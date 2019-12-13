г.Кировск

13 декабря – 18.00

Праздничная программа «Елочка гори», посвящённая зажжению огней на городской ёлке. Вас ждут песни, танцы, шутки, смех и мешок новогодних потех! 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

14 декабря - 12.00

В рамках экологической гостиной, пройдёт лекция «Фитонцидные растения для интерьера помещений: виды, полезные свойства, размножение. (Хлорофитум, диффенбахия, алоэ и др.)». Лектор ПАБСИ Кузнецова Е.В. 12+.

г.Кировск, просп. Ленина,15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

14 декабря – 14.00

Киновечер в клубе активного поколения «Родник» - комедия, посвященная Новому году «12 девушек и один мужчина». В клубе «Родник» первый раз пройдёт киновечер. Киновечер - это один повод найти новых знакомых, выяснить с кем совпадают ваши кинематографические пристрастия, да и просто шанс провести хорошо время! Картину «12 девушек и один мужчина» для просмотра предоставил кировский коллекционер фильмов Серов Роман.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

14 декабря – 15.00

В концертном зале Детской школы искусств имени А.С. Розанова состоится школьный конкурс пианистов «Виртуоз». Конкурс является ежегодным традиционным методическим мероприятием, в котором участвуют учащиеся фортепианного отделения школы. Целью данного мероприятия является приобщение юных пианистов к культуре исполнения виртуозных произведений, направленных на повышение технического уровня и развитие исполнительского мастерства учащихся. Вход свободный. 6+.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 34. Детская школа искусств им. А.С. Розанова, концертный зал.

15 декабря - 14.00

Кинолекторий по фильму «Чучело» (СССР, 1983). Ведущий лектория - гештальт-психолог Г.Н. Каликина. Вход свободный. 12+.

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

15 декабря – 18.00

Концерт молодёжного клуба «Тен Синг Кирвоск». Состоится творческий концерт молодёжного клуба «ТенСинг Кировск». Зрителей ждут новые интерактивные постановки, живой звук, современные песни и, конечно, необыкновенная, непередаваемая атмосфера молодёжного творческого общения. Вход свободный. 12+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, малый зал.

19 декабря - 16.00

Литературный вечер «Декадентская Мадонна», посвященный 150-летию со дня рождения поэтессы, писательницы, драматурга и критика Зинаиды Гиппиус. 16+

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

до 15 декабря

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького приглашает до 15 декабря посетить книжную выставку «Нам через книгу виден мир». На ней представлена информация о работе пункта выдачи «говорящих книг» для незрячих и слабовидящих, а также крупношрифтовые книги и издания на аудиокассетах и флеш-картах. Если дома имеется специальная техника (тифлоплеер или тифломагнитофон), то можно обращаться за книгами в зал художественной литературы. Также технику можно заказать в Мурманской государственной областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих и сделать заявки на «говорящие книги». Возрастное ограничение. 12+.

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

16 декабря – 14.00

В центральной городской библиотеке им. А.М. Горького продолжаются онлайн-встречи с писателями в рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет». Состоится встреча с автором детективных романов Татьяной Устиновой. Вход свободный. 12+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

до 30 декабря

Загадочная, наполовину скрытая от посторонних, полная интриг жизнь театра привлекала не одного писателя. О закулисье и актерской жизни написано множество художественных произведений. Книжная выставка «Театр уж полон…», подготовленная центральной библиотекой имени А.М. Горького, познакомит с произведениями мировой литературы, где одним из главных мест действия является театр. 16+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

до 31 декабря

Открыта выставка из цикла «Творческие люди АО «Апати», приуроченного к 90-летию КФ АО «Апатит». Выставка декоративно-прикладного творчества «Новогодняя сокровищница» от разных авторов, также работающих на АО «Апатит». Это фигурки приходящего символа нового 2020 года, исполненные в разных техниках, елочные игрушки, мягкие вязаные фигурки и много другое. Посетить выставку и познакомиться с миром новогодних чудес можно. 0+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

до 16 января

Открыта выставка из цикла «Творческие люди АО «Апати», приуроченного к 90-летию КФ АО «Апатит». Мастерица по орнаментальному искусству Мария Галухина из своей частной коллекции предоставила тончайшие и красивейшие изделия, выполненные в технике Вологодского кружева. 0+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

нп.Титан

13 декабря - 14.00

В рамках «Декады «SOS» Сельский дом культуры нп.Титан собирает друзей! Вместе мы отправимся на борьбу с вредными привычками, узнаем основы здорового образа жизни, составим правильный распорядок дня, победим стресс и конечно отдохнем на танцполе под зажигательную музыку. Вход свободный. 0+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Апатиты

13 и 14 декабря - 11.00-19.00

15 декабря - 11.00-17.00

Проходит универсальная ярмарка «Новогодняя карусель».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

13 декабря - 12.00-14.00

Проведение мастер-класса «Ёлочная игрушка из флиса» в рамках ярмарки «Новогодняя карусель».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

13 декабря - 14.00

Муниципальный литературный квест для обучающихся 3-4-х классов по сказке А. Волкова «Волшебник Изумрудного города».

г.Апатиты, ул.Бредова, 27. Школа № 3.

13 декабря - 14.00

Клуб «Хорошие фильмы».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

13 декабря - 19.00

Ток-шоу «Большие разборки в маленьком городе». Тема: «Кризис среднего возраста: до, во время, после».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

14 декабря -25 декабря-

XXXIV городская выставка «Мастерская Деда Мороза».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. Дом детского творчества.

14 декабря - 11.00

Виртуальный концертный зал. Телеспектакль «Волшебник Изумрудного города» ( 1968 г .).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

14 декабря - 14.00

Игротека. День настольных игр. 12+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

14 декабря - 15.00

Виртуальный концертный зал моноспектакль «Про Федота-стрельца – удалого молодца».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

14 декабря - 15.00

Презентация фотоальбома Николая Смоляка.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

14 декабря - 16.00

Игра-путешествие «Как стать Неболейкой». 6+

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

14 декабря - 18.00

Цикл «Встречи в провинции». Творческий вечер Ольги Бурыгиной (пос. Чупа, КАССР) – «К закату сердцем припадаю». Авторская песня, стихи, презентация книги.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

15 декабря - 11.00

Виртуальный концертный зал литературно-музыкальная композиция «Приключения Пиноккио».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

15 декабря - 11.00

X Открытый городской конкурс ансамблевого исполнительства на народных инструментах «3+2».

г.Апатиты, ул.Космонавтов, 9а. МБУДО ДМШ им. Л.М. Буркова.

15 декабря - 12.00

Клуб любителей английского языка.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

15 декабря - 13.00

Онлайн-трансляция. Семейный выходной – «Новогодний переполох».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

15 декабря - 15.00

Виртуальный концертный зал телеспектакль «Хозяйка гостиницы».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

15 декабря - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу!». Лекция «Листаем улицы как книги». Спикер - Ольга Герчина, ГАМО г. Кировск.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

15 декабря - 15.00

Мастер-класс по рукоделию. Лоскутная ёлочка

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ», ИДО.

15 декабря - 15.00

Библиотечные посиделки «Бабушкины сказки». 6+

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

15 декабря - 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТВоРА». Мастер-класс «Чудо-ранец» (бумагопластика). По книге «Школьные приколы».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

15 декабря - 15.00

Открытие профильной смены информационно-технологической направленности Регионального образовательного центра поддержки одаренных детей в г. Апатиты.

г.Апатиты, ул. Сосновая, 21. МБОУ СОШ № 7.

15 декабря - 16.00

Концертная программа для участников выставки «Мы идём по Эрмитажу».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК, выставочный зал.

15 декабря - 18.00

Концертно-развлекательная программа «Хиляем по Бродвею». Праздничная программа для участников выставки «От Рождества до Рождества».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК, выставочный зал.

г.Мончегорск

22 декабря – 13.00

На базе Музея истории города Мончегорска состоится семейный спортивно-этнический праздник «Коампаль Ыйй», что в переводе с саамского языка означает «Полярная ночь».

Мероприятие направлено на популяризацию национальных игр коренного малочисленного народа Севера Мурманской области - саамов, пропаганду здорового образа жизни и привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом.

Гости праздника смогут испытать свою ловкость и меткость в различных состязаниях и эстафетах по мотивам национальных саамских игр, познакомиться с историей и обычаями саамского народа, принять участие в мастер-классах и отведать душистый чай в куваксе.

г.Мончегорск, Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Оленегорск

13 декабря - 18.00

Городской новогодний Молодёжный бал в Оленегорске.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.

г.Снежногорск

14 декабря - 14.00

Открытие городской ёлки. 0+

г.Снежногорск. Площадь имени В.В. Мурко.

г.Полярный

14 декабря - 16.30

На площади Двух капитанов во время открытия городской ёлки начнётся парад Снегурочек. 0+

г.Полярный. Площадь Двух Капитанов.

пгт.Мурмаши

14 декабря - 11.00

Начнётся детский праздник «Кошки-мышки». 0+

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

15 декабря - 15.00

Открытие городской ёлки в ДК «Энергетик». 0+

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

15 декабря - 14.00

Торжественная церемония открытия нового здания Мурманского областного театра кукол. Первым спектаклем на новой сцене станет «Дюймовочка».

г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Мурманский областной театр кукол.

мкр. Росляково

15 декабря - 14.00

В ДК «Судоремонтник» начнётся танцевальная программа «В преддверии новогоднего чуда». 18+

гМурманск, мкр. Росляково, ул.Заводская, 1. Дворец культуры «Судоремонтник».

15 декабря - 17.00

На новой сцене Мурманского областного театра кукол состоится второй показ спектакля «Дюймовочка».

г.Мурманск, просп. Ленина, 27. Мурманский областной театр кукол.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Эхо памяти. 75-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье» (до 22 декабря); «Ксилография» (до 15 декабря); «Жорж-Пьер Сёра» (до 22 декабря); «Северный морской путь и освоение Русской Арктики» (до 25 декабря); «Индия - страна чудес» (до 25 декабря); «Край, где смыкаются небо с землей…» (до 29 декабря); «Битва за Север» (до 12 января).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «100 лет на страже безопасности Кольского края» (до 18 декабря).

14 декабря - 14.00

В рамках акции «Всей семьей в музей» состоится занятие «Житейские мудрости поморской семьи». Гостям расскажут об основных занятиях отца семейства и хозяйки дома, развлечениях и играх детей. Также состоится мастер-класс по созданию поморского оберега, в котором смогут принять участие не только дети, но и их родители. 0+

14 декабря - 15.00

Откроется выставка «Нам память дорога», посвященная 80-летию Мурманского областного драматического театра. Посетители узнают об истории театра, о спектаклях, гастролях и бенефисах, прошедших на его сцене (до 14 января). 6+

16 декабря - 11.00 и 15.00

В творческой мастерской «Новогодний кавардак» начнётся мастер-класс по изготовлению новогодней открытки. 0+

17 декабря - 15.00

Мастер-класс по изготовлению елочной игрушки. 12+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

14 декабря - 16.00

Концерт «Диалог у новогодней ёлки» клуба авторской песни «Пять углов». 6+

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «В стране ледяного безмолвия: исследователи Арктики XIX - начала XX вв.» (до 14 февраля); «Возможности ограничены, способности безграничны» (до 15 декабря); «Право на жизнь» (до 22 декабря); «Встречаем Новый год с…» (до 30 декабря); «Мастерская Деда Мороза» (до 30 декабря); «Юбилейный вернисаж: книги - юбиляры 2019 года» (до 30 декабря); «Литература русской эмиграции» (до 30 декабря); «Однажды в зимнем городе…» (до 30 декабря); «Время чудес» (до 30 декабря); «Праздничный переполох, или С Новым годом!» (до 30 декабря); «Туристский потенциал Мурманской области» (до 30 декабря); «Премиальный парад» (до конца года); «Книгопанорама» (до конца года); «От мечты к открытию. Наука в исторической ретроспективе» «В стране ледяного безмолвия: исследователи Арктики XIX - начала XX вв.» (до 14 февраля).

14 декабря в 12.30

Начнётся семинар «Наследственные споры». В его работе примут участие специалисты управления судебного департамента, судебные приставы Мурманской области, преподаватели и студенты МАГУ. Темой обсуждения станут вопросы наследования по закону, принятия наследства, оспаривания завещания, имущественных споров наследников. 12+

14 декабря – 15.00

Дни научного кино – это открытый просветительский проект Фестиваля актуального научного кино, который объединяет вдохновленных наукой людей в десятках российских городов. Зрители увидят лучшие документальные фильмы о науке, выдающихся открытиях, великих ученых. Возможно, после просмотра одного из фильмов зародятся великие идеи для исследований.

Состоится показ фильма «Великий Северный путь». Фотограф и путешественник Леонид Круглов отправился в путешествие по Арктике маршрутом Семёна Дежнёва - первопроходца и первооткрывателя, который в XVII веке отодвинул границу Российской империи далеко на Восток.

После просмотра зрителей ждут встречи с экспертами и обсуждение проблем, поставленных в фильмах. 12+

14 декабря - 15.00

Состоится очередное занятие проекта «Школа критики». Ведущий - кандидат филологических наук, литератор Иван Чернышов. Участники узнают о композиции «плетеной» и «точечной», «инверсионной» и «револьверной», познакомятся с понятиями «контрапункт» и «пуант», обсудят роль композиции в литературном произведении. 12+

15 декабря - 15.00

Начнётся встреча с журналистом Юлией Ивановой «Путешествие в Непал: самостоятельно и бюджетно». Гости узнают, как поехать в любое путешествие в одиночку с минимальными затратами, как победить свои страхи и получить максимальное удовольствие от поездки. 12+

17 декабря - 14.30

Начнётся презентация книги Александра Ковалева «Василий Кондратьевич Алымов - следователь по важнейшим делам особой сессии по уголовным делам Мурманской губернии, этнограф, краевед». 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Сказки матушки Зимы» (до конца года); «Кладовая радости» (до конца года); «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

15 декабря - 12.00

В рамках всероссийской акции «День короткометражного кино-2019» начнётся программа «Анимация 0+». Зрители увидят мультфильмы: «Прятки», «Транспорт», «Сказки полуночи», «Страшно добрая фея», «Игра в гости», «Петя Юрского периода», «На Луне», «Неправильные часы», «Я сам».

15 декабря - 13.00

Откроется областной конкурс-фестиваль юных композиторов и исполнителей. 6+

15 декабря - 14.00

Начнётся грандиозная предновогодняя молодежная библиовечеринка. 12+ Гостей ждёт море музыки, танцев, необыкновенных встреч и открытий, а также сюрприз - Новогодний Style от настоящего Деда Мороза и Снегурочек.

16 декабря - 13.00

Откроется выставка «Дети под парусом». 6+

17 декабря - 12.30

Новогодняя викторина «Шутки под ёлкой». 6+

Спектакли Мурманского областного театра кукол на сцене библиотеки

2 января - 12.00 и 14.30

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек». 2+

3 января - 12.00 и 14.30

Н. Гернет «Полянка». 2+

4 января - 12.00 и 14.30

Т. Волынкина «Маша и медведь» 2+

5 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

6 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

7 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

8 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Приглашение к обеду» (до 15 декабря); «Меломан» (до 15 декабря); «Северный морской путь и освоение Русской Арктики» (до 25 декабря); «Марк Шагал. Полеты во сне и наяву» (до 29 декабря); «Живопись Андрея Яковлева» (до 29 декабря); «Живопись Василия Васильевича Крайнева» (до 29 декабря); «Сказки» (до конца года).

15 декабря - 13.00

В рамках семейного клуба выходного дня «Вместе в музей» состоится мероприятие «История новогоднего праздника». Гостей ждёт познавательное занятие с конкурсами, загадками и играми, а также мастер-класс по созданию праздничной открытки. 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

14 декабрь - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

14 декабрь - 17.00

Т. Волынкина «Маша и медведь».

15 декабря - 14.00

Торжественная церемония открытия нового здания Мурманского областного театра кукол. Первым спектаклем на новой сцене станет «Дюймовочка».

15 декабря - 17.00

На новой сцене Мурманского областного театра кукол состоится второй показ спектакля «Дюймовочка».

20 декабрь - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

21 декабрь - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

22 декабрь - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

23 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

24 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

25 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

26 декабрь - 15.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

27 декабрь - 15.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

30 декабрь - 10.00 и 12.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

2 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

3 января - 10.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

4 января - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

6 января - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

7 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

8 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

11 января - 10.00, 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

12 января - 10.00, 12.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

14 декабря – 11.30 и 14.00

Перед спектаклем «Маленькая дочь Солнца» для маленьких зрителей Мурманского областного театра кукол педагог студии развития и рисования песком «Солнечный дом» проведет мастер-класс по рисованию на песке.

Чтобы окунуться в мир струящегося золотого песка теперь не обязательно лететь на теплое море. Для северян в самом центре Мурманска есть уникальная возможность не просто прикоснуться к кристально чистому песочку, но и научиться им рисовать. Для этого нужно просто купить билет в театр кукол.

14 декабрь - 12.00 и 14.30

Е. Ефремова «Маленькая дочь Солнца».

21 декабрь - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

22 декабрь - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

26 декабрь - 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

27 декабрь - 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

28 декабрь - 19.15

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

29 декабрь - 12.00, 15.00 и 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

2 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

3 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

5 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

6 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

7 января - 12.00 и 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

8 января - 12.00 и 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

11 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

12 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

14 декабря - 18.00

Состоится традиционный рождественский концерт (12+). Праздничные мелодии Норвегии и России, создающие волшебное, уютное настроение и увлекающие в праздничное путешествие, будут исполнены норвежскими и российскими музыкантами, связанными многолетней творческой дружбой: Юлие Андреассен (вокал), Екатерина Ефремова (вокал), Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Анна Роструп (кларнет), Петр Макаров (фортепиано).

15 декабря - 19.00

Документальный фильм «Филармония». Студия документальных фильмов «RECA», автор сценария Светлана Бокова.

Вы помните, какой была филармония осенью 2014 года, в последние дни перед началом большой реконструкции? Вопрос риторический. Точно так же можно спросить о дате создания, о первом концерте на первой сцене, о первом дирижере оркестра и еще о множестве событий, которые стали историей самой молодой филармонии Советского Союза.

Музыка, жизнь, реконструкция, превратившая один из символов брежневского времени - Дом политического просвещения - в величественный Дворец искусств.

16 декабря - 17.00

Театр музыки и танца фламенко «Estrella de Oriente» (г.Москва). Спектакль «Откровение».

Театр испанской музыки и танца «Estrella de Oriente» приглашает вас окунуться в магический мир чувственного, страстного и неистового фламенко! Экспрессивная, полная драматизма и переживаний всего спектра человеческих чувств и эмоций программа не оставит равнодушным даже самого непосвященного зрителя. Высокопрофессиональный коллектив музыкантов и танцоров фламенко «Estrella de Oriente» (с испан. «звезда Востока») неоднократно гастролировал за рубежом по таким городам, как Каир, Хургада, Марса-Алам и Шарм-ель-Шейх, и в России, где покорял сердца зрителей своим виртуозным исполнением. Выступление коллектива «Estrella de Oriente» - прекрасная возможность увидеть и почувствовать всю магию искусства фламенко.

17 декабря - 17.00

Концерт «Чарующая классика».

Фестиваль «Рождественские встречи». Исполнители: Лука Гаделия (орган), Абхазия, Кристина Эшба (сопрано) и Владимир Магомадов (контртенор).

23 декабря - 17.00

«Сказки Венского леса». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Эдуард Дядюра (г.Москва), солисты: Людмила Лаврентьева – сопрано (г.Мурманск) и Андрей Макаров – баритон (ЗАТО г.Североморск)..

24 декабря - 19.00

«Жизнь прекрасна!». Хиты эстрады XX века в инструментальной аранжировке. Музыкальная гостиная.

29 декабря - 18.00

Праздничный концерт «Рождества волшебные мгновенья…». Камерный хор «Amadeus». Художественный руководитель и дирижер - заслуженный артист РФ Валерий Иванов.

Выступления хора всегда вызывают живой интерес у публики и проходят с большим успехом, они также неоднократно транслировались по мурманскому радио и телевидению. Основу репертуара камерного хора «Amadeus» составляют классические и современные хоровые произведения, джазовая и народная музыка.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

13 декабря - 19.00

«Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

14 декабря - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш, мелодрама в двух действиях. 16+

15 декабря - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

18 декабря - 19.00

«Невеста напрокат». Комедия. 12+

18 декабря - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

21 декабря - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

22 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». ПРЕМЬЕРА. 0+

22 декабря - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

23 декабря - 11.30 и 14.30

24 декабря - 11.30 и 14.30

25 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». ПРЕМЬЕРА. 0+

25 декабря - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

26 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

26 декабря - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов, добрый анекдот. Малая сцена. 18+

27 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

27 декабря - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

28 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

28 декабря - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

29 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

29 декабря - 19.00

«Ох, уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях. 18+

30 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

25-30 декабря – 11.00 и 14.00

2-6 января - 11.00 и 14.00

Драматический театр Северного флота приглашает на Новогодние представления. Перед новым ярким, красочным и весёлым спектаклем театра – «Приключения Буратино», поставленным по мотивам всем известной и любимой сказки А. Толстого, вас ждут игры, песни и хороводы вокруг ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. 6+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка: каллиграфии Владимира Казачука «Без названия» (до 8 января); «Зимняя сказка» (до 8 января).

14 декабря - 13.00

Состоится торжественное открытие выставки живописи и графики Евгении Куликовой и Елены Жак (до 9 января).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки:

14 и 15 декабря

Пройдёт ежегодная выставка народного искусства Мурманской области «Никольская ярмарка». Мастера представят работы, выполненные в традиционных и современных техниках.

17 декабря - 18.00

В рамках «Мастерской Деда Мороза» начнётся мастер-класс «Текстильная Мышь». 16+

19 декабря - 17.00

Состоится торжественное открытие 44-й выставки любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области. В экспозиции будет представлено более 200 произведений (до 26 января).