г.Кировск

10–29 февраля

(часы работы выставочного зала: вторник – 13.00-18.00, без обеда; среда-пятница - 10.00-18.00, обед - 14.00-15.00; суббота – 10.00-18.00, без обеда; воскресенье, понедельник – выходной)

В выставочном зале Кировского Дворца культуры работает выставка студии декоративно-прикладного творчества «Керамика и стекло». Это первый показ предметов декоративно-прикладного творчества из тонкого и хрупкого материала как керамика и стекло. На выставке экспонируются музейные предметы участников студии «Керамика и стекло» Кировского Дворца культуры, руководитель студии Агеева Алеся.

Работы участников студии отличаются способом росписи и обработки материала, а также творческой фантазией. На выставке посетители смогут увидеть керамические декоративные вазы и подсвечники, расписные блюда, скульптуры из стекла. Выставка продлится до 29 февраля. Вход свободный. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

10-29 февраля

В 2020 году отмечается юбилейная дата – 200 лет со дня открытия Антарктиды, материка, не раскрывшего ученым и исследователям и малой части своих загадок и тайн.

В городской детско-юношеской библиотеке проходит Акция «От полюса к полюсу». В программе: знакомство с литературой об Арктике и Антарктиде на книжной выставке-экспедиции «Два полюса Земли», с интересными фактами о жителях этих материков, виртуальные путешествия, просмотр документальных фильмов и занимательные встречи для школьников и студентов. 6+.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Централизованная библиотечная система.

11 февраля - 19.00

Комедия «Одна жена на двоих». 16+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

12 февраля – 17.00

Мастерица Коновалова Ольга Васильевна объявляет дни японской тематики. Ольга Васильевна научит шить текстильный мешочек в японском стиле. Это универсальная вещь, которую можно использовать в качестве хранилища для украшений, сладостей, а также готовый мешочек можно подарить друзьям.

Стоимость участия: 5 февраля - 150 руб., для участия в мастер-классе необходимо принести с собой два лоскута х/б ткани (размер 25х50 см). 12 февраля - 150 руб., для участия в мастер-классе необходимо принести с собой два лоскута х/б ткани (размер 50х50 см). 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Апатиты

10-14 февраля

Проходит Общероссийская акция дарения книг «Дарите книги с любовью!». 6+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

10 февраля - 15.00

Торжественное открытие муниципальных этапов Всероссийских конкурсов педагогического мастерства «Учитель года - 2020», «Воспитать человека - 2020», «Воспитатель года - 2020», «Сердце отдаю детям-2020».

г.Апатиты, ул.Ферсмана, 40а. МБОУ СОШ № 5.

12-16 февраля – 11.00-19.00

Будет проходить Фестиваль и 27-я межрегиональная выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок-2020».

13 февраля - 13.30

В большом выставочном зале Дворца культуры состоится торжественная церемония открытия Фестиваля и выставки-ярмарки «Каменный цветок-2020».

«Каменный цветок» - это фестиваль культуры, творчества и бизнеса, в рамках которого будут проведены разнообразные интересные, увлекательные и познавательные мероприятия: «Рубцовские чтения», посвящённые творчеству Николая Рубцова; лекции, презентации, выставки и квесты; концерты и спектакли в виртуальном концертном зале; мероприятия в честь 90-летия Кольского научного центра РАН; мастер-классы по обработке камня и прикладного творчества.

В выставке примут участие мастера, художественные салоны, предприниматели, предприятия и ремесленники из разных городов Мурманской области и регионов России. На ней будут представлены: уникальные работы мастеров-камнерезов, художников, ювелиров; большой ассортимент изделий из природного камня, картин из каменной крошки, ювелирных украшений, бижутерии, изделий и сувениров прикладного творчества и многое другое.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры города Апатиты.

нп.Высокий

10 февраля - 9.00

Выезд передвижной детской библиотеки в посёлок Высокий. Для школьников подготовлена разнообразная программа: познавательные и игровые мероприятия, урок-реквием, урок кибербезопасности, патриотический час.

нп.Высокий, ул. Сыромятникова, 13. Средняя общеобразовательная школа № 13.

г.Мурманск

10 февраля - 12.00

Презентация экологического проекта «ЭкоСевер». Новый проект краеведческого музея посвящен защите хрупкой природы Арктики. В рамках проекта запланированы: ежеквартальный сбор макулатуры и батареек; конкурс детских рисунков «На Севере жить», итогом которого станет виртуальная выставка; тематические кинопоказы; проведение экскурсий, направленных на экологическое просвещение жителей региона; мастер-классы с использованием вторсырья.

Программа мероприятий: 12.00 – демонстрация учебной интерактивной программы «Природа Мурманской области» и мастер-класс по изготовлению поделки из вторсырья. 13.00 – эко-урок «Чистый город начинается с тебя» от Центра экологических инициатив «Чистая Арктика». 14.00 – экскурсия «Удивительное Заполярье». 15.00 – просмотр тематического фильма.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей.

10 февраля - 12.00

Всероссийская акция, посвященная Международному дню книгодарения «Дарите книги с любовью». 14 февраля отмечается Международный день книгодарения. Накануне в России проходит акция «Дарите книги с любовью». Инициатором акции стала ассоциация «Растим читателя». В этом году акция пройдет в четвертый раз. В рамках акции 10, 11, 12 и 13 февраля в библиотеке организуют сбор книг для ребят из Минькинской коррекционной школы-интерната. В эти дни с 12.00 до 19.00 мурманчане могут принести новые детские книги в холл 1 этажа библиотеки. Каждый даритель может вложить в подаренную книгу закладку с добрыми пожеланиями. 14 февраля, в Международный день книгодарения, все собранные издания будут доставлены ребятам.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, I этаж, холл.

14 февраля – 18.00

16 февраля – 14.00

14-16 февраля состоится XIII областной детско-юношеский фестиваль авторской песни «Маленький фонарщик». В фестивале примут участие клубы авторской песни и индивидуальные исполнители в возрасте до 16 лет из городов Североморск, Гаджиево, Мончегорск, Оленегорск, Мурманск, Полярные зори, посёлков Мурмаши и Тулома. В рамках «Маленького фонарщика» состоятся мастер-классы членов жюри фестиваля и уже именитых бардов, что даст возможность начинающим авторам получить компетентную оценку своего творчества.

Автор-исполнитель, художественный руководитель Молодёжного клуба «Свезар», член жюри многих Международных и российских фестивалей - Елена Бушуева (г. Екатеринбург) проведёт «Поэтическую мастерскую». Профессиональный музыкант, композитор, педагог высшей категории, руководитель народного коллектива «Тверской городской клуб авторской песни», обладатель Гран-при многих Международных и Всероссийских фестивалей - Светлана Тюрина (г. Тверь) поделится своими знаниями на площадке «Исполнительское мастерство в авторской песне», на которой можно поговорить о раскрытии творческого потенциала исполнителя и умении выразительно преподнести песню.

«Не спи на вираже или законченность творческого образа», под таким названием пройдет творческая мастерская Евгения Шишкина и Натальи Чумачковой (г. Мурманск), Ирина Окорочкова и Андрей Жданов (г. Мурманск) окажут музыкально-поэтическую «помощь» песенникам, а мастерская «Чистовик», Екатерины Хомицкой (г. Мурманск), поможет участникам фестиваля оценить свои силы.

В рамках фестиваля 14 февраля в 18.00 состоится концерт членов жюри и гостей фестиваля, а 16 февраля в 14.00 мы приглашаем на гала-концерт участников фестиваля, где и узнаем победителей. Фестиваль «Маленький фонарщик» является открытым, что способствует расширению аудитории, продвижению и поддержке фестивального движения среди подрастающего поколения, популяризации активных форм самовыражения в творчестве. 0+

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Ленинградские интеллектуалы и питерские хулиганы» (до 16 февраля); «Человек пришел в музей» (до 16 февраля); произведения из фондового собрания к 80-летию со дня рождения графика, заслуженного художника РСФСР Бориса Французова (до 16 февраля); «С чего начинался музей» (до 1 марта); «К 220-летию со дня рождения поэта Евгения Баратынского» (до 1 марта); выставка «Образ птицы в искусстве» (до 22 марта).

12 февраля - 18.00

В рамках киноабонемента «Ослепительно короткая жизнь. К юбилею А.С. Грибоедова» состоится показ второй серии фильма «Смерть Вазир-Мухтара. Любовь и жизнь Грибоедова» (Россия, 2009 г .). 16+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Мода 1810-1890-х» (до 16 февраля); «Блокада» (до 23 февраля); «Север - любовь и жизнь моя» (до 15 марта); «Арктика» в Мурманске» (до 15 марта); «Счастливое детство» (до 27 декабря); «Как рубашка в поле выросла» (до 27 декабря); «Настроение» - 30 работ из коллекции Сергея Шепелева (до 8 марта).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

Открыты выставки: «Саамская мозаика» (до 1 марта); «Война глазами детей» (до 29 февраля).

10 февраля - 12.00

Презентация экологического проекта «ЭкоСевер», посвященного защите хрупкой природы Арктики. В программе: демонстрация учебной интерактивной программы «Природа Мурманской области» и мастер-класс по изготовлению поделки из вторсырья, экоурок «Чистый город начинается с тебя» от Центра экологических инициатив «Чистая Арктика», экскурсия «Удивительное Заполярье» и просмотр тематического фильма. 0+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка Олега Алексеева «Будни Северного флота».

12 февраля в 18.00 Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка»

12 и 26 февраля - 18.00

В уютной обстановке «Кировки» дамы и кавалеры смогут отдохнуть, вспомнить свою молодость, потанцевать, забыть о возрасте и домашних заботах. На «Танцплощадке» у людей старшего поколения есть уникальная возможность найти новых друзей, обсудить настоящее, а также поделиться своими воспоминаниями.

14 февраля – 18.00

16 февраля – 14.00

15 февраля – 15.00

«КВН в погонах» - областной конкурс среди военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств. 12+

16 февраля – 15.00

«В начале не было так…». Иллюзионное шоу детской студии «Фокусы» (руководитель Б. Цаава). 0+

16 февраля – 16.00

«Брызги шампанского!» - концерт ансамбля солистов «Орфей». 12+

22 февраля – 15.00

«Мисс обаяние» - областной конкурс девушек с ограниченными возможностями здоровья. 12+

22 февраля – 16.00

«У солдата выходной!» - концерт клуба авторской песни «Пять углов». 12+

29 февраля – 17.00

«Мы – энергия Севера!». Концерт ансамбля эстрадного танца «Форсаж» и студии эстрадной песни «Вернисаж». 6+

29 февраля – 18.00

«Зимние узоры». Праздник танцев ансамблей бального танца «Ювента» и «Ониона». 6+.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: AR-выставка «Третья реальность» (до 29 февраля); «Все Татьяны русской литературы» (до 31 марта); «Жемчужина природы - заповедники» (до 13 февраля); «Есть идея!» (до 16 февраля); «Нескучная наука» (до 29 февраля); «Книжная планета» (до 29 февраля); «Возвращение к здоровью. Это возможно!» (до 29 февраля); «Четыре цвета - шамшура готова…» (до 4 марта); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до конца года); «Книжки читай и язык изучай!» (до конца года); «Читай: другая литература!» (до конца года); выставка редких книг из цикла «От мечты к открытию. Наука в исторической ретроспективе» (до 31 марта); «Великие мастера русского слова» - посвященная Международному дню родного языка (до 29 февраля); «В краю родникового слова» - к 100-летию со дня рождения Федора Абрамова (до 29 февраля).

10-14 февраля

Пройдёт акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения. 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Открыты выставки: «Литературная Британия» (до 13 февраля); «Кладовая радости» (до 29 февраля).

10-29 февраля

Проходит областная просветительская акция «От полюса к полюсу», приуроченная к 200-летию открытия Антарктиды и освоению и изучению Северного и Южного полюсов Земли. 12+

10-16 февраля

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Библиотека примет в дар новые детские книги, издания для подростков, а также произведения русской классики по школьной программе в хорошем состоянии последних лет издания. 6+

11-18 февраля

«Неделя безопасного Рунета». 6+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

15 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

29 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

15 февраля - 14.30

К. Чуковский. «Бармалей».

В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27

Для самых маленьких (2-4 лет):

16 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

22 февраля - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

16 февраля - 12.00

П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».

22 февраля - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

11 февраля - 18.00

Виртуальный концертный зал. «Марк Шагал. Скрипка Шагала».

12 февраля - 19.00

Инструментальное трио. Карэн Шахгалдян - скрипка, Карэн Кочарян -виолончель, Армине Григорян – фортепиано. Армения.

16 февраля - 17.00

«Парад планет». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Сергей Горбатюк (гМурманск).

21 февраля - 19.00

«Старые весы».

22 февраля - 18.00

«All or Nothing at All». Квартет Сергея Головни.

23 февраля - 14.00

«Когда папа был маленьким». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой».

23 февраля - 18.00

Вечер песен Юрия Визбора. Проект «Бард-вагон», (г.Москва).

24 февраля - 18.00

«Джазовый серпантин» в «АРТ-кафе».

3 марта - 19.00

Торстен Маус – орган (Германия).

8 марта - 17.00

Фонограф-джаз-квартет. Сергей жилин. Посвящение Оскару Питерсону.

9 марта - 17.00

«Исповедь хулиганов». «Терем-квартет» (г.Санкт-Петербург).

13 марта - 19.00

Николя Челоро – фортепиано (Франция).

28 марта - 18.00

«Фрида». Спектакль фламенко.

24 апреля - 18.30

Александр Рогов - мастер-класс «Модные тенденции 2020».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

12 февраля - 13.30

Акция «Театр школе». «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

12 февраля -19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

13 февраля - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

14 февраля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю.Поляков. Мелодрама в двух действиях. 16+

15 февраля - 18.00

п. Мурмаши

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. 16+

15 февраля - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

16 февраля - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

16 февраля - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

19 февраля - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

20 февраля - 15.30

Центр социальной помощи семье и детям

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. 6+

20 февраля - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

21 февраля - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин. Трагикомедия в двух действиях. 16+

22 февраля - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

22 февраля - 19.00

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев. Комедия в двух действиях. 12+

23 февраля - 15.00

В театр всей семьёй. «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

23 февраля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

26 февраля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

28 и 29 февраля - 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. ПРЕМЬЕРА. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

15 февраля – 18.00

«Панночка». Сергиенко Ю. Драма. 12+

16 февраля – 11.00

«Приключения Буратино». Шарапко А. Сказка. 6+

16 февраля – 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

22 февраля – 18.00

«Такая долгая война». Сергиенко Ю. Драма. 12+

29 февраля – 18.00

«Домовой». Сергиенко Ю. Комедия. 16+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставки: «За пределами реальности» (до 12 февраля).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка текстиля народного мастера России Надежды Коровашковой «Хитро-мудро рукодельице». Выставка приурочена к 60-летию автора. Представлены коллективные работы студии «Иван да Марья» и работы лауреатов всероссийского фестиваля «Русский костюм на рубеже эпох», международных фестивалей «Голос ремесел», «Лоскутная мозаика России» (до 23 февраля).