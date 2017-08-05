Афиша выходного дня

.Кандалакша

6 августа – 12.00

На площадке у гостиницы «Сполохи» начнётся праздник, посвященный Всероссийскому дню железнодорожника. В программе дартс для детей и взрослых, забег по пересеченной местности, конкурс детского рисунка на асфальте, соревнования по гиревому спорту, соревнования по перетягиванию каната, концерт и дискотека.

г.Кандалакша, ул.Набережная, 30. Гостиница «Сполохи».

8 августа - 11.00

В ДК «Металлург» пройдёт мастер-класс «Играем в парикмахеров» (аппликация из бумаги).

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

пгт.Никель

6 августа – 14.00

Международный день коренных народов мира является днём взаимного глубокого уважения культур, языков, обычаев и духовных традиций. В нашем регионе стало доброй традицией ежегодно проводить этот праздник в разных городах и селах, зачастую самых удаленных от областного центра.

В этом году основные праздничные мероприятия состоятся в городском поселении Никель Печенгского района. Праздник объединит на площадке Дома культуры «Восход» гостей со всей Мурманской области, которых ждет яркая концертная программа с красочными танцевальными представлениями фольклорных коллективов и зажигательными выступлениями индивидуальных исполнителей.

Всеми красками лета заиграют пейзажи природы и оживут сюжеты саамских сказок и легенд на выставке-продаже изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. Мастера из Мурманска, Североморска, Апатитов, Мончегорска, Никеля, Ловозера представят предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней. Все желающие смогут принять участие в работе мастер-классов, приобрести навыки плетения саамских поясов и изготовления изделий из кожи оленя. Самые смелые и активные участники праздника получат возможность испытать свою силу и ловкость в мастер-классах по национальным видам спорта (метанию аркана, прыжкам через нарты, женскому саамскому футболу) и саамской кадрили.

На главной площади Никеля откроется экспозиция предметов саамского быта, которая позволит окунуться в уникальны мир северного народа, а уличная торговля порадует гостей блюдами национальной кухни. Для юных участников праздника на площади откроются детские аттракционы –катание на пони, машинках и паровозиках, сладкая вата.

Традиционно праздничные мероприятия завершатся угощением саамской ухой и костром единения в исполнении саамского нойда.

пгт.Никель, Октябрьская улица, 1. Площадка перед МБУК «ДК «Восход».

с.Кузрека

5 августа

В селе Кузрека Терского района в восьмой раз пройдёт традиционный сельский праздник Поморской козули. «Праздник входит в первую десятку культурных и туристических брендов. Ожидается участие десяти народных коллективов из Умбы, Варзуги, городов Мурманской области и города Конаково Тверской области. Ключевым моментом праздника станут различные мастер-классы, в том числе по лепке поморской козули и росписи архангельского пряника. Выступят ансамбль ложкарей из города Полярные Зори, гости из Карелии – Чупинский яхтклуб и кадеты взвода морской пехоты Свято-Алексиевской пустыни (Ярославская область) готовят своё музыкальное приветствие гостям праздника.

На сельской ярмарке будет представлен большой выбор народных поделок и сувениров. Заявки на участие прислали около 50 ремесленников. Гости праздника смогут попробовать поморские угощения, их ждут секреты поморского амбара, прогулки к Серебряному роднику и Дереву желаний.

с.Кузрека, Терский район.

г.Кировск

5-26 августа

Работает книжная выставка-знакомство «Влюбленный в море, живописец», посвященная 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского.

Море всегда имело огромную притягательную силу для художников. Нет ни одного русского живописца, который, побывав у моря, не пытался бы изобразить его. Но среди художников русской школы только Айвазовский целиком отдал свой большой талант маринистической живописи. В искусстве Айвазовского заложена искренняя взволнованность, восхищение величием и красотой природы. Это передается зрителю и вызывает в нем, те же эмоции, какими был охвачен художник в процессе творчества.

г.Кировск, ул. Хибиногорская, 36. Городская детско-юношеская библиотека (время работы: понедельник-суббота - 11.00-17.00, выходной – воскресенье).

г.Мончегорск

5-30 августа

В городском Центре культуры будут проходить экскурсии по выставке фотографий из фонда Лапландского заповедника «Природа северного края - саамов колыбель».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

9 августа

В музее цветного камня им. В.Н. Дава заработает передвижная экспозиция Мурманского областного краеведческого музея «Саамы - коренные жители Кольского полуострова».

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 46. Музей цветного камня имени В.Н. Дава.

Август

В Центральной городской библиотеке работает выставка «Здесь возведён на пьедестал…»: редкие снимки памятника Лосю.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 27. Центральная городская библиотека.

26 августа

Состоится одно из самых значительных поэтических событий России. II Международный поэтический фестиваль «Табуретка» вновь приглашает к участию жителей Мурманской области. Программа долгожданного фестиваля обещает быть насыщенной – поэтические чтения, квест, экскурсия, конкурсы, творческие активности и литературная ярмарка. К участию приглашаются учреждения культуры, художники и мастера. Занятие, передвижная выставка, конкурс, презентация, выступление – жанр программы может быть любым. Все участники ярмарки получат сертификаты фестиваля. Кроме того, авторов самых интересных проектов ждут почётные грамоты, пригласительные билеты на вечерний концерт в Центре культуры и памятные подарки.

г.Мончегорск, городской парк им. Сергея Бровцева.

г.Оленегорск

6 августа - 14.00

В сквере «Надежда» в рамках международного проекта «Танцы без границ» начнётся обучение танцам Финляндии: финской польке, летке-енке и другим.

г.Оленегорск, ул.Строительная. Сквер «Надежда».

г.Снежногорск

9 августа - 11.00

Городская библиотека «Центр-Книга» приглашает поиграть в настольные игры на саамском языке: «Костюмы народов Севера», «Мой дом», «Народные промыслы».

г.Снежногорск, ул.Валентина Бирюкова, 7. ГБ «Центр-Книга».

9 августа - 11.00

В ГДК «Современник» пройдёт дидактическая игра «Игры народов Крайнего Севера».

ЗАТО г.Снежногорск, ул. Мира, 3. Дворец культуры «Современник».

ЗАТО г.Североморск

6 августа

В зале временных экспозиций Музейно-выставочного комплекса начнёт работать выставка «Край», на которой представлена живопись и графика мурманских художниц Марии Михайленко и Вероники Вологжанниковой.

ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музейно-выставочный комплекс.

п.Сафоново-1

5 августа - 12.00

На аллее Героев пройдёт игровая программа для детей «Рисуем мир!».

п.Сафоново-1, аллея Героев.

г.Мурманск

9-14 августа – 11.00-18.30

В преддверии православного праздника на ярмарке «Медовый спас» будет представлен мёд самых разнообразных сортов, продукты пчеловодства, широкий ассортимент продукции монастырских и фермерских подворий, а также экологически чистые продукты - северные ягоды и грибы. К праздничному столу участники предложат изобилие рыбных и мясных деликатесов, колбас, молочных продуктов, широкий выбор масел, специй, солений, чая и сладостей и многого другого.

г.Мурманск, просп. Кольский, 51. Павильон «МурманЭКСПО» (аремя работы ярмарки: 9-13 августа - с 11.00 до 18.30; 14 августа - с 11.00 до 16.30).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Дары природы для нашего здоровья»; «Певец морской стихии»; «Лето. Здоровье. Красота»; «Ты выстоял, великий Сталинград!»; «Кольский Север в новых изданиях»; «Золотое кольцо России»; «Необычное в привычном»; «Рыбацкие сети»; «ВыставКа»; «Викинги: эпоха завоеваний»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017»; «Жизнь плюс кошка - это удивительное сочетание»; «Рояль-2»; «Мурманск глазами особых людей».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Красная книга Мурманской области глазами детей»; «Памяти первого мэра города Мурманска О.П. Найдёнова»; «Мурманск спортивный» из цикла «Сделано в СССР»; «В пламени пожара»; «Звёздные войны».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Под сиянием Полярной звезды»; «Уютные шкатулки»; «История великого заблуждения. Часы»; «В своей тарелке»; «Портрет весны»; «Густав Климт. Постеры из собрания музея»; «Майя. Культура и искусство Мезоамерики»; «Живопись Валентина Ивановича Чудзина»; «Живопись и графика Арви Хуттунена»; «Человек в своей тарелке»; «Графика Татьяны Ковригиной»; «Графика Юрия Панкова»; «Лоскутная мозаика Заполярья».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

Каждый понедельник – 16.30

Сектор «Мир необыкновенных книг» отдела обслуживания дошкольников приглашает маленьких читателей и их родителей на литературно-игровые путешествия по книгам.

9 августа - 11.00

Пройдёт увлекательная мяу-викторина, посвященная котикам.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу фотовыставка «Во сне и на Яру» члена фотостудии «Мурманск» Павла Алексеева.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В выставочном зале открыты экспозиции Мурманского областного художественного музея: экспозиция живописи и графики Арви Хуттунена; «Твоё здоровье - в твоих руках»; «Коты для умножения доброты».

17 сентября – 17.00

«Венецианский карнавал». Александр Удальцов (г.Москва) - орган, Иван Паисов - гобой. Большой зал.

24 сентября – 17.00

Концерт джазовой музыки. Шэрон Кларк (США) – вокал, Иван Фармаковский (г.Москва) - фортепиано, Сергей Васильев -контрабас, Павел Тимофеев - барабаны. Большой зал.

30 сентября – 18.00

Лука Массалья (Италия) – орган. Большой зал.

1 октября – 17.00

«Оперетта - любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Ксения Жарко, Москва. Большой зал.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: выставка детского художественного творчества «Земля – наш дом», посвящённая Году экологии в России.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работает выставка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства «Земля Кольская» фонда культуры «Варзуга».