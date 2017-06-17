Афиша выходного дня

г.Кировск

17-30 июня

В Кировском историко-краеведческом музее будет работать художественная выставка «Хибинские мотивы» Виталия Николаевича Бубенцова. Торжественное открытие выставки с его участием состоится 2 июня в 17 часов.

г.Кировск, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей, м/н Кукисвумчорр.

20 июня в 12.00

В клубе «Затейник» состоятся мероприятия (игровая программа и мастер-класс по декоративно-прикладному искусству) для участников летнего оздоровительного лагеря «СОШ № 7».

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 29. Клуб «Затейник».

22 июня в 11.00

У городской стелы состоится мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. Мы помним славных защитников Родины, отстоявших родную землю, гордимся мужеством, героизмом, стойкостью солдат, офицеров, матросов, старшин, самоотверженностью тружеников тыла – женщин, стариков, детей. Мы низко склоняем головы перед всеми погибшими. Вечная память героям!

г.Кировск, городская стела.

23 июня в 15.00

В клубе «Орлёнок» состоится беседа о бережном отношении к природе для детей, проживающих в микрорайоне Кукисвумчорр.

г.Кировск, ул. Кирова, 21. Клуб «Орлёнок».

24 июня - 18.30

Впервые в Кировском городском Дворце культуры состоится выступление хора Валаамского монастыря «Свет Валаама» (6+).

г.Кировск, улица Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

с.Ловозеро

17 июня – 12.00

В селе Ловозеро состоится XXXII традиционный районный праздник «Саамские игры», ставший визитной карточкой Ловозерского района и неотъемлемой частью его культурной жизни. Впервые праздник состоялся 1985 году и с тех пор проводится ежегодно.

Гостей мероприятия ждет интересная спортивная программа, которая включает в себя соревнования, основанные на особенностях традиционного уклада жизни саамов. Все желающие смогут попробовать свои силы в метании камня, аркана, копья и стрельбе из арбалета. Представительницы прекрасного пола смогут сыграть в женский саамский футбол, в который играют мячом, сшитым из шкуры оленя и набитым его шерстью.

Также гостей праздника ждет яркая концертная программа с участием творческих коллективов Мурманской области и выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества.

В концертной программе примут участие народный самодеятельный коллектив театр саамских традиций «Эллманнт», народный самодеятельный коллектив коми фольклорный ансамбль «Ижма», самодеятельный народный коллектив хор ветеранов «Марьюшка», коллективы проекта «Дом Дружбы», исполнительницы Марина Гринчук и Полина Медведева.

На выставке-ярмарке «Город мастеров» мастера декоративно-прикладного творчества представят традиционные предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней.

Программа праздника: 12.00 – торжественное открытие; 12.30-14.30 – спортивные соревнования: метание камня, стрельба из арбалета, метание аркана, метание копья на дальность; 12.30-14.30 – IV районный конкурс профессионального мастерства по профессии «Резчик»; 12.30-15.00 – командные соревнования по саамскому футболу; 12.30-16.00 – работа выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»; 12.30-16.00 – работа уличной фотогалереи «Самь ялл сумь» («Мелодия саамской жизни»); 15.30 – торжественное награждение победителей и призеров спортивных соревнований и конкурса профессионального мастерства по профессии «Резчик».

Ловозерский районный национальный культурный центр совместно с Центром народов Севера приглашает всех стать гостями и участниками традиционного районного праздника «Саамские игры».

с.Ловозеро, ул.Советская, 8. Площадка у зданий Ловозерского районного национального культурного центра.

с.Ловозеро, ул.Пионерская, 8. Площадка у Северного национального колледжа.

г.Мончегорск

17 июня - 17.00

В театральном центре ГЦК будет показан кукольный спектакль «Наговорная водица».

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 30/2. Мончегорский городской центр культуры.

ЗАТО г.Североморск

22 июня - 12.00

В Североморске в торжественной обстановке в зале Боевой Славы Северного флота состоится официальное открытие экспозиции, посвященной самому массовому советскому истребителю военного времени ЯК-9Д. В День памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне в залах Североморского Музейно-выставочного комплекса соберутся поисковики, представители молодежного волонтерского движения, а также руководство флотской столицы.

В торжественной обстановке в зале Боевой Славы Северного флота состоится официальное открытие экспозиции, посвященной самому массовому советскому истребителю военного времени ЯК-9Д. Фрагменты фронтового самолета были обнаружены в октябре 2016 года в загородном парке в районе озера Нижнее Ваенгское. В течение года под руководством Миронова Э.А.- начальника отдела молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск, руководителя североморских поисковиков, велась исследовательская работа и подготовка уникальной находки к передаче в музей. Глава администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Норина, вручит североморским поисковикам удостоверения членов поискового отряда «Ваенга». Затем состоится знакомство с новой экспозицией. Миронов Э.А. расскажет об истории найденного самолёта, передаст сотрудникам музея все собранные материалы. Вход свободный.

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Зал Боевой Славы СМВК.

п.Сафоново-1

17 июня - 11.00

На площадке у Дома культуры начнётся развлекательная программа для детей «А у наших у ворот развесёлый хоровод!».

п.Сафоново-1, ул. Панина, 68. Дом культуры семейного досуга.

г.Кола

16, 17 и 18 июня

На улице Поморской будет проходить рок-фестиваль «Студеный берег-2017». Выступят группы «Чёрный обелиск», «Слот», «Калинов мост», «Jack Action», «Княzz», Мара при поддержке мурманских коллективов «Счетчик мыслей», «Воленс Ноленс», «Хольмганг легенда», «Stone», «Атом Атланта».

г.Кола, ул.Поморская.

г.Мурманск

17 июня - 10.30

Премьера спектакля «Гадкий утёнок». Для постановки спектакля по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена в Мурманск приехали главный режиссёр Театра кукол Республики Карелия Петр Васильев и художник из Санкт-Петербурга Алевтина Торик. В спектакле заняты актеры: Наталья Петрунина, Денис Дмитриев, Екатерина Ефремова, Екатерина Боярских и Иван Песнев.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

17 июня - 11.00

Квест-игра «Путешествие по Мурманску». В игре примут участие ребята из летнего оздоровительного лагеря при мурманской школе № 1.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

17 июня - 12.00

Премьера спектакля для детей «Зачарованное царство». Режиссер-постановщик музыкальной сказки по пьесе Анны Богачевой – Никита Ковалев, художник-постановщик – Алексей Уланов (г.Санкт-Петербург), композитор – Андрей Савельев, балетмейстер – Рэшит Залялутдинов. В спектакле заняты: заслуженные артисты России – Валерий Журавлев, Сергей Гронский; артисты – Наталья Боброва, Юлия Васькова, Ольга Вирту, Алексей Воронин, Сергей Валиков, Глеб Глебов, Сергей Горбунов, Юлия Гусарова, Алексей Кинк, Анна Новицкая, Наталья Поземина, Екатерина Сенченко, Ксения Ширина, Андрей Шпеко; студенты Мурманского колледжа искусств – Андрей Белянцев, Анна Васильева, Лев Мальцев, Вера Рыженкова.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

18 июня - 11.00

Открытие выставки масштабных моделей. Участники однодневной выставки – мурманские моделисты, которые представят собственные экспонаты. Гости выставки выберут лучшего моделиста, посетят игротеку и мастер-классы.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманский областной художественный музей, II этаж, выставочный центр.

18 июня - 12.00

Премьера спектакля для детей «Зачарованное царство».Режиссер-постановщик музыкальной сказки по пьесе Анны Богачевой – Никита Ковалев, художник-постановщик – Алексей Уланов (Санкт-Петербург), композитор – Андрей Савельев, балетмейстер – Рэшит Залялутдинов. В спектакле заняты: заслуженные артисты России – Валерий Журавлев, Сергей Гронский; артисты – Наталья Боброва, Юлия Васькова, Ольга Вирту, Алексей Воронин, Сергей Валиков, Глеб Глебов, Сергей Горбунов, Юлия Гусарова, Алексей Кинк, Анна Новицкая, Наталья Поземина, Екатерина Сенченко, Ксения Ширина, Андрей Шпеко; студенты Мурманского колледжа искусств – Андрей Белянцев, Анна Васильева, Лев Мальцев, Вера Рыженкова.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…»: книжная выставка к 150-летию со дня рождения Константина Бальмонта; «Слов русских золотая россыпь» - по 17 июня; «ВыставКа»; «Викинги: эпоха завоеваний»; «Душа рисованной страны»; «Защитники полярных рубежей»; «Мы знать должны, какой была война...»; «Миссия: сохранить»; «Мурманское книжное издательство: 1957 - 2017»; «Жизнь плюс кошка - это удивительное сочетание»; «Александр Сергеевич Пушкин - всегда открытие, всегда тайна»; «Рояль-2»; «Мурманск глазами особых людей»; «Дети - цветы жизни!»; «На книжной волне»; «Здоровье человека на Севере».

17 и 18 июня – 11.00

Информационная акция ко Дню России «Люблю тебя, Россия!». В программе – мероприятия различного формата для читателей всех возрастов.

19 июня – открытие выставки изданий «История России в лицах».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Врач-хирург Василий Александрович Цвинев»; «Звёздные войны»; «Страна Советов. Коллективизация»; «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта»; «Пионерии - 95 лет!».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Древо жизни» - по 18 июня; «История государства Российского»; «Графика Татьяны Ковригиной»; «Марк Шагал. Дар Нади Леже»; «Графика Юрия Панкова»; «Шерстяное тепло»; «Наш праздник»; «Лоскутная мозаика Заполярья»; тактильная выставка «Скульптура»; «Человек в своей тарелке» из цикла «Простые вещи».

18 июня - 15.00-17.00

Будет проходить конкурс для дошкольников и школьников «Повтори художника». Юные мурманчане смогут повторить понравившуюся картину автора выставки «Коты для умножения доброты» Юрия Люкшина. Конкурс будет проходить каждое воскресенье летних месяцев.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Работает выставка фотографий финалистов всероссийского конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

17 июня --12.00

Состоится премьера музыкальной сказки «Зачарованное царство» (6+).

17 июня - 19.00

«Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. М. Хейфец. Малая сцена. 12+

18 июня – 12.00

Состоится премьера музыкальной сказки «Зачарованное царство» (6+).

18 июня – 19.00

«Цилиндр». Комедия. Эдуардо Де Филиппо. Малая сцена. 16+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

17 июня - 11.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт квест-игра «Путешествие по Мурманску» для ребят из летнего оздоровительного лагеря при мурманской средней общеобразовательной школе № 1. Главная задача квест-игры – выяснить, кто лучше знает родной город. Мальчишки и девчонки совершат увлекательное путешествие по Мурманску, познакомятся с достопримечательностями столицы Заполярья, ответят на вопросы ведущих и отгадают загадки.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: «Твоё здоровье - в твоих руках»; «Коты для умножения доброты»; «Лес».

18 июня – 11.00

Состоится однодневная выставка масштабных моделей. Участники выставки – мурманские моделисты, которые представят собственные экспонаты. Стендовый (масштабный) моделизм – популярное хобби. Модель – это набор деталей, с помощью которых можно воссоздать уменьшенную копию чего-либо, максимально приближенную к оригиналу, поэтому, занимаясь моделизмом, человек невольно приобщается к истории, изучает и понимает её. В стендовом моделизме стремятся к точному и детальному копированию прототипов, вплоть до воспроизведения мельчайших деталей на технике, оттенков окраски, внутреннего оборудования, шрифта надписей, имитации характерных загрязнений и повреждений и т.п. Этот вид хобби не имеет возрастных ограничений, поэтому интересен как взрослым, так и детям. Гости выставки смогут принять участие в голосовании и выбрать лучшего моделиста, а также посетить игротеку и мастер-классы по раскрашиванию моделей с помощью аэрографа.

21 июня - 19.00

Выступит хор Валаамского монастыря с музыкально-поэтической программой «Свет Валаама».

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Будут работать выставки: «Взмах шелковых крыльев» (выставка работ членов клуба «Махаон»»); работы Михаила Карпова «Эзотерика».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

17 июня - 10.30

18 июня - 12.00

20 июня - 10.30

Состоится премьера сказки «Гадкий утенок» (5+).

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

17 июня – 21.00

Концерт «Cloudberry» в #RNRMB@Afterparty Gig!

18 июня – 20.00

Воскресный Джаз с группой «Калейдоскоп».

21 июня – 21.00

В этот день родился Виктор Цой.

22 июня – 21.00

Празднует день рождения Владимира Шахрина.

23 июня – 21.00

«ComiXheroes».

24 июня – 20.00

Концерт «Blues Session Band».

24 июня – 20.00

Концерт «Blues Session Band».

25 июня – 20.00

Воскресный Джаз с группой «JazzDoit».

28 июня – 19.00

«ПАБ Квиз» в «Rock and Roll Music Bar».

30 июня – 20.00

«Водопад Ливингстона», «Рубеж», «Эпицентр».