г.Полярные Зори

10 января - 19.00

Театрализованное представление «Гарри Поттер и тайна посоха Деда Мороза». 6+

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

12 января - 16.00

Концерт «Свет Рождества» академического хора «Орферион». Программа включает в себя духовную и классическую музыку, отечественную и зарубежную, рождественские песни народов мира, эстрадные и авторские песни в исполнении детской группы коллектива. 0+

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

до 16 января

Открыта выставка из цикла «Творческие люди АО «Апати», приуроченного к 90-летию КФ АО «Апатит». Мастерица по орнаментальному искусству Мария Галухина из своей частной коллекции предоставила тончайшие и красивейшие изделия, выполненные в технике Вологодского кружева. 0+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

г.Апатиты

14 января - 12.00

Фотовыставка и показ коллекции кукол Дудукиной Екатерины «Куклы-подружки». Автору - всего 13 лет, она уже сама придумывает модели кукольной одежды, шьет ее и устраивает фотосессии для своих любимиц. 0+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова. Музей-библиотека Дворца культуры.

14 января - 12.00

Откроется выставка живописи Валентины Петровой «Север - любовь моя». 6+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

15 января - 19.00

Комедия «Мужчины по вызову». 18+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова. Музей-библиотека Дворца культуры.

г.Мурманск

10 января -19.00

Состоится концерт-встреча с Екатериной Ефремовой «Тихий снежный вечер». По словам исполнительницы, формат встречи – непринужденный, домашний и тёплый. Можно о чём-то спросить, о чём-то поговорить, – рассказала Екатерина Ефремова. – На репертуарных концертах я всегда ограничена темой, а здесь – живое общение, стихийное. Возможность поделиться любимыми песнями, которые живут вместе со мной и на теряют своей ценности, несмотря на ход времени.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, камерный зал.

11 и 12 января – 14.00

Состоится показ учебной программы «Великая Отечественная война в Заполярье 1941-1945гг.» (продолжительность – 19 минут). Программа «Великая Отечественная война в Заполярье 1941-1945 гг.» расскажет о событиях Великой Отечественной войны и о жизни мурманчан в этот период: о вражеских авианалетах врага, о подвиге советских партизан и оленетранспортных батальонов, о героическом труде портовиков и промысле рыбаков тралового флота. Программа посвящена 75-летию разгрома немецко-фашистских войск на Севере. Учебная программа рекомендована для учащихся старших классов.

После просмотра учебных программ гости музея смогут проверить свои знания в специальном интерактивном приложении для планшетов, которое будет интересно как детям, так и взрослым посетителям

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей 3-й этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

11 и 12 января – 15.00

Состоится показ учебной программы «История Мурманска» (продолжительность - 21 минута). Программа «История Мурманска» познакомит с главными этапами развития города Мурманска с момента его основания до настоящего времени: предпосылки основания города, Первая мировая война, основание Романова-на-Мурмане, интервенция, гражданская война, развитие Мурманска в довоенный период, Великая Отечественная война 1941-1945 гг., послевоенное восстановление города, 1950-1980-е гг., кризис 1990-х гг., 2000 годы. Учебная программа рекомендована для учащихся старших классов.

После просмотра учебных программ гости музея смогут проверить свои знания в специальном интерактивном приложении для планшетов, которое будет интересно как детям, так и взрослым посетителям

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей 3-й этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

11 января - 16.00

Концерт «Рождественские встречи». В традиционном рождественском концерте примут участие заслуженный коллектив народного творчества фольклорный ансамбль «Беломорье» и народные самодеятельные коллективы хор ветеранов «Встреча друзей» и хор украинской песни «Джерела».

Гости концерта прикоснуться к атмосфере Рождества, узнают о чём думают герои праздника, и что он значит для них. Для зрителей прозвучат Рождественские колядки, которые «окунут» в былые времена, прозвучит песня Мурманского композитора Н.С. Матвиенко, посвященная покровителю нашего города святому Николаю Чудотворцу. И, конечно, будут звучать старые, добрые и всеми любимые рождественские песни.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

12 января – 11.30-14.30

Первый восход солнца в Мурманске после полярной ночи можно будет наблюдать 12 января в 12 часов 29 мин. Заход солнца – в 13 часов 23 минуты. Продолжительность светового дня составит 54 минуты.

12 января будет проводиться традиционное мероприятие, приуроченное к первому восходу солнца, – «Первый рассвет». Место проведения – площадка сопки «Солнечная горка» ( 1387 км Ленинградского шоссе, юго-восточное направление от комплекса «Кречет»).

Для удобства мурманчан от остановки «Автопарк» (в сторону юга) к месту проведения мероприятия будут курсировать два автобуса. Начало движения по маршруту – 11.00.

12 января - 15.00

Состоится литературно-музыкальный вечер «Рождественские встречи» в Мурманской областной научной библиотеке. Рождественские встречи – традиционный литературно-музыкальный вечер, который библиотека проводит для читателей старшего поколения. На вечере прозвучат новогодние и рождественские стихи, хоровой коллектив «Встреча друзей» Дворца культуры им. С.М. Кирова исполнит популярные новогодние и рождественские песни.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

12 января - 15.00

Концерт ансамбля народной песни «Любава». Новый год - особый праздник, он полон волшебства и ожиданий. Все, без исключения верят, что именно следующий год станет более удачным, более счастливым. Новогодние праздники - это повод увидеть всех своих родных и близких, а ещё это прекрасный повод прийти на концерт ансамбля народной песни «Любава». Ведь участники коллектива подготовили для вас невероятный концерт: они будут шутить, грустить, мечтать и вспоминать давно забытые песни, любимые нашими родными. А некоторые песни вы услышите в совсем непривычном звучании.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

12 января - 17.00

Состоится концерт «Сон в новогоднюю ночь». Вокальная и инструментальная духовная музыка Баха, Гайдна, Дюбуа, Рахманинова прозвучит в рамках абонемента «Магия органа». Исполнители – Евгения Малеева (меццо-сопрано), Дмитрий Степанович (бас), Юлия Лотова (орган), Москва. Музыканты выступят в Мурманской филармонии впервые.

Евгения Малеева (меццо-сопрано) – лауреат международных конкурсов, солистка Театра старинной музыки МГУ им. М.В. Ломоносова. Много выступает с сольными программами и в ансамбле с различными инструменталистами, принимает участие в выступлениях ансамбля «Солисты барокко» под управлением Андрея Спиридонова, в программах межрегионального Шаляпинского центра совместно с Дмитрием Степановичем. Дмитрий Степанович (бас) с 2016 – приглашенный солист Московского академического музыкального театра имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко. Параллельно с работой в театре пишет музыку. Юлия Лотова – органист общины св. Петра и Павла церкви Ингрии в Москве. Музыкант много выступает с сольными концертами и в ансамблях с певцами, инструменталистами, хоровыми коллективами, как в России, так и за рубежом. Является автором ряда сочинений и обработок для органа.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

19 января - 15.00

Концерт «В кругу друзей». Уже в двадцатый, юбилейный, раз состоится праздник музыки, песни и танца. «В кругу друзей» - так назвали свою программу участники заслуженного коллектива народного творчества, обладателя Гран-при, Лауреата Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов хореографического искусства - ансамбля танца «Сполохи».

В концертной программе: задорные «Удалые казаки», полюбившиеся всем «Вдоль по Питерской» и весёлые «Балагуры», захватывающий «Развесёлый перепляс» и зажигательная «Веселуха», всегда сопровождаемые бурными аплодисментами «Сапожковские припляски», «Прогулочка», «Топотушки» и вечно молодая «Калинка».

Зрители увидят не только полюбившиеся номера, но и новые постановки. В юбилейном году вместе со «Сполохами» подарят зрителям свои красочные номера хореографические коллективы «Мастерок» (г. Североморск), «Калинка» (г. Оленегорск), «Дивертисмент» (с. Ловозеро), и «Северок» (г. Мурманск), а также ансамбль народной песни «Любава» и ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: ««Битва за Север» (до 12 января); «Калейдоскоп» (до 2 февраля); «К 160-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова» (до 2 февраля); «Человек пришёл в музей» (до 16 февраля); «Произведения из фондового собрания к 80-летию со дня рождения графика, заслуженного художника РСФСР Бориса Французова» (до 16 февраля); «С чего начинался музей» (до 1 марта); «Беспокойное путешествие-6» - работы Александра Губинского из Мурмашей, выполненные в технике акварели (до 2 февраля).

16 января - 17.00

Торжественное открытие экспозиции «Ленинградские интеллектуалы и питерские хулиганы». В экспозиции представлены произведения из частного собрания петербуржца Андрея Маевского (до 16 февраля).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Рубеж» (до 26 января); «Заполярье-2019» (до 26 января); «Мои встречи с художественным музеем» (до 19 января); «Художники» (до 19 января); «Портрет великой княжны Анны Павловны» (до 2 февраля); «Английский романтик XVIII века Джордж Морленд» (до 2 февраля).

15 января

Начинает работу выставка «Мода 1810-1890-х». В экспозицию вошли постеры с гравюр из собрания Марины Седовой (г.Санкт-Петербург) (до 16 февраля).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыта выставка: ««Нам память дорога» (до 14 января).

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

11 января - 16.00

Концерт «Рождественские встречи». В традиционном рождественском концерте примут участие заслуженный коллектив народного творчества фольклорный ансамбль «Беломорье» и народные самодеятельные коллективы хор ветеранов «Встреча друзей» и хор украинской песни «Джерела». 6+

12 января - 15.00

Состоится концерт «Песен зимние узоры» ансамбля народной песни «Любава». Участники коллектива подготовили невероятный концерт: они будут шутить, грустить, мечтать и вспоминать давно забытые песни, любимые нашими родными, в традиционном и современном звучании. 6+

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Жемчужина природы - заповедники» (до 11 февраля); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до 30 января); «Миры Айзека Азимова» (до 30 января); «Читай: другая литература». Выставка изданий (до конца 2020 года); «Книжки читай и язык изучай!» (до 30 января);«Тёплое зимнее чтение» (до 30 января); «Книги-юбиляры-2020» (до 31 марта); «Искусство книги и книга об искусстве» (до 30 января); «Заполярная палитра» (до 15 февраля); «Праздничный переполох, или С Новым годом!» (до 14 января); «В стране ледяного безмолвия: исследователи Арктики XIX - начала XX вв.» (до 4 февраля).

11 января - 15.00

Презентация книги Юлии Боднарюк «Вираж», изданной на грант губернатора Мурманской области. В основе романа - один год из жизни начинающего предпринимателя, футбольного фаната из Санкт-Петербурга. 12+

12 января - 14.00

Заседание Родословного общества. Участники проведут обзор новостей Российской генеалогической федерации, помогут всем желающим в поисках и построении родословных схем. 12+

12 января - 15.00

Состоится литературно-музыкальный вечер «Рождественские встречи» в Мурманской областной научной библиотеке. Рождественские встречи – традиционный литературно-музыкальный вечер, который библиотека проводит для читателей старшего поколения. 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «С Новым годом и Рождеством!» (до 31 января); «Сочиняй мечты» (до 31 января); «Зимних сказок чудеса» (до 31 января); «Кладовая радости» (до 1 февраля).

12 января - 13.00

Всех желающих приглашают на экскурсию «Что за чудо эти книжки!» в музей детской рукописной книги. 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

11 января - 10.00, 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

12 января - 10.00, 12.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

18 января - 17.00

Т. Волынкина «Ёлочка с иголочки».

25 января - 17.00

С. Красковская «Прилетели гуленьки...».

В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27

19 января - 11.00 и 15.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

26 января - 16.00

К. Чуковский «Муха-Цокотуха».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

11 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

12 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

18 января - 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

25 января - 14.30

А. Усачев «Чудеса в Дедморозовке».

В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27

26 января - 12.00

Э. Успенский «Зима в Простоквашино».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

10 января - 19.00

Концерт-встреча «Тихий снежный вечер» с Екатериной Ефремовой. 12+

12 января - 17.00

В рамках абонемента «Магия органа» состоится концерт «Сон в новогоднюю ночь». Перед северянами выступят: Евгения Малеева (меццо-сопрано), Юлия Лютова (орган), Дмитрий Степанович (бас). В программе - произведения Иоганна Себастьяна Баха, Сергея Рахманинова, Йозефа Гайдна, Иоганнеса Брамса. 12+

19 января - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Юкаа-Пекка Куусела, Финляндия. Солист - Хенрик Сандос (бандонеон), Финляндия.

22 января - 19.00

«Встреча в Венском кафе».

24 января - 18.00

«Цветы и мода» - творческая встреча с историком моды Александром Васильевым.

25 января - 18.00

Чарльз Тернер (вокал) и трио Седрика Онрю, США/Франция. Абонемент «На джазовой волне». Посвящение великому американскому пианисту Нэту Кингу Коулу.

31 января - 19.00

Письма/джаз - любовные письма известных писателей и музыка в стиле джаз. «Арт-кафе».

1 февраля - 18.00

Моноспектакль - концерт «Самое любимое». Народный артист России Константин Райкин.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

11 января - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова, трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

12 января - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

15 января - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. 16+

16 января - 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин, комедия в двух действиях. 16+

17 января - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

18 января - 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

18 января - 19.00

«Ох, уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях. 18+

19 января - 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

19 января - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш, мелодрама в двух действиях. 16+

22 января - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев, драматическая баллада. Малая сцена. 12+

23 января - 19.00

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

24 января - 14.00

пгт.Мурмаши. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. 6+

24 января - 19.00

Акция «Театр для всех». «Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

25 января - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в двух действиях. 0+

25 января - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

26 января - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

26 января - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни, комедия, перевод М. Мишина. 16+

27 января - 19.00

«Мужчины по вызову» (г.Москва). Комедия о необычном любовном треугольнике.

29 января - 13.30

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

30 января - 19.00

Акция «Театр для всех». «Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

31 января - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. 16+

1 февраля - 18.00

г.Кировск. «Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

2 февраля - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. 6+

2 февраля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

5 февраля - 13.30

Акция «Театр школе». «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

5 февраля - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

11 января - 18.00

«Под одной крышей», Сергиенко Ю. Трагикомедия. 12+

12 января - 11.00

«Аленький цветочек», Сергиенко Ю. Сказка. 6+

12 января - 18.00

«Не всё коту масленица», Сергиенко Ю. Комедия. 12+

18 января - 18.00

«Туман над заливом», Шарапко А. Драма. 12+

19 января - 11.00

«Волшебное зеркало», Сергиенко Ю. Сказка. 0+

19 января - 18.00

«Шампанского!.., Сергиенко Ю. Комедия. 12+

25 января - 18.00

«Панночка», Сергиенко Ю. Драма. 12+

26 января - 11.00

«Морозко», Сергиенко Ю. Сказка. 6+

26 января - 18.00

«Домовой», Сергиенко Ю. Комедия. 16+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

10 января - 17.00

Состоится торжественное открытие фотовыставки Светланы Мамакиной «Путешествие» (до 3 февраля).

11 января - 17.00

Торжественное открытие выставки графики заслуженного художника РФ Анатолия Сергиенко «За пределами реальности» (до 12 февраля).

11 января

Начинает работу выставка «Это ярмарки краски» клуба «Художественная роспись» Дома ремесел ГОАУК «МОХМ» (до 10 февраля).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает 44-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области. В экспозиции представлено более 200 произведений (до 26 января).