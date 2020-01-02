Афиша праздничных дней

г.Кировск

2, 3, 4 и 5 января – 12.00 и 15.00

Театрализованное представление – в эти зимние праздники Кировский Дворец культуры подарит зрителям долгожданную премьеру одного из самых красочных, интересных и впечатляющих новогодних представлений – «Новый год в Простоквашино». Продолжительность представления: 90 минут.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

7 января – 11.00

На площади у Храма развернется театрализованное представление, пройдут игры и конкурсы. Приходите всей семьей на весёлый рождественский праздник. 0+

г.Кировск, площадь у Храма.

7 января – 15.00

Поддержит волшебную атмосферу праздника добрый «Рождественский концерт». На большой сцене Дворца культуры выступят творческие коллективы Кировского Дворца культуры. Вход свободный. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

5 января - 18.00-1.00

В историко-краеведческом музее состоится ежегодное мероприятие «Ночь туриста». Вы сможете: принять участие в игре «Топонимика Хибин. Просто о сложном» и узнать, как переводятся названия Хибинских гор (18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00); почувствовать себя журналистом 30-х годов ХХ века и создать номер газеты «Кукисвумчоррский рабочий» (18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 24.00); услышать лекцию «Тайны Хибин или куда пойти этим летом» (20.00, 22.00); - побывать на экскурсии по музею (19.00, 23.00 - по мере комплектования группы); смастерить фигурку северного оленя и миниатюрное северное сияние, а также принять участие в мастер-классе по изготовлению картинки из каменной крошки (18.00- 1.00).

Стоимость посещения музея в «Ночь туриста» - 300 рублей с человека без ограничения времени и количества мероприятий, в которых вы захотите принять участие.

г.Кировск, Советская ул., 9. Кировский историко-краеведческий музей.

до 16 января

Открыта выставка из цикла «Творческие люди АО «Апати», приуроченного к 90-летию КФ АО «Апатит». Мастерица по орнаментальному искусству Мария Галухина из своей частной коллекции предоставила тончайшие и красивейшие изделия, выполненные в технике Вологодского кружева. 0+

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

нп.Титан

4 декабря – 10.30

На площади у Дома культуры состоится праздничная новогодняя программа «Встреча у новогодней ёлки». Вас ждут: зимние состязания, спортивные эстафеты, катание на ватрушках, много музыки и веселья. 0+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

6 января – 11.00

Дом культуры приглашает всех желающих на новогодние приключения Снеговика-почтовика по следам советских мультфильмов, которые вы сможете посмотреть на большом экране. Вход свободный. 0+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

нп.Коашва

3 января – 21.00

В гостиной Дома культуры состоится семейный вечер отдыха «Новогодний микс». Для гостей - современные хиты и композиции прошлых лет. Категория участников. Цена билета 250 руб. 18+

нп. Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

8 января – 11.00

На площадке у Дома культуры пройдёт детская развлекательная программа «Зимние забавы». Вас ждут зимние игры – катание на санках и лыжах, игра в снежки и, конечно, чтобы не замерзнуть - танцы на снегу. 6+

нп. Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

г.Мурманск

2 января - 12.00

В рамках творческой мастерской «Новогодний кавардак» состоится мастер-класс по изготовлению масок для сна. Маска для сна – прекрасный подарок для друзей и близких, она пригодится во время новогодних каникул и выходных. Маска носится на голове, чтобы закрыть глаза для их защиты от яркого света во время сна как в транспорте, так и дома.

На мастер-классе в краеведческом музее гости создадут собственные маски с уникальной росписью. Подарок, сделанный своими руками будет уникальным и неповторимым. 12+

Входная плата для взрослых – 200 руб.; для детей до 16 лет – бесплатно.

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж.

3 января

Начнёт работу выставка «Как рубашка в поле выросла». В экспозиции – текстиль из собрания музея. На базе выставки пройдет музейный урок по изготовлению рубахи и технологии ткачества, участникам которого продемонстрируют инструменты и ткацкий стан из коллекции Мурманского областного художественного музея, а также образцы ткацкого ремесла. В завершение урока гости на мастер-классе попробуют изготовить витой пояс. Выставка работает до 27 января 2020 года.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманский областной художественный музей, II этаж, Культурно-выставочный центр Русского музея.

3 января

Начнёт работу выставка «Беспокойное путешествие – 6». Экспозиции картины Александра Губинского, написанные в разные годы. Александр родился в 1951 году в Мурманске, окончил художественно-графический факультет Витебского педагогического института в 1975 году, много лет жил в Литве, в середине 1990-х вернулся в Заполярье. Александр работает в разных жанрах – пейзажи, портреты, натюрморты. Выставка работает до 2 февраля.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманский областной художественный музей.

3 января

Начнёт работу выставка «Калейдоскоп». Эту яркую, вроде бы простую, но завораживающую детскую игрушку придумал в 1816 году шотландский физик Сэр Давид Брюстер. Калейдоскоп интересен всем – дети и взрослые разглядывают узоры в качестве забавы, художники создают невероятные и сложные композиции, инженеры подбирают материалы, их собирают коллекционеры. За рубежом калейдоскопы стали столь популярны, что в 1986 году Коузи Бейкер создала специальное общество, объединившее всех коллекционеров и профессионалов, художников и теоретиков, производителей и покупателей – Brewster Kaleidoscope Society.

В экспозиции музея представлены самые необычные калейдоскопы из частных коллекций. Выставка входит в цикл «Простые вещи» и будет работать до 2 февраля 2020 года.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, главное здание.

3 января

Начнёт работу выставка «Портрет великой княжны Анны Павловны». Гости увидят копийную работу неизвестного художника «Великая княжна Анна Павловна» из собрания Мурманского областного художественного музея. Оригинал картины принадлежит кисти немецкого живописца Карла Вальтера, который находится в Государственном музее-заповеднике Гатчина.

В экспозиции также будут представлены репродукции картин известных художников, на которых изображена семья Анны Павловны Романовой. Выставка приурочена к 225-летию со дня рождения великой княжны и продлится до 2 февраля.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманский областной художественный музей, II этаж, Культурно-выставочный центр Русского музея.

3 января

Начнёт работу выставка-конкурс «Мои встречи с художественным музеем». В экспозиции – художественные фотографии, выполненные в чёрно-белой и цветной печати. Работы демонстрируют разные стороны жизни Мурманского областного художественного музея – яркие музейные события, впечатления, полученные после посещения художественных экспозиций музея. Выставка работает до 19 января.

Подведение итогов конкурса состоится 17 января - в 15.00.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманский областной художественный музей, II этаж, Культурно-выставочный центр Русского музея.

3, 5 и 6 января - 12.00-15.00

Состоится увлекательная игра-квест «Дело № 2020: «В поисках таинственного С…». Главная задача участников – разобраться в запутанной новогодней детективной истории. Каждый час организаторы будут формировать для игры новую команду из 10 детективов. Игроки разделятся по двое и получают специальный маршрутный лист, который поможет провести расследование по горячим следам. Сыщикам предстоит собирать сведения, разыскивать улики, разгадывать логические загадки и хитрые головоломки, связанные с Новым годом и Дедом Морозом.

Наблюдательность, острый ум, логика помогут дойти до финала, расшифровать подсказки, раскрыть дело и получить сладкий приз.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, отдел библиотечного обслуживания обучающихся 1-4-х классов.

3 января - 14.00

Мурманская областная библиотека для слепых и слабовидящих приглашает детей и родителей принять участие в игровой программе «Рождества счастливые моменты…». Прозвучат песнопения, стихи и колядки о Рождестве, презентация и мультфильмы расскажут о традициях празднования Рождества, участников ждут игры, шуточные гадания, чаепитие.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная библиотека для слепых и слабовидящих.

3 января – 18.00

Стадион «Строитель» приглашает всех любителей активного отдыха принять участие в массовом катании с развлекательной программой.

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

4 января – 14.00

На территории зоны отдыха Семёновского озера состоится праздничный спектакль «Новогодняя Жар-птица».

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев. Семёновское озеро.

4 января - 14.00

В рамках творческой мастерской «Новогодний кавардак» состоится экскурсия «Оленный народ». У гостей музея есть уникальная возможность лучше узнать историю родного края, коренных жителей – саамов, их жизни и занятиях. Специалист музея проведет познавательную экскурсию по экспозиции «Хозяйство и быт саамов в XVIII-XX вв.». Входная плата для взрослых – 200 руб. Экскурсионное обслуживание для лиц до 16 лет – 30 рублей. Экскурсионное обслуживание для взрослых 150 рублей. 0+

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж.

5 января - 12.00

Мурманский областной художественный музей приглашает посетителей на праздник «Музейный сочельник». Пап, мам, ребятишек, бабушек и дедушек ждут игры, мастер-классы, теневые спектакли и рассказ о святочных традициях. В программе: 12.00-13.30 – праздник «Музейный сочельник»: игры вокруг елки, эстафеты «Зимние виды спорта», задания от Деда Мороза, мастер-класс «Рождественская звезда» и теневой спектакль «Светлый праздник Рождество» (вход платный); 16.00-17.00 – мультсборник «Снеговик-почтовик» (вход свободный); 17.00-17.30 – святочные традиции: слайд-презентация, рассказ о зимних праздниках (вход платный); 17.30-18.00 – мастер-класс «Зайчик на пальчик» (вход платный).

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, главное здание.

6 января - 12.00

Состоится концерт «Я слушаю» для юных северян. Мурманская областная филармония представляет совершенно новый и потому уникальный музыкальный абонемент – «Я хочу услышать музыку». Это цикл концертов для самых маленьких слушателей, который делают первые шаги в увлекательный мир музыки. В неформальной и уютной атмосфере маленькие гости будут знакомиться с музыкальными инструментами, слушать музыку в исполнении музыкантов-солистов филармонии, учиться быть внимательными и чуткими. Концерты проходят в камерном зале, где малыши вместе с мамами могут сидеть на подушках и чувствовать себя спокойно и свободно.

Второй концерт абонемента расскажет, что нужно для того, чтобы музыка зазвучала? Что такое громко? Что такое тихо?️Исполнители: Евгений Попов – скрипка, Екатерина Охраминская – виолончель, Петр Макаров – фортепиано. Ведущая - Екатерина Ефремова.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, камерный зал.

6 января - 15.00

В рамках творческой мастерской «Новогодний кавардак» состоится экскурсия «Удивительное заполярье». Новогодние каникулы – возможность расширить свой кругозор и узнать больше о природе Мурманской области. Специалисты музея приглашают на экскурсию «Удивительное заполярье», где подробно расскажут о природе, географических зонах, геологических особенностях рельефа, обитателях флоры и фауны. Участников ждет много полезных и интересных открытий. Входная плата для взрослых –200 руб., для детей до 16 лет – бесплатно. Экскурсионное обслуживание для лиц до 16 лет – 30 рублей Экскурсионное обслуживание для взрослых 150 рублей. 5+

г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж.

7 января – 13.00

На территории детского городка «Сказка» состоится массовое народное гулянья «Рождество. Христово». Жителей и гостей города Мурманска ждет концертная программа самодеятельных коллективов. Игры, конкурсы для детей и взрослых, рождественские колядования не оставят посетителей парка равнодушными. Победителей конкурсной программы ждут памятные подарки и сладкие призы.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев. Детский городок «Сказка».

9 января - 17.00

Состоится торжественное открытие выставки «Беспокойное путешествие – 6», в котором примет участие автор картин Александр Губинский. Художник работает в разных жанрах – пейзажи, портреты, натюрморты. Выставка работает до 2 февраля.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманский областной художественный музей.

11 января - 16.00

Концерт «Рождественские встречи». В традиционном рождественском концерте примут участие заслуженный коллектив народного творчества фольклорный ансамбль «Беломорье» и народные самодеятельные коллективы хор ветеранов «Встреча друзей» и хор украинской песни «Джерела».

Гости концерта прикоснуться к атмосфере Рождества, узнают о чём думают герои праздника, и что он значит для них. Для зрителей прозвучат Рождественские колядки, которые «окунут» в былые времена, прозвучит песня Мурманского композитора Н.С. Матвиенко, посвященная покровителю нашего города святому Николаю Чудотворцу. И, конечно, будут звучать старые, добрые и всеми любимые рождественские песни.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

12 января – 11.30-14.30

Первый восход солнца в Мурманске после полярной ночи можно будет наблюдать 12 января в 12 часов 29 мин. Заход солнца – в 13 часов 23 минуты. Продолжительность светового дня составит 54 минуты.

12 января будет проводиться традиционное мероприятие, приуроченное к первому восходу солнца, – «Первый рассвет». Место проведения – площадка сопки «Солнечная горка» ( 1387 км Ленинградского шоссе, юго-восточное направление от комплекса «Кречет»).

Для удобства мурманчан от остановки «Автопарк» (в сторону юга) к месту проведения мероприятия будут курсировать два автобуса. Начало движения по маршруту – 11.00.

12 января - 15.00

Концерт ансамбля народной песни «Любава». Новый год - особый праздник, он полон волшебства и ожиданий. Все, без исключения верят, что именно следующий год станет более удачным, более счастливым. Новогодние праздники - это повод увидеть всех своих родных и близких, а ещё это прекрасный повод прийти на концерт ансамбля народной песни «Любава». Ведь участники коллектива подготовили для вас невероятный концерт: они будут шутить, грустить, мечтать и вспоминать давно забытые песни, любимые нашими родными. А некоторые песни вы услышите в совсем непривычном звучании.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

19 января - 15.00

Концерт «В кругу друзей». Уже в двадцатый, юбилейный, раз состоится праздник музыки, песни и танца. «В кругу друзей» - так назвали свою программу участники заслуженного коллектива народного творчества, обладателя Гран-при, Лауреата Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов хореографического искусства - ансамбля танца «Сполохи».

В концертной программе: задорные «Удалые казаки», полюбившиеся всем «Вдоль по Питерской» и весёлые «Балагуры», захватывающий «Развесёлый перепляс» и зажигательная «Веселуха», всегда сопровождаемые бурными аплодисментами «Сапожковские припляски», «Прогулочка», «Топотушки» и вечно молодая «Калинка».

Зрители увидят не только полюбившиеся номера, но и новые постановки. В юбилейном году вместе со «Сполохами» подарят зрителям свои красочные номера хореографические коллективы «Мастерок» (г. Североморск), «Калинка» (г. Оленегорск), «Дивертисмент» (с. Ловозеро), и «Северок» (г. Мурманск), а также ансамбль народной песни «Любава» и ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Битва за Север» (до 12 января).

3 января - 12.00

В рамках абонемента «Рождественская сказка» состоится показ фильма «Снегурочка» ( 1968 г .). 12+

3 января

Начнёт работу выставка «Как рубашка в поле выросла». В экспозиции – текстиль из собрания музея. На базе выставки пройдет музейный урок по изготовлению рубахи и технологии ткачества, участникам которого продемонстрируют инструменты и ткацкий стан из коллекции Мурманского областного художественного музея, а также образцы ткацкого ремесла. В завершение урока гости на мастер-классе попробуют изготовить витой пояс. Выставка работает до 27 января 2020 года.

3 января

Начнёт работу выставка «Калейдоскоп». Эту яркую, вроде бы простую, но завораживающую детскую игрушку придумал в 1816 году шотландский физик Сэр Давид Брюстер. Калейдоскоп интересен всем – дети и взрослые разглядывают узоры в качестве забавы, художники создают невероятные и сложные композиции, инженеры подбирают материалы, их собирают коллекционеры. В экспозиции музея представлены самые необычные калейдоскопы из частных коллекций. Выставка входит в цикл «Простые вещи» и будет работать до 2 февраля 2020 года.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Сказки» (до конца года); «Рубеж» (до 26 января); «Заполярье-2019» (до 26 января).

3 января

Начнёт работу выставка «Как рубашка в поле выросла». В экспозиции – текстиль из собрания музея. На базе выставки пройдет музейный урок по изготовлению рубахи и технологии ткачества, участникам которого продемонстрируют инструменты и ткацкий стан из коллекции Мурманского областного художественного музея, а также образцы ткацкого ремесла. В завершение урока гости на мастер-классе попробуют изготовить витой пояс. Выставка работает до 27 января.

3 января

Начнёт работу выставка «Портрет великой княжны Анны Павловны». Гости увидят копийную работу неизвестного художника «Великая княжна Анна Павловна» из собрания Мурманского областного художественного музея. Выставка приурочена к 225-летию со дня рождения великой княжны и продлится до 2 февраля.

3 января

Начнёт работу выставка-конкурс «Мои встречи с художественным музеем». В экспозиции – художественные фотографии, выполненные в чёрно-белой и цветной печати. Работы демонстрируют разные стороны жизни Мурманского областного художественного музея – яркие музейные события, впечатления, полученные после посещения художественных экспозиций музея. Выставка работает до 19 января.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

С 18 мая музей работает по адресу: г.Мурманск, ул. Павлова, 1а (остановки общественного транспорта: автобусы № 3т и троллейбус № 3 - «Областная больница», «Проспект Кирова»; автобус № 18, троллейбусы №№ 4, 6 и 10 - «Кольский проспект»).

Время работы музея: ежедневно - с 11.00 до 18.00, кроме четверга и пятницы. Касса работает ежедневно - с 11.00 до 17.00, кроме четверга и пятницы.

Последняя среда каждого месяца - санитарный день.

В выставочном зале открыта выставка: ««Нам память дорога» (до 14 января).

2 января - 12.00

В творческой мастерской «Новогодний кавардак» состоится мастер-класс по изготовлению масок для сна. 12+

3 января - 12.00 и 16.00

Обзорная экскурсия по музею. 12+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

11 января - 16.00

Концерт «Рождественские встречи». В традиционном рождественском концерте примут участие заслуженный коллектив народного творчества фольклорный ансамбль «Беломорье» и народные самодеятельные коллективы хор ветеранов «Встреча друзей» и хор украинской песни «Джерела».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «В стране ледяного безмолвия: исследователи Арктики XIX - начала XX вв.» (до 14 февраля); «Премиальный парад» (до конца года); «Книгопанорама» (до конца года).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Сказки матушки Зимы» (до конца года); «Кладовая радости» (до конца года); «Первый шаг в науку» (до конца года); «Театр от А до Я» (до конца года); «Волшебный мир чудес» (до конца года).

3, 5 и 6 января - 12.00-15.00

Состоится увлекательная игра-квест «Дело № 2020: «В поисках таинственного С…». 6+

Спектакли Мурманского областного театра кукол на сцене библиотеки

2 января - 12.00 и 14.30

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек». 2+

3 января - 12.00 и 14.30

Н. Гернет «Полянка». 2+

4 января - 12.00 и 14.30

Т. Волынкина «Маша и медведь» 2+

5 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

6 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

7 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

8 января - 12.00 и 14.30

П. Васильев «Умка». 5+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

2 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

3 января - 10.00

Никита Шмитько «Звёздочка».

4 января - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

6 января - 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

7 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

8 января - 10.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

11 января - 10.00, 15.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

12 января - 10.00, 12.00 и 17.30

Никита Шмитько «Звёздочка».

18 января - 17.00

Т. Волынкина «Ёлочка с иголочки».

25 января - 17.00

С. Красковская «Прилетели гуленьки...».

В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27

19 января - 11.00 и 15.00

Н. Шувалов по мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

26 января - 16.00

К. Чуковский «Муха-Цокотуха».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

2 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

3 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

5 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

6 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

7 января - 12.00 и 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

8 января - 12.00 и 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

11 января - 12.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

12 января - 15.00

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка».

18 января - 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

25 января - 14.30

А. Усачев «Чудеса в Дедморозовке».

В здании театра по адресу: просп. Ленина, 27

26 января - 12.00

Э. Успенский «Зима в Простоквашино».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

5 января - 15.00

«Щелкунчик». Музыкальная сказка с песочной анимацией.

6 января - 12.00

«Я слушаю». Абонемент «Я хочу услышать музыку». Концерты для самых маленьких.

6 января - 15.00

«Щелкунчик». Музыкальная сказка с песочной анимацией.

7 января - 15.00

«Щелкунчик». Музыкальная сказка с песочной анимацией.

8 января - 14.00

«Невероятный Новый год». Абонемент «В гости к Музыке с Катей Ефремовой».

10 января - 19.00

Концерт-встреча «Тихий снежный вечер» с Екатериной Ефремовой.

12 января - 17.00

«Сон в новогоднюю ночь». Абонемент «Магия органа».

19 января - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Юкаа-Пекка Куусела, Финляндия. Солист - Хенрик Сандос (бандонеон), Финляндия.

22 января - 19.00

«Встреча в Венском кафе».

24 января - 18.00

«Цветы и мода» - творческая встреча с историком моды Александром Васильевым.

25 января - 18.00

Чарльз Тернер (вокал) и трио Седрика Онрю, США/Франция. Абонемент «На джазовой волне». Посвящение великому американскому пианисту Нэту Кингу Коулу.

31 января - 19.00

Письма/джаз - любовные письма известных писателей и музыка в стиле джаз. «Арт-кафе».

1 февраля - 18.00

Моноспектакль - концерт «Самое любимое». Народный артист России Константин Райкин.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

2 января - 11.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

2 января - 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

2 января - 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо, комедия. Малая сцена. 16+

3 января - 11.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

3 января - 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

3 января - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

4 января - 11.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

4 января - 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

4 января - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

5 января - 11.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

5 января - 14.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

5 января - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях. 16+

6 января - 11.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

6 января - 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин, комедия в двух действиях. 16+

7 января - 11.30

«Ёлка для наследника Тутти». В. Яковлев, новогодняя фантазия по мотивам сказки «Три толстяка». 0+

7 января - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

8 января - 15.00

Балет «Щелкунчик». г.Москва. П. Чайковский. 0+

8 января - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. 16+

11 января - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова, трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

12 января - 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. 16+

15 января - 19.00

«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. 16+

16 января - 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин, комедия в двух действиях. 16+

17 января - 19.00

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия в двух действиях. 16+

18 января - 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

18 января - 19.00

«Ох, уж эта Анна!». М. Камолетти, комедия в двух действиях. 18+

19 января - 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

19 января - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш, мелодрама в двух действиях. 16+

22 января - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев, драматическая баллада. Малая сцена. 12+

23 января - 19.00

«Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

24 января - 14.00

пгт.Мурмаши. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. 6+

24 января - 19.00

Акция «Театр для всех». «Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

25 января - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в двух действиях. 0+

25 января - 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин, комедия в двух действиях. 16+

26 января - 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в двух действиях. 6+

26 января - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни, комедия, перевод М. Мишина. 16+

27 января - 19.00

«Мужчины по вызову» (г.Москва). Комедия о необычном любовном треугольнике.

29 января - 13.30

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. 6+

30 января - 19.00

Акция «Театр для всех». «Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. 16+

31 января - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. 16+

1 февраля - 18.00

г.Кировск. «Месяц в деревне». И.С. Тургенев, комедия в двух действиях. 12+

2 февраля - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. 6+

2 февраля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

5 февраля - 13.30

Акция «Театр школе». «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. 6+

5 февраля - 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова, драма. Малая сцена. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

2-6 января - 11.00 и 14.00

Драматический театр Северного флота приглашает на Новогодние представления. Перед новым ярким, красочным и весёлым спектаклем театра – «Приключения Буратино», поставленным по мотивам всем известной и любимой сказки А. Толстого, вас ждут игры, песни и хороводы вокруг ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой. 6+

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка: «Каллиграфия Владимира Казачука» (до 8 января); «Зимняя сказка» (до 8 января); «Живопись и графика Евгении Куликовой и Елены Жак» (до 9 января).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает 44-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области. В экспозиции представлено более 200 произведений (до 26 января).

Ледовый дворец спорта

(г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Телефон 45-18-12)

3 января - 14.00

Состоится всероссийская новогодняя премьера постановки «Настоящий Щелкунчик». Завораживающая красота русского балета на льду виртуозно объединится с техничным фигурным катанием от участников сборной России по фигурному катанию и солистов мировых ледовых шоу. Впечатляющая мультимедийная сценография, яркие костюмы и прекрасная музыка порадуют не только детей, но и самых искушенных зрителей. 0+