г.Кандалакша

30 января - 17.30

Круглый стол на тему «Блокада Ленинграда».

г.Кандалакша, ул. Спекова, 4. Подростково-молодёжный клуб «Метеор».

г.Кировск

30 января – 29 февраля

(часы работы выставочного зала: вторник – 13.00-18.00, без обеда; среда-пятница - 10.00-18.00, обед - 14.00-15.00; суббота – 10.00-18.00, без обеда; воскресенье, понедельник – выходной)

В выставочном зале Кировского Дворца культуры работает выставка студии декоративно-прикладного творчества «Керамика и стекло». Это первый показ предметов декоративно-прикладного творчества из тонкого и хрупкого материала как керамика и стекло. На выставке экспонируются музейные предметы участников студии «Керамика и стекло» Кировского Дворца культуры, руководитель студии Агеева Алеся.

Работы участников студии отличаются способом росписи и обработки материала, а также творческой фантазией. На выставке посетители смогут увидеть керамические декоративные вазы и подсвечники, расписные блюда, скульптуры из стекла. Выставка продлится до 29 февраля. Вход свободный. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

30 января - 15.00

Кировский историко-краеведческий музей приглашает «молодёжь» 50+ на очередное мероприятие из цикла «Ближе к вечеру в четверг» - Буду есть мякину, а фасон не кину (Мода в нашей жизни). В программе: просмотр фотографий из музейных фондов, настольные игры, воспоминания за чашкой чая.

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

1 февраля – 14.00

Состоится межмуниципальный конкурс молодых исполнителей «Северная звезда-2020». Номинации конкурса: «Хореография» (народный, классический, современный, эстрадный танец) - ансамбли; «Вокал» - соло; «Вокальные ансамбли» (дуэты, трио, квартеты и т.д.).

Для участия в конкурсной программе приглашаются детские, молодёжные творческие коллективы и исполнители, обучающиеся организаций дополнительного образования, вокальных студий, учреждений культуры, общеобразовательные организации. Условия подачи заявок на конкурс в положении на сайте http://cdt-khibiny.ru/2020/01/северная-звезда-2020/

г.Кировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины», актовый зал.

1 февраля – 19.00

На Большой сцене Кировского Дворца культуры комедия «Месяц в деревне» в двух действиях. Эта постановка – о любви, дружбе, чести, совести и долге. Вечная и очень современная история. Пьеса «Месяц в деревне» – самое известное произведение в драматургическом наследии И. С. Тургенева.

Именно с ней связано открытие и признание сценического таланта писателя в начале ХХ века, именно она по сей день является самой репертуарной из всех его театральных сочинений. Неслучайно пьеса включена в список произведений ХIХ века, составивших золотой фонд русской драматургии. Стоимость 400, 500, 600 рублей. 12+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

2 февраля - 14.00

В информационном центре центральной городской библиотеки им. А.М. Горького пройдёт кинолекторий по художественному фильму «Русалка» (Россия, 2007г.). Лекторий ведёт гештальт-психолог Г.Н. Каликина. 18+

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

2 февраля - 16.00

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького приглашает на показ документального фильма «Тайны высоких широт» (2018) об Арктике и Антарктике. Показы интересных документальных фильмов будут проходить каждое первое воскресенье месяца в рамках музейного кинозала выходного дня «Film.doc». 6+

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

2 февраля – 19.00

На Большой сцене Кировского Дворца культуры музыкальная сказка «Летучий корабль». Эта славная, веселая сказка учит верить в мечту, не отступать от задуманного и добиваться цели. Герои увлекательной истории доказывают, что самое главное богатство – доброта, верность, дружба, любовь. Песни Максима Дунаевского на стихи Юрия Энтина любимы не одним поколением, они создают особую атмосферу на сцене, придают действию полноту и завершенность. Это спектакль для всей семьи. Стоимость 300 рублей. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

5 февраля - 15.30

Городская детско-юношеская библиотека приглашает детей в рамках новой программы видеолектория «За страницами школьных учебников» на час информации «Альпийское чудо в Хибинах». Ребята познакомятся с краткой историей основания ПАБСИ, поучаствуют в игре «Угадай растение» по книге «Ботанические экскурсии по Хибинским и Ловозерским тундрам» и ответят на вопросы тестов. 12+

г.Кировск, ул.Кондрикова, 3а. Городская детско-юношеская библиотека.

6 февраля - 16.00

Литературный вечер «Мадонна Ленинграда», посвященный 110-летию со дня рождения поэтессы Ольги Берггольц, которую называли «ленинградской Мадонной». 12+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека имени А. М. Горького.

нп.Коашва

31 января - 17.00

В гостиной ДК нп.Коашва состоится развлекательная программа «Likeе вечеринка». Приглашаем всех поклонников приложения «Likee». Пришедших на вечеринку ждут веселые занятия «Повтори челлендж», «отгадай тренд», «узнай популярного лайкера». Стоимость билета 100 рублей. 6+

нп. Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

1 февраля – 18.00

В гостиной Дома культуры нп.Коашва состоится вечер встречи для людей старшего поколения «По странам и континентам». Гостей ждёт информационный видео обзор о традициях, обычаях и нравах жителей стран Западной Европы, а также танцевально-игровая программа и чайный стол. Вход свободный. 55+

нп. Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

нп.Титан

31 января – 14.30

В ДК нп.Титан для детей состоится серебряная дискотека со снеговиком Пломбиром. Вас ждёт зажигательная музыка, веселье и хорошее настроение. Вход свободный. 0+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Апатиты

30 января - 16.00

Арт-студия «Хобби-микс»: мастер-класс «Заяц Шустрик» по книге Т. Крюковой «Озорные истории».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

30 января - 18.30

Открытый киноклуб «ArticHouse». Показ драмы Паоло Соррентино «Где бы ты ни был».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ», ИДО.

30 января - 19.00

Литературный вечер из цикла «Книжная дегустация» - «С новыми книгами в новый год». Обзор книжных новинок 2019 года.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 8. Кафе «Хворост».

31 января - 14.00

Клуб «Хорошие фильмы».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

31 января - 18.00

Женский клуб «Девичник» приглашает на встречу с Ольгой Вагановой, когнитивный психолог. Тема вечера – «Нумерология для жизни».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС библиотека имени Л.А. Гладиной.

31 января -19.00

Социально-психологическая игра «Дилемма». Тема - «Разрыв отношений». г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ», ИДО.

31 января - 18.00

Концерт «Любимые классики» в рамках триады концертов «В семье музыкальных стихий».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 54. МБУДО «Детская школа искусств» г.Апатиты.

1-14 февраля

Общероссийская акция дарения книг «Дарите книги с любовью!». 6+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

1 февраля - 12.00

Мастер-класс по изготовлению текстильной игрушки «Олень».

г.Апатиты, ул. Московская, 15. МБУМП «МСЦ», ОЭР «Ковчег».

1 февраля - 13.00

Школа активного долголетия. Мастер-класс «Скандинавская ходьба» (инструктор Виктория Фомина).

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

1 февраля - 16.00

Концерт струнного ансамбля «Каприччио» п/у Т.И. Куравиной – «Дарите музыку всегда!». Выступают учащиеся и педагоги ДМШ имени Л.М. Буркова.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС библиотека имени Л.А. Гладиной.

1 февраля - 18.00

Концерт хора Данилова монастыря.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

1 февраля - 19.00

Концерт Алексея Попова.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ», ИДО.

2 февраля - 12.00

Студия английского языка «Movie – talk» («Муви – ток»). Просмотр мультфильма «Say how much I love you» («Скажи, как сильно я тебя люблю») на английском языке, игра, дискуссия, обсуждение м/ф (англ. Яз.). 10+

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС библиотека имени Л.А. Гладиной.

2 февраля - 14.00

Первый «ЭКОфест» в Апатитах. Мастер-класс от Анастасии Калашниковой «Сбор и сортировка мусора», презентация «Я – эковолонтёр». 6+

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС библиотека имени Л.А. Гладиной.

2 февраля - 15.00

Воскресные рукоделки. Мастер-класс по изготовлению куколки с конфеткой г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ», ИДО.

2 февраля - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу!».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС библиотека имени Л.А. Гладиной.

2 февраля - 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТВоРА». Мастер-класс «Снеговик и птичка» (бумага, крупа). По книге Тьерри Дедика «Где живёт снеговик?».

(Свободные читатели).

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

2 февраля - 16.00

Концерт ансамбля песни и пляски войск нацгвардии РФ.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

пгт Шонгуй

30 января – 12.00

Пройдут культурно-просветительские мероприятия в рамках проекта «День с музеем». Культурно-просветительский проект «День с музеем» стартовал в январе 2018 года. Третий год сотрудники Мурманского областного краеведческого музея посещают отдаленные уголки региона и приобщают к истории родного края жителей Мурманской области. «День с музеем» уже прошел в Алакуртти, Зареченске, Ревде, Высоком, Кильдинстрое, Междуречье, Белокаменке, Ура-Губе, Пушной и других селах и поселках области.

В этот раз культурная программа состоится в поселке Шонгуй: 12.00 – музейное занятие «Удивительное Заполярье» и мастер-класс по изготовлению магнита «Символ года»; 12.00 – музейное занятие «А что у вас, солдаты, в вещмешках?»; 12.00 и 13.00 – музейное занятие «Саамы – коренные жители Кольского края»; 13.00 – музейное занятие «Война в Заполярье». Вход свободный.

пгт Шонгуй, ул. Комсомольская, 11. Шонгуйская СОШ.

г.Мурманск

30 января - 12.00

Слайд-путешествие «Тайны ледяного континента». Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих проведет для граждан пожилого возраста и инвалидов слайд-путешествие «Тайны ледяного континента», посвященное 200-летию открытия Антарктиды. Читатели старшего поколения познакомятся с историей открытия и освоения Антарктиды, совершат виртуальную прогулку по самым интересным местам шестого континента, познакомятся с яркими обитателями флоры и фауны этого загадочного материка.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 15. Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов.

30 января - 12.30

Традиционный ежегодный концерт выпускников Мурманского колледжа искусств «Январские встречи». «Январские встречи» – это концерт выпускников разных лет. Среди них нынешние студенты Петрозаводской консерватории имени А.К. Глазунова, Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского, преподаватели колледжа и детских музыкальных школ, детских школ искусств региона. В программе – оригинальные произведения для народных инструментов (аккордеон, балалайка, баян, гитара, домра), обработки народных тем Дмитрия Шостаковича, Александра Даргомыжского, Сергея Руднева, Сергея Орехова, а также музыка, написанная преподавателем Мурманского колледжа искусств Владимиром Нарватовым.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманского колледжа искусств, малый зал.

30 января - 14.00

Пресс-кафе «В мире последних новостей». В рамках мероприятия состоится обзор журналов и газет, организаторы познакомят участников с выборкой оперативной, актуальной и самой интересной информации, опубликованной на страницах периодических изданий.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

30 января - 15.00

Торжественное открытие выставки Валентины Петровой «Север – любовь и жизнь моя». Валентина Ивановна Петрова – живописец, поэт. Родилась 18 января 1940 года в деревне Гончаровка Воронежской области. С 1962 года живет в Кировске. Ретроспективная выставка «Север – любовь и жизнь моя» приурочена к юбилею художника. В экспозиции можно увидеть картины, посвященный Арктике. Всего будет представлено более 70 работ. Выставка работает до 15 марта.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманский областной художественный музей, II этаж, Культурно-выставочный центр Русского музея.

30 января - 16.30

Мастер-класс по изготовлению игрушки «Змейка». Для участия в мастер-классе приглашены дети, состоящие на сопровождении в организации поддержки детей с аутизмом «Парус доверия», и их родители. При проведении занятия используются карточки PEСS. Аббревиатура PECS расшифровывается как Picture Exchange Communication System (англ.) – коммуникационная система обмена изображениями (карточками). ПЕКС является альтернативной системой для общения, когда используются не слова, а картинки. Обучение PECS применяют среди аутичных детей, испытывающих речевые и коммуникативные затруднения. Мероприятие проводится в рамках сотрудничества Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой и автономной некоммерческой организации поддержки детей с аутизмом «Парус доверия».

г.Мурманск, ул. Капитана Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, цокольный этаж, отдел психологической поддержки читателей.

30 января - 18.00

Литературный проект «Школа критики», организованный научной библиотекой и неформальным творческим объединением молодежи «Полярный день», стартовал в Мурманске в 2019 году. Участники изучали теорию литературоведения и филологического анализа литературных произведений.

В этом году проект получил поддержку Министерства культуры Мурманской области и выйдет на новый уровень, а также немного изменит формат. Региональному культурному продукту – заполярной литературе, музыке, театру – нужна конструктивная критика, и школа будет готовить тех, кто сможет детально анализировать увиденное.

К теоретическим занятиям добавится насыщенная практическая программа. Бессменный ведущий школы – кандидат филологических наук, писатель Иван Чернышов, также занятия и мастер-классы будут вести известные режиссеры, музыканты, художники, культурные и театральные деятели, российские и зарубежные профессиональные критики.

Присоединиться к Школе критики можете и вы! Проект открыт для всех, кто интересуется культурой и искусством Севера, кто готов рассматривать творческий продукт не только с точки зрения «нравится/не нравится», кто готов анализировать, спорить и обсуждать, обоснованно доказывать свою точку зрения. Приходите на организационное собрание новой «Школы критики». К участникам обещал присоединиться министр культуры Мурманской области Евгений Гоман.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, подиум-холл, 4-й этаж.

30 января - 19.00

В зрители Мурманского областного драматического театра увидят спектакль «Одноклассники», поставленный по пьесе Юрия Полякова. Постановка была высоко оценена автором, спектакль любят и зрители.

В основе сюжета – встреча одноклассников. Повод – день рождения любимца класса Ивана Костромитина, выполнившего интернациональный долг в страшной Афганской войне.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

2 февраля - 17.00

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова покажут спектакль-оперетту Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Спектакль поставлен с антрактом в трёх действиях. В феврале 2017 года на базе заполярной «Кировки» был сформирован народный самодеятельный коллектив – ансамбль солистов «Орфей» (руководитель – Андрей Макаров). В 2018 году ансамбль уже показывал на сцене Дворца культуры небольшую костюмированную компиляцию – спектакль «Из жизни Фигаро», по страницам оперы В.А. Моцарта «Свадьба Фигаро».

На спектакле «Летучая Мышь» зрителей ждёт лёгкая, ироничная актерская игра, академическое вокальное и хореографическое исполнение, яркие костюмы, декорации начала XIX века. Ансамбль солистов «Орфей» вместе с драматическим театром «Комедиограф» (руководитель – Марина Бабкина), ансамблем бального танца «Ювента» (руководитель – Андрей Можейко) и студией исторических танцев «Шатлен» (руководитель – Анастасия Цветкова) постараются, чтобы зритель проникся настроениями венской классики и волнующего душу и сердце жанра – оперетты.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

6 февраля - 19.00

Стартует масштабное официальное открытие февраля «Инверсия», в рамках которого участников ждут специальные перформансы от артистов из Норвегии, Германии, Нидерландов и Великобритании. Серию мировых премьер, световые и визуальные эффекты и эксперименты с записанными звуками Мурманска, цифровой техно-театр и атмосферное погружение в древние земли Юго-Западной Англии представят: Andreas Kühne (NL); HC Gilje (NO); Roly Porter & MFO present Kistvaen (UK/DE) и Marija Bozinovska Jones (UK) & J.G.Biberkopf (NL).

Событие проходит в рамках Года музыки Великобритании в России, при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве, Генерального консульства Королевства Нидерланды в Санкт-Петербурге и Генерального консульства Королевства Норвегия в Мурманске.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. «Okean Hall».

8 февраля - 17.30

Состоится российская премьера фильма «Вегетарианская зубная щётка» в рамках фестиваля «Инверсия». Кроме того, зрители встретятся с автором фильма Трюгве Луктвасслимо.

Трюгве Луктвасслимо – художник и кинорежиссер, проживающий на Лофотенских островах с 2016 года. Последние несколько лет он занимается исследованием человеческого общения и поиском смысла в языке, где абсурд раскрывается в кинематографических и театральных традициях.

Магистр изобразительных искусств Академии Искусств Мальмё, в своих поразительных с визуальной точки зрения фильмах Трюгве Луктвасслимо ищет ответы на экзистенциальные вопросы, одновременно смешивая мрачную атмосферу с пародией.

В киноленте «Вегетарианская зубная щётка» циничный пиарщик, гастарбайтер с рыбной фермы, глубоко верующий монах, деструктивный капитан круизного лайнера, местный предприниматель, деятельность которого связана с дикой природой, каякер-защитник окружающей среды, всемирно известная оперная дива и парочка очень злобных детишек проходят через ряд испытаний, которые в конце концов приводят их к не самому удачному финалу.

Международный аудиовизуальный фестиваль «Инверсия» пройдёт в столице Заполярья с 6 по 8 февраля. В течение трёх дней артисты и кураторы из Британии, Норвегии, Исландии, России, Белоруссии и Чехии представят серию мультижанровых аудиовизуальных перфомансов, насыщенную дискуссионную программу.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 51/33. Кинотеатр «Мурманск».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Калейдоскоп» (до 2 февраля); «К 160-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова» (до 2 февраля); «Беспокойное путешествие-6» (до 2 февраля); «Ленинградские интеллектуалы и питерские хулиганы» (до 16 февраля); «Человек пришёл в музей» (до 16 февраля); произведений из фондового собрания к 80-летию со дня рождения графика, заслуженного художника РСФСР Бориса Французова (до 16 февраля); «С чего начинался музей» (до 1 марта).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Портрет великой княжны Анны Павловны» (до 2 февраля); «Английский романтик XVIII века Джордж Морленд» (до 2 февраля); «Мода 1810-1890-х» (до 16 февраля); «Как рубашка в поле выросла» (до 27 декабря); выставка «Блокада» (до 23 февраля).

30 января - 15.00

Торжественное открытие выставки Валентины Петровой «Север – любовь и жизнь моя». Валентина Ивановна Петрова – живописец, поэт. В экспозиции можно увидеть картины, посвященный Арктике. Всего будет представлено более 70 работ. Выставка работает до 15 марта.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка Олега Алексеева «Будни Северного флота».

2 февраля - 17.00

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова покажут спектакль-оперетту Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Спектакль поставлен с антрактом в трёх действиях. В феврале 2017 года на базе заполярной «Кировки» был сформирован народный самодеятельный коллектив – ансамбль солистов «Орфей» (руководитель – Андрей Макаров). В 2018 году ансамбль уже показывал на сцене Дворца культуры небольшую костюмированную компиляцию – спектакль «Из жизни Фигаро», по страницам оперы В.А. Моцарта «Свадьба Фигаро».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Книжки читай и язык изучай!» (до 30 января); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до 30 января); «Теплое зимнее чтение» (до 30 января); «Миры Айзека Азимова» (до 30 января); «Искусство книги и книга об искусстве» (до 30 января); «В стране ледяного безмолвия: исследователи Арктики XIX - начала XX вв.» (до 4 февраля); «Жемчужина природы - заповедники» (до 11 февраля); «Заполярная палитра» (до 15 февраля); «Книги-юбиляры 2020» (до 31 марта); «Читай: другая литература» (до конца года); «Туристский потенциал Мурманской области» (до конца года); «Арктика: от легенд до научных знаний» (до конца года).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «С Новым годом и Рождеством!» (до 31 января); «Сочиняй мечты» (до 31 января); «Зимних сказок чудеса» (до 31 января); «Кладовая радости» (до 1 февраля).

30 января – 2 февраля - 14.00-17.00

Соревнования по скоростной сборке спилс-карт. К участию приглашаются школьники, студенты, организованные группы. Мероприятие организовано в рамках федеральной программы «Знаю Россию», направленной на патриотическое воспитание и повышение образовательного уровня граждан в географии, культуре и истории страны.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

1 февраля - 17.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

8 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

1 февраля - 14.30

Е. Тараховская. «По щучьему велению»

8 февраля - 14.30

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27

Для самых маленьких (2-4 лет):

2 февраля - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

9 февраля - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

2 февраля - 12.00

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

9 февраля - 12.00

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

1 февраля - 18.00

Моноспектакль - концерт «Самое любимое». Народный артист России Константин Райкин.

2 февраля - 18.00

«30! Продолжение следует...». Праздничный хор Данилова монастыря.

3 февраля - 19.00

Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации. Художественный руководитель и главный дирижер - народный артист России, генерал-майор Виктор Елисеев.

8 февраля - 18.00

«Нескучная классика». Алексей Набиулин – фортепиано (г.Москва).

9 февраля - 14.00

«У меня такое настроение». Абонемент «Я хочу услышать музыку» - концерты для самых маленьких.

9 февраля - 17.00

«Война и миръ»

Абонемент «Магия органа». Екатерина Огаркова – орган (г.Хабаровск). В концерте принимает участие Сергей Дудецкий – ударные.

9 февраля - 18.00

«Письма/джаз» - любовные письма известных писателей и музыка в стиле джаз. «Арт-кафе». Концерт перенесён с 31 января на 9 февраля.

11 февраля - 18.00

Виртуальный концертный зал. «Марк Шагал. Скрипка Шагала».

12 февраля - 19.00

Инструментальное трио. Карэн Шахгалдян - скрипка, Карэн Кочарян -виолончель, Армине Григорян – фортепиано. Армения.

16 февраля - 17.00

«Парад планет». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Сергей Горбатюк (гМурманск).

21 февраля - 19.00

«Старые весы».

22 февраля - 18.00

«All or Nothing at All». Квартет Сергея Головни.

23 февраля - 14.00

«Когда папа был маленьким». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой».

23 февраля - 18.00

Вечер песен Юрия Визбора. Проект «Бард-вагон», (г.Москва).

24 февраля - 18.00

«Джазовый серпантин» в «АРТ-кафе».

3 марта - 19.00

Торстен Маус – орган (Германия).

8 марта - 17.00

Фонограф-джаз-квартет. Сергей жилин. Посвящение Оскару Питерсону.

9 марта - 17.00

«Исповедь хулиганов». «Терем-квартет» (г.Санкт-Петербург).

13 марта - 19.00

Николя Челоро – фортепиано (Франция).

28 марта - 18.00

«Фрида». Спектакль фламенко.

24 апреля - 18.30

Александр Рогов - мастер-класс «Модные тенденции 2020».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

30 января - 19.00

Акция «Театр для всех». «Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

31 января - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. 16+

1 февраля - 18.00

г.Кировск. «Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

2 февраля - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. 6+

2 февраля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

5 февраля - 13.30

Акция «Театр школе». «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

5 февраля - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+

6 февраля - 19.00

Акция «Театр для всех». «Ох, уж эта Анна!». М. Камолетти. Комедия в двух действиях. 18+

7 февраля - 19.00

«Lover». По книге Мари-Од Мюрай «Умник». Спектакль для 12+ и 40–

8 февраля - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

8 февраля - 19.00

«Lover». По книге Мари-Од Мюрай «Умник». Спектакль для 12+ и 40–

9 февраля - 12.00

Акция «Ради детских улыбок». «Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

9 февраля - 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

12 февраля - 13.30

Акция «Театр школе». «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

12 февраля -19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

13 февраля - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

14 февраля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю.Поляков. Мелодрама в двух действиях. 16+

15 февраля - 18.00

п. Мурмаши

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. 16+

15 февраля - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

16 февраля - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

16 февраля - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

19 февраля - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

20 февраля - 15.30

Центр социальной помощи семье и детям

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. 6+

20 февраля - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

21 февраля - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин. Трагикомедия в двух действиях. 16+

22 февраля - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

22 февраля - 19.00

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев. Комедия в двух действиях. 12+

23 февраля - 15.00

В театр всей семьёй. «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

23 февраля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

26 февраля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

28 и 29 февраля - 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. ПРЕМЬЕРА. 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставки: «Путешествия» (до 3 февраля); «За пределами реальности» (до 12 февраля); «Это ярмарки краски» (до 10 февраля).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка текстиля народного мастера России Надежды Коровашковой «Хитро-мудро рукодельице». Выставка приурочена к 60-летию автора. Представлены коллективные работы студии «Иван да Марья» и работы лауреатов всероссийского фестиваля «Русский костюм на рубеже эпох», международных фестивалей «Голос ремесел», «Лоскутная мозаика России».