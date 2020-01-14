г.Кировск

до 16 января

Открыта выставка из цикла «Творческие люди АО «Апати», приуроченного к 90-летию КФ АО «Апатит». Мастерица по орнаментальному искусству Мария Галухина из своей частной коллекции предоставила тончайшие и красивейшие изделия, выполненные в технике Вологодского кружева. 0+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

г.Апатиты

14 января - 12.00

Фотовыставка и показ коллекции кукол Дудукиной Екатерины «Куклы-подружки». Автору - всего 13 лет, она уже сама придумывает модели кукольной одежды, шьет ее и устраивает фотосессии для своих любимиц. 0+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова. Музей-библиотека Дворца культуры.

14 января - 12.00

Откроется выставка живописи Валентины Петровой «Север - любовь моя». 6+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

15 января - 19.00

Комедия «Мужчины по вызову». 18+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова. Музей-библиотека Дворца культуры.

п.Сафоново-1

25 января - 16.00

Дом культуры семейного досуга п. Сафоново-1 приглашает в литературно-музыкальную гостиную «Романтика зимнего вечера». Музыкально-поэтическая программа с приглашением поэтов, музыкантов из Североморска.

п.Сафоново-1, ул. Панина, 68. Дом культуры семейного досуга.

г.Мурманск

15 января

Начнёт работу выставка «Мода 1810-1890-х». Посетители увидят гравюры французского художника Давида Жуля из коллекции Марины Седовой (г. Санкт-Петербург), созданные для журнала «Le Moniteur de la Mode».

Марина Седова – выпускница Высшей Петербургской школы моды, известный модельер, коллекционер головных уборов и аксессуаров, член Союза дизайнеров России. В 1994 году организовала художественную мастерскую по производству головных уборов, в 2001 году открыла авторский шляпный салон. Выставка работает до 16 февраля.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманский областной художественный музей, II этаж, отдел «Культурно-выставочный центр Русского музея».

19 января - 15.00

Концерт «В кругу друзей». Уже в двадцатый, юбилейный, раз состоится праздник музыки, песни и танца. «В кругу друзей» - так назвали свою программу участники заслуженного коллектива народного творчества, обладателя Гран-при, Лауреата Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов хореографического искусства - ансамбля танца «Сполохи».

В концертной программе: задорные «Удалые казаки», полюбившиеся всем «Вдоль по Питерской» и весёлые «Балагуры», захватывающий «Развесёлый перепляс» и зажигательная «Веселуха», всегда сопровождаемые бурными аплодисментами «Сапожковские припляски», «Прогулочка», «Топотушки» и вечно молодая «Калинка».

Зрители увидят не только полюбившиеся номера, но и новые постановки. В юбилейном году вместе со «Сполохами» подарят зрителям свои красочные номера хореографические коллективы «Мастерок» (г. Североморск), «Калинка» (г. Оленегорск), «Дивертисмент» (с. Ловозеро), и «Северок» (г. Мурманск), а также ансамбль народной песни «Любава» и ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Калейдоскоп» (до 2 февраля); «К 160-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова» (до 2 февраля); «Человек пришёл в музей» (до 16 февраля); «Произведения из фондового собрания к 80-летию со дня рождения графика, заслуженного художника РСФСР Бориса Французова» (до 16 февраля); «С чего начинался музей» (до 1 марта); «Беспокойное путешествие-6» - работы Александра Губинского из Мурмашей, выполненные в технике акварели (до 2 февраля).

16 января - 17.00

Торжественное открытие экспозиции «Ленинградские интеллектуалы и питерские хулиганы». В экспозиции представлены произведения из частного собрания петербуржца Андрея Маевского (до 16 февраля).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Рубеж» (до 26 января); «Заполярье-2019» (до 26 января); «Мои встречи с художественным музеем» (до 19 января); «Художники» (до 19 января); «Портрет великой княжны Анны Павловны» (до 2 февраля); «Английский романтик XVIII века Джордж Морленд» (до 2 февраля).

15 января

Начинает работу выставка «Мода 1810-1890-х». В экспозицию вошли постеры с гравюр из собрания Марины Седовой (г.Санкт-Петербург) (до 16 февраля).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыта выставка: «Нам память дорога» (до 14 января).

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

19 января - 13.00

Концерт «Зимние святки». Фольклорный ансамбль «Потешенки» и ансамбль народной песни «Горенка» подготовили для зрителей программу, в которой рассказывают о старинных зимних праздниках, о народных традициях, обычаях, и о том, как веселились в святочные дни дети. 0+

19 января - 15.00

Уже в двадцатый, юбилейный, раз состоится праздник музыки, песни и танца. «В кругу друзей» - так назвали свою программу участники заслуженного коллектива народного творчества, обладателя Гран-при, Лауреата Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов хореографического искусства - ансамбля танца «Сполохи».

В концертной программе: задорные «Удалые казаки», полюбившиеся всем «Вдоль по Питерской» и весёлые «Балагуры», захватывающий «Развесёлый перепляс» и зажигательная «Веселуха», всегда сопровождаемые бурными аплодисментами «Сапожковские припляски», «Прогулочка», «Топотушки» и вечно молодая «Калинка».

Зрители увидят не только полюбившиеся номера, но и новые постановки. В юбилейном году вместе со «Сполохами» подарят зрителям свои красочные номера хореографические коллективы «Мастерок» (г. Североморск), «Калинка» (г. Оленегорск), «Дивертисмент» (с. Ловозеро), и «Северок» (г. Мурманск), а также ансамбль народной песни «Любава» и ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки». «Сполохи» ждут давних друзей и готовы порадовать тех, кто придёт на концерт впервые. 0+

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Жемчужина природы - заповедники» (до 11 февраля); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до 30 января); «Миры Айзека Азимова» (до 30 января); «Читай: другая литература». Выставка изданий (до конца 2020 года); «Книжки читай и язык изучай!» (до 30 января);«Тёплое зимнее чтение» (до 30 января); «Книги-юбиляры-2020» (до 31 марта); «Искусство книги и книга об искусстве» (до 30 января); «Заполярная палитра» (до 15 февраля); «В стране ледяного безмолвия: исследователи Арктики XIX - начала XX вв.» (до 4 февраля).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «С Новым годом и Рождеством!» (до 31 января); «Сочиняй мечты» (до 31 января); «Зимних сказок чудеса» (до 31 января); «Кладовая радости» (до 1 февраля).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

18 января - 17.00

Т. Волынкина «Ёлочка с иголочки».

25 января - 17.00

С. Красковская «Прилетели гуленьки...».

В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27

19 января - 11.00 и 15.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

26 января - 16.00

К. Чуковский «Муха-Цокотуха».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

18 января - 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

25 января - 14.30

А. Усачев «Чудеса в Дедморозовке».

В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27

26 января - 12.00

Э. Успенский «Зима в Простоквашино».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

19 января - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Юкаа-Пекка Куусела, Финляндия. Солист - Хенрик Сандос (бандонеон), Финляндия.

22 января - 19.00

«Встреча в Венском кафе».

24 января - 18.00

«Цветы и мода» - творческая встреча с историком моды Александром Васильевым.

25 января - 18.00

Чарльз Тернер (вокал) и трио Седрика Онрю, США/Франция. Абонемент «На джазовой волне». Посвящение великому американскому пианисту Нэту Кингу Коулу.

31 января - 19.00

Письма/джаз - любовные письма известных писателей и музыка в стиле джаз. «Арт-кафе».

1 февраля - 18.00

Моноспектакль - концерт «Самое любимое». Народный артист России Константин Райкин.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

15 января - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. 16+

16 января - 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин, комедия в двух действиях. 16+

17 января - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

18 января - 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

18 января - 19.00

«Ох, уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях. 18+

19 января - 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

19 января - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш, мелодрама в двух действиях. 16+

22 января - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев, драматическая баллада. Малая сцена. 12+

23 января - 19.00

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

24 января - 14.00

пгт.Мурмаши. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. 6+

24 января - 19.00

Акция «Театр для всех». «Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

25 января - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в двух действиях. 0+

25 января - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

26 января - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

26 января - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни, комедия, перевод М. Мишина. 16+

27 января - 19.00

«Мужчины по вызову» (г.Москва). Комедия о необычном любовном треугольнике.

29 января - 13.30

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

30 января - 19.00

Акция «Театр для всех». «Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

31 января - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. 16+

1 февраля - 18.00

г.Кировск. «Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

2 февраля - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. 6+

2 февраля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

5 февраля - 13.30

Акция «Театр школе». «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

5 февраля - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

18 января - 18.00

«Туман над заливом», Шарапко А. Драма. 12+

19 января - 11.00

«Волшебное зеркало», Сергиенко Ю. Сказка. 0+

19 января - 18.00

«Шампанского!.., Сергиенко Ю. Комедия. 12+

25 января - 18.00

«Панночка», Сергиенко Ю. Драма. 12+

26 января - 11.00

«Морозко», Сергиенко Ю. Сказка. 6+

26 января - 18.00

«Домовой», Сергиенко Ю. Комедия. 16+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставки: фотовыставка Светланы Мамакиной «Путешествие» (до 3 февраля); выставка графики заслуженного художника РФ Анатолия Сергиенко «За пределами реальности» (до 12 февраля); выставка «Это ярмарки краски» клуба «Художественная роспись» (до 10 февраля).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает 44-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области. В экспозиции представлено более 200 произведений (до 26 января).

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

В Детской театральной школе пройдет серия обучающих мастер-классов от ведущих преподавателей учреждения. Слушателями и участниками станут руководители детских театральных и хореографических коллективов региона, педагоги учреждений дополнительного образования и детских школ искусств Мурманской области.

14 января - 13.45

В зрительном зале Детской театральной школы Лариса Ершова представит мастер-класс «Работа художника с режиссером театрального коллектива». Слушатели разберут сценографию к кукольному спектаклю «Умка», спикер покажет этапы работы режиссера и художника над созданием единого композиционного решения и художественного образа при оформлении сцены, изготовления костюмов и аксессуаров спектакля. В практическом задании участники мастер-класса разработают собственный вариант сценографии спектакля.

14 января - 14.45

Татьяна Калиновская поделится опытом работы с самым восприимчивым и выразительным «живым» инструментом – человеческим голосом. Теоретический материал мастер-класса «Выразительные средства голоса. Дикция. Нормы литературного произношения» будет органично сочетаться с практическим – специальными упражнениями и голосо-речевыми тренингами на развитие дыхания, артикуляции, дикции, выразительности голоса, раскрепощения психофизического аппарата детей.

Татьяна – преподаватель по предметам «Основы сценической речи» дополнительной общеразвивающей программы и «Художественное слово» дополнительной предпрофессиональной программы «Искусство театра». Её помощниками на мастер-классе станут воспитанники театральной школы

Читая отрывки литературных произведений, дети покажут значимость овладения техническими приемами речи, техникой сценической речи и элементами актерского мастерства.

14 января - 15.25

Марина Кузнецова проведёт занятие по одной из важнейших тем в воспитании юных актеров – «Развитие психофизического аппарата». Слушателям представится возможность овладения комплексом упражнений на психофизическое развитие и сценическое раскрепощение.

Марина преподает в Детской театральной школе основы актерского мастерства и постановку сценических номеров. В практической части занятия юные воспитанники продемонстрируют комплекс упражнений, связанных с элементами актерского мастерства: воображением, фантазией, сценическим вниманием.

14 января - 16.15

Мария Юрьева даст мастер-класс по теме «Снятие психофизического зажима». Мария Андреевна преподает основы актерского мастерства и основы сценического движения. Преподаватель использует в работе актерские техники и актерский тренинг, что помогает ученикам избавиться от внутренних и внешних зажимов, скованности и стеснения, добиться эмоционального и физического раскрепощения в становлении актера. На занятии ей помогут воспитанники дополнительной предпрофессиональной программы «Искусство театра».

17 января - 18.35

Серию мастер классов завершит занятие преподавателя хореографии, ритмики и танца Марии Пысиной «Постановка танца в драматическом спектакле». Спикер раскроет тему на примере историко-бытового танца к спектаклю «Горе от ума», расскажет о значимости, месте и роли танца в современном драматическом театре.

В практической части мастер-класса юные ученики дополнительной предпрофессиональной программы «Искусство театра» покажут пластические элементы историко-бытового танца в современном прочтении.

25 января – 17.00

Спектакль «Тайна пропавшего снега». Инсценировка Е. Крынжиной по мотивам сказки К. Драгунской. В спектакле заняты учащиеся и преподаватели ДТШ. 6+

26 января – 11.00 и 13.00

Спектакль для самых маленьких «Умка и новогодний сон». Постановка Е. Уваровой и Н. Чеснокова. Инсценировка Е. Крынжиной. В спектакле заняты учащиеся и преподаватели ДТШ. 0+