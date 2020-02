г.Кировск

17–29 февраля

(часы работы выставочного зала: вторник – 13.00-18.00, без обеда; среда-пятница - 10.00-18.00, обед - 14.00-15.00; суббота – 10.00-18.00, без обеда; воскресенье, понедельник – выходной)

В выставочном зале Кировского Дворца культуры работает выставка студии декоративно-прикладного творчества «Керамика и стекло». Это первый показ предметов декоративно-прикладного творчества из тонкого и хрупкого материала как керамика и стекло. На выставке экспонируются музейные предметы участников студии «Керамика и стекло» Кировского Дворца культуры, руководитель студии Агеева Алеся.

Работы участников студии отличаются способом росписи и обработки материала, а также творческой фантазией. На выставке посетители смогут увидеть керамические декоративные вазы и подсвечники, расписные блюда, скульптуры из стекла. Выставка продлится до 29 февраля. Вход свободный. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

17-29 февраля

В 2020 году отмечается юбилейная дата – 200 лет со дня открытия Антарктиды, материка, не раскрывшего ученым и исследователям и малой части своих загадок и тайн.

В городской детско-юношеской библиотеке проходит Акция «От полюса к полюсу». В программе: знакомство с литературой об Арктике и Антарктиде на книжной выставке-экспедиции «Два полюса Земли», с интересными фактами о жителях этих материков, виртуальные путешествия, просмотр документальных фильмов и занимательные встречи для школьников и студентов. 6+.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Централизованная библиотечная система.

17-22 февраля

Акция «Книжный развал». Это книги из личных библиотек горожан и гостей города, которые они хотят подарить другим любителям книг. Здесь каждый сможет найти себе книгу по душе и забрать её домой. Справки по телефону 5-69-43.

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

17-28 февраля

Приглашаются школьники пятых и шестых классов на увлекательное мероприятие «Игры на славянской поляне», посвященное веселому празднику Масленицы. Юные читатели поучаствуют в увлекательных играх, эстафетах, викторинах, связанных с бытом русского народа. Справки по телефону 5-44-20. 12+

г.Кировск, Кондрикова,3а. Городская детско-юношеская библиотека.

22 февраля - 13.00

Бесплатная экскурсия по теме «История исследования Хибин и создания апатитовой промышленности в Хибинах» в музее. 7+

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

22 февраля - 14.00

Бесплатный показ документального фильма «Медь и железо» студии «Эдельрим» (Санкт-Петербург») из цикла «Металлы в искусстве» (продолжительность 72 мин.) (7 +);

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

22 февраля - 17.00-19.00

Мастер-класс по изготовлению из каменной крошки открытки к 23 февраля на основе открыток советского периода (7 +).

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

23 февраля - 13.00

Бесплатная экскурсия по теме «Кировск в годы Великой Отечественной войны» в музее. 7+

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

23 февраля - 14.00

Бесплатный показ художественного фильма «В тылу врага (Юпитер второй)», снятого в Хибинах в 1941 году. Фильм, в котором играет Николай Крючков, повествует о событиях советско-финской войны 1939–1941 годов. 12+

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

23 февраля - 17.00-19.00

Интерактивное мероприятие «Редакция газеты «Кукисвумчоррский рабочий». Выпускаем номер газеты, посвященный Советской армии. 12 +

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

г.Мурманск

22 февраля - 15.00

Областной конкурс среди девушек с ОВЗ «Мисс Обаяние». Тема состязания - «КиноДива». Возраст участниц - от 16 до 35 лет. Каждой конкурсантке необходимо подготовить визитную карточку «Пришла и говорю», представить образ героини в состязании «Главная роль», а в финале конкурса блеснуть своими способностями на творческом этапе «Камера! Мотор!».

Все участницы награждаются памятными дипломами и сувенирами. Победительнице вручается диплом Лауреата. Главная цель проведения конкурса «Мисс Обаяние» - это содействие социокультурной активности молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Для большинства представителей «особенной» молодежи стать активным членом общества – это значит всегда преодолевать трудности, физические и психологические барьеры, а участие в подобного рода мероприятиях помогает преодолеть все эти проблемы, почувствовать себя не просто нужным, но и важным для общества.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

22 февраля - 16.00

Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. 23 февраля - праздник настоящих защитников Родины! В преддверии праздника мы не только вспоминаем героические подвиги предков, но и отдаем дань мужеству и благородству нынешних воинов. В концертной программе примут участие кадетские классы города Мурманска, творческие коллективы области, Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, а также участники ежегодного областного фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

22 февраля - 16.00

Концерт клуба авторской песни «Пять углов». Концерт посвящен представителям сильной половины человечества: будь то школьник, студент, военный, гражданский, водитель, врач, спортсмен, ученый, брат, племянник, отец, дед или просто прохожий - каждый из них является защитником своей страны, своей семьи, своих друзей, защитником своей, пусть маленькой, но Родины. Ведь Защитник Отечества - это не профессия, а долг каждого настоящего мужчины.

В программе концерта прозвучат песни известных авторов, исполненные участниками клуба авторской песни «Пять углов»: «Мужское счастье», «Кто свободен от вахты…», «Мой мальчик», «Афганский день», «А дома в России…», «Лётчик», «Так случилось мужчины…», «Белая Мадонна» и многие другие. Прекрасным подарком для гостей областной «Кировки» станут выступления участников клуба авторской песни «Ника» и участников клуба спортивного бального танца «Ритм» из города Гаджиево.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «С чего начинался музей» (до 1 марта); «К 220-летию со дня рождения поэта Евгения Баратынского» (до 1 марта); «Образ птицы в искусстве» (до 22 марта).

18 февраля - 15.00

Состоится встреча с писателем и краеведом Михаилом Орешетой в Мурманской областной научной библиотеке. Михаил Орешета - член Союза писателей России, почетный гражданин города Мурманска, писатель, военный историк, краевед-поисковик и путешественник. В течение многих лет он исследует места былых боев, восстанавливает заброшенные воинские захоронения, работает в архивах, переписывается и встречается с ветеранами Великой Отечественной войны. Благодаря Михаилу Григорьевичу десятки семей узнали о судьбе родных и близких, которые считались пропавшими без вести.

За свою многолетнюю поисковую деятельность и большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи Мурманской области он награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Михаил Орешета - не только пытливый исследователь, но и прекрасный рассказчик. Участники встречи смогут узнать о поисковой и краеведческой деятельности Михаила Григорьевича, задать интересующие их вопросы. Встреча посвящена Дню защитника Отечества.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки , 3-й этаж.

19 февраля - 18.00

В рамках киноабонемента «Ослепительно короткая жизнь. К юбилею А. С. Грибоедова» состоится показ третьей серии фильма «Смерть Вазир-Мухтара. Любовь и жизнь Грибоедова» (Россия, 2009 г .). 16+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Блокада» (до 23 февраля); «Настроение» (до 8 марта); «Север - любовь и жизнь моя» (до 15 марта); «Арктика» в Мурманске» (до 15 марта); «Счастливое детство» (до 27 декабря 2020 года); «Как рубашка в поле выросла» (до 27 декабря 2020 года).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

Открыты выставки: «Война глазами детей» (до 29 февраля); «Саамская мозаика» (до 1 марта).

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка Олега Алексеева «Будни Северного флота».

22 февраля – 15.00

«Мисс обаяние» - областной конкурс девушек с ограниченными возможностями здоровья. 12+

22 февраля – 16.00

«У солдата выходной!» - концерт клуба авторской песни «Пять углов». 12+

26 февраля - 18.00

В уютной обстановке «Кировки» дамы и кавалеры смогут отдохнуть, вспомнить свою молодость, потанцевать, забыть о возрасте и домашних заботах. На «Танцплощадке» у людей старшего поколения есть уникальная возможность найти новых друзей, обсудить настоящее, а также поделиться своими воспоминаниями.

29 февраля – 17.00

«Мы – энергия Севера!». Концерт ансамбля эстрадного танца «Форсаж» и студии эстрадной песни «Вернисаж». 6+

29 февраля – 18.00

«Зимние узоры». Праздник танцев ансамблей бального танца «Ювента» и «Ониона». 6+.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Книжная планета» (до 29 февраля); «От души для любованья» (до 29 февраля); «Третья реальность» (до 29 февраля); «Великие мастера русского слова» (до 29 февраля); «В краю родникового слова» (до 29 февраля); «Нескучная наука» (до 29 февраля); «Книжная планета» (до 29 февраля); «Возвращение к здоровью. Это возможно!» (до 29 февраля); «Издано в годы войны» (до 31 марта); «От мечты к открытию. Наука в исторической ретроспективе» «Русская историческая школа XVIII-XIX вв.: от Ломоносова до Соловьева» (до 31 марта); «Все Татьяны русской литературы» (до 31 марта); «Четыре цвета - шамшура готова…» (до 4 марта); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до конца года); «Книжки читай и язык изучай!» (до конца года); «Читай: другая литература!» (до конца года).

17 февраля

Открывается выставка изданий «Японская сакура, китайский нефрит и русская матрешка». Представлены книги по культуре, традициям, обычаям, менталитету России, Японии и Китая (до 29 февраля).

18 февраля - 15.00

Встреча с писателем и краеведом Михаилом Орешетой. Участники узнают о поисковой и краеведческой деятельности Михаила Григорьевича. 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Открыты выставки: «Кладовая радости» (до 29 февраля).

17 и 18 февраля

Проходит «Неделя безопасного Рунета». 6+

17-29 февраля

Проходит областная просветительская акция «От полюса к полюсу», приуроченная к 200-летию открытия Антарктиды и освоению и изучению Северного и Южного полюсов Земли. 12+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

29 февраля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27

Для самых маленьких (2-4 лет):

22 февраля - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

22 февраля - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

21 февраля - 19.00

«Старые весы».

22 февраля - 18.00

«All or Nothing at All». Квартет Сергея Головни.

23 февраля - 14.00

«Когда папа был маленьким». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой».

23 февраля - 18.00

Вечер песен Юрия Визбора. Проект «Бард-вагон», (г.Москва).

24 февраля - 18.00

«Джазовый серпантин» в «АРТ-кафе».

3 марта - 19.00

Торстен Маус – орган (Германия).

8 марта - 17.00

Фонограф-джаз-квартет. Сергей жилин. Посвящение Оскару Питерсону.

9 марта - 17.00

«Исповедь хулиганов». «Терем-квартет» (г.Санкт-Петербург).

13 марта - 19.00

Николя Челоро – фортепиано (Франция).

28 марта - 18.00

«Фрида». Спектакль фламенко.

24 апреля - 18.30

Александр Рогов - мастер-класс «Модные тенденции 2020».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

19 февраля - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

20 февраля - 15.30

Центр социальной помощи семье и детям

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. 6+

20 февраля - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

21 февраля - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин. Трагикомедия в двух действиях. 16+

22 февраля - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

22 февраля - 19.00

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев. Комедия в двух действиях. 12+

23 февраля - 15.00

В театр всей семьёй. «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

23 февраля - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

26 февраля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

28 и 29 февраля - 19.00

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер. Комедия в двух действиях. ПРЕМЬЕРА. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

22 февраля – 18.00

«Такая долгая война». Сергиенко Ю. Драма. 12+

29 февраля – 18.00

«Домовой». Сергиенко Ю. Комедия. 16+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка текстиля народного мастера России Надежды Коровашковой «Хитро-мудро рукодельице». Выставка приурочена к 60-летию автора. Представлены коллективные работы студии «Иван да Марья» и работы лауреатов всероссийского фестиваля «Русский костюм на рубеже эпох», международных фестивалей «Голос ремесел», «Лоскутная мозаика России» (до 23 февраля).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжает работу выставка «Арт-декор» (до 7 марта); выставка живописи и графики Анжелики Тритенко «На волне Аквалики», посвященной 50-летию автора (до 11 марта); «Щит» - 100-летию создания УФСБ России по Мурманской области (до 3 марта).