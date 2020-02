г.Кандалакша

3 февраля - 17.30

Патриотическое мероприятие «Нам подвиг Сталинграда не забыть», посвященное Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

г.Кандалакша, ул. Данилова, 25. Подростково-молодёжный клуб «Мечта».

4 февраля - 19.00

Концерт ВИА «Синяя птица».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

г.Ковдор

5 февраля в 19.00

Концерт ВИА «Синяя птица». 6+

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

3–29 февраля

(часы работы выставочного зала: вторник – 13.00-18.00, без обеда; среда-пятница - 10.00-18.00, обед - 14.00-15.00; суббота – 10.00-18.00, без обеда; воскресенье, понедельник – выходной)

В выставочном зале Кировского Дворца культуры работает выставка студии декоративно-прикладного творчества «Керамика и стекло». Это первый показ предметов декоративно-прикладного творчества из тонкого и хрупкого материала как керамика и стекло. На выставке экспонируются музейные предметы участников студии «Керамика и стекло» Кировского Дворца культуры, руководитель студии Агеева Алеся.

Работы участников студии отличаются способом росписи и обработки материала, а также творческой фантазией. На выставке посетители смогут увидеть керамические декоративные вазы и подсвечники, расписные блюда, скульптуры из стекла. Выставка продлится до 29 февраля. Вход свободный. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

5 февраля - 15.30

Городская детско-юношеская библиотека приглашает детей в рамках новой программы видеолектория «За страницами школьных учебников» на час информации «Альпийское чудо в Хибинах». Ребята познакомятся с краткой историей основания ПАБСИ, поучаствуют в игре «Угадай растение» по книге «Ботанические экскурсии по Хибинским и Ловозерским тундрам» и ответят на вопросы тестов. 12+

г.Кировск, ул.Кондрикова, 3а. Городская детско-юношеская библиотека.

6 февраля - 16.00

Литературный вечер «Мадонна Ленинграда», посвященный 110-летию со дня рождения поэтессы Ольги Берггольц, которую называли «ленинградской Мадонной». 12+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека имени А. М. Горького.

г.Апатиты

3-14 февраля

Общероссийская акция дарения книг «Дарите книги с любовью!». 6+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

4 февраля - 12.00

Открытие фотовыставки норвежского фотографа, художника и журналиста Торгрима Халвари «100 саамских портретов» (до 29 февраля). 0+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

4 февраля - 12.00

Начнёт работу фотовыставка апатитчанина Николая Веретенника «Ловец света» (до 29 февраля). 0+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

г.Мурманск

3 февраля - 19.00

Концерт Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации. Гастрольная программа ансамбля «Песни военных лет» посвящена 75-летию Победы.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

6 февраля - 19.00

Стартует масштабное официальное открытие февраля «Инверсия», в рамках которого участников ждут специальные перформансы от артистов из Норвегии, Германии, Нидерландов и Великобритании. Серию мировых премьер, световые и визуальные эффекты и эксперименты с записанными звуками Мурманска, цифровой техно-театр и атмосферное погружение в древние земли Юго-Западной Англии представят: Andreas Kühne (NL); HC Gilje (NO); Roly Porter & MFO present Kistvaen (UK/DE) и Marija Bozinovska Jones ( UK ) & J.G.Biberkopf (NL).

Событие проходит в рамках Года музыки Великобритании в России, при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве, Генерального консульства Королевства Нидерланды в Санкт-Петербурге и Генерального консульства Королевства Норвегия в Мурманске.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. «Okean Hall».

8 февраля - 17.30

Состоится российская премьера фильма «Вегетарианская зубная щётка» в рамках фестиваля «Инверсия». Кроме того, зрители встретятся с автором фильма Трюгве Луктвасслимо.

Трюгве Луктвасслимо – художник и кинорежиссер, проживающий на Лофотенских островах с 2016 года. Последние несколько лет он занимается исследованием человеческого общения и поиском смысла в языке, где абсурд раскрывается в кинематографических и театральных традициях.

Магистр изобразительных искусств Академии Искусств Мальмё, в своих поразительных с визуальной точки зрения фильмах Трюгве Луктвасслимо ищет ответы на экзистенциальные вопросы, одновременно смешивая мрачную атмосферу с пародией.

В киноленте «Вегетарианская зубная щётка» циничный пиарщик, гастарбайтер с рыбной фермы, глубоко верующий монах, деструктивный капитан круизного лайнера, местный предприниматель, деятельность которого связана с дикой природой, каякер-защитник окружающей среды, всемирно известная оперная дива и парочка очень злобных детишек проходят через ряд испытаний, которые в конце концов приводят их к не самому удачному финалу.

Международный аудиовизуальный фестиваль «Инверсия» пройдёт в столице Заполярья с 6 по 8 февраля. В течение трёх дней артисты и кураторы из Британии, Норвегии, Исландии, России, Белоруссии и Чехии представят серию мультижанровых аудиовизуальных перфомансов, насыщенную дискуссионную программу.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 51/33. Кинотеатр «Мурманск».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Ленинградские интеллектуалы и питерские хулиганы» (до 16 февраля); «Человек пришел в музей» (до 16 февраля); «Произведения из фондового собрания к 80-летию со дня рождения графика, заслуженного художника РСФСР Бориса Французова» (до 16 февраля); «С чего начинался музей» (до 1 марта).

5 февраля

Открываются выставки: «Флаконы как произведение искусства. От Герлена до Лалика» из цикла «Короли грез» (до 1 марта);

«Выставка одной картины» - к 220-летию со дня рождения поэта Евгения Баратынского. Будет представлено графическое произведение Ларисы Федотьевой из фондового собрания (до 1 марта).

5 февраля - 18.00

В рамках киноабонемента «Ослепительно короткая жизнь. К юбилею А.С. Грибоедова» состоится показ первой серии фильма «Смерть Вазир-Мухтара. Любовь и жизнь Грибоедова» (Россия, 2009 г .). 16+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Портрет великой княжны Анны Павловны» (до 2 февраля); «Английский романтик XVIII века Джордж Морленд» (до 2 февраля); «Мода 1810-1890-х» (до 16 февраля); «Блокада» (до 23 февраля); «Счастливое детство» (до конца 2020 года); «Как рубашка в поле выросла» (до конца 2020 года); выставка Валентины Петровой «Север - любовь и жизнь моя» - экспозиция приурочена к юбилею художника (до 15 марта).

5 февраля - 17.00

Торжественное открытие выставки «Арктика» в Мурманске», посвященной 35-летию гостиницы «Арктика» (до 15 марта).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

6 февраля - 15.00

Торжественное открытие выставки «Саамская мозаика», приуроченной к Международному дню саамов. Будут представлены уникальные этнографические коллекции из фондов музея (до 1 марта).

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка Олега Алексеева «Будни Северного флота».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Все Татьяны русской литературы» (до 31 марта); «Русская историческая школа XVIII- XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева» (до 31 марта); «В стране ледяного безмолвия: исследователи Арктики XIX - начала XX вв.» (до 4 февраля); «Жемчужина природы - заповедники» (до 11 февраля); «Заполярная палитра» (до 15 февраля); «Книги-юбиляры-2020» (до 31 марта); «Читай: другая литература» (до конца года); «Туристский потенциал Мурманской области» (до конца года); «Арктика: от легенд до научных знаний» (до конца года); «От души для любованья» - лучшие портретные и характерные композиции Натальи Князевой и авторские шарнирные куклы Светланы Якимчук-Ореховой (до 29 февраля).

4 февраля – 13.00

Открывается Научная неделя, посвященная Дню российской науки. Состоится презентация проекта «Arctic Electric Road». Эксперт Центра поддержки экологических проектов «Беллона» Юрий Сергеев расскажет об электромобилях и проекте по строительству зарядной инфраструктуры от Мурманска до Киркенеса. 16+

5 февраля - в 13.00

Интеллектуально-познавательная игра «Великие изобретатели и их изобретения». 16+

6 февраля - 13.30

Презентация новых изданий Центра народов Севера: кандидата филологических наук доцента кафедры филологии и медиакоммуникаций МАГУ Виктории Бакулы и члена Союза писателей России, создателя и хранителя Музея саамской литературы и письменности имени Октябрины Вороновой Надежды Большаковой. Участники встречи смогут познакомиться с выставкой изданий и изделий саамского декоративно-прикладного искусства «Четыре цвета - шамшура готова…». 12+

6 февраля - 14.00

Командная игра «Сделай ставку». В 17.00 - первое заседание научно-антропологического клуба «Живущие на Севере». Ведущий - доктор исторических наук профессор Павел Федоров. Тема первой встречи - «Пространство и время Кольского Севера в изобразительном искусстве». 12+

6 февраля - 17.00

Открытие AR-выставки «Третья реальность» в рамках аудиовизуального фестиваля «Инверсия». Посетители увидят работы петрозаводского уличного художника Андрея Птицына, медиахудожника из Санкт-Петербурга Филиппа Гузеева, а также Александра Тимофеева из Пскова. Авторы предлагают зрителям интерактивное погружение в нематериальный мир, в котором сохранены артефакты из разных уголков Северо-Запада России и мысли о нашем общем будущем (до 29 февраля).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «С Новым годом и Рождеством!» (до 31 января); «Сочиняй мечты» (до 31 января); «Зимних сказок чудеса» (до 31 января).

Открыта обновленная декоративно-прикладная выставка «Кладовая радости» (до 29 февраля).

3-29 февраля

Проходит областная просветительская акция «От полюса к полюсу», приуроченная к 200-летию открытия Антарктиды и освоению и изучению Северного и Южного полюсов Земли. 12+

6 февраля - 13.45

Состоится мероприятие, посвященное Международному дню саамов. Также вниманию читателей будет представлена выставка прикладного саамского творчества и книги номинации «Мой сильный маленький народ» Международного конкурса детской рукописной книги. 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

8 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

8 февраля - 14.30

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27

Для самых маленьких (2-4 лет):

9 февраля - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

9 февраля - 12.00

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

3 февраля - 19.00

Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации. Художественный руководитель и главный дирижер - народный артист России, генерал-майор Виктор Елисеев.

8 февраля - 18.00

«Нескучная классика». Алексей Набиулин – фортепиано (г.Москва).

9 февраля - 14.00

«У меня такое настроение». Абонемент «Я хочу услышать музыку» - концерты для самых маленьких.

9 февраля - 17.00

«Война и миръ»

Абонемент «Магия органа». Екатерина Огаркова – орган (г.Хабаровск). В концерте принимает участие Сергей Дудецкий – ударные.

9 февраля - 18.00

«Письма/джаз» - любовные письма известных писателей и музыка в стиле джаз. «Арт-кафе». Концерт перенесён с 31 января на 9 февраля.

11 февраля - 18.00

Виртуальный концертный зал. «Марк Шагал. Скрипка Шагала».

12 февраля - 19.00

Инструментальное трио. Карэн Шахгалдян - скрипка, Карэн Кочарян -виолончель, Армине Григорян – фортепиано. Армения.

16 февраля - 17.00

«Парад планет». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Сергей Горбатюк (гМурманск).

21 февраля - 19.00

«Старые весы».

22 февраля - 18.00

«All or Nothing at All». Квартет Сергея Головни.

23 февраля - 14.00

«Когда папа был маленьким». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой».

23 февраля - 18.00

Вечер песен Юрия Визбора. Проект «Бард-вагон», (г.Москва).

24 февраля - 18.00

«Джазовый серпантин» в «АРТ-кафе».

3 марта - 19.00

Торстен Маус – орган (Германия).

8 марта - 17.00

Фонограф-джаз-квартет. Сергей жилин. Посвящение Оскару Питерсону.

9 марта - 17.00

«Исповедь хулиганов». «Терем-квартет» (г.Санкт-Петербург).

13 марта - 19.00

Николя Челоро – фортепиано (Франция).

28 марта - 18.00

«Фрида». Спектакль фламенко.

24 апреля - 18.30

Александр Рогов - мастер-класс «Модные тенденции 2020».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

5 февраля - 13.30

Акция «Театр школе». «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

5 февраля - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+

6 февраля - 19.00

Акция «Театр для всех». «Ох, уж эта Анна!». М. Камолетти. Комедия в двух действиях. 18+

7 февраля - 19.00

«Lover». По книге Мари-Од Мюрай «Умник». Спектакль для 12+ и 40–

8 февраля - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

8 февраля - 19.00

«Lover». По книге Мари-Од Мюрай «Умник». Спектакль для 12+ и 40–

9 февраля - 12.00

Акция «Ради детских улыбок». «Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

9 февраля - 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

12 февраля - 13.30

Акция «Театр школе». «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

12 февраля -19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

13 февраля - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

14 февраля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю.Поляков. Мелодрама в двух действиях. 16+

15 февраля - 18.00

п. Мурмаши

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. 16+

15 февраля - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

16 февраля - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

16 февраля - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

19 февраля - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

20 февраля - 15.30

Центр социальной помощи семье и детям

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. 6+

20 февраля - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

21 февраля - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин. Трагикомедия в двух действиях. 16+

22 февраля - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

22 февраля - 19.00

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев. Комедия в двух действиях. 12+

23 февраля - 15.00

В театр всей семьёй. «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

23 февраля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

26 февраля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

28 и 29 февраля - 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. ПРЕМЬЕРА. 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставки: «Это ярмарки краски» (до 10 февраля); «За пределами реальности» (до 12 февраля).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка текстиля народного мастера России Надежды Коровашковой «Хитро-мудро рукодельице». Выставка приурочена к 60-летию автора. Представлены коллективные работы студии «Иван да Марья» и работы лауреатов всероссийского фестиваля «Русский костюм на рубеже эпох», международных фестивалей «Голос ремесел», «Лоскутная мозаика России» (до 23 февраля).