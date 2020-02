г.Кандалакша

14 февраля - 18.30

Лирическая комедия «Бельведер». 12+

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

г.Полярные Зори

15 февраля - 16.00

Театрализованная игровая программа «Саамская история». 0+

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

14–29 февраля

(часы работы выставочного зала: вторник – 13.00-18.00, без обеда; среда-пятница - 10.00-18.00, обед - 14.00-15.00; суббота – 10.00-18.00, без обеда; воскресенье, понедельник – выходной)

В выставочном зале Кировского Дворца культуры работает выставка студии декоративно-прикладного творчества «Керамика и стекло». Это первый показ предметов декоративно-прикладного творчества из тонкого и хрупкого материала как керамика и стекло. На выставке экспонируются музейные предметы участников студии «Керамика и стекло» Кировского Дворца культуры, руководитель студии Агеева Алеся.

Работы участников студии отличаются способом росписи и обработки материала, а также творческой фантазией. На выставке посетители смогут увидеть керамические декоративные вазы и подсвечники, расписные блюда, скульптуры из стекла. Выставка продлится до 29 февраля. Вход свободный. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

14-29 февраля

В 2020 году отмечается юбилейная дата – 200 лет со дня открытия Антарктиды, материка, не раскрывшего ученым и исследователям и малой части своих загадок и тайн.

В городской детско-юношеской библиотеке проходит Акция «От полюса к полюсу». В программе: знакомство с литературой об Арктике и Антарктиде на книжной выставке-экспедиции «Два полюса Земли», с интересными фактами о жителях этих материков, виртуальные путешествия, просмотр документальных фильмов и занимательные встречи для школьников и студентов. 6+.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Централизованная библиотечная система.

15 февраля – 11.00

15 февраля - День памяти граждан Советского Союза, исполнявших служебный долг за пределами Отечества — официальная памятная дата в Российской Федерации, призванная почтить память воинов-интернационалистов, исполнявших интернациональный долг за пределами границ своей Родины. В городском Храме пройдёт литургия.

г.Кировск, ул.Солнечная, 6. Церковь Спаса Нерукотворного Образа.

15 февраля – 12.00

Состоится памятный митинг. Для желающих принять участие в мероприятиях организован транспорт: в 10.45 от школы № 7 (ул. Мира, 11) отправится автобус до Храма и по окончании литургии далее к Аллее Славы. По окончании мероприятий автобус доставит участников в город.

г.Кировск, Аллея Славы ( 13 км автодороги Кировск – Апатиты).

15 февраля - 12.00

В рамках экологической гостиной - на лекцию ПАБСИ (Ботанический сад) н.с. Тростенюк Н.Н. «Декоративные многолетники на даче: размножение и уход (пион, родиола розовая, арника горная и др.). Вход свободный. 12+

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

15 февраля - 14.00

Праздник дружбы «Саамы приглашают». Гости мероприятия - саамский фольклорный коллектив «Елле» из села Ловозеро, семейный творческий коллектив «Пирас», а также исполнитель традиционного саамского пения Иван Матрехин. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

15 февраля - 15.00

В рамках юбилейного цикла - на кинолекторий по фильму «Сталинград» (Россия, 2013 г ., реж. Ф. Бондарчук), посвященный годовщине окончания Сталинградской битвы и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вход свободный. 12+

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

15 февраля – 15.00

Присутствующие смогут изготовить своими руками поделки, начало мастер-классов в 14.00. Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

15 февраля – 16.00

Детская школа искусств имени А.С. Розанова приглашает всех любителей музыки на тематический концерт «Семейные музыкальные портреты». В программе концерта семейные ансамблевые и сольные номера в составе учащихся, их родителей и преподавателей ДШИ. Вход свободный. 0+

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 34. Детская школа искусств им. А.С. Розанова.

15 февраля – 17.00

Юрий Кругликов приглашает на концерт скрипичной музыки. Вход свободный. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

15 февраля – 22.00

Кировский Дворец культуры приглашает на ночную дискотеку. В программе: только известные и любимые современные хиты, а также популярные композиции песни прошлых лет. Стоимость билета 350 руб. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

16 февраля – 14.00

Кировский Дворец культуры приглашает кировчан и гостей города на шоу-программу «Love in… Khibiny». В этот день зрителей ждет яркое и захватывающее шоу, в котором 6 влюбленных пар будут бороться за суперприз конкурса, выполняя творческие задания на смекалку и эрудицию ради своей любимой половинки. Ещё одна особенность шоу в том, что гости сами смогут поучаствовать в программе, включиться в конкурс и выиграть подарок. Кроме того, состоится подведение итогов интернет-фотоконкурса «Самая романтическая пара». Стоимость 150 рублей

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

17-22 февраля

Акция «Книжный развал». Это книги из личных библиотек горожан и гостей города, которые они хотят подарить другим любителям книг. Здесь каждый сможет найти себе книгу по душе и забрать её домой. Справки по телефону 5-69-43.

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

17-28 февраля

Приглашаются школьники пятых и шестых классов на увлекательное мероприятие «Игры на славянской поляне», посвященное веселому празднику Масленицы. Юные читатели поучаствуют в увлекательных играх, эстафетах, викторинах, связанных с бытом русского народа. Справки по телефону 5-44-20. 12+

г.Кировск, Кондрикова,3а. Городская детско-юношеская библиотека.

22 февраля - 13.00

Бесплатная экскурсия по теме «История исследования Хибин и создания апатитовой промышленности в Хибинах» в музее. 7+

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

22 февраля - 14.00

Бесплатный показ документального фильма «Медь и железо» студии «Эдельрим» (Санкт-Петербург») из цикла «Металлы в искусстве» (продолжительность 72 мин.) (7 +);

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

22 февраля - 17.00-19.00

Мастер-класс по изготовлению из каменной крошки открытки к 23 февраля на основе открыток советского периода (7 +).

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

23 февраля - 13.00

Бесплатная экскурсия по теме «Кировск в годы Великой Отечественной войны» в музее. 7+

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

23 февраля - 14.00

Бесплатный показ художественного фильма «В тылу врага (Юпитер второй)», снятого в Хибинах в 1941 году. Фильм, в котором играет Николай Крючков, повествует о событиях советско-финской войны 1939–1941 годов. 12+

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

23 февраля - 17.00-19.00

Интерактивное мероприятие «Редакция газеты «Кукисвумчоррский рабочий». Выпускаем номер газеты, посвященный Советской армии. 12 +

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

нп.Коашва

14 февраля – 18.00

Состоится шоу-программа для детей «Валентинов день». В программе ребят ждут весёлые конкурсы, танцевальная программа, романтическая почта Купидона, фото на память, призы, а так же кулинарный мастер-класс по изготовлению бутербродов. Цена билета 100 руб. 6+

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп.Коашва.

15 февраля – 17.00

Состоится мастер-класс «Любимому мужчине». Вы сможете своими руками изготовить подарок к мужскому празднику, оберег в машину, чтобы интерес к вашему транспортному средству не привлекал внимание инспекторов ГИБДД. Стоимость мастер-класса 150 руб.

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп.Коашва.

15 февраля - 21.00

Состоится вечер отдыха «Мелодии для любящих сердец». Для гостей - композиции прошлых лет и современные хиты. Стоимость 250 руб. 18+

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп.Коашва.

нп.Титан

15 февраля – 13.00

Состоится самобытный праздник саамской культуры «Сокровища Севера». Мероприятие пройдёт на площади у Дома культуры, все желающие смогут принять участие в спортивных состязаниях, в мастер-классах и все вместе совершить саамский обряд «Костер единения и желаний». 0+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Апатиты

14 февраля

Проходит Общероссийская акция дарения книг «Дарите книги с любовью!». 6+

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

14-16 февраля – 11.00-19.00

Будет проходить Фестиваль и 27-я межрегиональная выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок-2020».

14 февраля - 16.00

Во Дворце культуры в рамках выставки-ярмарки «Каменный цветок – 2020» состоится мастер-класс по изготовлению сердечка из фетра.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры города Апатиты.

14 февраля – 16.30-17.30

Февраль – самый романтичный месяц в году. Ежегодно тысячи пар празднуют день Святого Валентина и клянутся друг другу в вечной любви. Мы верим, что даже в холода и морозы ваши сердца горячи и открыты для искренних чувств и признаний. Приглашаем отметить День Святого Валентина в стенах Молодёжного центра. В подарок для вас мы решили сделать кинопоказ незабываемых фильмов о любви: 16.30 - короткометражные фильмы и мультфильмы о любви; 17.15 - кофе-брейк и в 17.30 - показ легендарного и очень интересного фильма «Вечное сияние чистого разума». Вход свободный.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 23. Молодёжный социальный центр.

14 февраля - 19.00

Спектакль драматического театра Северного флота «Не всё коту Масленица» по пьесе А.Н. Островского. Режиссер-постановщик – Юрий Сергиенко. Художник-постановщик – заслуженный художник РФ Раиса Чебатурина. Музыкальное оформление – Дмитрий Литвиненко. Возрастное ограничение 12+. Цена билета 500 руб.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры города Апатиты.

14 февраля - 19.00

Состоится концерт «Пора – пора – порадуемся на своём веку!» (подарок от проекта «Мамина пластинка»). В программе-песни из популярных кинофильмов. Выступают Николай Вернусь и Игорь Кокшаров (клуб самодеятельной песни «Пять углов», г. Мурманск).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

15 февраля - 10.30

У Памятника воинам-интернационалистам и участникам локальных войн состоится акция, посвящённая Дню воина-интернационалиста.

г.Апатиты, ул. Воинов-интернационалистов.

15 февраля - 12.00

В ОЭР «Ковчег» состоится мастер-класс по изготовлению интерьерной игрушки «Сова».

г.Апатиты, ул. Московская, 15. ОЭР «Ковчег».

15 февраля в 14.00

Семейный выходной «Почтовый переполох». В программе: квест «Бутылочная почта», мастер-класс «Собери конверт», конкурсы «Тайна бандероли», «Доставь письмо», «Телеграмма».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

15 февраля – 14.00

Рубцовские чтения. XXVII Рубцовские чтения открываются встречей с московскими гостями, членами Союза писателей РФ, Анастасией Черновой и Людмилой Семёновой. Ждём горожан, литераторов, любителей прозы и поэзии.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

15 февраля – 16.00

27-й раз пройдут Рубцовские чтения. Приглашаем любители и поклонники поэзии Николая Михайловича Рубцова. В гости ждём литературный десант из Мурманска, Мончегорска и Москвы. Они традиционно приезжают в Апатиты, делятся своим творчеством, проводят презентации новых книг, читают стихи Н.М. Рубцова.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

15 февраля - 18.00

Музыкальное шоу «Нотр Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта». П ервый акт посвящён «Нотр Дам де Пари», а второй окунает нас в Верону в самый центр страстей под названием «Ромео и Джульетта». В ролях: С. Светикова, П. Маркин, А. Постоленко, Э. Шульжевский. Цена билета 1600-2500 руб. 6+

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры города Апатиты.

16 февраля - 12.00

В виртуальном концертном зале трансляция: «Приключения Фунтика». Исполняет Академический симфонический оркестр Московской филармонии и Е. Стычкин (художественное слово). Дирижёр – Алексей Рубин. Сказка с цирковыми номерами от Независимой театрально-цирковой компании «Антикварный цирк». Режиссёр – Елена Польди. В программе: музыка к кинофильму «Восемь с половиной»; Гостев Музыкальные иллюстрации к сказке «Приключения Фунтика»; «Приключения Фунтика» (по книге Валерия Шульжика). Цена билета 50 руб. 6+

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры города Апатиты.

16 февраля - 13.00

Состоится семейный фестиваль «Папа Фест». Гостей фестиваля ждёт развлекательная программа, выставка робототехники, увлекательные мастер-классы по сборке и разборке автомата, по рисованию.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».

16 февраля - 13.00

Пройдет семейный выходной! Пап, мам и их детишек приглашает в гости чахкли! Откроют праздник «В гостях у чахкли» талантливые ребята из коллектива «Джосс». Далее, гостей ждет экскурсия Тайны Лапландии», просмотр мультфильмов по саамским сказкам, увлекательные мастер-классы и саамские игры. Программа праздника: 13.00 - открытие (выступление «Джоса»); 13.30 - экскурсия в музее «Тайны Лапландии» на русском и английском языках; 14.00 - мастер-классы, викторины, саамские игры.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

16 февраля - 15.00

Приглашаем всех желающих в Молодёжный социальный центр г. Апатиты на мастер-класс по изготовлению вепсской куколки. Сбор на материалы 50 рублей.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 23. Молодёжный социальный центр.

16 февраля - 15.00

Приглашаем детей и родителей на знакомство с забавными приключениями героев книги Анны Гончаровой «Еня и Еля. Зимние истории» и мастер-класс по созданию рукавички из бумаги и ваты.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».

16 февраля - 17.00

«LOVE IT РИТМ» – концерт вокального ансамбля «Рапсодия». Это первый отчётный концерт молодёжного вокального самодеятельного ансамбля, созданного в Апатитском ДК в 2019 году. Руководитель – Наталья Смирнова.

В программе caver таких исполнителей как Макс Корж, Dua liрa, Эрика Лундмоен, Монатик, Zivert и др. В концерте примут участие танцевальные коллективы «Пульс» и «No name», театр-студия «Диалог». Мерцающие, светящиеся предметы и гаджеты приветствуются! В составе ансамбля: С. Кузьмина, Д. Гудина, К. Гусева, Т. Деньгина, А. Парилова, А. Горячева, Н. Капорулина, Е. Ковалёв. Цена билета 50.00 руб. 12+

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Дворец культуры города Апатиты.

г.Мончегорск

14 февраля - 17.00

Фольклорная программа для детей «Счастливая пуговица». 0+

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

14 февраля - 18.00

Развлекательная программа для людей элегантного возраста «Время любить». 18+

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

15 февраля - 14.00

Фестиваль «За Россию, десант и спецназ». 12+

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

16 февраля - 11.00

Областной конкурс бального танца «Февральские вьюги». 0+

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры

г.Заозерск

14 февраля - 12.00

Открытие городской выставки-конкурса детских рисунков, стихов, поделок и фотографий «Наши любимые и такие разные - папы». 0+

г.Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

г.Заполярный

14 февраля - 18.00

Концерт ВИА «Синяя птица». 6+

г.Заполярный, ул. Стрельцова, 1, корп.А. ДК «Октябрь».

г.Снежногорск

15 февраля - 15.00

Конкурс зимних зарисовок на снегу «Я рисую мир». 0+

Г.Снежногорск, площадь имени В. Мурко.

пгт.Мурмаши

15 февраля - 18.00

Состоится показ спектакля «Страсти по Торчалову» в рамках традиционных гастролей театра по Мурманской области. Драматург Никита Воронов придумал для своей драмы очень странное место действия – своеобразный «зал ожидания» перед входом в загробную жизнь. Здесь и оказывается главный герой пьесы Павел Максимович Торчалов – бывший партийный деятель, а позже – реформатор. Он узнает законы нового для себя мира, знакомится с его обитателями – представителями разных эпох, встречает свою единственную любовь, которую в молодости не сумел сберечь. Торчалов не может покинуть этот «зал ожидания», пока не поймет, в чем его главный грех.

пгт.Мурмаши, ул. Энергетиков, 1. Дом культуры «Энергетик».

16 февраля - 14.00

Открытый конкурс исполнителей народной песни «Жемчужина Севера». 0+

пгт.Мурмаши, ул. Энергетиков, 1. Дом культуры «Энергетик».

ЗАТО г.Североморск

15 февраля - 17.00

Юбилейный концерт ансамбля солистов «Виола». 6+

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель».

г.Мурманск

14 февраля – 18.00

16 февраля – 14.00

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

15 февраля - 15.00

Состоится презентация Клуба путешествий со смыслом и открытие фотовыставки Мари Филипповой «Камчатка» в Мурманской областной научной библиотеке.️ Мурманчанка Мари Филиппова – путешественница, фотограф и активный участник волонтерских программ проекта «Гудсёрфинг – путешествуй со смыслом».

«Гудсёрфинг» включает в себя любой вид волонтёрства, культурные и образовательные обмены, экспедиции, в которых может принять участие любой желающий. Вместе с проектом Мари побывала на Байкале и Камчатке, а теперь решила открыть Клуб путешествий в столице Заполярья. На встрече Мари расскажет куда, как и зачем можно поехать волонтером, поделится опытом и предложит проект развития Клуба в Мурманске.

В рамках встречи состоится открытие фотовыставки Мари Филипповой «Камчатка». На фото – захватывающие пейзажи, нетронутая природу и животные. Автор расскажет зрителям о самых интересных кадрах и ситуациях, в которых они были сделаны. Встреча организована при содействии Регионального центра поддержки молодёжных и добровольческих инициатив.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманской областной научной библиотеке

15 февраля - 15.00

Состоится лекция Евгения Данилкина «Имена мурманских улиц» из цикла «Край, в котором я живу». Лекторий «Край, в котором я живу» – это место, где любой желающий может узнать много нового и интересного о природе, истории и культуре региона. Публичные лекции проходят в Областной научной библиотеке в Мурманске и в Библиотеке имени Л.А. Гладиной в Апатитах.

Новую публичную лекцию прочтет краевед Евгений Данилкин – победитель областного конкурса «Мурман: грани творимой истории» в номинации «Лучшая публикация в социальной сети» прочитает лекцию. Участники встречи вместе с лектором виртуально пройдут по знакомым и малоизвестным улицам столицы Заполярья и познакомятся с судьбами тех, в честь кого они названы.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

15 февраля - 15.00

Стартует областной конкурсе «КВН в погонах» в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. На сцену выйдут команды военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств. Главная тема этого года – «На Севере жить...», ей будут посвящены приветствия, вопросы для соперников и музыкальные номера. По результатам выступлений команд жюри назовёт победителей, занявших I, II и III места.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

16 февраля - 15.00

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоится фантастическое театрализованное иллюзионное шоу «В начале не было так...». Участники детской студии «Фокусы» помогут мурманчанам увидеть и пережить настоящее чудо. То, что не подчиняется законам физики и непонятны нашему разуму – исчезновение и появление людей, левитация, телепортация и многое другое подарит восторг зрителям заполярной «Кировки».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова.

16 февраля - 16.00

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт «Брызги шампанского!». В исполнении солистов ансамбля «Орфей» прозвучат любимые всеми популярные арии, дуэты и сцены из шлягерных произведений венских классиков, а также классические произведения оперных композиторов.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

16 февраля - 17.00

Мурманский филармонический оркестр под руководством Сергея Горбатюка представит концерт «Парад планет» в Мурманской областной филармонии. В программе: Густав Холст «Планеты» и Антонин Дворжак Симфония № 9 «Из Нового Света». Сергей Горбатюк – артист Мурманской филармонии, преподаватель Мурманского колледжа искусств. Дирижер – лауреат международных конкурсов, ведёт активную концертную деятельность.

«Планеты» – симфоническая сюита Густава Т. Холста, написанная в 1914—1916 годах. Каждая часть сюиты названа в честь одной из планет Солнечной Системы с соответствующим ей, по мнению композитора, астрологическим характером. С момента премьеры и по сей день сюита пользуется неизменной популярностью и влиянием, широко исполняется и часто записывается за рубежом. В нашей стране известна гораздо меньше. Симфония № 9 ми минор «Из Нового Света», часто называемая просто симфонией Нового Света, – последняя симфония Антонина Дворжака. Была написана в 1893 году во время пребывания композитора в США и основывается на национальной музыке этой страны. Она является самой известной его симфонией и принадлежит к наиболее часто исполняемым произведениям мирового репертуара.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония концертный зал.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Ленинградские интеллектуалы и питерские хулиганы» (до 16 февраля); «Человек пришёл в музей» (до 16 февраля); «Произведения из фондового собрания к 80-летию со дня рождения графика, заслуженного художника РСФСР Бориса Французова» (до 16 февраля); «С чего начинался музей» (до 1 марта); «К 220-летию со дня рождения поэта Евгения Баратынского» (до 1 марта); «Образ птицы в искусстве» (до 22 марта).

16 февраля - 16.00

В рамках абонемента «Рассказы о Русском музее» - «Художники-путешественники» (Россия, 2010 г., «Павел Михайлов (1786-1840). Путешествия к Южному полюсу» (Россия, 2013 г.). 12+

19 февраля - 18.00

В рамках киноабонемента «Ослепительно короткая жизнь. К юбилею А. С. Грибоедова» состоится показ третьей серии фильма «Смерть Вазир-Мухтара. Любовь и жизнь Грибоедова» (Россия, 2009 г.). 16+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Мода 1810-1890-х» (до 16 февраля); «Блокада» (до 23 февраля); «Настроение» (до 8 марта); «Север - любовь и жизнь моя» (до 15 марта); «Арктика» в Мурманске» (до 15 марта); «Счастливое детство» (до 27 декабря 2020 года); «Как рубашка в поле выросла» (до 27 декабря 2020 года).

16 февраля - 13.00

В рамках семейного клуба выходного дня «Вместе в музей» состоится занятие «Портрет гостиницы «Арктика». 6+

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

Открыты выставки: «Война глазами детей» (до 29 февраля); «Саамская мозаика» (до 1 марта).

15 февраля - 13.00

Начнётся культурная программа «О героях былых времен» в рамках просветительской акции «Веселый календарь». Мероприятие посвящено Дню защитника Отечества. В программе: экскурсия по экспозиции «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны», квест «Цвет Победы» и мастер-класс «Подарок для папы» (6+), кинопоказы «Садись рядом, Мишка» (СССР, 1977 г.), и «Смелого пуля боится, или Мишка принимает бой» (СССР, 1970 г.) 12+

16 февраля – 13.00

В рамках цикла кинопоказов «75 фильмов о войне» можно будет увидеть ленту «Солдаты» (СССР, 1956 г.) 12+

16 февраля – 15.00

В рамках цикла кинопоказов «75 фильмов о войне» можно будет увидеть ленту «Бессмертный гарнизон» (СССР, 1956 г.). 12+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка Олега Алексеева «Будни Северного флота».

14 февраля – 18.00

16 февраля – 14.00

15 февраля – 15.00

«КВН в погонах» - областной конкурс среди военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств. 12+

16 февраля – 15.00

«В начале не было так…». Иллюзионное шоу детской студии «Фокусы» (руководитель Б. Цаава). 0+

16 февраля – 16.00

«Брызги шампанского!» - концерт ансамбля солистов «Орфей». 12+

22 февраля – 15.00

«Мисс обаяние» - областной конкурс девушек с ограниченными возможностями здоровья. 12+

22 февраля – 16.00

«У солдата выходной!» - концерт клуба авторской песни «Пять углов». 12+

26 февраля - 18.00

В уютной обстановке «Кировки» дамы и кавалеры смогут отдохнуть, вспомнить свою молодость, потанцевать, забыть о возрасте и домашних заботах. На «Танцплощадке» у людей старшего поколения есть уникальная возможность найти новых друзей, обсудить настоящее, а также поделиться своими воспоминаниями.

29 февраля – 17.00

«Мы – энергия Севера!». Концерт ансамбля эстрадного танца «Форсаж» и студии эстрадной песни «Вернисаж». 6+

29 февраля – 18.00

«Зимние узоры». Праздник танцев ансамблей бального танца «Ювента» и «Ониона». 6+.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Книжная планета» (до 29 февраля); «От души для любованья» (до 29 февраля); «Третья реальность» (до 29 февраля); «Великие мастера русского слова» (до 29 февраля); «В краю родникового слова» (до 29 февраля); «Нескучная наука» (до 29 февраля); «Книжная планета» (до 29 февраля); «Возвращение к здоровью. Это возможно!» (до 29 февраля); «Издано в годы войны» (до 31 марта); «От мечты к открытию. Наука в исторической ретроспективе» «Русская историческая школа XVIII-XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева» (до 31 марта); «Все Татьяны русской литературы» (до 31 марта); «Четыре цвета - шамшура готова…» (до 4 марта); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до конца года); «Книжки читай и язык изучай!» (до конца года); «Читай: другая литература!» (до конца года).

15 февраля - 12.00

Семинар «Наследственный договор и совместное завещание». Мероприятие организовано в рамках проекта по правовому просвещению населения Мурманской области «PRO право». 12+

15 февраля - 15.00

Лекция «Имена мурманских улиц» из цикла «Край, в котором я живу». Краевед Евгений Данилкин вместе с гостями виртуально пройдут по знакомым и малоизвестным улицам нашего города и познакомятся с судьбами тех людей, в честь которых они названы. 12+

15 февраля - 15.00

Презентация Клуба путешествий со смыслом и открытие фотовыставки Мари Филипповой «Камчатка». Гостья расскажет, куда, как и зачем можно поехать волонтером, поделится опытом и предложит проект развития Клуба путешествий со смыслом в Мурманске. 12+

16 февраля - 11.00

День молодого избирателя «Я выбираю!». Информационная акция организована с целью повышения правовой культуры и информированности молодежи о выборах и референдумах, создания условий для осознанного участия в голосовании. 12+

16 февраля - 15.00

Музыкальный вечер памяти певца Геннадия Ру «Романс на Мурмане». Участники - мурманские авторы-исполнители и музыканты: Александр Базанов, Светлана Танцерева, Виктор Кукушкин, Эдуард Горлов, Виктория Ермолова, а также Сергей Филатов с ансамблем «Забава» из Кандалакши. 12+

17 февраля

Открывается выставка изданий «Японская сакура, китайский нефрит и русская матрешка». Представлены книги по культуре, традициям, обычаям, менталитету России, Японии и Китая (до 29 февраля).

18 февраля - 15.00

Встреча с писателем и краеведом Михаилом Орешетой. Участники узнают о поисковой и краеведческой деятельности Михаила Григорьевича. 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Открыты выставки: «Как вечно пушкинское слово...» (до 16 февраля); «Кладовая радости» (до 29 февраля).

15 и 16 февраля

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Библиотека примет в дар новые детские книги, издания для подростков, а также произведения русской классики по школьной программе в хорошем состоянии последних лет издания. 6+

15-18 февраля

«Неделя безопасного Рунета». 6+

15-29 февраля

Проходит областная просветительская акция «От полюса к полюсу», приуроченная к 200-летию открытия Антарктиды и освоению и изучению Северного и Южного полюсов Земли. 12+

16 февраля - 11.00-17.00

Традиционный день открытых дверей. Гостей ждут: семейные игровые программы, мастер-классы, уникальные выставки, цирковое шоу, библиотечный паровозик и многое другое. 0+

16 февраля - 11.00

Семинар для родителей по детской безопасности от Всероссийского проекта «Стоп­угроза». 18+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

15 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

29 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

15 февраля - 14.30

К. Чуковский. «Бармалей».

В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27

Для самых маленьких (2-4 лет):

16 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

22 февраля - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

16 февраля - 12.00

П. Асбьерсен и Й. Му. «Королевские зайцы».

22 февраля - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

16 февраля - 17.00

Концерт Мурманского филармонического оркестра под управлением дирижера Сергея Горбатюка «Парад планет». В программе: Густав Холст «Планеты», Антонин Дворжак Симфония № 9 «Из Нового Света». 12+

21 февраля - 19.00

«Старые весы».

22 февраля - 18.00

«All or Nothing at All». Квартет Сергея Головни.

23 февраля - 14.00

«Когда папа был маленьким». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой».

23 февраля - 18.00

Вечер песен Юрия Визбора. Проект «Бард-вагон», (г.Москва).

24 февраля - 18.00

«Джазовый серпантин» в «АРТ-кафе».

3 марта - 19.00

Торстен Маус – орган (Германия).

8 марта - 17.00

Фонограф-джаз-квартет. Сергей жилин. Посвящение Оскару Питерсону.

9 марта - 17.00

«Исповедь хулиганов». «Терем-квартет» (г.Санкт-Петербург).

13 марта - 19.00

Николя Челоро – фортепиано (Франция).

28 марта - 18.00

«Фрида». Спектакль фламенко.

24 апреля - 18.30

Александр Рогов - мастер-класс «Модные тенденции 2020».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

14 февраля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю.Поляков. Мелодрама в двух действиях. 16+

15 февраля - 18.00

п. Мурмаши

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. 16+

15 февраля - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

16 февраля - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

16 февраля - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

19 февраля - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

20 февраля - 15.30

Центр социальной помощи семье и детям

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. 6+

20 февраля - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

21 февраля - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин. Трагикомедия в двух действиях. 16+

22 февраля - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

22 февраля - 19.00

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев. Комедия в двух действиях. 12+

23 февраля - 15.00

В театр всей семьёй. «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

23 февраля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

26 февраля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

28 и 29 февраля - 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. ПРЕМЬЕРА. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

15 февраля – 18.00

«Панночка». Сергиенко Ю. Драма. 12+

16 февраля – 11.00

«Приключения Буратино». Шарапко А. Сказка. 6+

16 февраля – 18.00

«Туман над заливом». Шарапко А. Драма. 12+

22 февраля – 18.00

«Такая долгая война». Сергиенко Ю. Драма. 12+

29 февраля – 18.00

«Домовой». Сергиенко Ю. Комедия. 16+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка текстиля народного мастера России Надежды Коровашковой «Хитро-мудро рукодельице». Выставка приурочена к 60-летию автора. Представлены коллективные работы студии «Иван да Марья» и работы лауреатов всероссийского фестиваля «Русский костюм на рубеже эпох», международных фестивалей «Голос ремесел», «Лоскутная мозаика России» (до 23 февраля).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжает работу выставка «Арт-декор» (до 7 марта).

14 февраля - 17.00

Торжественное открытие выставки живописи и графики Анжелики Тритенко «На волне Аквалики», посвященной 50-летию автора (до 11 марта).

15 февраля - 15.00

Торжественное открытие выставки творческих работ и коллекций ветеранов органов безопасности, организованной Некоммерческим фондом «Щит» и посвященной 100-летию создания УФСБ России по Мурманской области (до 3 марта).