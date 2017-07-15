Афиша выходного дня

сп.Териберка

15-16 июля

Участники и организаторы очередного арктического фестиваля «Териберка. Новая жизнь!» попытаются вывести формулу устойчивого развития северных территорий. Центральная площадка фестиваля – архитектурно-урбанистическая зона. Она соберёт известные архитектурные бюро и авторов из США, Норвегии и Нидерландов. Россию представят Якутск, Новосибирск, Санкт-Петербург и Москва. Среди модераторов Меттью Джул – основатель бюро «Кутонотук». Он специализируется на исследованиях архитектуры и процессов урбанизации в экстремальных климатических условиях. Ева Радионова из Амстердамского бюро «Novascape» расскажет о своих проектах по созданию комфортной городской среды с точки зрения ландшафтно-градостроительного проектирования, восстановления и реабилитации водных систем и парков. Ведутся переговоры с норвежскими бюро «Снохетта» и известным проектом «Туристические дороги». Россию представят Александр Ложкин, Андрей Чельцов, Ирина Алексеева, Данияр Юсупов и другие. Куратор направления – архитектор-урбанист Ярослав Ковальчук, преподаватель «МАРШ-лаба», один из разработчиков генплана Москвы, автор проектов реновации «Винзавода», «Артплея» и завода «Кристалл». Кроме того, Ярослав Ковальчук известен просветительской деятельностью и созданием архитектурных воркшопов в городах России.

Рассказать о потенциале познавательного и экологического туризма Кольского севера приедут известные биологи, орнитологи, фотографы, экологи. Орнитолог и телеведущий программы «Диалоги о животных» Евгений Коблик прочитает лекции по бёрдвочингу и сам проведёт мастер-класс по экологическим тропам в окрестностях Териберки. Фотографы-натуралисты, призёры многочисленных престижных конкурсов Илья Буравин и Евгений Трушкин проведут мастер-классы по съёмкам дикой природы.

В музыкальной программе – выступления рок-групп и звезд электронной музыки. Рок-исполнители выступят на главной сцене фестиваля, а электронный фестиваль «Teriberka Arctic Rave» пройдёт в ночь с 15 на 16 июля на живописной площадке в скалах. Список музыкантов будет оглашен позднее. Музыкальную программу организует музыкальный издатель и промоутер Игорь Тонких.

Уже много лет как спортсмены облюбовали Териберку. Море, горы и уникальная экосистема делают посёлок идеальным местом для зимних и летних видов спорта. Свои бесплатные мастер-классы проведут Николай Рахматов и Елена Антохина. Николай – многократный чемпион России по сноукайтингу в дисциплинах фристайл и джиббинг, участник международных соревнований и призер мирового кайт-джиб контеста Rail Masters. Руководитель кайт-школы «KiteClass» и главный инструктор. Елена – призёр российских кайтовых соревнований, основатель кайт школы «KiteClass», главный организатор сноукайт-тура «Белоснежная тундра», кандидат географических наук. Мастер-класс по дайвингу проведёт также дайв-мастер Александр Гулимчук, который полюбил суровую Териберку и построил дайв-клуб. Утром 15 июля пройдёт марафон имени местного поэта-фронтовика Константина Баёва.

В Баренцевом море водятся треска, окунь, морские гребешки, мидии и даже камчатский краб. Чтобы показать гастрономическое многообразие посёлка, все участники гастрономической зоны приготовят блюда из местных продуктов. Один из партнёров фестиваля – мурманская компания «Ресторанный Синдикат», представители компании угостят всех полюбившимися мурманчанам и не только блюдами из меню ресторанов «Тундра», «Царская охота» и «Терраса». На берег Ледовитого океана приедут фудтраки! Фудтрак Reykjavik.Food специализируется на северной кухне: фиш-энд-чипс, митболы из оленины с толчёной брусникой, морсы из натуральных ягод. Еще один фудтрак приедет из Ульяновска. Perfect-машина преодолеет около 2,5 тысячи километров ради того, чтобы продемонстрировать свои бургеры с олениной и вкуснейшую рыбу-гриль. Фестиваль в Териберке – прекрасная возможность показать уникальность местных продуктов. Серию гастрономических мастер-классов дадут известные шеф-повара, ведущие кулинарных программ Влад Пискунов, Руслан Шмидов, Марк Стаценко и Максим Сырников.

Отдельная площадка фестиваля посвящена местным сувенирам, ремеслам и фольклору. Гости вновь услышат полюбившийся всем Териберский хор, смогут купить варенья и поделки местных мастеров. После фестиваля в Териберке останутся постоянные объекты: туристический информационный центр, экотропы с навигацией, часть обустроенной общественной зоны, постоянные фотовыставки под открытым небом.

сп.Териберка.

с.Ловозеро

15 июля - 15.00

В выставочном зале Территориального отдела истории, культуры и быта кольских саамов Мурманского областного краеведческого музея откроется выставка работ мурманских художников «Наш край», посвященная грядущему 80-летию Мурманской области. Организатор выставки – Автономная некоммерческая организация «Продюсерский центр «Северный Характер». На выставке будет представлена живопись Александра Феофилактова и эскизы театральных костюмов, роспись по дереву Раисы Чебатуриной – всего более 60 произведений.

Посетители увидят эскизы сценических костюмов для праздников и театральных постановок на тему саамских сказок и легенд, выполненные заслуженным художником Российской Федерации, театральным художником Раисой Чебатуриной. Они очень точно отражают национальный эпос, колорит жизненного уклада местного населения. Особое внимание привлекут деревянные изделия, выполненные в северодвинской росписи, являющейся культурным наследием Русского Севера.

Цветовую гармонию и уникальную атмосферу северных широт ярко передают работы заслуженного художника России Александра Феофилактова. Его излюбленные темы связаны с обитателями тундры, коренными жителями Севера, непростыми взаимоотношениями природы и человека. Откроют выставку автор картин, председатель Мурманской областной организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Александр Феофилактов и заместитель председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая. Выставка будет работать до 15 августа 2017 года.

с.Ловозеро, ул. Советская, 28. Выставочный зал Территориального отдела истории, культуры и быта кольских саамов Мурманского областного краеведческого музея.

г.Полярные Зори

19 июля - 11.00

В Центральную детскую библиотеку приедет библиобус. Ребятам, отдыхающим в городских летних лагерях, расскажут о животном мире нашего края и об истории шоколада.

г.Полярные Зори, Нивский просп., 7а. Центральная детская библиотека.

г.Кировск

15 июля - 11.00

В микрорайоне Кукисвумчорр на поле Умецкого состоится праздничная программа посвященная дню рождения посёлка Кукисвумчорр «Рожденный средь Хибинских гор…». Организаторами выступает администрация города Кировска, Объединенная профсоюзная организация «ФосАгро-Апатит» и Молодёжный совет объединенной профсоюзной организации ««ФосАгро-Апатит». В программе праздника: работа спортивных площадок; работа детской площадки; фотосушка «Моменты из прошлого»; концертно-развлекательная программа, подготовленная творческими коллективами Кировского городского Дворца культуры; в течении праздника прозвучат лучшие речёвки, частушки и стихи жителей микрорайона, участвующих в конкурсах; награждение победителей конкурса рисунков «Мой любимый микрорайон»; показательные выступления Противопожарной службы города Кировска. Во время проведения праздника работает торговля, общественное питание полевая кухня. Завершит праздник дискотека.

г.Кировск, микрорайон Кукисвумчорр, поле Умецкого.

15 июля – 12.00-15.00

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького приглашает кировчан и гостей города на выставку-ярмарку фиалок и стрептокарпусов. На выставке-ярмарке желающие смогут полюбоваться на цветущие растения и приобрести понравившиеся сорта. Кроме основных цветов, будут также представлены колеусы, декоративно-лиственные бегонии и эписции.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

15 июля - 14.00, 15.00 и 16.00

В Кировском историко-краеведческом музее будут проводиться бесплатные экскурсии по выставке «Маршрут № 4 или что увидели туристы в 30-е гг. в Хибинах». Экскурсии и бесплатное посещение музея организовано в рамках дня рождения микрорайона Кукисвумчорр.

г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

г.Мончегорск

15 июля – 13.00

Горожане отмечают День металлурга. В Литературном парке центральной детской библиотеки пройдут праздник «Приключения Никельки» и закрытие фестиваля «Город мастеров».

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 27. Мончегорская центральная библиотека.

15 июля – 17.00

В городском центре культуры состоится праздничный концерт.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 30/2. Мончегорский ГЦК.

16 июля - 12.00-16.00

В центральном парке будет проходить акция «ПикNiк»: развлекательная программа «КартонЛэнд», мастер-класс по изготовлению гирлянд из флажков, спортивно-развлекательная площадка «Интеграционный мини-стадион» Мончегорского КЦСОН, «Обнимашки» с участием ростовых кукол ГЦК, конкурс на самое забавное фото #ПикНикМончегорск, фотоквест.

г.Мончегорск, городской парк им. Сергея Бровцева.

16 июля - 16.00

На центральной площади выступят Вадим Самойлов, группа «Пропаганда», Трубецкой.

г.Мончегорск. Площадь Революции.

26 августа

Состоится одно из самых значительных поэтических событий России. II Международный поэтический фестиваль «Табуретка» вновь приглашает к участию жителей Мурманской области. Программа долгожданного фестиваля обещает быть насыщенной – поэтические чтения, квест, экскурсия, конкурсы, творческие активности и литературная ярмарка. К участию приглашаются учреждения культуры, художники и мастера. Занятие, передвижная выставка, конкурс, презентация, выступление – жанр программы может быть любым. Все участники ярмарки получат сертификаты фестиваля. Кроме того, авторов самых интересных проектов ждут почётные грамоты, пригласительные билеты на вечерний концерт в Центре культуры и памятные подарки.

г.Мончегорск, городской парк им. Сергея Бровцева.

г.Оленегорск

16 июля - 14.00

Начнётся работа интерактивных площадок, а также состоится торжественное открытие праздника, посвящённому Дню металлурга. В 15.30 на центральной площади начнётся концертная программа «Сделано с нашим участием». В 16.00 на площадке для воркаута на озере Комсомольском пройдёт фестиваль красок Холи. В 18.00 состоятся выступления приглашенных артистов - групп «Мамульки Бэнд» (г.Ярославль), «Las-Vegas Combo» (г.Санкт-Петербург) и «MUST HAVE» (г.Москва).

г.Оленегороск, Центральная площадь.

г.Снежногорск

15 июля - 14.00

В ДК «Современник» будут работать большие аттракционы «Горка» и «Лабиринт».

г.Снежногорск, ул. Мира, 3. ДК «Современник».

г.Гаджиево

16 июля - 15.00

В городской детской библиотеке состоится игра-путешествие «Заповедными тропинками прямо в «Пасвик» попаду», посвященная 25-летию создания заповедника.

г.Гаджиево, ул.Сергея Преминина, 106. Городская детская библиотека.

г.Заполярный

16 июля – 12.00-18.00

На центральной площади пройдёт развлекательная программа «ПикNiк», в 18.00 состоится праздничный концерт, посвященный Дню металлурга.

г.Заполярный, Центральная площадь.

ЗАТО г.Североморск

18 июля - 11.00

В Центре досуга молодёжи пройдёт викторина с просмотром фильма «Питер Пен».

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи.

19 июля - 11.00

В Центре досуга молодёжи стартует «Экологическая игра».

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи.

п.Сафоново-1

18 июля - 15.00

На площадке перед Домом офицеров флота начнётся игровая программа для детей «Летние узоры».

п.Сафоново-1, ул.Сафонова, 1а. Площадка перед Домом офицеров флота.

г.Мурманск

15 июля - 11.00 и 12.00

Специалисты областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проведут для отрядов детских оздоровительных лагерей при мурманских средних общеобразовательных школах № 27 и № 26 конкурс рисунка на асфальте «Наша планета в наших руках!». Мальчишки и девчонки, проявив свою фантазию, нарисуют яркими мелками на асфальте рисунки планеты Земля.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Площадь перед Мурманским областным Дворцом культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

15 и 16 июля - 17.00

Мурманчане смогут увидеть шоу каскадеров с участием машин-трансформеров от группы «А» российского автородео.

г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

16 июля - 15.00

Показ видеофильмов в рамках работы Виртуального филиала Русского музея. Зрители увидят фильмы «Сокровищница Российского искусства. Рассказы о Русском музее», рассказывающие о Летнем саде, из цикла авторских программ директора Русского музея Владимира Гусева.

г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей, II этаж, красная гостиная.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Кольский Север в новых изданиях»; «Золотое кольцо России»; «Мелодия любви»; «Лето. Здоровье. Красота»; «Узнавай и удивляйся»; «Необычное в привычном»; «Рыбацкие сети»; «ВыставКа»; «Викинги: эпоха завоеваний»; «Душа рисованной страны»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; «Жизнь плюс кошка - это удивительное сочетание»; «Рояль-2»; «Мурманск глазами особых людей»; «Дети - цветы жизни!».

15 июля

Откроется выставка изданий «Ты выстоял, великий Сталинград!», посвященная 75-летию со дня начала Сталинградской битвы.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Культурная революция» из цикла «Страна Советов»; «Мурманск спортивный» из цикла «Сделано в СССР»; «В пламени пожара»; «Врач-хирург Василий Александрович Цвинев»; «Звёздные войны».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Густав Климт. Постеры из собрания музея»; «Майя. Культура и искусство Мезоамерики»; «Живопись Валентина Ивановича Чудзина»; «Живопись и графика Арви Хуттунена»; «Человек в своей тарелке»; «Графика Татьяны Ковригиной»; «Графика Юрия Панкова»; «Шерстяное тепло»; «Лоскутная мозаика Заполярья».

15 июля - 12.00 и 16.30

Пройдут мастер-классы по изготовлению сувенирных валенок «Готовь сани летом!».

16 июля - 15.00

Виртуальный филиал Русского музея приглашает на просмотр ленты «Летний сад. Перезагрузка».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

15 июля - 11.00 и 12.00

Развлекательная программа для детей из летних оздоровительных лагерей. Ребята из летних оздоровительных лагерей при мурманских школах №№ 26 и 27 примут участие в конкурсе рисунка на асфальте «Наша планета в наших руках!».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: экспозиция живописи и графики Арви Хуттунена; «Твоё здоровье - в твоих руках»; «Коты для умножения доброты».

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: выставка детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России.