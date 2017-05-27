Афиша выходного дня

с.Териберка

3 июня – 13.00

В селе Териберка пройдет областной праздник «Териберская волна», посвященный 79-летию образования Мурманской области. Праздник является кульминационным мероприятием областной культурно-художественной акции «Славься, Мурманская область!». Гостей ждет насыщенная и интересная культурная программа. Мероприятия пройдут с 12 до 18 часов на пяти площадках. На центральной площади села развернутся ярмарка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и гастрономическая выставка-продажа продукции местных производителей и предприятий розничной торговли. Студенты учреждений среднего профессионального образования Мурманской области по кулинарному искусству на выставке «Вкус Арктики» удивят северян кулинарными изделиями и проведут мастер-классы.

В рамках праздника состоятся показательные выступления группы быстрого реагирования военнослужащих, клубов военно-исторической реконструкции, презентации традиционных саамских игр и проекта «Новая глава» (мобильная библиотека Териберка – Вардё). На молодежной дискотеке выступит группа «Колотый лед» из г. Мурманска.

Для маленьких гостей праздника Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и Мурманская областная детско-юношеская библиотека подготовили познавательно-развлекательную программу «Когда на планете хозяева дети», Мурманский областной театр кукол подарит детям спектакль «Королевские зайцы», а Мурманский областной краеведческий музей представит передвижную выставку «Притяжение Севера».

Мурманские автосалоны «Автомаркет» и «Форд Центр Мурманск» представят новинки внедорожников и проведут тест-драйв. Патнрер праздника КолАтомЭнергоСбыт» проведет акцию по замене старых ламп накаливания на новые светодиодные лампы. Кульминацией праздника станет концерт «Славься, Мурманская область!», в котором примут участие хореографические, вокальные и фольклорные коллективы Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Кольского, Кировского и Ловозерского районов. Концертная программа завершится грандиозным флеш-мобом и запуском шаров.

с.Териберка, центральная площадь посёлка.

г.Кандалакша

27 мая - 17.00

В ДК «Металлург» пройдёт творческий вечер режиссера Дворца Елены Шаргановой «Мне в жизни очень повезло…».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

28 мая - 17.00

В ДК «Металлург» состоится концерт вокального ансамбля «Тары-бары» и хореографического коллектива «Ветер перемен» Зеленоборского ЦДК.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

г.Полярные Зори

27 мая - 16.00

На центральной площади начнется фестиваль молодежных субкультур «Живи в удовольствие». В программе: открытие мотосезона и флешмоб «Фестиваль красок Холи».

г.Полярные Зори.

г.Кировск

27 мая - 10.30-17.30

На площадке перед городским Дворцом культуры состоится выставка-ярмарка «Всё для сада, огорода». В программе ярмарки предлагаются продовольственные и непродовольственные товары, товары с расширенным ассортиментом, саженцы, кустарники, продукция пчеловодства и многое другое. Работают буфеты и развлекательные площадки для детей, катание на лошадках.

г.Кировск, ул.Мира, 7.

1-30 июня

В Кировском историко-краеведческом музее будет работать художественная выставка «Хибинские мотивы» Виталия Николаевича Бубенцова. Торжественное открытие выставки с его участием состоится 2 июня в 17 часов.

г.Кировск, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей, м/н Кукисвумчорр.

г.Мончегорск

27 мая - 17.00

В городском центре культуры кукольный театр «Маленькая страна» покажет спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

28 мая - 15.00

Пройдёт III открытый городской фестиваль духовной музыки «Светоч».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.Мурманск

27 мая - 10.00

Творческая мастерская «Экзерсис» для руководителей танцевальных коллективов Мурманской области. Тема творческой мастерской по хореографическому искусству – «Теория ошибок. Актуальные проблемы композиции и драматургии танца».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

27 мая - 10.00

День открытых дверей «Открой для себя библиотеку!»

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека.

27 мая - 10.00

Всероссийская акция «Читай – страна!» В рамках акции состоятся литературный квест, благотворительный сбор книг и фотоэстафета в социальной сети Instagram.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

27 мая - 10.00

Гастрольный спектакль Котласского драматического театра «Не хочу быть собакой». В рамках обменных гастролей артисты старейшего в Архангельской области театра покажут на сцене Мурманского областного театра кукол спектакль «Не хочу быть собакой» по пьесе Сергея Белова и Сергея Куваева. Режиссер-постановщик – Наталья Шибалова. Художник-постановщик – Наталия Полякова. В ролях: Николай Мальцев, Наталья Шибалова, Ольга Белых.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

27 мая -11.00

Квест «Библиотечные бродилки». Юным читателям будет необходимо пройти по маршруту героев книг и выполнить множество непростых заданий.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел библиотечного обслуживания обучающихся 1-4 классов.

27 мая - 16.00

Музейное занятие «Стражи границы. Лето 1941-го», посвященное Дню пограничника. Занятие пройдет в экспозиции «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» при содействии Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Мурманской области. Группа военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» познакомит посетителей музея с униформой, снаряжением, обмундированием и макетами оружия пограничников НКВД СССР по состоянию на лето 1941-го года.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, III этаж.

27 мая - 17.00

Концерт «Диалоги королей: Бах и Вивальди». В исполнении московских музыкантов Маргариты Еськиной (орган) и Владимира Парунцева (блокфлейта) прозвучат шедевры мировой классики: произведения И.С. Баха и А. Вивальди.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, большой зал.

27 мая - 18.00

Гастрольный спектакль Котласского драматического театра «Айседора». В рамках обменных гастролей артисты старейшего в Архангельской области театра покажут на сцене Мурманского областного театра кукол моноспектакль по пьесе Зиновия Сагалова «Айседора» в постановке главного режиссера театра Натальи Шибаловой. В главной роли – Ольга Белых.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

28 мая - 10.00 и 14.30

Гастрольный спектакль Котласского драматического театра «Не хочу быть собакой». В рамках обменных гастролей артисты старейшего в Архангельской области театра покажут на сцене Мурманского областного театра кукол спектакль «Не хочу быть собакой» по пьесе Сергея Белова и Сергея Куваева. Режиссер-постановщик – Наталья Шибалова. Художник-постановщик – Наталия Полякова. В ролях: Николай Мальцев, Наталья Шибалова, Ольга Белых.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

28 мая - 15.00

праздничный концерт в рамках акции «Славься, Мурманская область», посвященный Дню рождения Мурманской области. В праздничном концерте примут участие коллективы областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. До начала концерта, в 14.00, состоится игровая программа для детей: ребята примут участие в викторинах и конкурсах, отгадают загадки и познакомятся с полезной информацией о родном крае.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, площадь перед Дворцом.

28 мая -15.00

Показ в рамках работы виртуального филиала Русского музея.Зрители увидят кинофильм «Мраморный дворец. На рубеже столетий».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, II этаж, красная гостиная.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Мурманская область - регион с арктической душой» - по 30 мая; «Морская легенда: к 105-летию со дня рождения Александры Хрусталевой» - по 30 мая; «Мурманск глазами особых людей»; «Вместе дружная семья»; «Слов русских золотая россыпь»; «Дети - цветы жизни!»; «На книжной волне»; «Здоровье человека на Севере».

27 мая - 10.00-18.00

Будет проходить акция «Открой для себя библиотеку!». В программе: путешествие по книгохранилищу, прогулка по арт-объектам библиотеки, мастер-классы, экскурсии от музея занимательных наук «Фокус» и «Фантастический квиз» от команды «Квиз Арктика».

28 мая - 15.00

В литературной гостиной состоится открытие фотовыставки работ участников фотоконкурса «Север и велосипед» и церемония награждения победителей.

Традиционный ежегодный фотоконкурс «Север и велосипед» проводится велоклубом «NоrdBike». Весь конкурс проходит в сети Интернет, а лучшие 25 фото будут представлены на выставке в Мурманской государственной областной универсальной библиотеке. В этом году на конкурс было прислано более 60 работ авторов как из Мурманской области, так и из других регионов России.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «М. И. Старостин - первый секретарь Мурманского обкома ВКП(б)» - по 31 мая; «Звездные войны»; «Страна Советов. Коллективизация»; «Телевизионная кухня»; «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта»; «Элисиф Вессель - жизнь и работа в приграничье»; «Пионерии - 95 лет!».

27 мая - 16.00

Группа военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» проведет интерактивное занятие «Стражи границы. Лето 1941-го», посвященное Дню пограничника.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Графика Владимира Кузина» - по 28 мая; «Георгий Карпович. Живопись из собрания музея» - по 28 мая; «Окно возможностей» - по 28 мая; «Итальянский завтрак» - по 28 мая; «Древо жизни»; «Шерстяное тепло»; «Мои встречи с художественным музеем»; выставка книг и публикаций, посвященных реставрации; «Наш праздник»; «Лоскутная мозаика Заполярья»; тактильная выставка «Скульптура».

27 мая - 15.00

Очередные занятия по программе «Музейный калейдоскоп»: беседа и слайд-показ «Как художник видит города», мастер-класс по рисованию акварельными карандашами «Мой город».

28 мая - 15.00

Будет показан фильм «Мраморный дворец. На рубеже столетий» в рамках абонемента «Рассказы о Русском музее».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для детей старше 6 лет

«Гуси-лебеди». Т. Волынкина, по мотивам русской народной сказки. 0+

28 мая – 10.00

«Маша и медведь». Т. Волынкина, по мотивам русской народной сказки. 0+

28 мая – 17.00

«Пряничный человечек». По мотивам американской сказки. 0+

Для взрослых

Гастроли Котласского драматического театра

27 мая – 10.00

«Не хочу быть собакой». С. Белов, С. Куваев.

27 мая – 18.00

«Айседора». З. Сагалов.

28 мая – 12.00 и 14.30

«Не хочу быть собакой». С. Белов, С. Куваев.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

27 мая – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в двух действиях. Премьера. 6+

27 мая – 19.00

«Игроки. Н.В. Гоголь. Фантасмагория в одном действии. 16+

28 мая – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в двух действиях. Премьера. 6+

28 мая – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

31 мая – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

1 июня – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. 18+

2 июня – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях. Лопе де Вега. 12+

3 июня – 19.00

«Соседки». Трагикомедия по пьесе Ж.Франко. 12+

4 июня – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

4 июня – 19.00

«О любви...». Музыкально-поэтический спектакль. Малая сцена. 12+

7 июня – 12.00

«Зачарованное царство». Музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Богачева. 6+

7 июня – 19.00

«Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. М. Хейфец. Малая сцена. 12+

8 июня – 12.00

«Осторожно: дети!». Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. А. Богачёва. 6+

8 июня – 19.00

«Продавец дождя». Мелодрама в двух действиях. Р. Нэш. 16+

9 июня – 12.00

«Ищи ветра в поле». Сказка в 2-х действиях. В. Лифшиц. 0+

9 июня – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

10 июня - 19.00

«Белое облако Чингисхана». Легенда в двух частях. Ч. Айтматов. 12+

11 июня – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

11 июня – 19.00

«Ох уж эта Анна!». Комедия в двух действиях. М. Камолетти. 18+

14 июня – 12.00

«Зачарованное царство». Музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Богачев. 6+

14 июня – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Драма. Е. Скороходов. Малая сцена. 16+

15 июня – 12.00

«Бременские музыканты». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. 6+

15 июня – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясов. 16+

16 июня - 19.00

«...Будем жить как боги?...». Мелодрама в 2-х действиях. Ю. Поляков. 16+

17 июня - 19.00

«Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. М. Хейфец. Малая сцена. 12+

18 июня – 12.00

«Ищи ветра в поле». Сказка в 2-х действиях. В. Лифшиц. 0+

18 июня – 19.00

«Цилиндр». Комедия. Эдуардо Де Филиппо. Малая сцена. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

27 мая – 18.00

«Любовь по-французски». Драматические спектакли.

28 мая – 18.00·

«Ловушка для одинокого мужчины». Комедии, премьеры.

Галерея «Пространство»

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22)

Выставка Сабины Кадиевой «Художник и модель»: украшения из кожи, драгоценных и полудрагоценных камней.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

27 мая - 10.00-17.00

Пройдёт акция «Читай-страна!»

27 мая – 11.00-16.00

В общероссийский День библиотек в отделе библиотечного обслуживания обучающихся 1-4 классов Мурманской областной детско-юношеской библиотеки пройдёт игра-квест «Библиотечные бродилки». Для прохождения всех этапов игры ребятам необходимо будет пройти по маршруту героев книг и выполнить множество очень непростых заданий. Участникам предстоит решать логические задачи, отгадывать шифры, искать предметы. Перейти на каждый следующий этап можно будет, только найдя подсказку и догадавшись, как расшифровать ее на предыдущем. Только самые наблюдательные, внимательные, умные и решительные ребята, используя логику и интуицию, смогут дойти до финала, разгадать тайну библиотеки и получить приз!

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

28 мая – 14.00

На крыльце Дворца в рамках культурно-художественной акции «Славься, Мурманская область!» пройдёт концерт, посвященный дню рождения Мурманской области. Юных мурманчан ждёт игровая программа, а в 15.00 коллективы Кировки исполнят свои лучшие номера.

28 мая - 15.00

На крыльце областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в рамках культурно-художественной акции «Славься, Мурманская область!» пройдет концерт, посвященный 79-летию Мурманской области. В концерте примут участие лучшие творческие коллективы областного дворца: студия эстрадной песни «Вернисаж», хор украинской песни «Джерела», хор ветеранов «Встреча друзей», ансамбли народной песни «Любава» и «Горенка», фольклорные ансамбли «Беломорье» и «Одеянка», ансамбли танца «Сполохи», «Радость», «Форсаж», цирк «Комплимент», а также вокальный ансамбль «Созвездие» из п. Мурмаши и имидж-класс «Элегия».

В 14.00 юных жителей города Мурманска ждет игровая программа, во время которой ребята примут участие в викторинах и конкурсах, отгадают загадки и узнают полезную информацию о родном крае.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В здании областной филармонии открыты экспозиции: «В мире красок» - по 28 мая; «Реставрация - искусство и профессия. Графика XIX века из собрания музея» - по 28 мая; «Ученики Академии художеств. Живопись, графика из собрания музея» - по 28 мая; «Твое здоровье - в твоих руках».

27 мая - 17.00

Состоится концерт «Диалоги королей: Бах и Вивальди». В исполнении московских музыкантов Маргариты Еськиной (орган) и Владимира Парунцева (блокфлейта) прозвучат шедевры мировой классики: Фантазия соль мажор, Токката и фуга ре минор, Адажио и Фуга до мажор, пьесы из оркестровых сюит И.С. Баха и концерт «Зима» из цикла «Времена года», соната для флейты и бассо континуо до мажор А. Вивальди.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты экспозиции: выставка «Взмах шёлковых крыльев», посвященная 10-летию клуба «Махаон».

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

27 мая - 18.00

Бар поздравят группы «Сифон», «Иннсмут», «Naveka.Band», «Toku Фyko», «Cloudberry», «Old Band», «Твоюмать».

28 мая - 19.00

Празднование завершится концертом рок-коллектива «Крематорий» (г.Москва).