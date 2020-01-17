г.Кировск

18 января - 12.00

В рамках экологической гостиной приглашает жителей и гостей города на лекцию к.б.н. КНЦ РАН Корнейковой М.В. «Плесень вокруг нас» (микроскопические грибы: полезные и вредные). 12+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

18 января - 16.00

Состоится кинолекторий по фильму «Помни имя свое» (СССР, 1974), приуроченный к 75-летию освобождения узников концлагеря Освенцим, Международному Дню памяти жертв Холокоста и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Этой встречей ЦГБ открывает цикл мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и цикл «Кинолекторий фильмов о войне», который будет проходить с января по май в третью субботу месяца. Вход свободный. 12+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

19 января – 14.00.

Близится великий христианский праздник - Крещение Господня. Традиционно Кировский Дворец культуры готовит праздничную программу и приглашает крестных родителей посетить концерт вместе со своими любимыми крестниками. В концерте примут участие воспитанники воскресной школы и творческие коллективы Дворца культуры. Вход по заявкам, записаться можно по телефону 8(921) 152-31-76 (Васенкова Валентина Николаевна).

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, зеркальный зал.

23 января в 14.00

В рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» состоится встреча с российским общественным деятелем и писателем Артемом Драбкиным. Он автор и создатель одного из наиболее важных и достойных проектов в деле увековечивания памяти нашего народа о Великой Отечественной войне – «Я помню». Суть проекта, начатого в 2000 году, - запись интервью с оставшимися участниками войны в форме, позволяющей избежать какой-либо тенденциозности или официоза. Каждое интервью Артем заранее готовит с учетом личности и боевого пути ветерана. Вопросы затрагивают аспекты предвоенной жизни, участия в боевых действиях, быта и взаимоотношений на фронте и в тылу. На основании своего проекта Артем Драбкин издал более 30 томов воспоминаний. Он также является одним из сценаристов военно-документальных телевизионных сериалов «Великая война», «Освободители», «Диверсанты» и «Война в Корее». Вход свободный. 12+.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

23 января - 19.00

Анатолий Грабчак приглашает любителей джаза в «Jazz-холл» Кировского городского Дворца культуры на первую встречу в этом году. Героем встречи станет известный джаз-мануш и джаз гитарист с цыганскими корнями Берелли Лагрен. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

1 февраля – 14.00

Состоится межмуниципальный конкурс молодых исполнителей «Северная звезда-2020». Номинации конкурса: «Хореография» (народный, классический, современный, эстрадный танец) - ансамбли; «Вокал» - соло; «Вокальные ансамбли» (дуэты, трио, квартеты и т.д.).

Для участия в конкурсной программе приглашаются детские, молодёжные творческие коллективы и исполнители, обучающиеся организаций дополнительного образования, вокальных студий, учреждений культуры, общеобразовательные организации. Условия подачи заявок на конкурс в положении на сайте http://cdt-khibiny.ru/2020/01/северная-звезда-2020/

г.Кировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины», актовый зал.

нп.Коашва

17 января – 18.00

В Доме культуры состоится Рождественская программа для старшего поколения «Васильев вечер». Гостей ждёт видеообзор о празднике, шуточные гадания, колядования, угощения и народные игры. Вход свободный. 55+

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп.Коашва.

22 января – 17.00

Семейная развлекательная программа «Мама, папа, я – дружная семья».

Приглашаем ребят вместе с родителями на нашу семейную программу, вас ждёт заряд хорошего настроения - будем играть, танцевать, рисовать и петь. Вход свободный. 6+

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп.Коашва.

нп.Титан

17 января – 13.30

В Доме культуры состоится развлекательная программа для детей «У зимней сказки каникул не бывает». В ходе развлекательной программы всех ждёт праздничная атмосфера, музыкальные игры, увлекательные конкурсы и весёлые танцы. 6+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

18 января – 13.00

Дом культуры приглашает всех желающих в ледяной дворец Волшебницы «Снежи» на игровую программу «Снеговое время - игровое время». Волшебница «Снежа» расскажет, откуда появился снеговик, какая морковка самая подходящая и сколько снежинок должно быть в каждом комочке снега для снеговика. Вход свободный. 0+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Апатиты

17 января - 15.30-20.40

Дни короткометражного кино: 15.30-16.40 - анимация. 12+; 17.00- 18.30 - звёзды в коротком метре. 16+; 19.00-20.40 - фестивальные хиты. 16+

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ», ИДО.

17 января -16.30

Школа литературного развития «Книга на ладошке».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

18 января - 12.00

ВКЗ Литературно-музыкальный концерт по сказке Б. Немцовой «12 месяцев».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

18 января - 13.30-15.30

Мастер-класс для молодёжи 14-30 лет: текстильная брошь «Ёжик». Запись по тел.8(965) 800-08-91 (Елена Сейтенова).

г.Апатиты, ул. Московская, 15. МБУМП «МСЦ», ОЭР «Ковчег».

18 января - 16.00

Литературная игра «Симпатичные мышарики» (символ года в литературе). 6+

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

18 января - 17.00

ВКЗ Международный зимний фестиваль «Площадь искусств».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

19 января - 15.00

Ретрокинозал. Показ фильма «Дело было в Пенькове».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

19 января - 15.00

Литературно-музыкальный вечер «Рождественские встречи». ЛИТО «Хибины», творческая студия «Азбука театра».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

19 января - 15.00

Воскресные рукоделки.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ», ИДО.

19 января - 15.00-18.00

Встреча-дискуссия «Диалог на равных».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

п.Сафоново-1

25 января - 16.00

Дом культуры семейного досуга п. Сафоново-1 приглашает в литературно-музыкальную гостиную «Романтика зимнего вечера». Музыкально-поэтическая программа с приглашением поэтов, музыкантов из Североморска.

п.Сафоново-1, ул. Панина, 68. Дом культуры семейного досуга.

г.Гаджиево

19 января - 15.00

В Центре творчества и досуга состоится гала-концерт творческих коллективов городов ЗАТО Александровск «Восточная сказка». 0+

г.Гаджиево, ул.Гаджиева, 40. Центр творчества и досуга.

г.Заозерск

18 января - 17.00

В Центре культуры и библиотечного обслуживания состоится творческая встреча с Ольгой Балашовой, вдовой русского писателя, исследователя народной культуры, публициста Дмитрия Балашова. 6+

г.Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

пгт.Мурмаши

18 января - 17.00

В Доме культуры начнётся поэтический вечер «Морозное дыхание метели. 6+

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

18 января – 14.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится презентация патриотических проектов «75 фильмов о войне» и «Война. Победа. Память». Наступивший 2020 год объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На предстоящих мероприятиях проекта мурманчане и гости города прикоснутся к истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: посетят тематические экскурсии в экспозиции музея и на улицах города-героя, примут участие в музейных занятиях и традиционных акциях нашего музея, посмотрят любимые всеми фильмы «В бой идут одни старики», «Белорусский вокзал», «Секретный фарватер», «А зори здесь тихие…» и многие другие фильмы о войне.

Также в рамках презентации проектов «Война. Победа. Память» и «75 фильмов о войне» посетители увидят фильм «Жди меня» (1943, СССР; продолжительность: 90 минут).

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, Региональный детско-юношеский центр краеведения, 3-й этаж.

18 января - 15.00

Пройдёт презентация фотоальбома Юрия Левина и Льва Федосеева «Атомфлот». История в фотографиях».

Фотоальбом издан к 60-летию «Росатомфлота». Авторы – издатель, фотограф и журналист Юрий Левин и фотокорреспондент газеты «Мурманский вестник» Лев Федосеев, а также участники Всероссийского фотоконкурса «Арктика. Люди. Ледоколы». В альбом включены фотографии, на которых запечатлена история становления и развития атомного ледокольного флота России.

Гостями презентации станут историки, краеведы, журналисты Заполярья.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманска областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

18 января - 17.00

Северян ждут в большом зале Мурманской областной филармонии на гала-концерте проекта «Музыкальные надежды Арктики», посвящённом 75-летию Великой победы и приуроченном к Году памяти и славы. Кроме учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Заполярья – участников мастер-классов проекта, в концерте примут участие известные российские музыканты и эксперты «Музыкальных надежд Арктики», среди которых Заслуженная артистка России, профессор Мария Людько (сопрано), Заслуженный деятель искусств Республики Карелия, доцент Андрей Дикоев (баян), лауреаты международных конкурсов Галина Жукова (фортепиано), Юлия Минакова (альт) и автор проекта Анна Гришко (фортепиано) – лауреат международных конкурсов, победитель Открытого конкурса управленческих кадров Мурманской области «Лидеры Севера».

Кроме того, в концерте примут участие Сводный духовой оркестр и Сводный детский хор Мурманской области, которые выступят под руководством эксперта проекта, дирижёра Михаила Черниговского. Во время концерта прозвучат опусы разных эпох и жанров, но особое место в концерте займут произведения, посвящённые военной тематике. Вход свободный.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

19 января - 15.00

Концерт «В кругу друзей». Уже в двадцатый, юбилейный, раз состоится праздник музыки, песни и танца. «В кругу друзей» - так назвали свою программу участники заслуженного коллектива народного творчества, обладателя Гран-при, Лауреата Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов хореографического искусства - ансамбля танца «Сполохи».

В концертной программе: задорные «Удалые казаки», полюбившиеся всем «Вдоль по Питерской» и весёлые «Балагуры», захватывающий «Развесёлый перепляс» и зажигательная «Веселуха», всегда сопровождаемые бурными аплодисментами «Сапожковские припляски», «Прогулочка», «Топотушки» и вечно молодая «Калинка».

Зрители увидят не только полюбившиеся номера, но и новые постановки. В юбилейном году вместе со «Сполохами» подарят зрителям свои красочные номера хореографические коллективы «Мастерок» (г. Североморск), «Калинка» (г. Оленегорск), «Дивертисмент» (с. Ловозеро), и «Северок» (г. Мурманск), а также ансамбль народной песни «Любава» и ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

19 января - 17.00

Прозвучит музыка финских композиторов и латиноамериканская программа. Для северян выступит финский дирижер Юкка-Пекка Куусела и солист Хенрик Сандос (бандонеон) в сопровождении Мурманского филармонического оркестра. В 1 отделении программы прозвучит музыка финских композиторов Яна Сибелиуса, Оскара Мериканто и Аулиса Саллинена. Второе отделение будет посвящено латиноамериканской музыке – оркестр с солистом исполнят танго Астора Пьяццоллы, Херардо Родригеса, Фернандо Франко.

Юкка-Пекка Куусела с 2008-го по 2011 год возглавлял Мурманский филармонический оркестр. Куусела является одним из основоположников оркестра «Sinfonietta Lentua», существующего с 1999 года, и его художественным руководителем. Сотрудничает со многими современными композиторами и исполнителями.

Хенрик Сандос – лауреат национальных и международных конкурсов аккордеонистов, выступает с концертами в Финляндии, Швеции, Италии, Аргентине и России как бандонеонист с симфоническими оркестрами, а также в составе своих ансамблей Tanguedia Quintet и Quinteto Otra Vez. Неоднократно выступал с ансамблем «Мурманск-классик-квинтет», Мурманским филармоническим оркестром.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

19 января – 13.00

Проводится демонстрация советских фильмов о войне в рамках цикла кинопоказов «75 фильмов о войне», посвященного Году памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Состоится показ фильма «Нашествие» (1944, СССР, драмы, военные, советское кино). Длительность: 94 мин. Советский военный фильм «Нашествие» был снят в 1944 году по одноименной повести Леонида Леонова, которую тот написал тремя годами раньше. Фильм был снят еще до того дня, когда над нацистскими войсками была одержана окончательная победа. Сюжет фильма начинается в 1941 году. Фёдор Таланов выходит из заключения. За плечами - тюрьма, впереди - неизвестность. Город, в котором живёт семья Фёдора, оккупирован фашистами. Он замкнулся в узком кругу своих переживаний, его подозревают в предательстве, близкие ему не верят. Поссорившись с отцом, он уходит из дома. Кажется, что единственный оставшийся путь для Федора Таланова - путь на фронт, на борьбу с войсками, захватившими его родной край. Вход свободный. Киноленты будут демонстрироваться в HD качестве.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, 3-й этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

19 января –15.00

Проводится демонстрация советских фильмов о войне в рамках цикла кинопоказов «75 фильмов о войне», посвященного Году памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Состоится показ фильма «Подвиг разведчика» (1947, СССР, драмы, триллеры, военные). Продолжительность: 87 мин. Сюжет рассказывает историю советского разведчика Алексея Федотова, который под именем Генриха Эккерта отправляется в оккупированную немцами Винницу. Его цель — добыть секретную переписку генерала Кюна со ставкой Гитлера. Радист, посланный к Алексею для связи, пойман немцами и расстрелян. Федотов вынужден искать связь через подполье, но случайно он узнает, что один из подпольщиков - провокатор. Вход свободный. Киноленты будут демонстрироваться в HD качестве.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, 3-й этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

19 января - 15.00

Состоится презентация книги Юлии Боднарюк «Вираж» в Мурманской областной научной библиотеке.️ Автор книги – молодая талантливая северянка Юлия Боднарюк. Выпускница Мурманского государственного технического университета, родилась в городе Кола, живет в Мурманске. Юлия начала писать еще в школе, ее первый роман – «Перебежчик» – был включен в «лонг-лист» Независимой литературной премии «Дебют» (2007), выдержал несколько редакций, в 2015 году вышел в петербургском издательстве «Скифия». Презентация романа состоялась в Мурманской областной научной библиотеке.

Новый роман «Вираж» был написан в 2011 году, в 2015-м его опубликовал журнал «Юность». Осенью прошлого года роман был издан на грант Губернатора Мурманской области. В основе сюжета – один год из жизни начинающего предпринимателя, футбольного фаната из Санкт-Петербурга.

Гостями презентации станут литераторы Мурманска.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманска областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Калейдоскоп» (до 2 февраля); «К 160-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова» (до 2 февраля); «Беспокойное путешествие-6» (до 2 февраля); «Ленинградские интеллектуалы и питерские хулиганы» (до 16 февраля); «Человек пришёл в музей» (до 16 февраля); произведений из фондового собрания к 80-летию со дня рождения графика, заслуженного художника РСФСР Бориса Французова (до 16 февраля); «С чего начинался музей» (до 1 марта).

22 января - 18.00

Начинаются показы в рамках киноабонемента «Ослепительно короткая жизнь. К юбилею А. С. Грибоедова», посвященного 225-летию со дня рождения русского дипломата, поэта, драматурга, пианиста и композитора. Первый фильм - «Александр Грибоедов. Ослепительно короткая жизнь» (Россия, 2010 г., 12+).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Мои встречи с художественным музеем» (до 19 января); «Художники» (до 19 января); «Портрет великой княжны Анны Павловны» (до 2 февраля); «Английский романтик XVIII века Джордж Морленд» (до 2 февраля); «Рубеж» (до 26 января); «Заполярье-2019» (до 26 января); «Мода 1810-1890-х» (до 16 февраля); «Счастливое детство» (до 27 декабря); «Как рубашка в поле выросла» (до 27 декабря).

19 января - 13.00

В рамках семейного клуба выходного дня «Вместе в музей» состоится музейный урок по выставке «Как рубашка в поле выросла» (текстиль из собрания музея. 6+

22 января - 13.00

Открытие выставки «Блокада». В экспозиции будут представлены графические листы народного художника СССР, академика АХ СССР, лауреата Сталинской премии первой степени представителя ленинградской школы живописи Юрия Непринцева. Изображения ленинградцев даны крупным планом, внимание автора сосредоточено на нравственной стойкости людей (до 23 февраля).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыта выставка: «Нам память дорога» (до 14 января).

18 января - 14.00

Презентация патриотических проектов «75 фильмов о войне» и «Война. Победа. Память» с показом фильма «Жди меня» (СССР, 1943 г., 12+). В рамках проекта гости посетят тематические экскурсии в экспозиции музея и на улицах города-героя, примут участие в музейных занятиях и традиционных акциях музея, посмотрят любимые всеми фильмы «В бой идут одни старики», «Белорусский вокзал», «Секретный фарватер», «А зори здесь тихие…» и многие другие фильмы о войне.

19 января - 13.00

В рамках цикла «75 фильмов о войне» состоится показ фильма «Нашествие» (СССР, 1944 г., 0+).

19 января - 15.00

В рамках цикла «75 фильмов о войне» состоится показ фильма «Подвиг разведчика» (СССР, 1947 г., 6+).

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

19 января - 13.00

Концерт «Зимние святки». Фольклорный ансамбль «Потешенки» и ансамбль народной песни «Горенка» подготовили для зрителей программу, в которой рассказывают о старинных зимних праздниках, о народных традициях, обычаях, и о том, как веселились в святочные дни дети. 0+

19 января - 15.00

Уже в двадцатый, юбилейный, раз состоится праздник музыки, песни и танца. «В кругу друзей» - так назвали свою программу участники заслуженного коллектива народного творчества, обладателя Гран-при, Лауреата Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов хореографического искусства - ансамбля танца «Сполохи».

В концертной программе: задорные «Удалые казаки», полюбившиеся всем «Вдоль по Питерской» и весёлые «Балагуры», захватывающий «Развесёлый перепляс» и зажигательная «Веселуха», всегда сопровождаемые бурными аплодисментами «Сапожковские припляски», «Прогулочка», «Топотушки» и вечно молодая «Калинка».

Зрители увидят не только полюбившиеся номера, но и новые постановки. В юбилейном году вместе со «Сполохами» подарят зрителям свои красочные номера хореографические коллективы «Мастерок» (г. Североморск), «Калинка» (г. Оленегорск), «Дивертисмент» (с. Ловозеро), и «Северок» (г. Мурманск), а также ансамбль народной песни «Любава» и ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки». «Сполохи» ждут давних друзей и готовы порадовать тех, кто придёт на концерт впервые. 0+

22 января - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». 18+

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Книжки читай и язык изучай!» (до 30 января); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до 30 января); «Теплое зимнее чтение» (до 30 января); «Миры Айзека Азимова» (до 30 января); «Искусство книги и книга об искусстве» (до 30 января); «В стране ледяного безмолвия: исследователи Арктики XIX - начала XX вв.» (до 4 февраля); «Жемчужина природы - заповедники» (до 11 февраля); «Заполярная палитра» (до 15 февраля); «Книги-юбиляры 2020» (до 31 марта); «Читай: другая литература» (до конца года); «Туристский потенциал Мурманской области» (до конца года); «Арктика: от легенд до научных знаний» (до конца года).

18 января - 15.00

Презентация фотоальбома Юрия Левина и Льва Федосеева «Атомфлот». История в фотографиях». Он издан к 60-летию «Росатомфлота» и включает в себя фотографии, на которых запечатлена история становления и развития атомного ледокольного флота России. 12+

18 января - 15.00

В рамках лектория «Край, в котором я живу» состоится встреча «Вдоль почтового тракта». Краевед, сотрудник Кольского научного центра РАН Григорий Ильин расскажет об исследователях Кольской земли XIX века, о почтовом тракте, соединявшем древние поселения Кандалакшу и Колу, юг и север Российской Лапландии. 12+

19 января - 15.00

Презентация книги Юлии Боднарюк «Вираж», изданной на грант губернатора Мурманской области. В основе романа - один год из жизни начинающего предпринимателя, футбольного фаната из Санкт-Петербурга. 12+

19 января - 16.00

Презентация нотного сборника «Хоровая музыка. Переложения и обработки для детского, женского, юношеского хоров и вокальных ансамблей в сопровождении фортепиано». Авторы-составители - лауреаты международных конкурсов Анна Гришко и Михаил Черниговский. В качестве музыкальных иллюстраций к сборнику прозвучат выступления коллективов детских музыкальных школ № 1 им. Волковой и № 5, Детской театральной школы.

Специальный гость встречи - российский хоровой дирижер, ученый, педагог, почетный член Российской академии художеств, художественный руководитель и дирижер женского хора Российской академии художеств «Гофман-хор» Ольга Львовна Косибород. 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «С Новым годом и Рождеством!» (до 31 января); «Сочиняй мечты» (до 31 января); «Зимних сказок чудеса» (до 31 января); «Кладовая радости» (до 1 февраля).

19 января - 13.00

Около библиотеки состоится весёлая интерактивная программа «Снежная книговерть». Гостей ждут зимние забавы и розыгрыши. 16+

19 января - 13.00

Состоится мастер-класс по созданию объемной композиции «Снежинка» в технике бумагопластики. В это же время педагог Детской Театральной школы города Мурманска Олег Истомин проведет творческое занятие по созданию театральной маски. 6+

23 января - 10.00

Пройдут традиционные краеведческие премьеры. На встрече будут представлены издания, поступившие в 2019 году: книги об истории Мурманска и Мурманской области, освоении Арктики, экологии Кольского полуострова, новинки для детей и юношества, сборники стихотворений поэтов Заполярья, тематические издания отдела краеведческой литературы. Гостями станут Надежда Большакова, Дмитрий Ищенко, заслуженный артист РФ Сергей Гронский, представители издательств «Дроздов-на-Мурмане» и «Добрый великан». 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

18 января - 17.00

Т. Волынкина «Ёлочка с иголочки».

25 января - 17.00

С. Красковская «Прилетели гуленьки...».

В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27

19 января - 11.00 и 15.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

26 января - 16.00

К. Чуковский «Муха-Цокотуха».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

18 января - 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

25 января - 14.30

А. Усачев «Чудеса в Дедморозовке».

В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27

26 января - 12.00

Э. Успенский «Зима в Простоквашино».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

18 января в 17.00

Гала-концерт «Музыкальные надежды Арктики». Выступят учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств Заполярья, а также известные российские музыканты и эксперты: заслуженная артистка России Мария Людько (сопрано), заслуженный деятель искусств Республики Коми Андрей Дикоев (баян), лауреаты международных конкурсов Галина Жукова (фортепиано), Юлия Минакова (альт) и автор проекта Анна Гришко (фортепиано) - лауреат международных конкурсов, победитель открытого конкурса управленческих кадров Мурманской области «Лидеры Севера». Также в концерте примут участие Сводный духовой оркестр и Сводный детский хор Мурманской области, которые выступят под руководством эксперта проекта, дирижера Михаила Черниговского. 0+

19 января - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Юкаа-Пекка Куусела, Финляндия. Солист - Хенрик Сандос (бандонеон), Финляндия.

22 января в 19.00

Концерт из цикла «Встреча в венском кафе». На сцене - Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель) и Петр Макаров (рояль). Художественное слово - актриса Екатерина Ефремова. 12+

24 января - 18.00

«Цветы и мода» - творческая встреча с историком моды Александром Васильевым.

25 января - 18.00

Чарльз Тернер (вокал) и трио Седрика Онрю, США/Франция. Абонемент «На джазовой волне». Посвящение великому американскому пианисту Нэту Кингу Коулу.

31 января - 19.00

Письма/джаз - любовные письма известных писателей и музыка в стиле джаз. «Арт-кафе».

1 февраля - 18.00

Моноспектакль - концерт «Самое любимое». Народный артист России Константин Райкин.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

16 января - 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин, комедия в двух действиях. 16+

17 января - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

18 января - 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

18 января - 19.00

«Ох, уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях. 18+

19 января - 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

19 января - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш, мелодрама в двух действиях. 16+

22 января - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев, драматическая баллада. Малая сцена. 12+

23 января - 19.00

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

24 января - 14.00

пгт.Мурмаши. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. 6+

24 января - 19.00

Акция «Театр для всех». «Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

25 января - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в двух действиях. 0+

25 января - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

26 января - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

26 января - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни, комедия, перевод М. Мишина. 16+

27 января - 19.00

«Мужчины по вызову» (г.Москва). Комедия о необычном любовном треугольнике.

29 января - 13.30

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

30 января - 19.00

Акция «Театр для всех». «Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

31 января - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. 16+

1 февраля - 18.00

г.Кировск. «Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

2 февраля - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. 6+

2 февраля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

5 февраля - 13.30

Акция «Театр школе». «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

5 февраля - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

18 января - 18.00

«Туман над заливом», Шарапко А. Драма. 12+

19 января - 11.00

«Волшебное зеркало», Сергиенко Ю. Сказка. 0+

19 января - 18.00

«Шампанского!.., Сергиенко Ю. Комедия. 12+

25 января - 18.00

«Панночка», Сергиенко Ю. Драма. 12+

26 января - 11.00

«Морозко», Сергиенко Ю. Сказка. 6+

26 января - 18.00

«Домовой», Сергиенко Ю. Комедия. 16+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставки: «Путешествия» (до 3 февраля); «За пределами реальности» (до 12 февраля).

18 января - 15.00

Торжественное открытие выставки «Это ярмарки краски» клуба «Художественная роспись» Дома ремёсел (до 10 февраля).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает 44-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области. В экспозиции представлено более 200 произведений (до 26 января).

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

17 января - 18.35

Серию мастер классов завершит занятие преподавателя хореографии, ритмики и танца Марии Пысиной «Постановка танца в драматическом спектакле». Спикер раскроет тему на примере историко-бытового танца к спектаклю «Горе от ума», расскажет о значимости, месте и роли танца в современном драматическом театре.

В практической части мастер-класса юные ученики дополнительной предпрофессиональной программы «Искусство театра» покажут пластические элементы историко-бытового танца в современном прочтении.

25 января – 17.00

Спектакль «Тайна пропавшего снега». Инсценировка Е. Крынжиной по мотивам сказки К. Драгунской. В спектакле заняты учащиеся и преподаватели ДТШ. 6+

26 января – 11.00 и 13.00

Спектакль для самых маленьких «Умка и новогодний сон». Постановка Е. Уваровой и Н. Чеснокова. Инсценировка Е. Крынжиной. В спектакле заняты учащиеся и преподаватели ДТШ. 0+