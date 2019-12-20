г.Ковдор

22 декабря - 15.00

Гиперборейский Новый год. В программе: бесконечный каменный лабиринт, таинственные чунгуны, пирамида очищения, монетный двор, шаман, гигантский змей Куввт и многое другое.

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

пгт.Никель

21-23 декабря

Международный праздник плотницкого искусства. Участвуют 23 народных мастера, которые занимаются резьбой по дереву, капу, лозоплетением, берестой. Гости приедут из Великого Новгорода, Кириллова Вологодской области, Кондопоги и Пудожа, а также из Мурманска, Апатитов, Никеля, Кандалакши, Мончегорска, Кировска, Ревды, Ловозера. Также в программе ярмарка и мастер-классы.

пгт.Никель, Октябрьская улица, 1. МБУК «ДК «Восход».

г.Кировск

21 и 22 декабря - 11.00-19.00

Накануне новогодних и рождественских праздников Кировский Дворец культуры приглашает на выставку-ярмарку «Новогодний калейдоскоп». Для посетителей будет представлен широкий ассортимент подарков и сувениров ручного творчества, новогодних украшений, а также угощений к праздничному столу.

Более 20 мастеров из Кировска, Апатитов, Ковдора и Мурманска представят свои работы, выполненные в традиционных и современных техниках: лозоплетение, текстильный сувенир, бижутерия и изделия из бисера, мягкие игрушки, вязаные изделия, фьюзинг, керамика и многое другое.

Для всех желающих пройдут бесплатные мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству с розыгрышем призов.

Мастер-классы пройдут 21 и 22 декабря - 13.00-16.00. Вход свободный. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

21 декабря - 13.00

Хибинский литературный музей Венедикта Ерофеева центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает на вечер-позитив «Сделайте мне смешно!» - о мастерах комедийного жанра времен СССР. 12+.

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

21 декабря – 17.30

В преддверии Новогодних праздников учащиеся и преподаватели Детской школы искусств имени А.С. Розанова подготовили музыкальный подарок.

В Кировском городском Дворце культуры состоится концерт «Рождественский карнавал», посвященный Году театра в России. Юные слушатели и гости концерта отправятся в увлекательное путешествие по произведениям театральной музыки. Музыкальные фрагменты из опер и балетов будут исполнять учащиеся и преподаватели музыкального и хореографического отделений школы. В концерте прозвучат произведения П.И. Чайковского, А.К. Глазунова, А. Рубинштейна, К. Сен-Санса, А. Дворжака, С. Прокофьева. Вход свободный. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, малый зал.

22 декабря - 13.00

Награждение победителей выставки-конкурса «Новогодняя сказка – Символ года» состоится на новогодней ярмарке «Новогодний калейдоскоп».

Кировский Дворец культуры продолжает череду предновогодних мероприятий.

Совсем скоро начнёт работу знакомая многим выставка-конкурс «Новогодняя сказка – Символ года». Приходите на выставку. Она доступна для посещения ежедневно с 16 по 22 декабря в фойе Дворца культуры.

На этот раз участниками стали группы детских садов города Кировска, нп. Коашва и нп. Титан. Детям было предложено под руководством воспитателя изготовить новогодние открытки с обязательным отражением символа предстоящего года. Выставка уже готова, работ много, они яркие, красивые, оригинальные. А самое главное – в каждой из них есть частичка новогоднего чуда, сделанного руками наших малышей.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

до 30 декабря

Загадочная, наполовину скрытая от посторонних, полная интриг жизнь театра привлекала не одного писателя. О закулисье и актерской жизни написано множество художественных произведений. Книжная выставка «Театр уж полон…», подготовленная центральной библиотекой имени А.М. Горького, познакомит с произведениями мировой литературы, где одним из главных мест действия является театр. 16+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

до 31 декабря

Открыта выставка из цикла «Творческие люди АО «Апати», приуроченного к 90-летию КФ АО «Апатит». Выставка декоративно-прикладного творчества «Новогодняя сокровищница» от разных авторов, также работающих на АО «Апатит». Это фигурки приходящего символа нового 2020 года, исполненные в разных техниках, елочные игрушки, мягкие вязаные фигурки и много другое. Посетить выставку и познакомиться с миром новогодних чудес можно. 0+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

до 16 января

Открыта выставка из цикла «Творческие люди АО «Апати», приуроченного к 90-летию КФ АО «Апатит». Мастерица по орнаментальному искусству Мария Галухина из своей частной коллекции предоставила тончайшие и красивейшие изделия, выполненные в технике Вологодского кружева. 0+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

нп.Титан

20 декабря – 15.00

В Сельском доме культуры нп. Титан состоится молодежная конкурсная программа «SUPERglass». Несколько школьных команд из Кировска и н. п. Титан сразятся в интеллектуальной викторине «SUPER-квиз» и попробуют свои силы в «GLASS-челлендже» - всего 7 этапов конкурса абсолютно нового формата. 12+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

21 декабря – 21.00

Сельский дом культуры нп. Титан приглашает на танцевальный вечер отдыха «Отдохнем по-взрослому!» Прозвучат лучшие хиты 80-х, 90-х и самые зажигательные современные композиции. Цена билета 200 руб. 18+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

нп. Коашва

21 декабря - 15.00

Дом культуры нп. Коашва приглашает старших дошкольников и младших школьников на новогоднюю вечеринку с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Ребята очутятся в настоящей сказке с испытаниями и конкурсами, зажгут на новогодней дискотеке вместе со сказочными героями, почувствуют себя настоящими звездами вечера и получат море позитивных эмоций. Всех гостей ждут призы от Деда Мороза. Цена билета 100 руб. 6+

нп. Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

г.Апатиты

20 декабря - 15.00

Литературный фестиваль «Я с книгой открываю мир».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

20 декабря - 18.00

Дискотека для школьников «Тает лёд под новый год».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

20 декабря - 19.00

Цикл «Встречи в провинции». Музыкальная пятница «Юрий Кругликов и друзья приглашают…».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

20 декабря - 19.00

Социально-психологическая игра «Дилемма».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

20 декабря - 19.00-21.30

Мастер-класс подвеска «Щелкунчик».

г.Апатиты, ул. Московская, 15. МБУМП «МСЦ», ОЭР «Ковчег».

21 декабря - 11.00, 12.00, 15.00 и 16.00

Творческая мастерская «Мозаика». 12+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

21 декабря - 11.00

Квест-игра «Добро пожаловать в Диканьку». Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». Проект «Смысловое чтение». 12+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

21 декабря - 11.00

Трансляция спектакля «Золотой петушок».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

21 декабря - 11.30-13.30

Вязаная игрушка (спицами) «Кот». Продолжение.

г.Апатиты, ул. Московская, 15. МБУМП «МСЦ», ОЭР «Ковчег».

21 декабря - 13.00

Участие в благотворительной выставке-ярмарке с мастер-классом «Лоскутная мышь».

г.Апатиты, ул.Жемчужная, 38, МБОУ СОШ № 4.

21 декабря - 14.00-16.00

«Стильная штучка». Мастер-классы по ДПИ для молодёжи. Брошь «Лисичка». Сухое валяние. 12+

г.Апатиты, ул. Московская, 15. МБУМП «МСЦ», ОЭР «Ковчег».

21 декабря - 14.00

Краеведческие премьеры! Новинки года в издательстве «Дроздов-на-Мурмане» - книга к юбилею поэта – «Колычев», литературного критика Дмитрия Коржова, - роман мурманского писателя и журналиста Владимира Блинова.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

21 декабря - 15.00

Ретрокинозал – показ фильма «Джентльмены удачи».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

21 декабря - 16.00

Мультконцерт «Новогодний фейерверк». Клуб Общение . 6+

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

21 декабря - 16.00

Научно-познавательный лекторий под эгидой главы г. Апатиты.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

21 декабря - 19.00

Концерт группы «Walking Hawking».

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

22 декабря - 12 00

«Рождественские посиделки». Русско-финское общество «Наапурит».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. МАУ АГДК, выставочный зал.

22 декабря - 12.00

Новогодняя встреча в клубе «Цветоводы Хибин».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

22 декабря - 13.00

Семейный выходной. «День Снежной королевы». 0+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

22 декабря - 14.00

Семейный выходной. «Забавы у новогодней ёлки». 6+

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

22 декабря - 14.00

Интеллектуальная экологическая игра «ЭкологиУМ». (#Уборочка51). 12+

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

22 декабря - 14.00

Воробьиная дискотека «Новогодний карнавал» .

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. МАУ АГДК.

22 декабря - 15.00

Воскресные рукоделки: «Лоскутная ёлочка».

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

22 декабря - 15.00

Трансляция спектакля «Продавец дождя».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. МАУ АГДК.

22 декабря - 15.00

Школа активного долголетия. Мастер-класс «Новогодняя игрушка».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

22 декабря - 18.00

Студия народного творчества «Ярушко». Сарафанотерапия и хороводоведение.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

22 декабря - 18.00

Пижамная вечеринка.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

г.Мончегорск

22 декабря – 13.00

На базе Музея истории города Мончегорска состоится семейный спортивно-этнический праздник «Коампаль Ыйй», что в переводе с саамского языка означает «Полярная ночь».

Мероприятие направлено на популяризацию национальных игр коренного малочисленного народа Севера Мурманской области - саамов, пропаганду здорового образа жизни и привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом.

Гости праздника смогут испытать свою ловкость и меткость в различных состязаниях и эстафетах по мотивам национальных саамских игр, познакомиться с историей и обычаями саамского народа, принять участие в мастер-классах и отведать душистый чай в куваксе.

г.Мончегорск, Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Оленегорск-2

20 декабря - 10.00 и 12.00

Спектакль «Умка» в рамках выездной новогодней кампании Мурманского театра кукол.

г.Оленегорск-2, 84. Дом офицеров.

ЗАТО г.Островной

20 декабря - 9.30

Утренники «Новогодние приключения» и «Мы встречаем новый год».

ЗАТО г.Островной, ул.Соловья, 5. Детский сад № 1.

г.Полярный

20 и 21 декабря

Кукольный спектакль «Чудеса на новогодней поляне». Новогодний кукольный спектакль « Волшебный посох» подарит волшебство и чудеса ребятам нашего города! Приглашаются классы с 16 по 21 декабря, время по согласованию с режиссером кукольного театра «Чародеи» по тел. 8-963-362-12-99.

В этой весёлой и волшебной сказке не обошлось без Деда Мороза и Снегурочки и их вечных недругов Бабы-Яги и Лешего, которые всеми силами стараются не допустить наступления Нового года. Мы-то с вами знаем, что добро победит! Что именно произойдёт, можно будет увидеть уже с 16 декабря.

После спектакля ребят ждёт встреча с Дедушкой Морозом.

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

пгт.Мурмаши

20 декабря - 17.00

Начнётся вечер «Новогоднее настроение». В программе - выступление творческих коллективов, игры и конкурсы, танцплощадка. 12+

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

20 декабря – 12.15

Пройдёт мероприятие «Снежная сказка Зимы» - организаторы представят калейдоскоп интересных фактов о новогоднем празднике.

Специалисты Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих расскажут посетителям социально-реабилитационного отделения граждан пожилого возраста и инвалидов подборку интересных фактов об истории празднования Нового года в России, новогодних традициях и обычаях разных стран мира.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 15. Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов.

20 декабря - 12.30

Премьера новогоднего спектакля «Снегурушка».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

20 декабря - 17.30

Спектакль для самых маленьких «Звёздочка».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

20 ноября – 18.00

Состоится необычный концерт «4+». Зрители услышат произведения для фортепианных ансамблей в четыре, шесть и даже восемь рук. Студенты и преподаватели специальности «Инструментальное исполнительство» по виду «Фортепиано» исполнят произведения Валерия Гаврилина из цикла «Зарисовки», «Романс» Сергея Рахманинова, вальсы Фридерика Шопена, знаменитую «Пляску смерти» Камиля Сен-Санса и Галоп для фортепианного ансамбля в 8 рук Альбера Лавиньяка.

Вход свободный, продолжительность концерта 50 минут.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, малый зал.

21 декабря – 11.00 и 15.00

В областном краеведческом музее в рамках творческой мастерской «Новогодний кавардак» состоится мастер-класс по изготовлению новогоднего подарка-магнита. Участники попробуют создать подарочный магнит двух видов: в технике объемной аппликации из бумаги и в технике конструирования. Формат будет выбран в зависимости от возрастной группы.

В 11.00 – пройдёт занятие для посетителей в возрасте от 5 лет; В 15.00 – занятие для группы в возрасте от 10 лет. Входная плата для взрослых –150 руб. Стоимость участия для детей до 16 лет – 40 руб.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж.

21 декабря – 12.00

В рамках творческой мастерской «Новогодний кавардак» пройдет игровая программа «В ожидании праздника» на базе выставки «Нам память дорога», посвященной 80-летию Мурманского областного драматического театра.

Ребятам расскажут об истории Мурманского областного драматического театра, спектаклях, гастролях и бенефисах. Дети увидят реквизит и костюмы из спектаклей «Белое облако Чингисхана», «Кола», «Хитроумная влюбленная», «Король Лир» и других.

Гости мероприятия прикоснуться к волшебному миру театра и примут участие в создании театральной постановки «Скоро-скоро Новый год...» по одноименному стихотворению Ирины Гуриной. В завершение занятия состоится мастер-класс по изготовлению пальчиковой куклы «Олененок».

Напоминаем, что творческая мастерская «Новогодний кавардак» работает в краеведческом музее с 16 декабря по 8 января.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, выставочный зал.

21 декабря - 14.00 и 15.30

Пройдут новогодние губернаторские ёлки. Около трёх тысяч юных северян, отличившихся в учебе, спорте и других достижениях, дети-сироты, дети-инвалиды, дети военнослужащих побывают в рождественские дни на самой большой Ёлке Мурманской области.

Главным сюрпризом станет увлекательный спектакль «Новогодний КосмоТур «2020» – сказочное путешествие по разным планетам Вселенной.

В спектакле примут участие драматический театр «Комедиограф», ансамбли танца «Радость», ансамбль эстрадного танца «Форсаж», цирк «Комплимент».

После окончания спектакля для дошкольников и младших школьников пройдет игровая программа «Новогоднее приключение в Сказочном лесу». Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дети зажгут огни на новогодней елке и под предводительством веселых Снеговиков совершат путешествие по волшебному сказочному лесу с играми, песнями, хороводами и танцами.

Учеников 5-7 классов ждёт незабываемое приключение «Новый год наоборот». Вместе с Варей и Аленкой из «Сказочного патруля» дети отправятся в необыкновенное воздушное путешествие на планету «2020», где познакомятся с местными жителями и традициями празднования Нового года на планете.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

21 и 22 декабря – 14.00

Состоится показ фильмов в рамках Всероссийской акции «День короткометражного кино-2019». Всероссийская акция «День короткометражного кино» состоится в шестой раз. В рамках мероприятия пройдет более 1500 киносеансов более чем на тысяче площадок во всех регионах России.

Международный День короткометражного кино празднуют 21-го декабря начиная с 2011 года по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции. Общественные показы проходят в кинотеатрах, барах, театрах, телеканалах, университетах, библиотеках, школах, интернет-порталах, торговых центрах, музеях и в других пространствах.

Главная цель «Дня короткометражного кино» – привлечь внимание представителей киноиндустрии и широкого зрителя к короткометражному кино, способствовать обмену опытом и знаниями между мастерами и молодыми кинематографистами, представить работы кинодебютантов на различных площадках, развить киноклубное движение.

Организаторы проекта – Союз кинематографистов России, Молодежный центр Союза кинематографистов России, продюсерский центр «MovieStart» при поддержке Фонда президентских грантов. Вход бесплатный.

Программа: 21 декабря - 14.00 – анимационная программа 0+ (60 минут). Зрителям покажут короткометражные мультфильмы «Прятки», «Транспорт», «Страшно добрая фея», «Сказки полуночи», «Игра в гости», «Петя Юрского периода», «На луне», «Неправильные часы», «Я сам!».

21 декабря – 15.00 - анимационная программа 12+ (70 минут). Зрителям покажут короткометражные мультфильмы «Пять минут до моря», «Василиск», «Лола живая картошка», «Сколько весит облако», «Товарищ со звезд», «Счастливый билет», «Репа».

22 декабря – 14.00 – программа «Семейная» 12+ (70 минут). Зрители увидят короткометражные фильмы «Белый параллелепипед», «Валенки», «Старый вояка», «Телёнок».

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

21 декабря - 14.00-15.05 и 15.30-17.05

22 декабря - 11.00-12.00 и 12.30-13.40

Состоятся кинопоказы в рамках Всероссийской акции «День короткометражного кино». Областная научная библиотека вновь стала участником Всероссийской акции «День короткометражного кино». Организаторы акции – Союз кинематографистов России, Молодёжный центр Союза кинематографистов России, продюсерский центр «MovieStart» при поддержке Фонда президентских грантов.

В рамках акции состоится более 3000 сеансов на 1500 площадках в 85 регионах России и 20 странах мира: в кинотеатрах, театрах, университетах, библиотеках, школах, в торговых центрах, музеях, коворкингах, на интернет-площадках.

Главная цель проекта – привлечение внимания широкого зрителя и представителей киноиндустрии к короткометражному кино, обмен опытом и знаниями между мастерами и молодыми кинематографистами, представление работ кинодебютантов на различных площадках, развитие киноклубного движения.

В областной научной библиотеке будут представлены пять программ: «Счастье это…», «Семейное кино», «Звезды в коротком метре», «Анимация 0+». «Анимация 12+». Вход на все киносеансы свободный.

Расписание кинопоказов: 21 декабря - 14.00-15.05 - программа «Семейное кино». 12+ (Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж) и 15.30-17.05 - программа «Звёзды в коротком метре».16+ (Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж); 22 декабря - 11.00-12.00 - программа «Анимация 0+» (кафе «Ботаник», 1-й этаж) и 12.30-13.40 - программа «Анимация 12+» (кафе «Ботаник», 1-й этаж).

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.

22 декабря – 13.00

В рамках Всероссийской акции «День короткометражного кино-2019»состоится показ программы «Анимация 12+». Для зрителей будут демонстрироваться анимационные фильмы: «Пять минут до моря», «Василиск», «Лола живая картошка», «Сколько весит облако», «Товарищ со звезд», «Счастливый билет», «Репа». Продолжительность показа 70 минут. Вход бесплатный.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, отдел искусства и творчества.

23 декабря – 11.00 и 14.00

24, 25 и 29 декабря – 11.00

«Новогодний КосмоТур-2020» - театрализованное представление для школьников 1-6-х классов.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Жорж-Пьер Сёра» (до 22 декабря); «Северный морской путь и освоение Русской Арктики» (до 25 декабря); «Индия - страна чудес» (до 25 декабря); «Край, где смыкаются небо с землей…» (до 29 декабря); «Битва за Север» (до 12 января).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыта выставка: ««Нам память дорога» (до 14 января).

21 декабря - 12.00

23 декабря - 11.00

В творческой мастерской «Новогодний кавардак» пройдёт игровая программа «В ожидании праздника» (6+).

24 декабря - 15.00

В творческой мастерской «Новогодний кавардак» состоится мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира в технике декупаж (12+).

25 декабря - 11.00 и 15.00

В творческой мастерской «Новогодний кавардак» состоится мастер-класс по изготовлению сувенира из фетра (6+).

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

23 декабря – 11.00 и 14.00

24, 25 и 29 декабря – 11.00

«Новогодний КосмоТур-2020» - театрализованное представление для школьников 1-6-х классов. Каждый год, в преддверии самого волшебного и долгожданного праздника, Нового года, Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает юных северян побывать на самой большой ёлке Кольского Заполярья.

Новый год – это всегда яркое и праздничное событие, поэтому дети и взрослые всегда ждут его с особым трепетом. Ведь именно в это время они могут загадать заветное желание, получить долгожданный подарок и принять участие в сказочном новогоднем приключении.

Именно на такое приключение мы приглашаем вас во Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова с 21 по 30 декабря на театрализованное представление «Новогодний КосмоТур - 2020».

Вы окунетесь в удивительный мир волшебства и фантазий, пронесётесь по неизведанным планетам Вселенной, знакомясь с интересными их жителями. Вместе с главными сказочными героями маленьким зрителям предстоит вернуть потерявшееся Время и спасти Новый год.

В театрализованном представлении примут участие драматический театр «Комедиограф», ансамбль танца «Радость», ансамбль эстрадного танца «Форсаж» и цирк «Комплимент».

После волшебного приключения в зрительном зале ребят помладше ждёт игровая программа «Новогоднее приключение в сказочном лесу», где они вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажгут огни на новогодней ёлке и под предводительством веселых Снеговиков совершат путешествие по волшебному сказочному лесу с играми, песнями, хороводами и танцами.

Ребят постарше Варя и Аленка из «Сказочного патруля» приглашают отправиться в путешествие на планету «2020», чтобы там отпраздновать Новый год вместе с местными жителями.

Старшеклассники (7-9 классы) проведут самый незабываемый новогодний праздник в веселой компании Снежных Фьерков под современные ритмы модных треков уходящего года. Школьники окунутся в Новогодние челленджи и, конечно, зажгут ёлочку с Дедом Морозом и Снегурочкой.

26, 27 и 28 декабря - 17.00

Состоится молодёжная новогодняя дискотека. Новый год - это всегда яркое и праздничное событие, поэтому дети и взрослые всегда ждут его с особым трепетом. Ведь именно в это время они могут загадать заветное желание, получить долгожданный подарок и принять участие в сказочном новогоднем приключении.

Школьники проведут самый незабываемый новогодний праздник в веселой компании Снежных Фьерков под современные ритмы модных треков уходящего года. Школьники окунутся в Новогодние челленджи и, конечно, зажгут ёлочку с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «В стране ледяного безмолвия: исследователи Арктики XIX - начала XX вв.» (до 14 февраля); «Право на жизнь» (до 22 декабря); «Встречаем Новый год с…» (до 30 декабря); «Мастерская Деда Мороза» (до 30 декабря); «Юбилейный вернисаж: книги-юбиляры 2019 года» (до 30 декабря); «Литература русской эмиграции» (до 30 декабря); «Однажды в зимнем городе…» (до 30 декабря); «Время чудес» (до 30 декабря); «Праздничный переполох, или С Новым годом!» (до 30 декабря); «Туристский потенциал Мурманской области» (до 30 декабря); «Премиальный парад» (до конца года); «Книгопанорама» (до конца года).

21 и 22 декабря

Состоятся показы в рамках Всероссийской акции «День короткометражного кино». Будут представлены пять программ: «Счастье это…» (6+), «Семейное кино» (12+), «Звезды в коротком метре» (16+), «Анимация 0+», «Анимация 12+».

22 декабря - 14.00

Начнётся публичная лекция Российского исторического общества «Специфика организации ПВО крупного населенного пункта в условиях Крайнего Севера на примере организации ПВО Мурманска в 1941-1942 годах» (12+). Её прочтёт Василий Рябков.

24 декабря - 12.00

Продолжение цикла «Цветная симфония жизни» - познавательная программа «Зелёный день в библиотеке» (6+). Гостей ждут мастер-классы по изготовлению елки в различных художественных техниках, интеллектуальное состязание, викторины и конкурсы, а также открытие фотовыставки Дмитрия Горшенева. В завершение «зеленого дня» актер театра Северного флота Алексей Макаров прочтет самую романтичную комедию Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» (12+).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Сказки матушки Зимы» (до конца года); «Кладовая радости» (до конца года); «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

20 декабря

Откроется выставка периодики «С Новым годом и Рождеством!» (до 31 января).

22 декабря - 12.00

В рамках всероссийской акции «День короткометражного кино - 2019» начнется программа «Анимация 12+»: «Пять минут до моря», «Василиск», «Лола - живая картошка», «Сколько весит облако», «Товарищ со звезд», «Счастливый билет», «Репа».

22 декабря - 12.00

Начнётся семейный праздник «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год». 0+

22 декабря - 12.00

Состоится театрализованно-игровое представление «Новогодние приключения Алисы». Гостей ждут загадки про приметы зимы, игры-эстафеты: нарядить елочки на скорость, задобрить волшебную шляпу и самая любимая игра в снежки. 6+

22 декабря - 13.00

Мастер-класс по изготовлению елочной игрушки «Мышонок». 0+

22 декабря - 16.00

23, 24 и 25 декабря - 17.00

Новогодние утренники. Весёлые игры, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка, танцы и хоровод вокруг ёлочки. Завершится представление вручением сладких подарков и фотосессией с любимыми героями детских сказок. 0+

24 декабря - 11.00

Начнётся детский музыкально-художественный праздник «Волшебство новогодней сказки». 6+

25 декабря - 12.00

Начнётся познавательно-развлекательная программа «Новый год и Рождество в Англии и России». Гости познакомятся с обычаями и традициями праздников, чем отличается Дед Мороз от Санта-Клауса. Ребят ждет увлекательная викторина, новогодние загадки и веселая игровая программа. 6+

Спектакли Мурманского областного театра кукол на сцене библиотеки

2 января - 12.00 и 14.30

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек». 2+

3 января - 12.00 и 14.30

Н. Гернет «Полянка». 2+

4 января - 12.00 и 14.30

Т. Волынкина «Маша и медведь» 2+

5 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

6 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

7 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

8 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Эхо памяти. 75-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье» (до 22 декабря); «Северный морской путь и освоение Русской Арктики» (до 25 декабря); «Марк Шагал. Полеты во сне и наяву» (до 29 декабря); «Живопись Андрея Яковлева» (до 29 декабря); «Живопись Василия Васильевича Крайнева» (до 29 декабря); «Сказки» (до конца года).

22 декабря - 15.00

В рамках видеоабонемента «Знакомство с Петербургом» - «Пушкин в Царском Селе» ( 2011 г ., 12+) и «Русский музей. Видеоэкскурсия» ( 2011 г ., 12+).

22 декабря - 16.00

В рамках видеоабонемента «Рассказы о Русском музее» будут показаны фильмы «Выставка «250-летие Академии художеств» ( 2007 г ., 12+) и «Русский музей в XXI веке» ( 2015 г ., 12+).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

20 декабрь - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

21 декабрь - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

22 декабрь - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

23 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

24 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

25 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

26 декабрь - 15.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

27 декабрь - 15.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

30 декабрь - 10.00 и 12.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

2 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

3 января - 10.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

4 января - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

6 января - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

7 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

8 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

11 января - 10.00, 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

12 января - 10.00, 12.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

21 декабрь - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

22 декабрь - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

26 декабрь - 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

27 декабрь - 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

28 декабрь - 19.15

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

29 декабрь - 12.00, 15.00 и 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

2 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

3 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

5 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

6 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

7 января - 12.00 и 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

8 января - 12.00 и 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

11 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

12 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

22 декабря - 17.00

Концерт «20 лет Мурманскому филармоническому оркестру» . Дирижер - Дамиан Йорио, солисты - Галина Сидоренко (меццо-сопрано) и Роман Арндт (тенор). В программе: произведения Вольфганга Моцарта, Петра Чайковского, Жоржа Бизе и Людвига ван Бетховена. 12+

23 декабря - 17.00

«Сказки Венского леса». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Эдуард Дядюра (г.Москва), солисты: Людмила Лаврентьева – сопрано (г.Мурманск) и Андрей Макаров – баритон (ЗАТО г.Североморск).

24 декабря - 19.00

«Жизнь прекрасна!». Хиты эстрады XX века в инструментальной аранжировке. Музыкальная гостиная.

25 декабря - 19.00

Концерт Галины Сидоренко (меццо-сопрано) «Рождественская звезда» (12+). Также участвуют солисты филармонии: Евгений Попов (скрипка), Анжелика Станишевская (скрипка), Марина Письменская (альт), Екатерина Охраминская (виолончель), Елена Лебедева (фортепиано). В программе - арии из опер, романсы, рождественские песни, спиричуэлс.

29 декабря - 18.00

Праздничный концерт «Рождества волшебные мгновенья…». Камерный хор «Amadeus». Художественный руководитель и дирижер - заслуженный артист РФ Валерий Иванов.

Выступления хора всегда вызывают живой интерес у публики и проходят с большим успехом, они также неоднократно транслировались по мурманскому радио и телевидению. Основу репертуара камерного хора «Amadeus» составляют классические и современные хоровые произведения, джазовая и народная музыка.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

21 декабря - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

22 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». ПРЕМЬЕРА. 0+

22 декабря - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

23 декабря - 11.30 и 14.30

24 декабря - 11.30 и 14.30

25 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». ПРЕМЬЕРА. 0+

25 декабря - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

26 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

26 декабря - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов, добрый анекдот. Малая сцена. 18+

27 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

27 декабря - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

28 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

28 декабря - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

29 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

29 декабря - 19.00

«Ох, уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях. 18+

30 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

25-30 декабря – 11.00 и 14.00

2-6 января - 11.00 и 14.00

Драматический театр Северного флота приглашает на Новогодние представления. Перед новым ярким, красочным и весёлым спектаклем театра – «Приключения Буратино», поставленным по мотивам всем известной и любимой сказки А. Толстого, вас ждут игры, песни и хороводы вокруг ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. 6+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка: «Каллиграфия Владимира Казачука» (до 8 января); «Зимняя сказка» (до 8 января); «Живопись и графика Евгении Куликовой и Елены Жак» (до 9 января).

21 декабря

Состоится первый городской праздник керамики, лэмпворка и фьюзинга «Рожденные в огне». 0+

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает 44-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области. В экспозиции представлено более 200 произведений (до 26 января).