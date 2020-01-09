г.Кировск

до 16 января

Открыта выставка из цикла «Творческие люди АО «Апати», приуроченного к 90-летию КФ АО «Апатит». Мастерица по орнаментальному искусству Мария Галухина из своей частной коллекции предоставила тончайшие и красивейшие изделия, выполненные в технике Вологодского кружева. 0+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

г.Мурманск

9 января - 17.00

Состоится торжественное открытие выставки «Беспокойное путешествие – 6», в котором примет участие автор картин Александр Губинский. Художник работает в разных жанрах – пейзажи, портреты, натюрморты. Выставка работает до 2 февраля.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманский областной художественный музей.

10 января -19.00

Состоится концерт-встреча с Екатериной Ефремовой «Тихий снежный вечер». По словам исполнительницы, формат встречи – непринужденный, домашний и тёплый. Можно о чём-то спросить, о чём-то поговорить, – рассказала Екатерина Ефремова. – На репертуарных концертах я всегда ограничена темой, а здесь – живое общение, стихийное. Возможность поделиться любимыми песнями, которые живут вместе со мной и на теряют своей ценности, несмотря на ход времени.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, камерный зал.

11 и 12 января – 14.00

Состоится показ учебной программы «Великая Отечественная война в Заполярье 1941-1945гг.» (продолжительность – 19 минут). Программа «Великая Отечественная война в Заполярье 1941-1945 гг.» расскажет о событиях Великой Отечественной войны и о жизни мурманчан в этот период: о вражеских авианалетах врага, о подвиге советских партизан и оленетранспортных батальонов, о героическом труде портовиков и промысле рыбаков тралового флота. Программа посвящена 75-летию разгрома немецко-фашистских войск на Севере. Учебная программа рекомендована для учащихся старших классов.

После просмотра учебных программ гости музея смогут проверить свои знания в специальном интерактивном приложении для планшетов, которое будет интересно как детям, так и взрослым посетителям

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей 3-й этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

11 и 12 января – 15.00

Состоится показ учебной программы «История Мурманска» (продолжительность - 21 минута). Программа «История Мурманска» познакомит с главными этапами развития города Мурманска с момента его основания до настоящего времени: предпосылки основания города, Первая мировая война, основание Романова-на-Мурмане, интервенция, гражданская война, развитие Мурманска в довоенный период, Великая Отечественная война 1941-1945 гг., послевоенное восстановление города, 1950-1980-е гг., кризис 1990-х гг., 2000 годы. Учебная программа рекомендована для учащихся старших классов.

После просмотра учебных программ гости музея смогут проверить свои знания в специальном интерактивном приложении для планшетов, которое будет интересно как детям, так и взрослым посетителям

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей 3-й этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

11 января - 16.00

Концерт «Рождественские встречи». В традиционном рождественском концерте примут участие заслуженный коллектив народного творчества фольклорный ансамбль «Беломорье» и народные самодеятельные коллективы хор ветеранов «Встреча друзей» и хор украинской песни «Джерела».

Гости концерта прикоснуться к атмосфере Рождества, узнают о чём думают герои праздника, и что он значит для них. Для зрителей прозвучат Рождественские колядки, которые «окунут» в былые времена, прозвучит песня Мурманского композитора Н.С. Матвиенко, посвященная покровителю нашего города святому Николаю Чудотворцу. И, конечно, будут звучать старые, добрые и всеми любимые рождественские песни.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

12 января – 11.30-14.30

Первый восход солнца в Мурманске после полярной ночи можно будет наблюдать 12 января в 12 часов 29 мин. Заход солнца – в 13 часов 23 минуты. Продолжительность светового дня составит 54 минуты.

12 января будет проводиться традиционное мероприятие, приуроченное к первому восходу солнца, – «Первый рассвет». Место проведения – площадка сопки «Солнечная горка» ( 1387 км Ленинградского шоссе, юго-восточное направление от комплекса «Кречет»).

Для удобства мурманчан от остановки «Автопарк» (в сторону юга) к месту проведения мероприятия будут курсировать два автобуса. Начало движения по маршруту – 11.00.

12 января - 15.00

Состоится литературно-музыкальный вечер «Рождественские встречи» в Мурманской областной научной библиотеке. Рождественские встречи – традиционный литературно-музыкальный вечер, который библиотека проводит для читателей старшего поколения. На вечере прозвучат новогодние и рождественские стихи, хоровой коллектив «Встреча друзей» Дворца культуры им. С.М. Кирова исполнит популярные новогодние и рождественские песни.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

12 января - 15.00

Концерт ансамбля народной песни «Любава». Новый год - особый праздник, он полон волшебства и ожиданий. Все, без исключения верят, что именно следующий год станет более удачным, более счастливым. Новогодние праздники - это повод увидеть всех своих родных и близких, а ещё это прекрасный повод прийти на концерт ансамбля народной песни «Любава». Ведь участники коллектива подготовили для вас невероятный концерт: они будут шутить, грустить, мечтать и вспоминать давно забытые песни, любимые нашими родными. А некоторые песни вы услышите в совсем непривычном звучании.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

12 января - 17.00

Состоится концерт «Сон в новогоднюю ночь». Вокальная и инструментальная духовная музыка Баха, Гайдна, Дюбуа, Рахманинова прозвучит в рамках абонемента «Магия органа». Исполнители – Евгения Малеева (меццо-сопрано), Дмитрий Степанович (бас), Юлия Лотова (орган), Москва. Музыканты выступят в Мурманской филармонии впервые.

Евгения Малеева (меццо-сопрано) – лауреат международных конкурсов, солистка Театра старинной музыки МГУ им. М.В. Ломоносова. Много выступает с сольными программами и в ансамбле с различными инструменталистами, принимает участие в выступлениях ансамбля «Солисты барокко» под управлением Андрея Спиридонова, в программах межрегионального Шаляпинского центра совместно с Дмитрием Степановичем. Дмитрий Степанович (бас) с 2016 – приглашенный солист Московского академического музыкального театра имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко. Параллельно с работой в театре пишет музыку. Юлия Лотова – органист общины св. Петра и Павла церкви Ингрии в Москве. Музыкант много выступает с сольными концертами и в ансамблях с певцами, инструменталистами, хоровыми коллективами, как в России, так и за рубежом. Является автором ряда сочинений и обработок для органа.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

19 января - 15.00

Концерт «В кругу друзей». Уже в двадцатый, юбилейный, раз состоится праздник музыки, песни и танца. «В кругу друзей» - так назвали свою программу участники заслуженного коллектива народного творчества, обладателя Гран-при, Лауреата Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов хореографического искусства - ансамбля танца «Сполохи».

В концертной программе: задорные «Удалые казаки», полюбившиеся всем «Вдоль по Питерской» и весёлые «Балагуры», захватывающий «Развесёлый перепляс» и зажигательная «Веселуха», всегда сопровождаемые бурными аплодисментами «Сапожковские припляски», «Прогулочка», «Топотушки» и вечно молодая «Калинка».

Зрители увидят не только полюбившиеся номера, но и новые постановки. В юбилейном году вместе со «Сполохами» подарят зрителям свои красочные номера хореографические коллективы «Мастерок» (г. Североморск), «Калинка» (г. Оленегорск), «Дивертисмент» (с. Ловозеро), и «Северок» (г. Мурманск), а также ансамбль народной песни «Любава» и ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Битва за Север» (до 12 января); «Как рубашка в поле выросла» (до 27 января); «Калейдоскоп» (до 2 февраля); «С днём рождения, художник!» - произведения из фондового собрания к 80-летию со дня рождения графика, заслуженного художника РСФСР Бориса Французова (до 16 февраля).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Сказки» (до конца года); «Рубеж» (до 26 января); «Заполярье-2019» (до 26 января); «Портрет великой княжны Анны Павловны» (до 2 февраля); выставка-конкурс «Мои встречи с художественным музеем» (до 19 января).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыта выставка: ««Нам память дорога» (до 14 января).

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

11 января - 16.00

Концерт «Рождественские встречи». В традиционном рождественском концерте примут участие заслуженный коллектив народного творчества фольклорный ансамбль «Беломорье» и народные самодеятельные коллективы хор ветеранов «Встреча друзей» и хор украинской песни «Джерела».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «В стране ледяного безмолвия: исследователи Арктики XIX - начала XX вв.» (до 14 февраля); «Премиальный парад» (до конца года); «Книгопанорама» (до конца года).

12 января - 15.00

Состоится литературно-музыкальный вечер «Рождественские встречи» в Мурманской областной научной библиотеке. Рождественские встречи – традиционный литературно-музыкальный вечер, который библиотека проводит для читателей старшего поколения.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Сказки матушки Зимы» (до конца года); «Кладовая радости» (до конца года); «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

11 января - 10.00, 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

12 января - 10.00, 12.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

18 января - 17.00

Т. Волынкина «Ёлочка с иголочки».

25 января - 17.00

С. Красковская «Прилетели гуленьки...».

В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27

19 января - 11.00 и 15.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

26 января - 16.00

К. Чуковский «Муха-Цокотуха».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

11 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

12 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

18 января - 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

25 января - 14.30

А. Усачев «Чудеса в Дедморозовке».

В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27

26 января - 12.00

Э. Успенский «Зима в Простоквашино».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

10 января - 19.00

Концерт-встреча «Тихий снежный вечер» с Екатериной Ефремовой.

12 января - 17.00

«Сон в новогоднюю ночь». Абонемент «Магия органа».

19 января - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Юкаа-Пекка Куусела, Финляндия. Солист - Хенрик Сандос (бандонеон), Финляндия.

22 января - 19.00

«Встреча в Венском кафе».

24 января - 18.00

«Цветы и мода» - творческая встреча с историком моды Александром Васильевым.

25 января - 18.00

Чарльз Тернер (вокал) и трио Седрика Онрю, США/Франция. Абонемент «На джазовой волне». Посвящение великому американскому пианисту Нэту Кингу Коулу.

31 января - 19.00

Письма/джаз - любовные письма известных писателей и музыка в стиле джаз. «Арт-кафе».

1 февраля - 18.00

Моноспектакль - концерт «Самое любимое». Народный артист России Константин Райкин.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

11 января - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова, трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

12 января - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

15 января - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. 16+

16 января - 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин, комедия в двух действиях. 16+

17 января - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

18 января - 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

18 января - 19.00

«Ох, уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях. 18+

19 января - 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

19 января - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш, мелодрама в двух действиях. 16+

22 января - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев, драматическая баллада. Малая сцена. 12+

23 января - 19.00

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

24 января - 14.00

пгт.Мурмаши. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. 6+

24 января - 19.00

Акция «Театр для всех». «Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

25 января - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в двух действиях. 0+

25 января - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

26 января - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

26 января - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни, комедия, перевод М. Мишина. 16+

27 января - 19.00

«Мужчины по вызову» (г.Москва). Комедия о необычном любовном треугольнике.

29 января - 13.30

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

30 января - 19.00

Акция «Театр для всех». «Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

31 января - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. 16+

1 февраля - 18.00

г.Кировск. «Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

2 февраля - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. 6+

2 февраля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

5 февраля - 13.30

Акция «Театр школе». «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

5 февраля - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

11 января - 18.00

«Под одной крышей», Сергиенко Ю. Трагикомедия. 12+

12 января - 11.00

«Аленький цветочек», Сергиенко Ю. Сказка. 6+

12 января - 18.00

«Не всё коту масленица», Сергиенко Ю. Комедия. 12+

18 января - 18.00

«Туман над заливом», Шарапко А. Драма. 12+

19 января - 11.00

«Волшебное зеркало», Сергиенко Ю. Сказка. 0+

19 января - 18.00

«Шампанского!.., Сергиенко Ю. Комедия. 12+

25 января - 18.00

«Панночка», Сергиенко Ю. Драма. 12+

26 января - 11.00

«Морозко», Сергиенко Ю. Сказка. 6+

26 января - 18.00

«Домовой», Сергиенко Ю. Комедия. 16+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка: «Живопись и графика Евгении Куликовой и Елены Жак» (до 9 января).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает 44-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области. В экспозиции представлено более 200 произведений (до 26 января).