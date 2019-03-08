Афиша праздничного и выходного дней

г.Ковдор

Ковдорский районный краеведческий музей

(г.Ковдор, ул. Коновалова, 3)

до 23 марта

Работает выставка «Норвежский дизайн – взгляд через столетие». Выставка организована Генеральным консульством Королевства Норвегия в городе Мурманске. Выставка открывается в рамках совместного проекта Центра дизайна и архитектуры Норвегии и журнала «A-magasinet». Она рассказывает о самых популярных и известных на весь мир образах промышленного, мебельного, графического, интерактивного и индустриального норвежского дизайна.

В экспозиции представлено 30 работ, которые, по мнению экспертной комиссии, демонстрируют культовые дизайнерские решения. Гости мероприятия познакомятся с историей создания сырорезки, узнают, почему дождевики из полимерных материалов стали символом проявления индивидуальности в 60-х годах прошлого века, что дублирует дизайн всех скоростных поездов мира, а также познакомятся с другими интересными фактами.

п.Умба

до 20 марта

В Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Охотники каменного века».

Выставка расскажет о природе, которая окружала древних жителей Кольского края, об основных занятиях древнего человека на Кольском Севере: охоты, рыболовстве, собирательстве.

Посетители увидят памятники наскального искусства Мурманской области, в которых нашли свое отражение религиозные представления первобытного человека и его осознание окружающего мира.

Мероприятие рассчитано на широкий круг посетителей, интересующихся древней историей Кольского края. 6+

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

до 20 марта

В умбском Музее наскального искусства «Петроглифы Канозера» открыта передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Притяжение Севера». Выставка знакомит с историей освоения Арктики, становлением отечественного ледокольного флота и полярной авиации. На ней представлены фотографии, сделанные во время полярных экспедиций 1920-1930-х годов.

Посетители увидят мужественные лица покорителей Севера, среди которых были и романтики, очарованные ледяными просторами, влекомые неизведанным, и люди, просто делавшие свою работу, уверенные в перспективах нашего сурового края.

Терский район, п.Умба, ул.Дзержинского, 36. в Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера»(время работы: понедельник-пятница – 9.00-18.00, суббота – 10.00-16.00).

г.Кировск

8 марта – 14.00

Кировский Дворец культуры приглашает очаровательных девушек и женщин отметить Международный женский день в стиле 90-х. Традиционный завтрак в модных платьях отменяется – в этот день в моде яркие вещи кислотных оттенков, лосины, безразмерные рубашки, футболки, джинсы, крупные пластиковые украшения, сумасшедший начес и хвост «фонтанчиком», яркий макияж.

Для всех гостей: оригинальная в стиле 90-х развлекательная программа, фотосессия, подарки от партнеров, выступления артистов, угощения. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

9 марта - 14.00

Кировский Дворец культуры приглашает детей с родителями на очередной кулинарный мастер-класс. В канун Масленицы он будет посвящен королеве праздника – блинам. Юные кулинары примут участие в изготовлении блинов, самостоятельно украсят их. А где блины и Масленица – там и веселье! Для всех маленький гостей «Блинного марафона» игры, танцы, хороводы и веселые ведущие. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

9 марта - 17.00- 22.00

Историко-краеведческий музей приглашает на мероприятие «Ночь туриста». В программе: экскурсии по экспозициям, интерактивные игры, квесты, мастер-классы.

г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

9 марта – 22.00

Кировский Дворец культуры приглашает кировчан и гостей города на ночную дискотеку. В программе только лучшие современные хиты и любимые композиции прошлых лет. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

10 февраля – 14.00

Кировский Дворец культуры приглашает всех жителей и гостей города от души повеселиться и всем вместе широко и весело отметить чудесный весенний праздник Масленицу.

В программе: подведение итогов конкурсов «Снеговичок» и «Сударыня-Масленица», красочное театрализованное представление, веселье в широком хороводе, сказочные персонажи, любимые масленичные забавы, потехи, молодецкие состязания, песни и частушки.

И, конечно, какая же русская Масленица без ярких блинов, вкуснейших пирогов и угощений.

Приходите всей семьей! Вместе шумно и весело проводим Зиму и встретим долгожданную Весну! 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, площадка у Кировского Дворца культуры.

25 марта

В Кировском Дворце культуры проходит XXX открытый межрегиональный фестиваль авторской песни Парада бардов на Кольской земле «Кольские встречи». Участниками фестиваля являются отдельные авторы, исполнители, дуэты, ансамбли, клубы, студии, театры авторской песни из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Возраст участников не ограничен.

Фестиваль проводится по следующим направлениям: авторская песня (автор, автор-исполнитель); исполнитель авторской песни; поэзия и проза малых форм (эссе, рассказ, миниатюра и т.п).

Для участия в фестивале необходимо в срок до 10 марта подать в Оргкомитет заявку (форма прилагается, обязательно заполнение всех пунктов!), которая оформляется на бумажном носителе в виде заполненного бланка или по электронной почте: 184250 Мурманская область, город Кировск, ул. Мира, 7 МАУК «Кировский городской Дворец культуры» Приходченко Ольге Ивановне.

E-mail: prikhodkhibiny@mail.ru

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

нп.Титан

8-10 марта – 10.00-18.00

В Доме культуры нп.Титан работает выставка работ декоративно-прикладного творчества «Наши волшебные ручки». На выставке представлены изделия мастериц любительского объединения «Василиса». Работы выполнены в технике - лоскутное шитье, тряпичная кукла, валяние, авторская кукла, кукла в технике «Тильда», ленточные сувениры, картины, вышитые бисером, крестиком. Вход свободный. 6+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

8 марта – 20.00

Сельский дом культуры н п.Титан приглашает жителей и гостей поселка на праздничный вечер «Голоса Титана». «Голоса Титана-2019» – это новый формат, новые организаторы, новые ведущие, и новые возможности для творческой активности. Теперь можно не только оценить талант выступающих, но и продемонстрировать свои вокальные способности.

Обширная конкурсная программа, танцевальный марафон, битва караокеров – все это для гостей веселого, яркого праздника творчества. 18+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

нп.Коашва

9 марта - 14.00

Дом культуры нп.Коашва приглашает жителей и гостей поселка на традиционное массовое гуляние «Собирайся народ, Масленица идёт!». В программе гуляния: веселые конкурсы, народные песни, театрализованное представление и, конечно же, традиционное угощение – блины и горячий чай!

Мероприятие пройдёт на площади у Дома культуры. 0+

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп.Коашва.

г.Апатиты

8 марта - 15.00

Приглашаем горожан на праздничную программу, посвященную Международному женскому дню «Весна! Цветы! Улыбки!». Творческие коллективы Дворца культуры поздравят женщин с первым весенним праздником, после чего всех пригласят на танцпол. Вход свободный.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

8 марта - 17.00

Концерт петрозаводского коллектива – вокального ансамбля «Петроглиф» и Мирона Скрябина. В Международный женский день артисты представят слушателю праздничную концертную программу «Признание», в которой прозвучат всеми любимые ретро-хиты, советские шлягеры, народные песни и романсы. Концерт – прекрасный подарок любимым дамам к празднику. Возрастное ограничение 6+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

9 марта – 13.00

Клуб «Хорошие фильмы». Приглашаем на советскую двухсерийную музыкальную комедию «Берегите женщин» (1981). Режиссеры: Виктор Макаров и Александр Полынников. В главных ролях: Андрей Градов, Марина Шиманская, Светлана Пенкина, Галина Веневитинова, Игорь Скляр. В основе сюжета романтические отношения между девушками-морячками и парнями-музыкантами. Тут и глубокие чувства, и море, и юмор, и прекрасная музыка, которая берет за душу и в наши дни. Ждём Вас в кабинете № 19. Вход свободный. 12+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

9 марта - 15.00

Ретро-кинозал с Романом Серовым. «В объективе - Нина Шацкая». Просмотр музыкальной комедии «Белый рояль» (Школа активного долголетия).

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

9 марта - 15.00

Книжный клуб «На Пушкина». «Проза: женский род (проект «12 месяцев для чтения: романы о любви»).

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

9 марта - 17.00

Цикл «Встречи в провинции». Концерт «Всё про любовь». Юрий Кругликов и друзья (фортепьяно, скрипка).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

9 марта - 18.00

Концерт «Guantanamera. Все мелодии и ритмы Кубы».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК.

9 марта - 19.00

«Северный Арбат. Весна». «JAM-SESSION».

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

10 марта - 12.00

Народное гулянье Масленица.

г.Апатиты, площадь с/к «Атлет».

10 марта - 12.00

Клуб «Цветоводы Хибин» приглашает на встречу: «Защита плодовых деревьев и кустарников от болезней и вредителей». Специалист ПАБСИ - Е.М. Ахтулова.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

10 марта - 13.00

Мастерская арт-терапии «ПоZнание». Правополушарное рисование.Ведущая – специалист, Юлия Рогозина.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

10 марта - 14.00

Концерт – поздравление «Весенний комплимент». Поют и танцуют дети – Клуб «Счастливые родители», танцевальная студия «Параллель», солисты. Цикл «Встречи в провинции».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.

10 марта - 14.00-17.00

Игровая программа «Эх, широкая ты, Масленица».

г.Апатиты, п.Белореченский, ул. Чехова, 14а, веревочный парк.

10 марта - 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТВоРА». Мастер-класс «Домик для Кыша» (поделка из бумаги по книге Милы Блиновой «Домик в подарок»).

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

10 марта - 15.00

Презентация книги Нины Эдвардс и Светланы Туиновой «Право жить и любить», посвященная детям с синдромом Дауна. Книга вышла в издательстве «У Никитских ворот» в ноябре 2017 г .

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

10 марта - 19.00

«Северный Арбат. Весна». Мастер-класс по LIVE музицированию от Сергея Данилина.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 23. МБУМП «МСЦ».

г.Мончегорск

10 марта - 12.00

Широкая Масленица. 0+

г.Мончегорск, городской парк.

г.Оленегорск

10 марта - 14.00

Праздничное гулянье «Широкая Масленица». Для гостей праздника подготовлено театрализованное представление, игры, выставка декоративно-прикладного творчества.

г.Оленегорск, центральная площадь.

г.Полярный

10 марта - 14.00

Массовое уличное гулянье «Масленица, раскрасавица-душа!». 0+

г.Полярный, площадь Двух капитанов.

ЗАТО г.Островной

7 марта - 14.00

Праздничный концерт «Есть в женщине особая загадка», посвященный Международному женскому дню.

ЗАТО г.Островной, ул. Североморская, 1б. Дом культуры.

ЗАТО г.Заозёрск

10 марта - 13.00

Городской фольклорный праздник «Гуляй, Масленица!».

ЗАТО г.Заозёрск, городская площадь.

ЗАТО Видяево

10 марта - 13.00

Городской фольклорный праздник «Проводы русской зимы!».

ЗАТО Видяево, Хлебная площадь.

г.Мурманск

8 марта - 15.00

Концерт «Guantanamera. Все мелодии и ритмы Кубы».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

9 марта - 12.00

Акция «Всей семьей в музей».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

9 марта - 12.00

Состоится показ учебной интерактивной программы «История Кольского края» и мастер-класс по изготовлению поморского оберега.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

9 марта - 15.00

Показ учебной интерактивной программы «История освоения и развития Арктики».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

9 марта - 16.00

Музыкальный лекторий: «О любви и дружбе». У любви и дружбы есть одно странное свойство: о них трудно говорить словами. Хотя именно они помогают совершать самые сумасшедшие поступки. Как хорошо, что об этом можно петь. Участники клуба авторской песни «Пять углов» споют мурманчанам о любви.

Гости областной «Кировки» услышат авторские песни В. Матвеева, А. Якушевой, О. Митяева, Р. Нур, Н. Дудкина, А. Вознесенского и др., песни из кинофильмов «А годы летят» и «Хорошо над рекою Москвой», а так же в концерте прозвучат песни на стихи И. Царёва и многое другое… 16+

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

9 марта - 18.00

Премьера спектакля «Хочу влюбиться» театра «Комедиограф». .«Хочу влюбиться!» - комедия в двух действиях по мотивам пьесы Нила Саймона «Последний пылкий влюблённый» (16+). Только представьте. Пустая квартира в Чикаго. Телефонный звонок. Женатый мужчина и... чужая женщина. Месть? Затем ещё одна женщина. Безумие? И ещё одна женщина! Предательство?! Но не всё так просто. Кто из героев окажется в западне, а кто сможет спасти свои отношения, вы узнаете сами, посетив двухчасовую комедию «Хочу влюбиться!», полную ярких образов, неожиданный перевоплощений, острого юмора и, конечно же, самой настоящей любви.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 1.

10 марта - 11.00-14.00

Будет проходить акция «Когда потребитель прав». Принять участие в мероприятии могут все посетители библиотеки.

Для дошкольников и младших школьников состоится игра «Я иду в магазин», в ходе которой они вспомнят правила поведения в учреждениях торговли. На заработанные баллы участники игры смогут приобрести понравившиеся им сувениры.

Вниманию старшеклассников, студентов и родителей будет представлена электронная презентация о правах потребителей. Они примут участие в беседе и проверят полученные знания с помощью викторины.

Акция направлена на воспитание грамотного покупателя и потребителя услуг. В программе мероприятия предусмотрены просмотры анимационных фильмов.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, холл цокольного этажа.

10 марта - 11.30 и 14.00

Перед спектаклем «Колобок» артисты театра порадуют зрителей увлекательным театрализованным представлением с народными песнями, закличками, частушками и танцами.

Празднование Масленицы – одна из самых древних и интересных традиций, дошедших до нас из глубины веков. Это самый любимый праздник русского народа, который никого не оставляет равнодушным. Принять участие в нем смогут абсолютно все – нужно лишь приобрести билет на спектакль.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

10 марта - 13.00

Тематическое мероприятия «Масленичное раздолье» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. Гости библиотеки смогут посетить масленичную ярмарку, принять участие в традиционном русском чаепитии и мастер-классах.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, II этаж, центральный холл, отдел библиотечного обслуживания учащихся 5-11 классов.

10 марта - 13.00

Акция «Всей семьей в музей». Состоится показ учебной интерактивной программы «Природа Мурманской области», познавательное занятие и мастер-класс по изготовлению объёмного магнита «Совята».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

10 марта - 14.00

Акция «Всей семьей в музей». Будет организована экскурсия по выставке «Афганистан. Незаживающая рана».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, большой выставочный за).

10 марта - 14.00

Состоится праздничная программа для воспитанников Центра развития семейных форм устройства детей в Мурманске: сотрудники библиотеки подготовили красочную презентацию, посвященную истории и традициям Масленицы, тематические игры и мастер-класс по изготовлению сувенира.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел искусства и творчества, I этаж.

10 марта - 15.00

Акция «Всей семьей в музей». Состоится показ учебной интерактивной программы «История Мурманска».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей,(I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

10 марта - 16.00

Концерт «Ритмы весны». На сцене выступят участники студии эстрадной песни «Вернисаж», ансамблей бального танца «Ювента» и «ОНиОНА», ансамбля солистов «Орфей».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманкий областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

10 марта - 17.00

Концерт «Музыка света» в рамках абонемента «Магия органа». Исполнители: Алексей Шмитов (орган) и Надежда Данчева (сопрано).

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

30 марта - 14.00

Впервые пройдёт областной конкурс «Уникальные мамы». Это конкурс для активных мамочек Кольского Заполярья, которые не сидят без дела, с особой теплотой, вниманием и жизненной энергией воспитывают детей и, конечно же, творчески смотрят на мир.

Все чаще мы замечаем, что наши современные мамы проявляют себя абсолютно в разных сферах жизни. Они успешны и в бизнесе, они не могут пройти мимо чужой беды и готовы быть волонтерами, занимаются творчеством и даже ведут видео-блоги, где со всеми делятся своими успехами! При всём этом, она успевает готовить, заниматься спортом и хорошо выглядеть! В общем, современная мамочка – действительно уникальная!

Заявки на участие в конкурсе принимаются по определенной форме до 20 марта 2019 года. Подробно ознакомиться с Положением о мероприятии и заполнить анкету-заявку вы можете на сайте Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова www.odkkirova.ru (Документы – Положения - Мероприятия Дворца).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Вечно ваш, Гоголь» (до 30 апреля); «Остановись перед пропастью» - к Дню борьбы с наркобизнесом и наркомафией (до 31 марта); «В плену у ароматов» (до 31 марта); «Мама, бабушка, сестренка, эта выставка - для вас!» (до 31 марта); «Женский почерк нашего времени» (до 31 марта); «Юбилейный вернисаж: Фазиль Искандер, Александр Беляев» (до 31 марта); «Рыцари юмора» (до 30 апреля); «Он был первым» - к 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина (до 15 апреля); «Небо Героя России Тимура Апакидзе» - к 65-летию со дня рождения Героя России Тимура Апакидзе (до 3 апреля); «Кисть в женской руке» (до 31 марта); «Журналы-юбиляры 2019 года» (до конца года); «Личность в науке» (до конца года); «Весь мир - театр» (до конца года).

10 марта - 13.00

«Роль эпитета в художественной литературе» - занятие проекта «Школа критики». 12+

10 марта - 15.00

Литературно-музыкальный вечер «От всей души». 12+

12 марта - 12.30

«Компьютерное зрение»: научно-популярная лекция Алексея Егорова. Ученый Института интеллектуальных кибернетических систем расскажет о технологии распознавания лиц, которая основана на сложном математическом механизме. 12+

13 марта - 18.30

«От закаливания к аквайсу»: встреча с Александром Базановым - организатором экстремальных заплывов. 12+

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: портретов Анатолия Сергиенко (до 7 апреля); полотен Алексея Сенаторова из фондового собрания в честь 55-летия со дня рождения художника (до 31 марта); «Праздник Севера» (до 31 марта); «Слетались к лампе мотыльки…» - из цикла «Простые вещи» (до 14 апреля); «Собрание сочинений. Том 7-й» (до 24 марта); «Бестиарий. Часть 2-я» (до 14 апреля); «Будьте как дети» (до 17 марта).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Афганистан. Незаживающая рана» (до 13 марта); «Национальный костюм народа саами» (до 13 марта).

9 марта - 12.00

Показ учебной интерактивной программы «История Кольского края» и мастер-класс по изготовлению поморского оберега в рамках акции «Всей семьей в музей». 12+

9 марта - 15.00

Показ учебной интерактивной программы «История освоения и развития Арктики». 12+

10 марта - 13.00

Показ учебной интерактивной программы «Природа Мурманской области», кроссворд «Кто живет в лесу», мастер-класс по изготовлению объемного магнита «Совята». 6+

10 марта - 14.00

Экскурсия по выставке «Афганистан. Незаживающая рана». 16+

10 марта - 15.00

Показ учебной интерактивной программы «История Мурманска». 12+

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

9 марта - 16.00

Концерт клуба авторской песни «Пять углов». Музыкальный лекторий: «О любви и дружбе». Гости областной «Кировки» услышат авторские песни В. Матвеева, А. Якушевой, О. Митяева, Р. Нур, Н. Дудкина, А. Вознесенского и др., песни из кинофильмов «А годы летят» и «Хорошо над рекою Москвой», а так же в концерте прозвучат песни на стихи И. Царёва и многое другое… 16+

10 марта - 16.00

Концерт «Ритмы весны». 0+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Волшебный мир чудес» (до конца года); «Первый шаг в науку» (до конца года).

10 марта - 11.00

Акция «Когда потребитель прав». 6+

10 марта - 11.00

«Масленичные гулянья». 0+

10 марта - 14.00

Воскресный семейный досуг «Масленичные посиделки». 6+

13 марта - 14.00

В рамках Года театра в России - мастер-класс от актеров и режиссера Арктического театра Евгения Гомана «АРкТ-территория: небанально об актерском искусстве». 12+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

9 марта - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

9 марта - 17.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 марта - 10.00

К. Чуковский. «Муха-Цокотуха».

10 марта - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

15 марта - 16.30

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 марта - 10.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

16 марта - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

17 марта - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

17 марта - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

22 марта - 16.30

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 марта - 10.00

С. Харламов по мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

23 марта - 17.00

К.Чуковский. «Телефон».

24 марта - 10.00

К.Чуковский. «Телефон».

24 марта - 17.00

Т. Волынкина. «Ёлочка с иголочки».

30 марта - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

30 марта - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

31 марта - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу!»?».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

9 марта - 12.00 и 14.30

А. Усачев. «Летающий диван».

10 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

16 марта - 12.00 и 14.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

17 марта - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

23 марта - 12.00 и 14.30

Д. Непомнящая. «Мама для мамонтёнка».

24 марта - 12.00 и 14.30

В. Павловскис. «Лисёнок - плут».

30 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».

31 марта - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА! С. Озерская. «Дюймовочка».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: фотовыставка «Мурманчанки» (до 7 апреля); «История бумажной салфетки» - из цикла выставок «Простые вещи» (до 10 марта); работы Свена Локко из собрания музея и частных коллекций (до 10 марта); «Город Солнца» (до 10 марта); «Неграфика - графика» (до 17 марта); «Сказки» (до конца года).

13 марта - 18.00

Лекция «Нужна ли еще художникам античность?» из лекционного цикла «Современное искусство и наследие классической культуры: диалоги с неравнодушным обществом». 12+

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

8 марта - 18.00

Куба Guantanamera. Ансамбль «Филоритмика».

10 марта - 17.00

«Музыка света». Абонемент «Магия органа». Алексей Шмитов (орган) и Надежда Данчева (сопрано).

16 марта - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр – Дмитрий Поляков (г.Москва), солист – Михаил Мордвинов – фортепиано (Россия-Германия).

17 марта - 17.00

«Посвящение Шуману». Михаил Мордвинов – фортепиано (Россия-Германия).

22 марта - 18.00

«Скрипка – царица музыки». Карэн Шахгалдян – скрипка (г.Москва), партия фортепиано - Мария Макарова(г.Мурманск).

23 марта - 17.00

«Прогулка в блюзовом настроении». Александр Виницкий (гитара) и «Мурманск-классик-квинтет».

31 марта - 14.00

«Да здравствует сюрприз!». Концерт для детей. Ансамбль «Лёгкие люди».

31 марта - 17.00

«И то же в вас очарованье...». Картины провинциальной жизни. Ансамбль «Серенада».

6 апреля - 18.00

Джейми Девис (вокал, США) и трио Алексея Черемизова.

7 апреля - 19.00

«ваши любимые песни». Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов.

14 апреля - 17.00

«Barocco tango jazz». Владимир Хомяков – орган (г.Челябинск) и Игорь Паращук – саксофон (г.Екатеринбург).

27 апреля - 18.00

Квартет имени Давида Ойстраха (г.Москва).

28 апреля - 17.00

«Хорошее настроение». Эстрадно-духовой оркестр. Дирижер - Сергей Горбатюк (г.Мурманск).

3 мая - 15.00»

«Маугли». Музыкальная сказка с песочной анимацией.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

8 марта - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

8 марта - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. грустная комедия. Малая сцена. 16+

9 марта - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

9 марта - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

10 марта - 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

10 марта - 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 12+

13 марта - 13.30

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

13 марта - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

14 марта - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

14 марта - 19.00

«Без грима...». Встреча с Владимиром Равдановичем. Малая сцена. 12+

15 марта - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

15 марта - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни. Комедия, перевод М. Мишина. 16+

16 марта - 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

16 марта - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

17 марта - 12.00

«Осторожно. Дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

17 марта - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

20 марта - 14.30

Мурманский ДИПИ. Концертная программа.

20 марта - 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

21 марта - 19.00

«Марица».

22 марта - 19.00

«Мистер икс».

23 марта - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

23 марта - 17.00

г.Полярные Зори

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

23 марта - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

24 марта - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

24 марта - 19.00

Приз зрительских симпатий. «Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

29 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

30 марта - 19.00

«Очень простая история». М. Ладо. Трагикомедия в двух действиях. 16+

31 марта - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

31 марта - 19.00

«Бедность не порок». А. Острокий. Комедия в двух действиях. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

9 марта – 18.00

«Не все коту масленница».

10 марта 18.00

«Не все коту масленница».

16 марта - 18.00

«Гроза».

17 марта - 11.00

«Морозко».

17 марта – 18.00

«Домовой».

23 марта – 18.00

«Не все коту масленница».

24 марта – 11.00

«Кошкин дом».

24 марта – 18.00

«Такая долгая война».

30 марта – 18.00

«Кто-то должен уйти...».

31 марта – 11.00

«Аленький цветочек».

31 марта – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Маленький народец» (до 2 апреля); графика Андрея Лежова «Пелагея» (до 1 апреля).

9 марта - 13.00

Концерт Илоны и Алины Калиничевых. 6+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Открыты выставки: декоративно-прикладного искусства «Избранное» (до 10 марта).

9 марта - 16.00

Показ фильма о двух императрицах - Марии Федоровне, вдове Павла I, и ее невестке Елизавете Алексеевне (Луизе Баденской) в рамках цикла «Принцессы немецкие - судьбы русские», приуроченный к 8 Марта. 12+

10 марта - 16.00

Показ фильма о судьбах трех императриц - Александры Федоровны, супруги Николая I, Марии Александровны, супруги Александра II - Освободителя, и последней императрицы Александры Федоровны, супруги Николая II. 12+