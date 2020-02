с.Ловозеро

6 февраля - 12.00

В России и странах Скандинавии сегодня отмечают Международный день саамов. В этот день по сложившейся традиции в городах и селах Мурманской области открываются выставки, проходят праздничные концерты, тематические уроки в учебных заведениях, вечера встреч и другие мероприятия.

Традиционно ярко этот день будут отмечать в культурной столице саамов – селе Ловозеро. В 12 часов на уличной площадке у здания МБУК «Ловозерский районный национальный культурный центр». Состоится торжественное открытие мероприятий, посвященных празднованию Международного дня саамов.

с.Ловозеро, ул. Советская, 8. МБУК «Ловозерский районный национальный культурный центр», площадь.

6 февраля - 13.00

Для гостей культурного центра откроется фотовыставка «Мы саамы».

с.Ловозеро, ул. Советская, 8. МБУК «Ловозерский районный национальный культурный центр».

6 февраля – 18.00

Ловозерский районный национальный культурный центр соберёт гостей и жителей села на вечер чествования «Самь пеййв». По доброй традиции на вечере прозвучат поздравления юбилярам, молодожёнам, новорожденным, а также вручение Приза общественного признания «Человек года - 2019».

с.Ловозеро, ул. Советская, 8. МБУК «Ловозерский районный национальный культурный центр».

нп.Енский»

8 февраля - 13.30

Состоятся Зимние саамские игры. В программе праздника запланированы выступления фольклорных коллективов, красочная ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства коренных народов Севера и угощения блюдами национальной кухни. Юных участников ждет детский лыжный биатлон, парк аттракционов и игровые площадки. В парке «Саамских состязаний» все желающие смогут поучаствовать в соревнованиях на снегоступах, забеге на охотничьих лыжах, метании аркана, прыжках через нарты и стрельбе по мишени.

Приглашаем всех жителей и гостей Мурманской области принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Международному дню саамов, провести время в тёплой дружеской атмосфере и окунуться в самобытную культуру коренного малочисленного народа Севера, сообщает Министерство развития местного самоуправления и взаимодействия с общественными организациями Мурманской области.

нп.Енский, ул. Строителей, 4а. МБУК «Сельский Дом культуры нп. Енский».

нп.Белое Море

6 февраля - 18.00

Тематическая беседа, посвященная Сталинградской битве, в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Тинейджер».

п.Белое Море, 8.

г.Кировск

6–29 февраля

(часы работы выставочного зала: вторник – 13.00-18.00, без обеда; среда-пятница - 10.00-18.00, обед - 14.00-15.00; суббота – 10.00-18.00, без обеда; воскресенье, понедельник – выходной)

В выставочном зале Кировского Дворца культуры работает выставка студии декоративно-прикладного творчества «Керамика и стекло». Это первый показ предметов декоративно-прикладного творчества из тонкого и хрупкого материала как керамика и стекло. На выставке экспонируются музейные предметы участников студии «Керамика и стекло» Кировского Дворца культуры, руководитель студии Агеева Алеся.

Работы участников студии отличаются способом росписи и обработки материала, а также творческой фантазией. На выставке посетители смогут увидеть керамические декоративные вазы и подсвечники, расписные блюда, скульптуры из стекла. Выставка продлится до 29 февраля. Вход свободный. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

6-29 февраля

В 2020 году отмечается юбилейная дата – 200 лет со дня открытия Антарктиды, материка, не раскрывшего ученым и исследователям и малой части своих загадок и тайн.

В городской детско-юношеской библиотеке проходит Акция «От полюса к полюсу». В программе: знакомство с литературой об Арктике и Антарктиде на книжной выставке-экспедиции «Два полюса Земли», с интересными фактами о жителях этих материков, виртуальные путешествия, просмотр документальных фильмов и занимательные встречи для школьников и студентов. 6+.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Централизованная библиотечная система.

6 февраля - 16.00

Литературный вечер «Мадонна Ленинграда», посвященный 110-летию со дня рождения поэтессы Ольги Берггольц, которую называли «ленинградской Мадонной». 12+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека имени А. М. Горького.

6 февраля - 25 апреля

Проходит акция «Российская патриотическая книга о Великой Отечественной войне», посвященную 75-летию Победы. В акции может принять участие любой житель города. Для этого нужно посетить в библиотеку и взять книги о войне для прочтения. Подведение итогов акции состоится 25 апреля. По итогам будет определена самая читаемая книга о войне и самый активный читатель, победителя ждет приз. Возрастное ограничение 6+.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

6 февраля - 15.00

В Кировском историко-краеведческом музее состоится открытие выставки «Сказки Вежного Времени», посвященной саамскому фольклору – сказкам, мифам и легендам.

г.Кировск, просп.Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр АО «Апатит».

8 февраля – 14.00

Улётная команда Кировского Дворца культуры устроит для ребят и их родителей настоящие веселье «Серебряную WOW вечеринку». Яркая, летающая в воздухе метель из тысячи длинных серебряных полосок окутает детей с ног до головы, а взрослых заворожит. Стоимость билета: детский 300 рублей, взрослый 100 руб. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

8 февраля – 17.00

День Святого Валентина меньше, чем через месяц, а это значит, что пора готовить приятности для своих любимых. Мастерица Антонина предлагает сшить очаровательных влюбленных котиков, которые удивительно впишутся в интерьер и станут лучшим подарком ручной работы ко дню всех влюбленных для детей и взрослых. Стоимость участия в мастер-классе 250 руб. (материалы предоставляются). 16+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

9 февраля - 14.00

На Большой сцене Кировского Дворца культуры выступит Ансамбль казачьей песни «Живая старина» г. Санкт-Петербург. Ансамбль казачьей песни «Живая старина» был создан в 1989 году выпускником Ленинградской Консерватории Николаем Провоторовым. Музыкальным руководителем являлась Ольга Черникова, выпускница Института Культуры. Участники коллектива были выпускники Института Культуры и Консерватории – это был первый профессиональный ансамбль в городе, который стал возрождать, изучать песенную казачью традицию. С 1989 по 1991 гг. были созданы ряд концертных программ, которые с большим успехом прошли на сцене Академической Капеллы и БКЗ «Октябрьский» в г. Санкт-Петербурге и других городах России. Коллектив выезжал на гастроли во Францию, Швейцарию, Польшу, Чехию. Сегодня участники коллектива – дети от 6 до 15 лет и молодёжь до 30 занимаются в центре славянской культуры Центрального района Санкт-Петербурга. Ансамбль – лауреат районных, городских, областных, международных конкурсов и фестивалей. Творческий и дружный коллектив сохраняет и доносит живую старину, не давая потеряться в глубине веков нашим корням и традициям, возрождая Россию и казачество из самой глубины. Вход свободный. 3+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

12 февраля – 17.00

Мастерица Коновалова Ольга Васильевна объявляет дни японской тематики. Ольга Васильевна научит шить текстильный мешочек в японском стиле. Это универсальная вещь, которую можно использовать в качестве хранилища для украшений, сладостей, а также готовый мешочек можно подарить друзьям.

Стоимость участия: 5 февраля - 150 руб., для участия в мастер-классе необходимо принести с собой два лоскута х/б ткани (размер 25х50 см). 12 февраля - 150 руб., для участия в мастер-классе необходимо принести с собой два лоскута х/б ткани (размер 50х50 см). 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

нп.Титан

7 февраля – 17.00

Состоится незабываемое шоу этой зимы – «Дэнс-шоу! Лента-шоу!». Дискотека в вихре ярких красок, любимые герои, развлекательная программа, сладкие призы, и, конечно же, ленточный салют в честь всех, кто придёт к нам на праздник. 0+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

нп.Коашва

8 февраля – 17.00

В гостиной Дома культуры состоится семейная развлекательная программа для малышей и их родителей «Озорной зайка». В программе: мастер-класс по изготовлению маски зайца, конкурсы, подвижные игры и анимационные танцульки – повторялки. Каждому участнику воздушный шарик в подарок. Вход свободный. 0+

нп. Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

г.Апатиты

6-14 февраля

Общероссийская акция дарения книг «Дарите книги с любовью!». 6+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

6 февраля – 11.00

Познавательно-игровая программа «САМЬ СИР» для дошкольников. Программа в рамках мероприятий, посвященных Дню саамской культуры.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. МАУ АГДК, выставочный зал.

6 февраля - 13.00

Детский праздник саамских развлечений «Дети Солнца и Ветра». 6+

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

6 февраля - 13.00

«ЭКОфест» в «Мульти - день» (показ м/ф на экологическую тему). 6+

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

6 февраля - 14.00

Час саамских историй - «Сказки северного сияния».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

6 февраля -14.30

День саамской культуры «Быт и традиции народов Севера». Проект «Хранители истории».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

6 февраля - 16.00

Арт-студия «Хобби-микс»: Мастер-класс «Мишка-панда» из бумаги по книге Е. Шифрина «Я большая панда».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

8 февраля - 10.00

Городские соревнования среди школьных команд «Безопасное колесо».

г.Апатиты, ул.Ленина, 19а. МБОУ СОШ № 6.

6 февраля –19.00

Концерт песен ВИА «Синяя птица».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

7 февраля - 11.00-20.00

День науки.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

7 февраля - 14.30

Встреча с профессией «Профессия учёный». Из цикла «ПрофЛикбез».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

7 февраля - 16 00

Открытие выставки «100 саамских портретов. Избранное». Встреча делегации консульства Норвегии в Мурманске.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. МАУ АГДК, выставочный зал.

7 февраля - 19.00

«ЭКОфест». Ток – шоу «Большие разборки в маленьком городе». Тема - «Эконутые: мода или ступень развития». Спикеры – Анастасия Данилина и Иван Канцарин.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

8 февраля -11.00

Ко Дню науки. Научно-просветительская акция «Открытая лабораторная». 12+

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

8 февраля - 12.00

Виртуальный концертный зал. Концерт Детского ансамбля танца «Калинка» имени А. Филиппова.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

8 февраля - 13.00

Информационный час «ПроЗрение» (специалист КМК). Школа активного долголетия.

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС городская библиотека № 1.

8 февраля -13.00

Онлайн трансляция Ко Дню науки - «Научно-популярные выходные в Апатитах». Лекции Алексея Паевского и Анны Хоружей (г.Москва). Нескучный лекторий «Извилины знаний» - лекция Алексея Паевского «Интерфейсы «мозг-компьютер». Лекция Анны Хоружей «Мозг-гурман: нейрофизиология гастрономических удовольствий».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

8 февраля -13.00

Библио-ринг «Папа может!» .

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

8 февраля - 15.00

Виртуальный концертный зал. Концерт Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

8 февраля - 15.30

Игра «Мафия».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

8 февраля - 16.00

Лекторий под эгидой главы г. Апатиты.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

9 февраля - 12.00

Клуб любителей английского языка.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

9 февраля - 12.00

Клуб «Цветоводы Хибин». «Лекарственные растения (интродуценты) в Полярно-альпийском ботаническом саде».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

9 февраля - 12.00

Арт-фестиваль «Город мастеров» (мероприятие по поддержке и развитию современного искусства на территории Мурманской области). 6+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

9 февраля - 13.00, 14.30 и 16.00

Мастер-класс по изготовлению резной свечи. Предварительная запись по тел. +7-951-296-76-10.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

9 февраля - 15.00

Воскресные рукоделки. Мастер-класс по вышивке крестиком.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

9 февраля - 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТВоРА». Мастер-класс «Зимние забавы» (гуашь). По книге Джуджа Висландера «Мама Му на санках».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

9 февраля - 15.00

Школа активного долголетия. Арт- ликбез «Фальшивки, или Поддельные шедевры».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

9 февраля -18.00

Концерт Елены Ваенги.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

10 февраля - 15.00

Торжественное открытие муниципальных этапов Всероссийских конкурсов педагогического мастерства «Учитель года - 2020», «Воспитать человека - 2020», «Воспитатель года - 2020», «Сердце отдаю детям-2020».

г.Апатиты, ул.Ферсмана, 40а. МБОУ СОШ № 5.

12-16 февраля – 11.00-19.00

Будет проходить Фестиваль и 27-я межрегиональная выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок-2020».

13 февраля в 13.30 в большом выставочном зале Дворца культуры состоится торжественная церемония открытия Фестиваля и выставки-ярмарки «Каменный цветок-2020».

«Каменный цветок» - это фестиваль культуры, творчества и бизнеса, в рамках которого будут проведены разнообразные интересные, увлекательные и познавательные мероприятия: «Рубцовские чтения», посвящённые творчеству Николая Рубцова; лекции, презентации, выставки и квесты; концерты и спектакли в виртуальном концертном зале; мероприятия в честь 90-летия Кольского научного центра РАН; мастер-классы по обработке камня и прикладного творчества.

В выставке примут участие мастера, художественные салоны, предприниматели, предприятия и ремесленники из разных городов Мурманской области и регионов России. На ней будут представлены: уникальные работы мастеров-камнерезов, художников, ювелиров; большой ассортимент изделий из природного камня, картин из каменной крошки, ювелирных украшений, бижутерии, изделий и сувениров прикладного творчества и многое другое.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры города Апатиты.

ЗАТО г.Островной

6 февраля - 15.00

Выставка творческих работ в рамках Недели саамской культуры. На выставке будут представлены работы обучающихся объединений «Рисование», «ИЗО-студия», «Сувенир», «Саамский сувенир», «Клуб краеведов».

ЗАТО г.Островной, ул.Бессонова, 2. Дом детского творчества.

г.Мурманск

6 февраля – 12.30

В областной столице праздничные мероприятия начнутся у здания ГОБУ «Центр народов Севера». Мурманчан и гостей города ждут выступления саамского фольклорного коллектива «Таввял иннк», исполнительницы традиционных и современных саамских песен Марины Гринчук и обряд исполнения желаний «Костер единения», который проведёт известный саамский нойд Надежда Фенина.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. ГОБУ «Центр народов Севера».

6 февраля - 13.30

Праздничные мероприятия в рамках Международного дня саамов продолжатся в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке презентацией литературных произведений на саамскую тематику, изданных ГОБУ «Центр народов Севера» в 2019 году в рамках государственной программы Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество».

В ходе презентации гости познакомятся с новыми работами члена Союза писателей России, создателя и хранителя Музея саамской литературы и письменности имени Октябрины Вороновой Надежды Большаковой «Волшебное рядом» и «Чудеса Ловозерья. Озера Ловозерских тундр», а также монографией «Этнолингвистический потенциал лексики духовной культуры российских саамов: лексико-грамматический аспект», автором которой является кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии и массовых коммуникаций Мурманского арктического государственного университета Виктории Бакулы.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.

6 февраля - 14.00

Представитель Информационного центра по атомной энергии проведёт командную игру «Сделай ставку» на знание физики и химии.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, IV этаж.

6 февраля – 15.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Северная мозаика». Посетителям музея представят археологическую коллекцию железного оружия, орудий охоты и рыболовства, предметов быта, украшений из серебра и бронзы, обнаруженных на Кольском полуострове в XI-XIV веках.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж, выставочный зал.

6 февраля – 17.00

Состоится открытие AR-выставки «Третья реальность» в рамках аудиовизуального фестиваля «Инверсия». Выставка родилась в недрах фестиваля аудиовизуальных искусств «Инверсия» и объединяет в себе стрит-арт, плакатное искусство и дополненную реальность. В течение 2019 года AR/VR лаборатория «Третья реальность» провела серию интерактивных инсталляций, лекций и мастер-классов в городах Северо-Запада России – Мурманске, Архангельске, Петрозаводске и Сыктывкаре. Участники проекта использовали техники стрит-арта и создавали новое пространство для совместного творчества цифровых и традиционных, начинающих и опытных художников. Итоги работы лаборатории нашли отражение в экспозиции.

На выставке представлены работы петрозаводского уличного художника Андрея Птицына, медиахудожника из Санкт-Петербурга Филиппа Гузеева, а также Александра Тимофеева из Пскова. Молодые художники предлагают зрителям интерактивное погружение в нематериальный мир, в котором сохранены артефакты из разных уголков Северо-Запада России и мысли о нашем общем будущем. Выставка продолжит работу до 29 февраля.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, зал-трансформер, 4-й этаж.

6 февраля - 18.00

Концерт сербского исполнителя Александра Кочича. Молодой певец из Сербии Александр Кочич – лауреат многочисленных конкурсов, участник многих масштабных фестивалей. В его арсенале песни под гитару на русском и сербском языках разных стилей, но особое предпочтение он отдает народным песням, в том числе казачьим. Исполняет он и песни собственного сочинения.

В Мурманской области Александр Кочич впервые побывал в мае прошлого года на фестивале «Ворота Солнца» в Оленегорске в составе сербской делегации, приглашенной по итогам Славянского хода Мурман – Балканы. В Заполярной столице Александр Кочич выступит впервые. Затем сербский исполнитель примет участие в фестивале афганской песни в Оленегорске.

г.Мурманск, ул. Лобова, 47. Дом культуры Ленинского округ.)

6 февраля - 19.00

Акция «Театр для всех»: спектакль «Ох, уж эта Анна».

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

6 февраля - 19.00

Стартует масштабное официальное открытие февраля «Инверсия», в рамках которого участников ждут специальные перформансы от артистов из Норвегии, Германии, Нидерландов и Великобритании. Серию мировых премьер, световые и визуальные эффекты и эксперименты с записанными звуками Мурманска, цифровой техно-театр и атмосферное погружение в древние земли Юго-Западной Англии представят: Andreas Kühne (NL); HC Gilje (NO); Roly Porter & MFO present Kistvaen (UK/DE) и Marija Bozinovska Jones ( UK ) & J.G.Biberkopf (NL).

Событие проходит в рамках Года музыки Великобритании в России, при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве, Генерального консульства Королевства Нидерланды в Санкт-Петербурге и Генерального консульства Королевства Норвегия в Мурманске.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. «Okean Hall».

8 февраля - 17.30

Состоится российская премьера фильма «Вегетарианская зубная щётка» в рамках фестиваля «Инверсия». Кроме того, зрители встретятся с автором фильма Трюгве Луктвасслимо.

Трюгве Луктвасслимо – художник и кинорежиссер, проживающий на Лофотенских островах с 2016 года. Последние несколько лет он занимается исследованием человеческого общения и поиском смысла в языке, где абсурд раскрывается в кинематографических и театральных традициях.

Магистр изобразительных искусств Академии Искусств Мальмё, в своих поразительных с визуальной точки зрения фильмах Трюгве Луктвасслимо ищет ответы на экзистенциальные вопросы, одновременно смешивая мрачную атмосферу с пародией.

В киноленте «Вегетарианская зубная щётка» циничный пиарщик, гастарбайтер с рыбной фермы, глубоко верующий монах, деструктивный капитан круизного лайнера, местный предприниматель, деятельность которого связана с дикой природой, каякер-защитник окружающей среды, всемирно известная оперная дива и парочка очень злобных детишек проходят через ряд испытаний, которые в конце концов приводят их к не самому удачному финалу.

Международный аудиовизуальный фестиваль «Инверсия» пройдёт в столице Заполярья с 6 по 8 февраля. В течение трёх дней артисты и кураторы из Британии, Норвегии, Исландии, России, Белоруссии и Чехии представят серию мультижанровых аудиовизуальных перфомансов, насыщенную дискуссионную программу.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 51/33. Кинотеатр «Мурманск».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Ленинградские интеллектуалы и питерские хулиганы» (до 16 февраля); «Человек пришел в музей» (до 16 февраля); «Произведения из фондового собрания к 80-летию со дня рождения графика, заслуженного художника РСФСР Бориса Французова» (до 16 февраля); «С чего начинался музей» (до 1 марта); «Флаконы как произведение искусства. От Герлена до Лалика» из цикла «Короли грез» (до 1 марта); «Выставка одной картины» - к 220-летию со дня рождения поэта Евгения Баратынского (до 1 марта).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Мода 1810-1890-х» (до 16 февраля); «Блокада» (до 23 февраля); «Счастливое детство» (до конца 2020 года); «Как рубашка в поле выросла» (до конца 2020 года); выставка Валентины Петровой «Север - любовь и жизнь моя» - экспозиция приурочена к юбилею художника (до 15 марта); «Арктика» в Мурманске», посвященнаяй 35-летию гостиницы «Арктика» (до 15 марта).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

6 февраля - 15.00

Торжественное открытие выставки «Саамская мозаика». Выставка представляет уникальные этнографические коллекции из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Посетители увидят орудия охоты и рыболовства, предметы быта, украшения из серебра и бронзы, обнаруженные на Кольском полуострове в XI-XIV веках (до 1 марта).

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка Олега Алексеева «Будни Северного флота».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Все Татьяны русской литературы» (до 31 марта); «Русская историческая школа XVIII- XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева» (до 31 марта); «Жемчужина природы - заповедники» (до 11 февраля); «Заполярная палитра» (до 15 февраля); «Книги-юбиляры-2020» (до 31 марта); «Читай: другая литература» (до конца года); «Туристский потенциал Мурманской области» (до конца года); «Арктика: от легенд до научных знаний» (до конца года); «От души для любованья» - лучшие портретные и характерные композиции Натальи Князевой и авторские шарнирные куклы Светланы Якимчук-Ореховой (до 29 февраля).

6 февраля - 13.30

Презентация новых изданий Центра народов Севера: кандидата филологических наук доцента кафедры филологии и медиакоммуникаций МАГУ Виктории Бакулы и члена Союза писателей России, создателя и хранителя Музея саамской литературы и письменности имени Октябрины Вороновой Надежды Большаковой. Участники встречи смогут познакомиться с выставкой изданий и изделий саамского декоративно-прикладного искусства «Четыре цвета - шамшура готова…». 12+

6 февраля - 14.00

Командная игра «Сделай ставку». В 17.00 - первое заседание научно-антропологического клуба «Живущие на Севере». Ведущий - доктор исторических наук профессор Павел Федоров. Тема первой встречи - «Пространство и время Кольского Севера в изобразительном искусстве». 12+

6 февраля - 17.00

Открытие AR-выставки «Третья реальность» в рамках аудиовизуального фестиваля «Инверсия». Посетители увидят работы петрозаводского уличного художника Андрея Птицына, медиахудожника из Санкт-Петербурга Филиппа Гузеева, а также Александра Тимофеева из Пскова. Авторы предлагают зрителям интерактивное погружение в нематериальный мир, в котором сохранены артефакты из разных уголков Северо-Запада России и мысли о нашем общем будущем (до 29 февраля).

6 февраля – 14.00

Северян приглашают на Научную неделю в научной библиотеке. Мероприятия приурочены ко Дню российской науки, который ежегодно отмечают 8 февраля. Посетителей ждёт серия познавательных мероприятий, презентаций, игр, дискуссий, брейнштормов, а также первая встреча нового проекта – научно-антропологического клуба.

Представитель Информационного центра по атомной энергии проведет командную игру «Сделай ставку». Игра содержит вопросы из области физики, химии, биологии, астрономии. Участникам предстоит не только дать ответ на вопрос, но и правильно оценить свои шансы на победу – сделать верную ставку.

6 февраля – 17.00

Северян приглашают на Научную неделю в научной библиотеке. Мероприятия приурочены ко Дню российской науки, который ежегодно отмечают 8 февраля. Посетителей ждёт серия познавательных мероприятий, презентаций, игр, дискуссий, брейнштормов, а также первая встреча нового проекта – научно-антропологического клуба.

Состоится первое заседание научно-антропологического клуба «Живущие на Севере». Это новый коммуникативный проект научно-гуманитарного сообщества и жителей Мурманска. Ведущий – доктор исторических наук, профессор Павел Федоров. Тема первой встречи «Пространство и время Кольского Севера в изобразительном искусстве». С сообщением выступит кандидат культурологии Анастасия Федотова.

8 февраля - 10.00

Северян приглашают на Научную неделю в научной библиотеке. Мероприятия приурочены ко Дню российской науки, который ежегодно отмечают 8 февраля. Посетителей ждёт серия познавательных мероприятий, презентаций, игр, дискуссий, брейнштормов, а также первая встреча нового проекта – научно-антропологического клуба.

Состоится интерактивная игра с использованием онлайн сервиса, который представит вопросы в видео формате. Игра будет состоять из нескольких разделов – сфер науки.

8 февраля – 12.30

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится экскурсия по выставке «Русская историческая школа XVIII-XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева». На выставке представлены уникальные издания XVIII - начала XX веков из фонда редких книг библиотеки.

8 февраля – 12.45

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится открытый диалог «Великие русские историки о Кольском Севере». Его проведёт доктор исторических наук Павел Федоров.

8 февраля – 13.30

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится «ФукоТайм» – демонстрация работы самого большого за Полярным кругом маятника Фуко. В программе: рассказ об изобретателе маятника профессоре Жане Бернаре Леоне Фуко и его теории, запуск физического прибора.

8 февраля – 14.00

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится психологическая лабораторная «От мечты к успешной реализации цели». Ведущими станут Ирина Алексеевна Синкевич, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии МАГУ и Тамара Васильевна Тучкова, кандидат философских наук, доцент кафедры психологии МАГУ.

8 февраля – 15.00

В рамках мероприятий Дня российской науки посетители библиотеки встретятся с представителями Атомфлота и познакомятся с фотоальбомом Юрия Левина и Льва Федосеева «Атомфлот».

8 февраля – 15.00

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится презентация интерактивной выставки Морской арктической геологоразведочной экспедиции. Компания специализируется на изучении шельфовых морей и прибрежных зон Арктики и Мирового океана. На выставке будет представлено геолого-геофизическое оборудование для поиска полезных ископаемых и научных исследований.

9 февраля – 15.00

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится идеоконференция «Романтизм в истории русской философии и литературы». Магистр-теолог богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Арсений Буслаев (Москва) выступит с докладами, апробированными на ведущих научных конференциях России, которые позволят по-новому взглянуть на влияние романтических идей на историю русской философской и литературной мысли.

9 февраля – 15.00

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится «ФукоТайм» – демонстрация работы самого большого за Полярным кругом маятника Фуко. В программе: рассказ об изобретателе маятника профессоре Жане Бернаре Леоне Фуко и его теории, запуск физического прибора.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Открыта обновленная декоративно-прикладная выставка «Кладовая радости» (до 29 февраля).

6-29 февраля

Проходит областная просветительская акция «От полюса к полюсу», приуроченная к 200-летию открытия Антарктиды и освоению и изучению Северного и Южного полюсов Земли. 12+

6 февраля - 13.45

Состоится мероприятие, посвященное Международному дню саамов. Также вниманию читателей будет представлена выставка прикладного саамского творчества и книги номинации «Мой сильный маленький народ» Международного конкурса детской рукописной книги. 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

8 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

15 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

29 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

8 февраля - 14.30

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

15 февраля - 14.30

К. Чуковский. «Бармалей».

В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27

Для самых маленьких (2-4 лет):

9 февраля - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

16 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

22 февраля - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

9 февраля - 12.00

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

16 февраля - 12.00

П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».

22 февраля - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

8 февраля - 18.00

«Нескучная классика». Алексей Набиулин – фортепиано (г.Москва).

9 февраля - 14.00

«У меня такое настроение». Абонемент «Я хочу услышать музыку» - концерты для самых маленьких.

9 февраля - 17.00

«Война и миръ»

Абонемент «Магия органа». Екатерина Огаркова – орган (г.Хабаровск). В концерте принимает участие Сергей Дудецкий – ударные.

9 февраля - 18.00

«Письма/джаз» - любовные письма известных писателей и музыка в стиле джаз. «Арт-кафе». Концерт перенесён с 31 января на 9 февраля.

11 февраля - 18.00

Виртуальный концертный зал. «Марк Шагал. Скрипка Шагала».

12 февраля - 19.00

Инструментальное трио. Карэн Шахгалдян - скрипка, Карэн Кочарян -виолончель, Армине Григорян – фортепиано. Армения.

16 февраля - 17.00

«Парад планет». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Сергей Горбатюк (гМурманск).

21 февраля - 19.00

«Старые весы».

22 февраля - 18.00

«All or Nothing at All». Квартет Сергея Головни.

23 февраля - 14.00

«Когда папа был маленьким». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой».

23 февраля - 18.00

Вечер песен Юрия Визбора. Проект «Бард-вагон», (г.Москва).

24 февраля - 18.00

«Джазовый серпантин» в «АРТ-кафе».

3 марта - 19.00

Торстен Маус – орган (Германия).

8 марта - 17.00

Фонограф-джаз-квартет. Сергей жилин. Посвящение Оскару Питерсону.

9 марта - 17.00

«Исповедь хулиганов». «Терем-квартет» (г.Санкт-Петербург).

13 марта - 19.00

Николя Челоро – фортепиано (Франция).

28 марта - 18.00

«Фрида». Спектакль фламенко.

24 апреля - 18.30

Александр Рогов - мастер-класс «Модные тенденции 2020».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

6 февраля - 19.00

Акция «Театр для всех». «Ох, уж эта Анна!». М. Камолетти. Комедия в двух действиях. 18+

7 февраля - 19.00

«Lover». По книге Мари-Од Мюрай «Умник». Спектакль для 12+ и 40–

8 февраля - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

8 февраля - 19.00

«Lover». По книге Мари-Од Мюрай «Умник». Спектакль для 12+ и 40–

9 февраля - 12.00

Акция «Ради детских улыбок». «Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

9 февраля - 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

12 февраля - 13.30

Акция «Театр школе». «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

12 февраля -19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

13 февраля - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

14 февраля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю.Поляков. Мелодрама в двух действиях. 16+

15 февраля - 18.00

п. Мурмаши

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. 16+

15 февраля - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

16 февраля - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

16 февраля - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

19 февраля - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

20 февраля - 15.30

Центр социальной помощи семье и детям

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. 6+

20 февраля - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

21 февраля - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин. Трагикомедия в двух действиях. 16+

22 февраля - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

22 февраля - 19.00

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев. Комедия в двух действиях. 12+

23 февраля - 15.00

В театр всей семьёй. «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

23 февраля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

26 февраля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

28 и 29 февраля - 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. ПРЕМЬЕРА. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

8 февраля – 18.00

«Под одной крышей». Сергиенко Ю. Трагикомедия. 12+

9 февраль – 11.00

«Кошкин дом». Сергиенко Ю. Сказка. 0+

9 февраля – 18.00

«Не всё коту Масленица». Сергиенко Ю. Комедия. 12+

15 февраля – 18.00

«Панночка». Сергиенко Ю. Драма. 12+

16 февраля – 11.00

«Приключения Буратино». Шарапко А. Сказка. 6+

16 февраля – 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

22 февраля – 18.00

«Такая долгая война». Сергиенко Ю. Драма. 12+

29 февраля – 18.00

«Домовой». Сергиенко Ю. Комедия. 16+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставки: «Это ярмарки краски» (до 10 февраля); «За пределами реальности» (до 12 февраля).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка текстиля народного мастера России Надежды Коровашковой «Хитро-мудро рукодельице». Выставка приурочена к 60-летию автора. Представлены коллективные работы студии «Иван да Марья» и работы лауреатов всероссийского фестиваля «Русский костюм на рубеже эпох», международных фестивалей «Голос ремесел», «Лоскутная мозаика России» (до 23 февраля).