Афиша выходного дня

сп.Териберка

8 июля - 12.00

Начнётся новый творческий фестиваль «На краю света-2017». Фестиваль пройдёт в ДК, при хороших погодных условиях - на открытой площадке на берегу моря.

сп.Териберка, ул.Первой Пятилетки, 14. МБКПУ «Териберский ДК».

9 июля - 14.00

В Териберке впервые распахнёт свои двери поморский фестиваль «Рыбка-окунечек-2017», посвященный празднованию Дня рыбака. В программе праздника: концертная программа творческих коллективов Мурманской области; мастер-класс по мезенской росписи и выставка профессиональных и самодеятельных художников; выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства Мурманской области; презентации проектов Териберского Дома Культуры.

сп.Териберка, ул. Первая Пятилетка, 14.

15-16 июля

Участники и организаторы очередного арктического фестиваля «Териберка. Новая жизнь!» попытаются вывести формулу устойчивого развития северных территорий. Центральная площадка фестиваля – архитектурно-урбанистическая зона. Она соберёт известные архитектурные бюро и авторов из США, Норвегии и Нидерландов. Россию представят Якутск, Новосибирск, Санкт-Петербург и Москва. Среди модераторов Меттью Джул – основатель бюро «Кутонотук». Он специализируется на исследованиях архитектуры и процессов урбанизации в экстремальных климатических условиях. Ева Радионова из Амстердамского бюро «Novascape» расскажет о своих проектах по созданию комфортной городской среды с точки зрения ландшафтно-градостроительного проектирования, восстановления и реабилитации водных систем и парков. Ведутся переговоры с норвежскими бюро «Снохетта» и известным проектом «Туристические дороги». Россию представят Александр Ложкин, Андрей Чельцов, Ирина Алексеева, Данияр Юсупов и другие. Куратор направления – архитектор-урбанист Ярослав Ковальчук, преподаватель «МАРШ-лаба», один из разработчиков генплана Москвы, автор проектов реновации «Винзавода», «Артплея» и завода «Кристалл». Кроме того, Ярослав Ковальчук известен просветительской деятельностью и созданием архитектурных воркшопов в городах России.

Рассказать о потенциале познавательного и экологического туризма Кольского севера приедут известные биологи, орнитологи, фотографы, экологи. Орнитолог и телеведущий программы «Диалоги о животных» Евгений Коблик прочитает лекции по бёрдвочингу и сам проведёт мастер-класс по экологическим тропам в окрестностях Териберки. Фотографы-натуралисты, призёры многочисленных престижных конкурсов Илья Буравин и Евгений Трушкин проведут мастер-классы по съёмкам дикой природы.

В музыкальной программе – выступления рок-групп и звезд электронной музыки. Рок-исполнители выступят на главной сцене фестиваля, а электронный фестиваль «Teriberka Arctic Rave» пройдёт в ночь с 15 на 16 июля на живописной площадке в скалах. Список музыкантов будет оглашен позднее. Музыкальную программу организует музыкальный издатель и промоутер Игорь Тонких.

Уже много лет как спортсмены облюбовали Териберку. Море, горы и уникальная экосистема делают посёлок идеальным местом для зимних и летних видов спорта. Свои бесплатные мастер-классы проведут Николай Рахматов и Елена Антохина. Николай – многократный чемпион России по сноукайтингу в дисциплинах фристайл и джиббинг, участник международных соревнований и призер мирового кайт-джиб контеста Rail Masters. Руководитель кайт-школы «KiteClass» и главный инструктор. Елена – призёр российских кайтовых соревнований, основатель кайт школы «KiteClass», главный организатор сноукайт-тура «Белоснежная тундра», кандидат географических наук. Мастер-класс по дайвингу проведёт также дайв-мастер Александр Гулимчук, который полюбил суровую Териберку и построил дайв-клуб. Утром 15 июля пройдёт марафон имени местного поэта-фронтовика Константина Баёва.

В Баренцевом море водятся треска, окунь, морские гребешки, мидии и даже камчатский краб. Чтобы показать гастрономическое многообразие посёлка, все участники гастрономической зоны приготовят блюда из местных продуктов. Один из партнёров фестиваля – мурманская компания «Ресторанный Синдикат», представители компании угостят всех полюбившимися мурманчанам и не только блюдами из меню ресторанов «Тундра», «Царская охота» и «Терраса». На берег Ледовитого океана приедут фудтраки! Фудтрак Reykjavik.Food специализируется на северной кухне: фиш-энд-чипс, митболы из оленины с толчёной брусникой, морсы из натуральных ягод. Еще один фудтрак приедет из Ульяновска. Perfect-машина преодолеет около 2,5 тысячи километров ради того, чтобы продемонстрировать свои бургеры с олениной и вкуснейшую рыбу-гриль. Фестиваль в Териберке – прекрасная возможность показать уникальность местных продуктов. Серию гастрономических мастер-классов дадут известные шеф-повара, ведущие кулинарных программ Влад Пискунов, Руслан Шмидов, Марк Стаценко и Максим Сырников.

Отдельная площадка фестиваля посвящена местным сувенирам, ремеслам и фольклору. Гости вновь услышат полюбившийся всем Териберский хор, смогут купить варенья и поделки местных мастеров. После фестиваля в Териберке останутся постоянные объекты: туристический информационный центр, экотропы с навигацией, часть обустроенной общественной зоны, постоянные фотовыставки под открытым небом.

сп.Териберка.

г.Кандалакша

8 июля - 15.00

На площади ГКЦ «Нива» состоится концерт, посвященный Дню любви, семьи и верности.

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».

12 июля - 14.00

Начнётся открытый городской фотокросс «Поймай лето». В 16.00 в секторе по работе с молодёжью «Содействие» центра «Гармония» состоится открытие фотовыставки «Это мой город!», посвященной 500-летию Кандалакши.

г.Кандалакша, ул.Данилова, 25. МБУ «ЦССРМ «Гармония».

пгт.Никель

8 июля - 12.00-15.00

9 июля – 12.00-16.00

ДК «Восход» приглашает на дни семейного отдыха. В субботу будут проходить экскурсии в зоопарк, в воскресенье работает детский игровой зал.

пгт.Никель, Октябрьская улица, 1. МБУК «ДК «Восход».

г.Полярные Зори

11 июля – 11.00

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки отправится в г.Полярные Зори. Мурманские библиотекари в Центральной детской библиотеке проведут для ребят познавательный час «Азбука безопасности на дороге». Цель мероприятия – научить юных читателей различать дорожные знаки, повторить правила дорожного движения для пешеходов, развить умения самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни.

Ребята посмотрят красочную презентацию, мультипликационные фильмы по теме мероприятия, а также увидят кукол из Музея детской театральной куклы, узнают об истории театра, попробуют себя в роли кукловодов, встретятся с литературными волшебниками, изучат несколько уроков волшебства, поучаствуют в конкурсах и ответят на вопросы викторины.

г.Полярные Зори, Нивский проспект, 7а. Центральная детская библиотека г.Полярные Зори.

г.Кировск

8 июля

Городская детско-юношеская библиотека приглашает жителей и гостей Кировска на мероприятия, приуроченные к Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

г.Кировск, ул.Хибиногорская, 36. Городская детско-юношеская библиотека.

8 июля – 13.00

В «День семьи, любви и верности» Кировский историко-краеведческий музей приглашает на семейный мастер-класс по изготовлению символа праздника – ромашки - в разных техниках: вышивка лентами, аппликация, открытка и создание цветка из флористических материалов.

г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

г.Апатиты

8 июля - 15.00

В библиотеке имени Гладиной пройдёт интеллектуальная викторина «Своя игра».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. Библиотека имени Л. А. Гладиной г.Апатиты.

г.Мончегорск

8 июля - 16.00

В городском парке имени С.М. Бровцева пройдёт праздник-ярмарка под открытым небом «Ромашковое поле чудес».

г.Мончегорск, Центральный городской парк имени С.М. Бровцева.

г.Полярный

10 июля - 11.00

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывает в гостях у ребят из г. Полярный. Специалисты библиотеки приготовили праздничную программу, посвященную открытию 2 смены детского оздоровительного лагеря. Дети примут участие в хороводе, веселых играх, конкурсах, соревнованиях на гибкость и ловкость, а также познакомятся с книгами, которые Передвижная детская библиотека привезет с собой. В завершение праздника ребят ожидает салют из мыльных пузырей.

г.Полярный, ул. Гагарина, 1. Основная общеобразовательная школа № 2.

г.Снежногорск

8 июля - 13.00

ДК «Современник» приглашает на праздник «Все начинается с любви…».

г.Снежногорск, ул. Мира, 3. ДК «Современник».

9 июля - 15.00

на площади имени В. В. Мурко состоится развлекательная программа с розыгрышами призов «Увидел поклевку - прояви сноровку!».

г.Снежногорск. Площадь имени В.В. Мурко.

п.Сафоново-1

8 июля - 12.00

На площадке у Дома культуры начнётся игровая программа «Чудесная планета» ко Дню любви, семьи и верности.

п.Сафоново-1, ул. Панина, 68. Дом культуры семейного досуга.

пгт.Мурмаши

8 июля - 15.00

В ДК «Энергетик» состоится «Забег в ползунках» для спортсменов в возрасте от 6 до 9 месяцев. В это же время начнется парад колясок.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

8 июля - 11.00

Развлекательная программа для детей из летних оздоровительных лагерей. Ребята из летнего оздоровительного лагеря при мурманской школе № 27 примут участие в познавательной программе «Ромашковое поле чудес». Школьники в игровой форме познакомятся с историей Дня семьи, любви и верности и примут участие в конкурсе рисунка на асфальте «Букет ромашек для семьи».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

8 июля - 12.00

День семейного отдыха «Обитатели морских глубин», посвященный Дню рыбака. Специалисты музея проведут экскурсию по экспозиции «Моря, омывающие Кольский полуостров». Гости смогут увидеть живых обитателей северных морей и принять участие в их кормлении, а в конце мероприятия для юных посетителей будет проведён увлекательный мастер-класс.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, II этаж.

8 июля - 12.15

Развлекательная программа для детей из летних оздоровительных лагерей. Для ребят из летнего оздоровительного лагеря при гимназии № 8 состоится квест-игра «Кольская земля – край уникальной природы».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

9 июля – 15.00

В Мурманске состоится один из важнейших и долгожданных праздников – День рыбака. В этот день северянам будет предложены море любимых песен, океан хорошего настроения, призы, подарки и сюрпризы, неповторимая атмосфера праздника и веселья. И, конечно, танцы.

По доброй традиции в этот день в 10 часов утра начнётся торговля охлажденной треской. С борта судна свежевыловленная рыба поступит в места продажи. Организованы 4 торговые точки на нижней и верхней площадке стадиона. Также на празднике будет представлена свежая продукция ГОУСП «Тулома», кафе «Юность», безалкогольные напитки, шашлыки, продукция из оленины, сувенирная продукция ручной работы и многое другое.

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» - по 10 июля; «История России в лицах» - по 10 июля; «Кольский Север в новых изданиях»; «Золотое кольцо России»; «Мелодия любви»; «Лето. Здоровье. Красота»; «Узнавай и удивляйся»; «Необычное в привычном»; «Рыбацкие сети»; «ВыставКа»; «Викинги: эпоха завоеваний»; «Душа рисованной страны»; «Мурманское книжное издательство: 1957 - 2017»; «Жизнь плюс кошка - это удивительное сочетание»; «Рояль-2»; «Мурманск глазами особых людей»; «Дети - цветы жизни!».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Культурная революция» из цикла «Страна Советов»; «Мурманск спортивный» из цикла «Сделано в СССР»; «В пламени пожара»; «Врач-хирург Василий Александрович Цвинев»; «Звёздные войны».

8 июля - 12.00

Пройдёт День семейного отдыха «Обитатели морских глубин», посвященный Дню рыбака. Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается профессиональный праздник – День рыбака. Сведения об истории этого праздника противоречивы. Некоторые убеждены, что отмечают его с 1980 года, а мурманчане, например, уверены, что впервые торжества в честь профессиональных рыбаков проходили еще в 1965 году. Самой достоверной можно считать дату 1968 год. Именно в этом году, в ноябре, был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о том, что второе воскресенье июля отныне считается профессиональным праздником рыбаков.

В рамках проведения Дня семейного отдыха для юных северян и их родителей подготовлена разнообразная программа. Ребятам проведут экскурсию по экспозиции «Моря, омывающие Кольский полуостров» и расскажут о том, какие животные организмы населяют Баренцево море. Дети смогут увидеть живых обитателей северных морей и принять участие в их кормлении, а в конце мероприятия для юных посетителей будет проведён увлекательный мастер-класс.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Марк Шагал. Дар Нади Леже» - по 9 июля; «История государства Российского» - по 9 июля; «Живопись Валентина Ивановича Чудзина»; «Живопись и графика Арви Хуттунена»; «Человек в своей тарелке»; «Графика Татьяны Ковригиной»; «Графика Юрия Панкова»; «Шерстяное тепло»; «Лоскутная мозаика Заполярья».

12 июля открываются выставки

«Густав Климт. Постеры из собрания музея» и «Майя. Культура и искусство Мезоамерики».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Работает выставка фотографий финалистов всероссийского конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

8 июля – 11.00

Во Дворце культуры состоится областной праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. Всероссийский день семьи, любви и верности, отмечаемый в день памяти святых благоверных супругов Петра и Февронии Муромских, воспевает главные семейные ценности - верность и доброту, взаимопонимание и отзывчивость, любовь и уважение. Символом праздника стала ромашка, этот летний цветок издавна служил в России олицетворением любви, а его лепестки символизировали достаток, плодородие, красоту и здоровье.

На площади перед Дворцом культуры развернётся настоящее «Ромашковое поле чудес». Школьники, посещающие летние оздоровительные лагеря, в игровой форме познакомятся с историей праздника и примут участие в конкурсе рисунка на асфальте «Букет ромашек для семьи», где каждый сможет проявить своё творчество и фантазию.

8 июля - 12.15

Ребята из летнего оздоровительного лагеря при гимназии №8 примут участие в квест-игре «Кольская земля – край уникальной природы», которая пройдёт в танцевальном зале областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Мальчишки и девчонки совершат увлекательное путешествие по просторам Кольского края, узнают много интересного о растительном и животном мире Заполярья, его тайнах и легендах, примут участие в интеллектуальных и творческих заданиях.

8 июля – 14.00

В фестивальном зале Дворца состоится чествование «золотых» и «серебряных» юбиляров, которым будут вручены медали «За любовь и верность», являющиеся общероссийской общественной наградой. Творческим подарком гостям праздника станут песни о любви, семье и верности в исполнении студии эстрадной песни «Вернисаж» и мурманского музыканта Андрея Щербакова, а также выступления ансамбля бального танца «Ювента».

10 июля – 11.00

Для детей, посещающих летний оздоровительный лагерь при мурманской средней общеобразовательной школе № 27, пройдёт познавательная программа «Зелёные уроки». Школьники познакомятся с обитателями юннатского кружка, узнают, чем разные виды попугаев отличаются друг от друга, почему сухопутная черепаха не плавает, и зачем рыбам нужен воздух. Ребята увидят растения, которые растут в Зимнем саду областного Дворца, примут участие в интерактивной игре «Полезные свойства растений» и отгадают загадки о природе Заполярного края.

11 июля – 11.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова для детей, посещающих летние оздоровительные лагеря, пройдут интересные и развлекательные мероприятия. На площади перед Дворцом культуры состоится конкурс рисунка на асфальте «Наша планета в наших руках» для мальчишек и девчонок, в котором ребята, проявив свою фантазию, нарисуют яркими мелками на асфальте рисунки планеты Земля.

11 июля – 11.00 и 12.00

Ребята, посещающие летние лагеря, примут участие в познавательной программе «В гостях у природы». Школьники познакомятся с обитателями юннатского кружка, примут участие в интерактивной игре «Кто живет рядом», «Накорми птицу», в подвижной игре «Лапы, крылья и хвосты» и отгадают загадки.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: экспозиция живописи и графики Арви Хуттунена; «Твоё здоровье - в твоих руках»; «Коты для умножения доброты».

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: выставка детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России.