г.Кировск

16 декабря – 14.00

В центральной городской библиотеке им. А.М. Горького продолжаются онлайн-встречи с писателями в рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет». Состоится встреча с автором детективных романов Татьяной Устиновой. Вход свободный. 12+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

19 декабря - 16.00

Литературный вечер «Декадентская Мадонна», посвященный 150-летию со дня рождения поэтессы, писательницы, драматурга и критика Зинаиды Гиппиус. 16+

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

до 30 декабря

Загадочная, наполовину скрытая от посторонних, полная интриг жизнь театра привлекала не одного писателя. О закулисье и актерской жизни написано множество художественных произведений. Книжная выставка «Театр уж полон…», подготовленная центральной библиотекой имени А.М. Горького, познакомит с произведениями мировой литературы, где одним из главных мест действия является театр. 16+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

до 31 декабря

Открыта выставка из цикла «Творческие люди АО «Апати», приуроченного к 90-летию КФ АО «Апатит». Выставка декоративно-прикладного творчества «Новогодняя сокровищница» от разных авторов, также работающих на АО «Апатит». Это фигурки приходящего символа нового 2020 года, исполненные в разных техниках, елочные игрушки, мягкие вязаные фигурки и много другое. Посетить выставку и познакомиться с миром новогодних чудес можно. 0+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

до 16 января

Открыта выставка из цикла «Творческие люди АО «Апати», приуроченного к 90-летию КФ АО «Апатит». Мастерица по орнаментальному искусству Мария Галухина из своей частной коллекции предоставила тончайшие и красивейшие изделия, выполненные в технике Вологодского кружева. 0+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

г.Мончегорск

22 декабря – 13.00

На базе Музея истории города Мончегорска состоится семейный спортивно-этнический праздник «Коампаль Ыйй», что в переводе с саамского языка означает «Полярная ночь».

Мероприятие направлено на популяризацию национальных игр коренного малочисленного народа Севера Мурманской области - саамов, пропаганду здорового образа жизни и привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом.

Гости праздника смогут испытать свою ловкость и меткость в различных состязаниях и эстафетах по мотивам национальных саамских игр, познакомиться с историей и обычаями саамского народа, принять участие в мастер-классах и отведать душистый чай в куваксе.

г.Мончегорск, Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Полярный

16-21 декабря

Кукольный спектакль «Чудеса на новогодней поляне». Новогодний кукольный спектакль « Волшебный посох» подарит волшебство и чудеса ребятам нашего города! Приглашаются классы с 16 по 21 декабря, время по согласованию с режиссером кукольного театра «Чародеи» по тел. 8-963-362-12-99.

В этой весёлой и волшебной сказке не обошлось без Деда Мороза и Снегурочки и их вечных недругов Бабы-Яги и Лешего, которые всеми силами стараются не допустить наступления Нового года. Мы-то с вами знаем, что добро победит! Что именно произойдёт, можно будет увидеть уже с 16 декабря.

После спектакля ребят ждёт встреча с Дедушкой Морозом.

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

г.Мурманск

16 декабря – 11.00 и 15.00

Состоится мастер-класс по изготовлению новогодней открытки в рамках творческой мастерской «Новогодний кавардак». Участники научатся создавать новогодние открытки в технике объемной аппликации из бумаги.

В 11.00 – мероприятие для детей от 5 до 10 лет; в 15.00 – мероприятие для посетителей от 10 лет и старше. Входная плата для взрослых –150 руб. Стоимость участия для детей до 16 лет – 40 руб.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж.

16 декабря – 13.00

Состоится открытие выставки «Дети под парусом». На выставке представят творческие детей с расстройствами аутистического спектра, находящихся на сопровождении автономной некоммерческой организации поддержки детей с аутизмом «Парус доверия».

В рамках встречи руководитель организации «Парус доверия» Екатерина Ильина расскажет о работе специалистов.

«Парус доверия» осуществляет комплексное сопровождение семей, имеющих детей с расстройством аутистического спектра и другими интеллектуальными нарушениями. Команда учредителей и специалистов помогает родителям принять диагноз своего ребёнка и направить усилия на освоение ребёнком социальных навыков.

На встречу приглашены студенты Мурманского педагогического колледжа, Мурманского арктического государственного университета, а также семьи, имеющие детей с расстройствами аутистического спектра.

г.Мурманск, ул. Капитана Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, отдел психологической поддержки читателей.

16 декабря – 17.00

Состоится концерт-встреча «Русские напевы». Для зрителей выступят ансамбли русских народных инструментов. В программе концерта музыка Иоганна Штрауса, Игоря Шамо, Астора Пьяццоллы, Александра Власова, Александра Гурилёва, обработки русских народных тем.

В концерте принимают участие студенты Мурманского колледжа искусств, обучающиеся по специальности «Инструментальное исполнительство» по виду «Оркестр народных инструментов». Программа рассчитана на детей среднего и старшего школьного возраста. Вход свободный.

г.Мурманск, просп. Ленина, 63а. Дом детского творчества имени Анатолия Бредова.

17 декабря – 12.30

Пройдёт новогодняя викторина «Шутки под ёлкой». Участники мероприятия вспомнят пословицы о зиме, героев зимних сказок и новогодние мультфильмы, отгадают загадки, а также узнают новогоднюю песню, прослушав мелодию. Не все задания будут простыми, но хорошее новогоднее настроение организаторы гарантируют.

На мероприятие приглашены воспитанники Мурманской коррекционной школы № 1 и все желающие поучаствовать в викторине.

г.Мурманск, ул. Капитана Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, отдел краеведческой литературы.

17 ноября – 14.30

Состоится презентация книги Александра Ковалева «Василий Кондратьевич Алымов – следователь по важнейшим делам особой сессии по уголовным делам Мурманской губернии, этнограф, краевед». Александр Ковалев – заместитель начальника Управления Судебного департамента при Верховном суде России в Мурманской области. В своей новой книге он собрал различные статьи этнографа, директора Мурманского областного краеведческого музея, организатора Мурманского общества краеведения Василия Кондратьевича Алымова.

Василий Алымов – известный в Заполярье краевед, исследователь истории и культуры саамов. Он занимался экономикой, статистикой, историей, этнографией, демографией, исследовал археологические находки, изучал быт местных жителей, собирал саамский фольклор, участвовал в создании саамского букваря и «Атласа Мурманского округа», а также стал одним из создателей Мурманского областного краеведческого музея, и некоторое время был его директором. Василий Алымов был репрессирован и расстрелян в 1938 году.

В центре внимания презентации будет малоизвестная сторона жизни Василия Алымова – профессиональная деятельность в роли следователя по важнейшим делам в Мурманске в 20-е годы прошлого века.

В презентации примут участие председатель Мурманского областного суда Сергей Седых; председатель Совета судей Мурманской области Наталья Пырч; директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук; начальник Управления Судебного департамента Александр Стрижак; директор Государственного архива Мурманской области Екатерина Боева; председатель Северного флотского военного суда Владимир Данилов.

Гостями мероприятия станут историки, специалисты музеев, архивов, судьи города Мурманска, Кольского и Североморского районов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

17 декабря – 15.00

Состоится мастер-класс по изготовлению игрушки для праздничной ёлки в рамках творческой мастерской «Новогодний кавардак». Музей приглашает участников в возрасте от 10 лет, их научат делать замечательные игрушки в технике конструирования. Стоимость участия для детей до 16 лет – 40 руб. Входная плата для взрослых –150 руб.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж.

22 декабря – 13.00

В рамках Всероссийской акции «День короткометражного кино-2019»состоится показ программы «Анимация 12+». Для зрителей будут демонстрироваться анимационные фильмы: «Пять минут до моря», «Василиск», «Лола живая картошка», «Сколько весит облако», «Товарищ со звезд», «Счастливый билет», «Репа». Продолжительность показа 70 минут. Вход бесплатный.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, отдел искусства и творчества.

23 декабря – 11.00 и 14.00

24, 25 и 29 декабря – 11.00

«Новогодний КосмоТур-2020» - театрализованное представление для школьников 1-6-х классов.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Эхо памяти. 75-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье» (до 22 декабря); «Жорж-Пьер Сёра» (до 22 декабря); «Северный морской путь и освоение Русской Арктики» (до 25 декабря); «Индия - страна чудес» (до 25 декабря); «Край, где смыкаются небо с землей…» (до 29 декабря); «Битва за Север» (до 12 января).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «100 лет на страже безопасности Кольского края» (до 18 декабря); «Нам память дорога» - посвящена 80-летию Мурманского областного драматического театра (до 14 января).

16 декабря - 11.00 и 15.00

В творческой мастерской «Новогодний кавардак» начнётся мастер-класс по изготовлению новогодней открытки. 0+

17 декабря - 15.00

Мастер-класс по изготовлению елочной игрушки. 12+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

23 декабря – 11.00 и 14.00

24, 25 и 29 декабря – 11.00

«Новогодний КосмоТур-2020» - театрализованное представление для школьников 1-6-х классов.

Каждый год, в преддверии самого волшебного и долгожданного праздника, Нового года, Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает юных северян побывать на самой большой ёлке Кольского Заполярья.

Новый год – это всегда яркое и праздничное событие, поэтому дети и взрослые всегда ждут его с особым трепетом. Ведь именно в это время они могут загадать заветное желание, получить долгожданный подарок и принять участие в сказочном новогоднем приключении.

Именно на такое приключение мы приглашаем вас во Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова с 21 по 30 декабря на театрализованное представление «Новогодний КосмоТур - 2020».

Вы окунетесь в удивительный мир волшебства и фантазий, пронесётесь по неизведанным планетам Вселенной, знакомясь с интересными их жителями. Вместе с главными сказочными героями маленьким зрителям предстоит вернуть потерявшееся Время и спасти Новый год.

В театрализованном представлении примут участие драматический театр «Комедиограф», ансамбль танца «Радость», ансамбль эстрадного танца «Форсаж» и цирк «Комплимент».

После волшебного приключения в зрительном зале ребят помладше ждёт игровая программа «Новогоднее приключение в сказочном лесу», где они вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажгут огни на новогодней ёлке и под предводительством веселых Снеговиков совершат путешествие по волшебному сказочному лесу с играми, песнями, хороводами и танцами.

Ребят постарше Варя и Аленка из «Сказочного патруля» приглашают отправиться в путешествие на планету «2020», чтобы там отпраздновать Новый год вместе с местными жителями.

Старшеклассники (7-9 классы) проведут самый незабываемый новогодний праздник в веселой компании Снежных Фьерков под современные ритмы модных треков уходящего года. Школьники окунутся в Новогодние челленджи и, конечно, зажгут ёлочку с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «В стране ледяного безмолвия: исследователи Арктики XIX - начала XX вв.» (до 14 февраля); «Право на жизнь» (до 22 декабря); «Встречаем Новый год с…» (до 30 декабря); «Мастерская Деда Мороза» (до 30 декабря); «Юбилейный вернисаж: книги - юбиляры 2019 года» (до 30 декабря); «Литература русской эмиграции» (до 30 декабря); «Однажды в зимнем городе…» (до 30 декабря); «Время чудес» (до 30 декабря); «Праздничный переполох, или С Новым годом!» (до 30 декабря); «Туристский потенциал Мурманской области» (до 30 декабря); «Премиальный парад» (до конца года); «Книгопанорама» (до конца года); «От мечты к открытию. Наука в исторической ретроспективе» «В стране ледяного безмолвия: исследователи Арктики XIX - начала XX вв.» (до 14 февраля).

17 декабря - 14.30

Начнётся презентация книги Александра Ковалева «Василий Кондратьевич Алымов - следователь по важнейшим делам особой сессии по уголовным делам Мурманской губернии, этнограф, краевед». 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Сказки матушки Зимы» (до конца года); «Кладовая радости» (до конца года); «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

16 декабря - 13.00

Откроется выставка «Дети под парусом». 6+

17 декабря - 12.30

Новогодняя викторина «Шутки под ёлкой». 6+

Спектакли Мурманского областного театра кукол на сцене библиотеки

2 января - 12.00 и 14.30

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек». 2+

3 января - 12.00 и 14.30

Н. Гернет «Полянка». 2+

4 января - 12.00 и 14.30

Т. Волынкина «Маша и медведь» 2+

5 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

6 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

7 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

8 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Северный морской путь и освоение Русской Арктики» (до 25 декабря); «Марк Шагал. Полеты во сне и наяву» (до 29 декабря); «Живопись Андрея Яковлева» (до 29 декабря); «Живопись Василия Васильевича Крайнева» (до 29 декабря); «Сказки» (до конца года).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

20 декабрь - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

21 декабрь - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

22 декабрь - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

23 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

24 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

25 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

26 декабрь - 15.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

27 декабрь - 15.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

30 декабрь - 10.00 и 12.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

2 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

3 января - 10.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

4 января - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

6 января - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

7 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

8 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

11 января - 10.00, 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

12 января - 10.00, 12.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

21 декабрь - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

22 декабрь - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

26 декабрь - 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

27 декабрь - 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

28 декабрь - 19.15

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

29 декабрь - 12.00, 15.00 и 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

2 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

3 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

5 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

6 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

7 января - 12.00 и 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

8 января - 12.00 и 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

11 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

12 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

16 декабря - 17.00

Театр музыки и танца фламенко «Estrella de Oriente» (г.Москва). Спектакль «Откровение».

Театр испанской музыки и танца «Estrella de Oriente» приглашает вас окунуться в магический мир чувственного, страстного и неистового фламенко! Экспрессивная, полная драматизма и переживаний всего спектра человеческих чувств и эмоций программа не оставит равнодушным даже самого непосвященного зрителя. Высокопрофессиональный коллектив музыкантов и танцоров фламенко «Estrella de Oriente» (с испан. «звезда Востока») неоднократно гастролировал за рубежом по таким городам, как Каир, Хургада, Марса-Алам и Шарм-ель-Шейх, и в России, где покорял сердца зрителей своим виртуозным исполнением. Выступление коллектива «Estrella de Oriente» - прекрасная возможность увидеть и почувствовать всю магию искусства фламенко.

17 декабря - 17.00

Концерт «Чарующая классика».

Фестиваль «Рождественские встречи». Исполнители: Лука Гаделия (орган), Абхазия, Кристина Эшба (сопрано) и Владимир Магомадов (контртенор).

23 декабря - 17.00

«Сказки Венского леса». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Эдуард Дядюра (г.Москва), солисты: Людмила Лаврентьева – сопрано (г.Мурманск) и Андрей Макаров – баритон (ЗАТО г.Североморск)..

24 декабря - 19.00

«Жизнь прекрасна!». Хиты эстрады XX века в инструментальной аранжировке. Музыкальная гостиная.

29 декабря - 18.00

Праздничный концерт «Рождества волшебные мгновенья…». Камерный хор «Amadeus». Художественный руководитель и дирижер - заслуженный артист РФ Валерий Иванов.

Выступления хора всегда вызывают живой интерес у публики и проходят с большим успехом, они также неоднократно транслировались по мурманскому радио и телевидению. Основу репертуара камерного хора «Amadeus» составляют классические и современные хоровые произведения, джазовая и народная музыка.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

18 декабря - 19.00

«Невеста напрокат». Комедия. 12+

18 декабря - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

21 декабря - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

22 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». ПРЕМЬЕРА. 0+

22 декабря - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

23 декабря - 11.30 и 14.30

24 декабря - 11.30 и 14.30

25 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». ПРЕМЬЕРА. 0+

25 декабря - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

26 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

26 декабря - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов, добрый анекдот. Малая сцена. 18+

27 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

27 декабря - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

28 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

28 декабря - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

29 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

29 декабря - 19.00

«Ох, уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях. 18+

30 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

25-30 декабря – 11.00 и 14.00

2-6 января - 11.00 и 14.00

Драматический театр Северного флота приглашает на Новогодние представления. Перед новым ярким, красочным и весёлым спектаклем театра – «Приключения Буратино», поставленным по мотивам всем известной и любимой сказки А. Толстого, вас ждут игры, песни и хороводы вокруг ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. 6+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка: каллиграфии Владимира Казачука «Без названия» (до 8 января); «Зимняя сказка» (до 8 января); выставка живописи и графики Евгении Куликовой и Елены Жак (до 9 января).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки:

17 декабря - 18.00

В рамках «Мастерской Деда Мороза» начнётся мастер-класс «Текстильная Мышь». 16+

19 декабря - 17.00

Состоится торжественное открытие 44-й выставки любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области. В экспозиции будет представлено более 200 произведений (до 26 января).