г.Кировск

29 января – 29 февраля

(часы работы выставочного зала: вторник – 13.00-18.00, без обеда; среда-пятница - 10.00-18.00, обед - 14.00-15.00; суббота – 10.00-18.00, без обеда; воскресенье, понедельник – выходной)

В выставочном зале Кировского Дворца культуры работает выставка студии декоративно-прикладного творчества «Керамика и стекло». Это первый показ предметов декоративно-прикладного творчества из тонкого и хрупкого материала как керамика и стекло. На выставке экспонируются музейные предметы участников студии «Керамика и стекло» Кировского Дворца культуры, руководитель студии Агеева Алеся.

Работы участников студии отличаются способом росписи и обработки материала, а также творческой фантазией. На выставке посетители смогут увидеть керамические декоративные вазы и подсвечники, расписные блюда, скульптуры из стекла. Выставка продлится до 29 февраля. Вход свободный. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

29 января – 19.00

джаз-гостиная Кировского Дворца культуры ждёт своих зрителей на новую встречу. Вечер будет посвящен бразильскому композитору, певцу, пианисту, гитаристу Антониу Карлосу Жобиму и бразильско-американской певице, композитору в стиле самба и босса-нова Аструд Жилберту. Жобим выпустил множество альбомов, которые получили признание во всём мире. Многие композиции стали саундтреками к фильмам, а также записывались другими исполнителями. Альбом с участием А. Жобима Getz/Gilberto (1963) завоевал премию Грэмми, а песня «Девушка из Ипанемы», спетая А. Жилберту, стала мировым хитом. Стоимость билета 100 рублей.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

30 января - 15.00

Кировский историко-краеведческий музей приглашает «молодёжь» 50+ на очередное мероприятие из цикла «Ближе к вечеру в четверг» - Буду есть мякину, а фасон не кину (Мода в нашей жизни). В программе: просмотр фотографий из музейных фондов, настольные игры, воспоминания за чашкой чая.

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

1 февраля – 14.00

Состоится межмуниципальный конкурс молодых исполнителей «Северная звезда-2020». Номинации конкурса: «Хореография» (народный, классический, современный, эстрадный танец) - ансамбли; «Вокал» - соло; «Вокальные ансамбли» (дуэты, трио, квартеты и т.д.).

Для участия в конкурсной программе приглашаются детские, молодёжные творческие коллективы и исполнители, обучающиеся организаций дополнительного образования, вокальных студий, учреждений культуры, общеобразовательные организации. Условия подачи заявок на конкурс в положении на сайте http://cdt-khibiny.ru/2020/01/северная-звезда-2020/

г.Кировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины», актовый зал.

1 февраля – 19.00

На Большой сцене Кировского Дворца культуры комедия «Месяц в деревне» в двух действиях. Эта постановка – о любви, дружбе, чести, совести и долге. Вечная и очень современная история. Пьеса «Месяц в деревне» – самое известное произведение в драматургическом наследии И. С. Тургенева.

Именно с ней связано открытие и признание сценического таланта писателя в начале ХХ века, именно она по сей день является самой репертуарной из всех его театральных сочинений. Неслучайно пьеса включена в список произведений ХIХ века, составивших золотой фонд русской драматургии. Стоимость 400, 500, 600 рублей. 12+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

2 февраля - 14.00

В информационном центре центральной городской библиотеки им. А.М. Горького пройдёт кинолекторий по художественному фильму «Русалка» (Россия, 2007г.). Лекторий ведёт гештальт-психолог Г.Н. Каликина. 18+

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

2 февраля - 16.00

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького приглашает на показ документального фильма «Тайны высоких широт» (2018) об Арктике и Антарктике. Показы интересных документальных фильмов будут проходить каждое первое воскресенье месяца в рамках музейного кинозала выходного дня «Film.doc». 6+

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

2 февраля – 19.00

На Большой сцене Кировского Дворца культуры музыкальная сказка «Летучий корабль». Эта славная, веселая сказка учит верить в мечту, не отступать от задуманного и добиваться цели. Герои увлекательной истории доказывают, что самое главное богатство – доброта, верность, дружба, любовь. Песни Максима Дунаевского на стихи Юрия Энтина любимы не одним поколением, они создают особую атмосферу на сцене, придают действию полноту и завершенность. Это спектакль для всей семьи. Стоимость 300 рублей. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

5 февраля - 15.30

Городская детско-юношеская библиотека приглашает детей в рамках новой программы видеолектория «За страницами школьных учебников» на час информации «Альпийское чудо в Хибинах». Ребята познакомятся с краткой историей основания ПАБСИ, поучаствуют в игре «Угадай растение» по книге «Ботанические экскурсии по Хибинским и Ловозерским тундрам» и ответят на вопросы тестов. 12+

г.Кировск, ул.Кондрикова, 3а. Городская детско-юношеская библиотека.

6 февраля - 16.00

Литературный вечер «Мадонна Ленинграда», посвященный 110-летию со дня рождения поэтессы Ольги Берггольц, которую называли «ленинградской Мадонной». 12+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека имени А. М. Горького.

нп.Коашва

31 января - 17.00

В гостиной ДК нп.Коашва состоится развлекательная программа «Likeе вечеринка». Приглашаем всех поклонников приложения «Likee». Пришедших на вечеринку ждут веселые занятия «Повтори челлендж», «отгадай тренд», «узнай популярного лайкера». Стоимость билета 100 рублей. 6+

нп. Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

1 февраля – 18.00

В гостиной Дома культуры нп.Коашва состоится вечер встречи для людей старшего поколения «По странам и континентам». Гостей ждёт информационный видео обзор о традициях, обычаях и нравах жителей стран Западной Европы, а также танцевально-игровая программа и чайный стол. Вход свободный. 55+

нп. Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

нп.Титан

31 января – 14.30

В ДК нп.Титан для детей состоится серебряная дискотека со снеговиком Пломбиром. Вас ждёт зажигательная музыка, веселье и хорошее настроение. Вход свободный. 0+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Апатиты

30 января - 16.00

Арт-студия «Хобби-микс»: мастер-класс «Заяц Шустрик» по книге Т. Крюковой «Озорные истории».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

30 января - 18.30

Открытый киноклуб «ArticHouse». Показ драмы Паоло Соррентино «Где бы ты ни был».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ», ИДО.

30 января - 19.00

Литературный вечер из цикла «Книжная дегустация» - «С новыми книгами в новый год». Обзор книжных новинок 2019 года.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 8. Кафе «Хворост».

пгт Шонгуй

30 января – 12.00

Пройдут культурно-просветительские мероприятия в рамках проекта «День с музеем». Культурно-просветительский проект «День с музеем» стартовал в январе 2018 года. Третий год сотрудники Мурманского областного краеведческого музея посещают отдаленные уголки региона и приобщают к истории родного края жителей Мурманской области. «День с музеем» уже прошел в Алакуртти, Зареченске, Ревде, Высоком, Кильдинстрое, Междуречье, Белокаменке, Ура-Губе, Пушной и других селах и поселках области.

В этот раз культурная программа состоится в поселке Шонгуй: 12.00 – музейное занятие «Удивительное Заполярье» и мастер-класс по изготовлению магнита «Символ года»; 12.00 – музейное занятие «А что у вас, солдаты, в вещмешках?»; 12.00 и 13.00 – музейное занятие «Саамы – коренные жители Кольского края»; 13.00 – музейное занятие «Война в Заполярье». Вход свободный.

пгт Шонгуй, ул. Комсомольская, 11. Шонгуйская СОШ.

г.Мурманск

29 января - 17.00

Состоится открытие выставки «Хитро-мудро рукодельице» в отделе народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея. На выставке будут представлены работы Надежды Коровашковой и коллективные работы студии «Иван да Марья»: куклы традиционные и авторские, тканые половички, лоскутные панно, вышитые полотенца и многое другое.

Надежда Александровна Коровашкова – Народный мастер России. Сегодня ее главные направления работы – традиционная кукла, ткачество, войлоковаляние, традиционная вышивка, лоскутное шитьё. С 2000 года –постоянный участник, победитель, лауреат областных, всероссийских и международных выставок.

Её работы украшают Государственный Российский Дом народного творчества им. Поленова в Москве, библиотеку-музей им. Гладиной в Апатитах, а также хранятся в фондах Мурманского областного художественного музея и в частных коллекциях. На выставке зрители познакомятся с работами-лауреатами Всероссийского фестиваля «Русский костюм на рубеже эпох», проходившего в Ярославле в 2002-2018 годах; Международного фестиваля «Голос ремесел», прошедшего в Вологде в 2017 году; Международного фестиваля «Лоскутная мозаика России», состоявшегося в городе Иваново в 2018 году.

Всего в экспозиции будет представлено около 100 работ. Выставка приурочена к 60-летию автора и будет работать по 23 февраля.

г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Мурманский областной художественный музей.

29 января - 18.30

Состоится открытие фотовыставки Олега Алексеева «Будни Северного флота». По роду своей деятельности Олег часто бывает на всевозможных флотских мероприятиях, фиксируя на фотоаппарат различные моменты из жизни Северного флота.

За время работы накопился фотографический материал, которым захотелось поделиться со зрителем. Работая над выставкой «Будни Северного флота» автор хотел показать не только боевую составляющую флота - учения, походы, стрельбы, но и повседневную деятельность, которая зачастую остаётся за рамками официальных новостей, а также показать взаимоотношения людей, их эмоции, в этом огромном и сложном механизме под названием «Северный флот». Вход на выставку свободный.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

30 января - 12.30

Состоится традиционный концерт «Январские встречи». «Январские встречи» – концерт выпускников разных лет. Среди них нынешние студенты Петрозаводской консерватории имени А.К. Глазунова, Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского, преподаватели колледжа и детских музыкальных школ, детских школ искусств региона.

В программе – оригинальные произведения для народных инструментов (аккордеон, балалайка, баян, гитара, домра), обработки народных тем Дмитрия Шостаковича, Александра Даргомыжского, Сергея Руднева, Сергея Орехова, а также музыка, написанная преподавателем Мурманского колледжа искусств Владимиром Нарватовым. Вход свободный.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманского колледжа искусств, малый зал.

30 января - 18.00

Литературный проект «Школа критики», организованный научной библиотекой и неформальным творческим объединением молодежи «Полярный день», стартовал в Мурманске в 2019 году. Участники изучали теорию литературоведения и филологического анализа литературных произведений.

В этом году проект получил поддержку Министерства культуры Мурманской области и выйдет на новый уровень, а также немного изменит формат. Региональному культурному продукту – заполярной литературе, музыке, театру – нужна конструктивная критика, и школа будет готовить тех, кто сможет детально анализировать увиденное.

К теоретическим занятиям добавится насыщенная практическая программа. Бессменный ведущий школы – кандидат филологических наук, писатель Иван Чернышов, также занятия и мастер-классы будут вести известные режиссеры, музыканты, художники, культурные и театральные деятели, российские и зарубежные профессиональные критики.

Присоединиться к Школе критики можете и вы! Проект открыт для всех, кто интересуется культурой и искусством Севера, кто готов рассматривать творческий продукт не только с точки зрения «нравится/не нравится», кто готов анализировать, спорить и обсуждать, обоснованно доказывать свою точку зрения. Приходите на организационное собрание новой «Школы критики». К участникам обещал присоединиться министр культуры Мурманской области Евгений Гоман.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, подиум-холл, 4-й этаж.

30 января - 19.00

В зрители Мурманского областного драматического театра увидят спектакль «Одноклассники», поставленный по пьесе Юрия Полякова. Постановка была высоко оценена автором, спектакль любят и зрители.

В основе сюжета – встреча одноклассников. Повод – день рождения любимца класса Ивана Костромитина, выполнившего интернациональный долг в страшной Афганской войне.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

6 февраля - 19.00

Стартует масштабное официальное открытие февраля «Инверсия», в рамках которого участников ждут специальные перформансы от артистов из Норвегии, Германии, Нидерландов и Великобритании. Серию мировых премьер, световые и визуальные эффекты и эксперименты с записанными звуками Мурманска, цифровой техно-театр и атмосферное погружение в древние земли Юго-Западной Англии представят: Andreas Kühne (NL); HC Gilje (NO); Roly Porter & MFO present Kistvaen (UK/DE) и Marija Bozinovska Jones (UK) & J.G.Biberkopf (NL).

Событие проходит в рамках Года музыки Великобритании в России, при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве, Генерального консульства Королевства Нидерланды в Санкт-Петербурге и Генерального консульства Королевства Норвегия в Мурманске.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. «Okean Hall».

8 февраля - 17.30

Состоится российская премьера фильма «Вегетарианская зубная щётка» в рамках фестиваля «Инверсия». Кроме того, зрители встретятся с автором фильма Трюгве Луктвасслимо.

Трюгве Луктвасслимо – художник и кинорежиссер, проживающий на Лофотенских островах с 2016 года. Последние несколько лет он занимается исследованием человеческого общения и поиском смысла в языке, где абсурд раскрывается в кинематографических и театральных традициях.

Магистр изобразительных искусств Академии Искусств Мальмё, в своих поразительных с визуальной точки зрения фильмах Трюгве Луктвасслимо ищет ответы на экзистенциальные вопросы, одновременно смешивая мрачную атмосферу с пародией.

В киноленте «Вегетарианская зубная щётка» циничный пиарщик, гастарбайтер с рыбной фермы, глубоко верующий монах, деструктивный капитан круизного лайнера, местный предприниматель, деятельность которого связана с дикой природой, каякер-защитник окружающей среды, всемирно известная оперная дива и парочка очень злобных детишек проходят через ряд испытаний, которые в конце концов приводят их к не самому удачному финалу.

Международный аудиовизуальный фестиваль «Инверсия» пройдёт в столице Заполярья с 6 по 8 февраля. В течение трёх дней артисты и кураторы из Британии, Норвегии, Исландии, России, Белоруссии и Чехии представят серию мультижанровых аудиовизуальных перфомансов, насыщенную дискуссионную программу.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 51/33. Кинотеатр «Мурманск».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Калейдоскоп» (до 2 февраля); «К 160-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова» (до 2 февраля); «Беспокойное путешествие-6» (до 2 февраля); «Ленинградские интеллектуалы и питерские хулиганы» (до 16 февраля); «Человек пришёл в музей» (до 16 февраля); произведений из фондового собрания к 80-летию со дня рождения графика, заслуженного художника РСФСР Бориса Французова (до 16 февраля); «С чего начинался музей» (до 1 марта).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Портрет великой княжны Анны Павловны» (до 2 февраля); «Английский романтик XVIII века Джордж Морленд» (до 2 февраля); «Мода 1810-1890-х» (до 16 февраля); «Как рубашка в поле выросла» (до 27 декабря); выставка «Блокада» (до 23 февраля).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

29 января - 18.30

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Книжки читай и язык изучай!» (до 30 января); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до 30 января); «Теплое зимнее чтение» (до 30 января); «Миры Айзека Азимова» (до 30 января); «Искусство книги и книга об искусстве» (до 30 января); «В стране ледяного безмолвия: исследователи Арктики XIX - начала XX вв.» (до 4 февраля); «Жемчужина природы - заповедники» (до 11 февраля); «Заполярная палитра» (до 15 февраля); «Книги-юбиляры 2020» (до 31 марта); «Читай: другая литература» (до конца года); «Туристский потенциал Мурманской области» (до конца года); «Арктика: от легенд до научных знаний» (до конца года).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «С Новым годом и Рождеством!» (до 31 января); «Сочиняй мечты» (до 31 января); «Зимних сказок чудеса» (до 31 января); «Кладовая радости» (до 1 февраля).

29 января – 2 февраля - 14.00-17.00

Соревнования по скоростной сборке спилс-карт. К участию приглашаются школьники, студенты, организованные группы. Мероприятие организовано в рамках федеральной программы «Знаю Россию», направленной на патриотическое воспитание и повышение образовательного уровня граждан в географии, культуре и истории страны.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

1 февраля - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

8 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

1 февраля - 14.30

Е. Тараховская. «По щучьему велению»

8 февраля - 14.30

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27

Для самых маленьких (2-4 лет):

2 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

9 февраля - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

2 февраля - 12.00

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

9 февраля - 12.00

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

1 февраля - 18.00

Моноспектакль - концерт «Самое любимое». Народный артист России Константин Райкин.

2 февраля - 18.00

«30! Продолжение следует...». Праздничный хор Данилова монастыря.

3 февраля - 19.00

Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации. Художественный руководитель и главный дирижер - народный артист России, генерал-майор Виктор Елисеев.

8 февраля - 18.00

«Нескучная классика». Алексей Набиулин – фортепиано (г.Москва).

9 февраля - 14.00

«У меня такое настроение». Абонемент «Я хочу услышать музыку» - концерты для самых маленьких.

9 февраля - 17.00

«Война и миръ»

Абонемент «Магия органа». Екатерина Огаркова – орган (г.Хабаровск). В концерте принимает участие Сергей Дудецкий – ударные.

9 февраля - 18.00

«Письма/джаз» - любовные письма известных писателей и музыка в стиле джаз. «Арт-кафе». Концерт перенесён с 31 января на 9 февраля.

11 февраля - 18.00

Виртуальный концертный зал. «Марк Шагал. Скрипка Шагала».

12 февраля - 19.00

Инструментальное трио. Карэн Шахгалдян - скрипка, Карэн Кочарян -виолончель, Армине Григорян – фортепиано. Армения.

16 февраля - 17.00

«Парад планет». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Сергей Горбатюк (гМурманск).

21 февраля - 19.00

«Старые весы».

22 февраля - 18.00

«All or Nothing at All». Квартет Сергея Головни.

23 февраля - 14.00

«Когда папа был маленьким». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой».

23 февраля - 18.00

Вечер песен Юрия Визбора. Проект «Бард-вагон», (г.Москва).

24 февраля - 18.00

«Джазовый серпантин» в «АРТ-кафе».

3 марта - 19.00

Торстен Маус – орган (Германия).

8 марта - 17.00

Фонограф-джаз-квартет. Сергей жилин. Посвящение Оскару Питерсону.

9 марта - 17.00

«Исповедь хулиганов». «Терем-квартет» (г.Санкт-Петербург).

13 марта - 19.00

Николя Челоро – фортепиано (Франция).

28 марта - 18.00

«Фрида». Спектакль фламенко.

24 апреля - 18.30

Александр Рогов - мастер-класс «Модные тенденции 2020».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

29 января - 13.30

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

30 января - 19.00

Акция «Театр для всех». «Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

31 января - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. 16+

1 февраля - 18.00

г.Кировск. «Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

2 февраля - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. 6+

2 февраля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

5 февраля - 13.30

Акция «Театр школе». «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

5 февраля - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+

6 февраля - 19.00

Акция «Театр для всех». «Ох, уж эта Анна!». М. Камолетти. Комедия в двух действиях. 18+

7 февраля - 19.00

«Lover». По книге Мари-Од Мюрай «Умник». Спектакль для 12+ и 40–

8 февраля - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

8 февраля - 19.00

«Lover». По книге Мари-Од Мюрай «Умник». Спектакль для 12+ и 40–

9 февраля - 12.00

Акция «Ради детских улыбок». «Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

9 февраля - 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

12 февраля - 13.30

Акция «Театр школе». «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

12 февраля -19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

13 февраля - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

14 февраля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю.Поляков. Мелодрама в двух действиях. 16+

15 февраля - 18.00

п. Мурмаши

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. 16+

15 февраля - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

16 февраля - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

16 февраля - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

19 февраля - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

20 февраля - 15.30

Центр социальной помощи семье и детям

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. 6+

20 февраля - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

21 февраля - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин. Трагикомедия в двух действиях. 16+

22 февраля - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

22 февраля - 19.00

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев. Комедия в двух действиях. 12+

23 февраля - 15.00

В театр всей семьёй. «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

23 февраля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

26 февраля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

28 и 29 февраля - 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. ПРЕМЬЕРА. 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставки: «Путешествия» (до 3 февраля); «За пределами реальности» (до 12 февраля); «Это ярмарки краски» (до 10 февраля).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

29 января - 17.00

Открытие выставки текстиля народного мастера России Надежды Коровашковой «Хитро-мудро рукодельице». Выставка приурочена к 60-летию автора. Будут также представлены коллективные работы студии «Иван да Марья» и работы лауреатов всероссийского фестиваля «Русский костюм на рубеже эпох», международных фестивалей «Голос ремесел», «Лоскутная мозаика России».