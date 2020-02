г.Кандалакша

4 февраля - 19.00

Концерт ВИА «Синяя птица».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

нп.Белое Море

6 февраля - 18.00

Тематическая беседа, посвященная Сталинградской битве, в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Тинейджер».

п.Белое Море, 8.

г.Ковдор

5 февраля в 19.00

Концерт ВИА «Синяя птица». 6+

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

4–29 февраля

(часы работы выставочного зала: вторник – 13.00-18.00, без обеда; среда-пятница - 10.00-18.00, обед - 14.00-15.00; суббота – 10.00-18.00, без обеда; воскресенье, понедельник – выходной)

В выставочном зале Кировского Дворца культуры работает выставка студии декоративно-прикладного творчества «Керамика и стекло». Это первый показ предметов декоративно-прикладного творчества из тонкого и хрупкого материала как керамика и стекло. На выставке экспонируются музейные предметы участников студии «Керамика и стекло» Кировского Дворца культуры, руководитель студии Агеева Алеся.

Работы участников студии отличаются способом росписи и обработки материала, а также творческой фантазией. На выставке посетители смогут увидеть керамические декоративные вазы и подсвечники, расписные блюда, скульптуры из стекла. Выставка продлится до 29 февраля. Вход свободный. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

4 февраля – 14.00

В клубе «Родник» состоится встреча-беседа «Азбука здоровья» на тему о том, что собой представляет влияние питания на здоровье человека. Узнать, насколько мы зависим от того, что едим, основные принципы нормального питания нам поможет Юлия Щербакова - участница волонтерского движения «Хибины-Тиэтта». Создатель, руководитель сообщества в соцсетях и сайта «Наша еда». Юлия изучает тему здорового питания с 2016 года.

г.Кировск, просп. Ленина, 9а. Клуб активного поколения «Родник».

5 февраля - 15.30

Городская детско-юношеская библиотека приглашает детей в рамках новой программы видеолектория «За страницами школьных учебников» на час информации «Альпийское чудо в Хибинах». Ребята познакомятся с краткой историей основания ПАБСИ, поучаствуют в игре «Угадай растение» по книге «Ботанические экскурсии по Хибинским и Ловозерским тундрам» и ответят на вопросы тестов. 12+

г.Кировск, ул.Кондрикова, 3а. Городская детско-юношеская библиотека.

5 и 12 февраля – 17.00

Мастерица Коновалова Ольга Васильевна объявляет дни японской тематики. Ольга Васильевна научит шить текстильный мешочек в японском стиле. Это универсальная вещь, которую можно использовать в качестве хранилища для украшений, сладостей, а также готовый мешочек можно подарить друзьям.

Стоимость участия: 5 февраля - 150 руб, для участия в мастер-классе необходимо принести с собой два лоскута х/б ткани (размер 25х50 см). 12 февраля - 150 руб, для участия в мастер-классе необходимо принести с собой два лоскута х/б ткани (размер 50х50 см). 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

6 февраля - 16.00

Литературный вечер «Мадонна Ленинграда», посвященный 110-летию со дня рождения поэтессы Ольги Берггольц, которую называли «ленинградской Мадонной». 12+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека имени А. М. Горького.

г.Апатиты

4-14 февраля

Общероссийская акция дарения книг «Дарите книги с любовью!». 6+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

4 февраля - 12.00

Открытие фотовыставки норвежского фотографа, художника и журналиста Торгрима Халвари «100 саамских портретов» (до 29 февраля). 0+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

4 февраля - 12.00

Начнёт работу фотовыставка апатитчанина Николая Веретенника «Ловец света» (до 29 февраля). 0+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

12-16 февраля – 11.00-19.00

Будет проходить Фестиваль и 27-я межрегиональная выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок-2020». 13 февраля в 13.30 в большом выставочном зале Дворца культуры состоится торжественная церемония открытия Фестиваля и выставки-ярмарки «Каменный цветок-2020».

«Каменный цветок» - это фестиваль культуры, творчества и бизнеса, в рамках которого будут проведены разнообразные интересные, увлекательные и познавательные мероприятия: «Рубцовские чтения», посвящённые творчеству Николая Рубцова; лекции, презентации, выставки и квесты; концерты и спектакли в виртуальном концертном зале; мероприятия в честь 90-летия Кольского научного центра РАН; мастер-классы по обработке камня и прикладного творчества.

В выставке примут участие мастера, художественные салоны, предприниматели, предприятия и ремесленники из разных городов Мурманской области и регионов России. На ней будут представлены: уникальные работы мастеров-камнерезов, художников, ювелиров; большой ассортимент изделий из природного камня, картин из каменной крошки, ювелирных украшений, бижутерии, изделий и сувениров прикладного творчества и многое другое.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры города Апатиты.

г.Мончегорск

4 февраля – 13.00

Пройдёт тифлотурне в Мончегорске «Краеведческая книга в специальных форматах для незрячих и слабовидящих», организованное специалистами Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Участников мероприятия ждёт знакомство с электронной коллекцией «говорящих» книг по истории, культуре и литературе Кольского Севера, созданной специальной библиотекой и встреча с участниками проекта «Поэтические голоса Заполярья» прозаиком и поэтом, членом союза писателей России - Дмитрием Коржовым и актером Мурманского областного драматического театра - Сергеем Гронским.

г.Мончегорск, ул. Металлургов, 60. Мончегорская первичная организация Всероссийского общества слепых.

г.Мурманск

4 февраля - 13.00

Открытие Научной недели в Мурманской областной универсальной научной библиотеке. Мероприятия, посвященные Дню российской науки, откроются презентацией проекта «Arctic Electric Road» (IV этаж). Эксперт Центра поддержки экологических проектов «Беллона» Юрий Сергеев расскажет об электромобилях и проекте по строительству зарядной инфраструктуры от Мурманска до Киркенеса.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека.

5 февраля - 13.00

Состоится интеллектуально-познавательная игра «Великие изобретатели и их изобретения».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

6 февраля - 14.00

Представитель Информационного центра по атомной энергии проведет командную игру «Сделай ставку» на знание физики и химии.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, IV этаж.

6 февраля - 19.00

Стартует масштабное официальное открытие февраля «Инверсия», в рамках которого участников ждут специальные перформансы от артистов из Норвегии, Германии, Нидерландов и Великобритании. Серию мировых премьер, световые и визуальные эффекты и эксперименты с записанными звуками Мурманска, цифровой техно-театр и атмосферное погружение в древние земли Юго-Западной Англии представят: Andreas Kühne (NL); HC Gilje (NO); Roly Porter & MFO present Kistvaen (UK/DE) и Marija Bozinovska Jones ( UK ) & J.G.Biberkopf (NL).

Событие проходит в рамках Года музыки Великобритании в России, при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве, Генерального консульства Королевства Нидерланды в Санкт-Петербурге и Генерального консульства Королевства Норвегия в Мурманске.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. «Okean Hall».

8 февраля - 17.30

Состоится российская премьера фильма «Вегетарианская зубная щётка» в рамках фестиваля «Инверсия». Кроме того, зрители встретятся с автором фильма Трюгве Луктвасслимо.

Трюгве Луктвасслимо – художник и кинорежиссер, проживающий на Лофотенских островах с 2016 года. Последние несколько лет он занимается исследованием человеческого общения и поиском смысла в языке, где абсурд раскрывается в кинематографических и театральных традициях.

Магистр изобразительных искусств Академии Искусств Мальмё, в своих поразительных с визуальной точки зрения фильмах Трюгве Луктвасслимо ищет ответы на экзистенциальные вопросы, одновременно смешивая мрачную атмосферу с пародией.

В киноленте «Вегетарианская зубная щётка» циничный пиарщик, гастарбайтер с рыбной фермы, глубоко верующий монах, деструктивный капитан круизного лайнера, местный предприниматель, деятельность которого связана с дикой природой, каякер-защитник окружающей среды, всемирно известная оперная дива и парочка очень злобных детишек проходят через ряд испытаний, которые в конце концов приводят их к не самому удачному финалу.

Международный аудиовизуальный фестиваль «Инверсия» пройдёт в столице Заполярья с 6 по 8 февраля. В течение трёх дней артисты и кураторы из Британии, Норвегии, Исландии, России, Белоруссии и Чехии представят серию мультижанровых аудиовизуальных перфомансов, насыщенную дискуссионную программу.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 51/33. Кинотеатр «Мурманск».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Ленинградские интеллектуалы и питерские хулиганы» (до 16 февраля); «Человек пришел в музей» (до 16 февраля); «Произведения из фондового собрания к 80-летию со дня рождения графика, заслуженного художника РСФСР Бориса Французова» (до 16 февраля); «С чего начинался музей» (до 1 марта).

5 февраля

Открываются выставки: «Флаконы как произведение искусства. От Герлена до Лалика» из цикла «Короли грез» (до 1 марта);

«Выставка одной картины» - к 220-летию со дня рождения поэта Евгения Баратынского. Будет представлено графическое произведение Ларисы Федотьевой из фондового собрания (до 1 марта).

5 февраля - 18.00

В рамках киноабонемента «Ослепительно короткая жизнь. К юбилею А.С. Грибоедова» состоится показ первой серии фильма «Смерть Вазир-Мухтара. Любовь и жизнь Грибоедова» (Россия, 2009 г .). 16+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Мода 1810-1890-х» (до 16 февраля); «Блокада» (до 23 февраля); «Счастливое детство» (до конца 2020 года); «Как рубашка в поле выросла» (до конца 2020 года); выставка Валентины Петровой «Север - любовь и жизнь моя» - экспозиция приурочена к юбилею художника (до 15 марта).

5 февраля - 17.00

Торжественное открытие выставки «Арктика» в Мурманске», посвященной 35-летию гостиницы «Арктика» (до 15 марта).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

6 февраля - 15.00

Торжественное открытие выставки «Саамская мозаика», приуроченной к Международному дню саамов. Будут представлены уникальные этнографические коллекции из фондов музея (до 1 марта).

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка Олега Алексеева «Будни Северного флота».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Все Татьяны русской литературы» (до 31 марта); «Русская историческая школа XVIII- XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева» (до 31 марта); «В стране ледяного безмолвия: исследователи Арктики XIX - начала XX вв.» (до 4 февраля); «Жемчужина природы - заповедники» (до 11 февраля); «Заполярная палитра» (до 15 февраля); «Книги-юбиляры-2020» (до 31 марта); «Читай: другая литература» (до конца года); «Туристский потенциал Мурманской области» (до конца года); «Арктика: от легенд до научных знаний» (до конца года); «От души для любованья» - лучшие портретные и характерные композиции Натальи Князевой и авторские шарнирные куклы Светланы Якимчук-Ореховой (до 29 февраля).

4 февраля – 13.00

Открывается Научная неделя, посвященная Дню российской науки. Состоится презентация проекта «Arctic Electric Road». Эксперт Центра поддержки экологических проектов «Беллона» Юрий Сергеев расскажет об электромобилях и проекте по строительству зарядной инфраструктуры от Мурманска до Киркенеса. 16+

5 февраля - в 13.00

Интеллектуально-познавательная игра «Великие изобретатели и их изобретения». 16+

6 февраля - 13.30

Презентация новых изданий Центра народов Севера: кандидата филологических наук доцента кафедры филологии и медиакоммуникаций МАГУ Виктории Бакулы и члена Союза писателей России, создателя и хранителя Музея саамской литературы и письменности имени Октябрины Вороновой Надежды Большаковой. Участники встречи смогут познакомиться с выставкой изданий и изделий саамского декоративно-прикладного искусства «Четыре цвета - шамшура готова…». 12+

6 февраля - 14.00

Командная игра «Сделай ставку». В 17.00 - первое заседание научно-антропологического клуба «Живущие на Севере». Ведущий - доктор исторических наук профессор Павел Федоров. Тема первой встречи - «Пространство и время Кольского Севера в изобразительном искусстве». 12+

6 февраля - 17.00

Открытие AR-выставки «Третья реальность» в рамках аудиовизуального фестиваля «Инверсия». Посетители увидят работы петрозаводского уличного художника Андрея Птицына, медиахудожника из Санкт-Петербурга Филиппа Гузеева, а также Александра Тимофеева из Пскова. Авторы предлагают зрителям интерактивное погружение в нематериальный мир, в котором сохранены артефакты из разных уголков Северо-Запада России и мысли о нашем общем будущем (до 29 февраля).

6 февраля – 14.00

Северян приглашают на Научную неделю в научной библиотеке. Мероприятия приурочены ко Дню российской науки, который ежегодно отмечают 8 февраля. Посетителей ждёт серия познавательных мероприятий, презентаций, игр, дискуссий, брейнштормов, а также первая встреча нового проекта – научно-антропологического клуба.

Представитель Информационного центра по атомной энергии проведет командную игру «Сделай ставку». Игра содержит вопросы из области физики, химии, биологии, астрономии. Участникам предстоит не только дать ответ на вопрос, но и правильно оценить свои шансы на победу – сделать верную ставку.

6 февраля – 17.00

Северян приглашают на Научную неделю в научной библиотеке. Мероприятия приурочены ко Дню российской науки, который ежегодно отмечают 8 февраля. Посетителей ждёт серия познавательных мероприятий, презентаций, игр, дискуссий, брейнштормов, а также первая встреча нового проекта – научно-антропологического клуба.

Состоится первое заседание научно-антропологического клуба «Живущие на Севере». Это новый коммуникативный проект научно-гуманитарного сообщества и жителей Мурманска. Ведущий – доктор исторических наук, профессор Павел Федоров. Тема первой встречи «Пространство и время Кольского Севера в изобразительном искусстве». С сообщением выступит кандидат культурологии Анастасия Федотова.

8 февраля - 10.00

Северян приглашают на Научную неделю в научной библиотеке. Мероприятия приурочены ко Дню российской науки, который ежегодно отмечают 8 февраля. Посетителей ждёт серия познавательных мероприятий, презентаций, игр, дискуссий, брейнштормов, а также первая встреча нового проекта – научно-антропологического клуба.

Состоится интерактивная игра с использованием онлайн сервиса, который представит вопросы в видео формате. Игра будет состоять из нескольких разделов – сфер науки.

8 февраля – 12.30

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится экскурсия по выставке «Русская историческая школа XVIII-XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева». На выставке представлены уникальные издания XVIII - начала XX веков из фонда редких книг библиотеки.

8 февраля – 12.45

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится открытый диалог «Великие русские историки о Кольском Севере». Его проведёт доктор исторических наук Павел Федоров.

8 февраля – 13.30

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится «ФукоТайм» – демонстрация работы самого большого за Полярным кругом маятника Фуко. В программе: рассказ об изобретателе маятника профессоре Жане Бернаре Леоне Фуко и его теории, запуск физического прибора.

8 февраля – 14.00

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится психологическая лабораторная «От мечты к успешной реализации цели». Ведущими станут Ирина Алексеевна Синкевич, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии МАГУ и Тамара Васильевна Тучкова, кандидат философских наук, доцент кафедры психологии МАГУ.

8 февраля – 15.00

В рамках мероприятий Дня российской науки посетители библиотеки встретятся с представителями Атомфлота и познакомятся с фотоальбомом Юрия Левина и Льва Федосеева «Атомфлот».

8 февраля – 15.00

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится презентация интерактивной выставки Морской арктической геологоразведочной экспедиции. Компания специализируется на изучении шельфовых морей и прибрежных зон Арктики и Мирового океана. На выставке будет представлено геолого-геофизическое оборудование для поиска полезных ископаемых и научных исследований.

9 февраля – 15.00

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится идеоконференция «Романтизм в истории русской философии и литературы». Магистр-теолог богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Арсений Буслаев (Москва) выступит с докладами, апробированными на ведущих научных конференциях России, которые позволят по-новому взглянуть на влияние романтических идей на историю русской философской и литературной мысли.

9 февраля – 15.00

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится «ФукоТайм» – демонстрация работы самого большого за Полярным кругом маятника Фуко. В программе: рассказ об изобретателе маятника профессоре Жане Бернаре Леоне Фуко и его теории, запуск физического прибора.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Открыта обновленная декоративно-прикладная выставка «Кладовая радости» (до 29 февраля).

4-29 февраля

Проходит областная просветительская акция «От полюса к полюсу», приуроченная к 200-летию открытия Антарктиды и освоению и изучению Северного и Южного полюсов Земли. 12+

6 февраля - 13.45

Состоится мероприятие, посвященное Международному дню саамов. Также вниманию читателей будет представлена выставка прикладного саамского творчества и книги номинации «Мой сильный маленький народ» Международного конкурса детской рукописной книги. 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

8 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

8 февраля - 14.30

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27

Для самых маленьких (2-4 лет):

9 февраля - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

9 февраля - 12.00

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

8 февраля - 18.00

«Нескучная классика». Алексей Набиулин – фортепиано (г.Москва).

9 февраля - 14.00

«У меня такое настроение». Абонемент «Я хочу услышать музыку» - концерты для самых маленьких.

9 февраля - 17.00

«Война и миръ»

Абонемент «Магия органа». Екатерина Огаркова – орган (г.Хабаровск). В концерте принимает участие Сергей Дудецкий – ударные.

9 февраля - 18.00

«Письма/джаз» - любовные письма известных писателей и музыка в стиле джаз. «Арт-кафе». Концерт перенесён с 31 января на 9 февраля.

11 февраля - 18.00

Виртуальный концертный зал. «Марк Шагал. Скрипка Шагала».

12 февраля - 19.00

Инструментальное трио. Карэн Шахгалдян - скрипка, Карэн Кочарян -виолончель, Армине Григорян – фортепиано. Армения.

16 февраля - 17.00

«Парад планет». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Сергей Горбатюк (гМурманск).

21 февраля - 19.00

«Старые весы».

22 февраля - 18.00

«All or Nothing at All». Квартет Сергея Головни.

23 февраля - 14.00

«Когда папа был маленьким». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой».

23 февраля - 18.00

Вечер песен Юрия Визбора. Проект «Бард-вагон», (г.Москва).

24 февраля - 18.00

«Джазовый серпантин» в «АРТ-кафе».

3 марта - 19.00

Торстен Маус – орган (Германия).

8 марта - 17.00

Фонограф-джаз-квартет. Сергей жилин. Посвящение Оскару Питерсону.

9 марта - 17.00

«Исповедь хулиганов». «Терем-квартет» (г.Санкт-Петербург).

13 марта - 19.00

Николя Челоро – фортепиано (Франция).

28 марта - 18.00

«Фрида». Спектакль фламенко.

24 апреля - 18.30

Александр Рогов - мастер-класс «Модные тенденции 2020».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

5 февраля - 13.30

Акция «Театр школе». «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

5 февраля - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+

6 февраля - 19.00

Акция «Театр для всех». «Ох, уж эта Анна!». М. Камолетти. Комедия в двух действиях. 18+

7 февраля - 19.00

«Lover». По книге Мари-Од Мюрай «Умник». Спектакль для 12+ и 40–

8 февраля - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

8 февраля - 19.00

«Lover». По книге Мари-Од Мюрай «Умник». Спектакль для 12+ и 40–

9 февраля - 12.00

Акция «Ради детских улыбок». «Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

9 февраля - 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

12 февраля - 13.30

Акция «Театр школе». «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

12 февраля -19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

13 февраля - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

14 февраля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю.Поляков. Мелодрама в двух действиях. 16+

15 февраля - 18.00

п. Мурмаши

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. 16+

15 февраля - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

16 февраля - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

16 февраля - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

19 февраля - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

20 февраля - 15.30

Центр социальной помощи семье и детям

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. 6+

20 февраля - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

21 февраля - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин. Трагикомедия в двух действиях. 16+

22 февраля - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

22 февраля - 19.00

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев. Комедия в двух действиях. 12+

23 февраля - 15.00

В театр всей семьёй. «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

23 февраля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

26 февраля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

28 и 29 февраля - 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. ПРЕМЬЕРА. 12+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставки: «Это ярмарки краски» (до 10 февраля); «За пределами реальности» (до 12 февраля).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка текстиля народного мастера России Надежды Коровашковой «Хитро-мудро рукодельице». Выставка приурочена к 60-летию автора. Представлены коллективные работы студии «Иван да Марья» и работы лауреатов всероссийского фестиваля «Русский костюм на рубеже эпох», международных фестивалей «Голос ремесел», «Лоскутная мозаика России» (до 23 февраля).