г.Кировск

28 декабря - 12.00

В рамках экологической гостиной приглашает жителей и гостей города на лекцию к.б.н. КНЦ РАН А.А. Похилько «То березка, то рябина…» (лекарственные растения Мурманской области). 12+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека имени А.М. Горького.

до 30 декабря

Загадочная, наполовину скрытая от посторонних, полная интриг жизнь театра привлекала не одного писателя. О закулисье и актерской жизни написано множество художественных произведений. Книжная выставка «Театр уж полон…», подготовленная центральной библиотекой имени А.М. Горького, познакомит с произведениями мировой литературы, где одним из главных мест действия является театр. 16+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

до 31 декабря

Открыта выставка из цикла «Творческие люди АО «Апати», приуроченного к 90-летию КФ АО «Апатит». Выставка декоративно-прикладного творчества «Новогодняя сокровищница» от разных авторов, также работающих на АО «Апатит». Это фигурки приходящего символа нового 2020 года, исполненные в разных техниках, елочные игрушки, мягкие вязаные фигурки и много другое. Посетить выставку и познакомиться с миром новогодних чудес можно. 0+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

до 16 января

Открыта выставка из цикла «Творческие люди АО «Апати», приуроченного к 90-летию КФ АО «Апатит». Мастерица по орнаментальному искусству Мария Галухина из своей частной коллекции предоставила тончайшие и красивейшие изделия, выполненные в технике Вологодского кружева. 0+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

нп. Коашва

27 декабря 18.00

Дом культуры нп. Коашва приглашает людей старшего поколения на новогодний вечер развлечений «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год». Гостей ждут конкурсы, танцевальная программа, караоке и, конечно, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Вход свободный.

29 декабря - 15.00

Дом культуры нп. Коашва приглашает детей и родителей на увлекательное новогоднее представление «В снежном царстве, морозном государстве» с участием Снегурочки, Деда Мороза и любимых сказочных героев. Цена билета – 100 руб. 0+

нп. Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

нп.Титан

27 декабря – 11.00

Организаторы Сельского дома культуры нп. Титан традиционно отправятся с новогодними поздравлениями в детское отделение Апатитско-Кировской центральной городской больницы. Ребят ждёт встреча со сказочными героями, конкурсы, игры и подарки! 0+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Апатиты

26 декабря - 11.00

Познавательный квиз «Птичий базар».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

26 декабря - 15.00-19.00

Выставка работ учащихся художественного отделения за второе полугодие 2019-2020 учебного года «День открытых дверей».

г.Апатиты, ул.Дзержинского, 54 и ул. Космонавтов, 19. МБУДО ДШИ.

26 декабря - 16.00

Арт-студия «Хобби-микс»: поделка «Ангелок» по мотивам книги Г. Дядиной «Ёлкины игрушки от пола до макушки».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

26 декабря - 19.00

Литературный вечер «Книжная дегустация» в кафе «Хворост».

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 8. Кафе «Хворост».

27 декабря - 12.00

Интерактивное квест-приключение «Как-то раз под Новый год…». 6+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

27 декабря - 14.00

Новогодний квест «Перезаморозка».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

27 декабря - 17.00

Акция «Горячий чай».

г.Апатиты. Площадь Ленина.

27 декабря - 17.00

Ретровечеринка «Снег кружится».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

27 декабря - 18.00

Женский клуб «Девичник». Мастер- класс «Как развлечь гостей».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

27 декабря - 19.00

Концерт вокально-инструментальной группы «Номинал», джазового коллектива «F.B.S.band» и вокального ансамбля АГДК им. В.К. Егорова «Рапсодия». «В ритме города в Новый год!».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

28 декабря - 11.00, 12.00, 15.00 и 16.00

Творческая мастерская «Мозаика». 12+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

28 декабря - 11.00

Квест-игра «Добро пожаловать в Диканьку». Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». Проект «Смысловое чтение». 12+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

28 и 29 декабря - 12.00-18.00

Крафтовая ярмарка местных мастеров. «АРТ-Базар в библиотеке» «Виниловая барахолка – 12». Продажа изделий ручной работы, мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров. Обмен виниловыми грампластинками.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

28 декабря - 13.00-19.00

Проведение мастер-классов по открыткам на ярмарке АРТ-Базар.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

28 декабря - 18.00

Цикл «Встречи в провинции». Концерт дуэта «Camernet».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

29 декабря - 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТВоРА». Мастер-класс «Новогодний шарик» (Бумага). По книге «Сказки Деда Мороза и Снегурочки». Свободные читатели.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

29 декабря - 15.00

Воскресные рукоделки.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ», ИДО.

29 декабря - 18.00

Студия народного творчества «Ярушко». Сарафанотерапия и хороводоведение.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ», ИДО.

29 декабря - 15.00

Виртуальный концертный зал Музыкальное путешествие «Лесовичок дарит подарки».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

29 декабря - 17.00

Виртуальный концертный зал «Новогодний концерт» Академического симфонического оркестра.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

г.Ковдор

26 декабря - 15.00

Благотворительная ёлка в рамках акции «Станьте на мгновение добрыми волшебниками».

г.Ковдор, ул. Школьная, 2. Городской Дворец культуры, концертный зал.

г.Снежногорск

26 декабря - 16.00

Новогодний бал «Добрых сердец» для волонтеров ЗАТО Александровск.

г.Снежногорск, ул.Стеблина, 5. Отдел молодёжного досуга и творчества «Роза ветров».

г.Мурманск

26 декабря - 13.00

Литературно-музыкальный вечер «Волшебный праздник Новый год».

г.Мурманск, ул. Марата, 22. Первичная организация Всероссийского общества слепых.

26 декабря - 17.00

Танцевально-развлекательная программа для школьников 7-9-х классов.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

26 декабря - 18.30

Аудиовизуальный фестиваль «Инверсия» на тему «Праздник» в рамках нового проекта «Фонотека Инверсии». Каждая встреча проекта – это клуб по интересам, панельная дискуссия и лекция-размышление.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, IV этаж, зал-трансформер.

28 декабря - 15.00

Творческий мастер-класс по изготовлению новогодних открыток в Мурманском доме-интернате для престарелых и инвалидов в рамках проекта #МыМолодые. В рамках мероприятия волонтеры Мурманского политехнического лицея поздравят постояльцев дома-интерната с предстоящими новогодними праздниками.

г.Мурманск, ул. Старостина, 103. Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Край, где смыкаются небо с землей…» (до 29 декабря); «Битва за Север» (до 12 января).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Марк Шагал. Полеты во сне и наяву» (до 29 декабря); «Живопись Андрея Яковлева» (до 29 декабря); «Живопись Василия Васильевича Крайнева» (до 29 декабря); «Сказки» (до конца года); «Заполярье-2019» - около 100 произведений, объединенных темой Севера (до 26 января 2020 года); «Рубеж» (до 26 января 2020 года).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыта выставка: ««Нам память дорога» (до 14 января).

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

26, 27 и 28 декабря - 17.00

Состоится молодёжная новогодняя дискотека. Новый год - это всегда яркое и праздничное событие, поэтому дети и взрослые всегда ждут его с особым трепетом. Ведь именно в это время они могут загадать заветное желание, получить долгожданный подарок и принять участие в сказочном новогоднем приключении.

Школьники проведут самый незабываемый новогодний праздник в веселой компании Снежных Фьерков под современные ритмы модных треков уходящего года. Школьники окунутся в Новогодние челленджи и, конечно, зажгут ёлочку с Дедом Морозом и Снегурочкой.

29 декабря – 11.00

«Новогодний КосмоТур-2020» - театрализованное представление для школьников 1-6-х классов. Каждый год, в преддверии самого волшебного и долгожданного праздника, Нового года, Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает юных северян побывать на самой большой ёлке Кольского Заполярья.

Новый год – это всегда яркое и праздничное событие, поэтому дети и взрослые всегда ждут его с особым трепетом. Ведь именно в это время они могут загадать заветное желание, получить долгожданный подарок и принять участие в сказочном новогоднем приключении.

Именно на такое приключение мы приглашаем вас во Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова с 21 по 30 декабря на театрализованное представление «Новогодний КосмоТур - 2020».

Вы окунетесь в удивительный мир волшебства и фантазий, пронесётесь по неизведанным планетам Вселенной, знакомясь с интересными их жителями. Вместе с главными сказочными героями маленьким зрителям предстоит вернуть потерявшееся Время и спасти Новый год.

В театрализованном представлении примут участие драматический театр «Комедиограф», ансамбль танца «Радость», ансамбль эстрадного танца «Форсаж» и цирк «Комплимент».

После волшебного приключения в зрительном зале ребят помладше ждёт игровая программа «Новогоднее приключение в сказочном лесу», где они вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажгут огни на новогодней ёлке и под предводительством веселых Снеговиков совершат путешествие по волшебному сказочному лесу с играми, песнями, хороводами и танцами.

Ребят постарше Варя и Аленка из «Сказочного патруля» приглашают отправиться в путешествие на планету «2020», чтобы там отпраздновать Новый год вместе с местными жителями.

Старшеклассники (7-9 классы) проведут самый незабываемый новогодний праздник в веселой компании Снежных Фьерков под современные ритмы модных треков уходящего года. Школьники окунутся в Новогодние челленджи и, конечно, зажгут ёлочку с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «В стране ледяного безмолвия: исследователи Арктики XIX - начала XX вв.» (до 14 февраля); «Встречаем Новый год с…» (до 30 декабря); «Мастерская Деда Мороза» (до 30 декабря); «Юбилейный вернисаж: книги-юбиляры 2019 года» (до 30 декабря); «Литература русской эмиграции» (до 30 декабря); «Однажды в зимнем городе…» (до 30 декабря); «Время чудес» (до 30 декабря); «Праздничный переполох, или С Новым годом!» (до 30 декабря); «Туристский потенциал Мурманской области» (до 30 декабря); «Премиальный парад» (до конца года); «Книгопанорама» (до конца года).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Сказки матушки Зимы» (до конца года); «Кладовая радости» (до конца года); «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года); выставка периодики «С Новым годом и Рождеством!» (до 31 января).

Спектакли Мурманского областного театра кукол на сцене библиотеки

2 января - 12.00 и 14.30

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек». 2+

3 января - 12.00 и 14.30

Н. Гернет «Полянка». 2+

4 января - 12.00 и 14.30

Т. Волынкина «Маша и медведь» 2+

5 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

6 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

7 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

8 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

26 декабрь - 15.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

27 декабрь - 15.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

30 декабрь - 10.00 и 12.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

2 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

3 января - 10.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

4 января - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

6 января - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

7 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

8 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

11 января - 10.00, 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

12 января - 10.00, 12.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

26 декабрь - 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

27 декабрь - 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

28 декабрь - 19.15

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

29 декабрь - 12.00, 15.00 и 17.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

2 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

3 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

5 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

6 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

7 января - 12.00 и 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

8 января - 12.00 и 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

11 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

12 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

29 декабря - 18.00

Праздничный концерт «Рождества волшебные мгновенья…». Камерный хор «Amadeus». Художественный руководитель и дирижер - заслуженный артист РФ Валерий Иванов.

Выступления хора всегда вызывают живой интерес у публики и проходят с большим успехом, они также неоднократно транслировались по мурманскому радио и телевидению. Основу репертуара камерного хора «Amadeus» составляют классические и современные хоровые произведения, джазовая и народная музыка.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

26 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

26 декабря - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов, добрый анекдот. Малая сцена. 18+

27 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

27 декабря - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

28 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

28 декабря - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

29 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

29 декабря - 19.00

«Ох, уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях. 18+

30 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

26-30 декабря – 11.00 и 14.00

2-6 января - 11.00 и 14.00

Драматический театр Северного флота приглашает на Новогодние представления. Перед новым ярким, красочным и весёлым спектаклем театра – «Приключения Буратино», поставленным по мотивам всем известной и любимой сказки А. Толстого, вас ждут игры, песни и хороводы вокруг ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. 6+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка: «Каллиграфия Владимира Казачука» (до 8 января); «Зимняя сказка» (до 8 января); «Живопись и графика Евгении Куликовой и Елены Жак» (до 9 января).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает 44-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области. В экспозиции представлено более 200 произведений (до 26 января).