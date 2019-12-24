г.Кандалакша

24 декабря - 17.00

Развлекательная викторина «В ожидании новогодних чудес».

г.Кандалакша, ул. Спекова, 4. Подростково-молодёжный клуб «Метеор».

г.Кировск

25 декабря – 14.00

Вокальный ансамбль «Золотое сердце» под руководством Надежды Чуйкиной и солист Дворца культуры Алексей Занозин приглашают всех желающих, кто любит песни, кто хочет отдохнуть душой и получить эстетическое удовольствие, на большой новогодний концерт. Только для гостей самые красивые песни, самые добрые слова, а также сюрпризы от семейного творческого дуэта Алексея и Натальи Занозиных.

г.Кировск, просп.Ленина, 9а. Клуб «Родник».

до 30 декабря

Загадочная, наполовину скрытая от посторонних, полная интриг жизнь театра привлекала не одного писателя. О закулисье и актерской жизни написано множество художественных произведений. Книжная выставка «Театр уж полон…», подготовленная центральной библиотекой имени А.М. Горького, познакомит с произведениями мировой литературы, где одним из главных мест действия является театр. 16+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

до 31 декабря

Открыта выставка из цикла «Творческие люди АО «Апати», приуроченного к 90-летию КФ АО «Апатит». Выставка декоративно-прикладного творчества «Новогодняя сокровищница» от разных авторов, также работающих на АО «Апатит». Это фигурки приходящего символа нового 2020 года, исполненные в разных техниках, елочные игрушки, мягкие вязаные фигурки и много другое. Посетить выставку и познакомиться с миром новогодних чудес можно. 0+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

до 16 января

Открыта выставка из цикла «Творческие люди АО «Апати», приуроченного к 90-летию КФ АО «Апатит». Мастерица по орнаментальному искусству Мария Галухина из своей частной коллекции предоставила тончайшие и красивейшие изделия, выполненные в технике Вологодского кружева. 0+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

нп.Титан

24 декабря – 18.00

Сельский дом культуры нп. Титан приглашает людей старшего поколения на праздничный предновогодний вечер отдыха «Новогодний каламбур». Для посетителей подготовлена интересная программа с весёлыми играми, забавными конкурсами, танцами и поздравлением от Деда Мороза.

Вход свободный 18+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Апатиты

24 декабря - 11.00

День открытых дверей для директоров школ филиала МАГУ в г.Апатиты.

г.Апатиты, ул. Энергетическая, 19. Филиал МАГУ в г.Апатиты.

24 декабря - 15.00

Информационно-обучающий семинар для руководителей и специалистов образовательных организаций «Техники экстренного педагогического вмешательства при проявлении неадекватности в поведении ребёнка».

г.Апатиты, ул.Сидоренко, 22а. Школа № 7.

24 декабря - 19.00

Клуб знатоков «Что? Где? Когда?».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

25 декабря – 16.30

Концерт «Новогодний калейдоскоп».

г.Апатиты, ул.Космонавтов, 9а. МБУДО ДМШ им. Л.М. Буркова.

г.Оленегорск

24 декабря - 13.00

Праздничная программа «Новогодние фантазии» в рамках проекта «Мобильная библиотека». Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих совместно с библиотекой – филиалом № 1 «Забота» и Мончегорской первичной организацией Всероссийского общества слепых проведет праздничную программу «Новогодние фантазии» для инвалидов по зрению.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 37. Городская библиотека – филиал № 1 «Забота».

г.Кола

24 декабря - 16.00

Новогодний молодёжный бал.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Районный Центр культуры.

г.Мурманск

24 декабря - 11.00

Детский музыкально-художественный праздник «Волшебство новогодней сказки».

г. Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, II этаж, мультимедийный зал.

24, 25 и 29 декабря – 11.00

«Новогодний КосмоТур-2020» - театрализованное представление для школьников 1-6-х классов.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

24 декабря - 12.00 и 20.00

Познавательная программа «Зелёный день в областной научной библиотеке». Познавательная программа продолжает цикл «Цветная симфония жизни». В этот раз она посвящена зеленому цвету. Откроется фотовыставка творческих работ Дмитрия Горшенева, посвященная заполярной природе, посетители библиотеки смогут принять участие в интеллектуальном состязании «Зелёный квиз», мастер-классах по изготовлению ёлки, викторинах и конкурсах. В завершении «зеленого дня» актер театра Северного флота Алексей Макаров прочтёт комедию Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека.

24 декабря - 19.00

В Мурманском колледже искусств состоится традиционный ежегодный Рождественский хоровой концерт. В концерте примут участие хор «Amadeus», учебный хор специальности «Хоровое дирижирование», а также хоровые коллективы и солисты из детских музыкальных школ города Мурманска и Мурманской области.

Хоровые коллективы выступят под управлением Заслуженного артиста РФ, преподавателя Мурманского колледжа искусств Валерия Иванова.

К зимним праздникам артисты приготовили яркую и разнообразную программу, в программе концерта – вокальные и хоровые произведения, арии и вокальные ансамбли отечественных и зарубежных композиторов.

Вход свободный.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, малый зал.

25 декабря - 17.00

Состоится торжественное открытие выставки «Заполярье-2019». Традиционно на выставке представлены работы художников из разных городов Мурманской области. Гости увидят около 100 произведений, объединенных темой Севера. Работы опытных художников, получивших известность не только в России, но и за рубежом, соседствуют в экспозиции с работами молодых авторов. Посетить выставку можно до 26 января 2020 года.

г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, отдел «Культурно-выставочный центр Русского музея».

25 декабря - 19.00

Мурманская областная филармония приглашает на концерт «Рождественская звезда». Исполнители: Галина Сидоренко (меццо-сопрано, Санкт-Петербург) и солисты филармонии. В программе - арии из опер, романсы, рождественские песни, спиричуэлс.

Галина Сидоренко - заслуженная артистка России, оперная певица, обладательница блистательного меццо-сопрано, одно из наиболее ярких и интересных имен современной российской музыкальной культуры. Она владеет обширным оперным и камерным репертуаром, стилистический диапазон которого простирается от оперы, оперетты, классического романса, мюзикла до джазовых композиций, шансона и даже импровизаций в стиле хард-рока. Регулярно выступает в лучших оперных театрах мира, с ведущими симфоническими оркестрами и сольными программами в городах России, Европы и Америки.

Певица является номинантом премий «Золотая маска» и «Золотой софит», лауреатом международных конкурсов. Сотрудничала с Мариинским театром, с труппой которого гастролировала в Ла Скала, театре Реал и баден-баденском Фестшпильхаусе. Выступала в Вашингтонском национальном, Вроцлавском и Норвежском оперных театрах. Ведет активную концертную деятельность.

Солисты филармонии: Евгений Попов – скрипка, Анжелика Станишевская – скрипка, Марина Письменская – альт, Екатерина Охраминская – виолончель,

Елена Лебедева – фортепиано.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Северный морской путь и освоение Русской Арктики» (до 25 декабря); «Индия - страна чудес» (до 25 декабря); «Край, где смыкаются небо с землей…» (до 29 декабря); «Битва за Север» (до 12 января).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыта выставка: ««Нам память дорога» (до 14 января).

24 декабря - 15.00

В творческой мастерской «Новогодний кавардак» состоится мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира в технике декупаж (12+).

25 декабря - 11.00 и 15.00

В творческой мастерской «Новогодний кавардак» состоится мастер-класс по изготовлению сувенира из фетра (6+).

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

24, 25 и 29 декабря – 11.00

«Новогодний КосмоТур-2020» - театрализованное представление для школьников 1-6-х классов. Каждый год, в преддверии самого волшебного и долгожданного праздника, Нового года, Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает юных северян побывать на самой большой ёлке Кольского Заполярья.

Новый год – это всегда яркое и праздничное событие, поэтому дети и взрослые всегда ждут его с особым трепетом. Ведь именно в это время они могут загадать заветное желание, получить долгожданный подарок и принять участие в сказочном новогоднем приключении.

Именно на такое приключение мы приглашаем вас во Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова с 21 по 30 декабря на театрализованное представление «Новогодний КосмоТур - 2020».

Вы окунетесь в удивительный мир волшебства и фантазий, пронесётесь по неизведанным планетам Вселенной, знакомясь с интересными их жителями. Вместе с главными сказочными героями маленьким зрителям предстоит вернуть потерявшееся Время и спасти Новый год.

В театрализованном представлении примут участие драматический театр «Комедиограф», ансамбль танца «Радость», ансамбль эстрадного танца «Форсаж» и цирк «Комплимент».

После волшебного приключения в зрительном зале ребят помладше ждёт игровая программа «Новогоднее приключение в сказочном лесу», где они вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажгут огни на новогодней ёлке и под предводительством веселых Снеговиков совершат путешествие по волшебному сказочному лесу с играми, песнями, хороводами и танцами.

Ребят постарше Варя и Аленка из «Сказочного патруля» приглашают отправиться в путешествие на планету «2020», чтобы там отпраздновать Новый год вместе с местными жителями.

Старшеклассники (7-9 классы) проведут самый незабываемый новогодний праздник в веселой компании Снежных Фьерков под современные ритмы модных треков уходящего года. Школьники окунутся в Новогодние челленджи и, конечно, зажгут ёлочку с Дедом Морозом и Снегурочкой.

26, 27 и 28 декабря - 17.00

Состоится молодёжная новогодняя дискотека. Новый год - это всегда яркое и праздничное событие, поэтому дети и взрослые всегда ждут его с особым трепетом. Ведь именно в это время они могут загадать заветное желание, получить долгожданный подарок и принять участие в сказочном новогоднем приключении.

Школьники проведут самый незабываемый новогодний праздник в веселой компании Снежных Фьерков под современные ритмы модных треков уходящего года. Школьники окунутся в Новогодние челленджи и, конечно, зажгут ёлочку с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «В стране ледяного безмолвия: исследователи Арктики XIX - начала XX вв.» (до 14 февраля); «Встречаем Новый год с…» (до 30 декабря); «Мастерская Деда Мороза» (до 30 декабря); «Юбилейный вернисаж: книги-юбиляры 2019 года» (до 30 декабря); «Литература русской эмиграции» (до 30 декабря); «Однажды в зимнем городе…» (до 30 декабря); «Время чудес» (до 30 декабря); «Праздничный переполох, или С Новым годом!» (до 30 декабря); «Туристский потенциал Мурманской области» (до 30 декабря); «Премиальный парад» (до конца года); «Книгопанорама» (до конца года).

24 декабря - 12.00 и 20.00

Продолжение цикла «Цветная симфония жизни» - познавательная программа «Зелёный день в библиотеке» (6+). Гостей ждут мастер-классы по изготовлению елки в различных художественных техниках, интеллектуальное состязание, викторины и конкурсы, а также открытие фотовыставки Дмитрия Горшенева. В завершение «зеленого дня» актер театра Северного флота Алексей Макаров прочтет самую романтичную комедию Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» (12+).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Сказки матушки Зимы» (до конца года); «Кладовая радости» (до конца года); «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года); выставка периодики «С Новым годом и Рождеством!» (до 31 января).

24 декабря - 11.00

Начнётся детский музыкально-художественный праздник «Волшебство новогодней сказки». 6+

24 и 25 декабря - 17.00

Новогодние утренники. Весёлые игры, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка, танцы и хоровод вокруг ёлочки. Завершится представление вручением сладких подарков и фотосессией с любимыми героями детских сказок. 0+

25 декабря - 12.00

Начнётся познавательно-развлекательная программа «Новый год и Рождество в Англии и России». Гости познакомятся с обычаями и традициями праздников, чем отличается Дед Мороз от Санта-Клауса. Ребят ждет увлекательная викторина, новогодние загадки и веселая игровая программа. 6+

Спектакли Мурманского областного театра кукол на сцене библиотеки

2 января - 12.00 и 14.30

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек». 2+

3 января - 12.00 и 14.30

Н. Гернет «Полянка». 2+

4 января - 12.00 и 14.30

Т. Волынкина «Маша и медведь» 2+

5 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

6 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

7 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

8 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Северный морской путь и освоение Русской Арктики» (до 25 декабря); «Марк Шагал. Полёты во сне и наяву» (до 29 декабря); «Живопись Андрея Яковлева» (до 29 декабря); «Живопись Василия Васильевича Крайнева» (до 29 декабря); «Сказки» (до конца года).

25 декабря - 17.00

Состоится торжественное открытие выставки «Заполярье-2019». Традиционно на выставке представлены работы художников из разных городов Мурманской области. Гости увидят около 100 произведений, объединенных темой Севера. Посетить выставку можно до 26 января.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

25 декабрь - 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

26 декабрь - 15.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

27 декабрь - 15.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

30 декабрь - 10.00 и 12.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

2 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

3 января - 10.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

4 января - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

6 января - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

7 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

8 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

11 января - 10.00, 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

12 января - 10.00, 12.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

26 декабрь - 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

27 декабрь - 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

28 декабрь - 19.15

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

29 декабрь - 12.00, 15.00 и 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

2 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

3 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

5 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

6 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

7 января - 12.00 и 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

8 января - 12.00 и 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

11 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

12 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

24 декабря - 19.00

«Жизнь прекрасна!». Хиты эстрады XX века в инструментальной аранжировке. Музыкальная гостиная.

25 декабря - 19.00

Концерт Галины Сидоренко (меццо-сопрано) «Рождественская звезда» (12+). Также участвуют солисты филармонии: Евгений Попов (скрипка), Анжелика Станишевская (скрипка), Марина Письменская (альт), Екатерина Охраминская (виолончель), Елена Лебедева (фортепиано). В программе - арии из опер, романсы, рождественские песни, спиричуэлс.

29 декабря - 18.00

Праздничный концерт «Рождества волшебные мгновенья…». Камерный хор «Amadeus». Художественный руководитель и дирижер - заслуженный артист РФ Валерий Иванов.

Выступления хора всегда вызывают живой интерес у публики и проходят с большим успехом, они также неоднократно транслировались по мурманскому радио и телевидению. Основу репертуара камерного хора «Amadeus» составляют классические и современные хоровые произведения, джазовая и народная музыка.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

24 декабря - 11.30 и 14.30

25 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». ПРЕМЬЕРА. 0+

25 декабря - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

26 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

26 декабря - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов, добрый анекдот. Малая сцена. 18+

27 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

27 декабря - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

28 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

28 декабря - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

29 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

29 декабря - 19.00

«Ох, уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях. 18+

30 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

25-30 декабря – 11.00 и 14.00

2-6 января - 11.00 и 14.00

Драматический театр Северного флота приглашает на Новогодние представления. Перед новым ярким, красочным и весёлым спектаклем театра – «Приключения Буратино», поставленным по мотивам всем известной и любимой сказки А. Толстого, вас ждут игры, песни и хороводы вокруг ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. 6+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка: «Каллиграфия Владимира Казачука» (до 8 января); «Зимняя сказка» (до 8 января); «Живопись и графика Евгении Куликовой и Елены Жак» (до 9 января).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает 44-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области. В экспозиции представлено более 200 произведений (до 26 января).