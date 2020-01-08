Афиша
г.Кировск
8 января – 11.00
Игра путешествие по зимним сказкам «Новогодний маскарад».
г.Кировск, ул.Советской Конституции, 10. МБОУ «СОШ №
до 16 января
Открыта выставка из цикла «Творческие люди АО «Апати», приуроченного к 90-летию КФ АО «Апатит». Мастерица по орнаментальному искусству Мария Галухина из своей частной коллекции предоставила тончайшие и красивейшие изделия, выполненные в технике Вологодского кружева. 0+
г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.
нп.Коашва
8 января – 11.00
На площадке у Дома культуры пройдёт детская развлекательная программа «Зимние забавы». Вас ждут зимние игры – катание на санках и лыжах, игра в снежки и, конечно, чтобы не замерзнуть - танцы на снегу. 6+
нп. Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.
нп.Лиинахамари
8 января – 12.00
«Зимние виды спорта» - конкурс рисунков.
нп.Лиинахамари, ул.Северная. МБОУ СОШ № 23.
г.Мурманск
8 января - 13.00
Состоится областной фольклорный детский праздник «Рождественские посиделки». Организаторы приглашают поучаствовать воспитанников кружков, объединений, студий культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования детей Мурманской области. Возраст участников – 8-16 лет, состав команды – 6-8 человек. Командам нужно будет подготовить колядки и творческие подарки, которые они исполнят на мероприятии.
В программе праздника: игровая программа «Святочные посиделки. От Рождества до Крещения»; конкурсы для детей и родителей; выставка детского художественного творчества; мастер-классы.
г.Мурманск, ул. Академика Книповича, 23а. Отдел народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея, Дом ремёсел.
8 января - 14.00
Пройдёт концерт «Невероятный Новый год». Детский праздничный концерт сыграет ансамбль «Лёгкие люди» в рамках абонемента «В гости к Музыке с Катей Ефремовой». Исполнители: Екатерина Ефремова – ведущая, Петр Макаров – фортепиано, Екатерина Охраминская – виолончель, Евгений Попов – скрипка, Евгений Кондаков – ударные.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.
8 января - 15.00
На сцене Мурманского областного драматического театра зрителей ждёт встреча с героями сказочного балета «Щелкунчик». Великая музыка знаменитого Петра Чайковского создаст на сцене удивительную, волшебную, таинственную и незабываемую атмосферу.
«Щелкунчик» – сказка, которую любят дети и по которой тоскуют взрослые. В Мурманске ее представит «Русский национальный классический балет». Сольные партии исполнят артисты Большого государственного академического театра России и Музыкального академического театра имени К.С. Станиславского и В.С. Немировича-Данченко.
г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.
9 января - 17.00
Состоится торжественное открытие выставки «Беспокойное путешествие – 6», в котором примет участие автор картин Александр Губинский. Художник работает в разных жанрах – пейзажи, портреты, натюрморты. Выставка работает до 2 февраля.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманский областной художественный музей.
10 января -19.00
Состоится концерт-встреча с Екатериной Ефремовой «Тихий снежный вечер». По словам исполнительницы, формат встречи – непринужденный, домашний и тёплый. Можно о чём-то спросить, о чём-то поговорить, – рассказала Екатерина Ефремова. – На репертуарных концертах я всегда ограничена темой, а здесь – живое общение, стихийное. Возможность поделиться любимыми песнями, которые живут вместе со мной и на теряют своей ценности, несмотря на ход времени.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, камерный зал.
11 января – 14.00
Состоится показ учебной программы «Великая Отечественная война в Заполярье 1941-1945гг.» (продолжительность – 19 минут). Программа «Великая Отечественная война в Заполярье 1941-1945 гг.» расскажет о событиях Великой Отечественной войны и о жизни мурманчан в этот период: о вражеских авианалетах врага, о подвиге советских партизан и оленетранспортных батальонов, о героическом труде портовиков и промысле рыбаков тралового флота. Программа посвящена 75-летию разгрома немецко-фашистских войск на Севере. Учебная программа рекомендована для учащихся старших классов.
После просмотра учебных программ гости музея смогут проверить свои знания в специальном интерактивном приложении для планшетов, которое будет интересно как детям, так и взрослым посетителям
г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей 3-й этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.
11 января – 15.00
Состоится показ учебной программы «История Мурманска» (продолжительность - 21 минута). Программа «История Мурманска» познакомит с главными этапами развития города Мурманска с момента его основания до настоящего времени: предпосылки основания города, Первая мировая война, основание Романова-на-Мурмане, интервенция, гражданская война, развитие Мурманска в довоенный период, Великая Отечественная война 1941-1945 гг., послевоенное восстановление города, 1950-1980-е гг., кризис 1990-х гг., 2000 годы. Учебная программа рекомендована для учащихся старших классов.
После просмотра учебных программ гости музея смогут проверить свои знания в специальном интерактивном приложении для планшетов, которое будет интересно как детям, так и взрослым посетителям
г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей 3-й этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.
11 января - 16.00
Концерт «Рождественские встречи». В традиционном рождественском концерте примут участие заслуженный коллектив народного творчества фольклорный ансамбль «Беломорье» и народные самодеятельные коллективы хор ветеранов «Встреча друзей» и хор украинской песни «Джерела».
Гости концерта прикоснуться к атмосфере Рождества, узнают о чём думают герои праздника, и что он значит для них. Для зрителей прозвучат Рождественские колядки, которые «окунут» в былые времена, прозвучит песня Мурманского композитора Н.С. Матвиенко, посвященная покровителю нашего города святому Николаю Чудотворцу. И, конечно, будут звучать старые, добрые и всеми любимые рождественские песни.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
12 января – 11.30-14.30
Первый восход солнца в Мурманске после полярной ночи можно будет наблюдать 12 января в 12 часов 29 мин. Заход солнца – в 13 часов 23 минуты. Продолжительность светового дня составит 54 минуты.
12 января будет проводиться традиционное мероприятие, приуроченное к первому восходу солнца, – «Первый рассвет». Место проведения – площадка сопки «Солнечная горка» (
Для удобства мурманчан от остановки «Автопарк» (в сторону юга) к месту проведения мероприятия будут курсировать два автобуса. Начало движения по маршруту – 11.00.
12 января - 15.00
Концерт ансамбля народной песни «Любава». Новый год - особый праздник, он полон волшебства и ожиданий. Все, без исключения верят, что именно следующий год станет более удачным, более счастливым. Новогодние праздники - это повод увидеть всех своих родных и близких, а ещё это прекрасный повод прийти на концерт ансамбля народной песни «Любава». Ведь участники коллектива подготовили для вас невероятный концерт: они будут шутить, грустить, мечтать и вспоминать давно забытые песни, любимые нашими родными. А некоторые песни вы услышите в совсем непривычном звучании.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
19 января - 15.00
Концерт «В кругу друзей». Уже в двадцатый, юбилейный, раз состоится праздник музыки, песни и танца. «В кругу друзей» - так назвали свою программу участники заслуженного коллектива народного творчества, обладателя Гран-при, Лауреата Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов хореографического искусства - ансамбля танца «Сполохи».
В концертной программе: задорные «Удалые казаки», полюбившиеся всем «Вдоль по Питерской» и весёлые «Балагуры», захватывающий «Развесёлый перепляс» и зажигательная «Веселуха», всегда сопровождаемые бурными аплодисментами «Сапожковские припляски», «Прогулочка», «Топотушки» и вечно молодая «Калинка».
Зрители увидят не только полюбившиеся номера, но и новые постановки. В юбилейном году вместе со «Сполохами» подарят зрителям свои красочные номера хореографические коллективы «Мастерок» (г. Североморск), «Калинка» (г. Оленегорск), «Дивертисмент» (с. Ловозеро), и «Северок» (г. Мурманск), а также ансамбль народной песни «Любава» и ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки».
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Битва за Север» (до 12 января); «Как рубашка в поле выросла» (до 27 января); «Калейдоскоп» (до 2 февраля); «С днём рождения, художник!» - произведения из фондового собрания к 80-летию со дня рождения графика, заслуженного художника РСФСР Бориса Французова (до 16 февраля).
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)
Открыты выставки: «Сказки» (до конца года); «Рубеж» (до 26 января); «Заполярье-2019» (до 26 января); «Портрет великой княжны Анны Павловны» (до 2 февраля); выставка-конкурс «Мои встречи с художественным музеем» (до 19 января).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).
Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.
Последняя среда каждого месяца - санитарный день.
В выставочном зале открыта выставка: ««Нам память дорога» (до 14 января).
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
11 января - 16.00
Концерт «Рождественские встречи». В традиционном рождественском концерте примут участие заслуженный коллектив народного творчества фольклорный ансамбль «Беломорье» и народные самодеятельные коллективы хор ветеранов «Встреча друзей» и хор украинской песни «Джерела».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «В стране ледяного безмолвия: исследователи Арктики XIX - начала XX вв.» (до 14 февраля); «Премиальный парад» (до конца года); «Книгопанорама» (до конца года).
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Продолжают работу экспозиции: «Сказки матушки Зимы» (до конца года); «Кладовая радости» (до конца года); «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).
Спектакли Мурманского областного театра кукол на сцене библиотеки
8 января - 12.00 и 14.30
П. Васильев «Умка». 5+
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
Для самых маленьких (2-4 лет):
8 января - 10.00 и 17.30
Никита Шмитько «Звёздочка».
11 января - 10.00, 15.00 и 17.30
Никита Шмитько «Звёздочка».
12 января - 10.00, 12.00 и 17.30
Никита Шмитько «Звёздочка».
18 января - 17.00
Т. Волынкина «Ёлочка с иголочки».
25 января - 17.00
С. Красковская «Прилетели гуленьки...».
В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27
19 января - 11.00 и 15.00
Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».
26 января - 16.00
К. Чуковский «Муха-Цокотуха».
Для тех, кто постарше (от 5 лет):
8 января - 12.00 и 15.00
Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».
11 января - 12.00
Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».
12 января - 15.00
Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».
18 января - 14.30
Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».
25 января - 14.30
А. Усачев «Чудеса в Дедморозовке».
В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27
26 января - 12.00
Э. Успенский «Зима в Простоквашино».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
8 января - 14.00
«Невероятный Новый год». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой».
10 января - 19.00
Концерт-встреча «Тихий снежный вечер» с Екатериной Ефремовой.
12 января - 17.00
«Сон в новогоднюю ночь». Абонемент «Магия органа».
19 января - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Юкаа-Пекка Куусела, Финляндия. Солист - Хенрик Сандос (бандонеон), Финляндия.
22 января - 19.00
«Встреча в Венском кафе».
24 января - 18.00
«Цветы и мода» - творческая встреча с историком моды Александром Васильевым.
25 января - 18.00
Чарльз Тернер (вокал) и трио Седрика Онрю, США/Франция. Абонемент «На джазовой волне». Посвящение великому американскому пианисту Нэту Кингу Коулу.
31 января - 19.00
Письма/джаз - любовные письма известных писателей и музыка в стиле джаз. «Арт-кафе».
1 февраля - 18.00
Моноспектакль - концерт «Самое любимое». Народный артист России Константин Райкин.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
8 января - 15.00
Балет «Щелкунчик». г.Москва. П. Чайковский. 0+
8 января - 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+
11 января - 19.00
«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова, трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+
12 января - 19.00
«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+
15 января - 19.00
«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. 16+
16 января - 19.00
«Спиннинг». Н. Ермохин, комедия в двух действиях. 16+
17 января - 19.00
«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+
18 января - 12.00
«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+
18 января - 19.00
«Ох, уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях. 18+
19 января - 12.00
«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким, музыкальная сказка в двух действиях. 6+
19 января - 19.00
«Продавец дождя». Р. Нэш, мелодрама в двух действиях. 16+
22 января - 19.00
«Не покидай меня…». А. Дударев, драматическая баллада. Малая сцена. 12+
23 января - 19.00
«Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+
24 января - 14.00
пгт.Мурмаши. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. 6+
24 января - 19.00
Акция «Театр для всех». «Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+
25 января - 12.00
«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в двух действиях. 0+
25 января - 19.00
«Кукла для невесты». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+
26 января - 12.00
«Зачарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в двух действиях. 6+
26 января - 19.00
«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни, комедия, перевод М. Мишина. 16+
27 января - 19.00
«Мужчины по вызову» (г.Москва). Комедия о необычном любовном треугольнике.
29 января - 13.30
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+
30 января - 19.00
Акция «Театр для всех». «Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+
31 января - 19.00
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. 16+
1 февраля - 18.00
г.Кировск. «Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+
2 февраля - 12.00
«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. 6+
2 февраля - 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+
5 февраля - 13.30
Акция «Театр школе». «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+
5 февраля - 19.00
«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
11 января - 18.00
«Под одной крышей», Сергиенко Ю. Трагикомедия. 12+
12 января - 11.00
«Аленький цветочек», Сергиенко Ю. Сказка. 6+
12 января - 18.00
«Не всё коту масленица», Сергиенко Ю. Комедия. 12+
18 января - 18.00
«Туман над заливом», Шарапко А. Драма. 12+
19 января - 11.00
«Волшебное зеркало», Сергиенко Ю. Сказка. 0+
19 января - 18.00
«Шампанского!.., Сергиенко Ю. Комедия. 12+
25 января - 18.00
«Панночка», Сергиенко Ю. Драма. 12+
26 января - 11.00
«Морозко», Сергиенко Ю. Сказка. 6+
26 января - 18.00
«Домовой», Сергиенко Ю. Комедия. 16+
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.
Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Открыта выставка: «Живопись и графика Евгении Куликовой и Елены Жак» (до 9 января).
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работает 44-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области. В экспозиции представлено более 200 произведений (до 26 января).