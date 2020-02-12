г.Кировск

12–29 февраля

(часы работы выставочного зала: вторник – 13.00-18.00, без обеда; среда-пятница - 10.00-18.00, обед - 14.00-15.00; суббота – 10.00-18.00, без обеда; воскресенье, понедельник – выходной)

В выставочном зале Кировского Дворца культуры работает выставка студии декоративно-прикладного творчества «Керамика и стекло». Это первый показ предметов декоративно-прикладного творчества из тонкого и хрупкого материала как керамика и стекло. На выставке экспонируются музейные предметы участников студии «Керамика и стекло» Кировского Дворца культуры, руководитель студии Агеева Алеся.

Работы участников студии отличаются способом росписи и обработки материала, а также творческой фантазией. На выставке посетители смогут увидеть керамические декоративные вазы и подсвечники, расписные блюда, скульптуры из стекла. Выставка продлится до 29 февраля. Вход свободный. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

12-29 февраля

В 2020 году отмечается юбилейная дата – 200 лет со дня открытия Антарктиды, материка, не раскрывшего ученым и исследователям и малой части своих загадок и тайн.

В городской детско-юношеской библиотеке проходит Акция «От полюса к полюсу». В программе: знакомство с литературой об Арктике и Антарктиде на книжной выставке-экспедиции «Два полюса Земли», с интересными фактами о жителях этих материков, виртуальные путешествия, просмотр документальных фильмов и занимательные встречи для школьников и студентов. 6+.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Централизованная библиотечная система.

12 февраля – 17.00

Мастерица Коновалова Ольга Васильевна объявляет дни японской тематики. Ольга Васильевна научит шить текстильный мешочек в японском стиле. Это универсальная вещь, которую можно использовать в качестве хранилища для украшений, сладостей, а также готовый мешочек можно подарить друзьям.

Стоимость участия: 5 февраля - 150 руб., для участия в мастер-классе необходимо принести с собой два лоскута х/б ткани (размер 25х50 см). 12 февраля - 150 руб., для участия в мастер-классе необходимо принести с собой два лоскута х/б ткани (размер 50х50 см). 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

12 февраля – 19.00

Джаз-гостиная Кировского Дворца культуры ждёт своих зрителей на новую встречу. Вечер будет посвящён российскому пианисту, джазовому импровизатору и певцу. Музыкант с рождения страдает амаврозам — полной слепотой, но это не помешала стать ему виртуозным исполнителем джаза, и классических произведений, а также Лауреатам многочисленных международных конкурсов и фестивалей. Стоимость билета 100 руб.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

13 февраля – 14.00

Клуб «Родник» Кировского Дворца культуры приглашает кировчан на очередное мероприятие из цикла «Духовные встречи». Получить ответы на волнующие вопросы, затронуть интересные темы станет возможным благодаря беседе с постоянным гостем встречи – Настоятелем Прихода церкви Спаса Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа г. Кировска иерейем Алексием. Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

15 февраля – 11.00

15 февраля - День памяти граждан Советского Союза, исполнявших служебный долг за пределами Отечества — официальная памятная дата в Российской Федерации, призванная почтить память воинов-интернационалистов, исполнявших интернациональный долг за пределами границ своей Родины. В городском Храме пройдёт литургия.

г.Кировск, ул.Солнечная, 6. Церковь Спаса Нерукотворного Образа.

15 февраля – 12.00

Состоится памятный митинг. Для желающих принять участие в мероприятиях организован транспорт: в 10.45 от школы № 7 (ул. Мира, 11) отправится автобус до Храма и по окончании литургии далее к Аллее Славы. По окончании мероприятий автобус доставит участников в город.

г.Кировск, Аллея Славы ( 13 км автодороги Кировск – Апатиты).

15 февраля - 12.00

В рамках экологической гостиной - на лекцию ПАБСИ (Ботанический сад) н.с. Тростенюк Н.Н. «Декоративные многолетники на даче: размножение и уход (пион, родиола розовая, арника горная и др.). Вход свободный. 12+

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

15 февраля - 15.00

В рамках юбилейного цикла - на кинолекторий по фильму «Сталинград» (Россия, 2013 г ., реж. Ф. Бондарчук), посвященный годовщине окончания Сталинградской битвы и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вход свободный. 12+

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

15 февраля – 15.00

Клуб национальных культур (руководитель Васенкова Валентина Николаевна) приглашает жителей и гостей города любого возраста на ставший уже традиционным праздник дружбы «Саамы приглашают», посвящённый Дню саамского народа. Гости мероприятия – саамский фольклорный коллектив «Елле» из села Ловозеро, семейный творческий коллектив «Пирас», а также исполнитель традиционного саамского пения Иван Яковлевич Матрехин.

Присутствующие смогут изготовить своими руками поделки, начало мастер-классов в 14.00. Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

15 февраля – 16.00

Детская школа искусств имени А.С. Розанова приглашает всех любителей музыки на тематический концерт «Семейные музыкальные портреты». В программе концерта семейные ансамблевые и сольные номера в составе учащихся, их родителей и преподавателей ДШИ. Вход свободный. 0+

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 34. Детская школа искусств им. А.С. Розанова.

15 февраля – 17.00

Юрий Кругликов приглашает на концерт скрипичной музыки. Вход свободный. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

15 февраля – 22.00

Кировский Дворец культуры приглашает на ночную дискотеку. В программе: только известные и любимые современные хиты, а также популярные композиции песни прошлых лет. Стоимость билета 350 руб. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

16 февраля – 14.00

Кировский Дворец культуры приглашает кировчан и гостей города на шоу-программу «Love in… Khibiny». В этот день зрителей ждет яркое и захватывающее шоу, в котором 6 влюбленных пар будут бороться за суперприз конкурса, выполняя творческие задания на смекалку и эрудицию ради своей любимой половинки. Ещё одна особенность шоу в том, что гости сами смогут поучаствовать в программе, включиться в конкурс и выиграть подарок. Кроме того, состоится подведение итогов интернет-фотоконкурса «Самая романтическая пара». Стоимость 150 рублей

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

17-22 февраля

Акция «Книжный развал». Это книги из личных библиотек горожан и гостей города, которые они хотят подарить другим любителям книг. Здесь каждый сможет найти себе книгу по душе и забрать её домой. Справки по телефону 5-69-43.

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

17-28 февраля

Приглашаются школьники пятых и шестых классов на увлекательное мероприятие «Игры на славянской поляне», посвященное веселому празднику Масленицы. Юные читатели поучаствуют в увлекательных играх, эстафетах, викторинах, связанных с бытом русского народа. Справки по телефону 5-44-20. 12+

г.Кировск, Кондрикова,3а. Городская детско-юношеская библиотека.

22 февраля - 13.00

Бесплатная экскурсия по теме «История исследования Хибин и создания апатитовой промышленности в Хибинах» в музее. 7+

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

22 февраля - 14.00

Бесплатный показ документального фильма «Медь и железо» студии «Эдельрим» (Санкт-Петербург») из цикла «Металлы в искусстве» (продолжительность 72 мин.) (7 +);

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

22 февраля - 17.00-19.00

Мастер-класс по изготовлению из каменной крошки открытки к 23 февраля на основе открыток советского периода (7 +).

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

23 февраля - 13.00

Бесплатная экскурсия по теме «Кировск в годы Великой Отечественной войны» в музее. 7+

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

23 февраля - 14.00

Бесплатный показ художественного фильма «В тылу врага (Юпитер второй)», снятого в Хибинах в 1941 году. Фильм, в котором играет Николай Крючков, повествует о событиях советско-финской войны 1939–1941 годов. 12+

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

23 февраля - 17.00-19.00

Интерактивное мероприятие «Редакция газеты «Кукисвумчоррский рабочий». Выпускаем номер газеты, посвященный Советской армии. 12 +

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

нп.Коашва

14 февраля – 18.00

Состоится шоу-программа для детей «Валентинов день». В программе ребят ждут весёлые конкурсы, танцевальная программа, романтическая почта Купидона, фото на память, призы, а так же кулинарный мастер-класс по изготовлению бутербродов. Цена билета 100 руб. 6+

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп.Коашва.

15 февраля – 17.00

Состоится мастер-класс «Любимому мужчине». Вы сможете своими руками изготовить подарок к мужскому празднику, оберег в машину, чтобы интерес к вашему транспортному средству не привлекал внимание инспекторов ГИБДД. Стоимость мастер-класса 150 руб.

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп.Коашва.

15 февраля - 21.00

Состоится вечер отдыха «Мелодии для любящих сердец». Для гостей - композиции прошлых лет и современные хиты. Стоимость 250 руб. 18+

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп.Коашва.

нп.Титан

15 февраля – 13.00

Состоится самобытный праздник саамской культуры «Сокровища Севера». Мероприятие пройдёт на площади у Дома культуры, все желающие смогут принять участие в спортивных состязаниях, в мастер-классах и все вместе совершить саамский обряд «Костер единения и желаний». 0+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Апатиты

12-14 февраля

Проходит Общероссийская акция дарения книг «Дарите книги с любовью!». 6+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

12-16 февраля – 11.00-19.00

Будет проходить Фестиваль и 27-я межрегиональная выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок-2020».

12 и 13 февраля – 14.30

Молодёжный центр приглашает школьников 5-7-х классов на мастер-классы «Сердечко из фетра» ко Дню всех влюбленных. Цена 150 рублей.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 23. Молодёжный центр.

12 февраля - 19.00

Милые девушки и барышни постарше! Возможно, это то, о чём вы мечтали! Предлагаем украсить наш город красивыми длинными платьями и юбками с элементами традиционного русского народного костюма. Настоящего, этнографического! То есть, подбираем «правильные» ткани, используем традиционный крой, «богато» украшаем подол, используем традиционные техники для оформления горловины и рукавов. Желающих приложить свои умелые ручки и получить неописуемую радость от творческого процесса приглашаем встреча в Молодёжный центр.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 23. Молодёжный центр.

13 февраля - 13.30

В большом выставочном зале Дворца культуры состоится торжественная церемония открытия Фестиваля и выставки-ярмарки «Каменный цветок-2020».

«Каменный цветок» - это фестиваль культуры, творчества и бизнеса, в рамках которого будут проведены разнообразные интересные, увлекательные и познавательные мероприятия: «Рубцовские чтения», посвящённые творчеству Николая Рубцова; лекции, презентации, выставки и квесты; концерты и спектакли в виртуальном концертном зале; мероприятия в честь 90-летия Кольского научного центра РАН; мастер-классы по обработке камня и прикладного творчества.

В выставке примут участие мастера, художественные салоны, предприниматели, предприятия и ремесленники из разных городов Мурманской области и регионов России. На ней будут представлены: уникальные работы мастеров-камнерезов, художников, ювелиров; большой ассортимент изделий из природного камня, картин из каменной крошки, ювелирных украшений, бижутерии, изделий и сувениров прикладного творчества и многое другое.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры города Апатиты.

13 февраля - 14.00

Во Дворце культуры в рамках выставки-ярмарки «Каменный цветок – 2020» состоится мастер-класс по изготовлению дизайнерской открытки «Валентинка».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры города Апатиты.

13 февраля - 16.00

Во Дворце культуры в рамках выставки-ярмарки «Каменный цветок – 2020» состоится мастер-класс по изготовлению дизайнерской открытки «Про Север».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры города Апатиты.

г.Мурманск

12 февраля - 10.30

Неделя безопасного Рунета: всероссийская видеоконференция «Вместе за семейный Интернет: роль и возможность библиотек». На конференции выступят ведущие исследователи информационной грамотности, специалисты по вопросам взаимодействия детей с информацией, а также представители библиотечного сообщества, осуществляющие собственные проекты по обеспечению информационной безопасности детства в регионах.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой.

12 февраля - 13.30

Школьники смогут посмотреть спектакль «Сказ о полярном дне и полярной ночи» в рамках акции «Театр-школе». В рамках ежемесячной акции детские спектакли областного драмтеатра можно посмотреть не только по выходным, но и в будние дни, а также по сниженной стоимости. Благодаря этому, школьники бывают в театре чаще.

Пьесу написала Надежда Большакова по мотивам сказок северных народов. Эта история – про удивительную и загадочную страну Лапландию, где любовь и дружба победили зло и тьму, вернув в эти края белый полярный день и Солнце, о прекрасной девушке и храбром юноше, материнской мудрости, силе, тепле семейного очага.

г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Мурманский областной драматический театр.

12 февраля - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

12 февраля - 19.00

В Мурманской областной филармонии выступит инструментальное трио из Армении. В составе трио – скрипач Карэн Шахгалдян, виолончелист Карэн Кочарян, пианистка Армине Григорян.

В программе – сочинения Дворжака, Дебюсси, Шора, Равеля. Ансамбль сложился в 1999 году и концертировал как трио «Arsika», а в 2008 году взял имя выдающегося армянского композитора Арама Хачатуряна. Коллектив выступал во многих странах мира. Его выступления транслировались радио и телевидением разных стран.

Ежегодно коллектив дает до 70 концертов. Музыканты плотно сотрудничают с современными композиторами, представляя премьеры их новых сочинений, исполняя посвященные ансамблю произведения. Четыре диска, выпущенные трио, включают армянскую и русскую музыку (П. Чайковский, А. Аренский, Д. Шостакович, А. Бабаджанян, А. Арутюнян, В. Аджемян, В. Бабаян, Л. Чаушян). Они записаны в Доме-музее Арама Хачатуряна в Ереване, ставшем творческой лабораторией ансамбля. В 2010 году музыканты совместно с меценатом, одним из близких друзей Арама Хачатуряна, основали Фонд развития классической музыки, под эгидой которого осуществляют просветительскую и благотворительную деятельность.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

14 февраля – 18.00

16 февраля – 14.00

14-16 февраля состоится XIII областной детско-юношеский фестиваль авторской песни «Маленький фонарщик». В фестивале примут участие клубы авторской песни и индивидуальные исполнители в возрасте до 16 лет из городов Североморск, Гаджиево, Мончегорск, Оленегорск, Мурманск, Полярные зори, посёлков Мурмаши и Тулома. В рамках «Маленького фонарщика» состоятся мастер-классы членов жюри фестиваля и уже именитых бардов, что даст возможность начинающим авторам получить компетентную оценку своего творчества.

Автор-исполнитель, художественный руководитель Молодёжного клуба «Свезар», член жюри многих Международных и российских фестивалей - Елена Бушуева (г. Екатеринбург) проведёт «Поэтическую мастерскую». Профессиональный музыкант, композитор, педагог высшей категории, руководитель народного коллектива «Тверской городской клуб авторской песни», обладатель Гран-при многих Международных и Всероссийских фестивалей - Светлана Тюрина (г. Тверь) поделится своими знаниями на площадке «Исполнительское мастерство в авторской песне», на которой можно поговорить о раскрытии творческого потенциала исполнителя и умении выразительно преподнести песню.

«Не спи на вираже или законченность творческого образа», под таким названием пройдет творческая мастерская Евгения Шишкина и Натальи Чумачковой (г. Мурманск), Ирина Окорочкова и Андрей Жданов (г. Мурманск) окажут музыкально-поэтическую «помощь» песенникам, а мастерская «Чистовик», Екатерины Хомицкой (г. Мурманск), поможет участникам фестиваля оценить свои силы.

В рамках фестиваля 14 февраля в 18.00 состоится концерт членов жюри и гостей фестиваля, а 16 февраля в 14.00 мы приглашаем на гала-концерт участников фестиваля, где и узнаем победителей. Фестиваль «Маленький фонарщик» является открытым, что способствует расширению аудитории, продвижению и поддержке фестивального движения среди подрастающего поколения, популяризации активных форм самовыражения в творчестве. 0+

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Ленинградские интеллектуалы и питерские хулиганы» (до 16 февраля); «Человек пришел в музей» (до 16 февраля); произведения из фондового собрания к 80-летию со дня рождения графика, заслуженного художника РСФСР Бориса Французова (до 16 февраля); «С чего начинался музей» (до 1 марта); «К 220-летию со дня рождения поэта Евгения Баратынского» (до 1 марта); выставка «Образ птицы в искусстве» (до 22 марта).

12 февраля - 18.00

В рамках киноабонемента «Ослепительно короткая жизнь. К юбилею А.С. Грибоедова» состоится показ второй серии фильма «Смерть Вазир-Мухтара. Любовь и жизнь Грибоедова» (Россия, 2009 г .). 16+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Мода 1810-1890-х» (до 16 февраля); «Блокада» (до 23 февраля); «Север - любовь и жизнь моя» (до 15 марта); «Арктика» в Мурманске» (до 15 марта); «Счастливое детство» (до 27 декабря); «Как рубашка в поле выросла» (до 27 декабря); «Настроение» - 30 работ из коллекции Сергея Шепелева (до 8 марта).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

Открыты выставки: «Саамская мозаика» (до 1 марта); «Война глазами детей» (до 29 февраля).

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка Олега Алексеева «Будни Северного флота».

12 и 26 февраля - 18.00

В уютной обстановке «Кировки» дамы и кавалеры смогут отдохнуть, вспомнить свою молодость, потанцевать, забыть о возрасте и домашних заботах. На «Танцплощадке» у людей старшего поколения есть уникальная возможность найти новых друзей, обсудить настоящее, а также поделиться своими воспоминаниями.

14 февраля – 18.00

16 февраля – 14.00

14-16 февраля состоится XIII областной детско-юношеский фестиваль авторской песни «Маленький фонарщик». В фестивале примут участие клубы авторской песни и индивидуальные исполнители в возрасте до 16 лет из городов Североморск, Гаджиево, Мончегорск, Оленегорск, Мурманск, Полярные зори, посёлков Мурмаши и Тулома. В рамках «Маленького фонарщика» состоятся мастер-классы членов жюри фестиваля и уже именитых бардов, что даст возможность начинающим авторам получить компетентную оценку своего творчества.

Автор-исполнитель, художественный руководитель Молодёжного клуба «Свезар», член жюри многих Международных и российских фестивалей - Елена Бушуева (г. Екатеринбург) проведёт «Поэтическую мастерскую». Профессиональный музыкант, композитор, педагог высшей категории, руководитель народного коллектива «Тверской городской клуб авторской песни», обладатель Гран-при многих Международных и Всероссийских фестивалей - Светлана Тюрина (г. Тверь) поделится своими знаниями на площадке «Исполнительское мастерство в авторской песне», на которой можно поговорить о раскрытии творческого потенциала исполнителя и умении выразительно преподнести песню.

«Не спи на вираже или законченность творческого образа», под таким названием пройдет творческая мастерская Евгения Шишкина и Натальи Чумачковой (г. Мурманск), Ирина Окорочкова и Андрей Жданов (г. Мурманск) окажут музыкально-поэтическую «помощь» песенникам, а мастерская «Чистовик», Екатерины Хомицкой (г. Мурманск), поможет участникам фестиваля оценить свои силы.

В рамках фестиваля 14 февраля в 18.00 состоится концерт членов жюри и гостей фестиваля, а 16 февраля в 14.00 мы приглашаем на гала-концерт участников фестиваля, где и узнаем победителей. Фестиваль «Маленький фонарщик» является открытым, что способствует расширению аудитории, продвижению и поддержке фестивального движения среди подрастающего поколения, популяризации активных форм самовыражения в творчестве. 0+

15 февраля – 15.00

«КВН в погонах» - областной конкурс среди военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств. 12+

16 февраля – 15.00

«В начале не было так…». Иллюзионное шоу детской студии «Фокусы» (руководитель Б. Цаава). 0+

16 февраля – 16.00

«Брызги шампанского!» - концерт ансамбля солистов «Орфей». 12+

22 февраля – 15.00

«Мисс обаяние» - областной конкурс девушек с ограниченными возможностями здоровья. 12+

22 февраля – 16.00

«У солдата выходной!» - концерт клуба авторской песни «Пять углов». 12+

29 февраля – 17.00

«Мы – энергия Севера!». Концерт ансамбля эстрадного танца «Форсаж» и студии эстрадной песни «Вернисаж». 6+

29 февраля – 18.00

«Зимние узоры». Праздник танцев ансамблей бального танца «Ювента» и «Ониона». 6+.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: AR-выставка «Третья реальность» (до 29 февраля); «Все Татьяны русской литературы» (до 31 марта); «Жемчужина природы - заповедники» (до 13 февраля); «Есть идея!» (до 16 февраля); «Нескучная наука» (до 29 февраля); «Книжная планета» (до 29 февраля); «Возвращение к здоровью. Это возможно!» (до 29 февраля); «Четыре цвета - шамшура готова…» (до 4 марта); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до конца года); «Книжки читай и язык изучай!» (до конца года); «Читай: другая литература!» (до конца года); выставка редких книг из цикла «От мечты к открытию. Наука в исторической ретроспективе» (до 31 марта); «Великие мастера русского слова» - посвященная Международному дню родного языка (до 29 февраля); «В краю родникового слова» - к 100-летию со дня рождения Федора Абрамова (до 29 февраля).

12-14 февраля

Проходит акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения. 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Открыты выставки: «Литературная Британия» (до 13 февраля); «Кладовая радости» (до 29 февраля).

12-16 февраля

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Библиотека примет в дар новые детские книги, издания для подростков, а также произведения русской классики по школьной программе в хорошем состоянии последних лет издания. 6+

12-18 февраля

«Неделя безопасного Рунета». 6+

12-29 февраля

Проходит областная просветительская акция «От полюса к полюсу», приуроченная к 200-летию открытия Антарктиды и освоению и изучению Северного и Южного полюсов Земли. 12+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

15 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

29 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

15 февраля - 14.30

К. Чуковский. «Бармалей».

В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27

Для самых маленьких (2-4 лет):

16 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

22 февраля - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

16 февраля - 12.00

П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».

22 февраля - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

12 февраля - 19.00

Инструментальное трио. Карэн Шахгалдян - скрипка, Карэн Кочарян -виолончель, Армине Григорян – фортепиано. Армения.

16 февраля - 17.00

«Парад планет». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Сергей Горбатюк (гМурманск).

21 февраля - 19.00

«Старые весы».

22 февраля - 18.00

«All or Nothing at All». Квартет Сергея Головни.

23 февраля - 14.00

«Когда папа был маленьким». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой».

23 февраля - 18.00

Вечер песен Юрия Визбора. Проект «Бард-вагон», (г.Москва).

24 февраля - 18.00

«Джазовый серпантин» в «АРТ-кафе».

3 марта - 19.00

Торстен Маус – орган (Германия).

8 марта - 17.00

Фонограф-джаз-квартет. Сергей жилин. Посвящение Оскару Питерсону.

9 марта - 17.00

«Исповедь хулиганов». «Терем-квартет» (г.Санкт-Петербург).

13 марта - 19.00

Николя Челоро – фортепиано (Франция).

28 марта - 18.00

«Фрида». Спектакль фламенко.

24 апреля - 18.30

Александр Рогов - мастер-класс «Модные тенденции 2020».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

12 февраля - 13.30

Акция «Театр школе». «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

12 февраля -19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

13 февраля - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

14 февраля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю.Поляков. Мелодрама в двух действиях. 16+

15 февраля - 18.00

п. Мурмаши

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. 16+

15 февраля - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

16 февраля - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

16 февраля - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

19 февраля - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

20 февраля - 15.30

Центр социальной помощи семье и детям

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. 6+

20 февраля - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

21 февраля - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин. Трагикомедия в двух действиях. 16+

22 февраля - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

22 февраля - 19.00

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев. Комедия в двух действиях. 12+

23 февраля - 15.00

В театр всей семьёй. «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

23 февраля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

26 февраля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

28 и 29 февраля - 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. ПРЕМЬЕРА. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

15 февраля – 18.00

«Панночка». Сергиенко Ю. Драма. 12+

16 февраля – 11.00

«Приключения Буратино». Шарапко А. Сказка. 6+

16 февраля – 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

22 февраля – 18.00

«Такая долгая война». Сергиенко Ю. Драма. 12+

29 февраля – 18.00

«Домовой». Сергиенко Ю. Комедия. 16+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставки: «За пределами реальности» (до 12 февраля).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка текстиля народного мастера России Надежды Коровашковой «Хитро-мудро рукодельице». Выставка приурочена к 60-летию автора. Представлены коллективные работы студии «Иван да Марья» и работы лауреатов всероссийского фестиваля «Русский костюм на рубеже эпох», международных фестивалей «Голос ремесел», «Лоскутная мозаика России» (до 23 февраля).