол на сцене библиотеки

2 января - 12.00 и 14.30

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек». 2+

3 января - 12.00 и 14.30

Н. Гернет «Полянка». 2+

4 января - 12.00 и 14.30

Т. Волынкина «Маша и медведь» 2+

5 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

6 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

7 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

8 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Приглашение к обеду» (до 15 декабря); «Меломан» (до 15 декабря); «Марк Шагал. Полеты во сне и наяву» (до 29 декабря); «Живопись Андрея Яковлева» (до 29 декабря); «Живопись Василия Васильевича Крайнева» (до 29 декабря); «Сказки» (до конца года).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

14 декабрь - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

14 декабрь - 17.00

Т. Волынкина «Маша и медведь».

15 декабря - 14.00

Торжественная церемония открытия нового здания Мурманского областного театра кукол. Первым спектаклем на новой сцене станет «Дюймовочка».

15 декабря - 17.00

На новой сцене Мурманского областного театра кукол состоится второй показ спектакля «Дюймовочка».

20 декабрь - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

21 декабрь - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

22 декабрь - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

23 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

24 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

25 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

26 декабрь - 15.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

27 декабрь - 15.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

30 декабрь - 10.00 и 12.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

2 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

3 января - 10.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

4 января - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

6 января - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

7 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

8 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

11 января - 10.00, 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

12 января - 10.00, 12.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

14 декабрь - 12.00 и 14.30

Е. Ефремова «Маленькая дочь Солнца».

21 декабрь - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

22 декабрь - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

26 декабрь - 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

27 декабрь - 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

28 декабрь - 19.15

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

29 декабрь - 12.00, 15.00 и 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

2 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

3 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

5 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

6 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

7 января - 12.00 и 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

8 января - 12.00 и 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

11 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

12 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

12 декабря - 19.00

Виртуальный зал. «Великий композитор-сказочник Николай Римский-Корсаков».

15 декабря - 19.00

Документальный фильм «Филармония». Студия документальных фильмов «RECA», автор сценария Светлана Бокова.

Вы помните, какой была филармония осенью 2014 года, в последние дни перед началом большой реконструкции? Вопрос риторический. Точно так же можно спросить о дате создания, о первом концерте на первой сцене, о первом дирижере оркестра и еще о множестве событий, которые стали историей самой молодой филармонии Советского Союза.

Музыка, жизнь, реконструкция, превратившая один из символов брежневского времени - Дом политического просвещения - в величественный Дворец искусств.

16 декабря - 17.00

Театр музыки и танца фламенко «Estrella de Oriente» (г.Москва). Спектакль «Откровение».

Театр испанской музыки и танца «Estrella de Oriente» приглашает вас окунуться в магический мир чувственного, страстного и неистового фламенко! Экспрессивная, полная драматизма и переживаний всего спектра человеческих чувств и эмоций программа не оставит равнодушным даже самого непосвященного зрителя. Высокопрофессиональный коллектив музыкантов и танцоров фламенко «Estrella de Oriente» (с испан. «звезда Востока») неоднократно гастролировал за рубежом по таким городам, как Каир, Хургада, Марса-Алам и Шарм-ель-Шейх, и в России, где покорял сердца зрителей своим виртуозным исполнением. Выступление коллектива «Estrella de Oriente» - прекрасная возможность увидеть и почувствовать всю магию искусства фламенко.

17 декабря - 17.00

Концерт «Чарующая классика».

Фестиваль «Рождественские встречи». Исполнители: Лука Гаделия (орган), Абхазия, Кристина Эшба (сопрано) и Владимир Магомадов (контртенор).

23 декабря - 17.00

«Сказки Венского леса». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Эдуард Дядюра (г.Москва), солисты: Людмила Лаврентьева – сопрано (г.Мурманск) и Андрей Макаров – баритон (ЗАТО г.Североморск)..

24 декабря - 19.00

«Жизнь прекрасна!». Хиты эстрады XX века в инструментальной аранжировке. Музыкальная гостиная.

29 декабря - 18.00

Праздничный концерт «Рождества волшебные мгновенья…». Камерный хор «Amadeus». Художественный руководитель и дирижер - заслуженный артист РФ Валерий Иванов.

Выступления хора всегда вызывают живой интерес у публики и проходят с большим успехом, они также неоднократно транслировались по мурманскому радио и телевидению. Основу репертуара камерного хора «Amadeus» составляют классические и современные хоровые произведения, джазовая и народная музыка.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

11 декабря - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. 16+

12 декабря - 19.00

Малая сцена

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Акция «Театр для всех». 16+

13 декабря - 19.00

«Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

14 декабря - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш, мелодрама в двух действиях. 16+

15 декабря - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

18 декабря - 19.00

«Невеста напрокат». Комедия. 12+

18 декабря - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

21 декабря - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

22 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». ПРЕМЬЕРА. 0+

22 декабря - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

23 декабря - 11.30 и 14.30

24 декабря - 11.30 и 14.30

25 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». ПРЕМЬЕРА. 0+

25 декабря - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

26 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

26 декабря - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов, добрый анекдот. Малая сцена. 18+

27 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

27 декабря - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

28 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

28 декабря - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

29 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

29 декабря - 19.00

«Ох, уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях. 18+

30 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

25-30 декабря – 11.00 и 14.00

2-6 января - 11.00 и 14.00

Драматический театр Северного флота приглашает на Новогодние представления. Перед новым ярким, красочным и весёлым спектаклем театра – «Приключения Буратино», поставленным по мотивам всем известной и любимой сказки А. Толстого, вас ждут игры, песни и хороводы вокруг ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. 6+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка: «Арктическое искусство и дизайн» (до 12 декабря).