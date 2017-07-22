Афиша выходного дня

п.Ревда

22 июля - 11.00

Ребят из детского оздоровительного лагеря школы «Радуга» посетит библиобус Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. Мальчишек и девчонок ждёт встреча с забавными героями Клепой и Капитошкой, игры и конкурсы. Мурманские библиотекари подготовили для юных жителей Ревды познавательно-развлекательную программу с веселыми играми и конкурсами.

п.Ревда Ловозерского района.

22 июля - 14.00

Мальчишек и девчонок ждёт встреча с озорными клоунами Клепой и Капитошкой. Ребята примут участие в интеллектуальных викторинах и забавных конкурсах, разгадают загадки, посоревнуются в эстафетах на гибкость и ловкость, познакомятся с техническими возможностями библиобуса и книгами, которые передвижная детская библиотека привезет с собой. В завершение праздника ребят ожидает сюрприз из мыльных пузырей.

п.Ревда Ловозерского района, ул. Металлургов, 5. Культурно-спортивный центр.

пгт.Никель

6 августа – 14.00

Международный день коренных народов мира является днём взаимного глубокого уважения культур, языков, обычаев и духовных традиций. В нашем регионе стало доброй традицией ежегодно проводить этот праздник в разных городах и селах, зачастую самых удаленных от областного центра.

В этом году основные праздничные мероприятия состоятся в городском поселении Никель Печенгского района. Праздник объединит на площадке Дома культуры «Восход» гостей со всей Мурманской области, которых ждет яркая концертная программа с красочными танцевальными представлениями фольклорных коллективов и зажигательными выступлениями индивидуальных исполнителей.

Всеми красками лета заиграют пейзажи природы и оживут сюжеты саамских сказок и легенд на выставке-продаже изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. Мастера из Мурманска, Североморска, Апатитов, Мончегорска, Никеля, Ловозера представят предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней. Все желающие смогут принять участие в работе мастер-классов, приобрести навыки плетения саамских поясов и изготовления изделий из кожи оленя. Самые смелые и активные участники праздника получат возможность испытать свою силу и ловкость в мастер-классах по национальным видам спорта (метанию аркана, прыжкам через нарты, женскому саамскому футболу) и саамской кадрили.

На главной площади Никеля откроется экспозиция предметов саамского быта, которая позволит окунуться в уникальны мир северного народа, а уличная торговля порадует гостей блюдами национальной кухни. Для юных участников праздника на площади откроются детские аттракционы –катание на пони, машинках и паровозиках, сладкая вата.

Традиционно праздничные мероприятия завершатся угощением саамской ухой и костром единения в исполнении саамского нойда.

пгт.Никель, Октябрьская улица, 1. Площадка перед МБУК «ДК «Восход».

г.Кировск

22 июля - 11.00-18.00

На площадке перед Дворцом культуры развернётся универсальная выставка-ярмарка выходного дня.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Площадка перед Дворцом культуры.

23 июля

В музейно-выставочном центре АО «Апатит» начнёт работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «На Мурмане снимается кино». Выставка рассказывает о художественных фильмах, снимавшихся в Мурманской области в разные годы, начиная с 1920-х годов. Заполярье всегда привлекало кинематографистов суровой красотой природы, неповторимыми и разнообразными ландшафтами, долгим световым днем в весенний период и снегом, который не тает до июня месяца. С 1920-х годов в Мурманской области было снято более ста художественных фильмов, среди которых «Семеро смелых» (1936 г.), «Дорогой мой человек» (1958 г.), «Вечера на хуторе близ Диканьки (1961 г.), «Путь к причалу» (1962 г.), «Кукушка» (2002 г.), «72 метра» (2004 г.), «Левиафан» (2014 г.), «Ледокол» (2016 г.) и многие другие.

На фотографиях и информационных планшетах представлена информация о фильмах, режиссёрах и актёрах, интересных рабочих моментах съёмок. Автором фотографий является известный мурманский фотограф Лев Геннадьевич Федосеев. Выставка будет работать до 31 августа.

г.Кировск, просп. Ленина 4а.

г.Мончегорск

22 июня - 11.00

Развлекательная программа для детей из летних оздоровительных лагерей. Программа приурочена к закрытию второй смены летних оздоровительных лагерей. Ребята из лагеря при мурманской школе № 26 примут участие в игровой развлекательной программе «За один день лета вокруг света!» по мотивам сказки В. Гаршина «Лягушка-путешественница».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

22 июля - 14.00

Всероссийский молодёжный исторический квест «1943. Все для фронта». Участники квеста, погрузившись в исторические события 1943 года, узнают, каких усилий стоило производство танков, орудий, машин, боеприпасов и всего необходимого для фронта. Командам предстоит сформировать трудовые бригады, организовать работу завода и наладить снабжение войск новой техникой. Традиционно сценарий и задания квеста основаны на достоверных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и тружеников тыла. Организаторы квеста в Мурманской области – региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе.

26 августа

Состоится одно из самых значительных поэтических событий России. II Международный поэтический фестиваль «Табуретка» вновь приглашает к участию жителей Мурманской области. Программа долгожданного фестиваля обещает быть насыщенной – поэтические чтения, квест, экскурсия, конкурсы, творческие активности и литературная ярмарка. К участию приглашаются учреждения культуры, художники и мастера. Занятие, передвижная выставка, конкурс, презентация, выступление – жанр программы может быть любым. Все участники ярмарки получат сертификаты фестиваля. Кроме того, авторов самых интересных проектов ждут почётные грамоты, пригласительные билеты на вечерний концерт в Центре культуры и памятные подарки.

г.Мончегорск, городской парк им. Сергея Бровцева.

ЗАТО г.Гаджиево

23 июля - 11.00

В КМЦ для военнослужащих по призыву состоится видеопросмотр документального фильма, посвященный победе русского войска Александра Невского над шведами.

ЗАТО г.Гаджиево, ул.Гаджиева, 40. Центр творчества и досуга.

г.Полярный

23 июля в 11.00

В ГЦК «Север» для военнослужащих срочной службы состоится тематическая программа «Галерея исторических личностей» с просмотром документального фильма.+

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. Централизованная клубная система г.Полярного.

г.Мурманск

22 июня - 11.00

Развлекательная программа для детей из летних оздоровительных лагерей. Программа приурочена к закрытию второй смены летних оздоровительных лагерей. Ребята из лагеря при мурманской школе № 26 примут участие в игровой развлекательной программе «За один день лета вокруг света!» по мотивам сказки В. Гаршина «Лягушка-путешественница».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

22 июля - 14.00

Всероссийский молодежный исторический квест «1943. Все для фронта». Участники квеста, погрузившись в исторические события 1943 года, узнают, каких усилий стоило производство танков, орудий, машин, боеприпасов и всего необходимого для фронта. Командам предстоит сформировать трудовые бригады, организовать работу завода и наладить снабжение войск новой техникой. Традиционно сценарий и задания квеста основаны на достоверных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и тружеников тыла. Организаторы квеста в Мурманской области – региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе.

23 июля – 14.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится демонстрация программы «Природа Мурманской области». Фильм «Природа Мурманской области» познакомит посетителей с географическим положением, климатом, водоемами, полезными ископаемыми, растительным и животным миром, природоохраняемыми территориями нашего региона. После просмотра фильмов все желающие смогут проверить полученные знания с помощью специального интерактивного приложения.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж, региональный детско-юношеский центр.

23 июля – 16.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится демонстрация программы «История Мурманска». Фильм «История Мурманска» расскажет о главных вехах истории столицы Кольского Заполярья с момента его основания до настоящего времени. Учебные программы разработаны на основе фотографий, документов, хроники и видеоматериалов из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Государственного архива Мурманской области, ГТРК «Мурман», студии документальных фильмов «Рек.А».

После просмотра фильмов все желающие смогут проверить полученные знания с помощью специального интерактивного приложения.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, 1-й этаж, региональный детско-юношеский центр.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Душа рисованной страны» - по 23 июля; «Ты выстоял, великий Сталинград!»; «Кольский Север в новых изданиях»; «Золотое кольцо России»; «Мелодия любви»; «Лето. Здоровье. Красота»; «Узнавай и удивляйся»; «Необычное в привычном»; «Рыбацкие сети»; «ВыставКа»; «Викинги: эпоха завоеваний»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; «Жизнь плюс кошка - это удивительное сочетание»; «Рояль-2»; «Мурманск глазами особых людей»; «Дети - цветы жизни!».

22 июля – 15.00

Начинается цикл литературно-музыкальных вечеров «Встречи у патефона». Участники встречи узнают об истории звукозаписи, познакомятся с экспонатами интерактивной выставки «По волне моей памяти» и наиболее интересными патефонными и виниловыми пластинками. Во второй части вечера прозвучат произведения Баха, Рахманинова, Свиридова, Балакирева и других композиторов в исполнении студентки Петрозаводской государственной консерватории Анны Мень (фортепиано). Будет работать выставка нот и грампластинок из фонда Мурманской областной научной библиотеки.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Культурная революция» из цикла «Страна Советов»; «Мурманск спортивный» из цикла «Сделано в СССР»; «В пламени пожара»; «Звёздные войны».

23 июля - 14.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «Природа Мурманской области». Посетители музея познакомятся с географическим положением, климатом, водоемами, полезными ископаемыми, растительным и животным миром, природоохраняемыми территориями нашего региона.

23 июля - 16.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «История Мурманска». Программа «История Мурманска» познакомит посетителей музея с главными вехами истории Мурманска с момента его основания до настоящего времени.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Шерстяное тепло» - по 23 июля; «Густав Климт. Постеры из собрания музея»; «Майя. Культура и искусство Мезоамерики»; «Живопись Валентина Ивановича Чудзина»; «Живопись и графика Арви Хуттунена»; «Человек в своей тарелке»; «Графика Татьяны Ковригиной»; «Графика Юрия Панкова»; «Лоскутная мозаика Заполярья».

22 июля - 12.00 и 16.30

Пройдут мастер-классы по мокрому валянию сувенирных валенок «Готовь сани летом!».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

26 июля - 11.30

В отделе искусства и творчества состоится игровое мероприятие «Весёлое путешествие».

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

22 июля - 11.00

К закрытию второй смены летних оздоровительных лагерей состоится игровая развлекательная программа «За один день лета вокруг света!» по мотивам сказки В. Гаршина «Лягушка-путешественница». Ребята вместе со сказочными персонажами отправятся в увлекательное путешествие по разным странам, узнают о морях и океанах, поговорят о правилах поведения на природе, а также отгадают загадки и потанцуют. Программа пройдёт для ребят, посещающих летний оздоровительный лагерь при средней общеобразовательной школе № 26.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: экспозиция живописи и графики Арви Хуттунена; «Твоё здоровье - в твоих руках»; «Коты для умножения доброты».

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: выставка детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России.

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

23 июля - 21.00

Приглашает на вечер воскресного джаза.

25 июля - 21.00

Состоится День памяти Владимира Высоцкого.