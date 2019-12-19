г.Кандалакша

19 декабря - 17.00

Тематическая беседа и просмотр видеороликов «Героям Отечества вечная слава!».

г.Кандалакша, ул. Защитников Заполярья, 5а. Подростково-молодёжный клуб «Вектор».

г.Кировск

19 декабря - 16.00

Литературный вечер «Декадентская Мадонна», посвященный 150-летию со дня рождения поэтессы, писательницы, драматурга и критика Зинаиды Гиппиус. 16+

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

19 декабря – 19.00

Серию предновогодних мероприятий Дворца культуры продолжит Юрий Кругликов. Музыкант и его юные друзья из Детской школы искусств приглашают зрителей на концерт скрипичной музыки. В исполнении мастера позвучат популярные и любимые классические произведения А. Дворжака, И. С. Баха, известного финского композитора Яна Сибелиуса. Также в программе выступления талантливых последователей - учеников школы искусств им. А. С. Розанова. Вход свободный. 0 +

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

21 и 22 декабря - 11.00-19.00

Накануне новогодних и рождественских праздников Кировский Дворец культуры приглашает на выставку-ярмарку «Новогодний калейдоскоп». Для посетителей будет представлен широкий ассортимент подарков и сувениров ручного творчества, новогодних украшений, а также угощений к праздничному столу.

Более 20 мастеров из Кировска, Апатитов, Ковдора и Мурманска представят свои работы, выполненные в традиционных и современных техниках: лозоплетение, текстильный сувенир, бижутерия и изделия из бисера, мягкие игрушки, вязаные изделия, фьюзинг, керамика и многое другое.

Для всех желающих пройдут бесплатные мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству с розыгрышем призов.

Мастер-классы пройдут 21 и 22 декабря - 13.00-16.00. Вход свободный. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

21 декабря - 13.00

Хибинский литературный музей Венедикта Ерофеева центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает на вечер-позитив «Сделайте мне смешно!» - о мастерах комедийного жанра времен СССР. 12+.

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

21 декабря – 17.30

В преддверии Новогодних праздников учащиеся и преподаватели Детской школы искусств имени А.С. Розанова подготовили музыкальный подарок.

В Кировском городском Дворце культуры состоится концерт «Рождественский карнавал», посвященный Году театра в России. Юные слушатели и гости концерта отправятся в увлекательное путешествие по произведениям театральной музыки. Музыкальные фрагменты из опер и балетов будут исполнять учащиеся и преподаватели музыкального и хореографического отделений школы. В концерте прозвучат произведения П.И. Чайковского, А.К. Глазунова, А. Рубинштейна, К. Сен-Санса, А. Дворжака, С. Прокофьева. Вход свободный. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, малый зал.

22 декабря - 13.00

Награждение победителей выставки-конкурса «Новогодняя сказка – Символ года» состоится на новогодней ярмарке «Новогодний калейдоскоп».

Кировский Дворец культуры продолжает череду предновогодних мероприятий.

Совсем скоро начнёт работу знакомая многим выставка-конкурс «Новогодняя сказка – Символ года». Приходите на выставку. Она доступна для посещения ежедневно с 16 по 22 декабря в фойе Дворца культуры.

На этот раз участниками стали группы детских садов города Кировска, нп. Коашва и нп. Титан. Детям было предложено под руководством воспитателя изготовить новогодние открытки с обязательным отражением символа предстоящего года. Выставка уже готова, работ много, они яркие, красивые, оригинальные. А самое главное – в каждой из них есть частичка новогоднего чуда, сделанного руками наших малышей.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

до 30 декабря

Загадочная, наполовину скрытая от посторонних, полная интриг жизнь театра привлекала не одного писателя. О закулисье и актерской жизни написано множество художественных произведений. Книжная выставка «Театр уж полон…», подготовленная центральной библиотекой имени А.М. Горького, познакомит с произведениями мировой литературы, где одним из главных мест действия является театр. 16+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

до 31 декабря

Открыта выставка из цикла «Творческие люди АО «Апати», приуроченного к 90-летию КФ АО «Апатит». Выставка декоративно-прикладного творчества «Новогодняя сокровищница» от разных авторов, также работающих на АО «Апатит». Это фигурки приходящего символа нового 2020 года, исполненные в разных техниках, елочные игрушки, мягкие вязаные фигурки и много другое. Посетить выставку и познакомиться с миром новогодних чудес можно. 0+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

до 16 января

Открыта выставка из цикла «Творческие люди АО «Апати», приуроченного к 90-летию КФ АО «Апатит». Мастерица по орнаментальному искусству Мария Галухина из своей частной коллекции предоставила тончайшие и красивейшие изделия, выполненные в технике Вологодского кружева. 0+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

нп.Титан

20 декабря – 15.00

В Сельском доме культуры нп. Титан состоится молодежная конкурсная программа «SUPERglass». Несколько школьных команд из Кировска и н. п. Титан сразятся в интеллектуальной викторине «SUPER-квиз» и попробуют свои силы в «GLASS-челлендже» - всего 7 этапов конкурса абсолютно нового формата. 12+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

21 декабря – 21.00

Сельский дом культуры нп. Титан приглашает на танцевальный вечер отдыха «Отдохнем по-взрослому!» Прозвучат лучшие хиты 80-х, 90-х и самые зажигательные современные композиции. Цена билета 200 руб. 18+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

нп. Коашва

21 декабря - 15.00

Дом культуры нп. Коашва приглашает старших дошкольников и младших школьников на новогоднюю вечеринку с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Ребята очутятся в настоящей сказке с испытаниями и конкурсами, зажгут на новогодней дискотеке вместе со сказочными героями, почувствуют себя настоящими звездами вечера и получат море позитивных эмоций. Всех гостей ждут призы от Деда Мороза. Цена билета 100 руб. 6+

нп. Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

г.Апатиты

19 декабря - 10.15

Час информации «Самый весёлый праздник на земле».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

19 декабря - 12.00

Фестиваль «Кадры цифровой экономики будущего». Церемония открытия Школьного центра прикладной математики и информатики.

г.Апатиты, ул.Ленина, 11. Гимназия № 1.

19 декабря - 13.00

Фестиваль научно-технического творчества «Инженерные кадры будущего».

г.Апатиты, ул.Ленина, 11. Гимназия № 1.

19 декабря - 15.00

Церемония награждения победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

г.Апатиты, ул.Ленина, 19а. Школа № 6.

19 декабря - 16.00

Арт-студия «Хобби-микс». Цикл поделок к Новому году по мотивам книги Г. Дядиной «Ёлкины игрушки от пола до макушки» и «Сказочные снежинки».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

19 декабря - 18.00

Подведение итогов спортивного года.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

19 декабря - 18.30

Открытый киноклуб «ArticHouse». Показ комедийной драмы «В супе».

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

20 декабря - 15.00

Литературный фестиваль «Я с книгой открываю мир».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

г.Мончегорск

22 декабря – 13.00

На базе Музея истории города Мончегорска состоится семейный спортивно-этнический праздник «Коампаль Ыйй», что в переводе с саамского языка означает «Полярная ночь».

Мероприятие направлено на популяризацию национальных игр коренного малочисленного народа Севера Мурманской области - саамов, пропаганду здорового образа жизни и привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом.

Гости праздника смогут испытать свою ловкость и меткость в различных состязаниях и эстафетах по мотивам национальных саамских игр, познакомиться с историей и обычаями саамского народа, принять участие в мастер-классах и отведать душистый чай в куваксе.

г.Мончегорск, Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Полярный

19-21 декабря

Кукольный спектакль «Чудеса на новогодней поляне». Новогодний кукольный спектакль « Волшебный посох» подарит волшебство и чудеса ребятам нашего города! Приглашаются классы с 16 по 21 декабря, время по согласованию с режиссером кукольного театра «Чародеи» по тел. 8-963-362-12-99.

В этой весёлой и волшебной сказке не обошлось без Деда Мороза и Снегурочки и их вечных недругов Бабы-Яги и Лешего, которые всеми силами стараются не допустить наступления Нового года. Мы-то с вами знаем, что добро победит! Что именно произойдёт, можно будет увидеть уже с 16 декабря.

После спектакля ребят ждёт встреча с Дедушкой Морозом.

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

нп.Пушной

19 декабря – 12.20

В населенном пункте Пушной пройдут культурно-просветительские мероприятия в рамках проекта «День с музеем». Участников ждёт тематическое музейное занятие и мастер-класс. Юным посетителям расскажут о природе региона, истории, а также о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Программа мероприятий: 12.20 – музейное занятие «Моя любимая мама»; 12.20 – демонстрация учебной интерактивной программы «Природа Мурманской области», мастер-класс «Утка-кряква»; 13.10 – демонстрация учебной интерактивной программы «История Кольского края»; 14.00 – демонстрация учебной интерактивной программы «Война в Заполярье». Вход свободный.

нп.Пушной, ул. Центральная, 1а. Пушновская средняя общеобразовательная школа.

ЗАТО г.Североморск

19 декабря – 11.30

Стартует праздник «Новогодние фантазии». Мероприятие организовано в рамках проекта «Мобильная библиотека» для пожилых людей.

Специалисты Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих совместно с первичной организацией Всероссийского общества слепых Североморска и городской библиотекой – филиалом № 2 проведут праздничную программу. Вход свободный.

ЗАТО г.Североморск, ул. Флотских Строителей, 5. Городская библиотека-филиал № 2.

г.Мурманск

19 и 20 декабря - в 11.00 и 15.00

Пройдут новогодние губернаторские ёлки. Около трёх тысяч юных северян, отличившихся в учебе, спорте и других достижениях, дети-сироты, дети-инвалиды, дети военнослужащих побывают в рождественские дни на самой большой Ёлке Мурманской области.

Главным сюрпризом станет увлекательный спектакль «Новогодний КосмоТур «2020» – сказочное путешествие по разным планетам Вселенной.

В спектакле примут участие драматический театр «Комедиограф», ансамбли танца «Радость», ансамбль эстрадного танца «Форсаж», цирк «Комплимент».

После окончания спектакля для дошкольников и младших школьников пройдет игровая программа «Новогоднее приключение в Сказочном лесу». Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дети зажгут огни на новогодней елке и под предводительством веселых Снеговиков совершат путешествие по волшебному сказочному лесу с играми, песнями, хороводами и танцами.

Учеников 5-7 классов ждёт незабываемое приключение «Новый год наоборот». Вместе с Варей и Аленкой из «Сказочного патруля» дети отправятся в необыкновенное воздушное путешествие на планету «2020», где познакомятся с местными жителями и традициями празднования Нового года на планете.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

19 декабря - 13.00-14.45

21 декабря - 14.00-15.05 и 15.30-17.05

22 декабря - 11.00-12.00 и 12.30-13.40

19, 21 и 22 декабря состоятся кинопоказы в рамках Всероссийской акции «День короткометражного кино». Областная научная библиотека вновь стала участником Всероссийской акции «День короткометражного кино». Организаторы акции – Союз кинематографистов России, Молодежный центр Союза кинематографистов России, продюсерский центр «MovieStart» при поддержке Фонда президентских грантов.

В рамках акции состоится более 3000 сеансов на 1500 площадках в 85 регионах России и 20 странах мира: в кинотеатрах, театрах, университетах, библиотеках, школах, в торговых центрах, музеях, коворкингах, на интернет-площадках.

Главная цель проекта – привлечение внимания широкого зрителя и представителей киноиндустрии к короткометражному кино, обмен опытом и знаниями между мастерами и молодыми кинематографистами, представление работ кинодебютантов на различных площадках, развитие киноклубного движения.

В Областной научной библиотеке будут представлены пять программ: «Счастье это…», «Семейное кино», «Звезды в коротком метре», «Анимация 0+». «Анимация 12+». Вход на все киносеансы свободный.

Расписание кинопоказов: 19 декабря - 13.00-14.45 - программа «Счастье это…». 6+ (Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж); 21 декабря - 14.00-15.05 - программа «Семейное кино». 12+ (Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж) и 15.30-17.05 - программа «Звёзды в коротком метре». 16+ (Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж); 22 декабря - 11.00-12.00 - программа «Анимация 0+» (кафе «Ботаник», 1-й этаж) и 12.30-13.40 - программа «Анимация 12+» (кафе «Ботаник», 1-й этаж).

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.

19 декабря - 16.00

Торжественное мероприятие, посвященное открытию после реконструкции Музея боевой славы в Центре реабилитации и интеграции инвалидов войны в Мурманске.

г.Мурманск, ул. Папанина, 34/25.

19 декабря – 17.00

Состоится торжественное открытие 44-й выставки любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области. Проведение выставки – добрая традиция, благодаря которой были открыты новые имена талантливых мастеров региона, как в традиционном народном творчестве, так и современных видах изобразительного и декоративного искусства.

Экспонатами станут более 200 работ художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного искусства, представителей народных самодеятельных коллективов, клубов и студий из Мурманска, Апатитов, Кировска, Североморска, Полярных Зорь, Островного, Африканды и Мурмашей.

Экспозиция будет радовать посетителей до 26 января.

г.Мурманск, ул. Академика Книповича, 23а. Мурманский областной художественный музей, отдел народного искусства и ремёсел.

19 декабря - 18.00

Заседание молодёжного дискуссионного клуба «Арт-проектор». Участники посмотрят очередную серию документального цикла «Как искусство сотворило мир» и примут участие в дискуссии.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

20 декабря – 12.15

Пройдет мероприятие «Снежная сказка Зимы» - организаторы представят калейдоскоп интересных фактов о новогоднем празднике.

Специалисты Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих расскажут посетителям социально-реабилитационного отделения граждан пожилого возраста и инвалидов подборку интересных фактов об истории празднования Нового года в России, новогодних традициях и обычаях разных стран мира.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 15. Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов.

20 ноября – 18.00

Состоится необычный концерт «4+». Зрители услышат произведения для фортепианных ансамблей в четыре, шесть и даже восемь рук. Студенты и преподаватели специальности «Инструментальное исполнительство» по виду «Фортепиано» исполнят произведения Валерия Гаврилина из цикла «Зарисовки», «Романс» Сергея Рахманинова, вальсы Фридерика Шопена, знаменитую «Пляску смерти» Камиля Сен-Санса и Галоп для фортепианного ансамбля в 8 рук Альбера Лавиньяка.

Вход свободный, продолжительность концерта 50 минут.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, малый зал.

21 декабря – 11.00 и 15.00

В областном краеведческом музее в рамках творческой мастерской «Новогодний кавардак» состоится мастер-класс по изготовлению новогоднего подарка-магнита. Участники попробуют создать подарочный магнит двух видов: в технике объемной аппликации из бумаги и в технике конструирования. Формат будет выбран в зависимости от возрастной группы.

В 11.00 – пройдет занятие для посетителей в возрасте от 5 лет; В 15.00 – занятие для группы в возрасте от 10 лет. Входная плата для взрослых –150 руб. Стоимость участия для детей до 16 лет – 40 руб.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж.

22 декабря – 13.00

В рамках Всероссийской акции «День короткометражного кино-2019»состоится показ программы «Анимация 12+». Для зрителей будут демонстрироваться анимационные фильмы: «Пять минут до моря», «Василиск», «Лола живая картошка», «Сколько весит облако», «Товарищ со звезд», «Счастливый билет», «Репа». Продолжительность показа 70 минут. Вход бесплатный.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, отдел искусства и творчества.

23 декабря – 11.00 и 14.00

24, 25 и 29 декабря – 11.00

«Новогодний КосмоТур-2020» - театрализованное представление для школьников 1-6-х классов.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Эхо памяти. 75-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье» (до 22 декабря); «Жорж-Пьер Сёра» (до 22 декабря); «Северный морской путь и освоение Русской Арктики» (до 25 декабря); «Индия - страна чудес» (до 25 декабря); «Край, где смыкаются небо с землей…» (до 29 декабря); «Битва за Север» (до 12 января).

19 декабря - 17.00

Торжественное открытие 44-й выставки любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области. Участниками выставки станут художники-любители и мастера декоративно-прикладного искусства, представители народных самодеятельных коллективов, клубов и студий из городов Мурманск, Апатиты, Кировск, Североморск, Полярные Зори, Островной, а также из Африканды и поселка Мурмаши. Участники представят свыше 200 новых произведений. Выставка будет работать до 26 января.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыты выставки: «Нам память дорога» - посвящена 80-летию Мурманского областного драматического театра (до 14 января).

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

23 декабря – 11.00 и 14.00

24, 25 и 29 декабря – 11.00

«Новогодний КосмоТур-2020» - театрализованное представление для школьников 1-6-х классов.

Каждый год, в преддверии самого волшебного и долгожданного праздника, Нового года, Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает юных северян побывать на самой большой ёлке Кольского Заполярья.

Новый год – это всегда яркое и праздничное событие, поэтому дети и взрослые всегда ждут его с особым трепетом. Ведь именно в это время они могут загадать заветное желание, получить долгожданный подарок и принять участие в сказочном новогоднем приключении.

Именно на такое приключение мы приглашаем вас во Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова с 21 по 30 декабря на театрализованное представление «Новогодний КосмоТур - 2020».

Вы окунетесь в удивительный мир волшебства и фантазий, пронесётесь по неизведанным планетам Вселенной, знакомясь с интересными их жителями. Вместе с главными сказочными героями маленьким зрителям предстоит вернуть потерявшееся Время и спасти Новый год.

В театрализованном представлении примут участие драматический театр «Комедиограф», ансамбль танца «Радость», ансамбль эстрадного танца «Форсаж» и цирк «Комплимент».

После волшебного приключения в зрительном зале ребят помладше ждёт игровая программа «Новогоднее приключение в сказочном лесу», где они вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажгут огни на новогодней ёлке и под предводительством веселых Снеговиков совершат путешествие по волшебному сказочному лесу с играми, песнями, хороводами и танцами.

Ребят постарше Варя и Аленка из «Сказочного патруля» приглашают отправиться в путешествие на планету «2020», чтобы там отпраздновать Новый год вместе с местными жителями.

Старшеклассники (7-9 классы) проведут самый незабываемый новогодний праздник в веселой компании Снежных Фьерков под современные ритмы модных треков уходящего года. Школьники окунутся в Новогодние челленджи и, конечно, зажгут ёлочку с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «В стране ледяного безмолвия: исследователи Арктики XIX - начала XX вв.» (до 14 февраля); «Право на жизнь» (до 22 декабря); «Встречаем Новый год с…» (до 30 декабря); «Мастерская Деда Мороза» (до 30 декабря); «Юбилейный вернисаж: книги - юбиляры 2019 года» (до 30 декабря); «Литература русской эмиграции» (до 30 декабря); «Однажды в зимнем городе…» (до 30 декабря); «Время чудес» (до 30 декабря); «Праздничный переполох, или С Новым годом!» (до 30 декабря); «Туристский потенциал Мурманской области» (до 30 декабря); «Премиальный парад» (до конца года); «Книгопанорама» (до конца года); «От мечты к открытию. Наука в исторической ретроспективе» «В стране ледяного безмолвия: исследователи Арктики XIX - начала XX вв.» (до 14 февраля).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Сказки матушки Зимы» (до конца года); «Кладовая радости» (до конца года); «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года); «Дети под парусом».

Спектакли Мурманского областного театра кукол на сцене библиотеки

2 января - 12.00 и 14.30

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек». 2+

3 января - 12.00 и 14.30

Н. Гернет «Полянка». 2+

4 января - 12.00 и 14.30

Т. Волынкина «Маша и медведь» 2+

5 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

6 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

7 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

8 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Северный морской путь и освоение Русской Арктики» (до 25 декабря); «Марк Шагал. Полеты во сне и наяву» (до 29 декабря); «Живопись Андрея Яковлева» (до 29 декабря); «Живопись Василия Васильевича Крайнева» (до 29 декабря); «Сказки» (до конца года).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

20 декабрь - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

21 декабрь - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

22 декабрь - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

23 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

24 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

25 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

26 декабрь - 15.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

27 декабрь - 15.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

30 декабрь - 10.00 и 12.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

2 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

3 января - 10.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

4 января - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

6 января - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

7 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

8 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

11 января - 10.00, 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

12 января - 10.00, 12.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

21 декабрь - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

22 декабрь - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

26 декабрь - 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

27 декабрь - 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

28 декабрь - 19.15

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

29 декабрь - 12.00, 15.00 и 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

2 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

3 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

5 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

6 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

7 января - 12.00 и 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

8 января - 12.00 и 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

11 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

12 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

23 декабря - 17.00

«Сказки Венского леса». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Эдуард Дядюра (г.Москва), солисты: Людмила Лаврентьева – сопрано (г.Мурманск) и Андрей Макаров – баритон (ЗАТО г.Североморск)..

24 декабря - 19.00

«Жизнь прекрасна!». Хиты эстрады XX века в инструментальной аранжировке. Музыкальная гостиная.

29 декабря - 18.00

Праздничный концерт «Рождества волшебные мгновенья…». Камерный хор «Amadeus». Художественный руководитель и дирижер - заслуженный артист РФ Валерий Иванов.

Выступления хора всегда вызывают живой интерес у публики и проходят с большим успехом, они также неоднократно транслировались по мурманскому радио и телевидению. Основу репертуара камерного хора «Amadeus» составляют классические и современные хоровые произведения, джазовая и народная музыка.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

21 декабря - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

22 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». ПРЕМЬЕРА. 0+

22 декабря - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

23 декабря - 11.30 и 14.30

24 декабря - 11.30 и 14.30

25 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». ПРЕМЬЕРА. 0+

25 декабря - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

26 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

26 декабря - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов, добрый анекдот. Малая сцена. 18+

27 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

27 декабря - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

28 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

28 декабря - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

29 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

29 декабря - 19.00

«Ох, уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях. 18+

30 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

25-30 декабря – 11.00 и 14.00

2-6 января - 11.00 и 14.00

Драматический театр Северного флота приглашает на Новогодние представления. Перед новым ярким, красочным и весёлым спектаклем театра – «Приключения Буратино», поставленным по мотивам всем известной и любимой сказки А. Толстого, вас ждут игры, песни и хороводы вокруг ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. 6+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка: каллиграфии Владимира Казачука «Без названия» (до 8 января); «Зимняя сказка» (до 8 января); выставка живописи и графики Евгении Куликовой и Елены Жак (до 9 января).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

19 декабря - 17.00

Состоится торжественное открытие 44-й выставки любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области. В экспозиции будет представлено более 200 произведений (до 26 января).