г.Кировск

23 января – 29 февраля

(часы работы выставочного зала: вторник – 13.00-18.00, без обеда; среда-пятница - 10.00-18.00, обед - 14.00-15.00; суббота – 10.00-18.00, без обеда; воскресенье, понедельник – выходной)

В выставочном зале Кировского Дворца культуры работает выставка студии декоративно-прикладного творчества «Керамика и стекло». Это первый показ предметов декоративно-прикладного творчества из тонкого и хрупкого материала как керамика и стекло. На выставке экспонируются музейные предметы участников студии «Керамика и стекло» Кировского Дворца культуры, руководитель студии Агеева Алеся.

Работы участников студии отличаются способом росписи и обработки материала, а также творческой фантазией. На выставке посетители смогут увидеть керамические декоративные вазы и подсвечники, расписные блюда, скульптуры из стекла. Выставка продлится до 29 февраля. Вход свободный. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

23 января в 14.00

В рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» состоится встреча с российским общественным деятелем и писателем Артемом Драбкиным. Он автор и создатель одного из наиболее важных и достойных проектов в деле увековечивания памяти нашего народа о Великой Отечественной войне – «Я помню». Суть проекта, начатого в 2000 году, - запись интервью с оставшимися участниками войны в форме, позволяющей избежать какой-либо тенденциозности или официоза. Каждое интервью Артем заранее готовит с учетом личности и боевого пути ветерана. Вопросы затрагивают аспекты предвоенной жизни, участия в боевых действиях, быта и взаимоотношений на фронте и в тылу. На основании своего проекта Артем Драбкин издал более 30 томов воспоминаний. Он также является одним из сценаристов военно-документальных телевизионных сериалов «Великая война», «Освободители», «Диверсанты» и «Война в Корее». Вход свободный. 12+.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

23 января - 19.00

Анатолий Грабчак приглашает любителей джаза в «Jazz-холл» Кировского городского Дворца культуры на первую встречу в этом году. Героем встречи станет известный джаз-мануш и джаз гитарист с цыганскими корнями Берелли Лагрен. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

С 23 января

В Кировском историко-краеведческом музее начинает работу выставка «Мурманский берег в открытках» из фондов Мурманского областного краеведческого музея.

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

С 24 января

В Кировском историко-краеведческом музее начинает работу выставка, посвященная саамским сказкам и легендам.

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

25 января – 12.00

В рамках экологической гостиной состоится лекция ПАБСИ (Ботанический сад) к.б.н. Ахтуловой Е.М. «Тихие убийцы нашего огорода» - всё о сорняках. 12 +

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека имени А. М. Горького.

25 января – 12.00

Кто бы мог подумать, что из лоскутков ткани можно создать такую красоту. Текстильные бусы вошли в моду, так что стоит воспользоваться моментом и записаться на мастер-класс. Шить такие чудесные бусы Вас научит Гостинцева Оксана Анатольевна, заведующая отделом народного творчества нашего ДК. Стоимость участия 250 рублей, материалы предоставляются. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

25 января - 14.00

Кировский историко-краеведческий музей приглашает начинающих и опытных киноманов на мероприятие «Перемотка». «Перемотка» - краткий пересказ сюжета фильмов, сопровожденный видеофрагментами и комментариями. Тема январской «перемотки» - «Фильмы о саами».

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

25 января – 19.00

Состоится комедийный спектакль «Мужчины по вызову». Если вам скучно и одиноко обращайтесь в контору «Горячий Шоколад», там вы сможете погрузиться в мир настоящих мужчин и весело провести досуг, воплощая все ваши тайные желания. Но никогда не знаешь, куда заведёт тебя случай. Герои, попадая в невероятные смешные ситуации, дарят зрителям яркие эмоции, зажигательный стриптиз, смех до слез и невероятное удовольствие. Стоимость билета 500-700 руб. 16+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

25 января – 22.00

Кировский Дворец культуры приглашает на ночную дискотеку. В программе: только известные и любимые современные хиты, а также популярные композиции песни прошлых лет. Стоимость билета 350 руб. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

26 января – 15.00

На большой сцене Дворца культуры состоится праздничный концерт, посвященный юбилею Академического оркестра русских народных инструментов (руководитель Виктор Михайлов). Поздравить оркестр на сцену выйдет дуэт «Белые ночи» и ансамбль народной песни «Здравица». Приходите на концерт всей семьей и оркестр подарит вам свою душу. Вход свободный. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

30 января - 15.00

Кировский историко-краеведческий музей приглашает «молод1жь» 50+ на очередное мероприятие из цикла «Ближе к вечеру в четверг» - Буду есть мякину, а фасон не кину (Мода в нашей жизни). В программе: просмотр фотографий из музейных фондов, настольные игры, воспоминания за чашкой чая.

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

1 февраля – 14.00

Состоится межмуниципальный конкурс молодых исполнителей «Северная звезда-2020». Номинации конкурса: «Хореография» (народный, классический, современный, эстрадный танец) - ансамбли; «Вокал» - соло; «Вокальные ансамбли» (дуэты, трио, квартеты и т.д.).

Для участия в конкурсной программе приглашаются детские, молодёжные творческие коллективы и исполнители, обучающиеся организаций дополнительного образования, вокальных студий, учреждений культуры, общеобразовательные организации. Условия подачи заявок на конкурс в положении на сайте http://cdt-khibiny.ru/2020/01/северная-звезда-2020/

г.Кировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины», актовый зал.

нп.Титан

24 января – 13.00

В Сельском Доме культуры пройдёт увлекательный мастер-класс «Снеговик - волшебник» из бумаги. А вы знали, что снеговик может исполнить желание? Для этого ему нужно всего лишь дать доброе имя и шепнуть заветную мечту на ушко. Приходите в мастерского снеговика Пломбира сделайте себе такого зимнего друга. Вход свободный. 0+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

25 января – 18.00

Сельский Дом культуры приглашает на самую молодёжную вечеринку этой зимы День студента! Вас ждут: самые современные хиты для зажигательных танцев! Конкурсы с крутыми и вкусными призами! Суперрозыгрыш флеш-карты по номеру студенческого! И популярные молодежные настольные (и напольные) игры: «Дженга», «Твистер», «Дуло», «Воображариум». Стань лучшим и получи приз. А всем пришедшим на праздник Татьянам - сладкие подарки! 12+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Апатиты

23 января - 17 00

Презентация выставки «Куклы подружки». Концертная программа.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. МАУ АГДК, выставочный зал.

24 января - 14.00

Церемония закрытия, награждение победителей и гала-концерт регионального фестиваля «Рождественский перезвон».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

25 января - 13.00- 15.00

Мастер-класс для молодёжи 14-30 лет: брошь «Ежик в тумане».

г.Апатиты, ул. Московская, 15. МБУМП «МСЦ», ОЭР «Ковчег».

25 января - 18.00

Концерт музыкального клуба «ДИВА» «Звенит январская вьюга».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

25 января - 15.00

Просветительская акция «Всероссийский исторический кроссворд», посвященная 75-летию Победы.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

26 января - 15.00

Воскресные рукоделки. Декоративные швы.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ», ИДО.

26 января - 18.00

Студия народного творчества «Ярушко». Сарафанотерапия и хороводоведение.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ», ИДО.

26 января - 18.00

Квартирник.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ», ИДО.

25 января - 19.00

Интерактивная программа «Твой день, студент!».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

26 января - 12.00

Клуб «Цветоводы Хибин»: «Комнатные растения для интерьеров северян».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

26 января - 14.00

Подведение итогов конкурса «Символ года 2020».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

26 января - 14.00

День читательских удовольствий «Бабушкины сказки».

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

26 января - 15.00

Дружеская семейная встреча в восточном стиле «Зимняя жара».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

26 января - 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТВоРА». Мастер-класс «Слон в клеточку» - бумагопластика по книге Дэвида Макки «Элмер и Уилбур».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

26 января - 16.00

Гастроли цирка «Серпантин».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

п.Сафоново-1

25 января - 16.00

Дом культуры семейного досуга п. Сафоново-1 приглашает в литературно-музыкальную гостиную «Романтика зимнего вечера». Музыкально-поэтическая программа с приглашением поэтов, музыкантов из Североморска.

п.Сафоново-1, ул. Панина, 68. Дом культуры семейного досуга.

г.Мурманск

23 января – 10.00

Пройдут традиционные «Краеведческие премьеры». Читателям представят издания, поступившие в отдел краеведческой литературы в 2019 году – книги об истории Мурманска и Мурманской области, освоении Арктики, экологии Кольского полуострова, новинки для детей и юношества, сборники стихотворений поэтов Заполярья, тематические издания отдела краеведческой литературы.

Гостями события станут известные авторы книг Заполярья Надежда Большакова и Дмитрий Ищенко, заслуженный артист России Сергей Гронский и представители издательств «Дроздов-на-Мурмане» и «Добрый великан». На «Краеведческие премьеры» приглашают библиотекарей, педагогов, руководителей детского чтения и всех заинтересованных читателей.

г.Мурманск, ул. Капитана Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, мультимедийный зал.

24 января - 18.00

В Мурманской областной филармонии состоится творческая встреча с историком моды Александром Васильевым «Цветы и мода». Александр Васильев — известный художник по костюму, историк моды, декоратор интерьеров, сценограф и коллекционер. Его отец — народный художник России.

Александр Васильев работал для театров Ронд Пуан, Студии оперы Бастилии, the Lucernaire, the Cartoucherie, Авиньонского фестиваля, the Ballet du Nord, the Jeune Ballet de France, Королевской оперы Версаля, Шотландского балета, Королевского балета Фландрии, Национального балета Лиссабона, Театра Коммунале, Балета Тосканы, Фонда Тюссен в Лугано, Балета Гуанджу, Балета Гонконга, Театра танца Сингапура, Балета Асами Маки в Токио и других.

Читает лекции во многих колледжах и университетах мира по истории моды и сценического дизайна, а с 1994 года уделяет много времени мастер-классам и курсам лекций в российских университетах и колледжах.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманский областной художественного музея, II этаж.

24 января - 19.00

В рамках акции «Театр для всех» можно будет посмотреть спектакль «Шесть блюд из одной курицы». В пьесе с юмором обыгрывается довольно знакомая жизненная ситуация. Мама подыскивает сыну новую кандидатку в невесты с помощью брачного агентства. Сына ожидает сюрприз – среди претенденток окажется бывшая жена. В рамках акции билеты на спектакли зрители могут приобрести со скидкой до 50%.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

25 января – 14.00

Состоится показ учебной программы «Природа Мурманской области» (продолжительность – 18 минут). Программа «Природа Мурманской области» познакомит посетителей с краткой характеристикой географического положения, климата, растительного и животного мира Кольского полуострова, а также с природоохраняемыми территориями нашего региона. Учебная программа рекомендована учащимся начальной школы.

После просмотра учебных программ гости музея смогут проверить свои знания в специальном интерактивном приложении для планшетов, которое будет интересно как детям, так и взрослым посетителям.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, 3-й этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

25 января – 15.00

Состоится показ учебной программы «История Мурманска» (продолжительность - 21 минута). Программа «История Мурманска» познакомит с главными этапами развития города Мурманска с момента его основания до настоящего времени: предпосылки основания города, Первая мировая война, основание Романова-на-Мурмане, интервенция, гражданская война, развитие Мурманска в довоенный период, Великая Отечественная война 1941-1945 гг., послевоенное восстановление города, 1950-1980-е гг., кризис 1990-х гг., 2000 годы. Учебная программа рекомендована для учащихся старших классов.

После просмотра учебных программ гости музея смогут проверить свои знания в специальном интерактивном приложении для планшетов, которое будет интересно как детям, так и взрослым посетителям.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, 3-й этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

25 января - 16.00

Молодёжный бал «Татьянин день» пройдёт в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Ежегодно в «Кировку» съезжаются студенческие делегации учреждений высшего и среднего профессионального образования, представители молодёжных объединений и организаций Мурманской области.

«Татьянин день» - это грандиозный праздник, посвященный Дню Российского студенчества, проводимый в форме тематического мероприятия в традициях светского приема, поэтому обязательным требованием для участников является соблюдение «dress-code»: девушки - в вечерних платьях, юноши - в смокингах.

Программа мероприятия насыщена и разнообразна: это и традиционные конкурсы на звание Короля и Королевы бала и конкурс - дефиле бальных нарядов; светские игры на знание этикета; конкурс «Битва поэтов» и концертная программа с участием молодежных творческих коллективов Мурманской области; это и студенческий квест «#Веселый СтуДень» и фотосушка «#Студенты-Live», работа игровых тематических площадок и фотозон, которые отражают интересы жизни, возможности и перспективы развития на Кольском Севере; выставка арт-объектов; проведение праздничного аукциона; дискотека ярких людей, и конечно, любой желающий сможет научиться танцевать полонез, вальс, котильон и польку.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

25 января - 18.00

В Мурманской областной филармонии выступит джазовый вокалист Чарльз Тернер и трио Седрика Онрю с программой «Посвящение великому американскому пианисту Нэту Кингу Коулу». Концерт входит в цикл мероприятий абонемента «На джазовой волне».

Чарльз Тернер III – вокалист из Лос-Анджелеса. Пресса называет Тернера «самой яркой молодой звездой вокального джаза США, магом и волшебником импровизации». Его голос отличается большим диапазоном, красивым тембром, глубиной и чувственностью, превосходно звучит под аккомпанемент и малого состава, и большого оркестра.

Вокальная техника певца впечатляет и совершенствуется от концерта к концерту. Исполняя оригинальные версии мировых джазовых шлягеров, американский вокалист демонстрирует всю многогранность лучшего в мире инструмента – человеческого голоса.

Аккомпанировать Тернеру будет выдающийся французский пианист и композитор Седрик Онрю и его трио. Седрик Онрю – звезда европейского джаза, один из пианистов «Новой Волны» в Западной Европе. Музыкант и его трио готовятся покорить Россию: они представят российским зрителям программу из своих лучших композиций.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3, Мурманская областная филармония, концертный зал.

26 января - 15.00

Каждый год ансамбль «КЛюП-студия» даёт десятки концертов на предприятиях и в организациях города, воинских подразделениях, госпиталях, на кораблях Северного флота. Но главный из них, который ансамбль готовит целый год – это Традиционный ежегодный большой концерт. В этот раз «КЛюП» назвал его «Лучшее и новое». В двух отделениях зрители услышат и уже известные песни из всех пяти авторских альбомов, и новые композиции, которые войдут в шестой альбом, и, конечно, хиты отечественной и зарубежной песенной эстрады.

– Представят их совсем молодые ребята и девушки – уже шестой состав ансамбля! – рассказал Дмитрий Левитес. – Впрочем, в зале будут и «клюповские старики», а от них всего можно ожидать.

г.Мурманск, просп.Ленина, 16. Детская театральная школа.

29 января - 18.30

Состоится открытие фотовыставки Олега Алексеева «Будни Северного флота». По роду своей деятельности Олег часто бывает на всевозможных флотских мероприятиях, фиксируя на фотоаппарат различные моменты из жизни Северного флота.

За время работы накопился фотографический материал, которым захотелось поделиться со зрителем. Работая над выставкой «Будни Северного флота» автор хотел показать не только боевую составляющую флота - учения, походы, стрельбы, но и повседневную деятельность, которая зачастую остаётся за рамками официальных новостей, а также показать взаимоотношения людей, их эмоции, в этом огромном и сложном механизме под названием «Северный флот». Вход на выставку свободный.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Калейдоскоп» (до 2 февраля); «К 160-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова» (до 2 февраля); «Беспокойное путешествие-6» (до 2 февраля); «Ленинградские интеллектуалы и питерские хулиганы» (до 16 февраля); «Человек пришёл в музей» (до 16 февраля); произведений из фондового собрания к 80-летию со дня рождения графика, заслуженного художника РСФСР Бориса Французова (до 16 февраля); «С чего начинался музей» (до 1 марта).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Портрет великой княжны Анны Павловны» (до 2 февраля); «Английский романтик XVIII века Джордж Морленд» (до 2 февраля); «Рубеж» (до 26 января); «Заполярье-2019» (до 26 января); «Мода 1810-1890-х» (до 16 февраля); «Счастливое детство» (до 27 декабря); «Как рубашка в поле выросла» (до 27 декабря); выставка «Блокада» (до 23 февраля).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

29 января - 18.30

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Книжки читай и язык изучай!» (до 30 января); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до 30 января); «Теплое зимнее чтение» (до 30 января); «Миры Айзека Азимова» (до 30 января); «Искусство книги и книга об искусстве» (до 30 января); «В стране ледяного безмолвия: исследователи Арктики XIX - начала XX вв.» (до 4 февраля); «Жемчужина природы - заповедники» (до 11 февраля); «Заполярная палитра» (до 15 февраля); «Книги-юбиляры 2020» (до 31 марта); «Читай: другая литература» (до конца года); «Туристский потенциал Мурманской области» (до конца года); «Арктика: от легенд до научных знаний» (до конца года).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «С Новым годом и Рождеством!» (до 31 января); «Сочиняй мечты» (до 31 января); «Зимних сказок чудеса» (до 31 января); «Кладовая радости» (до 1 февраля).

23 января - 10.00

Пройдут традиционные краеведческие премьеры. На встрече будут представлены издания, поступившие в 2019 году: книги об истории Мурманска и Мурманской области, освоении Арктики, экологии Кольского полуострова, новинки для детей и юношества, сборники стихотворений поэтов Заполярья, тематические издания отдела краеведческой литературы. Гостями станут Надежда Большакова, Дмитрий Ищенко, заслуженный артист РФ Сергей Гронский, представители издательств «Дроздов-на-Мурмане» и «Добрый великан». 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

25 января - 17.00

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».

1 февраля - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

8 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

25 января - 14.30

А. Усачев «Чудеса в Дедморозовке».

1 февраля - 14.30

Е. Тараховская. «По щучьему велению»

8 февраля - 14.30

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27

Для самых маленьких (2-4 лет):

26 января - 16.00

К. Чуковский «Муха-Цокотуха».

2 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

9 февраля - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

26 января - 12.00

Э. Успенский «Зима в Простоквашино».

2 февраля - 12.00

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

9 февраля - 12.00

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

24 января - 18.00

«Цветы и мода» - творческая встреча с историком моды Александром Васильевым.

25 января - 18.00

Чарльз Тернер (вокал) и трио Седрика Онрю, США/Франция. Абонемент «На джазовой волне». Посвящение великому американскому пианисту Нэту Кингу Коулу.

31 января - 19.00

Письма/джаз - любовные письма известных писателей и музыка в стиле джаз. «Арт-кафе».

1 февраля - 18.00

Моноспектакль - концерт «Самое любимое». Народный артист России Константин Райкин.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

23 января - 19.00

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

24 января - 14.00

пгт.Мурмаши. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. 6+

24 января - 19.00

Акция «Театр для всех». «Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

25 января - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в двух действиях. 0+

25 января - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

26 января - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

26 января - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни, комедия, перевод М. Мишина. 16+

27 января - 19.00

«Мужчины по вызову» (г.Москва). Комедия о необычном любовном треугольнике.

29 января - 13.30

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

30 января - 19.00

Акция «Театр для всех». «Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

31 января - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. 16+

1 февраля - 18.00

г.Кировск. «Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

2 февраля - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. 6+

2 февраля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

5 февраля - 13.30

Акция «Театр школе». «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

5 февраля - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

25 января - 18.00

«Панночка», Сергиенко Ю. Драма. 12+

26 января - 11.00

«Морозко», Сергиенко Ю. Сказка. 6+

26 января - 18.00

«Домовой», Сергиенко Ю. Комедия. 16+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставки: «Путешествия» (до 3 февраля); «За пределами реальности» (до 12 февраля); «Это ярмарки краски» (до 10 февраля).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает 44-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области. В экспозиции представлено более 200 произведений (до 26 января).

Детская театральная школа

(г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Телефон 25-05-02)

25 января – 17.00

Спектакль «Тайна пропавшего снега». Инсценировка Е. Крынжиной по мотивам сказки К. Драгунской. В спектакле заняты учащиеся и преподаватели ДТШ. 6+

26 января – 11.00 и 13.00

Спектакль для самых маленьких «Умка и новогодний сон». Постановка Е. Уваровой и Н. Чеснокова. Инсценировка Е. Крынжиной. В спектакле заняты учащиеся и преподаватели ДТШ. 0+