г.Кандалакша

7 февраля - 17.30

Квиз-игра «Наука – это мы» в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Мечта». Игра посвящена Дню российской науки.

г.Кандалакша, ул. Данилова, 25. Подростково-молодёжный клуб.

г.Ковдор

7 февраля - 15.00

Городской молодёжный квест «Так в документах…». Квест посвящён 26-й годовщине со дня образования архивного отдела администрации Ковдорского района.

г.Ковдор, ул. Строителей, 1а. Центральная районная библиотека.

нп.Енский»

8 февраля - 13.30

Состоятся Зимние саамские игры. В программе праздника запланированы выступления фольклорных коллективов, красочная ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства коренных народов Севера и угощения блюдами национальной кухни. Юных участников ждет детский лыжный биатлон, парк аттракционов и игровые площадки. В парке «Саамских состязаний» все желающие смогут поучаствовать в соревнованиях на снегоступах, забеге на охотничьих лыжах, метании аркана, прыжках через нарты и стрельбе по мишени.

Приглашаем всех жителей и гостей Мурманской области принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Международному дню саамов, провести время в тёплой дружеской атмосфере и окунуться в самобытную культуру коренного малочисленного народа Севера, сообщает Министерство развития местного самоуправления и взаимодействия с общественными организациями Мурманской области.

нп.Енский, ул. Строителей, 4а. МБУК «Сельский Дом культуры нп. Енский».

нп.Белое Море

6 февраля - 18.00

Тематическая беседа, посвященная Сталинградской битве, в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Тинейджер».

п.Белое Море, 8.

г.Кировск

7–29 февраля

(часы работы выставочного зала: вторник – 13.00-18.00, без обеда; среда-пятница - 10.00-18.00, обед - 14.00-15.00; суббота – 10.00-18.00, без обеда; воскресенье, понедельник – выходной)

В выставочном зале Кировского Дворца культуры работает выставка студии декоративно-прикладного творчества «Керамика и стекло». Это первый показ предметов декоративно-прикладного творчества из тонкого и хрупкого материала как керамика и стекло. На выставке экспонируются музейные предметы участников студии «Керамика и стекло» Кировского Дворца культуры, руководитель студии Агеева Алеся.

Работы участников студии отличаются способом росписи и обработки материала, а также творческой фантазией. На выставке посетители смогут увидеть керамические декоративные вазы и подсвечники, расписные блюда, скульптуры из стекла. Выставка продлится до 29 февраля. Вход свободный. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

7-29 февраля

В 2020 году отмечается юбилейная дата – 200 лет со дня открытия Антарктиды, материка, не раскрывшего ученым и исследователям и малой части своих загадок и тайн.

В городской детско-юношеской библиотеке проходит Акция «От полюса к полюсу». В программе: знакомство с литературой об Арктике и Антарктиде на книжной выставке-экспедиции «Два полюса Земли», с интересными фактами о жителях этих материков, виртуальные путешествия, просмотр документальных фильмов и занимательные встречи для школьников и студентов. 6+.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Централизованная библиотечная система.

8 февраля – 14.00

Улётная команда Кировского Дворца культуры устроит для ребят и их родителей настоящие веселье «Серебряную WOW вечеринку». Яркая, летающая в воздухе метель из тысячи длинных серебряных полосок окутает детей с ног до головы, а взрослых заворожит. Стоимость билета: детский 300 рублей, взрослый 100 руб. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

8 февраля – 17.00

День Святого Валентина меньше, чем через месяц, а это значит, что пора готовить приятности для своих любимых. Мастерица Антонина предлагает сшить очаровательных влюбленных котиков, которые удивительно впишутся в интерьер и станут лучшим подарком ручной работы ко дню всех влюбленных для детей и взрослых. Стоимость участия в мастер-классе 250 руб. (материалы предоставляются). 16+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

9 февраля - 14.00

На Большой сцене Кировского Дворца культуры выступит Ансамбль казачьей песни «Живая старина» г. Санкт-Петербург. Ансамбль казачьей песни «Живая старина» был создан в 1989 году выпускником Ленинградской Консерватории Николаем Провоторовым. Музыкальным руководителем являлась Ольга Черникова, выпускница Института Культуры. Участники коллектива были выпускники Института Культуры и Консерватории – это был первый профессиональный ансамбль в городе, который стал возрождать, изучать песенную казачью традицию. С 1989 по 1991 гг. были созданы ряд концертных программ, которые с большим успехом прошли на сцене Академической Капеллы и БКЗ «Октябрьский» в г. Санкт-Петербурге и других городах России. Коллектив выезжал на гастроли во Францию, Швейцарию, Польшу, Чехию. Сегодня участники коллектива – дети от 6 до 15 лет и молодёжь до 30 занимаются в центре славянской культуры Центрального района Санкт-Петербурга. Ансамбль – лауреат районных, городских, областных, международных конкурсов и фестивалей. Творческий и дружный коллектив сохраняет и доносит живую старину, не давая потеряться в глубине веков нашим корням и традициям, возрождая Россию и казачество из самой глубины. Вход свободный. 3+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

11 февраля - 19.00

Комедия «Одна жена на двоих». 16+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

12 февраля – 17.00

Мастерица Коновалова Ольга Васильевна объявляет дни японской тематики. Ольга Васильевна научит шить текстильный мешочек в японском стиле. Это универсальная вещь, которую можно использовать в качестве хранилища для украшений, сладостей, а также готовый мешочек можно подарить друзьям.

Стоимость участия: 5 февраля - 150 руб., для участия в мастер-классе необходимо принести с собой два лоскута х/б ткани (размер 25х50 см). 12 февраля - 150 руб., для участия в мастер-классе необходимо принести с собой два лоскута х/б ткани (размер 50х50 см). 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

нп.Титан

7 февраля – 17.00

Состоится незабываемое шоу этой зимы – «Дэнс-шоу! Лента-шоу!». Дискотека в вихре ярких красок, любимые герои, развлекательная программа, сладкие призы, и, конечно же, ленточный салют в честь всех, кто придёт к нам на праздник. 0+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

нп.Коашва

8 февраля – 17.00

В гостиной Дома культуры состоится семейная развлекательная программа для малышей и их родителей «Озорной зайка». В программе: мастер-класс по изготовлению маски зайца, конкурсы, подвижные игры и анимационные танцульки – повторялки. Каждому участнику воздушный шарик в подарок. Вход свободный. 0+

нп. Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

г.Апатиты

7-14 февраля

Общероссийская акция дарения книг «Дарите книги с любовью!». 6+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

7 февраля - 11.00-20.00

День науки.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

7 февраля - 14.30

Встреча с профессией «Профессия учёный». Из цикла «ПрофЛикбез».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

7 февраля - 16 00

Открытие выставки «100 саамских портретов. Избранное». Встреча делегации консульства Норвегии в Мурманске.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. МАУ АГДК, выставочный зал.

7 февраля - 19.00

«ЭКОфест». Ток – шоу «Большие разборки в маленьком городе». Тема - «Эконутые: мода или ступень развития». Спикеры – Анастасия Данилина и Иван Канцарин.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

8 февраля -11.00

Ко Дню науки. Научно-просветительская акция «Открытая лабораторная». 12+

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

8 февраля - 12.00

Виртуальный концертный зал. Концерт Детского ансамбля танца «Калинка» имени А. Филиппова.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

8 февраля - 13.00

Информационный час «ПроЗрение» (специалист КМК). Школа активного долголетия.

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС городская библиотека № 1.

8 февраля -13.00

Онлайн трансляция, посвящённая Дню науки - «Научно-популярные выходные в Апатитах». Лекции Алексея Паевского и Анны Хоружей (г.Москва). Нескучный лекторий «Извилины знаний» - лекция Алексея Паевского «Интерфейсы «мозг-компьютер». Лекция Анны Хоружей «Мозг-гурман: нейрофизиология гастрономических удовольствий».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

8 февраля -13.00

Библио-ринг «Папа может!».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

8 февраля - 15.00

Виртуальный концертный зал. Концерт Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

8 февраля - 15.30

Игра «Мафия».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

8 февраля - 16.00

Лекторий под эгидой главы г. Апатиты.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

9 февраля - 12.00

Клуб любителей английского языка.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

9 февраля - 12.00

Клуб «Цветоводы Хибин». «Лекарственные растения (интродуценты) в Полярно-альпийском ботаническом саде».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

9 февраля - 12.00

Арт-фестиваль «Город мастеров» (мероприятие по поддержке и развитию современного искусства на территории Мурманской области). 6+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

9 февраля - 13.00, 14.30 и 16.00

Мастер-класс по изготовлению резной свечи. Предварительная запись по тел. +7-951-296-76-10.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

9 февраля - 15.00

Воскресные рукоделки. Мастер-класс по вышивке крестиком.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

9 февраля - 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТВоРА». Мастер-класс «Зимние забавы» (гуашь). По книге Джуджа Висландера «Мама Му на санках».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

9 февраля - 15.00

Школа активного долголетия. Арт- ликбез «Фальшивки, или Поддельные шедевры».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

9 февраля -18.00

Концерт Елены Ваенги.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

10 февраля - 15.00

Торжественное открытие муниципальных этапов Всероссийских конкурсов педагогического мастерства «Учитель года - 2020», «Воспитать человека - 2020», «Воспитатель года - 2020», «Сердце отдаю детям-2020».

г.Апатиты, ул.Ферсмана, 40а. МБОУ СОШ № 5.

12-16 февраля – 11.00-19.00

Будет проходить Фестиваль и 27-я межрегиональная выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок-2020».

13 февраля - 13.30 в большом выставочном зале Дворца культуры состоится торжественная церемония открытия Фестиваля и выставки-ярмарки «Каменный цветок-2020».

«Каменный цветок» - это фестиваль культуры, творчества и бизнеса, в рамках которого будут проведены разнообразные интересные, увлекательные и познавательные мероприятия: «Рубцовские чтения», посвящённые творчеству Николая Рубцова; лекции, презентации, выставки и квесты; концерты и спектакли в виртуальном концертном зале; мероприятия в честь 90-летия Кольского научного центра РАН; мастер-классы по обработке камня и прикладного творчества.

В выставке примут участие мастера, художественные салоны, предприниматели, предприятия и ремесленники из разных городов Мурманской области и регионов России. На ней будут представлены: уникальные работы мастеров-камнерезов, художников, ювелиров; большой ассортимент изделий из природного камня, картин из каменной крошки, ювелирных украшений, бижутерии, изделий и сувениров прикладного творчества и многое другое.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры города Апатиты.

г.Мончегорск

8 февраля - 16.00

Встреча с представителями Национально-культурной автономии саамов Мончегорска Верой Пепиной и Андреем Белозеровым. 12+

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 27. Мончегорская городская центральная библиотека.

9 февраля - 15.00

Концерт ансамбля эстрадной песни «Звёздочки Заполярья». 0+

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.Оленегорск

8 февраля – 10.00-19.00

9 февраля - 11.00-18.00

XXIV фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…», посвященный 31-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., пройдет 8 и 9 февраля на базе Центра культуры и досуга «Полярная звезда» в Оленегорске.

Ежегодно фестиваль становится местом встречи боевых друзей. Из городов и посёлков, военных гарнизонов области съезжаются ветераны Афганистана и те, кто хочет выразить им своё уважение и благодарность.

В этом году его участниками станут более 30 творческих коллективов и отдельных исполнителей – солисты, ансамбли, авторы-исполнители из числа военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств, гражданского персонала, ветераны армии и флота, члены военно-патриотических клубов и объединений из городов Ковдор, Кандалакша, Заполярный, Гаджиево, Оленегорск, Североморск, Мончегорск, Мурманск, посёлков Высокий, Спутник, Печенга, сел Алакуртти, Тулома, а также из Республики Сербия. Возраст участников от 18 лет и старше.

Двухдневная программа включает исполнительский конкурс по четырём номинациям (солисты, ансамбли, авторы-исполнители, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.), интерактивную выставку «На посту памяти. Пост-2», выставку военной техники, вооружения, предметов быта, амуниции, реконструкцию событий Великой Отечественной войны, показательные выступления мобильной роты в/ч 62834, концерт группы «Бачи» из Барнаула, митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых» в Оленегорске.

9 февраля в 14.00 состоится гала-концерт фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…», посвященного 31-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

г.Заозерск

7 февраля - 16.30

Городской фестиваль «Музыкальная палитра».

г.ЗАТО г.Заозерск, ул. Генерала Чумаченко, 4. Центр дополнительного образования детей.

8 февраля - 11.00

Мастер-класс по развитию мелкой моторики «Коробка-сюрприз для маленького гения». 0+

г.Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

г.Полярный

8 февраля - 12.00

Праздничная программа «Научный бум». 6+

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

8 февраля - 16.00

Интерактивная выставка об уникальном озере Могильном. В экспозиции - образцы воды из разных слоев водоема, отолиты, или ушные камни, по которым определяют возраст рыб. 6+

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

г.Гаджиево

8 февраля - 17.00

Музыкальная сказка «Царевна Дуся». 6+

г.Гаджиево, ул.Гаджиева, 40. Центр творчества и досуга.

ЗАТО г.Североморск

8 февраля - 16.00

Концерт эстрадного танца «Non stop» .

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель». 6+

г.Мурманск

7 февраля - 10.00

Фольклорный праздник «Здравствуй, солнце!». В мероприятии, посвященном Международному дню саамов, примут участие дети с нарушением зрения. Праздник проведут сотрудники Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. Будет представлена выставка творческих работ воспитанников «Саамские узоры» и тактильных книг из фонда библиотеки, прозвучит музыкальная композиция по мотивам саамских сказок, состоится демонстрация электронной презентации «Оленный народ – саами».

г.Мурманск, ул. Аскольдовцев, 14. Детский сад № 104.

7 февраля - 11.00

Торжественное открытие выставки «Образ птицы в искусстве». Посетители увидят живопись, графику и декоративно-прикладное искусство из собрания музея.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

7 февраля - 12.00

Международный аудиовизуальный фестиваль современного искусства «Инверсия»: конференция, посвященная арктическому искусству. Двухдневная конференция соберет артистов, официальных представителей фондов и консульств, организаторов фестивалей, независимых менеджеров и арт-кураторов из Мурманска, Финляндии, Норвегии и Швейцарии.

В первый день участники расскажут об опыте взаимодействия с официальными и неофициальными институтами, о северных проектах и арт-инициативах, представят новые аудиовизуальные исследования. Состоится презентация проектов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, IV этаж.

7 февраля - 18.00

Торжественное открытие выставки «Настроение». Представлена живопись из коллекции Сергея Шепелева.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3.Культурно-выставочный центр Русского музея», II этаж.

8 февраля – 16.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится показ фильма «Встреча на Эльбе» в рамках цикла кинопоказов «75 фильмов о войне», посвященного Году памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Встреча на Эльбе» – кинолента режиссера Григория Александрова, вышедшая на экраны в 1949 году. Черно-белый фильм рассказывает о начале взаимоотношений СССР и США в послевоенной разоренной Германии, где советское командование пытается наладить мирную жизнь, а агенты ЦРУ пытаются получить секретные военные разработки с помощью бывшего нациста. Длительность: 104 мин. Показ пройдёт бесплатно в хорошем HD качестве.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей 3-й этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

8 февраля - 17.30

Состоится российская премьера фильма «Вегетарианская зубная щётка» в рамках фестиваля «Инверсия». Кроме того, зрители встретятся с автором фильма Трюгве Луктвасслимо.

Трюгве Луктвасслимо – художник и кинорежиссер, проживающий на Лофотенских островах с 2016 года. Последние несколько лет он занимается исследованием человеческого общения и поиском смысла в языке, где абсурд раскрывается в кинематографических и театральных традициях.

Магистр изобразительных искусств Академии Искусств Мальмё, в своих поразительных с визуальной точки зрения фильмах Трюгве Луктвасслимо ищет ответы на экзистенциальные вопросы, одновременно смешивая мрачную атмосферу с пародией.

В киноленте «Вегетарианская зубная щётка» циничный пиарщик, гастарбайтер с рыбной фермы, глубоко верующий монах, деструктивный капитан круизного лайнера, местный предприниматель, деятельность которого связана с дикой природой, каякер-защитник окружающей среды, всемирно известная оперная дива и парочка очень злобных детишек проходят через ряд испытаний, которые в конце концов приводят их к не самому удачному финалу.

Международный аудиовизуальный фестиваль «Инверсия» пройдёт в столице Заполярья с 6 по 8 февраля. В течение трёх дней артисты и кураторы из Британии, Норвегии, Исландии, России, Белоруссии и Чехии представят серию мультижанровых аудиовизуальных перфомансов, насыщенную дискуссионную программу.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 51/33. Кинотеатр «Мурманск».

9 февраля - 14.00

Состоится детский концерт «У меня такое настроение» в рамках абонемента «Я хочу услышать музыку. Концерты для самых маленьких». Вместе с малышами и родителями музыканты поразмышляют о том, что такое настроение. Почему бывает весело, почему мы грустим, и как это отражено в музыке – узнают юные зрители. Исполнители: Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано), ведущая – Екатерина Ефремова.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, камерный зал.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Ленинградские интеллектуалы и питерские хулиганы» (до 16 февраля); «Человек пришел в музей» (до 16 февраля); произведения из фондового собрания к 80-летию со дня рождения графика, заслуженного художника РСФСР Бориса Французова (до 16 февраля); «С чего начинался музей» (до 1 марта); «К 220-летию со дня рождения поэта Евгения Баратынского» (до 1 марта).

7 февраля – 11.00

Откроется выставка «Образ птицы в искусстве». Посетители увидят живопись, графику и декоративно-прикладное искусство из собрания музея (до 22 марта).

12 февраля - 18.00

В рамках киноабонемента «Ослепительно короткая жизнь. К юбилею А.С. Грибоедова» состоится показ второй серии фильма «Смерть Вазир-Мухтара. Любовь и жизнь Грибоедова» (Россия, 2009 г .). 16+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Мода 1810-1890-х» (до 16 февраля); «Блокада» (до 23 февраля); «Север - любовь и жизнь моя» (до 15 марта); «Арктика» в Мурманске» (до 15 марта); «Счастливое детство» (до 27 декабря); «Как рубашка в поле выросла» (до 27 декабря).

7 февраля - 18.00

Торжественное открытие выставки «Настроение» из коллекции Сергея Шепелева. Будет представлено около 30 работ, среди которых - портреты, пейзажи, натюрморты (до 8 марта).

9 февраля - 13.00

В рамках семейного клуба выходного дня «Вместе в музей» состоится занятие «Что такое коллекция» по экспозиции из собрания Сергея Шепелева. 6+

9 февраля - 16.00

Первый показ в рамках видеоабонемента «Что вы хотите этим сказать?». Посетители увидят документальный фильм «Пещера забытых снов» (Канада - США - Франция - Германия - Великобритания, 2010 г . 0+

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

Открыта выставка: «Саамская мозаика» (до 1 марта).

8 февраля - 14.00

В рамках просветительской акции «Веселый календарь» откроется этнографическая площадка «Оленный народ» (0+). Посетителей ждет экскурсия по экспозициям «Хозяйство и быт саамов XVIII-XIX веков» и «Саамская мозаика». Также на занятии гости узнают значения саамских слов «каньги», «шамшура», «тупа», «пырт» и проверят свои знания в этнографическом кроссворде.

8 февраля – 15.00

Торжественное открытие выставки «Война глазами детей» (6+), посвященной Году памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Посетители увидят графические работы учащихся Детской театральной школы города Мурманска (до 29 февраля).

8 февраля - 16.00

В рамках цикла кинопоказов «75 фильмов о войне» состоится демонстрация ленты «Встреча на Эльбе» (СССР, 1949 г .) 0+

9 февраля - 14.30

В рамках цикла кинопоказов «75 фильмов о войне» состоится демонстрация ленты «Смелые люди» (СССР, 1950 г .). 0+

10 февраля - 12.00

Презентация экологического проекта «ЭкоСевер», посвященного защите хрупкой природы Арктики. В программе: демонстрация учебной интерактивной программы «Природа Мурманской области» и мастер-класс по изготовлению поделки из вторсырья, экоурок «Чистый город начинается с тебя» от Центра экологических инициатив «Чистая Арктика», экскурсия «Удивительное Заполярье» и просмотр тематического фильма. 0+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка Олега Алексеева «Будни Северного флота».

7 февраля - 19.00

Концерт «Мы из СССР» с участием легендарных ВИА 70-80-х годов ХХ века. 12+

8 февраля - 14.00

Областной военно-патриотический конкурс «Кадетские игры». 6+

9 февраля - 12.00

Региональный конкурс исполнителей народной песни имени В.М. Колбасы «Русские напевы». 6+

8 и 9 февраля - 10.00

Фестиваль «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…». 0+

9 февраля - 15.00

Концерт ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы. 6+

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: AR-выставка «Третья реальность» (до 29 февраля); «Все Татьяны русской литературы» (до 31 марта); «Жемчужина природы - заповедники» (до 13 февраля); «Есть идея!» (до 16 февраля); «Нескучная наука» (до 29 февраля); «Книжная планета» (до 29 февраля); «Возвращение к здоровью. Это возможно!» (до 29 февраля); «Четыре цвета - шамшура готова…» (до 4 марта); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до конца года); «Книжки читай и язык изучай!» (до конца года); «Читай: другая литература!» (до конца года).

8 февраля

Начинает работу выставка редких книг из цикла «От мечты к открытию. Наука в исторической ретроспективе» «Русская историческая школа XVIII-XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева» (до 31 марта).

8 февраля - 10.00

Северян приглашают на Научную неделю в научной библиотеке. Мероприятия приурочены ко Дню российской науки, который ежегодно отмечают 8 февраля. Посетителей ждёт серия познавательных мероприятий, презентаций, игр, дискуссий, брейнштормов, а также первая встреча нового проекта – научно-антропологического клуба.

Состоится интерактивная игра с использованием онлайн сервиса, который представит вопросы в видео формате. Игра будет состоять из нескольких разделов – сфер науки.

8 февраля – 12.30

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится экскурсия по выставке «Русская историческая школа XVIII-XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева». На выставке представлены уникальные издания XVIII - начала XX веков из фонда редких книг библиотеки.

8 февраля – 12.45

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится открытый диалог «Великие русские историки о Кольском Севере». Его проведёт доктор исторических наук Павел Федоров.

8 февраля – 13.30

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится «ФукоТайм» – демонстрация работы самого большого за Полярным кругом маятника Фуко. В программе: рассказ об изобретателе маятника профессоре Жане Бернаре Леоне Фуко и его теории, запуск физического прибора.

8 февраля – 14.00

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится психологическая лабораторная «От мечты к успешной реализации цели». Ведущими станут Ирина Алексеевна Синкевич, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии МАГУ и Тамара Васильевна Тучкова, кандидат философских наук, доцент кафедры психологии МАГУ.

8 февраля – 15.00

В рамках мероприятий Дня российской науки посетители библиотеки встретятся с представителями Атомфлота и познакомятся с фотоальбомом Юрия Левина и Льва Федосеева «Атомфлот».

8 февраля – 15.00

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится презентация интерактивной выставки Морской арктической геологоразведочной экспедиции. Компания специализируется на изучении шельфовых морей и прибрежных зон Арктики и Мирового океана. На выставке будет представлено геолого-геофизическое оборудование для поиска полезных ископаемых и научных исследований.

9 февраля

Открываются выставки: «Великие мастера русского слова» - посвященная Международному дню родного языка (до 29 февраля); «В краю родникового слова» - к 100-летию со дня рождения Федора Абрамова (до 29 февраля).

9 февраля – 15.00

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится идеоконференция «Романтизм в истории русской философии и литературы». Магистр-теолог богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Арсений Буслаев (Москва) выступит с докладами, апробированными на ведущих научных конференциях России, которые позволят по-новому взглянуть на влияние романтических идей на историю русской философской и литературной мысли.

9 февраля – 15.00

В рамках мероприятий Дня российской науки состоится «ФукоТайм» – демонстрация работы самого большого за Полярным кругом маятника Фуко. В программе: рассказ об изобретателе маятника профессоре Жане Бернаре Леоне Фуко и его теории, запуск физического прибора.

9 февраля - 15.00

Презентация нового выпуска альманаха «Площадь Первоучителей». 12+

10-14 февраля

Пройдёт акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения. 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Открыты выставки: «Литературная Британия» (до 13 февраля); «Кладовая радости» (до 29 февраля).

7-29 февраля

Проходит областная просветительская акция «От полюса к полюсу», приуроченная к 200-летию открытия Антарктиды и освоению и изучению Северного и Южного полюсов Земли. 12+

10-16 февраля

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Библиотека примет в дар новые детские книги, издания для подростков, а также произведения русской классики по школьной программе в хорошем состоянии последних лет издания. 6+

11-18 февраля

«Неделя безопасного Рунета». 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

8 февраля - 17.00

По русской народной сказке «Рукавичка».

15 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

29 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

8 февраля - 14.30

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

15 февраля - 14.30

К. Чуковский. «Бармалей».

В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27

Для самых маленьких (2-4 лет):

9 февраля - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

16 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

22 февраля - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

9 февраля - 12.00

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

16 февраля - 12.00

П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».

22 февраля - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

8 февраля - 18.00

«Нескучная классика». Алексей Набиулин – фортепиано (г.Москва).

9 февраля - 14.00

«У меня такое настроение». Абонемент «Я хочу услышать музыку» - концерты для самых маленьких.

9 февраля - 17.00

«Война и миръ»

Абонемент «Магия органа». Екатерина Огаркова – орган (г.Хабаровск). В концерте принимает участие Сергей Дудецкий – ударные.

9 февраля - 18.00

«Письма/джаз» - любовные письма известных писателей и музыка в стиле джаз. «Арт-кафе». Концерт перенесён с 31 января на 9 февраля.

11 февраля - 18.00

Виртуальный концертный зал. «Марк Шагал. Скрипка Шагала».

12 февраля - 19.00

Инструментальное трио. Карэн Шахгалдян - скрипка, Карэн Кочарян -виолончель, Армине Григорян – фортепиано. Армения.

16 февраля - 17.00

«Парад планет». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Сергей Горбатюк (гМурманск).

21 февраля - 19.00

«Старые весы».

22 февраля - 18.00

«All or Nothing at All». Квартет Сергея Головни.

23 февраля - 14.00

«Когда папа был маленьким». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой».

23 февраля - 18.00

Вечер песен Юрия Визбора. Проект «Бард-вагон», (г.Москва).

24 февраля - 18.00

«Джазовый серпантин» в «АРТ-кафе».

3 марта - 19.00

Торстен Маус – орган (Германия).

8 марта - 17.00

Фонограф-джаз-квартет. Сергей жилин. Посвящение Оскару Питерсону.

9 марта - 17.00

«Исповедь хулиганов». «Терем-квартет» (г.Санкт-Петербург).

13 марта - 19.00

Николя Челоро – фортепиано (Франция).

28 марта - 18.00

«Фрида». Спектакль фламенко.

24 апреля - 18.30

Александр Рогов - мастер-класс «Модные тенденции 2020».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

7 февраля - 19.00

«Lover». По книге Мари-Од Мюрай «Умник». Спектакль для 12+ и 40–

8 февраля - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

8 февраля - 19.00

«Lover». По книге Мари-Од Мюрай «Умник». Спектакль для 12+ и 40–

9 февраля - 12.00

Акция «Ради детских улыбок». «Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

9 февраля - 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

12 февраля - 13.30

Акция «Театр школе». «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

12 февраля -19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

13 февраля - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

14 февраля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю.Поляков. Мелодрама в двух действиях. 16+

15 февраля - 18.00

п. Мурмаши

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. 16+

15 февраля - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

16 февраля - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

16 февраля - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

19 февраля - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

20 февраля - 15.30

Центр социальной помощи семье и детям

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. 6+

20 февраля - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

21 февраля - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин. Трагикомедия в двух действиях. 16+

22 февраля - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

22 февраля - 19.00

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев. Комедия в двух действиях. 12+

23 февраля - 15.00

В театр всей семьёй. «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

23 февраля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

26 февраля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

28 и 29 февраля - 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. ПРЕМЬЕРА. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

8 февраля – 18.00

«Под одной крышей». Сергиенко Ю. Трагикомедия. 12+

9 февраль – 11.00

«Кошкин дом». Сергиенко Ю. Сказка. 0+

9 февраля – 18.00

«Не всё коту Масленица». Сергиенко Ю. Комедия. 12+

15 февраля – 18.00

«Панночка». Сергиенко Ю. Драма. 12+

16 февраля – 11.00

«Приключения Буратино». Шарапко А. Сказка. 6+

16 февраля – 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

22 февраля – 18.00

«Такая долгая война». Сергиенко Ю. Драма. 12+

29 февраля – 18.00

«Домовой». Сергиенко Ю. Комедия. 16+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставки: «Это ярмарки краски» (до 10 февраля); «За пределами реальности» (до 12 февраля).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка текстиля народного мастера России Надежды Коровашковой «Хитро-мудро рукодельице». Выставка приурочена к 60-летию автора. Представлены коллективные работы студии «Иван да Марья» и работы лауреатов всероссийского фестиваля «Русский костюм на рубеже эпох», международных фестивалей «Голос ремесел», «Лоскутная мозаика России» (до 23 февраля).