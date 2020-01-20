г.Кандалакша

20 января - 18.00

День рождения подростково-молодёжного клуба «Вектор».

г.Кандалакша, ул. Защитников Заполярья, 5а.

г.Кировск

23 января в 14.00

В рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» состоится встреча с российским общественным деятелем и писателем Артемом Драбкиным. Он автор и создатель одного из наиболее важных и достойных проектов в деле увековечивания памяти нашего народа о Великой Отечественной войне – «Я помню». Суть проекта, начатого в 2000 году, - запись интервью с оставшимися участниками войны в форме, позволяющей избежать какой-либо тенденциозности или официоза. Каждое интервью Артем заранее готовит с учетом личности и боевого пути ветерана. Вопросы затрагивают аспекты предвоенной жизни, участия в боевых действиях, быта и взаимоотношений на фронте и в тылу. На основании своего проекта Артем Драбкин издал более 30 томов воспоминаний. Он также является одним из сценаристов военно-документальных телевизионных сериалов «Великая война», «Освободители», «Диверсанты» и «Война в Корее». Вход свободный. 12+.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

23 января - 19.00

Анатолий Грабчак приглашает любителей джаза в «Jazz-холл» Кировского городского Дворца культуры на первую встречу в этом году. Героем встречи станет известный джаз-мануш и джаз гитарист с цыганскими корнями Берелли Лагрен. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

1 февраля – 14.00

Состоится межмуниципальный конкурс молодых исполнителей «Северная звезда-2020». Номинации конкурса: «Хореография» (народный, классический, современный, эстрадный танец) - ансамбли; «Вокал» - соло; «Вокальные ансамбли» (дуэты, трио, квартеты и т.д.).

Для участия в конкурсной программе приглашаются детские, молодёжные творческие коллективы и исполнители, обучающиеся организаций дополнительного образования, вокальных студий, учреждений культуры, общеобразовательные организации. Условия подачи заявок на конкурс в положении на сайте http://cdt-khibiny.ru/2020/01/северная-звезда-2020/

г.Кировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины», актовый зал.

нп.Коашва

22 января – 17.00

Семейная развлекательная программа «Мама, папа, я – дружная семья».

Приглашаем ребят вместе с родителями на нашу семейную программу, вас ждёт заряд хорошего настроения - будем играть, танцевать, рисовать и петь. Вход свободный. 6+

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп.Коашва.

п.Сафоново-1

25 января - 16.00

Дом культуры семейного досуга п. Сафоново-1 приглашает в литературно-музыкальную гостиную «Романтика зимнего вечера». Музыкально-поэтическая программа с приглашением поэтов, музыкантов из Североморска.

п.Сафоново-1, ул. Панина, 68. Дом культуры семейного досуга.

г.Мурманск

25 января - 16.00

Молодёжный бал «Татьянин день» пройдёт в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Ежегодно в «Кировку» съезжаются студенческие делегации учреждений высшего и среднего профессионального образования, представители молодёжных объединений и организаций Мурманской области.

«Татьянин день» - это грандиозный праздник, посвященный Дню Российского студенчества, проводимый в форме тематического мероприятия в традициях светского приема, поэтому обязательным требованием для участников является соблюдение «dress-code»: девушки - в вечерних платьях, юноши - в смокингах.

Программа мероприятия насыщена и разнообразна: это и традиционные конкурсы на звание Короля и Королевы бала и конкурс - дефиле бальных нарядов; светские игры на знание этикета; конкурс «Битва поэтов» и концертная программа с участием молодежных творческих коллективов Мурманской области; это и студенческий квест «#Веселый СтуДень» и фотосушка «#Студенты-Live», работа игровых тематических площадок и фотозон, которые отражают интересы жизни, возможности и перспективы развития на Кольском Севере; выставка арт-объектов; проведение праздничного аукциона; дискотека ярких людей, и конечно, любой желающий сможет научиться танцевать полонез, вальс, котильон и польку.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

26 января - 15.00

Каждый год ансамбль «КЛюП-студия» даёт десятки концертов на предприятиях и в организациях города, воинских подразделениях, госпиталях, на кораблях Северного флота. Но главный из них, который ансамбль готовит целый год – это Традиционный ежегодный большой концерт. В этот раз «КЛюП» назвал его «Лучшее и новое». В двух отделениях зрители услышат и уже известные песни из всех пяти авторских альбомов, и новые композиции, которые войдут в шестой альбом, и, конечно, хиты отечественной и зарубежной песенной эстрады.

– Представят их совсем молодые ребята и девушки – уже шестой состав ансамбля! – рассказал Дмитрий Левитес. – Впрочем, в зале будут и «клюповские старики», а от них всего можно ожидать.

г.Мурманск, просп.Ленина, 16. Детская театральная школа.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Калейдоскоп» (до 2 февраля); «К 160-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова» (до 2 февраля); «Беспокойное путешествие-6» (до 2 февраля); «Ленинградские интеллектуалы и питерские хулиганы» (до 16 февраля); «Человек пришёл в музей» (до 16 февраля); произведений из фондового собрания к 80-летию со дня рождения графика, заслуженного художника РСФСР Бориса Французова (до 16 февраля); «С чего начинался музей» (до 1 марта).

22 января - 18.00

Начинаются показы в рамках киноабонемента «Ослепительно короткая жизнь. К юбилею А. С. Грибоедова», посвященного 225-летию со дня рождения русского дипломата, поэта, драматурга, пианиста и композитора. Первый фильм - «Александр Грибоедов. Ослепительно короткая жизнь» (Россия, 2010 г ., 12+).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Портрет великой княжны Анны Павловны» (до 2 февраля); «Английский романтик XVIII века Джордж Морленд» (до 2 февраля); «Рубеж» (до 26 января); «Заполярье-2019» (до 26 января); «Мода 1810-1890-х» (до 16 февраля); «Счастливое детство» (до 27 декабря); «Как рубашка в поле выросла» (до 27 декабря).

22 января - 13.00

Открытие выставки «Блокада». В экспозиции будут представлены графические листы народного художника СССР, академика АХ СССР, лауреата Сталинской премии первой степени представителя ленинградской школы живописи Юрия Непринцева. Изображения ленинградцев даны крупным планом, внимание автора сосредоточено на нравственной стойкости людей (до 23 февраля).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

22 января - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». 18+

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Книжки читай и язык изучай!» (до 30 января); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до 30 января); «Теплое зимнее чтение» (до 30 января); «Миры Айзека Азимова» (до 30 января); «Искусство книги и книга об искусстве» (до 30 января); «В стране ледяного безмолвия: исследователи Арктики XIX - начала XX вв.» (до 4 февраля); «Жемчужина природы - заповедники» (до 11 февраля); «Заполярная палитра» (до 15 февраля); «Книги-юбиляры 2020» (до 31 марта); «Читай: другая литература» (до конца года); «Туристский потенциал Мурманской области» (до конца года); «Арктика: от легенд до научных знаний» (до конца года).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «С Новым годом и Рождеством!» (до 31 января); «Сочиняй мечты» (до 31 января); «Зимних сказок чудеса» (до 31 января); «Кладовая радости» (до 1 февраля).

23 января - 10.00

Пройдут традиционные краеведческие премьеры. На встрече будут представлены издания, поступившие в 2019 году: книги об истории Мурманска и Мурманской области, освоении Арктики, экологии Кольского полуострова, новинки для детей и юношества, сборники стихотворений поэтов Заполярья, тематические издания отдела краеведческой литературы. Гостями станут Надежда Большакова, Дмитрий Ищенко, заслуженный артист РФ Сергей Гронский, представители издательств «Дроздов-на-Мурмане» и «Добрый великан». 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

25 января - 17.00

С. Красковская «Прилетели гуленьки...».

В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27

26 января - 16.00

К. Чуковский «Муха-Цокотуха».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

25 января - 14.30

А. Усачев «Чудеса в Дедморозовке».

В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27

26 января - 12.00

Э. Успенский «Зима в Простоквашино».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

22 января в 19.00

Концерт из цикла «Встреча в венском кафе». На сцене - Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель) и Петр Макаров (рояль). Художественное слово - актриса Екатерина Ефремова. 12+

24 января - 18.00

«Цветы и мода» - творческая встреча с историком моды Александром Васильевым.

25 января - 18.00

Чарльз Тернер (вокал) и трио Седрика Онрю, США/Франция. Абонемент «На джазовой волне». Посвящение великому американскому пианисту Нэту Кингу Коулу.

31 января - 19.00

Письма/джаз - любовные письма известных писателей и музыка в стиле джаз. «Арт-кафе».

1 февраля - 18.00

Моноспектакль - концерт «Самое любимое». Народный артист России Константин Райкин.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

22 января - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев, драматическая баллада. Малая сцена. 12+

23 января - 19.00

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

24 января - 14.00

пгт.Мурмаши. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. 6+

24 января - 19.00

Акция «Театр для всех». «Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

25 января - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в двух действиях. 0+

25 января - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

26 января - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

26 января - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни, комедия, перевод М. Мишина. 16+

27 января - 19.00

«Мужчины по вызову» (г.Москва). Комедия о необычном любовном треугольнике.

29 января - 13.30

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

30 января - 19.00

Акция «Театр для всех». «Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

31 января - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. 16+

1 февраля - 18.00

г.Кировск. «Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

2 февраля - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. 6+

2 февраля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

5 февраля - 13.30

Акция «Театр школе». «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

5 февраля - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

25 января - 18.00

«Панночка», Сергиенко Ю. Драма. 12+

26 января - 11.00

«Морозко», Сергиенко Ю. Сказка. 6+

26 января - 18.00

«Домовой», Сергиенко Ю. Комедия. 16+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставки: «Путешествия» (до 3 февраля); «За пределами реальности» (до 12 февраля); «Это ярмарки краски» (до 10 февраля).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает 44-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области. В экспозиции представлено более 200 произведений (до 26 января).

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

25 января – 17.00

Спектакль «Тайна пропавшего снега». Инсценировка Е. Крынжиной по мотивам сказки К. Драгунской. В спектакле заняты учащиеся и преподаватели ДТШ. 6+

26 января – 11.00 и 13.00

Спектакль для самых маленьких «Умка и новогодний сон». Постановка Е. Уваровой и Н. Чеснокова. Инсценировка Е. Крынжиной. В спектакле заняты учащиеся и преподаватели ДТШ. 0+