с.Алакуртти

1 января - 1.30

На Центральной площади начнется «Новогодний фейерверк». В программе: веселые игры и конкурсы, новогодние песни и хороводы, зажигательные танцы, Дед Мороз и флешмоб «Искра желаний», а также фейерверк. 6+

с.Алакуртти Центральная площадь.

г.Кировск

1 января - 1.30

Во Дворце культуры начнется «Новогоднее уличное гуляние». Гостей ждёт интерактивная программа, веселье, море музыки и развлечений. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры,

до 31 декабря

Открыта выставка из цикла «Творческие люди АО «Апати», приуроченного к 90-летию КФ АО «Апатит». Выставка декоративно-прикладного творчества «Новогодняя сокровищница» от разных авторов, также работающих на АО «Апатит». Это фигурки приходящего символа нового 2020 года, исполненные в разных техниках, елочные игрушки, мягкие вязаные фигурки и много другое. Посетить выставку и познакомиться с миром новогодних чудес можно. 0+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

до 16 января

Открыта выставка из цикла «Творческие люди АО «Апати», приуроченного к 90-летию КФ АО «Апатит». Мастерица по орнаментальному искусству Мария Галухина из своей частной коллекции предоставила тончайшие и красивейшие изделия, выполненные в технике Вологодского кружева. 0+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

г.Полярный

1 января - 1.30

На площади Двух Капитанов - массовое уличное гуляние «Новый год с новой строчки» с запуском фейерверков. 0+

г.Полярный, площадь Двух Капитанов.

пгт.Молочный

1 января - 2.00

Праздничная программа в ГДК «Гармония» «Новогодняя ночь». 18+

пгт.Молочный, Торговая ул., 1а. ГДК «Гармония».

г.Мурманск

11 января - 16.00

Концерт «Рождественские встречи». В традиционном рождественском концерте примут участие заслуженный коллектив народного творчества фольклорный ансамбль «Беломорье» и народные самодеятельные коллективы хор ветеранов «Встреча друзей» и хор украинской песни «Джерела».

Гости концерта прикоснуться к атмосфере Рождества, узнают о чём думают герои праздника, и что он значит для них. Для зрителей прозвучат Рождественские колядки, которые «окунут» в былые времена, прозвучит песня Мурманского композитора Н.С. Матвиенко, посвященная покровителю нашего города святому Николаю Чудотворцу. И, конечно, будут звучать старые, добрые и всеми любимые рождественские песни.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

12 января - 15.00

Концерт ансамбля народной песни «Любава». Новый год - особый праздник, он полон волшебства и ожиданий. Все, без исключения верят, что именно следующий год станет более удачным, более счастливым. Новогодние праздники - это повод увидеть всех своих родных и близких, а ещё это прекрасный повод прийти на концерт ансамбля народной песни «Любава». Ведь участники коллектива подготовили для вас невероятный концерт: они будут шутить, грустить, мечтать и вспоминать давно забытые песни, любимые нашими родными. А некоторые песни вы услышите в совсем непривычном звучании.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

19 января - 15.00

Концерт «В кругу друзей». Уже в двадцатый, юбилейный, раз состоится праздник музыки, песни и танца. «В кругу друзей» - так назвали свою программу участники заслуженного коллектива народного творчества, обладателя Гран-при, Лауреата Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов хореографического искусства - ансамбля танца «Сполохи».

В концертной программе: задорные «Удалые казаки», полюбившиеся всем «Вдоль по Питерской» и весёлые «Балагуры», захватывающий «Развесёлый перепляс» и зажигательная «Веселуха», всегда сопровождаемые бурными аплодисментами «Сапожковские припляски», «Прогулочка», «Топотушки» и вечно молодая «Калинка».

Зрители увидят не только полюбившиеся номера, но и новые постановки. В юбилейном году вместе со «Сполохами» подарят зрителям свои красочные номера хореографические коллективы «Мастерок» (г. Североморск), «Калинка» (г. Оленегорск), «Дивертисмент» (с. Ловозеро), и «Северок» (г. Мурманск), а также ансамбль народной песни «Любава» и ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Край, где смыкаются небо с землей…» (до 29 декабря); «Битва за Север» (до 12 января).

3 января - 12.00

В рамках абонемента «Рождественская сказка» состоится показ фильма «Снегурочка» ( 1968 г .). 12+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Сказки» (до конца года); «Рубеж» (до 26 января); «Заполярье-2019» (до 26 января).

3 января

Откроется выставка-конкурс «Мои встречи с художественным музеем» (до 19 января).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыта выставка: ««Нам память дорога» (до 14 января).

2 января - 12.00

В творческой мастерской «Новогодний кавардак» состоится мастер-класс по изготовлению масок для сна. 12+

3 января - 12.00 и 16.00

Обзорная экскурсия по музею. 12+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

30 декабря - 11.00 и 14.00

«Новогодний КосмоТур-2020» - театрализованное представление для школьников 1-6-х классов. Каждый год, в преддверии самого волшебного и долгожданного праздника, Нового года, Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает юных северян побывать на самой большой ёлке Кольского Заполярья.

Новый год – это всегда яркое и праздничное событие, поэтому дети и взрослые всегда ждут его с особым трепетом. Ведь именно в это время они могут загадать заветное желание, получить долгожданный подарок и принять участие в сказочном новогоднем приключении.

Именно на такое приключение мы приглашаем вас во Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова с 21 по 30 декабря на театрализованное представление «Новогодний КосмоТур - 2020».

Вы окунетесь в удивительный мир волшебства и фантазий, пронесётесь по неизведанным планетам Вселенной, знакомясь с интересными их жителями. Вместе с главными сказочными героями маленьким зрителям предстоит вернуть потерявшееся Время и спасти Новый год.

В театрализованном представлении примут участие драматический театр «Комедиограф», ансамбль танца «Радость», ансамбль эстрадного танца «Форсаж» и цирк «Комплимент».

После волшебного приключения в зрительном зале ребят помладше ждёт игровая программа «Новогоднее приключение в сказочном лесу», где они вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажгут огни на новогодней ёлке и под предводительством веселых Снеговиков совершат путешествие по волшебному сказочному лесу с играми, песнями, хороводами и танцами.

Ребят постарше Варя и Аленка из «Сказочного патруля» приглашают отправиться в путешествие на планету «2020», чтобы там отпраздновать Новый год вместе с местными жителями.

Старшеклассники (7-9-х классы) проведут самый незабываемый новогодний праздник в веселой компании Снежных Фьерков под современные ритмы модных треков уходящего года. Школьники окунутся в Новогодние челленджи и, конечно, зажгут ёлочку с Дедом Морозом и Снегурочкой. 6+

30 декабря - 15.00

В Мурманском областном театре кукол состоится благотворительный кукольный спектакль «Снегурушка», поставленный на средства, выделенные в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» (направление «Театры-детям»).

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «В стране ледяного безмолвия: исследователи Арктики XIX - начала XX вв.» (до 14 февраля); «Премиальный парад» (до конца года); «Книгопанорама» (до конца года).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Сказки матушки Зимы» (до конца года); «Кладовая радости» (до конца года); «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года); «С Новым годом и Рождеством!» (до 31 января).

3, 5 и 6 января - 12.00-15.00

Состоится увлекательная игра-квест «Дело № 2020: «В поисках таинственного С…». 6+

Спектакли Мурманского областного театра кукол на сцене библиотеки

2 января - 12.00 и 14.30

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек». 2+

3 января - 12.00 и 14.30

Н. Гернет «Полянка». 2+

4 января - 12.00 и 14.30

Т. Волынкина «Маша и медведь» 2+

5 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

6 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

7 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

8 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

30 декабрь - 10.00 и 12.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

2 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

3 января - 10.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

4 января - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

6 января - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

7 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

8 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

11 января - 10.00, 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

12 января - 10.00, 12.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

18 января - 17.00

Т. Волынкина «Ёлочка с иголочки».

25 января - 17.00

С. Красковская «Прилетели гуленьки...».

В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27

19 января - 11.00 и 15.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

26 января - 16.00

К. Чуковский «Муха-Цокотуха».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

2 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

3 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

5 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

6 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

7 января - 12.00 и 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

8 января - 12.00 и 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

11 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

12 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

18 января - 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

25 января - 14.30

А. Усачев «Чудеса в Дедморозовке».

В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27

26 января - 12.00

Э. Успенский «Зима в Простоквашино».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

5 января - 15.00

«Щелкунчик». Музыкальная сказка с песочной анимацией.

6 января - 12.00

«Я слушаю». Абонемент «Я хочу услышать музыку». Концерты для самых маленьких.

6 января - 15.00

«Щелкунчик». Музыкальная сказка с песочной анимацией.

7 января - 15.00

«Щелкунчик». Музыкальная сказка с песочной анимацией.

8 января - 14.00

«Невероятный Новый год». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой».

10 января - 19.00

Концерт-встреча «Тихий снежный вечер» с Екатериной Ефремовой.

12 января - 17.00

«Сон в новогоднюю ночь». Абонемент «Магия органа».

19 января - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Юкаа-Пекка Куусела, Финляндия. Солист - Хенрик Сандос (бандонеон), Финляндия.

22 января - 19.00

«Встреча в Венском кафе».

24 января - 18.00

«Цветы и мода» - творческая встреча с историком моды Александром Васильевым.

25 января - 18.00

Чарльз Тернер (вокал) и трио Седрика Онрю, США/Франция. Абонемент «На джазовой волне». Посвящение великому американскому пианисту Нэту Кингу Коулу.

31 января - 19.00

Письма/джаз - любовные письма известных писателей и музыка в стиле джаз. «Арт-кафе».

1 февраля - 18.00

Моноспектакль - концерт «Самое любимое». Народный артист России Константин Райкин.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

30 декабря - 11.30 и 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

2 января - 11.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

2 января - 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

2 января - 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия. Малая сцена. 16+

3 января - 11.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

3 января - 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

3 января - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

4 января - 11.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

4 января - 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

4 января - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

5 января - 11.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

5 января - 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

5 января - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях. 16+

6 января - 11.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

6 января - 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин, комедия в двух действиях. 16+

7 января - 11.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

7 января - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

8 января - 15.00

Балет «Щелкунчик». г.Москва. П. Чайковский. 0+

8 января - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

11 января - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова, трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

12 января - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

15 января - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. 16+

16 января - 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин, комедия в двух действиях. 16+

17 января - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

18 января - 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

18 января - 19.00

«Ох, уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях. 18+

19 января - 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

19 января - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш, мелодрама в двух действиях. 16+

22 января - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев, драматическая баллада. Малая сцена. 12+

23 января - 19.00

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

24 января - 14.00

пгт.Мурмаши. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. 6+

24 января - 19.00

Акция «Театр для всех». «Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

25 января - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в двух действиях. 0+

25 января - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

26 января - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

26 января - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни, комедия, перевод М. Мишина. 16+

27 января - 19.00

«Мужчины по вызову» (г.Москва). Комедия о необычном любовном треугольнике.

29 января - 13.30

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

30 января - 19.00

Акция «Театр для всех». «Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

31 января - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. 16+

1 февраля - 18.00

г.Кировск. «Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

2 февраля - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. 6+

2 февраля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

5 февраля - 13.30

Акция «Театр школе». «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

5 февраля - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

30 декабря – 11.00 и 14.00

2-6 января - 11.00 и 14.00

Драматический театр Северного флота приглашает на Новогодние представления. Перед новым ярким, красочным и весёлым спектаклем театра – «Приключения Буратино», поставленным по мотивам всем известной и любимой сказки А. Толстого, вас ждут игры, песни и хороводы вокруг ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. 6+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка: «Каллиграфия Владимира Казачука» (до 8 января); «Зимняя сказка» (до 8 января); «Живопись и графика Евгении Куликовой и Елены Жак» (до 9 января).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает 44-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области. В экспозиции представлено более 200 произведений (до 26 января).

Ледовый дворец спорта

(г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Телефон 45-18-12)

3 января - 14.00

Состоится всероссийская новогодняя премьера постановки «Настоящий Щелкунчик». Завораживающая красота русского балета на льду виртуозно объединится с техничным фигурным катанием от участников сборной России по фигурному катанию и солистов мировых ледовых шоу. Впечатляющая мультимедийная сценография, яркие костюмы и прекрасная музыка порадуют не только детей, но и самых искушенных зрителей. 0+