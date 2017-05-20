Афиша выходного дня

г.Кандалакша

21 мая - 15.00

В ГКЦ «Нива» начнётся концерт «Как хорош край, в котором ты живешь» коллектива «Оркестр русских народных инструментов», посвященный 500-летию Кандалакши и 90-летию Кандалакшского района.

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».

п.Никель

20 мая -17.00-24.00

В Историко-краеведческом музее посёлка Никель пройдёт Всероссийская акция «Ночь музеев». В мероприятии примут участие руководитель Центра народов Севера Надежда Чупрова и президент Ассоциации кольских саамов Елена Яковлева.

«Ночь музеев» - акция, посвященная Международному дню музеев 18 мая, проводимая более чем в сорока странах Европы. В этот день многие музеи работают бесплатно и непривычно долго — в вечернее и ночное время, а для посетителей готовят уникальные мероприятия.

п.Никель, ул.Печенгская, 1а. Историко-краеведческий музей посёлка Никель.

г.Кировск

20 мая - 21.00

В музейно-выставочном комплексе АО «Апатит» начнется мастер-класс по брейк-дансу от танцевальной студии «В-Воу Monya».

г.Кировск, просп.Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр АО «Апатит».

21 мая - 14.00

Пройдёт городской фестиваль «Пасхальные радости» для детей, подростков и молодёжи.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

21 мая - 15.00

Состоится творческий вечер композитора и поэта Олега Попкова.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Апатиты

24 мая – 11.00

День славянской письменности и культуры. Пройдёт шествие, посвященное Дню славянской письменности и культуры, и праздничные мероприятия у Храма Новомученников и Исповедников Российских.

г.Апатиты, Храм Новомученников и Исповедников Российских.

25 мая – 10.00

Пройдут праздничные мероприятия, посвященные окончанию учебного года в общеобразовательных организациях города. 10.00 – 12.00 – торжественные линейки в школах; 14.00 – 14.15 – торжественное поздравление выпускников на пл. Ленина; 14.15 – 14.30 – шествие выпускников от пл. Ленина до АГДК им Егорова; 14.30 – 15.30 – праздничный концерт для выпускников на площади перед АГДК.

г.Апатиты, площадь Ленина.

ЗАТО г.Гаджиево

21 мая - 16.00

В Доме офицеров флота народный драмтеатр «Апельсин» представит постановку но пьесе Патрика Гамельтона «Газовый свет».

г.Гаджиево, ул.Ленина, 53а. Дом офицеров флота.

п.Сафоново-1

20 мая - 16.00

В ДК семейного досуга пройдёт семейный праздничный вечер «Аллея счастья».

п.Сафоново, ул. Панина, 68. Дом культуры семейного досуга.

г.Мурманск

20 мая - 15.00

В Мурманской областной научной библиотеке состоится лекция «Пресноводные водоёмы Мурманской области» из цикла «Край, в котором я живу». Вместе с Дмитрием Денисовым, кандидатом биологических наук, старшим научным сотрудником Института проблем промышленной экологии Севера, участники встречи познакомятся с озерами, реками и другими пресноводными водоемами региона, а также узнают об экологических проблемах водных ресурсов. Ученый расскажет об основных отличиях реки от озера, какие водоемы называются «пресноводными», много ли озер и рек в Мурманской области и каковы их размеры, глубина, длинна и происхождение.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

20 мая - 17.00

Концерт «Испанские мотивы». В исполнении дуэта гитаристов Михаила и Ольги Семяшкиных и вокалистки Маргариты Герасименко прозвучат музыкальные произведения Исаака Альбениса, Хоакина Турины, Энрике Гранадоса и других композиторов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, музыкальная гостиная.

20 мая – 17.00

Финал городского вокального конкурса «MurmanVision» - городского вокального конкурса среди студентов образовательных организаций города Мурманска. Это самый масштабный конкурс среди студентов, основная цель которого – развивать творческий потенциал студенческой молодежи города Мурманска.

Конкурс проходил в несколько этапов: 3 конкурсных этапа и полуфинал.

Во Дворце творчества «Лапландия» состоится финал проекта, в котором примут участие 10 лучших конкурсантов. Участники должны будут исполнить композицию в рамках одного из предложенных заданий: 1. Исполнить песню с 60-х по 90-ые года прошлого века. 2. Исполнить песню в определенном жанре. Всего жанров 6: рок, поп-музыка, латино, романс, шансон и фолк-фьюжн. 3. Исполнить песню, которая была представлена на одном из международных конкурсов «Евровидение».

На заключительном концерте будет выступление именитых артистов города и подготовлено красочное шоу. У каждого зрителя есть возможность увеличить шансы на победу своего любимого участника в зрительском голосовании.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев 2. ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

20 мая - 17.00

Акция «Ночь музеев» в Мурманском областном художественном музее. Участников ждут игры, викторины, конкурсы, мастер-классы, лекции выпускников Школы юного музейщика, литературные и музыкальные композиции, экскурсии по выставкам музея. Будет работать детская площадка. Акция «Ночь музеев» посвящена Международному Дню музеев, Году экологии и особо охраняемых территорий в России, а также 100-летию Великой русской революции.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

20 мая - 18.00

Акция «Ночь музеев» в Мурманском областном краеведческом музее. Участники акции посетят постоянные и временные выставки музея, познакомятся с общественными и ведомственными музеями Мурманска, примут участие в интеллектуальных играх и проверят свои знания в краеведческом диктанте. Гости музея также на время станут экскурсоводами, создадут стенгазету «Музейная молния», посмотрят выступления клубов исторической реконструкции «Мидгард», «Снежный волк», «Фьорд». Акция «Ночь музеев» посвящена Международному Дню музеев, Году экологии и особо охраняемых территорий в России, а также 100-летию Великой русской революции.

г. Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

20 мая – 18.00

ОАО «Мурманское морское пароходство» примет участие в мероприятии «Ночь музеев». С 18.00 до 20.00 вход в музей для всех желающих будет бесплатным. В программе «Ночи музеев»: 18.15 и 19.15 – обзорные экскурсии по залам музея. Посетителей ожидает осмотр моделей судов пароходства и диорамы Арктики. Гости смогут услышать звон судовой рынды, увидеть северное сияние, сфотографироваться у штурвала ледокола «Ермак» и белых медведей - символа Мурманского морского пароходства. Организаторами также предусмотрена викторина для взрослых и детей по истории российского флота, Мурманска, истории Мурманского морского пароходства.

г.Мурманск, ул. Володарского, 6. Музей Мурманского морского пароходства, 3-й этаж.

21 мая - 11.00

В областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. приглашает всех мурманчан и гостей города на традиционную областную выставку комнатных растений «Цветущий май». Коллекционеры из городов и поселков Мурманской области привезут лучшие цветущие растения из своих коллекций. Среди них посетители выставки смогут увидеть сотни цветущих фиалок редких и новых сортов, стрептокарпусов, пеларгоний, бегонии и другие прекрасные растения.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

21 мая - 13.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке в рамках Года экологии и 80-летия Мурманской области откроется выставка фотографий Сергея Еремкина «Заполярье – глазами природы». Сергей Еремкин создал необычную серию почтовых открыток о Мурманске, Ловозере и Териберке. Талантливый земляк совмещает изображения диких животных с узнаваемыми городскими пейзажами. Художник признается, что ему нравится рисовать Север, приятно удивлять людей и показывать им красоту и хрупкость заполярной природы. Выставка «Заполярье – глазами природы» будет работать всё лето.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел краеведческой литературы.

21 мая - 14.00

Состоится лекция, во время которой коллекционеры дадут советы о том, как сохранить цветы во время отпуска, как сделать правильно смесь для растений, как притенить цветы от прямого солнца и многие другие.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

21 мая - 14.00

Гала-концерт и торжественное награждение участников фестиваля «Возьми гитару». Областной фестиваль клубов авторской песни «Возьми гитару», посвященный Году экологии в России, проходит 19-21 мая.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

21 мая в 14.30

В Мурманском областном театре кукол состоится закрытие традиционного конкурса «Золотой муравей». В течение театрального сезона зрители посещали спектакли, сохраняли и складывали билеты в специальные именные конверты, которые бережно хранятся в театре до конца сезона. В конце театрального сезона подводятся итоги - самые активные зрители станут победителями и будут награждены памятной статуэткой и ценными подарками.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театре кукол.

21 мая - 15.00

Народный самодеятельный коллектив цирк «Комплимент» приглашает всех любителей циркового искусства на юбилейное представление «30 лет с «Комплиментом», которое состоится в областном Дворце культуры народного творчества им. С.М. Кирова.

За этот период многие участники коллектива неоднократно становились лауреатами областных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов циркового и эстрадного искусства, а некоторые из них перешли на профессиональную сцену и демонстрируют свое мастерство на цирковых манежах России и мира. На юбилейном представлении юные артисты покажут свои номера в нескольких цирковых жанрах: акробатика, жонглирование, эквилибристика, воздушная гимнастика и оригинальный жанр. В концерте также примут участие: апатитский цирк «Улыбка», кировский цирк «Дружба» и цирк «Серпантин» из Росляково.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры народного творчества им. С.М. Кирова, зрительный зал.

21 мая - 17.00

В Мурманской областной филармонии состоится концерт Мурманского филармонического оркестра. В исполнении Мурманского филармонического оркестра и органиста Константина Волостнова под руководством московского дирижера Андрея Рейна прозвучат произведения Иоганна Баха, Отторино Респиги, Александра Гедике и Франсиса Пуленка.

Андрей Рейн – дирижер, постоянный участник абонементных программ Московской государственной академической филармонии. Он неоднократно дирижировал премьерами сочинений российских композиторов на фестивалях современной музыки «Московская осень». В 2004 году Андрей явился инициатором создания камерного оркестра «ARCO», став впоследствии его художественным руководителем и дирижером. В качестве постоянного приглашенного дирижера он сотрудничает с Ярославским и Ростовским академическими симфоническими оркестрами, Академическим симфоническим оркестром Саратовской филармонии им. А.Г. Шнитке, Мурманским филармоническим оркестром, Камерным оркестром Чувашии, Московским камерным оркестром «Musica Viva», Национальным академическим оркестром народных инструментов России им. Н.П. Осипова и другими коллективами.

Константин Волостнов – органист, участник многих фестивалей в России и за рубежом и преподаёт в Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Он является художественным руководителем Международного фестиваля «Орган ПЛЮС в Царицыно» и консультантом ряда крупных государственных проектов в области органного искусства.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, большой зал.

22 мая - 11.00

Начало работы выставки «Звёздные войны». На выставке из частной коллекции Александра Петрова будут представлены коллекции фигурок, комиксов, плакатов, открыток из культовой фантастической саги «Звёздные войны».

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж малый выставочный зал.

22 мая - 11.00

Литературно-музыкальный праздник «Добро пожаловать в Эгнерлэнд», посвященный Дню Конституции Королевства Норвегия. Гости мероприятия, обучающиеся 2-х классов средней школы №53 и коррекционной школы № 3, встретятся со сказочными героями детского норвежского писателя Турбьёрна Эгнера Кариусом и Бактериусом.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, актовый зал.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Этого не должно быть» - по 24 мая; «Прекрасное рядом» - по 24 мая; «Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь...» - по 24 мая; «Вместе дружная семья»; «Слов русских золотая россыпь»; «Мурманская область - регион с арктической душой»; «Морская легенда: к 105-летию со дня рождения Александры Хрусталевой»; «На книжной волне»; «Здоровье человека на Севере».

по 21 мая

Проходит информационная акция «Мы помним Ваши имена». Сотрудники библиотеки помогут подключиться к новому патриотическому проекту «Георгиевская лента онлайн» или узнать судьбу человека, погибшего или пропавшего без вести в Великую Отечественную войну.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Телевизионная кухня»; «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта»; «М.И. Старостин - первый секретарь Мурманского обкома ВКП(б)»; «Эллисиф Вессель - жизнь и работа в приграничье»; «Революционный 1917-й. Документы свидетельствуют»; «Дорогами легендарного «Красина»; «Дикая природа Литвы»; «Товары со Знаком качества»; «Страна Советов»; «Пионерии - 95 лет!»; «Из новых поступлений»; «Кукольные истории»; «20 разноцветных лет».

20 мая - 18.00

Начнётся акция «Ночь в музее». В программе: интеллектуальная игра «60 секунд», краеведческий диктант, создание стенгазеты «Музейная молния», посещение выставки «Революционный 1917-й. Документы свидетельствуют», гашение музейного штемпеля, выступления Арктического театра и артиста Мурманской областной филармонии Андрея Боброва.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Доисторические насекомые в янтаре» - по 21 мая; «Шерстяное тепло»; «Мои встречи с художественным музеем»; выставка книг и публикаций, посвященных реставрации; «Наш праздник»; «Итальянский завтрак»; «Окно возможностей»; «Графика Владимира Кузина»; «Георгий Карпович. Живопись из собрания музея»; «Лоскутная мозаика Заполярья»; тактильная выставка «Скульптура».

20 мая - 17.00

Начнётся акция «Ночь в музее». В программе: открытие выставки «Древо жизни», мастер-классы «Мезенская роспись», «Плетение пояса», «Мокрое валяние», выступление музыкальных групп.

24 мая - 18.00

Состоится трансляция авторской программы Паолы Волковой «Клод Моне. Впечатление. Восход солнца».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для детей старше 6 лет

20 мая – 12.00 и 14.30

«Всё кувырком». Т. Волынкина, по мотивам сказки Дональда Биссета. 6+

21 мая – 12.00

«Три медведя». Генрих Сапгир, Софья Прокофьева.Т. Волынкина. 6+

21 мая – 14.30

«Золотой муравей». Праздник, посвящённый закрытию конкурса. 6+

Для самых маленьких (2-4 лет)

20 мая – 10.00

«Золушка». Сергей Харламов. 0+

20 мая – 17.00

«Гуси-лебеди». Т. Волынкина, по мотивам русской народной сказки. 0+

21 мая – 10.00

«Гуси-лебеди». Т. Волынкина, по мотивам русской народной сказки. 0+

28 мая – 10.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина, по мотивам русской народной сказки. 0+

28 мая – 17.00

«Пряничный человечек». По мотивам американской сказки. 0+

Для взрослых

Гастроли Котласского драматического театра

26 мая – 10.00

«Не хочу быть собакой». С. Белов, С. Куваев.

26 мая – 19.00

«Айседора». З. Сагалов.

27 мая – 10.00

«Не хочу быть собакой». С. Белов, С. Куваев.

27 мая – 18.00

«Айседора». З. Сагалов.

28 мая – 12.00 и 14.30

«Не хочу быть собакой». С. Белов, С. Куваев.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

20 мая – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

21 мая – 12.00

«Ищи ветра в поле. В. Лифшиц. Сказка в двух действиях. 0+

21 мая – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

22 мая – 19.00

Народный артист России Юрий Стоянов в сольном концерте «Для своих». Юбилейный концертный тур. 12+

24 мая – 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях. В.Мережко. 16+

25 мая – 19.00 Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. М. Хейфец. Малая сцена. 12+

26 мая – 19.00

«...Будем жить как боги?...». Ю. Поляков. Мелодрама в двух действиях. 16+

27 мая – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в двух действиях. Премьера. 6+

27 мая – 19.00

«Игроки. Н.В. Гоголь. Фантасмагория в одном действии. 16+

28 мая – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в двух действиях. Премьера. 6+

28 мая – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

31 мая – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

20 мая – 18.00

«Примадонны». Драматические спектакли.

21 мая – 11.00

«Морозко». Детские спектакли.

21 мая – 18.00

«Любовное безумие». Комедии.

27 мая – 18.00

«Любовь по-французски». Драматические спектакли.

28 мая – 18.00·

«Ловушка для одинокого мужчины». Комедии, премьеры.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова.

21 мая - 13.00

В отделе краеведческой литературы состоится открытие выставки художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

22 мая - 11.00

Юных читателей приглашают в сказочную страну Эгнерлэнд, которую создал на страницах своих книг детский норвежский писатель Турбьерн Эгнер.

24 мая - 12.00

В отделе библиотечного обслуживания пройдет литературно-игровой час «Сказ о том, как Аз и Буки стали главными в науке», посвященный Дню славянской письменности и культуры.

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

20 и 21 мая

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и на турбазе «Арктика» пройдёт областной фестиваль клубов авторской песни «Возьми гитару», посвященный Году экологии в России. В фестивале примут участие исполнители из Мурманска, Североморска, Мончегорска, Апатитов, Кировска, Оленегорска, Гаджиева, Полярного, Заозёрска и села Тулома.

20 мая фестивальный день пройдет на турбазе «Арктика». Для участников состоятся мастер-классы и творческие мастерские: Александр Иванов (Москва) расскажет, как найти свой метафорический образ, а Елена Гудкова (Санкт-Петербург) даст советы о том, как определить стиль, подобрать интонацию и завоевать любовь и признание зрителей. По традиции в рамках фестиваля состоится турнир по волейболу среди сборной команды клуба авторской песни «Пять углов» и сборной бардов Мурманской области. В этот же день в «Большом фестивальном концерте» прозвучат лучшие песни участников.

Мероприятие направлено на популяризацию жанра авторской песни, развитие познавательных интересов у подрастающего поколения, создание условий для обмена опытом авторов, композиторов, поэтов и исполнителей, повышение их творческого мастерства и развитие творческих отношений в совместных проектах.

21 мая - 11.00-17.00

Традиционная областная выставка комнатных растений «Цветущий май».

21 мая - 15.00

Пройдёт юбилейное представление «30 лет с «Комплиментом» цирка «Комплимент».

24 мая - 12.15

На площади Первоучителей начнется праздник «Слово», посвященный Дню славянской письменности и культуры.

24 мая - 13.00

Состоится праздничный хоровой концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры.

24 мая - 18.00

Начнётся вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции: XI региональная выставка детского рисунка «В мире красок»; «Реставрация - искусство и профессия. Графика XIX века из собрания музея»; «Ученики Академии художеств. Живопись, графика из собрания музея».

20 мая – 17.00

«Испанские мотивы». В филармонии впервые выступят преподаватели североморской музыкальной школы - гитаристы Михаил и Ольга Семяшкины и вокалистка Маргарита Герасименко с программой «Испанские мотивы».

21 мая - 17.00

Состоится последний в сезоне концерт Мурманского филармонического оркестра. Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Андрей Рейн (г.Москва). Солист Константин Волостнов – орган (г.Москва). Большой зал.

26 мая – 18.00

«Посвящение весне». Солисты филармонии Н. Васильева (сопрано), Е. Тимофеева (фортепиано). Музыкальная гостиная.

27 мая – 17.00

«Диалоги королей: Бах и Вивальди. Маргарита Еськина - орган, Владимир Парунцев - блок-флейта (г.Москва). Большой зал.

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

(г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Телефон+7 8152 43‑44-35, +7 8152 43‑49-69)

20 мая - 17.00

Стартует финал I сезона вокального конкурса «MurmanVision».

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

24 мая - 20.00

Выступит группа «НеМой Фронт» (г.Санкт-Петербург).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

20 мая

В рамках акции «Ночь в музее» откроются экспозиции: «Древо жизни»: защитный проект выпускников II курса школы юного музейщика; «Взмах шелковых крыльев», посвященная 10-летию клуба «Махаон».

ДК «Судоремонтник»

(р-он.Росляково, ул.Заводская, 1)

20 мая - 19.00

Пройдёт творческий вечер композитора и поэта Олега Попкова.

Семёновское озеро

(г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 23/2. Парк О. Найдёнова)

20 мая - 13.00-16.00

Напротив лодочной станции состоится I выставка собак из приютов «Хочу домой!». В программе: благотворительная ярмарка, бесплатные консультации ветеринарного специалиста Мурманской областной СББЖ и кинолога, фотосушка, выступление профессионального фокусника.